Ya sea para analizar datos de clientes o revisar las ventas del último trimestre, dedicar horas a crear y dar formato a informes detallados desde cero resulta agotador.

¿La solución? Relájate, ponte cómodo y busca «Plantilla de informe Word». 💡

Para ayudarte a encontrar la más adecuada, hemos recopilado una lista de plantillas de informes gratuitas para Microsoft Word, cada una adaptada a diferentes necesidades.

Si buscas darle un toque más especial a tus plantillas, hemos incluido una práctica lista con las 10 mejores alternativas de plantillas de informes, con funciones avanzadas de formato y colaboración para que las explores.

Plantillas de informes para Microsoft Word de un vistazo

Aquí tienes un breve resumen:

¿Qué hace que una plantilla de informe de Microsoft Word sea buena?

Cuando cree un informe académico o empresarial en un documento de Word, recuerde que las plantillas de Word que dan lugar a informes memorables son algo más que diseños atractivos.

Además, deberían tener estas funciones distintivas:

Adecuación al propósito: comprueba si la plantilla de informe se ajusta a tu campo (por ejemplo, empresa, academia o técnica) y si su formato se adapta a tu tipo de contenido.

Estructura profesional : elige una plantilla con una estructura bien organizada, que incluya un título, un índice y secciones claramente definidas para el contenido, el glosario, la bibliografía, etc.

Elementos editables: Comprueba que todo el texto y los gráficos, como tablas, gráficos y otros elementos de visualización de datos, sean fáciles de editar y redimensionar sin alterar el diseño.

Colores coherentes : busca una plantilla con una combinación de colores uniforme que facilite la lectura. Será un plus si tiene compatibilidad con las directrices de tu marca.

Navegación integrada: Utiliza una plantilla con ayudas de navegación, como una tabla de contenido que se actualiza automáticamente

Compatibilidad multiplataforma: Asegúrate de que la plantilla se adapte bien a diferentes dispositivos y tamaños de pantalla. También debería poder realizarse la edición en Documentos de Google, PDF, las distintas versiones de Word, etc.

5 plantillas gratuitas de informes para Microsoft Word

1. Plantilla de informe para Word de Template.net

Tanto si estás preparando actualizaciones de proyectos, resúmenes de reuniones o resultados de investigaciones, esta plantilla profesional de Word para informes de Template.net es tu solución ideal. Su diseño intuitivo y sus editores de documentos hacen que la creación de informes sea sencilla y eficiente.

Si tu organización no cuenta con formatos de informe establecidos, puedes personalizar fácilmente esta plantilla para adaptarla a tus necesidades específicas.

Además de en Microsoft Word, la plantilla está disponible para descargar y personalizar en formatos populares como Documentos de Google, PDF e InDesign. Incluye texto preformateado para ayudarte a introducir los datos y ponerte en marcha rápidamente.

Por qué te encantará esta plantilla

Empieza a escribir directamente con texto con formato que te ayuda a introducir los detalles al instante

Adapta el documento a tus necesidades específicas con diseños muy personalizables y fáciles de usar para los usuarios

Comparte tu trabajo sin problemas exportándolo a Word, Documentos de Google, PDF e InDesign

📊 ¿Sigues creando el mismo informe cada semana? Ese es el verdadero problema. Copias datos, actualizas números, arreglas diseños y, para cuando lo haces en uso compartido, ya está desactualizado. Ahora imagina un enfoque diferente: En lugar de crear informes manualmente, configura un sistema que genere informes a partir de datos en tiempo real. Con un entorno de trabajo convergente como el Small Business Suite de ClickUp : Tus tareas, cronogramas y métricas permanecen conectados

Los informes se actualizan automáticamente a medida que avanza el trabajo

Los paneles reflejan el rendimiento en tiempo real sin necesidad de exportar datos

La IA puede generar resúmenes al instante a partir de la actividad real Así, en lugar de pasar horas preparando informes, estarás revisando información que ya está disponible. Y una vez que ese sistema esté en marcha, la elaboración de informes dejará de ser una tarea y se convertirá en un resultado natural de tu trabajo.

2. Plantilla de informe profesional de Template.net

El diseño limpio y estructurado de la plantilla de informe profesional de Template.net está pensado para profesionales con una agenda apretada. Es perfecta para crear desde propuestas comerciales hasta evaluaciones de rendimiento.

El formato integrado y las sencillas opciones de personalización te permiten dedicar menos tiempo a ajustar las fuentes y centrarte más en tu contenido.

Tanto si trabajas en el mundo de las empresas, en el ámbito académico o en una organización sin ánimo de lucro, esta plantilla es imprescindible. Es compatible con Word, Documentos de Google, PDF y Publisher.

Por qué te encantará esta plantilla

Céntrate por completo en tu contenido gracias al formato integrado que te ahorra tener que ajustar las fuentes

Impresiona a tus socios con un diseño limpio y muy estructurado, pensado para profesionales ocupados

Colabora desde cualquier lugar abriendo y realizando la edición del archivo en Word, Documentos de Google, PDF o Publisher

3. Plantilla de informe de proyecto empresarial de Template.net

La plantilla de informe de proyecto empresarial de Template.net es una herramienta imprescindible para crear informes detallados de proyectos empresariales. Cuenta con un diseño pulido y organizado para destacar los objetivos, el progreso y los resultados de tu proyecto, perfecto para impresionar a las partes interesadas.

Personaliza cada sección para adaptarla a tu proyecto específico, tanto si estás presentando una nueva idea como si estás cerrando una iniciativa exitosa. También te ayuda a optimizar el seguimiento y la elaboración de informes sobre los hitos.

Además, es compatible con Word, Documentos de Google y Apple Pages, e incluye contenido original personalizable en los marcadores de posición.

Por qué te encantará esta plantilla

Destaca claramente los objetivos y resultados clave del proyecto utilizando un diseño muy pulido y organizado

Mantén a las partes interesadas plenamente informadas mediante el seguimiento y la elaboración de informes sencillos sobre los hitos esenciales del proyecto

Personaliza tu presentación o resumen de manera personalizada con contenido original y editable.

👋🏾 ¿Quieres automatizar la elaboración de informes por completo? ¡Super Agents puede ayudarte!

4. Plantilla sencilla de informe de gestión de proyectos de Template.net

La plantilla de informe de gestión de proyectos sencilla de Template.net cuenta con una estructura bien definida con cronogramas, hitos y actualizaciones de tareas, lo que la hace ideal para los gestores de proyectos que necesitan mantener informadas a las partes interesadas.

Con sus secciones personalizables, esta sencilla plantilla es perfecta para realizar el seguimiento del progreso y la elaboración de informes, ya que se adapta rápidamente a las distintas fases del proyecto.

Es útil para equipos que desean optimizar la elaboración de informes al tiempo que definen claramente sus flujos de trabajo. Puedes realizar la edición de esta plantilla en tu ordenador, tableta o teléfono utilizando Word, Documentos de Google o Apple Pages.

Por qué te encantará esta plantilla

Mantén informadas a las partes interesadas fácilmente mediante actualizaciones claras de las tareas y el seguimiento de los hitos.

Visualiza la trayectoria de tu proyecto con secciones específicas para los cronogramas y el progreso del proyecto

Actualiza tus informes sobre la marcha con la edición multidispositivo en Word, Documentos de Google y Apple Pages

5. Plantilla estándar de informe mensual de RR. HH. de Office Templates Online

vía Office Templates Online

La plantilla estándar de informe mensual de RR. HH. de Office Templates Online ayuda a los equipos de RR. HH. a gestionar de forma organizada las evaluaciones de rendimiento de los empleados, los datos de asistencia, los detalles sobre habilidades y competencias, y otras métricas clave.

También incluye secciones adicionales para destacar los logros del departamento de RR. HH. y a los empleados con mejor rendimiento del mes.

Si tu equipo de RR. HH. necesita un formato coherente y optimizado para las revisiones de la dirección, esta es tu herramienta. Es perfecta para mantener la transparencia de las actualizaciones y realizar un uso compartido mensual de información valiosa sobre RR. HH.

Por qué te encantará esta plantilla

Mantén la coherencia en la elaboración de informes mes tras mes con un formato de Word estandarizado y fácil de usar

Realiza un seguimiento de las métricas de la plantilla sin esfuerzo con secciones específicas para los datos de asistencia y las evaluaciones de rendimiento

Aumenta la moral del equipo destacando a los empleados con mejor rendimiento en las secciones integradas «Empleado del mes» y «Logros».

Más información: Cómo redactar un informe para lograr la máxima claridad e impacto

Limitaciones del uso de Microsoft Word para plantillas de informes

Las plantillas de informes gratuitas para Word proporcionan una base estructurada y profesional para crear informes detallados. Algunos usuarios prefieren las plantillas de informes de Hojas de cálculo de Google o Documentos de Google por su accesibilidad en línea, sus funciones de colaboración y sus funciones avanzadas. Sin embargo, todas estas herramientas tienen ciertos límites.

Integración en tiempo real con límite : con una plantilla de informe en Microsoft Word, tendrías que actualizar manualmente los números desde tus : con una plantilla de informe en Microsoft Word, tendrías que actualizar manualmente los números desde tus herramientas de elaboración de informes

Visualización básica de datos: Aunque puedes crear un gráfico de barras con los informes de Word, ¿qué pasa si necesitas un gráfico de burndown para tu proyecto ágil? ¿O un mapa de calor con las puntuaciones de satisfacción de los clientes? Solo las plantillas de elaboración de informes avanzadas ofrecen opciones de visualización avanzadas

Personalización limitada : necesitarías fórmulas complejas para crear un panel dinámico del estado del proyecto con : necesitarías fórmulas complejas para crear un panel dinámico del estado del proyecto con indicadores de estado en rojo, amarillo y verde . Las plantillas de informes diseñadas específicamente para este fin lo hacen muy sencillo gracias a los widgets integrados de arrastrar y soltar.

Análisis avanzados limitados : MS Word carece de las funciones de análisis de tendencias y previsión de rendimiento que ofrecen las plataformas de elaboración de informes avanzadas, las cuales pueden ser necesarias para predecir tendencias futuras basándose en datos históricos

Seguimiento de tareas insuficiente: Actualizar los informes con el estado más reciente de las tareas del equipo requiere trabajo manual, ya que no hay forma de rellenar automáticamente el progreso de las tareas en tiempo real.

Recopilación manual de comentarios: En Microsoft Word, necesitarás formularios independientes para recopilar los comentarios de la retrospectiva del sprint de tu equipo

Integración limitada con reuniones: No hay funciones de integración que permitan enlazar de forma fluida las actas de las reuniones, las decisiones y los elementos a tomar dentro del informe de tu proyecto.

Dado que MS Word cuenta con funciones básicas para la elaboración de informes, seguro que te gustaría disponer de plantillas más especializadas para informes de proyectos complejos.

🎥 Descubre cómo esta pequeña empresa unificó todos sus flujos de trabajo con una sola herramienta:

Veamos algunas alternativas a Microsoft Word para crear informes profesionales.

Alternativas a las plantillas de informes de Microsoft Word

¿Quieres que tus informes pasen de ser estándar a destacar? Entonces, tienes que ir más allá de las plantillas habituales de Word o Google.

ClickUp es una herramienta de gestión de proyectos todo en uno con una biblioteca de plantillas prediseñadas y personalizables que ayudan a una amplia variedad de equipos y departamentos a optimizar los flujos de trabajo y a mantenerse organizados y eficientes.

Tanto si buscas plantillas de informes de gastos, informes de rendimiento de los empleados, horarios por horas, plantillas de informes anuales o informes de fin de jornada, te ofrece plantillas con elementos de diseño flexibles y funcionalidades avanzadas adaptadas a diversos casos de uso.

Tanto si eres principiante como si eres un profesional con mucho trabajo, estas plantillas especializadas son fáciles de editar y gratis. Aquí tienes nuestras 10 mejores plantillas de informes en línea.

1. Plantilla de revisión de proyectos de ClickUp

Consigue una plantilla gratuita Utiliza la plantilla de revisión de proyectos de ClickUp para destacar los aspectos clave de un proyecto, como los objetivos, los resultados y las lecciones aprendidas.

Una plantilla de documento de revisión de proyectos es fundamental para evaluar cómo se ha ejecutado un proyecto. Esto incluye las lecciones aprendidas, las buenas prácticas, los resultados de la auditoría y si se aplicaron los controles pertinentes para verificar los excesos en el presupuesto y el cronograma.

La plantilla de revisión de proyectos de ClickUp evalúa cada aspecto de tu proyecto —planificación de recursos, gestión de riesgos, seguimiento de gastos, calendario, cronograma, etc.— para identificar qué funciona, qué hay que ajustar y cómo prepararse para el éxito futuro. Esta plantilla te ayuda a analizar cada fase del proyecto y el rendimiento del equipo para garantizar una utilización óptima de los recursos y la productividad. 🎯

Además, facilita el seguimiento de la revisión de proyectos con funciones avanzadas de ClickUp, como la grabación de pantalla, la automatización, soluciones de IA y mucho más.

Por qué te encantará esta plantilla

Evalúa a fondo la ejecución de los proyectos analizando la planificación de recursos, el seguimiento de gastos y la gestión de riesgos

Identifica los cuellos de botella en el flujo de trabajo y optimiza el rendimiento futuro llevando un registro detallado de las lecciones aprendidas

Mejora tu proceso de revisión de forma nativa utilizando herramientas avanzadas como resúmenes generados por IA, automatización y grabación de pantalla

2. Plantilla de informe de ClickUp Analytics

Consigue una plantilla gratuita Comprende las tendencias, correlaciones y patrones que te ayudarán a tomar decisiones operativas y estratégicas con la plantilla de informe analítico de ClickUp.

La plantilla de informe de ClickUp Analytics es ideal para cualquiera que desee mejorar su análisis de datos. Organiza la información en un formato claro y fácil de navegar, lo que simplifica el seguimiento de métricas clave e indicadores de rendimiento.

Con funciones como el control de tiempo, las etiquetas, las advertencias de dependencia y la integración con el correo electrónico, ofrece información valiosa sobre tendencias, patrones y correlaciones, lo que te ayuda a analizar datos históricos para crear predicciones de futuro. 📈

Puedes utilizar esta plantilla para visualizar datos complejos con gráficos y tablas sencillos, automatizar notificaciones para tareas periódicas como revisiones y actualizaciones, y establecer y realizar un seguimiento de metas como el aumento del tráfico del sitio web, los clientes potenciales, la conversión, la retención, etc.

Por qué te encantará esta plantilla

Visualiza datos complejos al instante organizando las métricas en gráficos y tablas sencillos y fáciles de navegar

Descubre información útil y tendencias operativas gracias a las advertencias de dependencia integradas y al filtrado por etiquetas

Optimiza el seguimiento de tus KPI configurando notificaciones automáticas para revisiones periódicas y actualizaciones de metas

Más información: 10 plantillas gratuitas de informes de ClickUp y Google Analytics

3. Plantilla de informe de gestión de proyectos de ClickUp

Consigue una plantilla gratis Realice el seguimiento de los activos, pasivos y resultados financieros de su empresa con la plantilla de informe de gestión de proyectos

¿El término «gestión de proyectos» te evoca un torbellino de tareas y plazos? La plantilla de informe de gestión de proyectos de ClickUp está aquí para ayudarte a poner orden en ese caos. 💯

Ayuda a organizar los detalles del proyecto en una ubicación centralizada, lo que facilita el seguimiento del progreso y la gestión del presupuesto desde un único panel de control. Para ayudar a alcanzar las metas y los hitos dentro del plazo estipulado, desglosa las tareas complejas en subtareas manejables. También ofrece funciones para realizar un seguimiento eficaz de los KPI y de los activos financieros y no financieros.

Gracias a la elaboración sistemática y puntual de informes, esta plantilla garantiza que los posibles retos y obstáculos se tengan en cuenta desde el inicio mismo de tu proyecto, para que no haya sorpresas. Considera esta plantilla como tu fiel compañero de gestión de proyectos. 🦸

Por qué te encantará esta plantilla

Obtén una vista general de todo tu proyecto con un panel de control centralizado que realiza el seguimiento de los presupuestos y el progreso

Supervisa sin esfuerzo tanto los activos financieros como los no financieros para garantizar una asignación óptima de los recursos

Divide las fases complejas de los proyectos en partes más manejables utilizando un seguimiento intuitivo de subtareas

4. Plantilla de informe diario de ClickUp

Consigue una plantilla gratuita Mantén informados a todos los miembros del equipo con la plantilla de informe diario de ClickUp

Como su nombre indica, las plantillas de informes diarios resumen el trabajo completado en las últimas veinticuatro horas, muestran la lista de tareas que hay que completar hoy según su prioridad y sus plazos, y trazan un plan de acción para los elementos que requerirán atención mañana.

Tanto si gestionas varios equipos como si necesitas una visión general clara de tu agenda diaria, la plantilla de informe diario de ClickUp lo simplifica todo en un solo informe. Realiza el seguimiento de cada tarea, anota los logros, supervisa el progreso e identifica los cuellos de botella utilizando los campos personalizables y las vistas organizadas de la plantilla.

También funciona como una plantilla de lista de tareas pendientes en la que puedes anotar tus objetivos diarios junto con notas y comentarios adicionales. Convierte estos objetivos en tareas que se puedan seguir y asígnalas a los miembros del equipo en ClickUp Tasks, donde es fácil añadir etiquetas personalizadas codificadas por colores para una rápida categorización. Asegúrate de establecer niveles de prioridad y fechas límite para tus tareas.

Por qué te encantará esta plantilla

Mantén la agenda diaria de tu equipo perfectamente clara con listas de tareas basadas en prioridades y una función de tareas pendientes intuitiva

Identifica al instante quién está trabajando en qué gracias a un claro seguimiento de las personas asignadas y a etiquetas personalizadas codificadas por colores

Elimina las reuniones diarias de coordinación disponiendo de una única fuente de información fiable para todas las actualizaciones diarias sobre el progreso

5. Plantilla de elaboración de informes de proyectos de ClickUp

Consigue una plantilla gratuita Obtén una vista general del estado de un proyecto con la plantilla de elaboración de informes de proyectos de ClickUp

La plantilla de elaboración de informes de proyectos de ClickUp utiliza campos y estados personalizables para ofrecer una vista clara y detallada de tus tareas, el porcentaje de finalización y las acciones pendientes.

Con una visión general completa del calendario del proyecto, el presupuesto, la asignación de recursos y la priorización de tareas, es fácil crear un informe de proyecto que mantenga alineados a los equipos y a las partes interesadas. La «Línea de tiempo de actividades» utiliza celdas codificadas por colores y rótulos de prioridad para ayudar a determinar el calendario de cada tarea de un solo vistazo.

Esta plantilla puede ser tu hub único para la elaboración de informes, para que no tengas que estar saltando entre varias pestañas o documentos.

Por qué te encantará esta plantilla

Evalúa el estado de tu proyecto de un vistazo utilizando un cronograma de actividades y prioridades codificadas por colores con gran visibilidad

Adapta el informe a tus necesidades operativas específicas con campos y estados totalmente personalizables

Mantén informadas a las partes interesadas rápidamente con vistas de presupuesto y recursos concisas y fáciles de entender

6. Plantilla de hoja de informe de ClickUp

Consigue una plantilla gratis Utiliza la plantilla de hoja de informe de ClickUp para presentar el estado y los resultados del proyecto de forma organizada y agilizar la toma de decisiones.

Con opciones para personalizar vistas y realizar el seguimiento de métricas seleccionadas, la plantilla de hoja de informes de ClickUp puede ser utilizada por empresas de todos los tamaños para analizar datos en tiempo real y compartir los resultados con las partes interesadas.

El marco prediseñado te permite garantizar la precisión y la coherencia en todos los informes con solo unos clics. Utiliza ClickUp Docs para reunir al equipo en una sesión virtual de lluvia de ideas y concretar la meta del informe. Una vez que la meta esté clara, puedes recopilar los datos relevantes y utilizar la vista Tabla de ClickUp para crear una hoja de cálculo personalizada que permita representar y analizar los datos de forma eficaz con cálculos personalizados.

La plantilla también facilita la gestión de proyectos con funciones como reacciones a los comentarios, subtareas anidadas, colaboración en tiempo real y categorización de tareas según las personas asignadas, los plazos y las prioridades.

Por qué te encantará esta plantilla

Analiza y realiza el uso compartido de datos con las partes interesadas de forma dinámica mediante actualizaciones en tiempo real y una vista Tabla intuitiva

Analiza números sin salir de tu entorno de trabajo utilizando potentes cálculos personalizados

Organiza datos detallados de forma jerárquica con la ayuda de subtareas anidadas fáciles de gestionar

7. Plantilla de informe de estado de proyecto de ClickUp

Consigue una plantilla gratis Intercambia ideas con tu equipo, asigna tareas y supervisa el progreso fácilmente en una pizarra virtual codificada por colores con la plantilla de informe de estado del proyecto de ClickUp.

¿Alguna vez te has sentido abrumado al tener que hacer malabarismos con varios proyectos? No eres el único: es difícil sin un sistema sólido. Ahí es donde la plantilla de informe de estado de proyectos de ClickUp puede ayudarte.

Te ayuda a elaborar un informe de proyecto que incluya porcentajes de progreso, dependencias, retos actuales, tareas en curso/completadas/atrasadas y plazos estimados. Puedes utilizar la vista Gantt de ClickUp para ilustrar datos complejos en un formato codificado por colores, lo que facilita a todas las partes interesadas visualizar los flujos de trabajo del proyecto y sus correlaciones.

La plantilla ofrece a tu equipo un lienzo virtual para colaborar en tiempo real sobre ideas y flujos de trabajo a través de la función Pizarra de ClickUp. Puedes utilizar conectores para definir relaciones entre tareas, añadir tareas y documentos a la pizarra, añadir notas adhesivas para los elementos que se van a debatir y enlazar a imágenes, archivos, sitios web, etc., para aportar más contexto.

Por qué te encantará esta plantilla

Realiza un seguimiento de varios proyectos a la vez con porcentajes de progreso visuales y vistas interactivas de diagramas de Gantt

Colabora y genera ideas con tu equipo en tiempo real utilizando las funciones integradas de Pizarra y los conectores.

Identifica y resuelve rápidamente los cuellos de botella correlacionando claramente las dependencias entre tareas

💡Consejo profesional: Gestiona fácilmente equipos multifuncionales con plantillas de informes de estado de proyectos que te ayudan a generar informes diarios, semanales y mensuales para garantizar que todos los proyectos sigan su curso y se mantengan dentro de los presupuestos estipulados.

8. Plantilla de revisión de gestión de proyectos de ClickUp

Consigue una plantilla gratuita Utiliza la plantilla de revisión de gestión de proyectos de ClickUp para evaluar el progreso del proyecto y facilitar la planificación de la continuidad

La plantilla de revisión de gestión de proyectos de ClickUp te ayuda a determinar si un proyecto va por buen camino y merece la pena continuar con él tras evaluar cuidadosamente sus resultados y los comentarios de las partes interesadas.

También facilita la identificación de áreas de mejora y la creación de planes de acción al ilustrar las revisiones de proyectos mediante potentes herramientas de visualización. Utiliza sus amplias vistas, que incluyen Lista, diagrama de Gantt, Carga de trabajo, Calendario y más, para identificar mejoras.

Por qué te encantará esta plantilla

Evalúa con precisión la viabilidad de los proyectos analizando los comentarios de las partes interesadas y elaborando planes de acción claros

Visualiza los datos de tu proyecto exactamente como quieras con vistas flexibles de Lista, Gantt, Carga de trabajo y Calendario

Determina al instante la disponibilidad de recursos supervisando la capacidad del equipo directamente en la vista Carga de trabajo.

9. Plantilla de informe de reunión de ClickUp

Consigue una plantilla gratuita Ocúpate de tu empresa y cierra el ciclo de retroalimentación de los clientes con la plantilla de informe de reuniones de ClickUp

Con la plantilla de informe de reuniones de ClickUp, puedes tomar notas que se pueden compartir, revisar las actas de las reuniones y registrar detalles esenciales, como los nombres de los asistentes y la duración de la reunión. También incluye campos personalizables, tareas pendientes y subtareas para realizar el seguimiento de las acciones a realizar y las agendas.

Esta plantilla de informe de reunión ofrece a los gerentes un enfoque optimizado para garantizar un seguimiento oportuno con los clientes, los miembros del equipo y la dirección.

Por qué te encantará esta plantilla

Asegúrate de dar seguimiento oportuno después de cada reunión convirtiendo los puntos de debate directamente en elementos pendientes.

Mantén a todos los asistentes al tanto de todo capturando y mediante el uso compartido de actas de reuniones completas

Asigna responsabilidades al instante desglosando rápidamente los elementos principales en subtareas manejables

10. Plantilla de informe de comportamiento de ClickUp

Consigue una plantilla gratis Realiza un seguimiento del comportamiento de los alumnos, identifica áreas de mejora y ofrece apoyo específico con la plantilla de informe de comportamiento de ClickUp.

Tanto si eres profesor, orientador o administrador, estar al día del comportamiento y el rendimiento de los alumnos puede resultar complicado. La plantilla de informe de comportamiento de ClickUp puede ayudarte a crear una panorámica clara y completa del comportamiento de todo tu alumnado, identificar patrones y tendencias, y evaluar rápidamente la necesidad de una intervención.

Esta plantilla de informe recoge toda la información a lo largo del tiempo, mostrando los puntos fuertes, los puntos débiles y las áreas de mejora potenciales. De este modo, podrás desarrollar mejores estrategias para apoyar a tus alumnos y ayudar a mejorar su bienestar general.

La plantilla de informe de comportamiento también ayuda a fomentar un comportamiento ejemplar al destacar los pequeños logros y los cambios positivos. 🏅

Por qué te encantará esta plantilla

Supervisa la conducta de forma constante a lo largo del tiempo para identificar fácilmente los patrones de comportamiento y las causas fundamentales

Ofrece una panorámica equilibrada del rendimiento de una persona a través del seguimiento de sus puntos fuertes y las áreas de mejora

Refuerza los buenos hábitos de forma eficaz registrando y destacando los aspectos positivos del comportamiento

Obtén una mejor perspectiva de los informes con ClickUp

A diferencia de Word o Documentos de Google/Hojas de cálculo de Google, las plantillas en línea de ClickUp ofrecen flexibilidad y funciones inteligentes para optimizar todo, desde las actualizaciones de proyectos hasta los análisis en profundidad.

Con ellas, obtendrás plantillas de informes profesionales adaptadas a tus necesidades: se acabó perder el tiempo con el formato o las tareas repetitivas. Las estructuras y funciones prediseñadas se adaptan a un amplio intervalo de equipos y sectores.

¿Y lo mejor de todo? ¡Son totalmente gratuitos! 💸

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