Las 12 mejores herramientas de software para mapas mentales en 2025

¡El camino desde la idea hasta la ejecución nunca es una línea recta! El camino está pavimentado con docenas, si no cientos, de hitos e ideas conectadas. ¿Cómo documentar, realizar el seguimiento, gestionar y desarrollar cada nodo de información asociado a cada idea?

Respuesta: Mapas mentales

Como escritor, los mapas mentales son una forma estupenda de registrar mis pensamientos, establecer conexiones y entrelazarlos en una narrativa coherente. Como soy una persona a la que le gusta escribir con lápiz y papel, visualizar mis ideas en un cuaderno ha cambiado radicalmente mi capacidad para llevarlas a cabo.

Sin embargo, cuando se trabaja en equipo, los cuadernos y las pizarras físicas pueden resultar restrictivos.

Afortunadamente, hemos encontrado las mejores soluciones de software de mapas mentales digitales entre las que elegir. Yo personalmente he probado docenas de aplicaciones de mapas mentales y he seleccionado las doce mejores.

⏰Resumen de 60 segundos Aquí tienes las 12 mejores herramientas de software de mapas mentales que necesitarás para visualizar, organizar y ejecutar tus ideas de forma eficaz: ClickUp (lo mejor para mapas mentales con gestión de proyectos) Miro (ideal para la resolución de problemas y la innovación) Coggle (ideal para equipos que necesitan flexibilidad en las funciones) MindMeister (ideal para equipos creativos) MindNode (ideal para equipos centrados en soluciones que necesitan una aplicación de mapas para macOS) Xmind (ideal para el pensamiento estructurado) FigJam (ideal para comentarios y toma de decisiones colaborativa) MindGenius (el mejor para la gestión del conocimiento) Creately (lo mejor para la creación colaborativa de mapas mentales) Ayoa (lo mejor para mapas mentales inclusivos y colaborativos) EdrawMind (el mejor para mapas mentales basados en IA) Lucidchart (ideal para equipos que trabajan juntos)

¿Qué es un mapa mental?

Un mapa mental es una representación visual y diagramática de la información en torno a una jerarquía de relaciones. Los mapas mentales son excelentes para la lluvia de ideas y la ideación porque son:

No lineal : puedes ir y venir debatiendo una idea y añadiendo información sin los límites de un enfoque lineal.

Abiertos : puedes utilizarlos como un lienzo en blanco para empezar y desarrollar tus ideas en la figura que quieras.

Colaborativos : puedes recopilar aportaciones de varias personas sin afectar a la estructura o integridad de la idea.

Adaptables: puedes ampliar las ideas y añadir más información más adelante.

Esta es mi lista de consideraciones a la hora de elegir un software de mapas mentales.

¿Cómo elegir un software de mapas mentales?

A la hora de elegir el mejor software de mapas mentales, busqué las siguientes funciones y ventajas.

Nodos y conexiones

En el nivel básico, asegúrate de que puedes crear puntos de datos [nodos] y establecer conexiones entre ellos. En función de tus necesidades, deberías poder crear diferentes tipos de nodos.

Por ejemplo, si estás creando un mapa mental con los criterios de aceptación de una función que estás desarrollando, necesitarás nodos para:

Perfil del usuario

Historia de usuario

Lista de control de necesidades

Datos de prueba

Busca un software de mapas mentales que te permita crear todo este tipo de nodos y conexiones.

Flexibilidad

Hay varios tipos de mapas mentales. Los profesores y formadores crean mapas mentales para visualizar conceptos y facilitar el aprendizaje. Los equipos de análisis de datos los utilizan para visualizar datos. Los consultores y gerentes dibujan mapas mentales en forma de árboles de decisión para resolver problemas.

Como escritor, necesitaba correlacionar artículos como el que estás leyendo, así como una novela policíaca en la que estoy trabajando en secreto. Por lo tanto, la flexibilidad es clave.

Colaboración

La mayor ventaja de un software de mapas mentales digitales es que equipos de diferentes ubicaciones geográficas pueden añadir, editar, eliminar o ampliar ideas juntos. ¡Literalmente garantiza que todos estén en sintonía!

Al trabajar con equipos de todo el mundo, necesitaba que la aplicación de mapas mentales incluyera funciones de colaboración, como uso compartido, edición en tiempo real y mucho más.

Capacidad de acción

Un mapa mental es una forma estupenda de pasar de la idea al plan de acción. Sin embargo, para pasar a la acción, se necesita un conjunto diferente de funciones.

Lo más importante de todas mis consideraciones fue que la herramienta de mapas mentales funciona con mi herramienta de gestión de proyectos para vincular/convertir ideas en:

Tareas en las que trabajar

Documentos para uso compartido y consulta

Comentarios para realizar el seguimiento del progreso

Notas adhesivas y recordatorios

Con las expectativas de un software de mapas mentales establecidas, veamos las mejores opciones disponibles actualmente en el mercado.

Herramienta de mapas mentales Ideal para La mejor función Limitación ClickUp Mapas mentales con gestión de proyectos Flexibilidad, funciones de gestión de proyectos Curva de aprendizaje pronunciada Miro Resolución de problemas e innovación Modo de diseño automático Funciones limitadas en el plan Free Coggle Equipos que necesitan flexibilidad en las funciones Seguimiento de versiones Interfaz de usuario limitada MindMeister Equipos creativos Modo esquema Planes limitados MindNode Equipos centrados en soluciones que necesitan una aplicación de mapas para macOS Widgets para iOS y macOS Límite de la colaboración Xmind Pensamiento estructurado Gráficos lógicos, mapas de refuerzo, gráficos de espina de pescado Falta de flujos de trabajo predefinidos FigJam Comentarios y toma de decisiones colaborativa Jambot IA No crea tablas en MindMaps MindGenius Gestión del conocimiento Navegador de mapas No tiene compatibilidad con varias plataformas. Creately Mapas mentales colaborativos Más de 50 tipos de diagramas Carece de optimización móvil Ayoa Mapas mentales inclusivos y colaborativos Soporte para la dislexia, el TDAH y el TEA Plan Free gratuito limitado EdrawMind Mapas mentales basados en IA Lluvia de ideas sencilla Los temas y subtemas no se pueden personalizar. Lucidchart Equipos que trabajan juntos Colaboración en tiempo real Plan Free restrictivo

¿Necesitas más detalles? Vamos a profundizar en el tema.

Los 12 mejores programas de mapas mentales para probar [gratis y de pago]

Cuando dije que había probado docenas de programas de mapas mentales, probablemente te preguntaste si realmente hay más de doce en el mercado. Aclaremos eso primero.

A día de hoy, G2 tiene una lista de 65 productos de software en la categoría de mapas mentales [más de cinco docenas, por así decirlo]. Si hay algo que he aprendido al probarlos todos, es que no todas las herramientas de mapas mentales son iguales.

Por eso, he sometido estas herramientas a rigurosas pruebas para encontrar el mejor software de mapas mentales para que lo tengas en cuenta. Veámoslos uno por uno.

1. ClickUp (Lo mejor para mapas mentales con gestión de proyectos)

Empieza a utilizar los mapas mentales de ClickUp Convierte ideas complejas en pasos de acción con ClickUp MindMaps.

ClickUp es un software de gestión de proyectos completo, flexible y todo en uno, repleto de funciones innovadoras y de colaboración, incluyendo excepcionales mapas mentales.

ClickUp Mapas mentales te permiten documentar ideas, establecer conexiones, mapear flujos de trabajo y vincular conceptos, todo en un solo lugar. Sin embargo, la función más potente de ClickUp Mapas mentales es su capacidad para llevarte de la idea a la acción.

He utilizado ClickUp Mapas mentales para trabajar con equipos de producto/comercialización, recopilar ideas para artículos, crear esquemas y luego convertirlos en tareas, establecer plazos, asignarlos para su revisión y supervisarlos hasta su publicación.

La característica diferenciadora clave de ClickUp Mind Maps es que forma parte integral del flujo de trabajo de productividad. Mientras que la mayoría de las herramientas especializadas en gestión de proyectos permiten crear mapas mentales por el simple hecho de crearlos, ClickUp te permite utilizar los mapas mentales para alcanzar tus metas laborales, es decir, pasar de la idea a la acción.

Si trabajas con múltiples partes interesadas, gestionas grandes proyectos o compaginas varias iniciativas paralelas, ClickUp Mapas mentales es la mejor herramienta para aportar creatividad y colaboración sin afectar a los flujos de trabajo habituales.

Con ClickUp, puedes:

Lluvia de ideas : identifica una idea central y explora libremente las posibilidades.

Establece conexiones : vincula documentos, tareas, listas de control, etc.

Crear un plan de acción : convertir los nodos en tareas y organizarlos en proyectos/entornos de trabajo.

Implementar: Utiliza las capacidades : Utiliza las capacidades de gestión de proyectos visuales de ClickUp para realizar el seguimiento, supervisar y ejecutar tus proyectos.

Si eres nuevo en el mundo de los mapas mentales, ClickUp te tiene cubierto. Elige entre un amplio intervalo de plantillas gratuitas de mapas mentales y empieza de inmediato. Aquí tienes un par para que te hagas una idea.

Obtenga una plantilla gratuita Establece conexiones entre ideas con la plantilla de pizarra en blanco para mapas mentales de ClickUp y personalízala según tus necesidades.

Plantilla de pizarra en blanco para mapas mentales de ClickUp: Abre un lienzo en blanco y anota lo que estás explorando. Añade figuras, texto, conexiones y mucho más.

Plantilla de mapa mental simple de ClickUp: crea un mapa mental simple basado en nodos o tareas con esta plantilla. ¡Personaliza la plantilla para visualizar tus tareas y conceptos a tu manera!

Las mejores funciones de ClickUp

Capacidad para crear mapas mentales ilimitados dentro de un software de gestión de proyectos.

Funcionalidades de ClickUp Pizarra que también permiten crear mapas mentales

Posibilidad de añadir notas adhesivas, subir imágenes, dibujar a mano alzada o enlazar artefactos de ClickUp.

Capacidad para reorganizar el diseño, limpiar las lluvias de ideas desordenadas y reorganizar rápidamente las ideas.

mapas de procesos, Plantillas completas para diversos casos de uso, como mapas de impacto mapas de flujo de valor y mucho más.

Creación instantánea de tareas a partir de ideas

Limitaciones de ClickUp

Como plataforma integral para el lugar de trabajo, ClickUp ofrece una amplia gama de funciones avanzadas, una de las cuales es la creación de mapas mentales. Para las personas que solo necesitan crear mapas mentales sencillos, ClickUp puede suponer una pequeña curva de aprendizaje.

Precios de ClickUp

Free Forever

Unlimited: 7 $ al mes por usuario

Empresa: 12 $ al mes por usuario

Corporación: Contacte con nosotros para conocer los precios

ClickUp Brain: añádalo a cualquier plan de pago por 7 $ al mes por miembro.

Valoraciones y reseñas de ClickUp

¿Qué opinan los usuarios sobre ClickUp?

«ClickUp es una herramienta que nos resulta muy fácil de usar. Podemos navegar fácilmente por las tareas, configurar proyectos y asignar tareas de forma increíblemente intuitiva, incluso para aquellos que son nuevos en las herramientas de gestión de proyectos. También nos ofrece una interfaz fácil de usar, lo que supone un gran cambio para nuestro equipo, ya que nos ayuda a gestionar los proyectos sin problemas y sin necesidad de aprender nada nuevo». — Reseña certificada de G2

«Me gusta el hecho de que, como gerente, me ofrece una panorámica de todos los proyectos en los que está trabajando mi equipo» — Reseña certificada de G2

Bonus: ¡Mapea procesos con IA!

2. Miro (Lo mejor para la resolución de problemas y la innovación)

Fuente: Miro

Miro es un software de mapas mentales diseñado específicamente para facilitar la innovación organizativa. Para ello, ofrece todas las funciones necesarias para talleres, mapeo de procesos y flujos de trabajo, gestión visual de proyectos y visualización de datos.

Empecé a utilizar Miro cuando necesitaba crear moodboards para los equipos de diseño, que estaban llevando mi contenido a producción. Desde entonces, me he familiarizado lo suficiente como para utilizarlo con todos los fines de resolución de problemas visuales.

¿Un proceso tiene demasiados cuellos de botella? Haz un mapa. ¿Un nuevo producto necesita un recorrido del usuario? Haz un mapa. ¿No se te ocurren temas sobre los que escribir? Crea una nube de palabras aleatorias para inspirarte.

La herramienta de colaboración digital de Miro está diseñada para facilitar la innovación y la resolución de problemas. Es ideal para equipos que necesitan volver a la Pizarra para comprender el contexto y documentar el estado actual, ya sea mediante el mapeo de los recorridos de los clientes, los mapas del sitio, los wireframes o la gestión de retrospectivas.

Miro ahora también tiene una función de IA que puedes utilizar para desarrollar tus ideas en el lienzo. También me han resultado muy útiles las diversas plantillas de flujo de trabajo que tienen.

Las mejores funciones de Miro

Capacidad para convertir mapas mentales en presentaciones o grabarlos como vídeos interactivos.

Más de 300 plantillas adaptables

Modo de diseño automático para organizar mapas mentales alineando las ramas y los nodos.

Limitaciones de Miro

Para empezar, el plan Free solo ofrece 3 tableros editables, lo que podría resultar limitante para personas y pequeñas empresas que no pueden permitirse suscripciones costosas.

Según nuestra observación, Miro tiene grandes capacidades para crear mapas mentales. Sin embargo, tiene limitaciones a la hora de permitirte actuar y gestionar los proyectos de innovación posteriores.

Precios de Miro

Gratis: 0 $

Starter: 10 $ al mes por usuario

Empresa: 20 $ al mes por usuario

Corporación: precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Miro

G2 : 4,7/5 (más de 7000 reseñas)

Capterra: 4,7/5 (más de 1500 reseñas)

¿Qué opinan los usuarios sobre Miro?

«Miro ha transformado profundamente la forma en que colaboramos y trabajamos con otros. Es muy fácil incorporar incluso a las partes interesadas externas del proyecto. El lienzo infinito, con visibilidad y accesible para todos, nos ayuda a aportar nuestros diferentes conocimientos y experiencia.

La integración con Google Drive ha facilitado la comunicación, ya que podemos añadir enlaces web y archivos, y toda esta información es accesible para todos. » — Reseña certificada por G2

«Utilizo Miro ampliamente en la educación para proyectos de colaboración en equipo. Es fácil configurar mapas mentales para que los utilicen los estudiantes. Es fácil de aprender para los estudiantes que nunca lo han utilizado». — Reseña certificada por G2

Bonus: Miro se integra con ClickUp, por lo que puedes utilizar el primero para sus plantillas de lluvia de ideas y trasladar todos tus elementos a ClickUp.

3. Coggle (Ideal para equipos que necesitan flexibilidad en las funciones)

Fuente: Coggle

Coggle es una aplicación de toma de notas visuales que va más allá de las listas con viñetas. Permite crear mapas mentales, diagramas de flujo, procesos de mapas, sistemas y algoritmos.

La primera vez que utilicé Coggle fue para tomar una decisión. Necesitaba un gráfico complejo con síes y noes que me llevara a una decisión. Quería que fuera visualmente atractivo y dárselo a mi equipo de atención al cliente para que lo utilizara. Coggle fue ideal para eso.

Coggle ofrece más funciones visuales que el software gratuito de mapas mentales habitual. Lo que más me gustó fue que me permitía crear bucles, unir ramas, añadir múltiples puntos de partida e incluir imágenes ilimitadas y texto flotante.

Desencadenó al artesano que hay en mí y, a veces, me excedí. ¡Pero fue divertido!

Las mejores funciones de Coggle

Panel de mensajes para añadir/revisar comentarios

Opción de autoguardado para el seguimiento de versiones. También puede crear una copia a partir de cualquiera de los cambios anteriores y trabajar en ella.

Subida ilimitada de imágenes

Limitaciones de Coggle

Ofrece un número limitado de colores para los mapas mentales, lo que dificulta el trabajo en proyectos complejos que requieren múltiples variaciones.

La interfaz de usuario parece muy minimalista, con menos espacio para la creatividad.

Precios de Coggle

Free Forever: 0 $

Impresionante: 5 $ al mes

Organización: 8 $ al mes por usuario

Corporación: precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Coggle

G2: 4,6/5 [más de 10 reseñas]

Capterra: 4,5/5 [más de 40 reseñas]

¿Qué opinan los usuarios sobre Coggle?

«En primer lugar, todo mi trabajo se guarda automáticamente en mi cuenta de Google y, además, puedo compartir el mapa mental con mis compañeros de trabajo o con prácticamente cualquier persona que tenga una cuenta de Google. La colaboración y las actualizaciones en tiempo real nunca han sido tan fáciles y sencillas». — Reseña certificada de Capterra

«Dado que se trata de una aplicación web, no se puede comparar con las aplicaciones nativas con todas las funciones disponibles en el mercado. Me sigue resultando un poco difícil o engorroso de usar para presentaciones, especialmente para mapas mentales grandes, en los que es difícil contraer/enfocar las ramas». — Reseña certificada de Capterra

4. MindMeister (Lo mejor para equipos creativos)

Fuente: MindMeister

MindMeister es una de las herramientas colaborativas de mapas mentales más antiguas. Ofrece un conjunto completo de funciones para un gran número de casos de uso y necesidades.

Mi aventura con el software de mapas mentales comenzó quizás con MindMeister. Estaba en la época de probar todas las herramientas de gestión de proyectos y estaba explorando MeisterTask.

He utilizado MindMeister ampliamente para crear presentaciones y visualizar ideas para las partes interesadas. Es visualmente atractivo y tiene un enfoque moderno.

MindMeister ofrece un amplio conjunto de herramientas para equipos creativos, como bonitos temas, estilos de temas, estilos de líneas, sintaxis de Markdown y mucho más. Además, te permite convertir los mapas mentales en presentaciones o demostraciones según sea necesario.

Las mejores funciones de MindMeister

El modo Esquema permite una vista Lista, lo que facilita la visualización de varios mapas en un solo lugar.

El modo de concentración ayuda a destacar los aspectos importantes, eliminando las distracciones durante la lluvia de ideas.

Archivos adjuntos e integraciones con docenas de herramientas de productividad

Limitaciones de MindMeister

MindMeister solo ofrece planes semestrales y anuales, lo que dificulta su uso a las empresas que lo necesitan por un tiempo limitado.

Precios de MindMeister

Básico : Gratis, gratuito/a

Personal : 4,50 $ al mes (compromiso mínimo de 6 meses)

Pro : 6,50 $ al mes (compromiso mínimo de 6 meses)

Empresa: 10,50 $ al mes (compromiso mínimo de 6 meses)

MindMeister también ofrece precios personalizados para instituciones educativas y ONG.

Valoraciones y reseñas de MindMeister

G2: 4,2/5 [más de 30 reseñas]

Capterra: 4,6/5 [más de 290 reseñas]

¿Qué opinan los usuarios sobre MindMeister?

«He utilizado la herramienta para hacer lluvias de ideas con mi equipo [también es muy divertida], crear lecciones para niños, programas de estudios/itinerarios de aprendizaje e incluso guiones gráficos. MindMeister es muy flexible y ofrece muchas posibilidades de uso creativo». — Reseña certificada de G2

«Bueno para mapas mentales básicos, pierde constantemente contenido para mapas mentales profundos» — Reseña certificada de G2

5. MindNode (Ideal para equipos centrados en soluciones que necesitan una aplicación de mapas para macOS)

Fuente: MindNode

MindNode es una herramienta visual de lluvia de ideas diseñada para ayudarte a centrarte en lo que importa y minimizar las distracciones. Ayuda a los usuarios a adoptar un enfoque organizado para la gestión de la información.

Lo que me atrajo de MindNode fue la función de etiquetas visuales, que me ayudó a añadir contexto a lo que estaba correlacionando. El modo de enfoque me permitió no perder de vista los detalles mientras planificaba el conjunto.

Este software de mapas mentales para macOS está diseñado para ayudarte a concentrarte incluso mientras exploras un amplio abanico de ideas. MindNode lo hace posible gracias a:

Organización : esquemas y mapas mentales uno al lado del otro

Contexto : Etiquetas visuales para priorizar y agrupar ideas

Modo de concentración : Foco en la rama actual

Entrada rápida: para registrar ideas en las que se puede realizar trabajo más adelante.

Las mejores funciones de MindNode

Transforma los nodos en tareas y añádelos a los recordatorios de Apple.

Accesible para personas con necesidades especiales

Widgets para iOS y macOS

Temas listos para usar

Limitaciones de MindNode

Esta aplicación de mapas solo está disponible para iOS, lo que limita la colaboración con todos.

Precios de MindNode

Editor gratuito: 0 $

MiniNode plus: 2,99 $ al mes

Valoraciones y reseñas de MindNode

G2: 4,2/5 [más de 30 reseñas]

Capterra: 4,8/5 [más de 10 reseñas]

¿Qué opinan los usuarios sobre MindNode?

«Quienes utilizan y aprecian el ecosistema de Apple se sentirán sin duda a gusto y muy cómodos con su uso, gracias a la especial atención prestada a los detalles, los gráficos y los recursos disponibles». — Reseña certificada de Capterra

«Mindnode me ayuda a organizar mi esfera privada en el trabajo y en mi vida personal. Sin embargo, no permite mucha colaboración con otras personas». — Reseña certificada de Capterra

6. Xmind (Lo mejor para el pensamiento estructurado)

Fuente: Xmind

Xmind es un software gratuito de mapas mentales, una navaja suiza para el pensamiento y la creatividad. Permite a los equipos capturar ideas en un lienzo, organizarlas en grupos conectados y personalizarlas para un uso compartido mejor.

Si bien la fortaleza fundamental de un mapa mental es su lienzo gratis, Xmind lo organiza un poco más con estructuras, muchas de ellas extremadamente atractivas e incluso extravagantes. La única vez que comencé con una estructura que no era adecuada para mí, aprendí que podía cambiarla sobre la marcha, ¡lo cual fue un salvavidas!

Xmind es una aplicación de mapas mentales para Windows y Mac diseñada para simplificar los procesos de pensamiento complejos. Incluye múltiples estructuras en la misma rama, orden jerárquico y funciones narrativas para una comprensión integral de las ideas que se exploran.

Las mejores funciones de Xmind

Múltiples estructuras para mapas mentales, incluyendo diagramas lógicos, mapas de refuerzo, gráficos de espina de pescado, cronogramas y más.

Rótulos, notas, marcadores y límites en el kit de herramientas

Comandos LaTeX para presentar fórmulas matemáticas y químicas

Integración de IA para generar listas de tareas automáticamente

Limitaciones de Xmind

Tiene una experiencia de incorporación subóptima debido a la falta de flujos de trabajo predefinidos.

Puede resultar confuso para quienes no están acostumbrados a las potentes funciones de Xmind.

Algunos usuarios se quejan de que son pesados y lentos.

Precios de Xmind

plan Free

Pro: 10 $ al mes

Premium: 15 $ al mes

Empresa: 28 $ al mes por asiento

Corporación: precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Xmind

G2: 4,3/5 [más de 50 reseñas]

Capterra: 4,5/5 [más de 110 reseñas]

¿Qué opinan los usuarios sobre Xmind?

«XMind es imprescindible para cualquiera que quiera mejorar su productividad y creatividad. Tengo todo lo que necesito para generar ideas, organizar mis pensamientos y colaborar con otros».

– Reseña certificada de Capterra

«Xmind es una herramienta excelente que se encarga de expresar tus ideas de una manera entretenida y eficaz gracias a su plataforma, accesible para cualquier pequeña empresa gracias a su valor económico».

– Reseña certificada de G2

7. FigJam (Ideal para comentarios y toma de decisiones colaborativa)

Fuente: FigJam

FigJam es el producto de mapas mentales y planificación visual de Figma, la herramienta de diseño colaborativo. FigJam permite a los equipos crear productos juntos documentando ideas, considerando posibles decisiones y discutiendo comentarios, todo ello en el entorno de trabajo visual.

Mientras trabajaba con diseñadores que utilizan Figma para sus prototipos, FigJam era el lugar ideal. Especialmente para compartir comentarios de forma visual y clara, FigJam tiene todo lo que necesitas.

Aunque comenzó como una herramienta para dar feedback, su facilidad de uso y acceso lo convirtió en una herramienta intuitiva para todas las actividades de brainstorming, ideación y mapas mentales.

FigJam es una de las mejores herramientas de mapas mentales para que los equipos de diseño se intercambien comentarios sobre los diseños. Admite comentarios en forma de chat en vivo, comentarios, emojis, sellos, notas adhesivas e incluso archivos de audio.

¡Todo lo que necesitas para colaborar en contexto!

Las mejores funciones de FigJam

Los mapas mentales multiplataforma también funcionan muy bien en la aplicación para iPad.

Integraciones con las mejores herramientas de productividad y desarrollo de productos

Jambot, un bot de IA que ayuda a generar ideas o realizar la automatización de flujos de trabajo

Limitaciones de FigJam

No permite a los usuarios añadir tablas a los mapas mentales.

Por lo tanto, tampoco permite funciones o fórmulas dentro de

Además de las notas de audio, los usuarios también esperan opciones de vídeo conferencia.

Precios de FigJam:

Inicio: Gratis

Profesional: 5 $ al mes por asiento

Organización: 5 $ al mes por asiento (facturado anualmente)

Corporación: 5 $ al mes por asiento (facturado anualmente)

Valoraciones y reseñas de FigJam:

G2: 4,5/5 (más de 440 reseñas)

Capterra: 4,8/5 (más de 20 reseñas)

¿Qué opinan los usuarios sobre FigJam?

«FigJam ha evolucionado de forma muy positiva desde su lanzamiento hace aproximadamente un año. La integración en Figma es, sin duda, una de sus principales ventajas, ya que permite guardar todos los archivos en un solo lugar». — Reseña certificada de Capterra

«Me encanta lo increíblemente flexible que es FigJam. Ya sea para facilitar una reunión con mi equipo de producto, dirigir un estudio de diseño, tener una sesión de inspiración/encuentro o realizar el seguimiento de mi Brag Documento, ¡puedo usar FigJam para TODO!». — Reseña certificada de G2

8. MindGenius (Lo mejor para la gestión del conocimiento)

Fuente: MindGenius

MindGenius es una aplicación de mapas mentales centrada en proporcionar claridad y perspectiva a los usuarios. Permite a las empresas organizar, visualizar, simplificar y ejecutar ideas de forma colaborativa.

¿Qué pasaría si tuvieras docenas de POE y una amplia base de conocimientos, pero todo estuviera guardado en documentos aislados? Bueno, una vez resolví ese problema con Mind Genius. Las funciones de gestión de riesgos fueron una buena ventaja adicional.

La filosofía detrás de MindGenius es crear claridad compartida para los equipos. Por lo tanto, cuenta con funciones completas para consolidar datos, gestionar recursos, ampliar temas complejos, identificar lagunas de conocimiento y mucho más.

Las mejores funciones de MindGenius

Inclusividad : MindGenius incluye un módulo inclusivo y accesible para personas con neurodiversidad.

Navegador de mapas : ayuda a los equipos a comprender ideas complejas desglosándolas en conceptos pequeños, sencillos y centrales.

Paneles de control visuales : para : para realizar el seguimiento del progreso , identificar cuellos de botella y abordar problemas.

Multilingüe: MindGenius, con tecnología ChatGPT, te permite introducir tus ideas en tu idioma nativo y generar mapas mentales en 85 idiomas.

Limitaciones de MindGenius

No tiene compatibilidad con una amplia gama de plataformas/tipos de dispositivos.

La interfaz puede resultar confusa para los nuevos usuarios.

Precios de MindGenius

Prueba gratuita: 14 días

Individuos/equipos pequeños: 13 $/asiento/mes

Descuento por volumen: disponible en función del número de licencias

Enterprise: precios personalizados

Valoraciones y reseñas de MindGenius

G2: 4,7/5 [20 reseñas]

Capterra: 4,8/5 [16 opiniones]

¿Qué opinan los usuarios sobre MindGenius?

«MindGenius es un software que llevamos utilizando bastante tiempo y que ha tenido como resultado mejorar la calidad de nuestro trabajo y nos ha ayudado en la gestión de nuestros proyectos a diario. Ahora somos capaces de mantener a nuestros clientes al día». — Reseña certificada de G2

«Utilizamos este software para visualizar estructuras patrimoniales complejas para personas con un elevado patrimonio neto. Funciona bien para esto y los clientes aprecian verlo de esta manera». — Reseña certificada de Capterra

9. Creately (Lo mejor para la creación colaborativa de mapas mentales)

Fuente: Creately

Creately es otro popular software de mapas mentales para Windows y MacOS. Ofrece una pizarra infinita para visualizar un número de conceptos/ideas.

Uno de mis mayores problemas con algunas de las herramientas que probé era el tamaño del lienzo. Por ejemplo, al elaborar planes de contenido anuales, necesito insertar cientos de puntos de datos [ideas de artículos, formularios, autores, editores, etc.] en un solo lienzo.

Cuando una herramienta tiene un espacio limitado, me veía obligado a reducir el tamaño de la fuente, etc., para que todo cupiera. Creately resolvió ese problema con su lienzo infinito. Podía mover o ampliar fácilmente la parte en la que quería centrarme y alejar la imagen para ver el panorama general.

Creately está diseñado para que equipos grandes trabajen juntos, independientemente de la complejidad de sus ideas.

Las mejores funciones de Creately

Más de 50 tipos de diagramas, incluidos diagramas de flujo, mapas conceptuales, mapas de recorrido y mucho más.

Miles de plantillas de pizarra blanca entre las que elegir

Cursores de texto en tiempo real y punteros para realizar el seguimiento de los participantes en el mismo entorno de trabajo

Sincronización bidireccional a través de integraciones con varias herramientas de productividad líderes

Uso compartido en línea con control de acceso

Limitaciones de Creately

El amplio intervalo de funciones puede resultar abrumador para los nuevos usuarios.

Curva de aprendizaje pronunciada

No optimizado para uso móvil.

Precios de Creately

Free

Personal: 8 $ al mes

Equipo: 8 $ por usuario/mes

Empresa: 149 $ por usuario/mes

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Creately

G2 : 4,4/5 (más de 1000 reseñas)

Capterra: 4,3/5 (más de 150 reseñas)

¿Qué opinan los usuarios sobre Creately?

«Para una colaboración óptima en materia de visualización, Creately es la plataforma ideal. La plataforma ofrece a sus usuarios un enfoque fácil de usar y herramientas muy potentes. Gracias a su sencillez, los usuarios pueden familiarizarse rápidamente con ella y utilizarla con soltura». — Reseña certificada de G2

«Utilizo Creately para una amplia gama de necesidades de proyectos. Ya no es necesario trazar a mano alzada y en papel los hogares de los encuestados para nuestro censo del proyecto. Creately me ha solucionado ese problema. Puedo crear los diagramas y organigramas más complejos para representar sistemas de flujo de trabajo y estructuras de equipo complicados». — Reseña certificada de Capterra

10. Ayoa (lo mejor para mapas mentales inclusivos y colaborativos)

vía Ayoa

Ayoa es una herramienta de mapas mentales disponible para Windows, Android y macOS. Aunque el plan Free es bastante básico, su variante premium ofrece muchas funciones.

El software gratuito de mapas mentales te permite crear hasta 10 mapas mentales, tras lo cual puedes pasar a un plan de pago. También ofrece una amplia galería de imágenes y emojis para dar vida a tus creaciones.

El plan de pago de Ayoa ofrece integración con IA, la opción de crear también pizarras, diagramas de Gantt y otros tipos de diagramas, e integraciones con Google y Microsoft.

Su diseño intuitivo y neuroinclusivo ayuda a diferentes tipos de personas a trabajar juntas en el trabajo.

Las mejores funciones de Ayoa

Múltiples modos de mapas mentales con vistas de esquema y documento

Pizarras integradas y vistas Gantt

Resúmenes generados por IA y creación de mapas mentales

Opciones para exportar archivos o presentarlos directamente

Soporte para la dislexia, el TDAH y el TEA

Limitaciones de Ayoa

El plan Free solo ofrece 10 mapas mentales básicos, lo que puede resultar limitante. Encontramos demasiadas funciones que requieren pago. Los usuarios también han observado que la gestión de tareas y la organización general de sus creaciones no es muy fácil de usar.

Precios de Ayoa

Free

Ultimate: 13 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Ayoa

G2: 4. 4/5 (más de 50 reseñas) 4. 4/5 (más de 50 reseñas)

Capterra: 4,5/5 (más de 210 reseñas)

¿Qué opinan los usuarios sobre Ayoa?

«Comparé TODAS las opciones disponibles en el mercado y, tras dedicar mucho tiempo a evaluar cada una de ellas, Ayoa, que partía de ser una completa desconocida, acabó llevándose el premio. A continuación, convertimos 400 mapas mentales a su sistema y hemos estado disfrutando de las nuevas funciones y trabajando con el equipo de desarrollo». — Reseña certificada de G2

«La representación visual de las tareas es única y útil. Para una persona visual, realmente ayuda a tener todo bajo control». — Reseña certificada de Capterra

11. EdrawMind (el mejor para mapas mentales basados en IA)

vía Wondershare EdrawMind

EdrawMind es una herramienta versátil de mapas mentales diseñada para ayudar a los usuarios a organizar sus ideas de forma visual y eficaz. Su interfaz intuitiva ofrece compatibilidad con una amplia gama de plantillas y diseños, lo que facilita la creación de mapas mentales detallados y de aspecto profesional sin necesidad de conocimientos técnicos.

Con su herramienta de presentación, puedes convertir los mapas mentales en presentaciones de diapositivas directamente dentro del software. Además, está disponible en Windows, macOS, Linux, iOS y Android, lo que garantiza un acceso fluido en cualquier momento y lugar.

Las mejores funciones de Edrawmind

Conversión con un solo clic de esquemas en mapas mentales y viceversa.

Lluvia de ideas, resúmenes, traducciones y mucho más con tecnología de IA.

Opciones para modificar temas, colores y diseños para crear mapas únicos y personalizados.

Plantillas prediseñadas para diversos fines, como la lluvia de ideas, la planificación empresarial y la educación.

Limitaciones de Edrawmind

Los temas y subtemas no son personalizables, lo que muchos usuarios consideran un gran inconveniente.

Precios de Edrawmind

Free

Pro: 11,90 $ al mes

Ilimitado: 15,90 $ al mes

Corporación: precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Edrawmind

G2: 4. 6/5 (más de 10 reseñas)

Capterra: 4,6/5 (más de 50 reseñas)

¿Qué opinan los usuarios sobre Edrawmind?

«Uno de nuestros principales puntos fuertes es la compatibilidad entre plataformas (Windows, MacOS y Linux, Android e iOS), así como el acceso a través de la web, que permite el acceso incluso en equipos sin instalación directa. El almacenamiento en la nube y la colaboración incluidos también facilitan la realización de sesiones de brainstorming, sesiones de diseño y actas de reuniones ». — Reseña certificada de Capterra

«Me encantó la función de ramificación múltiple y ramificación vecina en los mismos y diferentes niveles, así como su representación, que hace que sea intuitivo recorrer el mapa mental. Tiene atajos como cerrar el archivo, añadir un subtema, etc., lo que hace que la tarea sea más rápida y divertida de completar, ya que hacer clic en los botones cada vez para las funciones de uso frecuente es realmente frustrante». — Reseña certificada de G2

12. Lucidchart (ideal para equipos que trabajan juntos)

vía Lucidchart

Lucidchart es una potente herramienta web de diagramación y colaboración visual que ayuda a los usuarios a crear diagramas de flujo, organigramas, esquemas funcionales y otros gráficos profesionales. Su interfaz intuitiva de arrastrar y soltar la hace accesible a usuarios de todos los niveles.

Aunque no es un software especializado en mapas mentales, resulta útil para visualizar procesos, sistemas y flujos de trabajo, lo que permite una mejor comprensión y comunicación entre los equipos. Su integración con herramientas populares como Google Workspace y Microsoft Office lo convierten en un activo para la productividad.

Las mejores funciones de Lucidchart

Integración de datos en tiempo real en gráficos y diagramas para obtener imágenes dinámicas y precisas.

Colaboración en tiempo real que permite a varios usuarios realizar la edición y el comentario de diagramas simultáneamente.

Amplio intervalo de plantillas prediseñadas para diversos sectores y casos de uso.

Funciones que ahorran tiempo, como el formato y la alineación automáticos y el hecho de poder chatear en el editor.

Limitaciones de Lucidchart

La integración de datos puede presentar errores

Su plan Free es bastante limitado en cuanto a funciones.

Precios de Lucidchart

Free

Individual: 9 $ al mes

Equipo: 10 $ al mes por usuario

Corporación: precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Lucidchart

G2 : 4,5/5 (más de 5900 reseñas)

Capterra: 4,5/5 (más de 2100 reseñas)

¿Qué opinan los usuarios sobre Lucidchart ?

«Aprecio que la plataforma permita que varios usuarios colaboren y realicen ediciones simultáneamente. Es muy práctico tener todo en una sola página, con funciones que organizan automáticamente el contenido para obtener un diseño limpio. También me gusta la posibilidad de bloquear elementos en su lugar, lo que garantiza que se puedan mover juntos sin que se dispersen. Aunque todavía estoy aprendiendo a optimizar sus funciones, la funcionalidad de la plataforma me ha sido muy útil hasta ahora». — Reseña certificada de G2

«Lucidchart es increíble para crear gráficos y diagramas de alta calidad y visualmente atractivos. Aunque su función principal es la creación de diagramas de flujo, su versatilidad es inmensa. Es fácil de usar y nos encanta lo bien que funciona con Confluence». — Reseña certificada de Capterra

Con esto llegamos al final de las mejores herramientas de mapas mentales del mercado actual. ¿Te apetece empezar ya? Aquí tienes algunos casos de uso populares que puedes probar.

Casos de uso de los mapas mentales

Empecé a utilizar mapas mentales como una forma de manejar la sobrecarga. Cuando siento que hay demasiados elementos pendientes, demasiados elementos con los que lidiar, me ayuda ponerlo todo en un lienzo para poder priorizar y abordarlo de manera eficaz.

Esto puede aplicarse al diseño de tus invitaciones de boda o al próximo producto revolucionario de IA.

Resolución de problemas

Toda solución necesita los siguientes componentes:

Definición del problema : ¿Qué es exactamente lo que queremos cambiar?

Contexto : Por qué y cómo hemos llegado a la situación actual

Componentes influyentes : factores y suposiciones dados

Posibles soluciones: posibilidades y consecuencias/beneficios de cada solución.

Utilice el mapa mental para trazar todo esto en un lienzo. Destaque los factores influyentes y añada peso a cada uno de ellos con el diseño. Asigne usuarios a cada nodo para el trabajo futuro.

Diseño de marca

El diseño de marca va mucho más allá del logotipo. Representa el propósito, la búsqueda y la energía de cada marca. Por eso, al trabajar en proyectos de diseño de marca, tuve que tener en cuenta un amplio intervalo de factores y tomar decisiones difíciles.

Los mapas mentales ayudan a capturar todos los factores que influyen en una marca. Con un mapa mental, puedes documentar requisitos, crear prototipos, debatir comentarios, reelaborar, iterar y diseñar una marca que te refleje.

Mapeo de procesos/viajes

Los mapas mentales son una forma estupenda de representar procesos. Ya se trate del proceso logístico del comercio electrónico o del recorrido del cliente por su aplicación móvil, los mapas mentales pueden cristalizarlos en la pantalla.

Puedes utilizar un gráfico sencillo o un gráfico de espina de pescado para manejar los factores tangenciales. Puedes hacerlo tan simple o tan complejo como tu proceso para reflejar con precisión lo que está sucediendo sobre el terreno.

Guion gráfico

El storyboarding es mi función favorita de los mapas mentales. Lo utilizo para mapear todos los personajes o puntos de la trama de mi novela. Creo un desglose de escenas para mi guion. A veces trabajo con desarrolladores ayudándoles a escribir historias de usuarios.

Para este artículo, comencé con un mapa de la estructura, los elementos, las metas y los aspectos no negociables. ¡Me ayudó a optimizar este artículo para que sea informativo y atractivo para ti!

De esta manera, las técnicas de mapas mentales se pueden aplicar a cualquier caso de uso para obtener beneficios extraordinarios.

Ventajas de utilizar mapas mentales para la gestión de proyectos

Durante mucho tiempo, había considerado la gestión de proyectos como una actividad analítica y organizativa, mientras que los mapas mentales eran una tarea creativa o abstracta. Hasta hace poco, no se me había ocurrido combinarlos en una misma página.

Si la gestión de proyectos consiste en realizar un seguimiento y supervisar las tareas, un mapa mental es el precursor de ello. Las buenas prácticas de mapas mentales pueden mejorar la gestión de proyectos de las siguientes maneras.

Gana en claridad

Los mapas mentales ayudan a los equipos a unirse para alcanzar un entendimiento común sobre los conceptos, los problemas y las posibilidades. Aclaran confusiones y eliminan distracciones.

Habilitar el flujo

Las técnicas de mapeo de procesos y flujos de trabajo permiten el movimiento y el impulso. Los mapas mentales ayudan a los equipos a pasar de un paso a otro, guiando la idea hacia una acción eficaz.

Crear estructura

Los mapas mentales se pueden utilizar para eliminar el desorden en tu mente. Puedes ordenar diversos conceptos en una estructura clara para poder dar los siguientes pasos con confianza.

Facilitar la memoria

Las personas tienden a recordar mejor las imágenes que el texto normal. Especialmente en el caso de procesos complejos, como el recorrido del cliente en un flujo de trabajo de automatización, los mapas mentales son una forma estupenda de ayudar a recordar.

Procesar datos

La visualización de datos es un excelente caso de uso para los mapas mentales. Ayuda a organizar datos complejos y exhaustivos en imágenes fáciles de consumir y comprender.

¿Listo para probar los mapas mentales?

Incluye el mejor software de mapas mentales en tu conjunto de herramientas de productividad

La tecnología de cualquier organización necesita una herramienta de mapas mentales flexible. Desde tomar notas en reuniones hasta mapear procesos multidimensionales, un software de mapas mentales robusto puede simplificar incluso los problemas más complicados.

Herramientas como Miro están orientadas a la resolución de problemas de innovación. FigJam es ideal para equipos que necesitan ofrecer comentarios y repetir diseños. Cualquiera de los mejores programas de pizarra blanca es ideal para mapas mentales.

Si necesitas algo especial, considera ClickUp.

El software de mapas mentales de ClickUp está diseñado para integrar sin esfuerzo la ideación con la gestión de proyectos. Te permite pasar de tener una idea vaga a un plan de proyecto sólido en un santiamén.

ClickUp Mapas mentales es el superpoder de un gestor de proyectos. No te fíes solo de nuestra palabra.

¡Consigue ClickUp gratis y dale vida a tus ideas! 🧠 🌈 ✨