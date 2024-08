6 plantillas gratuitas de renovación de contratos en 2024

Eres un consultor de negocios autónomo que trabaja con varios propietarios de empresas y agencias. Estás en tu mesa, terminando la jornada, cuando recibes un correo electrónico: 'El contrato del cliente X expira mañana'

Imagínate que te entra el pánico y te das cuenta de que tendrás que trabajar horas extra, quemarte las pestañas y redactar una propuesta de renovación del contrato.

¿Te suena?

Para muchos profesionales, el proceso de renovación de un contrato puede parecer un campo de minas. Si das un paso en falso, puedes perder una relación de empresa importante. Pero, ¿y si pudieras convertir este quebradero de cabeza en un proceso sin complicaciones para todas las partes implicadas?

**Introduzca la plantilla de renovación de contrato

Esto es más que un documento legal que hay que rellenar. Es una plantilla estratégica diseñada para agilizar el proceso de renovación, al tiempo que garantiza la claridad y la coherencia.

Ahorrarás tiempo y reducirás al mínimo los posibles errores al adaptar el contrato original a los datos del cliente y al plazo de renovación en cada ocasión, sin perder tiempo redactando uno desde cero.

Sin embargo, no todas las plantillas de contratos de renovación son iguales. Como cada relación empresarial es única, las plantillas deben adaptarse a sectores y situaciones específicos.

Por ejemplo, una plantilla de renovación para servicios financieros puede abarcar los tipos de interés y la normativa financiera. En cambio, el de una agencia creativa puede hacer hincapié en los derechos de propiedad intelectual y los hitos del proyecto.

Por tanto, contar con una plantilla adecuada

plantilla de contrato de empresa

a tu alcance puede marcar la diferencia.

Descubra en qué consiste un buen documento de contrato de renovación y explore seis opciones de plantillas gratuitas para agilizar su proceso de renovación.

¿Qué son las plantillas de renovación de contratos?

Una plantilla de renovación de contrato es un documento legal prediseñado para renovar acuerdos de empresa existentes. Los usuarios pueden rellenar rápidamente los detalles manteniendo la estructura básica del acuerdo original. También se pueden personalizar plantillas de contratos de renovación para distintos sectores o tipos de contrato.

Sin embargo, los detalles esenciales siguen siendo los mismos, como por ejemplo:

Nombres de las partes implicadas

Detalles del contrato original

Nuevas condiciones contractuales

Condiciones y plazos de pago

Cambios en las condiciones del contrato

Confirmación de las condiciones no modificadas

Firmas y fecha de caducidad

Esto ahorra tiempo al eliminar la necesidad de redactar un contrato desde cero, para que pueda centrarse en lo que importa: el futuro de su asociación.

Además, ayuda a mantener una comunicación clara entre dos o más partes, fortaleciendo en última instancia

relaciones con los clientes

.

¿Y lo mejor? Podrás gestionar las renovaciones de contrato como un profesional.

Leer más:

Cómo gestionar las expectativas de los clientes para establecer mejores relaciones

¿Qué hace que una plantilla de renovación de contrato sea buena?

Tanto si se trata de la renovación de un contrato de servicios como de un contrato de asociación, una plantilla bien elaborada permite a los profesionales de RRHH, propietarios de empresas, asesores jurídicos, gestores de compras, autónomos, consultores, administradores de oficinas y gestores de proyectos abordar las renovaciones con confianza, profesionalidad y eficacia, y evitar implicaciones legales.

Sin embargo, casi 90% de los usuarios de empresas consideran que los contratos son difíciles o imposibles de entender. Por lo tanto, una buena plantilla de renovación de contratos debe incluir funciones como:

Secciones relevantes: La plantilla debe tener un diseño bien organizado con títulos claros, subtítulos y cláusulas numeradas. También debe tener funciones como: Una distinción adecuada entre cláusulas antiguas y de renovación

Secciones detalladas que destaquen los cambios con respecto al acuerdo original

Enlaces al contrato original

2. Personalización: Debe poder modificar cláusulas, añadir términos específicos o eliminar secciones irrelevantes para adaptarlas a su sector o a las necesidades específicas de su empresa, sin comprometer la estructura general.

3. Colaboración: Una buena plantilla debe facilitar el uso compartido, los comentarios y la edición en tiempo real entre los miembros del equipo, los departamentos jurídicos y las partes externas para una documentación adecuada.

4. Trazabilidad: Debe permitir a los usuarios hacer un seguimiento de los cambios realizados en el contrato a lo largo del tiempo. Una pista de auditoría clara de quién hizo qué modificaciones y cuándo las hizo garantizará la transparencia durante todo el proceso de extensión del contrato y facilitará su gestión.

5. Función de IA integrada: Una plantilla debe ofrecer sugerencias automatizadas de cláusulas basadas en las normas del sector, optimizar el lenguaje para mayor claridad y detectar errores e incoherencias en los borradores para ahorrar tiempo y mejorar la productividad del equipo.

6. Facilidad de uso: La plantilla debe ser fácil de usar, con una navegación intuitiva. También debe utilizar un lenguaje sencillo, explicar términos complejos y ofrecer un flujo lógico de información.

6 Plantillas gratuitas de renovación de contratos

Con las innumerables opciones disponibles, encontrar la plantilla de contrato de renovación adecuada para las necesidades de su organización puede ser todo un reto.

Hemos seleccionado seis plantillas gratuitas de renovación de contratos compatibles con múltiples casos de uso y con funciones esenciales para mantener el seguimiento de las renovaciones.

1. Plantilla de gestión de contratos ClickUp

Crear un nuevo contrato por primera vez puede ser desalentador, teniendo en cuenta toda la información crítica que hay que incluir. Ahí es donde

Plantilla de gestión de contratos de ClickUp

viene en su ayuda.

Esta plantilla para principiantes está diseñada para ayudarle a redactar, revisar, aprobar y gestionar contratos en una ubicación centralizada. Envíe el contrato a todos los implicados y asegúrese de que se cumplen los plazos de renovación, ahorrando tiempo y esfuerzo.

Como parte de ClickUp

software de gestión de contratos

, esta plantilla garantiza el cumplimiento de los requisitos legales, proporciona visibilidad sobre el estado del contrato y los cronogramas de renovación, y permite un seguimiento preciso de los costes. También dispone de las siguientes funciones

Estados personalizados para el seguimiento del progreso, desde la redacción hasta la aceptación

Campos personalizados para visualizar fácilmente los datos del contrato

Múltiples vistas para organizar la información de forma eficaz

Herramientas de gestión de proyectos para mejorar la capacidad de seguimiento de los plazos, las dependencias y el ciclo de vida general del contrato

Empezar es muy sencillo.

Añada la plantilla a su entorno de trabajo de ClickUp e invite a los miembros de su equipo a colaborar. Utilice la Guía de introducción para familiarizarse con sus funciones.

Le encantará la vista Lista Maestra, que le ofrece una visión global de todos sus contratos para gestionarlos.

La vista Progreso es perfecta para supervisar las negociaciones y revisiones en curso, mientras que la vista Formulario de solicitud te ayuda a gestionar sin problemas las consultas sobre nuevos contratos.

La plantilla también le permite organizar los contratos utilizando seis estados: Aceptado, Redactando, Negociando, Nuevo contrato y Revisando. Actualizarlos periódicamente garantiza una alta productividad.

ideal para:_* Legal teams in organizations where multiple stakeholders need to be in the loop regarding approval and renewal terms of the contracts. Legal teams in organizations where multiple stakeholders need to be in the loop regarding approval and renewal terms of the contracts.

Descargar esta plantilla

leer más:**_

Estrategias de gestión de clientes para profesionales de la empresa

2. Plantilla de revisión de contratos ClickUp

El proceso de redacción de contratos puede ser lento y engorroso, con interminables revisiones y retrasos en la respuesta, especialmente cuando intervienen varios departamentos, tanto por su parte como por parte del cliente.

Entre en

Plantilla de revisión de contratos de ClickUp

. Ha sido diseñada para proporcionar a su equipo información cualificada y rápida sobre los borradores de los contratos. Piense en esta plantilla como un espacio organizado y unificado para almacenar y revisar contratos en línea, eliminando archivos y comentarios dispersos.

Una de las funciones más destacadas de la plantilla es su resumen visual de las cláusulas clave. Esto permite comparar rápidamente diferentes contratos y versiones.

La plantilla también incluye herramientas para hacer un seguimiento del estado de cada contrato y de las tareas de seguimiento.

Mientras que la vista Proceso de revisión de contratos describe los pasos del flujo de trabajo, la vista Todos los contratos ofrece un espacio centralizado de almacenamiento y organización de los acuerdos.

La vista de contratos de gestión de proyectos permite realizar un seguimiento del progreso de los distintos proyectos, y la vista de revisiones de clientes ofrece un área específica para almacenar y analizar los comentarios de los clientes.

Además, utilice funciones de gestión de proyectos como:

Reacciones de comentarios para facilitar una retroalimentación rápida

Advertencias de dependencia para mantener el seguimiento de las tareas

Juntas, estas funciones agilizan la gestión de contratos, mejoran la supervisión de proyectos y facilitan la mejora continua basada en las aportaciones de los clientes.

Ideal para:_ Equipos jurídicos, gestores de proyectos y profesionales de empresas que gestionan grandes volúmenes de contratos a diario y ayudan a todos a estar en la misma página con la redacción de contratos y los comentarios

Descargar esta plantilla

leer más:**_

Guía del vendedor para el marketing del ciclo de vida del cliente

3. Plantilla de contrato de ClickUp

Imagínese esto: Eres un contratista independiente listo para empezar un nuevo y emocionante proyecto. El cliente está ansioso y tú estás preparado, pero hay un problema: sin un contrato formal, no estás seguro de las condiciones, expectativas y responsabilidades.

Aquí es donde

Plantilla de contrato de ClickUp

puede ayudarle. Con esta carta de contrato estructurada y personalizable, podrá:

Definir y delegar responsabilidades de trabajo a contratistas y subcontratistas

Ajustar las expectativas en cuanto a pagos, cronogramas y entregables

Mencionar cláusulas en el acuerdo para proteger tanto a su empresa como al contratista de posibles disputas legales

Para empezar, recopile los detalles esenciales sobre el contratista y el proyecto y cree tareas en ClickUp para organizar estos datos. Utilice

Documento de ClickUp

para esbozar la muestra de carta y colaborar con los contratistas en los términos clave.

redacte la plantilla del contrato y colabore con las partes interesadas utilizando ClickUp Docs para la edición en directo en tiempo real_

Revisar el borrador

para asegurarse de que todos los detalles son correctos, y finalícelo con la firma de ambas partes. Por último, pueden utilizarse vistas personalizadas como Gantt, Carga de trabajo y Calendario para establecer comprobaciones periódicas del progreso.

Ideal para: Empleadores y contratistas independientes, que deben establecer términos claros del proyecto, ajustar las expectativas mutuas y salvaguardar sus intereses profesionales. También ayuda a alinear los acuerdos legales y definir los términos del contrato, asegurando que todas las partes se mantengan sincronizadas a lo largo del proceso._

Descargar esta plantilla

leer más:**_

los 10 mejores software de gestión de presupuestos para cerrar negocios

4. Plantilla de contrato de servicios de gestión de proyectos ClickUp

La gestión de un proyecto implica la realización de tareas y la creación de un marco claro y consensuado que mantenga a todos alineados desde el primer día y cubra las responsabilidades legales.

Plantilla de contrato de servicios de gestión de proyectos de ClickUp

hace precisamente eso.

Esta plantilla es una hoja de ruta que le ayuda a gestionar los plazos, a mantener a todo el mundo informado y a garantizar que la visión del cliente se haga realidad. Sin ella, los malentendidos,

ampliación del alcance

y el incumplimiento de las expectativas son inevitables.

Cubre detalles cruciales, como:

Entregables específicos y sus plazos

Los roles y responsabilidades de cada parte

Expectativas de comunicación

Detalles presupuestarios y condiciones de pago en la carta de contratación

Procedimientos para gestionar cambios o resolver conflictos

Modalidades de pago, detalles de facturación y condiciones legales, como la propiedad del proyecto tras la entrega

La edición colaborativa en tiempo real mantiene a su equipo perfectamente sincronizado, mientras que la automatización gestiona fácilmente las tareas rutinarias y el proceso de firma.

¿Y lo mejor? Se puede personalizar para adaptarlo a sus necesidades específicas.

¿Quiere especificar una tarifa por hora en lugar de los honorarios del proyecto, o necesita añadir una cláusula sobre reembolsos del periodo de (de) prueba? Hazlo.

En

Software de gestión de proyectos CRM de ClickUp

puede sincronizar fácilmente los datos de los clientes directamente con su plantilla de contratos para garantizar la precisión y puntualidad de los datos.

ahorre tiempo sincronizando los datos de los clientes en sus plantillas de contratos con el software de gestión de proyectos CRM de ClickUp_

Descargar esta plantilla

💡Pro tip: Cuando te atasques con la jerga legal, puedes usar

Cerebro ClickUp

para descodificar términos complejos y convertirlos en lenguaje sencillo. También le ayuda a rellenar previamente los detalles del contrato, como el alcance de los servicios, los entregables y los cronogramas, para que no tenga que empezar de cero cada vez

más información

10 estrategias de captación de clientes para impulsar el crecimiento de la empresa

5. Plantilla de Carta de Renovación de Contrato de Trabajo by TEMPLATE.NET

vía

PLANTILLA.NET

Si no renueva el contrato de un empleado como gestor de proyectos, los resultados pueden ser descabellados, sobre todo si se trata de un trabajador contratado. Podría provocar retrasos en los proyectos y la pérdida de los mejores talentos en favor de la competencia.

Sin embargo, redactar contratos de renovación de empleados desde cero lleva mucho tiempo y requiere una atención meticulosa a los detalles legales.

Aquí es donde la

Plantilla de carta de renovación de contrato de empleado

de TEMPLATE.NET ayuda, ya que esta carta de contrato comunica formalmente la intención del empleador de prorrogar el contrato del empleado. Garantiza:

Ambas partes tienen clara la continuidad de la relación laboral y sus términos

Evita malentendidos sobre el empleo posterior al contrato

Abre el debate sobre posibles cambios en las condiciones

La muestra de carta de TEMPLATE.NET utiliza un tono profesional y cortés y reconoce las contribuciones del empleado a la organización. Además, está fechada, lo que es esencial para el mantenimiento de registros y asuntos legales.

Puedes modificar fácilmente la portada y el encabezado de la plantilla para incluir logotipos de la empresa o combinaciones de colores específicas. Añade o elimina títulos y párrafos para tratar aspectos concretos de la renovación.

Para mejorar la claridad y la organización, puede:

Utilizar listas para las condiciones de renovación, la información salarial o los beneficios

Añadir imágenes, vídeos y enlaces a Mapas de Google para que la muestra de carta resulte más atractiva visualmente

Insertar citas de directivos o firmas digitales

Pro tip💡: _Escribe 2-3 objetivos para el próximo periodo de contrato. De este modo, el empleado tendrá una orientación clara para seguir creciendo en la empresa

Descargar esta plantilla

6. Plantilla de renovación de contrato de Jotform

vía

Jotform

Plantilla de renovación de contrato de Jotform

es una carta de muestra personalizable y fácil de usar diseñada para agilizar el proceso de extensión.

Con el creador de plantillas de contratos en línea de Jotform, puede:

Adaptar la plantilla para que se ajuste perfectamente a sus necesidades y circunstancias específicas

Distribuir el documento sin esfuerzo por correo electrónico para que los destinatarios puedan revisarlo

Recoger firmas sin problemas desde cualquier dispositivo

Además, puede añadir, eliminar o reorganizar fácilmente los campos del formulario para adaptarlos a sus necesidades. Incluya campos de firma adicionales según sea necesario para varias partes. Cargue el logotipo de su empresa y ajuste las fuentes y los colores para alinearlos con su identidad visual.

La plantilla también incorpora cláusulas estándar que se ajustan a las leyes de aplicación general.

De este modo, mantendrá un formato estandarizado para todas sus renovaciones de contrato. Al permitir la personalización para satisfacer las necesidades específicas de cada cliente, es más probable que

mantener relaciones duraderas con los clientes

y fomentar la fidelidad de los clientes.

Ideal para:_ _Profesionales de empresas que no tienen conocimientos de código y necesitan una plantilla fácil de usar para gestionar eficazmente sus procesos de renovación de contratos

Descargar esta plantilla

leer más:**_

10 Herramientas de retención de clientes para relaciones duraderas

Agilice su proceso de renovación de contratos con plantillas ClickUp

Redactar nuevos contratos a gran escala conlleva desafíos, como mantener la precisión, gestionar plazos ajustados y garantizar la coherencia entre varios documentos.

Pero con estas seis plantillas bien elaboradas, puede transformar su proceso de renovación en una tarea fluida y eficaz. Es como tener todas las herramientas al alcance de la mano, desde el seguimiento de los cambios hasta la colaboración en tiempo real. Además, se acabaron los plazos incumplidos y los detalles pasados por alto: sólo renovaciones fluidas y sin estrés que fortalecen sus relaciones de empresa.

Las plantillas de renovación de contratos preconfiguradas de ClickUp son ampliamente utilizadas por las empresas para colaborar en tiempo real a través de ClickUp Docs, el asistente de redacción ClickUp Brain impulsado por IA que hace el trabajo pesado por usted, y el CRM de ClickUp almacena toda la información crítica de los clientes en una ubicación centralizada.

¿Está preparado para acelerar su proceso de renovación de contratos?

Inscríbase en ClickUp

descarga estas plantillas de renovación de contratos y ponte manos a la obra.