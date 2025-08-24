10 ejemplos alucinantes de arte generado por IA

A principios de la década de 1970, el artista Harold Cohen comenzó a desarrollar sistemas de arte generados por IA en la Universidad de California en San Diego. Desde entonces, investigadores del MIT, Stanford y otras universidades de todo el mundo han creado obras de arte utilizando la IA. En esencia, llevamos más de medio siglo contando con ejemplos de arte generado por IA.

Arte generado por IA de Harold Cohen de 1977-78 (Fuente: Museo Whitney de Arte Americano )

La mayor diferencia entre esas primeras obras y el arte generado por IA de hoy en día es la capacidad de cualquiera —tú, yo y prácticamente cualquier persona con una conexión a internet que funcione— para crearlo.

Durante la última década, el arte generado por IA ha evolucionado de forma exponencial, abriendo posibilidades que nunca antes habíamos visto. En este artículo, seleccionamos algunos ejemplos populares de arte generado por IA para que te hagas una idea de lo que puedes hacer con GenAI.

Comprender el proceso de creación del arte generado por IA

El arte basado en la inteligencia artificial se refiere a cualquier obra visual creada o mejorada con la ayuda de la IA generativa. Por lo general, se introduce una descripción textual de la idea y la IA crea la imagen.

Tanto si utilizas la IA de Canva para eliminar el fondo de tu fotografía como si usas Midjourney para dar vida a una idea, estás creando arte generado por IA.

Casos de uso del arte generado por IA

¿Necesitas una foto formal para tu perfil de LinkedIn? No te preocupes. Un retrato generado por IA puede añadir un traje y una corbata a la selfie que te acabas de hacer. ¿Quieres encargar una obra de arte para tu salón, pero no tienes presupuesto? Solo tienes que crear un cuadro generado por IA.

En todos los sectores, la IA puede hacer mucho más. Como tecnología emergente, los ejemplos de arte con IA son habituales en casos de uso como:

Marketing : tiras digitales, elementos visuales y publicaciones en redes sociales basados en las directrices específicas de la marca

Creación de prototipos : Especialmente en el diseño arquitectónico o de moda, para crear prototipos cuya producción, de otro modo, resultaría costosa o llevaría mucho tiempo.

Mejora de imágenes : Generar elementos adicionales en imágenes existentes, como añadir una chaqueta de vestir o un coche de lujo a una foto

Escala: multiplicar imágenes con cambios sencillos, como el tamaño, una parte de la imagen o el texto que contiene. Una : multiplicar imágenes con cambios sencillos, como el tamaño, una parte de la imagen o el texto que contiene. Una herramienta de IA para redes sociales capaz de hacer esto es una bendición para los equipos de marketing.

Dependiendo de las necesidades y la complejidad del caso de uso de cada persona, la herramienta que se utiliza varía considerablemente. A continuación te presentamos algunos generadores de arte con IA fácilmente accesibles con los que puedes probar a crear obras de arte generadas por IA.

ClickUp Brain

Como la IA para el trabajo más completa del mundo, ClickUp Brain ya no se limita a la asistencia basada en texto. Ahora te permite crear arte directamente en tu entorno de trabajo. Tanto si estás esbozando conceptos como añadiendo un toque visual, Brain te permite generar imágenes creadas por IA, ¡y puedes insertarlas directamente en los comentarios de tus tareas de ClickUp, en documentos, en el chat o en las pizarras sin tener que cambiar de herramienta!

En las pizarras de ClickUp, solo tienes que escribir o resaltar tu indicación inicial —como «una vista lateral colorida pero realista del cerebro humano en la que las neuronas chispean y se iluminan con ideas»— y Brain la transforma en imágenes pulidas en cuestión de segundos. Estas imágenes no son meros marcadores de posición: ¡se pueden compartir, editar y están listas para servir de inspiración o punto de partida para nuevas ideas!

Crea imágenes con IA con ClickUp Brain en las pizarras de ClickUp

💡 Consejo profesional: ¿Cansado de escribir las largas indicaciones que se necesitan para generar buen arte con IA? Brain MAX, la superapp de IA de ClickUp, simplifica esto con Talk to Text. Solo tienes que dictarle tu indicación a la IA para generar imágenes, además de crear tareas, mensajes o proyectos, ¡con la misma facilidad con la que escribes tus comandos en ClickUp!

DALL-E de OpenAI

Conocido como el primer generador de imágenes con IA para el gran público, DALL-E sigue gozando de gran popularidad. Las imágenes creadas por la última versión, DALL-E 3, suelen ser extremadamente realistas y de gran calidad.

Imagen 2 de Google

Gemini de Google, antes conocido como Bard, ahora te permite generar imágenes directamente desde su interfaz. Las mayores ventajas de Gemini son su interfaz de usuario limpia y sencilla, similar a la de la Búsqueda de Google, ¡y que es gratuito/a!

Midjourney

Midjourney es conocido por ser uno de los generadores de arte más estables, con resultados de muy alta calidad que incluso han ganado premios. La mayor queja sobre Midjourney es que no es fácil de usar y solo se puede acceder a él a través de Discord.

Si estás dispuesto a dar un paso más para usar la herramienta, aquí tienes algunos ejemplos de indicaciones de Midjourney para que te pongas en marcha.

Adobe Firefly

Como extensión natural de su gama de productos creativos, Adobe ha lanzado recientemente Firefly, una herramienta de IA para diseñadores. Además de crear imágenes en respuesta a indicaciones, Firefly también acepta imágenes de referencia. Esto significa que puedes introducir en la herramienta un boceto o una obra de arte y pedirle a Firefly que cree un resultado similar. ¡Y voilà!

Microsoft Designer

A diferencia de las herramientas mencionadas anteriormente, que utilizan sus propios modelos, el diseñador de Microsoft utiliza DALL-E. Ofrece una alternativa sencilla, accesible, apta para principiantes y gratuita a ChatGPT Plus, lo que lo hace inmensamente atractivo tanto para aficionados como para entusiastas.

Además, como parte de la suite de productos Copilot, también supone una gran incorporación a las herramientas de creación de contenido con IA de Microsoft.

Canva

Canva Magic Media integra imágenes generadas por IA en el flujo de trabajo creativo

Con el software de colaboración en diseño de Canva, impulsado por IA, puedes generar imágenes a partir de texto, cambiar estilos, ajustar el tamaño, retocar imágenes, eliminar fondos y mucho más. También puedes incorporar las últimas tendencias en diseño gráfico a tu trabajo sin esfuerzo.

A diferencia de las herramientas propietarias, el generador de imágenes con IA de Canva integra varios modelos, como Magic Media, Dall-E e Imagen, para ofrecer funciones de creación artística directamente desde su plataforma. Esto supone una gran ventaja para quienes desean probar varios modelos antes de completar su tarea.

A pesar de sus innumerables posibilidades, el arte generado por IA es diferente del arte tradicional. Esto plantea retos únicos.

Arte tradicional frente a arte generado por IA

El arte tradicional consiste en crear obras visuales, normalmente a mano o de forma digital, utilizando herramientas de diseño. Con la IA, la herramienta se encarga de crear y el usuario solo tiene que introducir los datos.

Otras diferencias clave son:

Habilidades: El arte tradicional lo crean diseñadores que cuentan con cierto nivel de habilidad en el ámbito. Crear arte con IA no requiere habilidades de diseño, pero sí necesitas cierta habilidad para dar indicaciones.

Los entusiastas del arte generado por IA sostienen que, en el futuro, la imaginación será una habilidad más valorada que el diseño (en el sentido tradicional).

Entrada: El arte tradicional requiere que el usuario construya la imagen utilizando diversos elementos de diseño. A menudo, los diseñadores añaden meticulosamente figuras, colores, iconos y fotografías para crear un resultado coherente.

El arte generado por IA se puede crear escribiendo lo que necesitas. Por ejemplo, si escribes: «Gato leyendo un libro con gafas de lectura sentado en una biblioteca de aspecto vintage» en Microsoft Designer, este es el resultado que probablemente obtendrás.

Un ejemplo de arte creado con IA mediante Microsoft Designer

Tiempo: El arte tradicional es meticuloso y requiere mucho tiempo. El arte generado por IA es rápido: la imagen anterior tardó 10 segundos en generarse.

Iteración: El arte tradicional requiere tiempo y habilidad para iterar. Cualquier modificación del briefing inicial puede suponer un esfuerzo considerable. El arte generado por IA puede iterar muy rápidamente. Al añadir «Haz que el gato sea blanco. Añade una pluma estilográfica» a la indicación de arte generada por IA anterior, obtuve las siguientes imágenes al instante.

Variantes de arte generadas por IA creadas con Microsoft Designer

El ejemplo anterior ilustra cómo puedes imaginar algo y crear al instante una imagen que lo represente. ¡Así de sencillo!

Echemos un vistazo a algunas de las obras de arte generadas por IA más populares y alucinantes para comprender las posibilidades reales que se abren ante nosotros.

El arte generado por IA en ejemplos del mundo real

Cualquier obra de arte creada con herramientas de IA como DALL-E, Midjourney, Adobe Firefly, Craiyon o Runway es arte generado por IA. Esto es lo que han hecho hasta ahora los primeros usuarios y los pioneros del arte generado por IA.

1. Retrato de Edmond de Belamy

Edmond de Belamy (Fuente: Wikimedia Commons )

En 2018, los miembros del colectivo parisino Obvious utilizaron IA generativa para crear un retrato de Edmond de Belamy, un carácter ficticio de su propia creación. Utilizaron un algoritmo de código abierto y lo entrenaron con 15 000 retratos de los siglos XIV al XIX.

Este trabajo de arte saltó a la fama al convertirse en el primer trabajo creado con IA que se subastó en Christie’s, Nueva York. El cuadro se vendió por 432 500 dólares en esa subasta.

2. DeepDream de Google

Imagen creada con DeepDream (Fuente: Wikimedia Commons )

DeepDream es una forma de arte generada por IA que utiliza la pareidolia algorítmica para crear una versión onírica y psicodélica de imágenes existentes. Desde entonces, los investigadores han utilizado DeepDream junto con entornos de realidad virtual para realizar experimentos en psicología cognitiva e investigación cerebral.

3. Realidades artificiales de Refik Anadol

Realidades artificiales: Coral, de Refik Anadol (Fuente: refikanadol.com )

Encargada por el Foro Económico Mundial, esta obra de arte generada por IA de Refik Anadol combina enormes conjuntos de datos de imágenes de corales para concienciar sobre el cambio climático. Se trata de un proyecto multidisciplinar que combina la visualización de datos, el aprendizaje automático y la impresión 3D.

4. Organismos híbridos de Sofía Crespo

Neural Zoo, de Sofía Crespo (Fuente: neuralzoo.com )

La artista argentina Sofía Crespo toma datos del mundo natural y crea formas de vida especulativas. En el proyecto Neural Zoo, toma imágenes del mundo natural y las reorganiza para crear impresionantes imágenes de una naturaleza imaginaria, reflejando el funcionamiento de la creatividad humana. Utiliza esta forma de expresión para cuestionar el impacto de la IA en el arte y la creatividad, planteando preguntas clave sobre su futuro.

5. La campaña de arte digital de BMW

Coches artísticos de BMW (Fuente: bmw.com )

El arte no se limita únicamente a los museos y las exposiciones. Tampoco el arte generado por IA. Varias empresas han utilizado el arte generado por IA de diversas maneras. Una de las campañas más impresionantes de los últimos tiempos es la de los «art cars» de BMW.

Como parte de sus programas de mecenazgo artístico y cultural, BMW colaboró con el tecnólogo creativo Nathan Shipley y el coleccionista de arte Gary Yeh para entrenar a la IA con 900 años de historia del arte y crear 50 nuevas obras de arte. A continuación, las proyectaron mediante mapping sobre una representación virtual del Serie 8 Gran Coupé.

6. Rótulos únicos de Nutella

Rótulos de productos generados por IA por Nutella (Fuente: Ogilvy Italia )

El etiquetado de productos es una de las tareas más rutinarias en la cadena de producción. Se imprime un rótulo prediseñado y se pega en todos los productos para mantener la coherencia y la imagen de marca. Nutella utilizó el arte generado por IA para cambiar eso.

Nutella creó siete millones de rótulos únicos para los tarros destinados al mercado italiano. Esto despertó la curiosidad y aumentó la demanda. Muchos amantes de Nutella también estaban encantados de poder tener un tarro único e irrepetible.

7. Estoy deseando que llegue el invierno en Nueva York

Arte basado en píxeles creado con IA por un usuario de Reddit (Fuente: BlickyBloop )

Hay cientos de miles, si no millones, de fotografías que intentan capturar la esencia del invierno en la ciudad de Nueva York. Se idealiza en el cine, la música, la televisión y otros medios. Sin embargo, este usuario de Reddit encontró una forma sencilla pero llamativa de representar una escena invernal clásica de la Gran Manzana utilizando la IA.

Las capas, la profundidad y los pequeños detalles (incluidos los copos de nieve que caen) crean un efecto cautivador en una imagen que, en realidad, es bastante común. El usuario aplicó un tratamiento visual al estilo de los videojuegos antiguos para que el arte generado por IA pareciera a la vez vintage y ultramoderno.

8. Juguetes imaginarios de «I Love Lucy»

Juguetes de I Love Lucy generados por DALL-E (Fuente: Fast Company )

El editor de tecnología de Fast Company, Harry McCracken, probó DALL-E y creó algunos juguetes de «I Love Lucy». «Las botellas de Vitameatavegamin son un bonito detalle», admitió.

¿Es solo cuestión de tiempo que la gente empiece a crear elementos vintage falsos e imprimirlos en 3D? El tiempo lo dirá. También dio indicaciones a otros creadores vintage, sobre algunos de los cuales puedes leer en su artículo aquí.

9. Robots postapocalípticos

Robots postapocalípticos (Fuente: Exposición de Midjourney )

Un usuario de Midjourney imagina un mundo postapocalíptico con un robot oxidado que interactúa con flores en un paisaje urbano desolador. El modelo interpreta con precisión las indicaciones del arte generado por IA, añadiendo nubes amarillas, una pared cubierta de grafitis, etc.

La capacidad de la IA para desarrollar obras de arte tan meticulosamente diseñadas supone un punto de inflexión para la creación de prototipos. ¡Imagina a un aspirante a guionista de Hollywood capaz de crear sus propios moodboards y storyboards para presentar sus proyectos de forma más eficaz!

10. Crédito de Secret Invasion

Imagen de los créditos iniciales de Secret Invasion (Fuente: The Verge )

Hablando de Hollywood, los productores de «Secret Invasion» de Marvel utilizaron la IA para crear los créditos iniciales. Es especialmente interesante porque el productor ejecutivo afirmó que tomaron la decisión deliberada de utilizar la IA porque «juega con los propios temas de la serie», es decir, una población de Skrulls que cambia de forma.

Sin embargo, este caso de uso ha abierto una caja de Pandora de preguntas en el mundo del arte en torno a los datos de entrenamiento, los derechos de los artistas, los peligros de la IA y la creatividad ética.

El futuro del arte generado por IA

Los ejemplos anteriores de arte generado por IA demuestran dos cosas: las infinitas posibilidades del arte generado por IA y el impacto real que puede tener en el futuro de la vida humana.

Aunque puedes utilizar cualquier herramienta y generar un sinfín de posibilidades, el impacto del arte generado por IA es objeto de un intenso debate. Algunos de los temas clave de debate son:

Capacidades: Como ayuda creativa, la IA es más potente que cualquier herramienta que los artistas hayan utilizado hasta ahora. No solo permite una creación rápida, sino que también impulsa iteraciones y mejoras a gran velocidad. A medida que los modelos evolucionen, esperamos que esto mejore aún más, de forma espectacular.

Datos: Uno de los aspectos fundamentales del arte generado por IA son los datos utilizados para entrenar los modelos. Muchos generadores de arte por IA no revelan sus datos de entrenamiento, lo que supone un terreno resbaladizo en lo que respecta a las infracciones de derechos de autor y a los derechos de los artistas tradicionales que crearon estos estilos.

Por ejemplo, la función de voz ChatGPT de OpenAI era tan parecida a la de la actriz Scarlett Johansson que tuvo consecuencias legales.

Ética de la IA: El uso ético de estos datos también es complicado, especialmente para los artistas que quizá no tengan los conocimientos tecnológicos suficientes para comprender los fundamentos de dicho uso.

Por ejemplo, el director y productor ejecutivo de Secret Invasion, Ali Selim, afirmó que no entiende realmente cómo funciona la IA, pero que le fascina lo que es capaz de crear. Es evidente que hay mucho por aprender y evaluar, tanto por parte de los artistas como de quienes desarrollan generadores de arte con IA.

Derechos de autor: Un tribunal estadounidense dictaminó el año pasado que las imágenes generadas por IA sin ninguna intervención humana no pueden estar protegidas por derechos de autor según la legislación estadounidense. Sin un conocimiento claro de los datos de entrenamiento —que son parte integral de lo que significa «intervención»—, no hay consenso sobre qué constituye propiedad intelectual.

Sin embargo, se trata de problemas iniciales habituales a los que se enfrenta cualquier tecnología nueva. Para llegar a una solución que funcione para todos, la comunidad artística y los expertos en derecho y tecnología tendrán que sentarse juntos y negociar los detalles.

La conclusión es que una colaboración fructífera y equitativa entre los seres humanos y los algoritmos de IA beneficia a todos. Los ejemplos de arte generado por IA que se muestran arriba demuestran que la IA democratiza la capacidad de crear arte. Puede que no necesites saber cómo mezclar acuarelas o ser un experto en los principios del diseño, pero tu capacidad para imaginar y expresarte será la clave para crear un gran arte generado por IA.

Las herramientas de arte generadas por IA también producen iteraciones y variaciones a una velocidad vertiginosa, lo que genera una eficiencia extraordinaria a gran escala tanto para las personas como para las organizaciones.

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Aunque lleva surgiendo desde hace 50 años, la IA no ha empezado a influir en el mundo del arte hasta hace poco. Con los productos de IA, cualquier persona con imaginación puede crear arte, independientemente de sus habilidades con las herramientas de diseño.

A medida que más personas adquieran la capacidad de crear arte, cabe esperar una explosión de contenido visual. Los equipos de marketing podrán crear contenido diverso a gran escala. Los entusiastas publicarán nuevas obras de arte cada día, tal y como ya han empezado a hacer en Reddit. Los diseñadores de productos crearán prototipos rápidamente, generando más iteraciones en menos tiempo.

Si eres un profesional que utiliza la IA para el diseño, gestionar tu producción puede resultar complicado. Para gestionar todos tus proyectos de arte generado por IA de forma eficiente, necesitas una herramienta de gestión de proyectos como ClickUp.

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