Cómo tomar notas de un vídeo como un profesional

Hubo un tiempo en el que asistir a charlas presenciales y tomar notas de la pizarra era lo habitual.

¿Pero hoy en día? Las pantallas digitales, las clases por Zoom y los vídeos en línea nos rodean. Sin embargo, el arte de tomar notas sigue prosperando.

Después de todo, como dijo sabiamente el autor estadounidense Ben Casnocha: «Si no anotas lo que oyes y aprendes, ¿qué probabilidades hay de que lo recuerdes?»

Pero aquí está la cuestión: la forma de tomar notas ha cambiado significativamente a lo largo de los años.

Hoy en día, las herramientas basadas en IA pueden resumir vídeos automáticamente y ayudarnos a escribir notas más concisas.

Pero, ¿qué diferencia a unas buenas notas de unas excelentes, y cómo puedes aprovechar las herramientas de IA para sacar el máximo partido a los vídeos? Explorémoslo entendiendo primero cómo tomar notas de un vídeo de forma eficaz y por qué sigue siendo un elemento esencial del aprendizaje. ✍️

¿Por qué sigue siendo esencial tomar notas de los vídeos para aprender?

Históricamente, tomar notas siempre se ha considerado un signo de que se es un estudiante o un oyente atento y serio. Pero, ¿realmente mejora el aprendizaje el hecho de tomar notas? Esto es lo que dice la ciencia:

Según una investigación realizada por Audrey van der Meer y Ruud van der Weel en la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología (NTNU), la gente toma notas sin pensar.

«Es muy tentador escribir todo lo que dice el profesor. Es como si entrara por los oídos y saliera por los dedos, pero no procesas la información que recibes», observó.

En 2022, el canal de YouTube Koi publicó un vídeo titulado « Por qué tu pésima forma de tomar apuntes está arruinando tus notas . » En el vídeo, el narrador explica un concepto llamado «carga cognitiva». »

Él compara nuestro cerebro con un teléfono, en el que la carga cognitiva representa la batería. Destaca que nuestro cerebro no está diseñado para realizar varias tareas a la vez, lo que lo sobrecarga.

El narrador relata una experiencia personal de su segundo año en la facultad de medicina, donde su obsesión por tomar notas le impedía centrarse en los pacientes. En lugar de retener información crucial, le costaba hacer preguntas relevantes. Una vez que pasó de tomar notas en exceso a escuchar activamente, su capacidad para establecer una conexión con los pacientes mejoró significativamente.

Pero, ¿cómo funciona la toma de notas con otros medios, como los vídeos? ¿Puedes aprovechar la IA para ayudarte a tomar notas mientras ves un vídeo? (Pista: sí, ClickUp te tiene cubierto!)

¿Cómo puedes tomar mejores notas de cualquier vídeo?

Tomar notas de un vídeo funciona mejor cuando te preparas de antemano, controlas la reproducción y estructuras la información sobre la marcha, sin intentar capturar todo al pie de la letra.

Prepara el formato de tus notas, el método y la duración del vídeo antes de verlo

Utiliza subtítulos, transcripciones y controles de reproducción para reducir la carga cognitiva

Pausa, rebobina y resume las ideas clave con tus propias palabras

Organiza tus notas con títulos, viñetas, marcas de tiempo y resaltados

Encuesta: ¿Cuál es tu mayor reto a la hora de tomar notas de un vídeo? 🎥 Mantente al día con contenidos de ritmo rápido (en los que no puedes tomar notas y escuchar al mismo tiempo) Mantener la concentración durante vídeos más largos Organiza tus notas de forma eficaz (ya sea durante o después del vídeo) Recordar detalles importantes una vez finalizado el vídeo Sea cual sea tu respuesta, tenemos una solución para todos los retos mencionados. Sigue leyendo 🙂

Antes de empezar a tomar notas de un vídeo, haz lo siguiente para prepararte:

Ahora que ya estás listo, aquí tienes algunas estrategias probadas y comprobadas para tomar notas de cualquier vídeo:

1. Activa los subtítulos cerrados

Una solución sencilla al dilema de tomar notas es utilizar los subtítulos.

Cuando veas vídeos de YouTube, por ejemplo, activa la función de subtítulos. Esto te permite leer el texto en pantalla mientras ves el vídeo. Así mejorarás considerablemente tu comprensión y te mantendrás más concentrado.

Recuerda que los subtítulos son diferentes de los subtítulos cerrados. Los subtítulos cerrados incluyen los sonidos de fondo y las señales no verbales, lo que los hace ideales para personas con discapacidad auditiva, mientras que los subtítulos están pensados para los espectadores que desean leer el texto a medida que avanza el vídeo.

2. Busca transcripciones de los vídeos

Algunos vídeos educativos incluyen transcripciones, lo que puede resultar de gran ayuda a la hora de tomar notas. A diferencia de los subtítulos, una transcripción te permite leer el contenido a tu propio ritmo.

👀 Aquí tienes una técnica para ahorrar tiempo con los vídeos de YouTube que tienen transcripción disponible Ve a la descripción del vídeo Desplázate hacia abajo y haz clic en «Mostrar transcripción». A la derecha del vídeo aparecerá una transcripción con marcas de tiempo. Desplázate por las secciones relevantes y toma tus notas

Si eres un estudiante ocupado que compagina varias clases, esto te va a salvar la vida.

En lugar de volver a ver clases enteras antes de un examen, puedes buscar rápidamente en la transcripción para encontrar y repasar las secciones más relevantes. Esto te ahorra tiempo y te garantiza que te centres en la información más importante.

¿Estrés? Se acabó. 🙌

💡Consejo profesional: Con ClickUp Brain, puedes transcribir automáticamente tus grabaciones con IA en solo unos minutos. ClickUp proporciona una transcripción con función de búsqueda y marcas de tiempo que puedes anotar o resaltar fácilmente. Esto hace que documentar los puntos clave de los vídeos sea más manejable y eficiente.

Transcribe tus grabaciones sin esfuerzo con ClickUp Brain

Lee también: Las 10 mejores herramientas de transcripción con IA

3. Ajusta la velocidad de reproducción del vídeo

Si el contenido avanza demasiado rápido, reduce la velocidad de reproducción del vídeo a 0,75x (o a una velocidad inferior, si lo prefieres).

Esto te da más tiempo para asimilar la información y tomar notas, como el acta de la reunión, sin sentirte apresurado.

💡Consejo profesional: Utiliza la técnica Pomodoro 🍅 Mientras ves vídeos más largos (de 1 a 3 horas o series de conferencias que duran decenas de horas), prueba la técnica Pomodoro para mantener la concentración. Ve el vídeo durante 25 minutos, haz un descanso de 5 minutos y repite. Esto te ayudará a mantenerte despierto y a retener más información.

4. Pausa el vídeo para tomar notas

En el caso de las clases de vídeo, escuchar activamente las palabras clave y los conceptos es fundamental para tomar apuntes de forma eficaz. El uso de subtítulos puede mejorar tu comprensión y tu participación, asegurando que asimiles el material de forma más completa.

¿No puedes seguir el ritmo del vídeo? No hay problema: ponlo en pausa tantas veces como sea necesario para anotar la información clave.

💡Consejo profesional: Con ClickUp Clips, puedes grabar tu pantalla, añadir tus propios comentarios para revisarlos más tarde y pausar la grabación en cualquier momento para tomar notas detalladas. Esto te permite capturar los puntos esenciales de los vídeos y realizar un uso compartido o incrustar clips directamente en tus ClickUp Docs de forma fluida para su documentación y revisión.

Usa ClickUp Clips para compartir tus ideas de forma visual y auditiva

🏷️ Ejemplo: Imagina que eres un estudiante preparándote para los exámenes finales. En lugar de esforzarte por seguir el ritmo de las clases en vídeo, puedes hacer una pausa y tomarte tu tiempo para asegurarte de captar todos los puntos clave. Más tarde, cuando revises el material, vuelve a ver los clips específicos y las notas que has creado para asegurarte de que no pasas por alto nada importante.

Lee también: Cómo realizar el uso compartido y la colaboración en notas

5. Rebobina cuando algo no te quede claro

Puede parecer obvio, pero es fundamental: si no entiendes algo, rebobina el vídeo y vuelve a verlo. Sigue rebobinando y reproduciéndolo hasta que el concepto te quede claro.

Esa es una de las mejores cosas de los vídeos grabados: puedes asimilarlos a tu propio ritmo. Comprender el material es esencial para tomar notas precisas y eficaces.

Una vez más, ClickUp Clips puede resultar increíblemente útil en este caso. Puedes grabar y capturar secciones esenciales del vídeo y revisarlas tantas veces como sea necesario mientras tomas notas.

Convierte fácilmente tus clips de ClickUp en tareas prácticas

6. Organiza las notas con títulos y subtítulos

Crea un esquema añadiendo títulos y subtítulos basados en los temas clave que se tratan en el vídeo. Esta estructura te ayudará a organizar tus ideas y facilitará la revisión posterior.

Aunque los Documentos de Google u otras herramientas digitales pueden agilizar el proceso de toma de notas y reducir las tediosas ediciones, ClickUp Docs es una alternativa mejor. Ofrece gestión de tareas, formato personalizable y la posibilidad de incrustar vídeos y otros recursos directamente en tus notas.

Puedes dar formato a tus notas con títulos, subtítulos y viñetas, al tiempo que las enlazas directamente a tareas u otros documentos relevantes dentro de tu flujo de trabajo.

Personaliza tus documentos con opciones de estilo, plantillas y vídeos y tablas incrustados

🏷️ Ejemplo: Los profesionales con agendas muy apretadas pueden utilizar ClickUp Docs para organizar y acceder fácilmente a sus notas de proyectos y documentos importantes. Cuando llegue el momento de prepararte para una reunión o de cumplir con el plazo de un proyecto, podrás ponerte manos a la obra con las tareas más importantes sin perder tiempo buscando entre archivos dispersos.

💡 Consejo profesional: Codifica tus notas por colores utilizando diferentes resaltados para repasar los conceptos principales, las preguntas y las ideas. Esto aporta organización visual y te ayuda durante la revisión. 🎨

7. Usa viñetas para los detalles clave

Al tomar notas, elabora una lista con viñetas para cada detalle importante. También dedica viñetas separadas a:

Palabras o términos nuevos con los que no estás familiarizado

Personas importantes

Fechas

Conceptos clave

Las viñetas hacen que tus notas sean más claras y fáciles de seguir. Al centrarte en los conceptos principales y organizarlos en viñetas, puedes convertir eficazmente tus notas en conclusiones clave concisas.

💡 Consejo profesional: Las funciones Docs y ClickUp Bloc de notas de ClickUp te permiten crear listas con viñetas y organizar tus notas de forma eficaz, lo que facilita su revisión y acceso posterior.

🏷️ Ejemplo: Los ingenieros que ven demostraciones de software pueden utilizar los resúmenes generados por IA para desglosar explicaciones de código complejas en puntos fáciles de entender.

Anota rápidamente notas, ideas y recordatorios con ClickUp Bloc de notas

Lee también: El mejor software para el uso compartido de pantalla en reuniones a distancia

8. Escribe frases cortas y sencillas

Recuerda: estás tomando notas, no escribiendo un ensayo detallado.

Utiliza frases cortas, fragmentos y abreviaturas para transmitir rápidamente las ideas principales sin perder tiempo transcribiendo frases largas.

Siempre puedes incluir marcas de tiempo en tus notas para volver a ver más tarde las secciones pertinentes del vídeo.

Lee también: Los 10 mejores resumidores de vídeo con IA que te ahorrarán un tiempo valioso

9. Usa tus propias palabras

Toma siempre notas de los vídeos con tus propias palabras. Esta práctica ayuda a reforzar la información y facilita su recuerdo posterior.

Evita copiar las palabras exactas del ponente: asimila la información de la forma que más sentido tenga para ti y personaliza tu aprendizaje.

Mini-guía: Cómo mantener la concentración mientras tomas notas de un vídeo 🔕 Elimina las distracciones: cierra las pestañas que no tengan relación con el tema y silencia las notificaciones 🎯 Usa el modo de concentración: si estás tomando notas en ClickUp Documentos, usa el modo de concentración para minimizar las distracciones y concentrarte únicamente en tomar notas. ⏸️ Tómate descansos: Pausa el vídeo y haz breves pausas cada 20 minutos para retener más información. Los estudios demuestran que tomarse descansos mejora la concentración y la productividad. 📝 Resume cada 5 minutos: Haz una pausa cada 5-10 minutos para resumir con tus propias palabras lo que acabas de aprender.

10. Resalta los términos, las personas y los conceptos clave

Presta atención a las palabras clave, las cifras importantes, las fechas y los conceptos principales del vídeo. A menudo se resaltan tanto visual como verbalmente.

Resalta o subraya estos elementos en tus notas para que destaquen.

💡 Consejo profesional: ClickUp Brain, un asistente inteligente con IA, te permite generar resúmenes de vídeos mediante IA. Con esto, puedes personalizarlos y reformularlos para una mejor comprensión.

ClickUp Brain busca en las transcripciones de tus Clips las respuestas a tus preguntas

11. Haz bocetos sencillos a partir del vídeo

Si el vídeo incluye diagramas o gráficos importantes, haz una pausa y reprodúcelos en tus notas.

Si estás tomando notas digitales, haz capturas de pantalla con ClickUp Clips e incrústalas directamente en ClickUp Documentos.

Para ir un paso más allá, utiliza las pizarras de ClickUp para dibujar mapas mentales y visualizar las conexiones entre los conceptos clave.

Da vida a tus ideas con los mapas mentales de ClickUp

Según un estudio, tomar notas de forma visual es una estrategia de aprendizaje más eficaz que la tradicional.

🏷️ Ejemplo: Si estás viendo un seminario web sobre tendencias de marketing de contenidos, puedes utilizar la función Pizarra de ClickUp para plasmar visualmente tus ideas y observaciones. Esto te permite hacer una lluvia de ideas junto con tus notas, convirtiendo las ideas del vídeo en estrategias prácticas.

12. Presta atención a detalles como el tono y la música de fondo

El vídeo tiene una ventaja única: las señales no verbales, como el Tono de voz, la música de fondo y los efectos de sonido, suelen resaltar los puntos clave.

Con ClickUp Clips, puedes capturar estos matices sin esfuerzo. Como extensión gratuita de Chrome, Clip te permite grabar la pantalla fácilmente y enviar mensajes claros y de alta calidad a través de un enlace, por correo electrónico o directamente desde ClickUp.

Comparte grabaciones de pantalla de alta calidad con cualquier persona, en cualquier lugar, a través de Clip by ClickUp

13. Usa las marcas de tiempo del vídeo para estructurar tus notas

Algunos vídeos incluyen marcas de tiempo o capítulos, lo que puede ser una guía excelente para organizar tus notas. Utiliza estos marcadores de tiempo como títulos en tus notas y crea una lista de los detalles clave debajo de cada uno.

Este método garantiza que tus notas sigan el flujo lógico del vídeo.

ClickUp Brain te permite transcribir automáticamente clips de vídeo con marcas de tiempo. Más tarde, podrás buscar y organizar fácilmente tus notas en torno a los momentos clave.

💡 Consejo profesional: Organiza tus notas con etiquetas y rótulos En ClickUp Docs, puedes añadir etiquetas o rótulos a secciones específicas de tus notas. Utiliza etiquetas como «Importante», «Revisar más tarde» o «Concepto clave» para clasificar tus notas de forma eficaz. Esto te ayudará cuando necesites volver a consultar ciertas secciones rápidamente.

¿Qué mentalidad te ayuda a tomar mejores notas a partir de vídeos?

Los consejos que hemos comentado hasta ahora mejoran la eficiencia y la eficacia a la hora de tomar notas.

Para empezar, recuerda siempre que las notas son tu registro personal de lo que has visto. Su finalidad es ayudarte a repasar y recordar. ¡No son transcripciones!

Así es como debes abordar la toma de notas:

Céntrate en los conceptos principales, no en cada pequeño detalle

Utiliza viñetas o mapas mentales

Incorpora desencadenantes de memoria

Personaliza tus notas

Crea notas que te resultarán útiles (y comprensibles) meses después

Después de aplicar estas estrategias, debes revisar y perfeccionar tus notas.

¿Cómo revisas y mejoras las notas después de ver un vídeo?

Revisar las notas poco después de ver el vídeo ayuda a identificar lagunas, aclarar ideas y reforzar la memoria. Reescribir resúmenes, reorganizar las viñetas y simplificar el lenguaje garantiza que las notas sigan siendo útiles semanas o meses después.

Revisar tus notas es la parte más importante de la toma de notas (excepto, claro está, ver el vídeo o asistir al seminario, etc.).

Esto te ayuda a identificar lagunas, información fuera de lugar o aspectos que necesitan aclaración.

Estos son los pasos que te pueden ayudar a perfeccionar tus notas del vídeo y a retener bien esta información:

1. Revisa y comprueba tus notas

Repasa todas las notas que has tomado del vídeo. Comprueba lo siguiente:

Falta información

Puntos sobre los que te gustaría obtener más detalles

Ideas y palabras clave que debes subrayar o resaltar

Elementos que deben convertirse en viñetas

Puntos clave que deben aparecer en una sección aparte para facilitar la comprensión

Cualquier información que ahora te parezca innecesaria

Interrupciones en el flujo de información

Como hemos sugerido anteriormente, prueba ClickUp Brain para perfeccionar tus notas generando automáticamente resúmenes con IA del contenido de tus vídeos.

🏷️ Ejemplo: imagina a un gestor de proyectos revisando una reunión de equipo grabada. Con ClickUp Brain, transcribe y resume el debate, destacando los elementos clave y las decisiones tomadas. Esto le permite perfeccionar rápidamente sus notas, asegurándose de que todos los puntos críticos queden reflejados y se comuniquen de forma eficaz al equipo.

2. Vuelve a escribir (o teclear) la información para retenerla mejor

Sí, has oído bien. Repetir lo que has aprendido con tus propias palabras puede ayudarte a comprenderlo y retenerlo mejor.

Así que, tanto si has tomado notas en papel como si lo has hecho de forma digital, escribe un resumen con tus propias palabras para reforzar lo que has aprendido.

Si la información contiene ideas complejas, prueba a crear un mapa mental para enlazar los distintos temas entre sí.

¿Cómo puede ayudarte la IA a tomar notas de vídeos automáticamente?

Aunque saber tomar buenas notas es una habilidad que todos debemos tener, a veces te gustaría poder limitarte a escuchar lo que se está compartiendo sin preocuparte por las notas.

¡Pues ahora ya puedes!

Prueba IA Notetaker Obtén transcripciones automáticas de reuniones con rótulos claros de los participantes utilizando ClickUp AI Notetaker

El tomador de notas con IA de ClickUp garantiza que cada punto del debate quede registrado y se convierta en una transcripción práctica y una lista de tareas pendientes.

Solo tienes que añadir el tomador de notas a tu llamada de Zoom, Google Meet o Teams. Al final de la llamada, recibirás un resumen y una transcripción. ¡Sin complicaciones!

Además, las notas se guardan en ClickUp, por lo que puedes usar la IA para buscarlas y resolver tus dudas en cualquier momento, incluso semanas después.

Y eso no es todo. Con un solo clic, puedes convertir cualquier parte de las notas en una tarea en ClickUp utilizando la IA. Con otro clic, puedes compartirlas en un canal de chat para que todos los que necesiten la información la tengan.

No hay duda. Las notas pueden ayudarnos a todos a aprender mejor. Pero tomar notas no consiste simplemente en garabatear todo lo que se oye en un vídeo. Es una habilidad que, si se utiliza bien, puede funcionar como un excelente recurso para la memoria y un ahorro de tiempo para futuras revisiones.

ClickUp puede simplificar tu camino hacia una toma de notas eficaz y eficiente. Utiliza ClickUp Brain para resumir vídeos existentes con IA, ClickUp Clips para crear clips de vídeo con notas detalladas, ClickUp Docs para incrustar clips de vídeo y dar formato a las notas, y ClickUp Pizarras para visualizar conceptos. O simplemente añade ClickUp AI Notetaker a la llamada y obtén notas listas para la acción al instante.

¿Listo para explorar estas funciones en directo? ¡Regístrate gratis en ClickUp y disfruta de una mejor experiencia a la hora de tomar notas! ✏️