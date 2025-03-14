Las 11 mejores aplicaciones para tomar notas con compatibilidad para lápices ópticos

¿Alguna vez te has encontrado en medio de algo importante cuando de repente se te ocurre una idea brillante? Estás sumergido en el trabajo y, de la nada, se te ocurre la solución perfecta que estabas buscando.
Naturalmente, no quieres perder esa idea, pero no podemos hacer malabarismos con todo en nuestra cabeza.
Pero, ¿y si tuvieras una herramienta que no solo capturara tus ideas en un instante, sino que también te permitiera dibujar, anotar y organizar notas con facilidad?
Ya sea para intercambiar ideas, redactar notas rápidas o incluso crear diagramas detallados, la aplicación adecuada para tomar notas puede convertir tu dispositivo Android en una potente herramienta de productividad.
Para ayudarte, mi equipo y yo hemos recopilado una lista de las 10 mejores aplicaciones para tomar notas en Android con compatibilidad para lápices ópticos. Desde aplicaciones gratuitas para tomar notas hasta soluciones premium repletas de funciones, tenemos algo para todos los gustos.
¡Echemos un vistazo!
⏰ Resumen de 60 segundos
No vuelvas a perder tus valiosas ideas. Prueba estas excelentes aplicaciones para tomar notas con compatibilidad para lápices ópticos:
- ClickUp (la mejor para tomar notas de forma exhaustiva con tecnología de IA)
- Evernote (la mejor para organizar y gestionar grandes volúmenes de notas)
- Notion (la mejor para entornos de trabajo personalizables y toma de notas colaborativa)
- Google Keep (ideal para notas rápidas y una integración perfecta con el entorno de trabajo de Google Workspace)
- Notability (la mejor para notas manuscritas y sincronización en la nube)
- Workflowy (la mejor para tomar notas basadas en esquemas y gestionar tareas)
- One Note (la mejor para organizar notas de forma estructurada)
- Bear (la mejor para compatibilidad con Markdown y formato estético de notas)
- Simplenote (la mejor para tomar notas de forma minimalista con sincronización entre plataformas)
- Goodnotes (la mejor para escribir a mano digitalmente y tomar notas académicas)
- Squid (la mejor para tomar notas académicas y hacer los deberes)
¿Qué debes buscar en las mejores aplicaciones para tomar notas con lápiz óptico?
A la hora de elegir la mejor aplicación para tomar notas con lápiz óptico para Android, céntrate en las funciones que se adapten a tu flujo de trabajo y mejoren tu productividad.
Estos son algunos aspectos clave a tener en cuenta:
- Capacidad de respuesta del lápiz óptico: la app debe ofrecer una escritura fluida y sin retrasos, garantizando que los movimientos del lápiz óptico se capturen con precisión en tiempo real.
- Opciones de personalización: busca aplicaciones para tomar notas que te permitan personalizar los estilos, colores y grosor de los bolígrafos, lo que te dará flexibilidad en cuanto al aspecto y la sensación de tus notas.
- Reconocimiento de escritura a mano: las mejores aplicaciones pueden convertir tus notas escritas a mano en texto, lo que facilita la búsqueda y organización posterior de tus notas.
- Sincronización entre varios dispositivos: asegúrate de que la app tiene compatibilidad para sincronizar entre varios dispositivos, tanto si tomas notas en tu teléfono, tableta u ordenador.
- Herramientas de organización: busca funciones como carpetas, etiquetas, notas adhesivas en línea y cuadernos que te ayuden a mantener tus notas organizadas y fáciles de recuperar.
- Opciones de exportación y uso compartido: La app debe permitirte exportar tus notas en varios formatos (PDF, imagen, etc.) y compartirlas con otras personas.
- Integración con almacenamiento en la nube: la integración con servicios de almacenamiento en la nube como Google Apps o Dropbox es importante para hacer copias de seguridad de tus notas digitales y liberar espacio en el dispositivo.
- Acceso sin conexión: la posibilidad de acceder y realizar la edición de tus notas de reuniones sin conexión es esencial cuando tienes que viajar por trabajo, a menudo con límites en el acceso a Internet.
- Funciones de seguridad: busca aplicaciones que ofrezcan protección con contraseña o cifrado para mantener tus notas seguras, especialmente si contienen información confidencial.
- Interfaz y experiencia de usuario: una interfaz de usuario limpia e intuitiva facilita el uso de la app, lo que te permite concentrarte en tus notas sin distraerte con menús complicados.
Las 11 mejores aplicaciones para tomar notas con lápiz óptico
Hemos recopilado las mejores aplicaciones para tomar notas en Android, aptas para todo tipo de usuarios, desde estudiantes hasta profesionales y mucho más.
Empecemos con la mejor aplicación gratuita para tomar notas que preferimos usar internamente: ¡ClickUp!
1. ClickUp (la mejor para tomar notas de forma exhaustiva con tecnología de IA)
ClickUp es una de las mejores herramientas para tomar notas que existen, y por una buena razón. Está repleta de funciones que la convierten en algo más que otra alternativa a Google Keep.
ClickUp Docs es un lugar ideal para anotar ideas, crear listas de tareas e incluso crear wikis. Esta configuración simplifica la asignación de tareas y el trabajo con el equipo en tiempo real.
Las opciones de formato de texto enriquecido, como viñetas, listas de control, tiras y bloques de código, ayudan a organizar las notas de una manera visualmente atractiva y fácil de navegar, especialmente cuando se utiliza un lápiz óptico en un dispositivo Android.
Otro aspecto destacado de ClickUp es la posibilidad de incrustar elementos multimedia directamente en Docs. Esta función es especialmente útil cuando se añaden imágenes o vídeos para mejorar las notas. Sin embargo, lo que realmente destaca es la vinculación bidireccional dentro de las tareas de ClickUp. Ayuda a conectar tareas relacionadas, lo que ofrece una vista más clara de cómo encaja todo.
ClickUp Brain ha supuesto un gran cambio para mí y se ha convertido en una parte fundamental de mi estrategia para tomar notas. Es muy útil para resumir notas largas, crear tablas precisas y encontrar información rápidamente. Cuando tengo poco tiempo, también utilizo ClickUp Brain para resumir largos hilos de chat y comentarios, evitando así la molestia de tener que leer cientos de comentarios.
ClickUp Bloc de notas es otra opción ideal para tomar notas rápidas en el teléfono o en el escritorio. Mi equipo y yo solemos redactar aquí nuestras ideas iniciales, utilizando un formato sencillo, antes de pasarlas a un documento más pulido.
ClickUp AI Notetaker va más allá de la toma de notas tradicional al unirse automáticamente a las reuniones, transcribir las discusiones en tiempo real y resumir los puntos clave al instante. Destaca las acciones a realizar, las decisiones y los detalles importantes, para que nunca tengas que volver a escuchar o revisar las notas. Ya sea que estés en una llamada de ventas, una reunión de equipo o una clase en línea, se sincroniza directamente con las tareas y los documentos, convirtiendo las notas en acciones sin pasos adicionales.
Bonificación: Echa un vistazo a este vídeo para conocer los mejores consejos sobre cómo utilizar la IA para tomar notas en reuniones. ¡Céntrate en la conversación y en los elementos pendientes mientras la IA graba cada palabra!
ClickUp Clips es perfecto para usar compartido clips de pantalla directamente en las notas, añadiendo un elemento interactivo del que carecen muchas aplicaciones para tomar notas. Además, gracias a la transcripción basada en IA, se pueden buscar todas las palabras pronunciadas en un clip, lo que facilita encontrar información importante más adelante. Y puedes acceder de forma centralizada a todos tus clips en el hub de clips.
¿Lo mejor? ClickUp está disponible en todos los dispositivos, incluido Android, con perfecta compatibilidad con lápices ópticos. Esto facilita el acceso y el uso compartido de notas entre el ordenador, el teléfono y la tableta. No es solo una aplicación para tomar notas, sino una completa suite de productividad que lo mantiene todo en una única plataforma.
Las mejores funciones de ClickUp
- Utiliza ClickUp Bloc de notas para tomar notas rápidamente, añadir imágenes y convertir notas de texto en tareas y elementos pendientes.
- Clasifica y colabora en notas detalladas con ClickUp Documentos.
- Genera resúmenes, convierte notas en tareas pendientes y aplica formato con ClickUp Brain.
- Integración completa con herramientas de productividad como Google Calendar, Outlook y Dropbox.
- Convierte tus notas en tareas prácticas con las tareas de ClickUp.
- Utiliza ClickUp Pizarras o ClickUp Mapas mentales si deseas crear una red de notas conectadas visualmente.
Limitaciones de ClickUp
- Los nuevos usuarios pueden experimentar una curva de aprendizaje debido a las amplias funciones de ClickUp.
Precios de ClickUp
Valoraciones y reseñas de ClickUp
- G2: 4,7/5 (más de 9500 reseñas)
- Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)
📮ClickUp Insight: El 37 % de los trabajadores envía notas de seguimiento o actas de reuniones para realizar el seguimiento de los elementos pendientes, pero el 36 % sigue utilizando otros métodos fragmentados.
Sin un sistema unificado para registrar decisiones, la información clave que necesitas puede quedar sepultada en chats, correos electrónicos u hojas de cálculo. Con ClickUp, puedes convertir al instante las conversaciones en tareas prácticas en todas tus tareas, chats y documentos, asegurándote de que nada se quede en el tintero.
2. Evernote (la mejor para organizar y gestionar grandes volúmenes de notas)
Evernote es una aplicación muy utilizada que ofrece diversas funciones, entre ellas plantillas personalizables para tomar notas. Permite a los usuarios crear diferentes tipos de notas, como entradas de texto, grabaciones de audio, resúmenes de reuniones y listas de tareas pendientes.
La aplicación de notas ofrece una excelente compatibilidad con lápices ópticos para aquellos que prefieren escribir a mano, lo que les permite utilizar tinta digital con precisión. La herramienta facilita el cambio entre notas escritas a mano y mecanografiadas, la personalización de estilos y colores de lápiz, y el ajuste del grosor de los trazos. La tecnología de reconocimiento de escritura a mano convierte las notas escritas en texto editable y con capacidad de búsqueda, lo que facilita la búsqueda y organización del contenido.
Gracias a la integración con el almacenamiento en la nube, todas las notas anotadas con el lápiz óptico se sincronizan entre dispositivos en tiempo real, conservando el formato y las anotaciones. Evernote también se integra con herramientas como ClickUp, Google Calendar, Slack y Microsoft Teams, lo que resulta increíblemente útil.
Las mejores funciones de Evernote
- Captura fragmentos web directamente en tus notas con Web Clipper.
- Utiliza la cámara de tu teléfono para escanear, digitalizar y organizar documentos en papel.
- Edita notas y tareas en tiempo real para garantizar que todos los colaboradores estén sincronizados.
Limitaciones de Evernote
- La versión gratuita es limitada, lo que a menudo lleva a los usuarios a optar por una suscripción premium. Para aquellos que buscan soluciones más económicas, puede valer la pena explorar alternativas a Evernote.
Precios de Evernote
- Free Forever
- Personal: 14,99 $/usuario al mes.
- Profesional: 17,99 $/usuario al mes.
- Equipos: 24,99 $/usuario al mes.
Valoraciones y reseñas de Evernote
- G2: 4,4/5 (más de 2000 opiniones)
- Capterra: 4,4/5 (más de 8200 opiniones)
3. Notion (la mejor para entornos de trabajo personalizables y toma de notas colaborativa)
Notion te permite crear entornos de trabajo personalizados, privados o compartidos, que se adaptan a tus necesidades específicas. En estos entornos de trabajo, puedes añadir una variedad de «bloques sincronizados» flexibles, que pueden ser desde fragmentos de texto y marcadores hasta imágenes, enlaces, archivos, fragmentos de código y secciones de debate.
Lo mejor de Notion es la facilidad con la que se pueden mover estos bloques. Puedes arrastrarlos y soltarlos donde necesites sin preocuparte por estropear todo el documento. Te permiten vincular y sincronizar contenido entre varias páginas dentro de tu entorno de trabajo. La versión gratuita de Notion te permite guardar y sincronizar hasta 1000 bloques de contenido.
Los planes de suscripción premium ofrecen funciones adicionales, como herramientas para administradores y ajustes de permisos, dependiendo del nivel elegido.
Las mejores funciones de Notion
- Diseña plantillas personalizadas e integra tu base de datos directamente en las notas.
- Accede rápidamente a la información importante a través de la barra lateral.
- Utiliza Markdown para escribir y dar formato a tus notas.
Limitaciones de Notion
- Las amplias funciones y la interfaz de usuario pueden resultar abrumadoras para los principiantes.
- La aplicación móvil puede resultar menos intuitiva en comparación con la versión de escritorio.
Precios de Notion
- Básico: Gratis
- Además: 12 $ al mes por asiento
- Empresa: 18 $ al mes por asiento
- Enterprise: Precios personalizados
- Notion IA se puede añadir a tu plan por 10 $ al mes por usuario.
Valoraciones y reseñas de Notion
- G2: 4,7/5 (más de 5000 reseñas)
- Capterra: 4,7/5 (más de 2000 reseñas)
4. Google Keep (la mejor para notas rápidas y una integración perfecta con Google Workspace)
Una de las mejores cosas de Google Keep es que es completamente gratuito, sin costes ocultos ni suscripciones. Puedes copiar y pegar imágenes fácilmente, añadir notas de voz, crear listas de tareas pendientes y mucho más.
Puedes escribir notas, codificarlas por colores y darles formato para que se parezcan a una entrada de blog. Buscar palabras clave específicas es muy sencillo.
Lo que distingue a Google Keep es su perfecta integración con otros productos de Google.
Por ejemplo, puedes guardar tus notas como archivos PDF directamente en Google Drive o adjuntarlas a correos electrónicos en Gmail. Disponible tanto para Android como para PC, también ofrece una excelente compatibilidad con lápices ópticos y S Pen, lo que la convierte en una herramienta versátil para todas tus necesidades de toma de notas.
Las mejores funciones de Google Keep
- Configura recordatorios que se pueden configurar para que se repitan, asegurándote de que nunca te pierdas una nota.
- Añade fácilmente imágenes a tus notas con la integración directa desde el carrete de tu cámara.
- Utiliza una lista de tareas con casillas de selección que convierten automáticamente las notas en tareas.
- Disfruta de acceso a todas las funciones de forma gratuita, sin ningún coste.
Limitaciones de Google Keep
- Carece de la capacidad de bloquear notas.
- Ofrece opciones de formato limitadas en comparación con otras aplicaciones gratuitas para tomar notas.
Precios de Google Keep
- Free
Valoraciones y reseñas de Google Keep
- G2: No hay suficientes reseñas.
- Capterra: 4,7/5 (más de 180 opiniones)
5. Notability (la mejor para notas manuscritas y sincronización en la nube)
Diseñada para usuarios de iOS, Notability te facilita el uso compartido y la edición de notas. Puedes exportar fácilmente tus notas a un documento fácil de leer o compartirlas en plataformas como Dropbox. Y si necesitas modificar esas notas más tarde, también tienes la flexibilidad para hacerlo.
La sincronización en la nube te permite sincronizar tus notas en todos tus dispositivos, ya sea un ordenador, un teléfono o una tableta. Esto te permite acceder fácilmente a tus notas en cualquier momento y lugar, sin la molestia de enviar adjuntos por correo electrónico. Todo se almacena con seguridad en la nube, por lo que tus notas están siempre a tu alcance, independientemente del dispositivo que utilices.
Las mejores funciones de Notability
- Combina escritura a mano, escritura a máquina y grabaciones de audio en una sola nota para disfrutar de una experiencia versátil a la hora de tomar notas.
- Anota PDF e imágenes con facilidad, lo que la hace ideal para revisar y comentar documentos.
- Sincroniza tus notas entre dispositivos con iCloud, lo que garantiza que tu contenido esté siempre accesible y actualizado.
- Utiliza una variedad de estilos y colores de lápiz para personalizar tus notas y mejorar la claridad.
Limitaciones de Notability
- Algunos usuarios consideran que la interfaz es menos intuitiva, lo que puede afectar a la facilidad de uso.
- Las funciones de colaboración limitadas de la aplicación pueden no satisfacer las necesidades de los usuarios que buscan amplias funcionalidades para trabajar en equipo.
- Se han notificado problemas ocasionales de sincronización, lo que puede provocar retrasos en el acceso a las notas actualizadas.
Precios de Notability
- Notability Starter: Gratis, gratuito/a
- Notability Plus: Precio personalizado
Valoraciones y reseñas de Notability
- G2: 4,6/5 (más de 40 reseñas)
- Capterra: 4,7/5 (más de 40 reseñas)
6. Workflowy (la mejor para tomar notas basadas en esquemas y gestionar tareas)
Workflowy es una aplicación minimalista para tomar notas diseñada con un enfoque en la simplicidad. Ofrece un enfoque único para tomar notas al permitirte crear listas anidadas infinitas, dividiendo proyectos grandes en tareas más pequeñas y manejables.
Aunque puedes clasificar y buscar tus notas utilizando hashtags o @menciones, el sistema de filtrado te permite encontrar rápidamente contenido relacionado, lo que resulta especialmente útil cuando se trata de información de extensión extensa.
La compatibilidad con lápices ópticos de la aplicación en Android añade otra capa de funcionalidad, especialmente para los usuarios que prefieren las notas o los bocetos escritos a mano. Con la compatibilidad con lápices ópticos, Workflowy se convierte en algo más que una simple aplicación basada en texto: se convierte en una herramienta versátil para capturar ideas en varios formatos.
Las mejores funciones de Workflowy
- Organiza tus notas y tareas con listas anidadas ilimitadas, lo que te permite crear estructuras jerárquicas detalladas.
- Encuentre rápidamente la información que necesita gracias a las potentes opciones de búsqueda y filtrado.
- Ajusta la vista para centrarte en secciones o tareas específicas, mejorando la productividad y la organización.
- Trabaja simultáneamente con otras personas, con cambios que son visibles al instante para todos los colaboradores.
Limitaciones de Workflowy
- Integración limitada con herramientas de terceros en comparación con otras aplicaciones para tomar notas.
Precios de Workflowy
- Básico: Gratis
- Workflowy Pro: 8,99 $ al mes por usuario.
Valoraciones y reseñas de Workflowy
- G2: No hay suficientes reseñas.
- Capterra: No hay suficientes reseñas.
7. One Note (la mejor para organizar notas de forma estructurada)
OneNote, una aplicación para tomar notas que se integra a la perfección con Microsoft Office, es ideal para los usuarios que ya forman parte del ecosistema de Microsoft.
Con OneNote, puedes escribir o dictar tus notas y crear listas de control. Añadir fotos, archivos PDF, correos electrónicos o recortes de contenido web directamente a tus notas es muy fácil. La app organiza tu información mediante un sistema de cuadernos, que se divide en secciones y etiquetas, lo que permite una fácil categorización y rápidas búsquedas de texto.
La sincronización en la nube de OneNote garantiza que las notas estén siempre actualizadas y sean accesibles en todos los dispositivos. Funciones adicionales como herramientas de colaboración, compatibilidad con Android Wear e integración con TouchID aumentan la versatilidad de OneNote.
Las mejores funciones de One Note
- Recrea una carpeta física con secciones y páginas separadas en el diseño de cuaderno digital.
- Convierte tus notas manuscritas en texto mecanografiado para facilitar su edición y búsqueda.
- Sincroniza tus notas entre dispositivos y plataformas para mantener la continuidad de tus ideas.
- Accede a tus notas sin conexión, lo que garantiza su disponibilidad incluso sin conexión a internet.
Limitaciones de One Note
- Se requiere una suscripción a Microsoft 365 para tener acceso completo; de lo contrario, considera explorar alternativas a OneNote.
- Se integra principalmente con productos de Microsoft, lo que puede limitar la funcionalidad para los usuarios de otros ecosistemas.
Precios de One Note
- Incluido en la suscripción a Microsoft 365, a partir de 69,99 $ al año.
Valoraciones y reseñas de One Note
- G2: 4,5/5 (más de 1800 reseñas)
- Capterra: 4,6/5 (más de 1700 opiniones)
8. Bear (la mejor para compatibilidad con Markdown y formato estético de notas)
Bear es una aplicación para tomar notas basada en Markdown que te permite dar formato y organizar varios tipos de contenido (texto, fotos, tablas y listas de tareas pendientes) en una sola nota. Actualmente está disponible para usuarios de iOS.
Al actualizar a Bear PRO, se desbloquean funciones avanzadas como la búsqueda OCR y la posibilidad de exportar notas en múltiples formatos (PDF, HTML, DOCX y JPG). Estas funciones son especialmente útiles para aquellos que disfrutan de una experiencia de toma de notas pulida y versátil.
Las mejores funciones de Bear
- Da formato a tus notas sin esfuerzo utilizando el sencillo Markdown.
- Organiza el contenido con un sistema de etiquetado flexible.
- Céntrate en una sección cada vez con la función de plegado, ocultando el resto.
- Personaliza la app con una variedad de bonitos temas.
Limitaciones de Bear
- La versión gratuita de Bear no sincroniza las notas, por lo que solo puedes usar la aplicación en un dispositivo.
Precios de Bear
- Free
- Bear Pro: 2,99 $ al mes.
Valoraciones y reseñas de Bear
- G2: 4,6/5 (más de 40 reseñas)
- Capterra: No hay suficientes reseñas.
9. Simplenote (la mejor para tomar notas de forma minimalista con sincronización entre plataformas)
Simplenote es una aplicación sencilla para tomar notas que se sincroniza a la perfección entre múltiples dispositivos y plataformas, incluidos Android, iOS, Mac, Windows, Linux y navegadores web. Las notas se actualizan automáticamente en tiempo real, por lo que no es necesario sincronizarlas manualmente.
La función de historial de versiones es increíblemente útil cuando actualizas a menudo notas detalladas con nuevo contenido, pero necesitas acceder a versiones anteriores. Simplenote guarda una copia de seguridad de cada cambio, lo que permite recuperar fácilmente notas de días, semanas o incluso meses atrás. Aunque la interfaz se parece a la de Apple Notes, no permite añadir imágenes ni bocetos.
Las mejores funciones de Simplenote
- Organiza tus notas con etiquetas y utiliza la búsqueda instantánea para recuperarlas rápidamente.
- Colabora mediante el uso compartido de listas, la publicación de instrucciones o la publicación de notas en línea.
- Crea, previsualiza y publica notas utilizando el formato Markdown.
Limitaciones de Simplenote
- No admite la inserción de tablas.
- Solo tiene compatibilidad con notas de texto, no con fotos ni gráficos.
Precios de Simplenote
- Free
Valoraciones y reseñas de Simplenote
- G2: No hay suficientes reseñas.
- Capterra: No hay suficientes reseñas.
10. Goodnotes (la mejor para escribir a mano digitalmente y tomar notas académicas)
GoodNotes funciona de manera similar a Notability, con algunas diferencias clave. Sus funciones de diseño avanzadas permiten una organización y personalización eficientes. Puedes seleccionar entre varios diseños y plantillas de notas integrados o importar los tuyos propios.
Tiene compatibilidad con escritura con teclado, escritura con lápiz óptico, anotaciones en PDF y se adapta a los usuarios zurdos. Además, GoodNotes puede convertir texto escrito a mano en texto mecanografiado y ofrece una amplia compatibilidad con lápices ópticos, incluyendo opciones más allá del Apple Pencil.
La herramienta de reconocimiento de figuras corrige automáticamente las figuras y garantiza la pulcritud. También ayuda a subrayar y resaltar, manteniendo las anotaciones limpias y legibles. La funcionalidad de ventanas múltiples te permite realizar el trabajo en diferentes pestañas simultáneamente utilizando una vista de pantalla dividida.
Las mejores funciones de Goodnotes
- Ofrece una experiencia de escritura fluida y receptiva con compatibilidad avanzada con lápices ópticos.
- Ofrece sólidas herramientas de organización, como cuadernos, carpetas y etiquetas.
- Habilita la anotación y el marcado de documentos PDF para facilitar su revisión y edición.
- Ajusta automáticamente las figuras para garantizar dibujos limpios y precisos.
- Permite el trabajo simultáneo en varios documentos con compatibilidad con múltiples ventanas.
Limitaciones de Goodnotes
- No existe ninguna aplicación equivalente en Windows o Linux que permita ver las notas tomadas en el iPad de forma sincronizada.
- La función de grabación de audio solo está disponible en dispositivos Apple.
Precios de Goodnotes
- Free
- Apple: 9,99 $ al año o compra única de 29,99 $.
- Android y Windows: 6,99 $ al año.
Valoraciones y reseñas de Goodnotes
- G2: 4,8/5 (más de 40 reseñas)
- Capterra: 4,6/5 (más de 50 opiniones)
11. Squid (la mejor para tomar notas académicas y hacer trabajos escolares)
Squid es una aplicación versátil para tomar notas que ofrece una experiencia de escritura a mano natural. Centrada en la tinta digital y el reconocimiento de escritura a mano, te permite anotar fácilmente archivos PDF, imágenes y otros documentos. También puedes añadir notas, resaltados y dibujos directamente a tus archivos.
En cuanto a la organización, la aplicación te permite organizar tus notas y dibujos en capas separadas, lo que facilita la edición y la reorganización de los elementos. Cuando hayas terminado de tomar notas, exporta el texto y los dibujos en varios formatos, incluyendo PDF, imagen y texto.
Squid ofrece compatibilidad con los sistemas operativos iOS y Android.
Las mejores funciones de Squid:
- Aprovecha la interfaz fácil de usar para tomar notas digitales más rápidamente.
- Personaliza el aspecto de tus notas y dibujos con una gran variedad de colores, grosores y estilos de lápiz.
- Integra con otras aplicaciones de productividad para importar y exportar notas y dibujos.
Limitaciones de Squid
- Aunque Squid ofrece funciones básicas de edición de texto, puede que no sea tan potente como las aplicaciones dedicadas al procesamiento de textos.
Precios de Squid
- Básico: Gratis, gratuito/a
- Premium: Precio personalizado
Valoraciones y reseñas de Squid
- G2: No hay suficientes reseñas.
- Capterra: G2: No hay suficientes reseñas.
Organiza tus notas sin esfuerzo con ClickUp.
La mayoría de las aplicaciones que probamos y seleccionamos gestionan bien la toma y recuperación de notas básicas; solo algunas ofrecen funciones más avanzadas, como colaboración en equipo, gestión de tareas y proyectos, e integraciones robustas.
El uso de múltiples aplicaciones para tomar notas tiende a saturar el entorno de trabajo digital y crear una complejidad innecesaria. La clave está en elegir una aplicación versátil que se integre a la perfección con tu ecosistema tecnológico actual.
ClickUp destaca como la solución que cumple todos estos requisitos.
Simplifica la toma de notas con funciones como Docs, Bloc de notas y plantillas listas para usar. Sus capacidades de IA agilizan la escritura, recuperan notas antiguas y transcriben notas de voz. Las herramientas de gestión de proyectos mantienen las listas de tareas organizadas y facilitan la colaboración con equipos multifuncionales.
