Gestión de equipos creativos: Cómo llevar a su equipo al éxito

Dirigir un equipo con eficacia es todo un reto. Y dirigir bien equipos creativos es algo totalmente distinto.

Entre la colaboración entre equipos, el desarrollo de activos, la aceptación, la aplicación de los comentarios, etc., los empleados creativos suelen tener mucho trabajo por delante.

Trabajan en la intersección de la estrategia y la creatividad para planificar, diseñar, desarrollar y ejecutar estrategias de marketing y comunicación iniciativas de marca una tras otra. Naturalmente, deben superar constantemente los límites de la creatividad al tiempo que se enfrentan a la presión de innovar.

Nunca es un día fácil en el trabajo para los creativos

Entonces, ¿cómo los compatibilizas para que mantengan la inspiración y hagan su mejor trabajo? ¿Cómo se gestionan las expectativas al tiempo que se da rienda suelta a la creatividad?

Tanto si diriges un equipo interno de creativos como si prestas servicios creativos a varios clientes, las siguientes sugerencias, consejos y plantillas pueden ayudarte a gestionar mejor los equipos creativos.

Estructurar y dirigir equipos creativos

Un equipo creativo es tan bueno como la sinergia entre sus miembros. Para asegurarte de que estás ajustando tu equipo para el intento correcto, sigue estos pasos.

1. Identifica qué roles contratar

A la hora de decidir qué roles contratar, tenga en cuenta las necesidades inmediatas de la empresa y las carencias de competencias entre los actuales compañeros de equipo.

Si se trata de un equipo pequeño, es mejor optar por generalistas que puedan desempeñar múltiples funciones. Puede empezar a contratar especialistas cuando empiece a escalar.

La estructura ideal para un equipo creativo incluirá los siguientes roles:

Director de proyecto/Director de equipo: Supervisa la ejecución de los proyectos, agiliza las operaciones creativas y mejora el rendimiento de los empleados mediante la retroalimentación

Supervisa la ejecución de los proyectos, agiliza las operaciones creativas y mejora el rendimiento de los empleados mediante la retroalimentación Estratega: Investiga y ejecuta campañas de marketing y publicidad alineadas con las necesidades del público objetivo

Investiga y ejecuta campañas de marketing y publicidad alineadas con las necesidades del público objetivo Redactor: Crea contenidos claros y adaptados a la marca para distintos tipos de medios y canales de marketing

Crea contenidos claros y adaptados a la marca para distintos tipos de medios y canales de marketing **Diseñador gráficoConvierte ideas en conceptos visuales atractivos para informar y atraer a los clientes

Experto en branding: Cultiva ygestiona la identidad de marca y reputación para impulsar el crecimiento

Cultiva ygestiona la identidad de marca y reputación para impulsar el crecimiento Desarrollador web: Crea, codifica y mantiene aplicaciones y sitios web

2. Definir claramente la jerarquía y las responsabilidades del equipo

Aunque un equipo creativo de éxito necesita cierto nivel de autonomía para prosperar, también necesita una estructura clara para comprender la división de responsabilidades.

Una jerarquía clara del equipo con funciones bien definidas reducirá los conflictos internos e impulsará una cultura de responsabilidad en la que los compañeros de equipo puedan demostrar activamente su propiedad y su afán de superación.

3. Establecer procesos y flujos de trabajo claros

Un flujo de trabajo creativo bien definido con procesos probados le da a usted y a los miembros de su equipo la confianza necesaria para completar las tareas a tiempo.

Así que establece y documenta todos tus procesos y comunica la metodología a los miembros de tu equipo. Al mismo tiempo, deja espacio para las preguntas y la curiosidad para seguir perfeccionando los flujos de trabajo.

Para agilizar las operaciones creativas, tus procesos y flujos de trabajo deben establecer las expectativas del proyecto, los procesos de aprobación, las buenas prácticas, los circuitos de retroalimentación y otras instrucciones.

4 Consejos para dirigir e inspirar eficazmente a un equipo creativo

Contratar a las personas adecuadas y crear un equipo creativo es sólo el primer paso en la gestión de proyectos creativos. Debe encontrar el enfoque de gestión adecuado para que todo salga bien. He aquí algunos consejos:

1. Enciende su chispa creativa

Como director o líder creativo, la responsabilidad de inspirar y capacitar a tu equipo recae sobre tus hombros.

Si puede ayudar a su equipo a entender el gran PORQUÉ de lo que hacen, podrá estimular el pensamiento creativo y motivar a sus compañeros para que se hagan cargo de nuevas iniciativas.

De este modo, fomentará un equipo de emprendedores que no temen desafiar el estado actual y encontrar la mejor solución a un problema, en lugar de limitarse a saltar de una tarea a otra

2. Perfeccionar el arte de delegar

Nadie puede hacerlo todo por sí solo. Tu diseñador gráfico juzgará mejor la alineación del texto en tu post de Instagram. Al mismo tiempo, es posible que tu gestor de redes sociales destaque a la hora de convertir largas entradas de blog en nítidos pies de foto para redes sociales.

Si quieres que tus proyectos creativos sean perfectos, debes delegar el trabajo en las personas que mejor puedan hacerlo. Involucra y guía a los compañeros de equipo proporcionándoles las herramientas y las indicaciones adecuadas. Asegúrate de que entienden las expectativas del proyecto y acuerdan los plazos de la tarea asignada.

De este modo, podrás aprovechar al máximo el talento disponible, al tiempo que haces que se sientan implicados y fomentas una cultura de responsabilidad, en lugar de estresar los recursos o sobrecargar a un compañero en particular.

3. Garantizar la comunicación diaria del equipo

Cuando se gestiona a personas creativas, la comunicación diaria no es negociable. Puedes programar reuniones 1:1 o reuniones diarias con todos los miembros del equipo para hablar de los proyectos, el progreso de las metas y los retos.

Si lo haces, te asegurarás de que todos los miembros del equipo se sientan escuchados, se mantengan centrados y entiendan bien las expectativas.

Estas sesiones diarias también son estupendas para reconocer a los compañeros de equipo y ofrecerles ánimos, lo que inevitablemente le ayudará a establecer una cultura de trabajo colaborativo.

Mantén siempre una comunicación abierta a través de canales seguros y accesibles como Slack y el correo electrónico.

4. Permita que florezcan la autonomía y la flexibilidad

No hay dos creativos en un equipo que tengan el mismo estilo de trabajo, ni que trabajen de forma lineal. Así que, cuando impongas un horario de trabajo estricto, cronogramas del proyecto o protocolos, se crean puntos de fricción sin saberlo.

Si ofreces flexibilidad a tu equipo creativo a la hora de enfocar el trabajo y dejas que los miembros del equipo tomen las riendas mediante la autogestión, puedes cultivar una cultura de responsabilidad, colaboración y confianza mutua.

Errores comunes en la gestión de equipos creativos

A pesar de tus esfuerzos por alinear a los miembros de tu equipo y mantener el buen funcionamiento de las operaciones creativas, es posible que cometas algunos errores comunes.

¿Cuáles son y cómo puedes evitarlos? Averigüémoslo.

Error 1: No hacer críticas constructivas

Cuando un comentario es negativo, carece de especificidad y no proporciona suficiente razonamiento sobre el punto débil identificado, no es constructivo. Por ejemplo, una crítica del tipo: "No creo que la introducción sea buena"

Este comentario puede parecer duro y menoscabar las capacidades de la persona. Además, si esta práctica persiste sin control a lo largo del tiempo, puede minar gravemente la moral del equipo y ahogar el pensamiento independiente y creativo.

Sin embargo, la crítica constructiva arrojará luz sobre los aspectos positivos y negativos del trabajo creativo. Para cada problema planteado, ofrecerá explicaciones claras y sugerencias de mejora, con empatía y comprensión.

Por ejemplo, "_Dado que el público al que va dirigido es de K-12, deberíamos utilizar palabras más sencillas en la introducción. Por favor, modifíquela en consecuencia" es la mejor respuesta, ya que es clara y práctica.

Áreas de mejora:

Escucha primero los puntos de vista de los miembros del equipo: Deja que expliquen su enfoque, su forma de pensar y el proceso que hay detrás del resultado creativo. Esto puede ayudarte a comprender mejor las lagunas en su comprensión antes de ofrecer retroalimentación

Deja que expliquen su enfoque, su forma de pensar y el proceso que hay detrás del resultado creativo. Esto puede ayudarte a comprender mejor las lagunas en su comprensión antes de ofrecer retroalimentación Sé directo sin ser hiriente: Sé objetivo y prescriptivo al abordar los errores que han cometido. Señala lo que funciona y lo que no, sugiriendo pasos prácticos

Sé objetivo y prescriptivo al abordar los errores que han cometido. Señala lo que funciona y lo que no, sugiriendo pasos prácticos Explique coherentemente lo que piensa: Cuando haga una crítica, dé razones y justificaciones lógicas para cada comentario que haga. Además, asegúrese de que estas justificaciones están relacionadas con problemas de comprensión del público o con las necesidades del proyecto

Error 2: No ofrecer informes creativos claros y detallados

Según Informe de operaciones creativas 2023 de Lytho) el 94% de las partes interesadas afirman que comunican claramente sus peticiones creativas. Sin embargo, solo el 69 % de los creativos están de acuerdo en que lo hacen. Esta aparente desconexión y desajuste en la comprensión no es tan obvia como en el caso de los briefings creativos.

Los briefings creativos que carecen de claridad o detalles pueden provocar retrasos innecesarios en los proyectos, tensar las relaciones de trabajo, costar recursos y dejarnos con un equipo de creativos muy descontento.

Por el contrario, tampoco conviene que el briefing sea demasiado restrictivo, con directrices estrictas. Haga hincapié en detalles clave, como los mensajes y el tono de la marca, pero deje margen para la creatividad.

La clave está en el equilibrio.

Áreas de mejora:

Asegurarse de que el brief cubra los objetivos del proyecto, el público al que va dirigido, los cronogramas y las métricas en detalle: Debe contener información completa sobre el proyecto para que los creativos puedan empezar a trabajar rápidamente

Debe contener información completa sobre el proyecto para que los creativos puedan empezar a trabajar rápidamente Templatizar el proceso de creación del briefing: Al hacerlo, se garantiza que todos los detalles se facilitan al equipo de forma rápida y ágil. Sólo hay que rellenar los datos del proyecto en el archivoplantilla de brief creativoy ya está.

Error 3: No proporcionar un entorno seguro para que prospere el pensamiento independiente y creativo

¿Tu equipo siempre hace las cosas de la misma manera? Entonces, hay más posibilidades de que la mediocridad se cuele en tus proyectos.

Los equipos con un proceso creativo definitivo a menudo frenan el pensamiento divergente y ahogan la innovación. Para empeorar las cosas, al no haber apenas retos para los empleados, el trabajo se vuelve monótono y poco estimulante.

Esto no hace más que crear empleados que se aburren con facilidad y que son los más propensos a abandonar.

Áreas de mejora:

No se apresure a desalentar las ideas innovadoras: Deje que su equipo ponga en marcha la idea y vuelva para convencerle. Dar a los empleados la libertad de probar cosas fuera de la rutina les convertirá en expertos en la resolución creativa de problemas

Deje que su equipo ponga en marcha la idea y vuelva para convencerle. Dar a los empleados la libertad de probar cosas fuera de la rutina les convertirá en expertos en la resolución creativa de problemas Describa laalcance del proyecto Cuando los miembros de tu equipo conozcan las necesidades y expectativas del proyecto, aprenderán a ser creativos dentro de su ámbito. Matará dos pájaros de un tiro: invitará a aportar nuevas ideas interesantes y creará un espacio seguro para que los empleados piensen de forma creativa e independiente

Desafíos comunes a los que se enfrentan los equipos creativos

He aquí tres de los escollos más comunes a los que se enfrentan los equipos creativos:

La velocidad a la que se espera que trabajen los equipos creativos

A menudo se presiona a la mayoría de los equipos creativos para que entreguen un trabajo de alta calidad en plazos estrictos. Sin embargo, estas expectativas son injustas dada la naturaleza no lineal y azarosa de la creatividad, que se resiente en entornos de ritmo rápido.

Utilizar la velocidad como métrica crítica de rendimiento sólo crea fricciones innecesarias y reduce la calidad de los resultados. Una métrica mejor sería la calidad del trabajo producido.

Falta de recursos y formas eficaces de combatirla

A medida que aumenta el número de canales de marketing, también lo hace la necesidad de recursos creativos. Por desgracia, no todos los equipos cuentan con el personal o el apoyo adecuados, lo que significa que los creativos tienen que hacer de todo.

Puedes evitarlo planificando eficazmente los recursos y delegando el trabajo. Plantilla de plan de proyecto creativo de ClickUp es un gran recurso para tener el trabajo terminado rápidamente.

Utilice la plantilla del plan de proyectos creativos de ClickUp para delinear las tareas de sus proyectos creativos de manera eficiente

Puede utilizarla para crear de forma rápida y eficaz cronogramas, establecer entregables y asignar y supervisar el progreso de las tareas para su trabajo creativo, todo en un solo lugar.

Como los creativos suelen estar agobiados, pueden utilizar esta plantilla para dividir los proyectos en tareas más pequeñas y priorizar las importantes.

Análisis inexacto de la cantidad de trabajo creativo necesario

No se debe juzgar la productividad de un equipo creativo en función del volumen de trabajo que produce, ya que los distintos proyectos creativos tienen necesidades y retos diferentes.

Subestimarás los cronogramas de los proyectos si intentas estandarizar excesivamente el proceso creativo para aumentar el volumen de producción. Esto suele causar frustración y reducir la productividad.

Técnicas eficaces para gestionar equipos creativos

Ahora que conoces los problemas habituales a los que se enfrentan los equipos creativos, veamos técnicas creativas para combatirlas y dirigir mejor a los equipos creativos.

Proporcionar retroalimentación continua

¿Qué es exactamente el feedback continuo? Es la práctica de compartir un feedback constructivo y constante a través de conversaciones formales e informales entre los directores de proyecto y los miembros del equipo.

Por lo tanto, en lugar de esperar meses para programar las llamadas de revisión del rendimiento, empiece a dar feedback ahora.

Puede hacer que las revisiones periódicas y las conversaciones informales formen parte del proceso de feedback para tratar diversos temas, como las expectativas de trabajo, el rendimiento de los empleados, etc.

Dé su opinión regularmente utilizando la vista de ClickUp Chat

¿No estaría bien disponer de una función para chatear en la misma plataforma que el documento? Vista del chat ClickUp puede ayudarle. Mientras revisa un archivo, puede enviar rápidamente mensajes a su empleado sobre lo que funciona bien y lo que sugiere mejorar.

De este modo, todos se contextualizan y se ahorra tiempo en lugar de redactar un correo electrónico formal.

Estas son algunas funciones de colaboración en equipo de la vista de ClickUp Chat.

Comunicación de equipo centralizada : Reúne toda la comunicación del equipo en un solo lugar. Comparta actualizaciones, vincule recursos y colabore a la perfección sin tener que cambiar de una plataforma a otra

: Reúne toda la comunicación del equipo en un solo lugar. Comparta actualizaciones, vincule recursos y colabore a la perfección sin tener que cambiar de una plataforma a otra Colaboración en tiempo real : Mantén a tu equipo en seguimiento con canales de chatear en tiempo real. Menciona directamente a los miembros del equipo con @menciones y asignaelementos de acción para garantizar que todo el mundo se mantiene centrado

: Mantén a tu equipo en seguimiento con canales de chatear en tiempo real. Menciona directamente a los miembros del equipo con @menciones y asignaelementos de acción para garantizar que todo el mundo se mantiene centrado Uso compartido de recursos : Comparta fácilmente diversos recursos, como páginas web, hojas de cálculo y vídeos, dentro de las conversaciones de chat. Esta integración hace que el acceso a materiales importantes sea rápido y sencillo, promoviendo la eficacia en la toma de decisiones y el progreso del flujo de trabajo

: Comparta fácilmente diversos recursos, como páginas web, hojas de cálculo y vídeos, dentro de las conversaciones de chat. Esta integración hace que el acceso a materiales importantes sea rápido y sencillo, promoviendo la eficacia en la toma de decisiones y el progreso del flujo de trabajo Vistas de chat personalizables: Cree vistas de chat adaptadas a las necesidades de su equipo, ya sea para actualizaciones de toda la empresa o discusiones específicas de un proyecto. Controle el acceso a cada chat y manténgase organizado con notificaciones para garantizar que las conversaciones importantes sean fácilmente accesibles y gestionadas

En una configuración creativa, esta forma sistemática de colaborar garantiza que sus compañeros de equipo puedan empezar a trabajar y desarrollar sus habilidades más rápidamente.

Establecer normas creativas y cumplirlas

Aunque la libertad creativa es vital para generar ideas, tu equipo no debe ir siempre por libre.

Es importante establecer y documentar normas creativas y comparar la calidad que se espera del equipo hasta el formato de archivo.

Escriba, edite y almacene información utilizando ClickUp Docs Documentos de ClickUp le ayudará a documentar esas normas. Utilice Docs para añadir o crear muestras y compartir el acceso con los empleados pertinentes. Su colaboración en tiempo real esta función también permite a tus compañeros de equipo añadir contenidos o aportaciones.

Con ClickUp Docs, puede gestionar sin esfuerzo todos sus documentos y procesos de trabajo en una ubicación conveniente de la siguiente manera:

Adapte sus documentos a cualquier proyecto con páginas anidadas y diversas opciones de estilo. Desde la incrustación de marcadores hasta la adición de tablas, puede dar formato a sus documentos para satisfacer las necesidades específicas de su equipo, tanto si está esbozando hojas de ruta como construyendo bases de conocimiento

Colabore con su equipo en tiempo real, editando documentos conjuntamente y etiquetando a sus colegas con comentarios. Asigne elementos de acción directamente en el documento y convierta el texto en tareas rastreables para asegurarse de que nada se queda en el tintero

Vincule sus documentos directamente a su flujo de trabajo, garantizando un acceso fluido a todas las tareas y actualizaciones relacionadas. Con los widgets personalizables, puede actualizar el estado de los proyectos, asignar tareas y mucho más, todo ello sin salir del editor de documentos

Mantenga su trabajo organizado mediante la categorización de documentos para facilitar el acceso y la búsqueda. Tanto si se trata de recursos importantes como de wikis de la empresa, puede colocarlos en cualquier lugar de su espacio de trabajo para consultarlos rápidamente

Garantice la seguridad de sus documentos con controles de privacidad y edición personalizables. Cree enlaces compartibles y gestione los permisos para controlar los niveles de acceso de su equipo, invitados o público en general. Con ClickUp, puede compartir su trabajo con confianza y controlar quién puede ver y editar sus documentos

Con las funciones anteriores, no tendrá que recurrir a documentos simples y aburridos. Mantenga el interés de los miembros de su equipo creativo

Además, destaca cómo estás cumpliendo y elevando los estándares acordados como práctica habitual. Esto supondrá un reto saludable para sus empleados y facilitará una cultura de pensamiento lateral, al tiempo que garantizará un trabajo colaborativo eficaz.

Fomentar la colaboración dentro del equipo

La gestión de equipos creativos va más allá de la reunión de plazos. Como líder, debe promover la colaboración en equipo para crear un equipo altamente productivo.

Cuando un equipo entabla un diálogo abierto y significativo para aportar nuevas ideas a sus compañeros, independientemente de los límites jerárquicos o departamentales, suele producir su mejor trabajo.

Para crear un equipo así, empiece por asentar las ideas de las relaciones de colaboración en la filosofía del equipo recompensando el trabajo en equipo.

En segundo lugar, en lugar de ser desdeñoso, invita y fomenta las ideas y perspectivas diversas para que tus compañeros puedan contribuir sin miedo a las críticas.

Replantearse la gestión de proyectos con ClickUp

Las herramientas son para los equipos creativos lo que las botas de fútbol para los futbolistas. Se puede jugar sin ellas, pero no con la misma eficacia.

Usted no quiere que sus creativos pierdan el tiempo buscando en Slack y en hilos de correo electrónico instrucciones o comentarios en lugar de hacer el trabajo real. Como gestor del equipo del proyecto, es tu responsabilidad proporcionar a los miembros de tu equipo el conjunto adecuado de herramientas para agilizar la gestión de proyectos y mejorar el proceso creativo.

Disponga de un único lugar para planificar todo su trabajo y gestionar equipos con el software de gestión de proyectos para agencias creativas de ClickUp

Tanto si trabaja para varios clientes como agencia como si gestiona proyectos de varios equipos de forma interna, Software de gestión de proyectos para agencias creativas de ClickUp puede ayudarle a organizar los proyectos en un solo lugar.

Proporciona un espacio de trabajo personalizable en el que su equipo puede gestionar tareas y proyectos con una sencilla función de arrastrar y soltar, lo que facilita la tarea de averiguar qué recurso debe ir a cada cliente.

También puede visualizar el progreso del proyecto para detectar cuellos de botella y gestionar bien los recursos. ClickUp permite visualizar los flujos de tareas a través de más de 15 vistas personalizables, como gráficos de Gantt y tableros Kanban.

Utilice las Pizarras ClickUp para visualizar y dividir los proyectos creativos en flujos de trabajo manejables

Si trabaja mucho con diseñadores, Software de gestión de proyectos de diseño de ClickUp es uno de los que debería tener en cuenta.

Se trata de una herramienta diseñada específicamente para satisfacer las necesidades de los equipos creativos de todos los roles. Por ejemplo, realizar un seguimiento de la carga de trabajo de los empleados para ver si alguien está sobrecargado o infrautilizado y gestionar los recursos en consecuencia.

Capacite a su equipo creativo para alcanzar el máximo rendimiento y ofrecer un trabajo excepcional utilizando el software de gestión de proyectos de diseño de ClickUp:

Coordine a la perfección las fases de planificación, creación y presentación en una única plataforma

Visualice los cronogramas de los proyectos, realice un seguimiento del progreso y fomente la dinámica de trabajo en equipo

Agilice de forma eficiente los procesos de producción creativa y la gestión del flujo de trabajo

Acelere la colaboración y los circuitos de retroalimentación para agilizar la finalización del proyecto y mejorar los resultados

Cuando realice una lluvia de ideas, utilice AI Writer for Work de ClickUp para crear personajes de diseño e historias de usuario. Esto te ayudará a acelerar el proceso y te dará nuevas ideas, que podrás modificar en función de tus necesidades.

Utilice las Pizarras ClickUp para visualizar y dividir los proyectos creativos en flujos de trabajo manejables

Además, con Pizarras ClickUp con ClickUp puedes ayudar a tu equipo a colaborar y visualizar proyectos creativos en tiempo real. Tus compañeros de equipo pueden utilizar el lienzo para crear hojas de ruta, añadir notas o enlazar a tareas, archivos, etc. para obtener un contexto adicional.

Organice una tormenta de ideas colectiva, tome notas y fusione ideas innovadoras

Convierta sin problemas las ideas generadas en las Pizarras en tareas de ClickUp procesables. Aumente la claridad de las tareas asociándolas a contextos relevantes como archivos, documentos, etc.

Equípese con una matriz de instrumentos creativos, desde dibujos a mano alzada hasta figuras y notas. Conecte sus ideas a proyectos en curso dentro del flujo de trabajo de su equipo

¿Qué más puede pedir un equipo creativo?

Gestione eficazmente equipos creativos con ClickUp

Gestionar equipos creativos es mitad arte y mitad ciencia.

Se necesita una mezcla de habilidades de liderazgo y la tecnología adecuada para reunir a un equipo de creativos y producir un trabajo de calidad. El trabajo no es fácil, ya que los equipos creativos pueden enfrentarse a diversos retos.

Como gestor de equipos creativos, puedes asegurarte de que las operaciones de tu equipo fluyan sin problemas y de que todo el mundo se mantenga al máximo nivel. Iniciar a gestionar tus proyectos de diseño y sus materiales de marketing y publicidad con ClickUp, una plataforma de productividad todo en uno con toda la flexibilidad que le encantará a su equipo creativo. Regístrese en ClickUp aquí y ¡empieza gratis!

Preguntas frecuentes

1. ¿Cómo se gestiona un equipo de creativos?

Para gestionar eficazmente un equipo de creativos, hay que fomentar el pensamiento independiente y la colaboración, permitir una comunicación abierta, proporcionar información constante e invertir en software de gestión de proyectos para agilizar las operaciones.

2. ¿Cómo se estructura un equipo creativo?

A la hora de estructurar un equipo creativo, hay que tener en cuenta el tamaño de la organización, los requisitos de los proyectos en cuestión y las carencias de personal.

3. ¿Cuál es el rol de un equipo creativo?

Un equipo creativo reúne a personas de disciplinas creativas como la redacción y el diseño gráfico para idear, planificar y ejecutar campañas de marketing y publicidad para una empresa.