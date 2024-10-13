10 plantillas gratuitas de voz del cliente (VoC)

¿Alguna vez ha sentido que sus clientes hablan un idioma que usted no entiende? ¿Quiere comprender lo que piensan sus clientes? ¡Es hora de ponerse al día!

Hoy en día, la voz de sus clientes tiene más peso que nunca, y con las herramientas adecuadas a su disposición, escuchar, comprender y actuar en función de sus comentarios es mucho más fácil que antes.

Ahí es donde entran en juego las plantillas de voz del cliente (VoC). Estas plantillas ya preparadas facilitan la recopilación de información sobre los clientes, la detección de tendencias y la adopción de medidas para mejorar su experiencia. En este blog se analizan 10 plantillas VoC gratuitas que le ayudarán a comprender lo que esperan sus clientes y a mejorar la puntuación general de satisfacción del cliente.

¿Qué son las plantillas de voz del cliente?

Las plantillas de voz del cliente (VoC) son herramientas prediseñadas para recopilar, organizar, analizar y verificar los comentarios de los clientes. Proporcionan una forma estructurada de recopilar información más detallada a través de encuestas, formularios o entrevistas a los clientes. Estas plantillas simplifican el proceso de recopilación de comentarios de los clientes y ayudan a captar lo que estos piensan, sienten y desean con respecto a sus productos o servicios.

Con las plantillas VoC, puede supervisar fácilmente la opinión de los clientes, detectar problemas recurrentes y comprender su comportamiento. Las plantillas también permiten a los equipos realizar el seguimiento de los comentarios a lo largo del tiempo, lo que proporciona una imagen clara de las tendencias de los clientes y los cambios en sus expectativas.

¿Qué hace que una plantilla de voz del cliente sea buena?

Una buena plantilla de voz del cliente (VoC) tiene funciones específicas que la hacen eficaz y fácil de usar. Esto es lo que debe buscar:

Personalizable: una buena plantilla debe adaptarse rápidamente a diferentes formatos de comentarios (encuestas en línea, entrevistas o formularios). Esto permite a los equipos adaptar la plantilla a sus necesidades específicas.

Interfaz fácil de usar: la plantilla debe ser sencilla e intuitiva, para garantizar que el equipo y los clientes puedan utilizarla sin confusión.

Admite datos cualitativos y cuantitativos: una plantilla de VoC sólida debe incluir preguntas abiertas para obtener información valiosa y métricas medibles (como valoraciones o porcentajes). Este equilibrio proporciona una visión completa de la opinión de los clientes y facilita una plantilla de VoC sólida debe incluir preguntas abiertas para obtener información valiosa y métricas medibles (como valoraciones o porcentajes). Este equilibrio proporciona una visión completa de la opinión de los clientes y facilita su fidelización.

Fácil organización y análisis de datos: la plantilla debe permitir una fácil categorización y análisis de los comentarios de los clientes, ayudándole a detectar rápidamente patrones, tendencias o problemas recurrentes. Simplifica el proceso de toma de decisiones.

Información útil: en última instancia, una buena plantilla de VoC le ayuda a obtener en última instancia, una buena plantilla de VoC le ayuda a obtener testimonios de clientes , verificar sus comentarios y convertir los comentarios sin procesar en datos significativos y útiles, lo que garantiza que los equipos puedan actuar con rapidez ante los puntos débiles de los clientes y mejorar los índices de satisfacción.

Ahora que ya conoce los elementos de una buena plantilla de VoC, veamos algunas de las plantillas gratuitas más eficaces que existen actualmente. 👇

10 plantillas gratuitas para recopilar opiniones de los clientes

1. Plantilla de pizarra «Voz del cliente» de ClickUp

Descargar esta plantilla Visualice los comentarios de sus clientes con la plantilla de pizarra «Voz del cliente» de ClickUp.

La plantilla de pizarra «Voz del cliente» de ClickUp es tu plantilla de referencia para recopilar los comentarios de los clientes y organizarlos visualmente en tiempo real. Es un espacio para el intercambio de ideas digital en el que tu equipo de éxito del cliente puede colaborar a la perfección, compartir ideas y recopilar opiniones de los clientes.

La plantilla utiliza notas adhesivas de diferentes tamaños y colores para clasificar los comentarios de los clientes recibidos en encuestas y entrevistas. También ayuda a organizar los comentarios de los clientes recibidos en diferentes plataformas de redes sociales, evaluar las necesidades de los clientes y destacar los puntos clave relacionados con la experiencia del cliente.

Con esta plantilla, podrás:

Personaliza la plantilla para que se adapte a tu flujo de trabajo y preferencias.

Trabaje con su equipo en tiempo real. Comparta ideas, discuta los comentarios negativos y tome decisiones de forma colaborativa.

Organice los comentarios de sus clientes de una forma visualmente atractiva y fácil de entender.

Genere nuevas ideas y soluciones analizando los comentarios de los clientes de forma visual.

La plantilla de pizarra «Voz del cliente» de ClickUp es imprescindible para los equipos que desean tomar decisiones basadas en datos, mejorar sus productos o servicios a través de valiosos conocimientos sobre los clientes y aumentar la retención de estos.

2. Plantilla de tablero de opiniones de los clientes de ClickUp

Descargar esta plantilla Organice y analice fácilmente los comentarios de los clientes con la plantilla de tablero de opiniones de los clientes de ClickUp.

La plantilla «Voz del cliente» de ClickUp le ayuda a comprender mejor el estado actual de su proceso y a crear una experiencia de cliente personalizada y satisfactoria.

Con su diseño intuitivo al estilo Kanban, esta plantilla le permite visualizar los comentarios a medida que pasan por diferentes fases, lo que facilita la gestión y la priorización de la información.

Esta plantilla de ClickUp para el tablero de opiniones de los clientes también es ideal para convertir los comentarios sin procesar en información útil. Al organizar y analizar los datos de los clientes, podrás:

Comprenda lo que sus clientes quieren y necesitan.

Identifique problemas o patrones recurrentes en los comentarios de los clientes.

Tome decisiones informadas sobre cómo mejorar sus productos o servicios.

Aumente la satisfacción de los clientes y fomente su fidelidad duradera.

Esta plantilla permite actuar sobre los comentarios de los clientes, ya que ofrece un proceso claro y visual para realizar el seguimiento de sus opiniones, de modo que los equipos pertinentes puedan priorizar los problemas, asignar tareas y garantizar que los comentarios se aborden con rapidez.

3. Plantilla de encuesta de satisfacción del cliente de ClickUp

Descargar esta plantilla Mida la satisfacción de los clientes con la plantilla de encuesta de satisfacción del cliente de ClickUp.

La plantilla de encuesta de satisfacción del cliente de ClickUp es una herramienta fundamental para medir y comprender la opinión de los clientes sobre sus productos o servicios. Esta plantilla de encuesta lista para usar le ayuda a recopilar los comentarios de los clientes de forma rápida y eficaz para estar al tanto de sus expectativas y niveles de satisfacción.

Con esta plantilla de encuesta a clientes, podrás:

Diseña y realiza encuestas en cuestión de minutos.

Recopile y analice las respuestas rápidamente.

Utilice la información obtenida para mejorar sus productos o servicios.

Esta plantilla te proporciona todo lo que necesitas para recopilar información valiosa sobre las necesidades y preferencias de tus clientes, de modo que puedas garantizarles la mejor experiencia posible con tu producto o servicio.

4. Plantilla de formulario de comentarios de ClickUp

Descargar esta plantilla Crea un formulario de comentarios perfecto para tu empresa con la plantilla de formulario de comentarios de ClickUp.

La plantilla de formulario de comentarios de ClickUp es una herramienta versátil y potente para recopilar y gestionar sin esfuerzo los comentarios de los clientes. Tanto si necesita recabar opiniones sobre una nueva función, identificar tendencias en el comportamiento de compra o medir la satisfacción de los clientes a través de reseñas online, esta plantilla le ofrece todo lo que necesita.

Con preguntas y secciones personalizables, el formulario se puede ajustar para adaptarse a sus necesidades específicas. Esta flexibilidad le permite recopilar la información que necesita, ya sean comentarios detallados o valoraciones rápidas.

La plantilla es intuitiva y fácil de usar. A sus clientes les resultará muy sencillo rellenarla, lo que le ayudará a obtener comentarios precisos y fiables. También puede integrar perfectamente la recopilación de comentarios con otras funciones de ClickUp. Vincule las respuestas a tareas, realice el seguimiento de las respuestas y supervise las tendencias de los comentarios en la misma plataforma.

Obtenga información sobre las opiniones y los pensamientos de sus clientes con plantillas de formularios de comentarios como esta, y tome pasos para mejorar su experiencia y la reputación de la marca.

5. Plantilla de gestión del servicio de atención al cliente de ClickUp

Descargar esta plantilla Realice el seguimiento de los tickets, gestione los flujos de trabajo y mejore la satisfacción del cliente con la plantilla de gestión del servicio de atención al cliente de ClickUp.

La plantilla de gestión del servicio de atención al cliente de ClickUp transforma la forma en que gestionas el servicio de atención al cliente, proporcionando un sistema fluido para realizar el seguimiento, gestionar y resolver las consultas de los clientes de manera eficiente. Se trata de una solución integral para ofrecer un soporte al cliente de primera categoría, manteniendo al mismo tiempo la organización y la capacidad de respuesta.

Con esta plantilla, podrás:

Crea, asigna y realiza el seguimiento de los tickets de soporte al cliente.

Automatiza tareas rutinarias como asignar tickets, enviar notificaciones y actualizar estados.

Conecta la plantilla con otras funciones de ClickUp, como proyectos y tareas, para lograr un flujo de trabajo fluido.

Realice el seguimiento de todas las consultas de los clientes en un solo lugar.

Resuelve los problemas de los clientes de forma rápida y eficaz.

Asigna tareas directamente a los miembros del equipo para que gestionen cuidadosamente cada solicitud de los clientes. La responsabilidad es clara y los miembros del equipo pueden realizar el seguimiento de su carga de trabajo, lo que mejora la eficiencia general.

La plantilla de gestión del servicio de atención al cliente de ClickUp te ayuda a ofrecer un servicio excepcional al optimizar los flujos de trabajo, mejorar la comunicación y garantizar que no quede ningún problema sin resolver. Es una herramienta imprescindible para los equipos que desean estar al tanto de las necesidades de los clientes y, al mismo tiempo, impulsar la mejora continua.

6. Plantilla de análisis de necesidades del cliente de ClickUp

Descargar esta plantilla Comprenda las necesidades y deseos de sus clientes sin esfuerzo con la plantilla de análisis de necesidades del cliente de ClickUp.

Comprender y satisfacer las necesidades de los clientes es fundamental para el éxito de cualquier empresa. La plantilla de análisis de necesidades de los clientes de ClickUp le ayuda a comprender los deseos, las necesidades y las expectativas de sus clientes.

Esta plantilla recopila, analiza y actúa de forma sistemática sobre los datos de los clientes, lo que garantiza que sus productos o servicios se ajusten perfectamente a las demandas de los clientes. Le permite:

Recopile los comentarios , opiniones y puntos débiles de los clientes en un diseño claro y organizado. Puede utilizarlo para clasificar las necesidades de los clientes por segmento, prioridad o funciones específicas del producto, lo que garantiza que todos los comentarios sean fáciles de seguir y analizar.

Utiliza encuestas, entrevistas y grupos focales para recopilar opiniones de los clientes.

Crea encuestas que profundicen en áreas específicas de la experiencia del cliente con formularios integrados.

Tome decisiones basadas en hechos, no en conjeturas.

Optimice la experiencia del cliente, lo que se traducirá en una mayor satisfacción y fidelidad.

La plantilla de análisis de necesidades del cliente de ClickUp es una potente herramienta para identificar, priorizar y abordar las necesidades más urgentes de sus clientes.

7. Plantilla de soporte al cliente de ClickUp

Descargar esta plantilla Organice su equipo y ofrezca un soporte al cliente de primera categoría con la plantilla de soporte al cliente de ClickUp.

El soporte al cliente desempeña un rol fundamental a la hora de ofrecer una experiencia excelente al cliente. También es clave para establecer relaciones sólidas y garantizar la fidelidad del cliente a lo largo del tiempo. La plantilla de soporte al cliente de ClickUp le ayuda a conseguir ambas cosas.

La plantilla convierte todas las consultas de los clientes en tareas, lo que facilita el seguimiento de todos los problemas de los clientes en un solo lugar. Puede asignar estas tareas a los miembros adecuados del equipo, añadir prioridades y establecer plazos, lo que garantiza que todas las solicitudes se atiendan de forma rápida y eficaz.

También puede personalizar la plantilla para adaptarla a su proceso de soporte creando flujos de trabajo. Desde «Nuevo ticket» hasta «Resuelto», puede realizar el seguimiento del estado de cada consulta, lo que garantiza un proceso fluido desde la identificación del problema hasta su resolución.

Esta plantilla facilita la gestión de los tickets de los clientes y mejora su proceso de asistencia, ya que le permite:

Organice y priorice las consultas de los clientes.

Asigna tickets a los miembros del equipo y realiza el seguimiento de su progreso.

Supervise la satisfacción de los clientes y realice las mejoras necesarias.

Ofrece un servicio coherente en todos los canales de comunicación.

Responda rápidamente a las preguntas de los clientes.

8. Plantilla de escalado del servicio de atención al cliente de ClickUp

Descargar esta plantilla Evite que las escaladas de los clientes se conviertan en crisis con la plantilla de escalada de servicio al cliente de ClickUp.

Aunque el servicio de atención al cliente es fundamental para la satisfacción del cliente, un proceso de escalado eficaz garantiza que no se pase por alto ningún problema. Con la plantilla de escalado del servicio de atención al cliente de ClickUp, puede organizar su enfoque para gestionar los casos de soporte escalados, asegurándose de que se aborde cada problema de los clientes.

La plantilla le ayuda a analizar los datos de escalamiento para identificar las causas fundamentales de las quejas de los clientes y evitar futuros escalamientos.

Con esta plantilla, podrás:

Prioriza rápidamente las cuestiones urgentes.

Facilita la colaboración fluida entre equipos proporcionando un acceso sencillo a la información relevante.

Realice un seguimiento del progreso de cada caso para obtener una mayor visibilidad y responsabilidad.

Resuelva problemas complejos de forma rápida y eficaz, mejorando la satisfacción del cliente.

La plantilla elimina las conjeturas en la gestión de las escaladas, proporcionándole un sistema fiable para satisfacer todas las necesidades de sus clientes.

9. Plantilla de éxito del cliente de ClickUp

Descargar esta plantilla Realice un seguimiento del progreso, gestione las cuentas y garantice la satisfacción del cliente con la plantilla de éxito del cliente de ClickUp.

Realice un seguimiento de las actividades de sus clientes, los contactos, las renovaciones de cuentas, los riesgos potenciales y mucho más con la plantilla de éxito de clientes de ClickUp. Esta plantilla ofrece una vista completa de las necesidades de los clientes en un solo lugar.

Tanto si gestionas cuentas de clientes actuales como si incorporas otras nuevas, esta plantilla te permite supervisar el estado y el progreso de cada cliente.

Con esta plantilla, podrás:

Implemente procesos simplificados para reducir la tasa de abandono de clientes.

Organice las tareas mediante listas de control, automatización e integraciones.

Realice el seguimiento del progreso y el rendimiento de los clientes con facilidad.

Identifica rápidamente las áreas que necesitan mejorar y haz un seguimiento eficaz.

Ofrece una forma organizada de documentar y compartir los éxitos con los clientes.

Proporcione un método coherente para medir e informar del éxito de los clientes.

La plantilla de éxito del cliente de ClickUp simplifica los detalles para crear una excelente experiencia del cliente y una gestión óptima de los clientes.

10. Plantilla de declaración de problemas del cliente de ClickUp

Descargar esta plantilla Utilice la plantilla de declaración de problemas del cliente de ClickUp para comprender las necesidades y los retos de los clientes.

Identificar los problemas de los clientes ayuda a desarrollar productos y servicios innovadores. La plantilla de declaración de problemas del cliente de ClickUp le permite descubrir rápidamente las causas fundamentales de los problemas de los clientes y crear soluciones que satisfagan sus necesidades.

De esta manera, podrás:

Comprenda cómo interactúan los clientes con los productos o servicios.

Organice los comentarios en información útil.

Analice las necesidades de los clientes para orientar las decisiones sobre los productos y priorizar las mejoras.

Tanto si su equipo trabaja en investigación y desarrollo (I+D), gestión de productos u otra área, esta plantilla mejora su capacidad para comprender y crear mejores experiencias para los clientes, priorizar sus problemas y ofrecer una forma coherente de documentarlos.

Captura la voz del cliente con ClickUp.

La voz del cliente es la base de una experiencia satisfactoria. Comprender las preferencias, los requisitos y los puntos débiles de los clientes es la mejor manera de crear experiencias personalizadas que fomenten la fidelidad y la satisfacción.

Las plantillas VoC son herramientas muy valiosas, ya que proporcionan una forma estructurada de recopilar, analizar y actuar en función de los comentarios de los clientes. La gama de plantillas VoC de ClickUp simplifica la recopilación de datos, mejora la colaboración del equipo y garantiza que todas las aportaciones se traduzcan en mejoras prácticas.

Empieza a utilizar estas potentes plantillas hoy mismo y descubre cómo pueden transformar tu enfoque respecto a los comentarios de los clientes. Regístrate gratis en ClickUp hoy mismo y comienza tu viaje hacia el éxito con tus clientes.