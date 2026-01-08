ClickUp vs. Miro: ¿qué herramienta de pizarra digital elegir en 2026?

Si todavía estás garabateando tus ideas en una pizarra física, te estás perdiendo la comodidad y la facilidad de las virtuales.

Las pizarras tradicionales son útiles, pero tienen un espacio limitado. Es fácil perder de vista tus ideas en las pizarras cuando se hace una lluvia de ideas. Además, no funcionan cuando tienes un equipo que realiza el trabajo a distancia. Las pizarras virtuales resuelven estos problemas y ofrecen más funciones. Te ayudan a ti y a tu equipo a colaborar, a generar ideas y te permiten representar visualmente tus pensamientos.

Pero con tantas herramientas de pizarra digital disponibles, resulta bastante complicado elegir la herramienta perfecta que satisfaga (o supere) tus necesidades y expectativas. ¡Ahí es precisamente donde podemos ayudarte!

En este blog, analizaremos dos populares herramientas de pizarra digital: ClickUp y Miro. Destacaremos sus funciones, diferencias, precios y otros detalles para ayudarte a tomar una decisión informada.

¿Qué es ClickUp?

Sustituye varias aplicaciones por ClickUp, una herramienta todo en uno para la productividad y la colaboración

ClickUp es una plataforma integral de productividad diseñada para potenciar la colaboración del equipo y gestionar múltiples proyectos con facilidad.

Te ayuda a optimizar los flujos de trabajo al proporcionar un espacio centralizado para todas las actividades y recursos relacionados con el proyecto, como la lluvia de ideas, la creación de tareas, documentos y presentaciones, el seguimiento del progreso del proyecto, la gestión de las metas del proyecto y mucho más.

El entorno de trabajo conectado de ClickUp simplifica los planes de proyectos complejos al permitir que los equipos colaboren en tiempo real, mantengan la visibilidad del proyecto y garanticen que todos estén alineados con las metas del mismo.

Además de las funciones de colaboración y gestión del flujo de trabajo, ClickUp ofrece plantillas de pizarra listas para usar para la planificación y la generación de ideas que te permiten ponerte manos a la obra de inmediato. Estas y otras funciones la convierten en una herramienta ideal para la lluvia de ideas, la colaboración y mucho más.

Sigue leyendo para conocer en detalle las funciones de ClickUp que la convierten en una herramienta de pizarra digital perfecta y en un sólido software de gestión de proyectos.

Funciones de ClickUp

ClickUp, como software de colaboración visual con capacidades de gestión de proyectos, es ideal para muchas organizaciones con equipos de distintos tamaños y necesidades. Estas son algunas de sus mejores funciones.

Función n.º 1: Visualización

Visualiza tus ideas de proyectos, flujos de trabajo y procesos con ClickUp Mapas mentales. Crea procesos paso a paso, conecta tareas y gestionalas fácilmente en una interfaz de arrastrar y soltar sin tener que cambiar a otras vistas.

Crea mapas mentales personalizados con ClickUp para planificar ideas y trazar flujos de trabajo

También puedes compartir tus mapas mentales con los equipos de tu entorno de trabajo y enlazarlos con comentarios y documentos específicos para comprender mejor las tareas.

Función n.º 2: Lluvia de ideas y colaboración

Las pizarras de ClickUp facilitan la conversión de ideas en acciones. Ofrecen a los usuarios el lienzo perfecto para colaborar y generar ideas en tiempo real, añadir notas, imágenes y enlaces, conectar múltiples elementos, crear hojas de ruta, flujos de trabajo y mucho más para visualizar conceptos y potenciar la creatividad.

Planifica y pon en práctica tus ideas con ClickUp Pizarras

Además de generar ideas y planificar, puedes ponerlas en práctica rápidamente creando tareas directamente desde las pizarras. Añade documentos, enlaces e imágenes a las tareas para proporcionar a tu equipo más contexto.

Función n.º 3: Eficiencia y creatividad

ClickUp ofrece una amplia biblioteca con más de 1000 plantillas para ayudarte a trabajar más rápido y de forma más eficiente. Hay varias categorías de plantillas de ClickUp entre las que elegir, como marketing, gestión de proyectos, operaciones, creatividad y diseño, etc. Además, puedes crear plantillas personalizadas para las tareas pendientes que realizas con frecuencia, así evitarás tener que crear todo desde cero en tu próximo proyecto.

Descargar esta plantilla Genera ideas y recógelas de todos los equipos en una vista unificada con la plantilla de lluvia de ideas para la retrospectiva de sprint de ClickUp.

Por ejemplo, la plantilla de lluvia de ideas para la retrospectiva de sprints de ClickUp simplifica la revisión y el análisis de los sprints de tu proyecto para garantizar que todo va según lo previsto. Esta plantilla de pizarra te ayuda a generar ideas para mejorar los resultados de los sprints, identificar tendencias de rendimiento en varios sprints y realizar el seguimiento del progreso para garantizar la productividad del equipo. También puedes detectar problemas que afecten al rendimiento del equipo y abordarlos de inmediato. ¡Pruébala en tu próxima retrospectiva!

Precios de ClickUp

Free Forever

Ilimitado : 7 $ al mes por usuario

Empresa : 12 $ al mes por usuario

Enterprise : Ponte en contacto con nosotros para conocer los precios

ClickUp Brain: añádelo a cualquier plan de pago por 7 $ al mes por miembro del entorno de trabajo de ClickUp

¿Qué es Miro?

vía Miro

Miro es una pizarra digital para la gestión de proyectos que permite a los equipos generar ideas y colaborar de forma visual. Ofrece un entorno de trabajo donde los equipos pueden planificar y diseñar estrategias para los proyectos, definir metas y dependencias, visualizar datos y crear flujos de trabajo.

La plataforma ofrece diferentes herramientas y elementos visuales que te permiten crear diagramas de flujo, mapas mentales y esquemas para tus sesiones de lluvia de ideas. Miro también funciona a la perfección con ClickUp, lo que te permite convertir tus diagramas de flujo y esquemas de Miro en tareas de ClickUp, manteniendo todo organizado y accesible en un solo lugar.

Funciones de Miro

Miro es una plataforma de colaboración digital que permite a los equipos intercambiar ideas, diseñar y planificar proyectos juntos. Miro ofrece varias funciones en sus distintos planes de precios. Estas son algunas de ellas.

Función n.º 1: Lluvia de ideas y colaboración

Pizarra digital en línea a través de Miro

Miro ofrece un espacio compartido para que los equipos colaboren y visualicen ideas complejas utilizando notas adhesivas, pantallas interactivas, diagramas, imágenes, GIF, hojas de cálculo y documentos. El tablero de Miro es un lienzo infinito que permite a los equipos colaborar sin limitaciones de espacio. Además, Miro convierte pizarras físicas y notas adhesivas escritas a mano en tarjetas Jira online o tablas CSV.

Función n.º 2: Visualización

Mapa mental creado con Miro

El creador de mapas mentales y la herramienta de wireframes de Miro permiten a los equipos plasmar ideas mediante diagramas de flujo e imágenes, y crear prototipos para pantallas de productos y páginas web. Anota ideas en notas adhesivas, traza flujos de usuarios y colabora con los equipos para crear wireframes y mapas mentales. Puedes realizar el uso compartido de estos elementos con las partes interesadas y realizar iteraciones basándote en los comentarios recibidos.

Función n.º 3: Eficiencia y creatividad

Miro ofrece una biblioteca de plantillas con modelos ya preparados para estandarizar procesos y ayudar a los equipos a colaborar de forma eficiente. Desde mapas mentales y diagramas de flujo hasta el marco Kanban y plantillas para reuniones de equipo, Miro ofrece más de 500 plantillas en diferentes categorías. También puedes crear plantillas personalizadas y acceder a las plantillas de la comunidad de Miro en Miroverse. Miroverse es un amplio repositorio de plantillas creadas por los usuarios que se adaptan a sectores y tipos de proyectos específicos.

Precios de Miro

Free

Starter : 8 $ al mes por miembro

Empresa : 16 $ al mes por miembro

Corporación: precios personalizados

ClickUp vs. Miro: comparación de funciones

La principal diferencia entre ClickUp y Miro es que Miro ofrece una pizarra digital en la que los equipos pueden diseñar y crear productos. Por otro lado, ClickUp es una herramienta de productividad con una función de pizarra. Ayuda a varias personas a colaborar en una única plataforma para idear y ejecutar proyectos complejos.

Pizarras personalizables

ClickUp

La pizarra de ClickUp te permite dibujar diagramas de flujo, esquemas e incluso garabatos en un lienzo infinito. También puedes utilizar figuras y convertir textos y notas adhesivas en tareas. Es uno de los mejores programas de pizarra digital que, además, ofrece gestión de tareas y flujos de trabajo, establecimiento de metas, elaboración de informes y análisis, etc., tendiendo un puente entre la lluvia de ideas y la ejecución de las mismas. En resumen, ClickUp es una alternativa a Miro que sustituye las aplicaciones inconexas por una única plataforma.

Miro

Miro es un software de pizarra digital y colaboración en línea con funciones como videoconferencias y creación de esquemas, ideal para sesiones de brainstorming. Te permite guardar tus ideas mediante notas adhesivas, dibujos, figuras, herramientas de diagramación, etc., en un espacio centralizado y personalizable.

Miro no ofrece gestión de tareas, aunque puedes exportar un tablero de Miro utilizando herramientas como ClickUp, Jira y Trello para crear tareas.

Ganador de la primera ronda entre ClickUp y Miro ClickUp es el claro ganador, ya que te permite poner en práctica tus ideas directamente desde las pizarras creando tareas. Puedes organizar tus ideas en la pizarra y crear tareas, subtareas y flujos de trabajo.

Colaboración en tiempo real

Crea chats individuales y grupales con tus compañeros de equipo, comparte adjuntos y contextualiza las conversaciones con la vista de chat de ClickUp.

ClickUp

Las sólidas funciones de colaboración de ClickUp se centran en la lluvia de ideas, la planificación y la gestión de ideas con la ayuda de tableros Kanban, diagramas de Gantt, tareas y subtareas, vistas de calendario, paneles personalizables y otras herramientas visuales de gestión de proyectos. La plataforma ofrece una gama más amplia de funciones, como chat integrado, editor de documentos, uso compartido y grabación de pantalla, seguimiento del tiempo y mucho más para facilitar la colaboración en tiempo real.

Miro

Miro hace hincapié en la colaboración en tiempo real, la generación de ideas y la innovación. Ofrece herramientas como cursores compartidos, chatear, videollamadas dentro de la aplicación, uso compartido de la pantalla, anotaciones, presentaciones interactivas, etc., para mejorar la colaboración y el intercambio de opiniones.

He aquí un ejemplo de Miro vs. ClickUp. Supongamos que tu equipo está trabajando en una campaña de marketing. Con ClickUp, pueden colaborar para generar ideas, planificar, gestionar y realizar un seguimiento del proyecto utilizando pizarras, hojas de ruta, diagramas de Gantt, tareas, documentos, formularios de comentarios, paneles, información basada en IA y mucho más. Con el software Miro, pueden utilizar el lienzo digital para dar vida a sus ideas y colaborar en la lluvia de ideas, la planificación y la iteración. En resumen, ClickUp puede ser una alternativa a Miro, pero Miro no puede hacer lo que ClickUp sí puede.

Ganador de la segunda ronda entre ClickUp y Miro ClickUp tiene que ser el ganador en este caso, ya que ofrece funciones de colaboración más avanzadas que Miro. Mientras que Miro se centra en la colaboración visual, ClickUp te permite colaborar en tareas de proyectos, comentarios, hojas de ruta y mucho más.

Mapas mentales

ClickUp

Los mapas mentales de ClickUp te ayudan a organizar, visualizar y desglosar ideas, conectar tareas y dotar a tu visión de una estructura sólida. Permiten añadir texto, figuras, iconos, imágenes, enlaces y adjuntos con una funcionalidad de arrastrar y soltar muy intuitiva. La integración de los mapas mentales con todo el paquete de gestión de proyectos convierte a ClickUp en el mejor software de mapas mentales. También puedes realizar un uso compartido de ellos en documentos, comentarios y tareas, lo que los hace fácilmente accesibles dentro del entorno de trabajo.

Miro

Los mapas mentales de Miro facilitan la lluvia de ideas. Aunque ofrecen funciones similares, los mapas mentales no son una alternativa a los mapas mentales de ClickUp. Se integran con funciones limitadas de Miro, como plantillas y pizarras. Puedes realizar el uso compartido de los mapas mentales a través de múltiples sitios web y herramientas como Notion, Teams y Confluence.

Ganador de la tercera ronda entre ClickUp y Miro ClickUp gana en este aspecto porque sus mapas mentales se integran con todas las funciones de la suite ClickUp, a diferencia de Miro, cuyas integraciones son limitadas.

Retrospectivas

Gestiona fácilmente hojas de ruta de productos, backlogs, sprints, diseño UX y mucho más con ClickUp

ClickUp

ClickUp ofrece un espacio específico para retrospectivas de sprints donde los equipos pueden añadir comentarios y notas, debatir acciones a realizar y asignarlas a los miembros del equipo mediante funciones de gestión de tareas. La plataforma también ofrece plantillas personalizables y ejemplos de retrospectivas de sprints que permiten a los equipos colaborar, pensar de forma crítica y mejorar los sprints para obtener mejores resultados. Además, puedes generar informes de retrospectivas de sprints con ClickUp Brain, el asistente de IA integrado, para evitar que se repitan los errores.

Miro

Las retrospectivas de Miro son más visuales. Puedes realizar retrospectivas con las plantillas de Miro para identificar qué ha funcionado y qué no. Utiliza las pizarras para crear ideas retrospectivas y grupos de temas, clasificando los problemas o tareas por palabras clave, etiquetas, colores, etc., y compártelas con los equipos para fomentar la innovación. Miro también ofrece herramientas como cronómetros y indicaciones para guiar el proceso de la retrospectiva.

Ganador de la ronda 4 entre ClickUp y Miro Las retrospectivas de sprint específicas de ClickUp se llevan la palma porque permiten a los equipos colaborar, debatir, compartir y ejecutar elementos, a diferencia de Miro, que ofrece retrospectivas más visuales.

Asistente con IA

Utiliza ClickUp Brain para gestionar todas tus tareas relacionadas con la IA, desde la redacción hasta el trabajo administrativo.

ClickUp

ClickUp Brain se integra en la plataforma y puedes ejecutarlo desde cualquier lugar. Utiliza el chat con IA para obtener respuestas a tus consultas relacionadas con tareas, documentos o proyectos. Automatiza tareas como el resumen de tareas, la extracción de temas principales de hilos de correo electrónico, la búsqueda de información clave en documentos extensos, la generación de actualizaciones del equipo, etc. También puedes crear automatizaciones personalizadas describiendo qué procesos deseas que se ejecuten de forma automática.

Miro

Miro Assist, una nueva función de IA en fase beta, funciona con el contenido ya existente en tu tablero. Su IA puede extraer información de resultados anteriores, resumir notas adhesivas, detectar tendencias y agrupar notas adhesivas en clústeres. También puede automatizar la generación de mapas mentales, diagramas de secuencia, presentaciones y listas de tareas.

Ganador de la ronda 5 entre ClickUp y Miro ClickUp Brain es el claro ganador en este caso, ya que ofrece más funciones que Miro Assist. Puedes utilizarlo en cualquier parte de ClickUp para automatizar procesos, redactar documentos de proyectos y plantear preguntas relacionadas con los proyectos. ClickUp Brain es un asistente de IA muy completo que abarca todas las funciones de ClickUp, mientras que Miro AI se limita a la lluvia de ideas y la colaboración visual dentro de la propia plataforma Miro.

Precios

Planes de precios ClickUp Miro Free Forever 0 $ 0 $ Unlimited 7 $ al mes por usuario 8 $ al mes por usuario Business 12 $ al mes por usuario 16 $ al mes por usuario Enterprise Ponte en contacto con nosotros para conocer los precios Precios personalizados ClickUp Brain Añádela a cualquier plan de pago por 7 $ al mes por miembro en entorno de trabajo —

Valoraciones y opiniones de los clientes

ClickUp

G2 : 4,7 sobre 5 (más de 9500 opiniones)

Capterra: 4,6 sobre 5 (más de 4000 opiniones)

Miro

G2 : 4,8 sobre 5 (más de 5600 opiniones)

Capterra: 4,7 sobre 5 (más de 1500 opiniones)

Comparativas relacionadas

Además de esta comparación entre Miro y ClickUp, también hemos comparado Miro con otras plataformas populares de colaboración visual. Veamos cómo se compara Miro con cada una de ellas:

Miro vs. Mural : Tanto Miro como Mural se centran en mejorar la colaboración en equipo. Comparten muchas similitudes y solo unas pocas diferencias. Si eres principiante en el uso de herramientas de colaboración visual, elegir entre Miro y Mural puede resultarte un poco complicado.

Miro vs. Notion : Si quieres dirigir una sesión de lluvia de ideas en equipo, Miro es la herramienta de colaboración visual que necesitas. Notion es una herramienta todo en uno para tomar notas que incluye colaboración visual, gestión de bases de datos y tareas, y un lienzo para el uso compartido en necesidades personales y empresariales.

Miro vs. Milanote : para proyectos creativos, los tableros visuales y de inspiración de Milanote son los mejores para la generación de ideas y la colaboración visual. Miro es un entorno de trabajo centralizado para la integración, la colaboración y la gestión del trabajo.

Miro vs. Jira : Miro es la mejor opción si quieres organizar sesiones de brainstorming eficientes en las que tus equipos colaboren en la generación de ideas. Jira es una herramienta de gestión de proyectos completa con sólidas capacidades de gestión de tareas.

Miro vs. Jamboard : mientras que Miro ofrece funciones completas y más integraciones con herramientas de productividad, el punto fuerte de Jamboard es su integración con Google Workspace. Sin embargo, dado que Google va a dejar de ofrecer Jamboard, ya no es realmente una opción.

Miro vs. Lucidchart : Miro es una herramienta de pizarra digital que ofrece funciones de colaboración, mientras que Lucidchart es, ante todo, una herramienta de creación de diagramas. Con Lucidchart, puedes enlazar tus elementos visuales con datos en tiempo real, una función de la que carece Miro. Sin embargo, Miro ofrece videoconferencias integradas, algo de lo que carece Lucidchart.

ClickUp vs. Miro en Reddit

Hemos analizado los hilos de Reddit para saber qué opinan los usuarios sobre Miro frente a ClickUp, y hemos descubierto que los usuarios utilizan ambas plataformas para fines específicos. Muchos usuarios coinciden en que ClickUp ofrece funciones más completas:

ClickUp es perfecto para la gestión de tareas, la centralización de tareas, el control de tiempo y la elaboración de informes de tiempo.

ClickUp es perfecto para la gestión de tareas, la centralización de tareas, el control de tiempo y la elaboración de informes de tiempo.

Otros usuarios coinciden en que los tableros de Miro son los mejores para visualizar ideas y tareas:

Miro solo sirve para visualizar cómo encajan las tareas del sprint.

Miro solo sirve para visualizar cómo encajan las tareas del sprint.

En general, tanto la plataforma Miro como ClickUp son conocidas entre los usuarios por sus funciones de visualización y gestión de tareas. Mientras que Miro es la opción ideal para las pizarras digitales, ClickUp ofrece tanto funciones de pizarra digital como de gestión de tareas, lo que elimina la necesidad de utilizar diferentes herramientas.

¿Qué herramienta de pizarra digital es la mejor?

Hemos analizado dos herramientas y hemos encontrado la que lo supera todo: ¡es ClickUp!

En la batalla entre ClickUp y Miro, ClickUp es la opción ideal porque ofrece mucho más que pizarras en una sola plataforma.

Aunque Miro ofrece pizarras intuitivas y fáciles de usar con varias funciones creativas, no cumple con los requisitos de gestión de proyectos. Solo ayuda a los usuarios a visualizar y organizar ideas. Así que, aunque los usuarios pueden estructurar sus ideas en Miro, necesitan herramientas como ClickUp para planificarlas y ejecutarlas a la perfección.

ClickUp te ofrece una solución única en la que los equipos pueden intercambiar ideas, visualizarlas y estructurarlas, planificar proyectos, y ejecutarlos y hacer un seguimiento de ellos hasta su entrega. La herramienta de productividad de ClickUp, con IA integrada, tiene todo lo que necesitas para trabajar de forma eficiente y acelerar la entrega de resultados. La herramienta cuenta con capacidades de escalabilidad que se adaptan a las necesidades cambiantes de tu empresa.

¿Quieres saber cómo? ¡Regístrate hoy mismo en ClickUp!