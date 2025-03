Cómo dar un feedback negativo: más de 30 ejemplos para hacerlo bien

Dar a alguien una opinión negativa que sea realmente constructiva es un reto para muchos de nosotros. Es difícil encontrar el equilibrio entre la sinceridad y el estímulo, sobre todo cuando queremos que nuestras palabras conduzcan a un cambio positivo, no a una actitud defensiva.

En este blog, compartiremos más de 30 ejemplos de feedback negativo que le ayudarán a ofrecer un feedback que sea a la vez productivo y fortalecedor. Tanto si eres un profesional de RR.HH., un jefe de equipo o un directivo, aprenderás a convertir los comentarios delicados en oportunidades de crecimiento, sin incomodidades.

¿Listo para hacer del feedback tu arma secreta? Empecemos

¿Por qué es importante el feedback negativo?

A nadie le gusta dar o recibir comentarios negativos. Pero es como las espinacas en el lugar de trabajo: no siempre son las más sabrosas, pero son esenciales para el crecimiento. Tanto si eres un profesional de RR.HH., un jefe de equipo o un directivo, saber cómo utilizar eficazmente el feedback negativo puede hacer maravillas.

Tipos de feedback negativo

Antes de ver por qué es importante, hablemos de los dos tipos principales:

Feedback correctivo

Este es el tipo de "Oye, tenemos que arreglar esto". Se refiere a comportamientos o acciones específicos que deben mejorarse. Es como si el GPS dijera: "Recalculando" después de un giro equivocado.

Retroalimentación para el desarrollo

Se centra en el crecimiento a largo plazo. Es como dar a alguien las herramientas que necesita para mejorar con el tiempo, no sólo corregir problemas inmediatos. Es como entrenar a alguien en su maratón, no sólo decirle que se ate los zapatos.

Leer más: ¿Qué es un Feedback de 360 grados?

¿Por qué es importante el feedback negativo?

No se trata de señalar con el dedo a nadie ni de hacer que se sienta mal; se trata de orientarle para que lo haga mejor. He aquí por qué es crucial:

Aclara las expectativas

Si la gente no sabe que está haciendo algo mal, ¿cómo puede arreglarlo? Por ejemplo, si un empleado sigue incumpliendo los plazos, el feedback correctivo le ayuda a entender qué se espera de él y por qué es importante. Sin esta claridad, seguirían chocando contra el mismo muro.

Aumenta la responsabilidad

El feedback constructivo anima a las personas a responsabilizarse de sus acciones. Digamos que las campañas de un director de marketing no están funcionando bien. Al señalar áreas específicas de mejora, como un objetivo de audiencia incorrecto, es más probable que asuman la responsabilidad y realicen cambios.

Aumenta la motivación (¡sorprendentemente!)

Lo creas o no, algunos empleados aprecian los comentarios negativos, especialmente cuando vienen acompañados de una solución. Imagínese que le dice a un representante de atención al cliente que debe mejorar su tono con los clientes y que después le propone ejercicios de rol para ayudarle a mejorar. De repente, no se trata sólo de una crítica, sino de la clave para el crecimiento personal y profesional.

El rol del líder en la retroalimentación negativa

La cuestión es la siguiente retroalimentación es como blandir una espada de doble filo. Pero para un líder, sigue siendo una de las herramientas más importantes de su arsenal para impulsar el rendimiento y el crecimiento. No se trata sólo de señalar los errores, sino de guiar al equipo para que mejore y tenga éxito.

Un feedback crítico eficaz ayuda a establecer expectativas claras, responsabiliza a los empleados y proporciona una hoja de ruta para mejorar. Sin ella, los empleados pueden no ser conscientes de dónde se están quedando cortos, lo que puede conducir al estancamiento y la frustración.

Cuando se da de forma constructiva, la retroalimentación negativa también genera confianza y transparencia, demostrando que usted está interesado en su desarrollo. En resumen, los líderes que ofrecen una retroalimentación reflexiva y oportuna crean una cultura de mejora continua y fomentan equipos más fuertes y resistentes.

Más información: ¿Cómo llevar a cabo una sesión de feedback reflexiva?

Ejemplos de feedback negativo

La retroalimentación negativa da miedo, ¿verdad? Pero no tiene por qué Cuando la retroalimentación negativa es correcta, es más un empujón en la dirección correcta que una crítica dura.

Veamos algunos ejemplos sencillos y prácticos de feedback negativo.

Ejemplos de feedback entre jefes y empleados

Como directivo, es probable que alguna vez hayas tenido que dar un feedback un poco difícil de digerir. He aquí algunos ejemplos realistas ejemplos de opiniones de empleados que lo hacen más fácil:

Incumplimiento de plazos

"Me he dado cuenta de que no cumplimos el plazo de la semana pasada. Vamos a ver cómo dividir este proyecto en tareas más pequeñas para que la próxima vez podamos seguir por el buen camino."

Pocas habilidades de comunicación

"Oye, el informe de resultados de la campaña de Navidad no era todo lo claro que podría haber sido. ¿Qué tal si trabajamos en mejorar la estructura para que sea más claro la próxima vez?"

Poca productividad

"He visto un bajón en tu productividad últimamente. ¿Hay algo que te preocupa? Pensemos en algunas estrategias para volver a encarrilar las cosas"

Ausencias frecuentes

"¿Va todo bien? He notado que últimamente faltas mucho y está empezando a afectar al equipo. Busquemos una solución para que podamos garantizar una asistencia más constante."

Errores en el trabajo

"Ha habido algunos errores en tus informes. Centrémonos en la precisión e incluso pongamos en marcha una lista de control para detectar estos errores antes de enviarlos."

Trabajo incompleto

"El artículo de relaciones públicas que has enviado parece incompleto. Hagamos una llamada para asegurarnos de que el artículo cubre todos los puntos importantes."

Desentendimiento en las reuniones

"Has parecido un poco desentendido en las últimas reuniones. Me gustaría que participaras más, ya que tu aportación es valiosa para el equipo."

No seguir los procedimientos

"Hola, me he dado cuenta de que el texto del correo electrónico está en fuente Georgia. ¿Podría actualizarlo a una de las fuentes que figuran en la lista de directrices? Gracias"

Ejemplos de comentarios de empleados a directivos

¿Dar feedback a tu jefe? Sí, ¡eso también existe! No se trata de algo unidireccional.

Falta de dirección clara

"A veces me cuesta saber a qué tareas dar prioridad. ¿Podríamos tener más claros los objetivos del proyecto para poder centrarme mejor?"

Micromanejo

"Me encantaría asumir el nuevo proyecto de robótica de forma independiente. Entiendo los problemas de cronograma y me comprometo a cumplir con lo esperado. Me aseguraré de que nos mantengamos alineados con una llamada de actualización semanal para mantenerle informado sobre el progreso."

Soporte inadecuado

"Tengo problemas para acceder a los recursos que necesito. ¿Podemos trabajar juntos para encontrar soluciones o mejores herramientas?"

Injusta distribución de la carga de trabajo

"Me he dado cuenta de que me encargo de más tareas que mis compañeros. ¿Podemos reevaluar la carga de trabajo para asegurarnos de que las cosas están equilibradas? No me gustaría convertirme en un cuello de botella para el equipo"

Comentarios frecuentes

"Me encantaría tener un feedback más regular sobre mi trabajo. Me ayuda a seguir por el buen camino y a saber lo que tengo que mejorar."

Falta de reconocimiento

"Últimamente me siento un poco desanimado porque mi trabajo rara vez recibe reconocimiento. Así que sería estupendo que me diera su opinión sobre cómo destacar más. También quería saber si aquí tenemos programas de recompensa y reconocimiento y cómo podría optar a ellos. "

Comunicación poco clara

"El correo electrónico que me enviaron el viernes pasado no transmite bien el briefing. ¿Puede ayudarme con un briefing más detallado para evitar confusiones en esta campaña?".

Ejemplos de feedback entre pares

A veces, el feedback procede del propio equipo. Aquí tienes cómo los compañeros pueden ofrecer una crítica constructiva sin causar ninguna incomodidad:

Falta de colaboración

"Me he dado cuenta de que has estado trabajando en solitario en tareas en las que deberíamos colaborar. Espero no haberte dado la idea de que tienes que hacer tú todo el trabajo pesado. ¿Crees que podríamos ponernos en contacto más a menudo para repartirnos el trabajo equitativamente?"

Actitud negativa

"Oye, he notado que últimamente tus comentarios en las reuniones son un poco negativos. Está afectando a la moral del equipo. ¿Podemos trabajar para mantener las cosas más positivas?"

Falta de plazos

"Oye, me he dado cuenta de que has incumplido un par de plazos en la última entrega. ¿Hay alguna manera de que yo o cualquier otro miembro del equipo podamos ayudar? Avísame si tienes algún problema con el flujo de trabajo actual"

Desglose de la comunicación

"Como sabes, hoy teníamos una reunión crítica con las partes interesadas. Ayer intenté llamarte y enviarte un texto porque necesitaba algunos datos esenciales para la presentación, pero no estabas en la oficina. ¿Podrías comunicarme tu indisponibilidad con antelación para que podamos planificar mejor nuestro trabajo?"

Exceder los límites

"He visto que has hecho cambios en la presentación en la que estoy trabajando. Agradezco tus ideas, pero habría sido mejor que las hubieras compartido conmigo en lugar de editar la presentación. Me gustaría coordinarnos más estrechamente en el futuro para asegurarnos de que estamos alineados y evitar cualquier solapamiento."

Falta de iniciativa

"Me he dado cuenta de que casi nunca hablas durante nuestras sesiones de brainstorming. Siéntete libre de hacer preguntas o sugerir ideas para la campaña. Estoy seguro de que tus aportaciones aportarán un valor real"

Incumplimiento de las reuniones

"Me he dado cuenta de que el informe sobre redes sociales en el que estás trabajando está pendiente desde la semana pasada. Pongámonos al día hoy para entender cómo podemos acelerar el proceso de este encargo y de los próximos."

Ejemplos de comentarios de clientes

Los clientes también dan su opinión; a veces, no es bonita, pero resulta útil para mejorar la calidad de un producto o servicio.

Mala atención al cliente

"El representante con el que hablé no me ayudó. Esperaba mejor compatibilidad por parte de su empresa"

Problemas con los productos

"He pedido una talla 10 y he recibido una talla 8. Por favor, ¿podrían tramitar una sustitución o un reembolso?"

**Tiempo de respuesta lento

"Su equipo tardó demasiado en responder a mi problema. Espero que la próxima vez la respuesta sea más rápida"

Precios no claros

"Su sitio web dice que hay un periodo de (versión de) prueba gratuito para su producto. Pero cuando opté por la (versión de) prueba, me pidieron que pagara. Por favor, documenten mejor el proceso de precios y de prueba gratuita para que la gente no se confunda."

Sin seguimiento

"Después de informar de mi problema, nadie hizo un seguimiento. Una mejor comunicación mejoraría la satisfacción del cliente."

Experiencia de usuario complicada

"La experiencia de usuario del sitio web es demasiado complicada y me cuesta encontrar lo que necesito. Simplificar el diseño mejoraría la usabilidad"

Defecto de producto

"El producto que recibí era defectuoso, y es la segunda vez que me pasa. Les agradecería mucho que me ayudaran con un reembolso e intentaran mejorar su calidad para futuros clientes."

Ejemplos de feedback de jefes a equipos

A veces hay que dar feedback a todo un equipo. He aquí algunos ejemplos que le ayudarán a abordar estas situaciones:

Falta de colaboración

"Últimamente he notado un descenso en el trabajo en equipo y la colaboración en este equipo. Propongámonos comunicarnos más y trabajar juntos para alcanzar nuestras metas."

Falta de creatividad

"El enfoque del equipo a la hora de resolver problemas ha sido un poco predecible últimamente. Me gustaría ver soluciones más creativas durante las sesiones de brainstorming"

Bajo rendimiento

"El rendimiento del equipo ha bajado en el último trimestre. Vamos a identificar dónde están los cuellos de botella y cómo podemos mejorar."

Cumplimiento de plazos

"Hemos incumplido algunos plazos y creo que se debe a la falta de claridad en las prioridades. Vamos a ajustar algunas metas más específicas para mantener el rumbo"

Moral baja

"Ha habido un bajón de moral. Quiero que me digas si algo va mal para que podamos resolverlo en equipo."

Lea también: Dominar los bucles de retroalimentación para mejorar la satisfacción del cliente o del empleado

Uso de plantillas ClickUp para mejorar la retroalimentación

Seamos realistas: dar feedback puede ser desalentador. Pero tener la herramientas adecuadas lo hace más fácil. Plantilla de opiniones de empleados de ClickUp aporta estructura y claridad a la recogida de opiniones.

Descargar esta plantilla

Plantilla de evaluación de empleados de ClickUp

Esta plantilla le ayudará a mejorar la experiencia de feedback de su equipo:

Conversaciones coherentes y guiadas : La plantilla ofrece indicaciones que garantizan que la retroalimentación cubra áreas clave, desde perspectivas de rendimiento hasta metas futuras, asegurando que cada sesión de retroalimentación sea completa y equilibrada

: La plantilla ofrece indicaciones que garantizan que la retroalimentación cubra áreas clave, desde perspectivas de rendimiento hasta metas futuras, asegurando que cada sesión de retroalimentación sea completa y equilibrada Recogida ágil de opiniones: Recopile fácilmente los comentarios de todo el equipo en un formato coherente, reduciendo los errores de comunicación y garantizando que las opiniones de todos queden documentadas y sean procesables

Esta plantilla le ayuda a organizar todas las respuestas en un lugar centralizado. Agiliza el seguimiento y le ayuda a controlar los patrones a lo largo del tiempo para compatibilizar el desarrollo continuo de su equipo.

Descargar esta plantilla

Y cuando llegue el momento de una revisión más formal, eche un vistazo a Plantilla de evaluación del rendimiento de ClickUp . Facilita el proceso de evaluación de los empleados y garantiza que se cubren todas las áreas importantes, desde los logros hasta las áreas de mejora.

El feedback negativo no es un monstruo grande y aterrador. Es sólo una herramienta de crecimiento. Ya sea de jefe a empleado, de igual a igual o incluso de cliente a cliente, la meta es siempre la misma: mejorar.

Bonificación 15 Free Employee Performance Review Templates (Plus Tips) (en inglés)

¿Cómo dar un feedback negativo de forma constructiva?

Para los profesionales de RR.HH., los jefes de equipo y los directivos, la clave no es sólo qué se dice, sino cómo se dice. Veamos cómo dar un feedback negativo de forma constructiva y cómo herramientas como ClickUp pueden hacer que el proceso sea más fluido, eficiente y productivo.

Céntrese en el comportamiento, no en la persona

Separe al individuo de la acción. En lugar de decir: "Siempre eres desorganizado", diga: "Los archivos del proyecto no estaban organizados correctamente, lo que causó retrasos" Esto hace que el comentario parezca menos un ataque personal.

Oriéntese a las soluciones

Ofrezca pasos concretos para mejorar. Por ejemplo, si un empleado no cumple los plazos, sugiérale herramientas o técnicas de gestión del tiempo que le ayuden a mantener el rumbo.

Involucre al empleado en la solución preguntándole: "¿Qué crees que podría ayudarte a cumplir los plazos con más constancia?"

Seguimiento y ofrezca compatibilidad

El feedback no termina con la conversación. Ofrezca compatibilidad continua y haga un seguimiento para ver cómo progresan las cosas. Esto demuestra a la persona que recibe el feedback que usted se compromete a que mejore, no sólo a señalar sus defectos.

Utilice ClickUp para hacer un seguimiento y gestionar los comentarios negativos

ClickUp ofrece un intervalo de funciones que hacen que la gestión y el seguimiento de los comentarios no sólo sean sencillos, sino también eficaces. A continuación le mostramos cómo puede utilizar las herramientas de ClickUp para dominar el arte de la retroalimentación negativa constructiva:

Formularios para recopilar opiniones Formularios ClickUp le ayudará a recoger las opiniones de los miembros de su equipo o de sus clientes de forma estructurada. De este modo, podrá recopilar todas las opiniones en un único lugar y asegurarse de que no se le escapa ninguna información esencial.

Utilice la función Plantilla de formulario de comentarios de ClickUp para crear formularios personalizados que tengan como objetivo áreas específicas de retroalimentación, como el rendimiento, la comunicación o el trabajo en equipo. De este modo, podrá filtrar y tratar los comentarios con mayor eficacia.

Pruebe la Plantilla de Formulario de Opiniones de ClickUp para registrar y hacer un seguimiento de todas las opiniones de su equipo

Docs para recopilar los comentarios en un solo lugar

En Documentos de ClickUp puede recopilar todos los comentarios en un documento accesible. Utilícelo para hacer un seguimiento de las opiniones de cada empleado o proyecto, facilitando así la consulta de conversaciones anteriores durante las revisiones o seguimientos del rendimiento.

Tareas y Metas para tomar acción sobre la retroalimentación

Con Tareas de ClickUp con ClickUp Tasks, puedes convertir los comentarios en tareas prácticas. Después de dar retroalimentación, cree una meta con Metas de ClickUp con elementos de acción claros para que el empleado trabaje en ellos. Realice un seguimiento del progreso y compruébelo con regularidad para que siga rindiendo cuentas.

Utilice los comentarios para ajustar y realizar un seguimiento de las metas con Metas de ClickUp

ClickUp Brain para escribir comentarios

Redactar las palabras adecuadas para los comentarios puede ser complicado. Con Cerebro ClickUp clickUp Brain /%href/, puedes obtener ayuda para redactar comentarios reflexivos y constructivos. Esta función puede guiarte a la hora de formular tus comentarios de forma que estén orientados a la solución y no a la confrontación.

Vista del chat para conversaciones informales sobre los comentarios

A veces, los comentarios no tienen por qué ser formales. Con Vista del chat de ClickUp con ClickUp, puede mantener conversaciones rápidas e informales sobre pequeños puntos de retroalimentación. Esto reduce la presión de una reunión formal y mantiene el flujo de la comunicación.

Colaborar en tiempo real utilizando ClickUp Chat para mantener sus tareas y conversaciones en un solo lugar

Campos personalizados para distinguir varias áreas de comentarios

Utilice Campos personalizados en ClickUp para etiquetar los comentarios en función de categorías como comunicación, gestión del tiempo o trabajo en equipo. Esto facilita el filtrado y el tratamiento de comentarios específicos durante las conversaciones de seguimiento.

Bloc de notas para anotaciones rápidas

En ClickUp Bloc de notas es perfecto para anotar rápidamente temas de conversación o elementos de acción durante una conversación. Ya no tendrá que esforzarse por recordar lo que ha hablado

👀Bonus: 11 Plantillas de Formularios de Feedback Free

Las ventajas de utilizar ClickUp para fomentar una cultura de feedback

Crear una cultura de crítica constructiva lleva tiempo, pero ClickUp lo hace mucho más fácil. Estas son algunas de las ventajas clave de utilizar ClickUp para gestionar la retroalimentación:

Transparencia : Al utilizar ClickUp para el seguimiento de todas las opiniones, tanto positivas como negativas, se crea una cultura de transparencia. Todo el mundo sabe lo que se espera de él y puede ver su progreso hacia la mejora.

: Al utilizar ClickUp para el seguimiento de todas las opiniones, tanto positivas como negativas, se crea una cultura de transparencia. Todo el mundo sabe lo que se espera de él y puede ver su progreso hacia la mejora. Eficacia : En lugar de rebuscar entre correos electrónicos o notas dispersas, la aplicación guarda todos los comentarios en un espacio centralizado. Esto garantiza que nada se pierda y que pueda acceder rápidamente a los comentarios anteriores cuando los necesite.

: En lugar de rebuscar entre correos electrónicos o notas dispersas, la aplicación guarda todos los comentarios en un espacio centralizado. Esto garantiza que nada se pierda y que pueda acceder rápidamente a los comentarios anteriores cuando los necesite. Información útil : Con funciones como Metas y Campos personalizados, ClickUp le ayuda a convertir los comentarios en pasos claros y viables. Los empleados pueden seguir fácilmente su progreso y ver cómo mejora su trabajo con el tiempo.

: Con funciones como Metas y Campos personalizados, ClickUp le ayuda a convertir los comentarios en pasos claros y viables. Los empleados pueden seguir fácilmente su progreso y ver cómo mejora su trabajo con el tiempo. Mejora de la comunicación : Ya sea formal o informal, ClickUp ofrece múltiples canales para dar retroalimentación, asegurando que la comunicación sea clara y constante. Con herramientas como la vista de chatear y Formularios, puede ajustar su método de retroalimentación dependiendo de la situación.

: Ya sea formal o informal, ClickUp ofrece múltiples canales para dar retroalimentación, asegurando que la comunicación sea clara y constante. Con herramientas como la vista de chatear y Formularios, puede ajustar su método de retroalimentación dependiendo de la situación. Colaboración y responsabilidad : Con los documentos compartidos y las funciones de seguimiento de ClickUp, es fácil colaborar en la retroalimentación y crear un plan compartido de mejora. También responsabiliza tanto a los directivos como a los empleados del seguimiento de los comentarios recibidos.

: Con los documentos compartidos y las funciones de seguimiento de ClickUp, es fácil colaborar en la retroalimentación y crear un plan compartido de mejora. También responsabiliza tanto a los directivos como a los empleados del seguimiento de los comentarios recibidos. Mejora la moral: El feedback constructivo, especialmente cuando se combina con una herramienta que facilita el seguimiento de las mejoras, puede elevar la moral. Los empleados se sentirán más compatibilidad en su viaje de crecimiento cuando ven que sus comentarios se toman en serio y se actúa en consecuencia.

Utilice ClickUp Docs para documentar y analizar sistemáticamente los comentarios de los usuarios

Desafíos y trampas a evitar al dar feedback negativo

Dar un feedback negativo y constructivo no tiene por qué ser como caminar en la cuerda floja sobre una piscina llena de tiburones Terminada correctamente, puede mejorar el rendimiento, inspirar el crecimiento y fortalecer las relaciones. Pero si se hace mal, es una receta para el desastre.

Exploremos, pues, cómo afrontar los retos de dar un feedback constructivo y evitar algunos de los escollos más comunes.

El lado oscuro de la retroalimentación mal administrada

Reconozcámoslo: a nadie le gustan los comentarios negativos cuando se sienten como un golpe en las tripas. Esto es lo que puede ocurrir si no transmite su feedback de forma constructiva:

Desmotivación : ¿Demasiadas críticas sin un giro positivo? Es como echar agua fría sobre el fuego de la motivación de alguien. Puede que acabe sintiéndose derrotado en lugar de animado

: ¿Demasiadas críticas sin un giro positivo? Es como echar agua fría sobre el fuego de la motivación de alguien. Puede que acabe sintiéndose derrotado en lugar de animado Daños en las relaciones : Si el feedback es demasiado duro o acusador, puede tensar su relación con los empleados. La confianza es clave para que las conversaciones sean productivas

: Si el feedback es demasiado duro o acusador, puede tensar su relación con los empleados. La confianza es clave para que las conversaciones sean productivas Disminución de la productividad: Si los empleados no saben cómo solucionar el problema, darán vueltas a la cabeza, luchando por averiguar qué ha fallado, lo que podría mermar su rendimiento

¿Cómo mejorar tus habilidades de feedback?

Ahora que ya sabemos lo que no hay que hacer, centrémonos en lo que debería hacer al dar un feedback negativo.

La clave está en el momento oportuno : No espere hasta la revisión anual para soltar la bomba. El feedback debe ser oportuno y estar conectado a acciones recientes. Por ejemplo, si Sarah cometió un error el martes pasado, coméntalo poco después. De este modo, lo tendrá presente y será más fácil corregirlo.

: No espere hasta la revisión anual para soltar la bomba. El feedback debe ser oportuno y estar conectado a acciones recientes. Por ejemplo, si Sarah cometió un error el martes pasado, coméntalo poco después. De este modo, lo tendrá presente y será más fácil corregirlo. Evite ser impreciso : Sé específico. En lugar de decir: "No lo estás haciendo bien", di: "Me he dado cuenta de que no has cumplido los plazos de los dos últimos proyectos y eso está afectando al progreso del equipo"

: Sé específico. En lugar de decir: "No lo estás haciendo bien", di: "Me he dado cuenta de que no has cumplido los plazos de los dos últimos proyectos y eso está afectando al progreso del equipo" Muéstrate abierto al debate : El feedback no es un monólogo; es una conversación. Después de compartir tus ideas, haz preguntas como "¿Qué te parece?" o "¿Qué crees que podría ayudar a mejorar esto?" Esto abre la puerta a una conversación bidireccional que se percibe más como una colaboración que como una confrontación.

: El feedback no es un monólogo; es una conversación. Después de compartir tus ideas, haz preguntas como "¿Qué te parece?" o "¿Qué crees que podría ayudar a mejorar esto?" Esto abre la puerta a una conversación bidireccional que se percibe más como una colaboración que como una confrontación. No seas negativo ni duro: Otro escollo común a la hora de proporcionar comentarios negativos es señalar únicamente los defectos. Puede ser desalentador. Por eso es importante destacar también los puntos fuertes para mantener una perspectiva equilibrada.

Aplicar el genio método del sándwich. Los comentarios negativos son más fáciles de aceptar con un poco de comentarios positivos a cada lado. Empieza con algo que hayan hecho bien, luego coméntales el problema y termina con una nota positiva.

ejemplo "Has hecho un gran trabajo manteniendo al equipo organizado, pero me he dado cuenta de que los informes se han terminado un poco tarde. Vamos a trabajar en algunas estrategias para acelerar ese proceso. En general, ¡sé que tienes las habilidades para abordar esto!"

Navigating cultural differences in feedback

Aquí es donde las cosas se ponen un poco difíciles: las diferentes culturas tienen diferentes maneras de manejar la retroalimentación. Lo que funciona para una persona puede no funcionar para otra, así que es importante tener en cuenta estos matices.

Opinión directa o indirecta : En las culturas occidentales, la gente aprecia el feedback directo. Quieren saber exactamente qué es lo que ha ido mal, sin adornos. Pero en otras culturas, como la asiática o la de muchos países latinoamericanos, el feedback se da de forma más sutil para evitar avergonzar a alguien. Conoce a tu público y adapta tu estilo en consecuencia

: En las culturas occidentales, la gente aprecia el feedback directo. Quieren saber exactamente qué es lo que ha ido mal, sin adornos. Pero en otras culturas, como la asiática o la de muchos países latinoamericanos, el feedback se da de forma más sutil para evitar avergonzar a alguien. Conoce a tu público y adapta tu estilo en consecuencia Comentarios privados o públicos : Algunas culturas (e incluso algunas personas) prefierenrecibir comentarios en privado. Si trabajas con un equipo de una cultura de alto contexto, mantén esas críticas a puerta cerrada.

: Algunas culturas (e incluso algunas personas) prefierenrecibir comentarios en privado. Si trabajas con un equipo de una cultura de alto contexto, mantén esas críticas a puerta cerrada. Jerarquía y distancia de poder: En culturas con una gran distancia de poder (por ejemplo, Asia), es posible que los empleados no se sientan cómodos dando su opinión a sus superiores o incluso respondiendo abiertamente a las críticas. En estos casos, sé muy cauto con tus palabras y fomenta el diálogo abierto sin que nadie se sienta incómodo.

Lea también Cómo analizar los comentarios de los clientes para lograr el intento correcto

Convierta los comentarios negativos en oportunidades de crecimiento

Un feedback negativo eficaz es esencial para fomentar el crecimiento y mejorar el rendimiento. Tanto si aborda el incumplimiento de plazos, problemas de comunicación u otras deficiencias en el rendimiento durante las reuniones de equipo, utilice ejemplos concretos, mantenga una actitud positiva y ofrezca soluciones prácticas.

Incorporar el refuerzo positivo junto con los comentarios también garantiza la compatibilidad de la conversación. Las reuniones de equipo son un ajuste ideal para equilibrar los comentarios positivos y negativos con el fin de crear un enfoque global.

Así que no evite dar feedback negativo; en su lugar, domine el arte del feedback. La interferencia correcta potenciará a su equipo. Registro en ClickUp para alcanzar niveles de rendimiento más elevados, manteniendo al mismo tiempo una cultura de trabajo positiva y abierta.