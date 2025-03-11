Plantillas de Hojas de cálculo de Google para el seguimiento diario de tareas

Imagina que creas una lista de tareas pendientes al comienzo del día, pero que al final del mismo has perdido la pista de todas ellas. Esto puede suceder cuando tienes demasiado que hacer; el seguimiento de las tareas y la gestión de los plazos se vuelven caóticos.

Entonces, ¿cuál es la solución? Los gestores de tareas de las Hojas de cálculo de Google.

Los gestores de tareas de las Hojas de cálculo de Google son muy útiles tanto si eres un profesional novel como si tienes mucha experiencia. Son sencillos, fáciles de usar y muy útiles para planificar y realizar el seguimiento de tus tareas pendientes.

En este blog, compartiremos plantillas gratuitas de Hojas de cálculo de Google para el seguimiento diario de tareas que harán que la gestión de tareas y equipos sea muy fácil. ¡Así que quédese con nosotros hasta el final!

¿Qué hace que una plantilla de seguimiento de tareas sea buena?

Las plantillas de seguimiento de tareas te ayudan a realizar un seguimiento y gestionar tus tareas diarias. Una buena plantilla de seguimiento de tareas incluye lo siguiente:

Descripciones de tareas : la plantilla debe tener espacio para las descripciones de las tareas, como añadir enlaces, imágenes, documentos y otros recursos.

Priorización : las buenas plantillas de seguimiento de tareas le permiten clasificar cada tarea según su nivel de prioridad en función de las fechas límite o la importancia de la tarea.

Etiquetas de tareas : la plantilla debe permitirte utilizar etiquetas para clasificar las tareas y facilitar su búsqueda y accesibilidad.

Personalización : la plantilla debe ser editable y personalizable para adaptarse a las necesidades específicas de la empresa.

Visualización de datos : las plantillas de seguimiento de tareas deben proporcionar tablas y gráficos para ver las tareas pendientes, las tareas completadas, etc.

Notas: Debe haber una sección de notas para añadir detalles adicionales sobre las tareas para mayor claridad.

Plantillas gratuitas de Hojas de cálculo de Google para el seguimiento de tareas

Las plantillas de Hojas de cálculo de Google para el seguimiento diario de tareas son herramientas valiosas que le ayudan a optimizar la gestión de tareas. Aquí tiene algunas plantillas gratuitas de Hojas de cálculo de Google para el seguimiento de tareas:

1. Plantilla para el seguimiento diario y mensual de tareas de Template.net

La plantilla de seguimiento de tareas diarias y mensuales de Template.net es una plantilla básica que le permite planificar y gestionar sus tareas de forma eficaz. Le ayuda a simplificar los flujos de trabajo, realizar el seguimiento del progreso y no incumplir nunca los plazos.

Cómo utilizarlas:

Planifica y visualiza las tareas de forma diaria y mensual.

Céntrate en la gestión del tiempo.

Crea listas de tareas personalizadas, incluyendo actualizaciones de estado, prioridades y fechas límite.

Prioriza las tareas en función de sus plazos.

Realice el seguimiento del progreso en tiempo real.

Ideal para: Cualquier persona que quiera organizarse y gestionar su tiempo de forma eficaz. Es perfecto para personas ocupadas que compaginan tareas diarias y proyectos a largo plazo.

2. Plantilla de seguimiento diario de tareas de Template.net

La plantilla de seguimiento diario de tareas de Template.net es una sencilla plantilla de Hojas de cálculo de Google que le ayuda a mantenerse al día con sus tareas diarias. La plantilla personalizable de lista de tareas pendientes le permite estructurar su horario de trabajo de manera eficiente.

Cómo utilizarlas:

Crea y organiza listas de tareas personalizadas en un solo lugar.

Optimice las tareas diarias para aumentar la productividad.

Realice un seguimiento de las tareas pendientes y completadas.

Colabora en las tareas con los miembros del equipo.

Ideal para: Profesionales ocupados que planifican y priorizan sus tareas diaria o mensualmente y realizan un seguimiento de su progreso en tiempo real para evitar incumplir los plazos.

3. Plantilla de seguimiento de tareas de Template.net

La plantilla de seguimiento de tareas de Template.net es otra plantilla de Hojas de cálculo de Google para el seguimiento diario de tareas que permite supervisarlas fácilmente. Puede descargarla en formato Excel o de Hojas de cálculo de Google para realizar un seguimiento eficiente de sus tareas y plazos.

Cómo utilizarlas:

Clasifique las tareas por categorías para facilitar su supervisión.

Consulte el progreso de las tareas mediante gráficos.

Crea estados de tareas personalizados, como «pendiente», «en curso», «completada», «en espera», etc.

Personaliza los campos y las notas para cada tarea.

Ideal para: Cualquier persona que busque una forma organizada de categorizar y realizar el seguimiento del progreso de las tareas para cumplir con los plazos de manera eficiente.

4. Plantilla de seguimiento del estado de las tareas de Template.net

La plantilla Task Status Tracker Template de Template. net le ahorra el esfuerzo de recordar las tareas y facilita su seguimiento. Ofrece un diseño profesional para supervisar las actividades y actualizaciones de sus proyectos.

Cómo utilizarlas:

Introduce y organiza los datos en columnas.

Añada campos personalizables para adaptarlos a sus necesidades específicas.

Realiza la edición de las secciones para añadir más información.

Visualice los datos con tablas y gráficos.

Ideal para: Profesionales ocupados que desean obtener una vista rápida y clara del progreso de las tareas mediante tablas y gráficos.

5. Plantilla de lista de tareas pendientes de las Hojas de cálculo de Google de Zapier

vía Hojas de cálculo de Google

La plantilla de lista de tareas pendientes de Hojas de cálculo de Google de Zapier es una plantilla de Hojas de cálculo de Google para el seguimiento diario de tareas que te permite configurar tu lista de tareas pendientes habituales y realizar un seguimiento del progreso de las mismas. Aunque es más adecuada para tareas personales, puedes utilizar esta plantilla para el trabajo y compartirla con tu equipo para mantenerlos al día.

Cómo utilizarlas:

Utiliza las secciones de tareas, días y notas para ajustar tu lista de tareas pendientes.

Rótula las tareas de alta prioridad y elige colores para indicar el estado de cada tarea.

Añade columnas personalizadas, como el tipo de tarea, la duración estimada, las tareas pendientes, etc.

Marque las tareas a medida que las complete añadiendo su estado o tachándolas.

Ideal para: cualquier persona que desee crear listas de tareas diarias para poder completarlas a tiempo.

6. Plantilla de seguimiento del progreso de tareas de Hojas de cálculo de Google de Unito

a través de Hojas de cálculo de Google

La plantilla de seguimiento del progreso de tareas de las Hojas de cálculo de Google de Unito es una plantilla completa de Hojas de cálculo de Google que le permite conectar sus herramientas y elegir las tareas que desea sincronizar. Esta plantilla de hoja de cálculo le ayuda a crear informes de progreso para facilitar el análisis.

Cómo utilizarlas:

Utilice la pestaña de volcado de datos para sincronizar todas las tareas de su proyecto.

Crea informes de progreso para realizar el seguimiento de las tareas pendientes, completadas y vencidas.

Genere gráficos de barras, circulares y de progreso para realizar el seguimiento del progreso por tareas y sprints.

Realice un seguimiento de la carga de trabajo por miembro del equipo y planifique los recursos.

Ideal para: jefes de proyecto y gestores que buscan formas rápidas y sencillas de generar informes de progreso de las tareas para su uso compartido con las partes interesadas.

Limitaciones del uso de las Hojas de cálculo de Google para el seguimiento de tareas

Aunque las plantillas de Hojas de cálculo de Google para el seguimiento diario de tareas pueden ayudarte a realizar un seguimiento eficaz de tus tareas pendientes, es posible que te encuentres con algunos retos.

📮 ClickUp Insight: Cuando los sistemas fallan, los empleados se vuelven creativos, pero eso no siempre es bueno. El 17 % de los empleados recurre a soluciones personales, como guardar correos electrónicos, hacer capturas de pantalla o tomar notas minuciosamente para realizar el seguimiento del trabajo. Por su parte, el 20 % de los empleados no encuentra lo que necesita y recurre a preguntar a sus compañeros, lo que interrumpe el tiempo de concentración de ambas partes. Con ClickUp, puedes convertir los correos electrónicos en tareas rastreables, vincular chats a tareas, obtener respuestas de la IA y mucho más, ¡todo en un único entorno de trabajo!💫 Resultados reales: Equipos como QubicaAMF recuperaron más de 5 horas semanales utilizando ClickUp, lo que supone más de 250 horas anuales por persona, al eliminar los procesos obsoletos de gestión del conocimiento. ¡Imagina lo que tu equipo podría crear con una semana extra de productividad cada trimestre!

Estas son las desventajas de utilizar las Hojas de cálculo de Google para realizar el seguimiento de tus tareas diarias:

Colaboración limitada : Las Hojas de cálculo de Google no son la mejor herramienta para la colaboración. Son más propensas a errores y pueden ralentizarse si varias personas trabajan en ellas al mismo tiempo.

Problemas de escalabilidad : a medida que la lista de tareas se alarga, las plantillas de Hojas de cálculo de Google se vuelven más confusas. Tienes que mantener hojas de cálculo separadas, lo que dificulta la búsqueda y el seguimiento de las tareas.

Automatización limitada : no se pueden automatizar los flujos de trabajo ni la asignación de tareas con las plantillas de Hojas de cálculo de Google. Requiere mucho trabajo manual, como actualizar el estado de las tareas, personalizar, etc.

Problemas de seguridad : no hay funciones de seguridad robustas, como controles de acceso granulares, lo que hace que la herramienta sea arriesgada para almacenar datos confidenciales de proyectos.

Falta de notificaciones: las plantillas de Hojas de cálculo de Google no proporcionan recordatorios automáticos para completar tareas o las fechas límite próximas.

Plantillas alternativas para el seguimiento y la gestión de tareas

Si te sientes limitado por las plantillas de Hojas de cálculo de Google, es hora de buscar alternativas. Te recomendamos ClickUp para realizar un seguimiento y una gestión eficientes de tus tareas.

ClickUp es una herramienta de gestión de tareas todo en uno que te ayuda a crear y gestionar tareas personales y profesionales. Te permite establecer metas e hitos, crear listas de tareas pendientes, colaborar con tu equipo en las tareas, realizar un seguimiento de los cronogramas, gestionar los recursos y automatizar los recordatorios y los flujos de trabajo.

Con ClickUp, también puedes visualizar las tareas como quieras con vistas personalizadas, como vistas Tabla, Lista, Calendario y Tablero.

¡Prueba ClickUp ahora! Visualiza tus datos en hojas de cálculo con la vista Tabla de ClickUp.

Por ejemplo, la vista Tabla de ClickUp te ayuda a crear hojas de cálculo instantáneas y visualizar los datos del proyecto en campos y filas. También puedes utilizar esta vista para crear bases de datos y organizar tareas como registros. ¿Lo mejor? Con esta vista, puedes conectar a los clientes con los pedidos y los enlaces con los informes de incidencias.

Por lo tanto, si está acostumbrado a trabajar con Hojas de cálculo de Google pero no quiere lidiar con sus limitaciones, la vista Tabla de ClickUp es la solución perfecta.

Además, ClickUp ofrece varias plantillas para la gestión de tareas. Estas plantillas facilitan tu trabajo diario y son una excelente alternativa a las Hojas de cálculo de Google. Veamos estas plantillas en detalle.

1. Plantilla sencilla de gestión de tareas de ClickUp

Descargar esta plantilla Crea un sistema de gestión de tareas organizado con la plantilla de gestión de tareas sencilla de ClickUp.

Si estás empezando con la gestión de tareas y buscas aplicaciones de listas de control diarias, prueba la plantilla de gestión de tareas sencilla de ClickUp.

Esta plantilla de seguimiento de proyectos es perfecta para mantener tus tareas organizadas, ya sean tus actividades diarias o tus tareas de trabajo. La plantilla ofrece vistas Lista, Tablero y Documento para visualizar las tareas como desees. Con esta plantilla, puedes:

Visualiza y prioriza las tareas.

Realice el seguimiento de sus tareas pendientes.

Añade detalles de las tareas utilizando campos personalizados.

Por qué lo recomendamos

Una de las formas más sencillas de mantener tu trabajo organizado, la plantilla incluye instrucciones integradas sobre cómo utilizarla para crear un sistema de gestión de tareas duradero.

Ideal para: cualquier persona que esté empezando con el seguimiento de tareas y busque una plantilla de lista de tareas gratuita y sencilla.

2. Plantilla de gestión de tareas diarias de ClickUp

Descargar esta plantilla Planifica tus tareas diarias con la plantilla de gestión de tareas diarias de ClickUp.

La plantilla de gestión de tareas diarias de ClickUp es un planificador que le permite programar sus reuniones, tareas, eventos y recados diarios. Este planificador personalizable le ayuda a ser puntual para que no termine trabajando todo el día.

Con este planificador diario, podrás:

Clasifica las tareas en trabajo, personales o metas.

Realice un seguimiento del progreso con tablas y gráficos.

Prioriza las tareas

Mejora la gestión del tiempo.

La plantilla te ayuda a mantenerte centrado y motivado para que puedas hacer las cosas rápidamente sin procrastinar.

Por qué lo recomendamos

Puede establecer metas específicas e hitos clave, programar su día utilizando la vista Calendario y realizar el seguimiento del progreso mediante diagramas de Gantt.

Ideal para: Profesionales ocupados que tienen que hacer malabarismos con demasiadas tareas y reuniones cada día. Es perfecto para personas que buscan planificar su día para equilibrar su vida personal y profesional.

3. Plantilla de lista de tareas diarias de ClickUp

Descargar esta plantilla Planifica y prioriza tu trabajo con la plantilla de lista de tareas diarias de ClickUp.

La plantilla de lista de tareas diarias de ClickUp es un planificador y gestor de rutinas que le ayudará a crear buenos hábitos y a planificar y priorizar su trabajo diario sin agobiarse. También ofrece opciones de personalización, como vistas, campos, estados y flujos de trabajo personalizados, incluidos diagrama de Gantt, Lista y Calendario.

Con esta plantilla, podrás:

Crea y gestiona una lista detallada de tareas pendientes.

Organiza tus tareas y concéntrate en lo que más importa.

Realice el seguimiento de todas las tareas en un solo lugar.

Por qué lo recomendamos

La plantilla de lista de tareas tiene integraciones incorporadas y notificaciones automáticas para ayudarte a cumplir con los plazos.

Ideal para: Cualquier persona que esté tratando de desarrollar el hábito de planificar y priorizar el trabajo diario para gestionar mejor su tiempo.

Más información: 11 plantillas gratuitas de listas de tareas en Excel y ClickUp

4. Plantilla de lista de tareas de proyectos de ClickUp

Descargar esta plantilla Gestiona tus tareas personales y profesionales con la plantilla de lista de tareas de proyectos de ClickUp.

La plantilla de lista de tareas de proyectos de ClickUp combina funciones básicas y avanzadas, lo que la convierte en una de las mejores plantillas de gestión de tareas.

Esta plantilla de gestión de proyectos se puede utilizar para realizar un seguimiento y gestionar tareas personales y de equipo. Incluye cinco vistas: Documento, Tablero, Lista, Calendario e Incrustar. Además, puede añadir estados personalizados como «Pendiente», «En curso» y «Completada» para realizar un seguimiento eficaz de las tareas.

Por qué lo recomendamos

Lo más destacado de la plantilla es que la vista «Embed» te permite incrustar vídeos en la plantilla para una mayor claridad en el trabajo.

Ideal para: Profesionales ocupados que desean gestionar sus tareas personales y laborales en un solo lugar para evitar tener que cambiar de hoja.

5. Plantilla de gestión de tareas de ClickUp

Descargar esta plantilla Realice proyectos con la plantilla de gestión de tareas de ClickUp.

La plantilla de gestión de tareas de ClickUp es una plantilla de gestión de proyectos que todo equipo necesita para garantizar el éxito de los proyectos. Con herramientas integradas, esta plantilla es ideal para gestionar múltiples proyectos y colaborar con su equipo para trabajar en diferentes flujos de trabajo en un solo lugar.

La plantilla incluye seis vistas dinámicas, entre las que destaca la vista Equipo.

Con esta plantilla, podrás:

Clasifique las tareas en tres listas: Ideas, Tareas pendientes y Tareas por realizar.

Colabora con tus equipos.

Organiza las tareas por prioridad, estado o departamento.

Realice un seguimiento y optimice los flujos de trabajo.

Por qué lo recomendamos

La vista Equipo (antes Box) te permite ver la carga de trabajo de todos para asignar las tareas de forma meditada. Ofrece campos personalizados predefinidos para que puedas ver quién tiene asignada cada tarea, cuándo vence y su progreso en tiempo real. Además, puedes añadir campos personalizados para detalles como presupuestos, enlaces u otros adjuntos.

Ideal para: gestores de proyectos que buscan optimizar los procesos de los proyectos y mejorar la colaboración para obtener resultados satisfactorios.

6. Plantilla de tareas pendientes de ClickUp

Descargar esta plantilla Gestiona tus tareas, desde su creación hasta su asignación y seguimiento, con la plantilla de tareas pendientes de ClickUp.

La plantilla ClickUp Work To Do es la herramienta perfecta para organizar tus tareas semanales. Te ayuda a planificar tus tareas diarias de acuerdo con tu plan semanal para garantizar una semana de productividad. En resumen, esta plantilla tiene todo lo que necesitas para hacer tus tareas.

Con la plantilla Work To Do de ClickUp, puedes:

Realice un seguimiento del progreso con diagramas de Gantt y tableros Kanban.

Céntrate en las tareas con prioridad.

Divida las tareas complejas de los proyectos en otras más manejables.

Realiza un seguimiento de la duración de las tareas.

Para utilizar esta plantilla, establece metas claras y empieza a crear tus tareas. ClickUp Tasks te permite planificar y organizar tareas con descripciones, subtareas y fechas límite. Puedes añadir etiquetas a las tareas para facilitar la búsqueda, asignar tareas a los miembros del equipo e incluso ver el cronograma de tareas con la vista Calendario.

Por qué lo recomendamos

Esta plantilla es excelente para definir el alcance y priorizar su calendario de trabajo semanal con su vista de calendario semanal.

Ideal para: personas que desean planificar con antelación las tareas diarias y terminarlas. Es la herramienta ideal para mantener la productividad durante toda la semana.

7. Plantilla sencilla de tareas pendientes de ClickUp

Descargar esta plantilla Gestiona todas tus tareas pendientes en un solo lugar con la plantilla de tareas pendientes sencillas de ClickUp.

La plantilla ClickUp Simple To-Dos simplifica la gestión de tareas al reunir todas tus tareas pendientes en un solo lugar. Te permite tener una vista de tus prioridades, las personas asignadas y las fechas límite para que no te pierdas ninguna información importante.

Con esta plantilla, podrás:

Organiza las tareas en diferentes categorías.

Asigna tareas a los miembros del equipo.

Establece una lista clara de tareas pendientes que todos puedan seguir.

Al igual que otras plantillas de ClickUp, esta también incluye estados, campos y vistas personalizados. Cuenta con un panel de estado para garantizar un fácil acceso a todas las tareas. La plantilla también le permite realizar el seguimiento de las tareas con etiquetas y facilitar la gestión de tareas con automatizaciones.

Por qué lo recomendamos

Esta sencilla plantilla te ayudará cuando tengas que compaginar varias responsabilidades. Puedes priorizar tus tareas y utilizar la vista de tareas priorizadas para asegurarte de que las abordas en el orden correcto.

Ideal para: gestores de proyectos y jefes de equipo que buscan simplificar la gestión de tareas y reunir a las personas, los recursos, los cronogramas, las prioridades y todo lo demás.

8. Plantilla de lista de tareas pendientes del calendario de ClickUp

Descargar esta plantilla Obtenga una panorámica de sus tareas semanales o mensuales con la plantilla de lista de tareas pendientes del calendario de ClickUp.

La plantilla de lista de tareas pendientes del calendario de ClickUp es una herramienta que le ofrece una visión general rápida de sus planes semanales, quincenales o mensuales. Le ayuda a mantenerse organizado para que pueda alcanzar todas sus metas.

Con esta plantilla, podrás:

Programa tareas para evitar perder plazos.

Organice las tareas en grupos para mayor claridad.

Vista de detalles granulares de las tareas

Realiza el seguimiento del progreso de las tareas.

Obtenga información sobre cuánto tiempo lleva que una tarea esté terminada.

Esta plantilla incluye cinco vistas personalizadas en diferentes configuraciones de ClickUp: por rol, solicitud de reunión, por categoría, horarios y guía de inicio. También puede mejorar el seguimiento de la lista de tareas pendientes del calendario con advertencias de dependencia, control de tiempo y mucho más.

Por qué lo recomendamos

La plantilla incluye una vista de solicitudes de reunión para realizar el seguimiento de las próximas reuniones y las tareas que deben completarse antes de ellas.

Ideal para: cualquier persona con una agenda apretada que desee tener una panorámica de todas sus citas y tareas para las próximas semanas.

Pero eso no es todo. Además de estas plantillas, la función Plantillas de tareas de ClickUp también te permite crear las tuyas propias. De esta forma, puedes crear plantillas para tareas y flujos de trabajo repetitivos y mejorar la productividad. Además, son sencillas, personalizables y no requieren formación.

Gestiona mejor tus tareas con ClickUp

Sin duda, las plantillas de Hojas de cálculo de Google para el seguimiento diario de tareas son útiles para gestionar tareas y listas de tareas pendientes.

Sin embargo, las Hojas de cálculo de Google no son perfectas. Si necesitas gestionar varias tareas y colaborar con diferentes equipos de forma habitual, el seguimiento de todo con las plantillas de Hojas de cálculo de Google puede resultar complicado. Ahí es donde entra en juego un software de gestión de tareas como ClickUp.

La galería de plantillas de ClickUp ofrece múltiples plantillas de hojas de cálculo ideales para gestionar tareas personales y proyectos profesionales. Estas plantillas gratuitas tienen muchas opciones de personalización y funciones adicionales, como notificaciones y automatización del flujo de trabajo.

Además, ClickUp añade una gran comodidad con sus funciones de gestión de tareas y IA.

¿Por qué complicarse con las Hojas de cálculo de Google? Regístrese en ClickUp y descargue estas plantillas hoy mismo.