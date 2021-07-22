Consejos de ClickUp para usuarios con TDAH

Descargo de responsabilidad: Este artículo tiene como objetivo proporcionar información sobre herramientas y estrategias de productividad. No pretende sustituir el asesoramiento médico profesional, el diagnóstico o el tratamiento del TDAH o cualquier otra condición de salud.

¿Cómo se empieza a escribir un blog sobre el TDAH y se termina quince minutos más tarde en la página de Wikipedia de Jack Black, completamente conmocionado?

No se me escapa la ironía, amigos:

Sí, esta es una descripción totalmente precisa de lo peligrosamente fácil que es para mí, un adulto con trastorno por déficit de atención con hiperactividad, perder quince minutos de tiempo productivo sin siquiera darme cuenta.

Si no fuera por el sonido de una notificación de ClickUp que me devuelve a la realidad, podría haberme sumergido en algún artículo sensacionalista titulado «Así son AHORA los chicos de 'School of Rock' 😱» antes de entrar en pánico por lo estúpido que soy por haber perdido la noción del tiempo otra vez.

Por suerte para mí, las notificaciones no son la única función de ClickUp que me ha ayudado a controlar los síntomas del TDAH y a destacar en el trabajo que me apasiona. Junto con algunos compañeros de ClickUp que también viven con TDAH, hemos recopilado los mejores consejos y trucos para ayudar a más personas a utilizar esta plataforma para controlar los síntomas del TDAH y rendir al máximo en el trabajo.

TDAH: Olvida lo que has oído

El término «TDA», similar a los términos «TOC» o «bipolar», se ha convertido en una extraña expresión coloquial moderna que sustituye a rasgos normales como «se distrae fácilmente», «es muy organizado» o «tiene cambios de humor».

A pesar de las intenciones inofensivas, la hipérbole a través de la patología contribuye más a difundir conceptos erróneos y a diluir la realidad de estos trastornos que a normalizarlos.

El TDAH, que ya no se denomina clínicamente «TDA», es uno de los trastornos cognitivos más estigmatizados, lo que dificulta que las personas lo identifiquen, obtengan un diagnóstico, exploren opciones de tratamiento y lo revelen a los demás. Algunos de los estereotipos más comunes son:

❌ El TDAH es algo de lo que se puede salir con el tiempo

❌ El TDAH se observa principalmente en niños pequeños

❌ El TDAH es un término elegante para referirse a «hiperactivo» o «sin motivación para concentrarse»

❌ El TDAH no es un trastorno, sino más bien una falta de disciplina

Como mujer adulta muy motivada, muy centrada en lo que quiero y, probablemente, demasiado autodisciplinada a veces, puedo decir con total confianza que esa lista es una tontería y aportar pruebas de ello:

Afortunadamente para los 4,4 millones de adultos con TDAH en EE. UU., los días en que la gente socava la legitimidad del TDAH en adultos pueden estar contados. El movimiento de neurodiversidad, un esfuerzo por apoyar y acoger a las personas con dificultades cognitivas o neurológicas que van desde el TDAH hasta el TEA en todas las facetas de la vida, está dando grandes pasos para empoderar a personas como yo dentro y fuera del lugar de trabajo.

Cómo se manifiesta el TDAH en adultos

Cuando me diagnosticaron TDAH (entonces llamado «trastorno por déficit de atención») en mi primer año de secundaria, fue un alivio recibir ayuda adicional con algunas asignaturas, pero no era muy conocido que los síntomas del TDAH afectan a una persona mucho más allá del aula. Mis padres, como muchos otros en aquella época, solían confundir las dificultades relacionadas con el TDAH en casa con una insubordinación total. No se daban cuenta de que mi impuntualidad crónica, mi aparente negativa a escuchar, mis problemas para dormir o mi mala comunicación eran a menudo el resultado de un trastorno para el que necesitaba mejores herramientas de productividad para el TDAH, y no el resultado de que yo fuera un inútil

Con el tiempo, te pasará factura, ya que experimentarás fuertes sentimientos de culpa y castigo por cosas que responden mejor al tratamiento. Otra razón más por la que el mito de que el TDAH significa «juventud indisciplinada» es ridículo (en un sentido un poco macabro 🙃).

Todo esto influyó en mi forma de ver, o más bien de malinterpretar, mi TDAH hasta finales de mis veinte años. Pero estoy agradecido de haber comprendido finalmente la realidad de mi diagnóstico; muchos adultos que podrían beneficiarse del tratamiento del TDAH siguen interpretando erróneamente síntomas que se pueden mejorar como defectos personales, lo que a menudo puede empeorar las cosas.

Así es como se manifiestan las partes más difíciles de mi TDAH:

Tener un concepto natural del tiempo deficiente, lo que dificulta saber cuánto tiempo ha pasado, cuánto tiempo llevan las cosas, etc.

Olvidar cosas a menudo, tener mala memoria para ciertos tipos de información

Me concentro demasiado en las cosas que me emocionan, lo que significa que puedo pasar por alto detalles importantes o cosas que tengo entre manos en un estado de distracción elevada

A veces tengo problemas para comunicarme verbalmente porque mi mente salta de una cosa a otra que parecen relacionadas en mi cabeza, pero que resultan confusas para los demás

Como mi vida se iría al garete si dejara que todos estos síntomas me dominaran, debo dar pasos cada día para minimizar la interferencia de los síntomas del TDAH y asumir la responsabilidad de mi cerebro. Como muchos otros, me han inculcado que lo apunte todo, que ponga recordatorios para acordarme de las cosas y que cree un método de organización sostenible con el que pueda disfrutar.

Lo deliciosamente irónico es que, cuando tienes TDAH, llevar un registro de todas esas herramientas diferentes que te ayudan a llevar un registro de las cosas puede ser una lucha.

Por eso precisamente ClickUp ha cambiado mi vida.

Gestiona tu productividad con ClickUp

Cuando empecé a trabajar en ClickUp, naturalmente tuve que dominar la plataforma para poder hacer mi trabajo. Como muchos usuarios nuevos, al principio me sentí un poco abrumado por la gran cantidad de herramientas, funciones e integraciones que tenía a mi disposición, pero lo mejor que me animaron a hacer fue confiar en mí mismo y encontrar mi mejor flujo de trabajo.

Como ClickUp está diseñado para verse, sentirse y comportarse de la manera que se adapta al estilo de trabajo único de cada persona, me encantó que no hubiera una forma incorrecta de ser productivo, especialmente para alguien que no tiende a pensar «dentro de la caja». Y como todo lo que podrías necesitar para la productividad está en un solo lugar, desapareció ese irónico desafío de perder el rastro de las herramientas diseñadas para mantenerte en el camino correcto.

He realizado una encuesta entre algunos de mis compañeros de ClickUp, desde directores de marketing hasta expertos en soporte al cliente, para averiguar qué funciones les ayudan a gestionar los síntomas más molestos del TDAH. Con sus opiniones, he recopilado los siguientes consejos para que tú puedas dominar ClickUp tal y como eres

Clave de función especial:

🗂️ = Organización

⏰ = Gestión del tiempo

🧠 = Recordar cosas

🔍 = Prestar atención a los detalles

1️⃣ = Centrarse en una cosa a la vez

Consejo 1: Encuentre su vista favorita

Ayuda con: 🗂️ 🧠

Aquí es donde todo comienza. Tómate tu tiempo para ver tus Espacios, Carpetas y Listas en cada vista antes de sumergirte. Ya sea que te gusten más las tablas, los mapas visuales, las listas o los tableros, sabrás que has encontrado la vista adecuada cuando pienses: «Oh, gracias a Dios, esto tiene sentido»

Muchas personas con TDAH son muy visuales y prosperan con la consistencia. Si este es tu caso, tener tantas opciones para ver tus tareas y prioridades te garantiza que encontrarás una vista que te permita empezar.

Consejo 2: Fija la bandeja de tareas

Ayuda con: ⏰ 🧠 1️⃣

Si las tareas están fuera de tu vista, pueden desaparecer fácilmente de tu mente cuando estás hiperconcentrado en otra cosa. Fijar la bandeja de tareas es imprescindible

Cada día añado las tareas que tengo que hacer hoy y mañana; esto me ayuda a centrarme en una cosa a la vez y evitar sentirme abrumado por las tareas pendientes. Organizo las tareas en mi bandeja por prioridad simplemente arrastrándolas y soltándolas. Al hacer clic en la tarea, se abre su página. Cuando termino la tarea, simplemente la borro de la bandeja y disfruto de la dulce sensación de haberla completado

Consejo 3: Establece notificaciones personalizadas

Ayuda con: ⏰ 🧠

Tener que depender de un sinfín de correos electrónicos para recibir notificaciones sobre mi carga de trabajo es algo a lo que no creo que pueda volver ahora que uso ClickUp. Tener que lidiar constantemente con una bandeja de entrada llena y aburrida me distraía, era ineficiente y, a veces, me hacía perder algunas notificaciones importantes.

Con ClickUp, todas tus notificaciones están en un solo lugar y filtradas según tus preferencias exactas. Están diseñadas para que puedas abordar algo de inmediato si puedes, o ponerlo en tu bandeja de tareas si tienes que volver a ello. Son cruciales para mantenerme enfocado en mis tareas y asegurar que nada se me escape por mi mala memoria.

Consejo 4: Aprovecha el cronómetro

Ayuda con: ⏰ 🧠 1️⃣

Cuando estaba en sexto grado, tenía una asistente que me ayudaba en la clase de matemáticas, que era mi pesadilla. Ella ponía un pequeño cronómetro de cocina en mi escritorio para ayudarme a prestar atención al tiempo que me llevaba resolver cada problema, y aunque todavía no me gustan las matemáticas, ese sencillo método de control de tiempo me resultó muy útil. Y estoy muy feliz de que ClickUp ofrezca el equivalente para adultos de un cronómetro de educación especial.

La mayoría de las personas con TDAH sabemos lo importante que es llevar un control del tiempo, pero lo difícil es acordarse de hacerlo. Lo que me encanta del cronómetro de ClickUp es que aparece en verde brillante al final de mi bandeja de tareas cuando está controlando activamente el tiempo, por lo que es difícil pasarlo por alto. Dado que mi concepto natural del tiempo es pésimo, para mí es fundamental ver cuánto tiempo realmente me llevan las cosas para poder priorizar, organizar y gestionar mejor mi trabajo.

Consejo 5: muestra tu Google Calendar en Inicio

Ayuda con: ⏰ 🧠

Me encanta mi Google Calendar y me encanta no tener que dejarlo para usar ClickUp. Después de tardar literalmente cinco segundos en sincronizar mis tareas de ClickUp con mi Google Calendar en los ajustes de la app, volví a la página de inicio de mi entorno de trabajo y activé la opción «Mostrar calendario».

En un instante, todas mis tareas diarias aparecen en primer plano, sin el ruido de tener que ver todo mi trabajo actual a la vez

Consejo 6: Añade campos personalizados a las tareas

Ayuda con: 🗂️ 🧠 🔍

Por extraño que parezca, me encanta la organización. Mis estanterías están organizadas con docenas de chucherías, mi armario está impecable y mis materiales de arte siempre están en su sitio. Lo que me cuesta es organizar de forma eficiente las cosas que me estresan, como mis finanzas o mi carga de trabajo. Es un hábito negativo que ClickUp me ha ayudado a mejorar, y los campos personalizados han sido fundamentales para ello.

Los campos personalizados son donde creas tu propio sistema de archivo y organizas las cosas según la información que desees. Esto me ayuda a asegurarme de no olvidar detalles generales sobre una tarea que, de otro modo, no se me quedarían grabados en la mente de inmediato. El ajuste de campos personalizados para notas específicas de tareas ha sido extremadamente útil para mantenerme al tanto de todas las partes móviles.

Ayuda con: 🧠 🔍

El TDAH puede manifestarse en forma de olvidos constantes o dificultad para retener ciertos detalles. Como escritor, necesito llevar un control minucioso de los detalles y los comentarios sin tener que depender de mi memoria. La posibilidad de dejar y recibir comentarios asignados en documentos, archivos y mucho más me ha ayudado a realizar un seguimiento e implementar los comentarios con un contexto perfecto.

Lo que los comentarios asignados son para los escritores, la revisión lo es para los diseñadores: es una forma específica de dejar y recibir comentarios directamente en tus archivos, para que no tengas que preocuparte por guardar los comentarios en algún lugar que seguramente olvidarás en cinco minutos. Ambas herramientas son perfectas para trabajos que requieren mucha atención al detalle y comunicación (¡y perfectas para las personas que pensaban que siempre tendrían dificultades con esas cosas!)

Aprovecha al máximo tus habilidades

Es muy estimulante descubrir que cosas que antes considerabas una carga no solo se pueden mejorar, sino que también pueden ser la raíz de algunos de tus dones. Con las herramientas adecuadas, te darás cuenta de que, aunque algunas cosas nunca te resultarán tan naturales como a otras personas, tienes fortalezas increíbles con las que otros solo pueden soñar.

Cosas como una gran inteligencia, un carisma natural y ser una enciclopedia humana discreta están conectadas con la mente del TDAH, y eso es algo que hay que celebrar.

No todas las personas con TDAH tienen las mismas preferencias, pero precisamente por eso ClickUp es una herramienta tan útil: nos anima a explorar y experimentar hasta encontrar esa solución mágica para algo que nunca ha sido fácil. En ClickUp, la forma correcta de hacer algo es haciéndolo de la manera que mejor se adapte a tus necesidades..

Y ese es un tipo de libertad con la que algunas mentes simplemente prosperan.

Encontrar el flujo de trabajo perfecto para tu mente comienza con un paso. Haz clic aquí * para ver una demostración útil sobre cómo empezar a utilizar ClickUp