Ejemplos de retroalimentación entre iguales para un rendimiento eficaz

¿Está cansado de los interminables ciclos de evaluación del rendimiento? Nosotros también

¿Y si le decimos que hay una forma mejor de animar a los miembros de su equipo a apoyarse mutuamente que rellenar formularios?

La retroalimentación entre compañeros es un poderoso mecanismo para ayudar a su equipo a mejorar continuamente, aumentar el compromiso e incluso divertirse en el proceso de retroalimentación.

En este artículo, hablaremos de cómo poner en práctica procesos eficaces de evaluación entre compañeros, con ejemplos, consejos y trucos que le ayudarán a poner en práctica el proceso a medida que avanza en la lectura.

Así que coge una taza de café, prepárate y ¡exploremos juntos el mundo de la evaluación por pares!

¿Qué es la evaluación por pares?

El feedback entre compañeros es un proceso establecido mediante el cual los compañeros se proporcionan feedback mutuamente basándose en sus observaciones sobre el comportamiento, las habilidades y el rendimiento relacionados con el trabajo.

Pero, ¿por qué es importante el feedback entre compañeros?

La evaluación entre compañeros elimina los prejuicios del supervisor y los favoritismos personales. Permite a su equipo verse a sí mismo a través de los ojos de sus colegas, proporcionando una perspectiva más amplia de sus puntos fuertes y áreas de mejora

Cuando los miembros del equipo se sienten valorados y escuchados por sus compañeros, siguen implicados en su trabajo y se sienten motivados para superarse. A la larga, se fomenta una cultura de responsabilidad que motiva a los individuos a dar lo mejor de sí mismos

Mejora de las habilidades: La retroalimentación regular actúa como catalizador para el crecimiento, manteniendo el desarrollo en primer plano y permitiendo a los miembros del equipo aprender y crecer

La retroalimentación regular actúa como catalizador para el crecimiento, manteniendo el desarrollo en primer plano y permitiendo a los miembros del equipo aprender y crecer Equipos más fuertes: Los comentarios de los compañeros facilitan la comunicación abierta y la colaboración, creando un entorno de equipo más solidario y cohesionado

La retroalimentación entre pares nunca puede ser planificada. Funciona mejor cuando se integra con otros elementos vitales:

Evaluaciones del rendimiento: Los compañeros llenan formularios de feedback proporcionan información valiosa sobre el rendimiento de cada miembro del equipo y su contribución al mismo

Los compañeros llenan formularios de feedback proporcionan información valiosa sobre el rendimiento de cada miembro del equipo y su contribución al mismo Establecimiento de objetivos: El feedback entre compañeros se utiliza para ajustar o perfeccionar los flujos de trabajo individuales o del equipo, con el fin de garantizar que todos trabajen para alcanzar el mismo objetivo

El feedback entre compañeros se utiliza para ajustar o perfeccionar los flujos de trabajo individuales o del equipo, con el fin de garantizar que todos trabajen para alcanzar el mismo objetivo **Compromiso de los empleados sesión de feedback ayuda a superar los silos de información y motiva a su equipo a contribuir, compartir y colaborar con los miembros del equipo

¿Cuáles son los tipos de retroalimentación entre compañeros?

La retroalimentación entre pares adopta diversas formas, según la estructura y el proceso de revisión. He aquí un rápido desglose:

Retroalimentación formativa: Ocurre durante un proyecto o tarea y se centra en proporcionar sugerencias y mejoras para mejorar el trabajo en curso

Ocurre durante un proyecto o tarea y se centra en proporcionar sugerencias y mejoras para mejorar el trabajo en curso **Este tipo suele darse al final de un proyecto o tarea. Se utiliza para evaluar la calidad general y la eficacia del trabajo realizado

Retroalimentación cualitativa: Se centra en proporcionar comentarios descriptivos y detallados sobre el trabajo, destacando los puntos fuertes específicos y las áreas de mejora

Se centra en proporcionar comentarios descriptivos y detallados sobre el trabajo, destacando los puntos fuertes específicos y las áreas de mejora Retroalimentación cuantitativa: Utiliza datos numéricos o métricas para medir el rendimiento y proporcionar retroalimentación objetiva sobre criterios específicos

Utiliza datos numéricos o métricas para medir el rendimiento y proporcionar retroalimentación objetiva sobre criterios específicos Feedback ascendente: En este caso, los miembros del equipo dan feedback a sus supervisores. Esto es útil en los casos de revisiones de liderazgo para que los gerentes obtengan información de los subordinados y comprendan la dinámica general del equipo

En este caso, los miembros del equipo dan feedback a sus supervisores. Esto es útil en los casos de revisiones de liderazgo para que los gerentes obtengan información de los subordinados y comprendan la dinámica general del equipo Retroalimentación entre iguales: Es el pan de cada día de la evaluación entre iguales. En este caso, los compañeros se comentan mutuamente su rendimiento, lo que ofrece información valiosa sobre aspectos como la colaboración, la resolución de problemas y la ética laboral

La diferencia entre feedback positivo y constructivo

Tanto el feedback positivo como el constructivo son cruciales para que las evaluaciones entre compañeros sean eficaces. Veamos en qué se diferencian:

Valoración positiva

El feedback positivo sirve para animar. Sube la moral, refuerza los buenos hábitos de trabajo y crea una cultura de aprecio. Reconoce y celebra los puntos fuertes, los logros y las contribuciones positivas de un compañero al equipo.

Valoración constructiva

La retroalimentación constructiva comunica las áreas de mejora al tiempo que es respetuosa y orientada a la solución. La clave de esta retroalimentación es ser específico y procesable sin ser demasiado subjetivo u objetivo. Equilibrado ⚖️

¿Cuál es un ejemplo de feedback?

Aquí tienes una

ejemplo de feedback de empleados

incorporando elementos tanto positivos como constructivos:

Escenario: David es tu redactor interno especializado en crear presentaciones para clientes. Estás compartiendo tus comentarios con él después de que haya realizado una magnífica presentación para un cliente.

**David, estoy impresionado por tu atención al detalle. Eres rápido detectando errores y garantizando la calidad del resultado. La semana pasada, tu pensamiento espontáneo me ayudó a identificar problemas importantes en la presentación del cliente. Sigue así"

**Estoy impresionado por tu atención al detalle y la calidad de tus resultados. Sin embargo, me he dado cuenta de que a veces tu meticulosidad hace que los plazos de entrega de las tareas sean más largos. Quizás explorar algunas técnicas de priorización podría ayudarte a gestionar tu flujo de trabajo de forma más eficiente. Tengo algunos libros en mente. Avísame si necesitas orientación"

Este ejemplo pone de relieve un punto fuerte, reconoce un caso concreto que benefició al equipo y, a continuación, ofrece una sugerencia constructiva de mejora de forma comprensiva.

Este tipo de retroalimentación equilibrada crea una experiencia de retroalimentación y revisión por pares de calidad.

Dicho esto, ¿cómo pueden estos breves párrafos de texto tener un mayor impacto en su equipo?

Cómo la retroalimentación entre compañeros mejora el rendimiento en general

Las revisiones por pares no consisten sólo en marcar casillas: es un proceso que influye significativamente en el rendimiento de su equipo.

Exploremos cómo una retroalimentación significativa impulsa la mejora en áreas clave:

Liderazgo

Las evaluaciones entre compañeros ayudan a identificar cualidades de liderazgo como la claridad en la comunicación, la delegación adecuada y la capacidad de inspirar a los demás.

También ponen de relieve áreas en las que un líder actual o futuro podría mejorar, como la aportación de comentarios constructivos a los compañeros o el cultivo de un proceso de toma de decisiones integrador.

Michael, tus dotes de liderazgo son excepcionales y ofreces una orientación excelente a los miembros de tu equipo. Para desarrollar aún más tus capacidades de liderazgo, considera la posibilidad de proporcionar feedback y coaching específicos a los miembros de tu equipo. Esto les ayudará a crecer profesionalmente y a contribuir eficazmente al éxito del equipo"

Trabajo en equipo

El feedback entre compañeros es excelente para crear un entorno de trabajo integrador. Reconoce las buenas aptitudes de colaboración al tiempo que identifica áreas de mejora, como las barreras de comunicación o la distribución desigual de la carga de trabajo dentro del equipo.

El modo en que los equipos de diseño y desarrollo colaboraron en la nueva aplicación fue fantástico. Las actualizaciones periódicas de la comunicación y la clara propiedad de las tareas garantizaron que todos contribuyeran por igual al proyecto. Tal vez sería beneficioso implantar una estructura de comunicación similar para futuros proyectos interfuncionales"

Solución de problemas

Observar la forma en que un compañero afronta los retos puede ofrecer nuevas perspectivas y conducir a un proceso eficaz de resolución de problemas para el equipo. Utilice un

herramienta de feedback para empleados

para animar a los compañeros a compartir las mejores prácticas y aprender de las experiencias de los demás.

Ejemplo de feedback entre compañeros para la resolución de problemas: "La capacidad analítica de John fue inestimable cuando nos encontramos con un problema técnico con el nuevo software. Su enfoque sistemático de la resolución de problemas nos ayudó a identificar la causa raíz con rapidez y eficacia. Le sugiero que comparta su estrategia con el equipo durante una sesión de formación; sería beneficioso para todos""

El poder de los comentarios positivos en la evaluación por pares

El feedback positivo es un potente motivador. Refuerza el trabajo bien hecho, levanta la moral y crea una sensación de logro. En definitiva, las revisiones positivas entre compañeros contribuyen al bienestar de los empleados y a la formación de equipos. He aquí cómo:

/href/ https://clickup.com/blog/how-to-retain-top-talent-employees/ Retención de empleados : Sentirse valorado por los compañeros aumenta la satisfacción laboral y mantiene a los empleados durante más tiempo

Sentirse valorado por los compañeros aumenta la satisfacción laboral y mantiene a los empleados durante más tiempo Motivación: Ser reconocido motiva a los empleados a mantener niveles de alto rendimiento y a esforzarse por mejorar continuamente

Ser reconocido motiva a los empleados a mantener niveles de alto rendimiento y a esforzarse por mejorar continuamente Creación de equipo: Los comentarios positivos crean un entorno de apoyo en el que los compañeros celebran los éxitos de los demás y se mantienen motivados para superarse

¿Cuál es un buen ejemplo de feedback positivo?

Escenario: Retroalimentación positiva cuando un empleado toma la iniciativa

Ejemplo de feedback: _"Jakub, gracias por tu esfuerzo extra en el proyecto del cliente. Has hecho un trabajo increíble y tu compromiso no ha pasado desapercibido. Sigue así"

Este es un excelente ejemplo de feedback positivo por varias razones:

Especificidad: El comentario es específico para un proyecto o tarea en la que ha trabajado el empleado, dejando claro lo que ha hecho bien

El comentario es específico para un proyecto o tarea en la que ha trabajado el empleado, dejando claro lo que ha hecho bien Reconocimiento del esfuerzo: El feedback reconoce el esfuerzo extra del empleado, mostrando que su trabajo es valorado

El feedback reconoce el esfuerzo extra del empleado, mostrando que su trabajo es valorado Tacto personal: El mensaje es personalizado, dirigiéndose directamente al empleado y expresando gratitud por su trabajo

El mensaje es personalizado, dirigiéndose directamente al empleado y expresando gratitud por su trabajo Tono positivo: El feedback mantiene un tono positivo, centrándose en los puntos fuertes y logros del empleado más que en sus debilidades o áreas de mejora.

Ejemplos adicionales de feedback positivo entre compañeros en la vida incluyen:

Reconocer a un compañero por su gran ética de trabajo

por su gran ética de trabajo Elogiar a alguien por tomar iniciativas

por tomar iniciativas Expresar gratitud por un gesto de ayuda

La esencia de la crítica constructiva en los comentarios de evaluación por pares

La crítica constructiva implica una retroalimentación honesta que pone de relieve las áreas de mejora al tiempo que es respetuosa y orientada a la solución. La crítica constructiva es crucial; sin embargo, a veces, sin darnos cuenta, sonamos descorteses.

He aquí algunos aspectos que debes tener en cuenta para que tus comentarios suenen menos críticos y más procesables y respetuosos:

Enfóquese en el comportamiento, no en la persona En lugar de: "Siempre llegas tarde a las reuniones"

"Siempre llegas tarde a las reuniones" Prueba: "Me he dado cuenta de que has llegado tarde a las últimas reuniones. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarte para que llegues a tiempo?" Utiliza frases con "yo" * En lugar de: "Esta presentación fue confusa" Prueba: _"Algunas partes de la presentación me resultaron difíciles de seguir. Quizá sería útil añadir algunos elementos visuales o explicaciones más claras" Sea específico y proporcione ejemplos * En lugar de: "Su trabajo necesita mejorar" en lugar de: _"Su trabajo necesita mejoras."_Intente: _"Hay algunos errores tipográficos e incoherencias de formato en su informe reciente. Le ayudará dedicar una hora a corregir su trabajo antes de enviarlo" Ofrezca soluciones y sugerencias * En lugar de: "Esto podría haber sido mejor" Prueba: "Creo que este enfoque podría ser más eficaz si consideras [tu sugerencia]. ¿Estaría dispuesto a probarlo?" *Mantenga un tono positivo y respetuoso Utilice un tono amistoso y alentador durante toda la conversación Evita el lenguaje acusatorio o el lenguaje corporal negativo Centrarse en el futuro y en la mejora En lugar de: "¿Por qué lo has hecho así?"

"¿Por qué lo has hecho así?" Intente: "De cara al futuro, enfoquémoslo de esta manera para lograr resultados aún mejores" Esté abierto a los comentarios: Recuerda que el objetivo es ayudar a la persona a mejorar, así que sé receptivo a su respuesta y muéstrate abierto a discutir su perspectiva

¿Cuál es un buen ejemplo de crítica constructiva?

Escenario: Un miembro del equipo incumple constantemente los plazos, y usted quiere hablar de este tema con él sin parecer mandón.

Ejemplo de respuesta: "Me he dado cuenta de que no cumples los plazos de entrega de los proyectos. De cara al futuro, te sugiero que crees un calendario en el que se indiquen los pasos a seguir y se haga un seguimiento de tu progreso a medida que avanzas en el proyecto. Además, puedes establecer recordatorios y prioridades para las tareas en ClickUp para asegurarte de que las tareas de alta prioridad se completan a tiempo"

Este ejemplo es una buena ilustración de la crítica constructiva por varias razones:

Especificidad: El comentario es específico sobre el problema y ayuda al destinatario a entender qué necesita mejorar

El comentario es específico sobre el problema y ayuda al destinatario a entender qué necesita mejorar Se centra en futuras mejoras: El comentario ofrece sugerencias concretas para mejorar, como la creación de un calendario y el establecimiento de recordatorios. De este modo, el destinatario tiene un camino claro que seguir para mejorar

El comentario ofrece sugerencias concretas para mejorar, como la creación de un calendario y el establecimiento de recordatorios. De este modo, el destinatario tiene un camino claro que seguir para mejorar **El feedback se centra en mejorar el rendimiento del destinatario en lugar de atacar su carácter. Hace hincapié en la necesidad de gestionar mejor el tiempo y ofrece consejos prácticos sobre cómo conseguirlo

Tono positivo: El tono de la retroalimentación es de apoyo y ayuda, con el objetivo de ayudar al destinatario a mejorar en lugar de simplemente criticarlo

El tono de la retroalimentación es de apoyo y ayuda, con el objetivo de ayudar al destinatario a mejorar en lugar de simplemente criticarlo Equilibrio: El feedback equilibra los aspectos positivos y negativos, reconociendo los esfuerzos del destinatario y proporcionando una orientación constructiva para mejorar

Cinco ejemplos de feedback constructivo entre compañeros para personas de alto rendimiento

si bien sus informes son siempre precisos, considere la posibilidad de explorar herramientas de visualización de datos para hacerlos aún más impactantes" eres un buen presentador, pero tu discurso podría ser más atractivo si incorporaras elementos narrativos" tienes una excelente capacidad para resolver problemas. Asumir funciones de liderazgo adicionales en futuros proyectos te permitiría desarrollar aún más tu potencial" tus habilidades técnicas son excepcionales. Ser mentor de un miembro más joven del equipo podría ayudarte a perfeccionar tus habilidades de comunicación y colaboración" eres una persona muy motivada. La búsqueda de nuevos retos te ayudará a ampliar tus competencias y a que tu trabajo siga siendo estimulante"

Valoración de compañeros en diferentes situaciones

El feedback entre compañeros es valioso en cualquier escenario o lugar de trabajo que implique colaboración, resolución de conflictos o toma de decisiones por consenso.

Veamos algunos ejemplos de retroalimentación entre iguales en diferentes escenarios.

Colaboración

El feedback entre compañeros puede reconocer el éxito del trabajo en equipo y sugerir mejoras en la comunicación o la gestión de proyectos durante los esfuerzos de colaboración.

Ejemplo de retroalimentación con puntos fuertes: _"Agradezco tu disposición a compartir tus conocimientos y a colaborar en este proyecto. Tus ideas y sugerencias han sido inestimables"

**Aunque admiro tu espíritu de colaboración, intentemos no interrumpir a los demás cuando hablan. Todos tendrán la oportunidad de hablar, pero de uno en uno"

Resolución de conflictos

La resolución entre iguales genera un entorno de trabajo positivo en lugar de alimentar los conflictos. Los comentarios de los compañeros pueden ayudar con las estrategias de resolución de conflictos, poner de relieve la comunicación eficaz y sugerir enfoques para futuros desacuerdos.

**Me impresionó tu capacidad para mantener la calma y la serenidad durante el reciente desacuerdo. Escuchaste activamente los distintos puntos de vista y manejaste muy bien la situación"

Ejemplo de retroalimentación sobre áreas de mejora: _"Manejaste bien el conflicto en general. Pero me he dado cuenta de que a veces parecías indeciso a la hora de expresar tu opinión. Es importante que te sientas cómodo compartiendo tus pensamientos y preocupaciones en situaciones de conflicto. Te cubro las espaldas"

Toma de decisiones por consenso

La retroalimentación puede centrarse en la contribución de un individuo a los debates, ofreciendo sugerencias para articular mejor las ideas o escuchando activamente las perspectivas de los demás.

Ejemplos de comentarios sobre puntos fuertes: _"Tu capacidad para escuchar distintos puntos de vista y considerar diferentes opciones fue crucial para llegar a un consenso sobre esta decisión. Nos ayudaste a encontrar una solución que satisfacía las necesidades de todos"

Ejemplos de retroalimentación que implican áreas de mejora: _"Me pareció que a veces te esforzabas por resumir los puntos clave y asegurarte de que todo el mundo estaba en la misma página. Podría ser útil utilizar ayudas visuales o resúmenes claros para facilitar el consenso"

Utilización del feedback de 360 grados en el proceso de evaluación por pares

feedback de 360 grados

es un enfoque global que incorpora la retroalimentación de diversas fuentes, incluidos los compañeros, los directivos, los subordinados e incluso los clientes (si procede).

Beneficios del uso de la retroalimentación de 360 grados en la evaluación por pares

Proporciona una visión más holística: Incorpora múltiples perspectivas de varias partes interesadas

Incorpora múltiples perspectivas de varias partes interesadas Reduce los prejuicios: Disminuye el impacto de los prejuicios o favoritismos individuales en la evaluación general

Disminuye el impacto de los prejuicios o favoritismos individuales en la evaluación general FomentaAutoevaluación: Los empleados pueden ver cómo se percibe su rendimiento desde distintos ángulos

Desventajas del uso de la retroalimentación de 360 grados

Lleva mucho tiempo: Recopilar opiniones de múltiples fuentes puede ser un proceso largo

Recopilar opiniones de múltiples fuentes puede ser un proceso largo Potencial de problemas de anonimato: Si el anonimato no está garantizado, los empleados podrían dudar en ofrecer o pedir opiniones sinceras

Cómo ClickUp facilita la retroalimentación de 360 grados en la evaluación por pares

Si eres un profesional de RRHH en una empresa en crecimiento, sabrás lo difícil que es recopilar y transformar las evaluaciones entre compañeros en datos y luego en informes. ¿Alguna vez ha deseado disponer de una tecnología que le ayude a gestionar eficazmente la retroalimentación?

Pues bien ¿Has probado ClickUp? 😬

ClickUp es un software integral de gestión de proyectos que cuenta con herramientas, plantillas y recursos para facilitar la retroalimentación de 360° entre los miembros del equipo.

Veamos cómo ClickUp ayuda a implantar procesos eficaces de retroalimentación entre compañeros.

Formularios personalizables

la vista de formularios de ClickUp facilita la organización, interpretación y gestión de los formularios de opinión de los compañeros bajo un mismo techo_

Vista de formularios de ClickUp

le permite diseñar encuestas dinámicas para recabar la opinión de los compañeros. Considérelo como un eje central para almacenar todos los datos de retroalimentación de 360 grados. Puede elegir entre su amplia galería de plantillas de formularios o crear formularios personalizados que incluyan:

Escalas de valoración: Evalúe el rendimiento en función de criterios específicos utilizando escalas como "Totalmente en desacuerdo" a "Totalmente de acuerdo"

Evalúe el rendimiento en función de criterios específicos utilizando escalas como "Totalmente en desacuerdo" a "Totalmente de acuerdo" Preguntas de opción múltiple: Ofrezca opciones predefinidas para comentarios sobre habilidades o comportamientos

Ofrezca opciones predefinidas para comentarios sobre habilidades o comportamientos Preguntas abiertas: Permiten a los compañeros proporcionar comentarios detallados y específicos con sus propias palabras

utiliza la lógica condicional para ajustar el formulario en función de las respuestas del destinatario de forma dinámica_

Campos personalizados

ClickUp le permite añadir campos personalizados a sus formularios, capturando datos específicos a sus necesidades. Algunos ejemplos son:

Nombre del revisor: Mantenga el anonimato si lo desea

Mantenga el anonimato si lo desea Relación con el empleado: Especifique si el revisor es un colega, un subordinado directo o un jefe

Especifique si el revisor es un colega, un subordinado directo o un jefe Departamento: Clasifique los comentarios en función del departamento del revisor

Automatización

ClickUp le permite automatizar los procesos de retroalimentación utilizando lógica condicional. Utilícelo para:

Distribuir formularios a los revisores al iniciar un ciclo de revisión

a los revisores al iniciar un ciclo de revisión Enviar recordatorios por correo electrónico para completar los formularios antes de las fechas límite

para completar los formularios antes de las fechas límite Transferir datos de los formularios completados directamente a su CRM o a Google Sheets para facilitar el análisis (ClickUp se integra con más de 1000 aplicaciones)

distribuya formularios y envíe recordatorios de seguimiento para completar las evaluaciones a tiempo utilizando la automatización_

Cómo escribir un feedback entre compañeros: Qué hacer y qué no hacer

Redactar un feedback eficaz para la evaluación por pares puede parecer como navegar por un campo de minas.

He aquí algunos consejos cruciales

consejos cruciales para los empleados

para conquistar la retroalimentación de la revisión por pares:

Dos

Preparar preguntas y tomar notas de retroalimentación: Bloc de notas de ClickUp es un gran aliado para apuntar todas las preguntas necesarias para tu ronda de feedback

Bloc de notas de ClickUp es un gran aliado para apuntar todas las preguntas necesarias para tu ronda de feedback Céntrese en comportamientos específicos: Evite las afirmaciones vagas. En su lugar, utilice Documentos ClickUp para recopilar ejemplos específicos que ilustren el comportamiento que estás tratando

Evite las afirmaciones vagas. En su lugar, utilice Documentos ClickUp para recopilar ejemplos específicos que ilustren el comportamiento que estás tratando Sé claro y conciso: Ve directo al grano.

Cerebro ClickUp ofrece sugerencias basadas en IA para ayudarte a elaborar comentarios claros y concisos en Docs

Ve directo al grano. Cerebro ClickUp ofrece sugerencias basadas en IA para ayudarte a elaborar comentarios claros y concisos en Docs Ofrezca soluciones: No se limite a señalar los problemas. En ClickUp's Docs, sugiera acciones específicas que el colega puede tomar para mejorar junto con la crítica constructiva

No se limite a señalar los problemas. En ClickUp's Docs, sugiera acciones específicas que el colega puede tomar para mejorar junto con la crítica constructiva Sea respetuoso: Mantenga un tono profesional y positivo durante todo el comentario.

Vista del chat de ClickUp permite mantener conversaciones informales junto con comentarios formales, fomentando un ambiente de trabajo positivo

Mantenga un tono profesional y positivo durante todo el comentario. Vista del chat de ClickUp permite mantener conversaciones informales junto con comentarios formales, fomentando un ambiente de trabajo positivo **El objetivo del feedback es ayudar a la persona a desarrollarse en lugar de insistir en los errores del pasado.

Objetivos de ClickUp le permiten a usted y a los miembros de su equipo establecer objetivos SMART basados en la información proporcionada de forma colaborativa

La plantilla del plan de 30-60-90 días de ClickUp está diseñada para ayudarle a gestionar el proceso de incorporación de nuevos empleados.

Plantilla del Plan de 30-60-90 días de ClickUp

garantiza una transición fluida para los nuevos miembros del equipo. Establezca metas claras alineadas con los objetivos de su equipo y de su empresa. Siga fácilmente el progreso con estados e hitos personalizados.

Identifique las habilidades y comportamientos esenciales necesarios para prosperar en su nuevo puesto. Esta plantilla ayuda a los recién contratados y a los solicitantes de empleo a sobresalir en sus primeros 90 días.

Descargar esta plantilla

Don'ts

Atacar personalidades: Centrarse en el comportamiento, no en la persona. ClickUp Docs mantiene el foco en el objetivo proporcionando una plataforma para ejemplos específicos y sugerencias

Centrarse en el comportamiento, no en la persona. ClickUp Docs mantiene el foco en el objetivo proporcionando una plataforma para ejemplos específicos y sugerencias Utilizar un lenguaje impreciso: Evite las frases vagas. ClickUp Brain puede sugerir un lenguaje claro y procesable para reforzar sus comentarios

Evite las frases vagas. ClickUp Brain puede sugerir un lenguaje claro y procesable para reforzar sus comentarios **Enmarque los comentarios de forma constructiva. La vista de chat de ClickUp permite conversaciones abiertas y honestas para aclarar cualquier preocupación antes de finalizar la retroalimentación en Docs

Ofrezca consejos no solicitados: Cíñase a las áreas relevantes. Campos personalizados de ClickUp dentro de Docs le permiten adaptar la retroalimentación a áreas específicas de desempeño

Cíñase a las áreas relevantes. Campos personalizados de ClickUp dentro de Docs le permiten adaptar la retroalimentación a áreas específicas de desempeño Olvídese del seguimiento: Utilice la vista de chat de ClickUp o los comentarios dentro de los documentos para programar conversaciones de seguimiento y controlar el progreso de los objetivos fijados en función de los comentarios

**Ventajas de utilizar ClickUp para la retroalimentación entre compañeros

Proceso simplificado: Gestión de todo el proceso de revisión por pares dentro de una plataforma centralizada

Gestión de todo el proceso de revisión por pares dentro de una plataforma centralizada Mejora de la organización: Organice la retroalimentación de forma clara y accesible en un único archivo software de revisión del rendimiento

Organice la retroalimentación de forma clara y accesible en un único archivo software de revisión del rendimiento **Mejora de la colaboración herramienta de comunicación en el lugar de trabajo facilita el debate en torno a la retroalimentación

Para ayudarle a recopilar opiniones, ClickUp ofrece plantillas prediseñadas para los formularios de opinión de los empleados y las evaluaciones del rendimiento.

Plantilla de evaluación del rendimiento de ClickUp

La plantilla de evaluación del rendimiento de ClickUp está diseñada para ayudarle a evaluar el rendimiento de los empleados y a gestionar las evaluaciones.

Las evaluaciones del rendimiento no tienen por qué ser un quebradero de cabeza.

Plantilla de evaluación del rendimiento de ClickUp

agiliza el proceso y le permite redactar evaluaciones concisas y orientadas a la acción.

Analice el rendimiento con códigos personalizados, establezca objetivos claros con plazos y recopile valiosos comentarios de 360 grados de colegas y directivos.

Esta completa plantilla le proporciona todas las herramientas que necesita para llevar a cabo revisiones rápidas, eficaces y sin complicaciones. Aquí tienes algunas más

plantillas de evaluación del rendimiento

para ayudarle a elegir la que mejor se adapte a su caso.

Descargar esta plantilla

Formulario de comentarios de ClickUp

La plantilla de formulario de comentarios de ClickUp está diseñada para ayudarle a capturar los comentarios de los clientes y organizar los datos de los clientes en un solo lugar.

Plantilla de formulario de comentarios de ClickUp

le ayuda a diseñar encuestas específicas, recopilar datos detallados de los clientes y analizar rápidamente las respuestas. Esta plantilla le permite recopilar valiosos comentarios que impulsan decisiones de producto más inteligentes y crean un enfoque centrado en el cliente dentro de su negocio.

Descargar esta plantilla

Eleve la experiencia de retroalimentación de revisión por pares de su equipo

La evaluación por pares es una herramienta poderosa para la mejora continua y el desarrollo de los empleados.

Comprender los diferentes tipos de ejemplos de retroalimentación, su impacto en áreas clave y las mejores prácticas para la entrega puede ayudar a establecer un proceso exitoso de revisión por pares.

Un sistema próspero de evaluación por pares se basa en la comunicación continua y el refuerzo positivo. Una cultura de comunicación abierta y crítica constructiva puede dar rienda suelta al poder de la evaluación entre iguales.

ClickUp ofrece valiosas funciones para agilizar el proceso, gestionar los comentarios de forma eficaz y ayudar a los empleados a alcanzar su máximo potencial.

Registrarse gratis

y simplifique su proceso de evaluación por pares