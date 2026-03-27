Más allá de los bots: una guía práctica sobre cómo utilizar la IA en el servicio de atención al cliente

¿Sabías que cuatro de cada cinco clientes en EE. UU. han cambiado de marca debido a una mala experiencia con el servicio de atención al cliente?

El servicio de atención al cliente ya no se limita a gestionar las consultas de los clientes y resolver problemas. Ha pasado de ser una actividad meramente transaccional a convertirse en un motor de la fidelidad a la marca y la satisfacción del cliente.

Las expectativas de los clientes suelen ser demasiado altas como para satisfacerlas, y existe una gran brecha entre la prestación del servicio y lo que se espera. ¿Cómo se puede salvar esta brecha?

La IA está omnipresente, y el servicio de atención al cliente no es una excepción. Se trata de una función empresarial que se adapta perfectamente a la aplicación de la IA.

Desde chatbots disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, hasta paneles de control intuitivos que generan información en tiempo real, veamos cómo se puede utilizar la IA en el servicio de atención al cliente y para fomentar la fidelidad a la marca.

Aquí tienes un breve vídeo que explica cómo utilizar la IA en el servicio de atención al cliente:

Comprender el rol de la IA en el servicio de atención al cliente

Dato de ClickUp: Se prevé que la IA aplicada al servicio de atención al cliente se encargue del 95 % de las interacciones con los clientes para 2025.

Dada la versatilidad de la IA, hay motivos para ser optimistas respecto a esta previsión. A continuación, te mostramos cómo las herramientas de IA para el servicio de atención al cliente ayudan a las empresas:

1. Reducir la pérdida de clientes

Dato de ClickUp: La pérdida de clientes ha provocado que las empresas pierdan hasta 1,6 billones de dólares en ingresos.

La inteligencia artificial ayuda a fidelizar a los clientes mediante procesos como el reconocimiento de intenciones y los recordatorios.

En primer lugar, analiza la comunicación con los clientes a través de diversos canales (registros de chat, correos electrónicos, redes sociales, etc.) para comprender la percepción de la marca.

A continuación, desencadena estrategias de retargeting y reenganche para abordar su frustración, generar interés o impulsar una venta. Este enfoque doble mejora la fidelización de los clientes y reduce la pérdida de clientes.

2. Asistencia a los agentes humanos

Puede implementar herramientas de IA como asistentes virtuales inteligentes para apoyar a los equipos de atención al cliente y mejorar la eficiencia de los agentes. Esta combinación de tecnología de IA y empatía humana contrarresta la reticencia de los clientes ante el uso de la tecnología en la atención al cliente, al tiempo que potencia el trabajo de los agentes humanos.

La IA aplicada al servicio de atención al cliente se encarga de todo el trabajo rutinario, como recopilar información o generar plantillas de respuestas para facilitar las conversaciones y responder a las preguntas de los clientes. Esto permite que el agente de atención al cliente se centre en aportar un toque humano y en establecer relaciones significativas.

Los chatbots basados en IA cuentan con capacidades multilingües. Su rápido acceso a información fiable, creíble y coherente facilita a los agentes de atención al cliente prestar un servicio ágil y más eficaz en el idioma del cliente.

Dato de ClickUp: Los asistentes conversacionales basados en IA aumentan la productividad de los agentes en un 14 %. Además, ocho de cada diez directivos creen que también previenen el agotamiento al reducir la carga de trabajo

Lo que les gusta a las empresas de la IA en el servicio de atención al cliente a través de Dialpad

Además, los algoritmos de IA funcionan las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin comprometer la eficiencia ni la precisión.

3. Automatización de tareas repetitivas

Una parte importante de las actividades de atención al cliente suele consistir en tareas poco productivas relacionadas con el trabajo o en operaciones repetitivas. Procesar solicitudes de restablecimiento de contraseñas, responder a preguntas frecuentes, realizar el seguimiento de los envíos de pedidos... y la lista continúa.

Dato de ClickUp: ¡La automatización del servicio de atención al cliente puede ahorrar a los agentes más de dos horas al día!

Las herramientas de IA para la automatización pueden impulsar la eficiencia y la precisión en estas tareas rutinarias. Mejoran la experiencia del cliente al responder a sus consultas de forma instantánea y precisa. Al mismo tiempo, liberan recursos humanos para que se centren en tareas de alto valor o complejas que requieren capacidad de pensamiento crítico, experiencia o un toque humano.

Además, la inteligencia artificial ayuda a las empresas a reducir los costes del servicio de atención al cliente gracias a una automatización escalable, tiempos de espera más cortos, flujos de trabajo optimizados y un servicio disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

4. Formación de los equipos de atención al cliente

La formación y el desarrollo de capacidades ya no siguen un enfoque único para todos. Las empresas invierten ahora en coaching personalizado y tutoría individualizada para abordar los puntos fuertes y débiles específicos de los miembros del equipo de atención al cliente.

La IA puede analizar grandes cantidades de datos procedentes de llamadas, chats y correos electrónicos para realizar un análisis DAFO exhaustivo. A continuación, recomienda módulos de formación específicos que se adaptan a las preferencias de aprendizaje del agente.

También puede medir métricas como la tasa de inscripción, la tasa de finalización, las tareas asignadas, etc., para evaluar la eficacia de dicha formación y optimizar las estrategias en consecuencia.

5. Personalización de la experiencia del cliente

Varios agentes de atención al cliente coinciden en que la IA ayuda a personalizar el servicio a través de HubSpot

Todas las estrategias modernas de gestión de clientes giran en torno a la personalización. ¡Las empresas pueden aumentar sus ingresos en un 40 % solo con la personalización!

Dato de ClickUp: ¡Cada dólar invertido en personalización podría generar un retorno de 20 dólares o más!

La IA aplicada al servicio de atención al cliente puede aprovechar datos relevantes del historial de compras, interacciones anteriores, actividad en línea, etc., para crear un perfil de cliente de 360 grados. A continuación, diseña una experiencia de servicio personalizada que se adapta a los problemas, requisitos o preferencias del cliente.

Esta información contextual permite al profesional del servicio de atención al cliente personalizar la experiencia del cliente más allá de dirigirse a él por su nombre. Esta personalización mejora la experiencia del cliente y fomenta la fidelidad a la marca.

6. Optimización de las interacciones con los clientes

Las interacciones de atención al cliente se distribuyen por diversos canales: correo electrónico, teléfono, chat, redes sociales y otros. La IA es una fuerza centralizadora que combina todos estos canales para ofrecer una experiencia del cliente fluida y coherente en todos ellos. Piensa en ella como una operadora de centralita que conecta a los clientes con el agente o recurso adecuado para resolver su consulta. Esta rápida resolución aumenta la satisfacción del cliente.

Además, la IA ayuda a las empresas a predecir las necesidades de los clientes de forma proactiva. Basándose en previsiones basadas en datos, las empresas pueden recomendar productos o servicios, fomentar las compras impulsivas y eliminar las objeciones de venta.

Puede hacerlo de forma proactiva. Por ejemplo, sugiriendo un accesorio basado en una compra reciente. O bien de forma reactiva, como realizar el uso compartido de una guía de resolución de problemas durante una interacción de Soporte.

7. Generación de información basada en datos

El servicio de atención al cliente personalizado basado en la IA abre las puertas a un tesoro de datos y conocimientos.

Los modelos de IA procesan grandes volúmenes de datos, como conversaciones con clientes, respuestas a encuestas, comentarios en redes sociales, etc., para identificar tendencias y patrones. Esta información permite a las empresas tomar decisiones fundamentadas para mejorar el servicio de atención al cliente.

¡Los puntos débiles recurrentes de los clientes pueden incluso poner de manifiesto las deficiencias del producto o servicio ofrecido! Del mismo modo, pueden destacar los problemas persistentes que afectan a tus estrategias de marketing, equipo de ventas o retención de clientes.

Esta información impulsa la toma de decisiones estratégicas en toda la organización para ofrecer un servicio de atención al cliente más personalizado.

La adopción de ClickUp no solo mejoró nuestros procesos, sino que también contribuyó a dar forma al Departamento de Éxito del Cliente, lo que nos ha permitido pasar de 2000 a 8000 clientes al año.

La adopción de ClickUp no solo mejoró nuestros procesos, sino que también contribuyó a dar forma al Departamento de Éxito del Cliente, lo que nos ha permitido pasar de 2000 a 8000 clientes al año.

Cómo utilizar la IA en el servicio de atención al cliente: casos de uso y ejemplos

Ten en cuenta los siguientes casos de uso de la IA, junto con algunos ejemplos, para incorporarlos a tu flujo de trabajo de atención al cliente (y echa un vistazo a este vídeo para obtener una breve panorámica):

Servicio de atención al cliente personalizado omnicanal

Ejemplos: Zendesk, Salesforce, etc.

Imagina a un cliente navegando sin prisa por la página de un producto en tu sitio web.

El chatbot aparece y les pregunta si tienen alguna duda sobre el producto. El asistente de IA captura la respuesta y resuelve la consulta. Sin embargo, el rastro se enfría.

Unos días más tarde, el cliente ve tu anuncio en las redes sociales. Se pone en contacto contigo a través de Messenger y tú le sorprendes recordando el producto que le gustó, los detalles de envío que compartió y otra información relevante. Añade el producto a su carrito, pero no consigue pasar por caja. Le envías por correo electrónico un cupón de descuento y, finalmente, ¡el cliente lleva a cabo la compra!

Curiosamente, ninguna de las actividades mencionadas se gestionó manualmente. Con la IA, puedes definir una cadencia e identificar la combinación adecuada de canales. El modelo de IA hará un seguimiento del comportamiento y las interacciones de los clientes para facilitar una atención coherente en todos estos puntos de contacto.

Generación de contenido

Ejemplos: ClickUp Brain, ChatGPT, Gemini, etc.

Prueba ClickUp Brain Genera contenido en solo unos segundos con ClickUp Brain

La generación de contenido es una de las aplicaciones más conocidas de la IA en el servicio de atención al cliente. Dado que la elaboración de contenido de alta calidad requiere tiempo y recursos, las empresas suelen recurrir a la IA generativa para producir contenido en un momento de apuro. Ya se trate de guías de resolución de problemas o de instrucciones, o de preguntas frecuentes y resúmenes de páginas de productos, las herramientas de generación de contenido pueden crear una gran variedad de contenidos.

Imagina que estás a punto de lanzar un nuevo producto. Las herramientas de marketing con capacidades de IA generativa pueden ayudarte a generar expectación en torno a este gran lanzamiento mediante correos electrónicos y publicaciones en redes sociales redactados con ingenio.

Tras el lanzamiento, tu equipo de atención al cliente se ve desbordado por las consultas de los clientes. Pueden crear un centro de conocimientos utilizando la IA para responder a las preguntas más habituales y reducir su carga de trabajo. Los agentes humanos pueden revisar el contenido generado y asegurarse de que sea preciso, completo y coherente con las directrices de tu marca.

Chatbots con IA

Ejemplos: BlenderBot, Erica (Bank of America), Insomnobot, etc.

Los chatbots pueden interactuar con clientes y clientes potenciales a través de Amazon

Los chatbots basados en IA están transformando el servicio de atención al cliente, haciéndolo más autónomo y centrado en el cliente. Pueden gestionar tareas como responder a preguntas frecuentes, programar citas, procesar pagos, compartir información sobre el estado de los pedidos, recomendar productos y servicios, y mucho más.

Por ejemplo, un cliente puede ponerse en contacto con el chatbot de un banco para consultar su saldo. El chatbot verificará la identidad del usuario para realizar la autenticación de su acceso a esta información. Una vez comprobada, recuperará la información del saldo de la cuenta y la mostrará. Además, puede ayudar a los usuarios con transferencias de fondos, consultar el historial de transacciones o incluso derivar los problemas a un agente humano.

Los chatbots aprovechan tecnologías como el aprendizaje automático para mejorar de forma iterativa. El aprendizaje automático les permite analizar interacciones pasadas y los comentarios de los clientes para perfeccionar sus respuestas. Como resultado, se vuelven más hábiles a la hora de gestionar interacciones complejas y mantener conversaciones naturales.

Mensajería aumentada

Ejemplos: NICE inContact, Velaro, Kore, etc.

Soporte para tus agentes de atención al cliente con asistentes de IA a través de Kore.ai

La mensajería aumentada consiste en dotar a un agente humano de un asistente de IA. Con esta combinación, el agente de atención al cliente tiene que realizar un esfuerzo cognitivo mínimo, especialmente en casos rutinarios y repetitivos.

Por ejemplo, supongamos que alguien se pone en contacto con tu empresa para resolver un problema técnico. El modelo de IA recopila información de la pantalla de chat en tiempo real y la procesa para generar información útil y sugerir soluciones durante la conversación.

Mientras el cliente explica el problema, el motor de IA analiza los datos de su cuenta, localiza los artículos pertinentes de la base de conocimientos o genera una guía paso a paso para la resolución del problema. A continuación, el agente puede utilizar esta información para ayudar al cliente. De este modo, se mantiene el toque humano al tiempo que se aprovecha la rapidez en la prestación del servicio.

En ocasiones, el chatbot gestiona de forma autónoma las consultas de los clientes y recurre a agentes humanos si el problema es demasiado complejo.

Análisis de opiniones

Ejemplos: Dialpad, Repustate, etc.

Analiza la opinión de los clientes para mejorar la prestación del servicio a través de Dialpad

Antes de la llegada de las herramientas de análisis de opiniones, evaluar las emociones de un cliente requería que un agente de atención al cliente interpretara el tono y el lenguaje para identificar la emoción de forma subjetiva.

Sin embargo, la tecnología de IA está eliminando todas las conjeturas del análisis del sentimiento del cliente. Imagina que un cliente se pone en contacto con el equipo de soporte a través del chat. La IA analiza la dicción del cliente, la estructura de las frases, la elección de palabras e incluso los emojis durante la interacción para evaluar su estado emocional.

Te das cuenta de que el cliente está enfadado y utilizas un tono más empático para reconocer su frustración. Del mismo modo, las herramientas de análisis de sentimientos basadas en IA también pueden analizar la voz, la tonalidad, el ritmo, los silencios, etc., para clasificar la emoción.

Este análisis proactivo del sentimiento puede utilizarse en el espacio del servicio al cliente para detectar a los clientes en riesgo. Las soluciones de software de éxito del cliente pueden detectar el sentimiento negativo y organizar una intervención estratégica para mitigar la pérdida de clientes.

Procesamiento del lenguaje natural (PLN)

Ejemplos: ClickUp Brain, IBM Watson, MonkeyLearn, etc.

Utiliza lenguaje natural mientras realizas la automatización de tareas con ClickUp Brain

El procesamiento del lenguaje natural (NLP) utiliza la comprensión del lenguaje natural (NLU) y la generación de lenguaje natural (NLG) para lograr interacciones similares a las humanas. Estos marcos poseen una comprensión matizada del lenguaje humano y trabajan con él de forma orgánica. Como resultado, ¡puedes alejarte de los chatbots basados en menús y mantener conversaciones auténticas!

Por ejemplo, si un cliente angustiado envía un mensaje diciendo: «¡No encuentro mi teléfono! ¡AYUDA!», el PLN analiza el texto, toma nota de los errores ortográficos y del uso de mayúsculas, y comprende la intención detrás de las palabras.

Determinará que el cliente no encuentra su teléfono y detectará la urgencia en su mensaje. A continuación, intentará tranquilizar al cliente y le guiará para que determine la ubicación de su dispositivo.

Esta capacidad permite a la IA gestionar un intervalo más amplio de consultas de los clientes, incluso si estas contienen errores gramaticales o están mal redactadas. La resolución rápida mejorará la experiencia del cliente y aumentará su satisfacción.

Análisis predictivo

Ejemplos: Altair Rapid Minder, SAP Predictive Analytics, etc.

Crea modelos predictivos con IA mediante RapidMiner

El análisis predictivo es quizás la segunda aplicación más común de la IA en el servicio de atención al cliente, después de la IA generativa. Hace que el servicio de atención al cliente sea proactivo en lugar de reactivo, ya que las empresas anticipan y abordan las necesidades de los clientes.

Imagina que gestionas una tienda de comercio electrónico. Puedes anticipar un aumento en la demanda de los clientes durante las rebajas del Black Friday, en determinadas temporadas y en días festivos mediante el análisis de datos históricos combinado con análisis predictivos basados en IA. Esta información te permite abastecerte de existencias, optimizar la tienda y ampliar la capacidad de los servidores para que las operaciones de la empresa se desarrollen sin interrupciones.

Las empresas pueden aprovechar el análisis predictivo para ofrecer una experiencia de cliente fluida y satisfacer las expectativas. Esto reduce el número de incidencias que llegan al equipo de soporte durante los eventos de alta actividad, lo que les permite centrarse en tareas que aportan más valor.

Motores de recomendación

Ejemplos: Amazon, Netflix, LinkedIn, etc.

Los motores de recomendación utilizan diferentes técnicas de filtrado a través de Towards Data Science

Dato de ClickUp: Se prevé que el mercado mundial de motores de recomendación alcance un valor de 12 000 millones de dólares en 2025.

Era de esperar esta tendencia, teniendo en cuenta cómo plataformas como Amazon, Netflix, Spotify, LinkedIn, etc. han popularizado esta herramienta de IA.

Los motores de recomendación basados en IA analizan grandes cantidades de información de los clientes, como compras anteriores, comportamiento de navegación, ubicación del cliente e interacciones previas. A partir de esta matriz de datos, recomiendan productos, servicios y soluciones relevantes que se ajustan a las necesidades del cliente.

Por ejemplo, imagina que tienes una agencia de viajes: un cliente que busca un paquete de vacaciones en la playa visita tu sitio web. Un chatbot entabla una conversación con él y recopila información sobre su plan de viaje, presupuesto, medio de transporte preferido, fechas y mucho más.

A partir de esta información, el sistema de recomendación basado en IA selecciona ahora paquetes personalizados para diferentes destinos, vuelos y opciones de alojamiento que se ajustan al presupuesto y al intervalo de precios del cliente. ¡Este enfoque aumenta las posibilidades de cerrar la venta!

Recursos de autoservicio

Ejemplos: ClickUp Brain, Userpilot, Freshdesk, Intercom, etc.

Prueba ClickUp Brain Utiliza ClickUp Brain para responder a las preguntas más frecuentes

Dato de ClickUp: Casi siete de cada diez clientes prefieren el autoservicio a hablar con los profesionales del servicio de atención al cliente.

Las empresas deben satisfacer esta demanda personalizada impulsada por los clientes.

Aprovechar la IA para esta tarea resulta útil de varias maneras:

Por ejemplo, como ya se ha comentado, puedes utilizar una herramienta de IA generativa para crear repositorios de conocimientos.

En segundo lugar, los chatbots basados en IA pueden gestionar las consultas básicas de los clientes y redirigirlos a artículos de la base de conocimientos que ofrecen la mejor solución.

Además, puede optimizar y organizar la base de conocimientos etiquetando artículos, guías prácticas, documentación de productos, etc., utilizando palabras clave y temas adecuados. Esto facilitará a los agentes de atención al cliente el acceso rápido a la información relevante y la navegación por las bibliotecas.

Esto reduce la carga de trabajo de los agentes y permite a los clientes encontrar soluciones de forma independiente y cómoda.

Enrutamiento inteligente

Ejemplos: Genesys, Dialpad, Zoho Desk, etc.

vía Genesys

Las consultas de los clientes varían en cuanto a complejidad, canal y departamento al que se dirigen. Con tantos factores en juego, dirigir las consultas de los clientes al agente adecuado puede resultar bastante complicado, dependiendo de su capacidad y disponibilidad.

El enrutamiento inteligente, impulsado por la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, puede funcionar como una herramienta de automatización que permite a las empresas gestionar las solicitudes de los clientes. Los centros de contacto utilizan el enrutamiento inteligente para analizar la naturaleza de la consulta mediante criterios predefinidos o palabras clave específicas.

Por ejemplo, imagina que gestionas un centro de llamadas basado en IA para un banco. Un cliente selecciona la opción de información sobre el saldo de su cuenta en el sistema de respuesta de voz interactiva (IVR). Recibe automáticamente un texto con esta información. Otro cliente desea explorar opciones de préstamos e hipotecas. En función de su perfil y sus necesidades, se le conectará automáticamente con un agente disponible que esté perfectamente capacitado para atender esta solicitud.

Priorización de solicitudes

Ejemplos: ClickUp Brain, Todoist, etc.

Establece prioridades en ClickUp para diseñar estrategias de atención al cliente

Hemos visto cómo la IA actúa como una máquina de clasificación al transferir las solicitudes de los clientes al agente de servicio adecuado. Además, la IA desempeña un rol crucial a la hora de priorizar las consultas en función de la urgencia, el impacto potencial y el valor para el cliente.

Por ejemplo, imagina que has creado y configurado una matriz de prioridades basada en IA para analizar todas las solicitudes de asistencia. Esta matriz tiene en cuenta la gravedad del problema notificado, el grupo de clientes directamente afectado por él y el impacto potencial en las operaciones comerciales y los ingresos. Basándose en esta prioridad ponderada, los equipos de soporte al cliente pueden dar prioridad a los problemas críticos que afectan a una base de clientes más amplia, asegurándose de que se aborden en primer lugar.

Del mismo modo, un modelo de priorización basado en la IA puede aprovechar las plantillas de recorrido del cliente para identificar a los clientes potenciales con mayor probabilidad de convertirse en clientes de pago o a aquellos que se ajustan al perfil de cliente ideal. Estas decisiones fundamentadas permiten a los equipos de atención al cliente y de soporte resolver los problemas de forma estratégica y mejorar la experiencia del cliente sin llegar al agotamiento.

Gestión de datos

Ejemplos: ClickUp Brain, Astera, Azure Data Factory, etc.

Genera resúmenes de datos para gestionar la información de forma eficaz

El servicio de atención al cliente implica una gran cantidad de datos de clientes, como registros de chat, grabaciones de llamadas, historiales de correo electrónico, menciones en redes sociales y mucho más. Almacenar, gestionar y trabajar con volúmenes tan elevados de datos es prácticamente imposible utilizando métodos tradicionales. Afortunadamente, las soluciones de IA siguen un principio de organización basado en reglas, pero flexible, para optimizar este proceso empresarial.

Imagina que el equipo de atención al cliente no puede ofrecer un servicio personalizado debido a que los datos de los clientes están dispersos en diversos canales o silos de datos. Además, tienen que trabajar con una mezcla de datos estructurados y no estructurados, a lo que se suman algunos datos semiestructurados. Las plataformas de datos de clientes (CDP) basadas en IA recopilan, organizan y clasifican automáticamente estos datos. A continuación, los limpian para crear perfiles de cliente únicos y establecer relaciones personalizadas.

Disponer de datos fiables en una ubicación centralizada facilita a las empresas la identificación de tendencias, patrones, temas recurrentes, áreas de mejora y puntos débiles comunes. Por lo tanto, utilízalos con prudencia para tomar decisiones basadas en datos y mejorar la prestación del servicio de atención al cliente.

Transcripción automática de llamadas

Ejemplos: ClickUp Brain, Fireflies, Otter, etc.

Genera transcripciones automáticas de llamadas o clips de audio con ClickUp Brain

Tradicionalmente, las empresas dependían de la transcripción manual para extraer información clave de las llamadas de los clientes. Este proceso requería mucho tiempo, consumía muchos recursos y era propenso a errores. Hoy en día, la transcripción de llamadas basada en IA convierte el audio en texto en tiempo real. Esto permite a los agentes evaluar las llamadas telefónicas, identificar palabras clave, analizar la opinión de los clientes y comprender sus puntos débiles. Esta información les ayuda a tomar medidas más pertinentes.

Además de la asistencia en tiempo real, estas transcripciones pueden servir como grabaciones de referencia, lo que permite a los agentes reflexionar sobre su desempeño. Las empresas pueden crear una biblioteca de transcripciones exitosas para formar a los nuevos agentes en el manejo de situaciones similares.

Guía para implementar la IA en el servicio de atención al cliente

Ahora que ya sabe cómo utilizar la IA en el servicio de atención al cliente, pasemos a la parte más emocionante: la implementación de la tecnología de IA. Aquí tiene una sencilla guía de seis pasos que le ayudará a lo largo del proceso:

Paso 1: Define tus metas de atención al cliente

Utiliza herramientas como ClickUp para establecer metas de forma eficaz

Empieza por definir tus metas de atención al cliente. Consulta a tus equipos de atención al cliente y recaba opiniones de tus clientes satisfechos para identificar tus puntos fuertes y débiles. Aquí tienes algunos ejemplos que te servirán de inspiración:

Reduzca los tiempos de espera y los tiempos medios de gestión

Mejora la tasa de resolución en el primer contacto

Permita a los clientes encontrar soluciones por sí mismos mediante opciones de autoservicio

Personaliza las interacciones con los clientes

Aumenta la productividad de los agentes

Estas metas te ayudarán a mejorar el servicio de atención al cliente o a subsanar cualquier deficiencia.

Paso 2: Evalúa tu infraestructura actual de atención al cliente

A continuación, los líderes empresariales deben hacer un balance de su configuración actual de atención al cliente. Esto incluiría:

Madurez digital : ¿Tiene su arquitectura de atención al cliente compatibilidad con la tecnología de IA?

Pila tecnológica : ¿Qué sistemas, aplicaciones, plataformas y : ¿Qué sistemas, aplicaciones, plataformas y soluciones de software, como CRM , centros de contacto, etc., se utilizan?

Canales de comunicación : ¿Qué canales (teléfono, correo electrónico, chat, redes sociales, etc.) utilizas para interactuar con los clientes?

Marco de datos: ¿Cómo recopila, almacena, gestiona y analiza los datos de los clientes?

Comprender estos aspectos te ayudará a realizar la selección de las herramientas de IA que mejor se adapten a tu empresa.

Herramientas como ClickUp Brain ayudan con diversas funciones de atención al cliente

Ya ha visto varias formas de implementar herramientas de IA para ofrecer un excelente servicio de atención al cliente. Puede configurar chatbots, crear herramientas de análisis de opiniones, complementar los almacenes de datos, generar contenido y mucho más.

Utilice sus metas para identificar las herramientas de IA adecuadas para cada tarea. Al hacerlo, dé prioridad a las soluciones con mayor potencial de impacto. Empiece con una o dos aplicaciones principales y, posteriormente, amplíe el uso de la IA en el servicio de atención al cliente.

Paso 4: Sigue una política de gestión de datos sólida

Dado que la IA depende en gran medida de los datos, debes introducir una política sólida de gestión de datos en tu organización. Debes implementar protocolos para:

Recopilación de datos : Define las fuentes de datos y los estándares para la recopilación de datos

Almacenamiento de datos : Estandarice el formato de almacenamiento de datos

Acceso a los datos : Establece controles de acceso y autorizaciones

Seguridad de los datos: Cumpla con las prácticas de seguridad de los datos

Las estrategias anteriores garantizarán la calidad de los datos al tiempo que permiten atender a los clientes de forma personalizada.

Paso 5: Forma e integra a tus equipos de atención al cliente

Formar e integrar a los empleados de tu servicio de atención al cliente disipará cualquier temor, vacilación o resistencia que puedas encontrar al implementar la IA en este ámbito. Explícales cómo las herramientas de IA mejorarán sus flujos de trabajo para que se muestren más abiertos a la idea.

Además de la formación y la incorporación, realiza el uso compartido de recursos como plantillas de gestión del servicio de atención al cliente para mostrar la utilidad de la solución. Estas demostraciones prácticas fomentarán la adopción y servirán como punto de partida para los equipos de servicio de atención al cliente.

Paso 6: Supervisa y optimiza

Los paneles de ClickUp te permiten medir el rendimiento en relación con las metas establecidas

Aunque la inteligencia artificial y el aprendizaje automático mejoran de forma iterativa, debes supervisar su rendimiento de forma continua. Realiza el seguimiento de métricas como la productividad de los agentes o las tasas de resolución, analiza los comentarios de los clientes y lleva a cabo análisis DAFO para ajustar tu implementación de IA.

ClickUp Brain: un recurso integral para todas tus necesidades de IA

ClickUp Brain es la primera red neuronal del mundo que conecta tareas, documentos, proyectos y personas mediante IA. Esta potente solución de IA mejora la coordinación del equipo de atención al cliente, aumenta la productividad en un 30 % y reduce los costes en un 75 %.

Clasificamos las aplicaciones de ClickUp Brain en tres módulos principales: AI Knowledge Manager, AI Project Manager y AI Writer for Work.

A continuación, te mostramos cómo funcionan estas herramientas en el servicio de atención al cliente:

AI Knowledge Manager

Utiliza ClickUp Brain para gestionar el conocimiento de la organización

Utiliza ClickUp Brain para:

Clasificar, organizar y actualizar las bibliotecas de la base de conocimientos , lo que facilita a los clientes encontrar soluciones por sí mismos. Esto satisface su necesidad de autoservicio, al tiempo que reduce los tiempos de espera y la carga de trabajo de los agentes.

Recomendar artículos relevantes de la base de conocimientos u otros recursos a los agentes durante un chat o una llamada. Esta asistencia en tiempo real facilita una resolución rápida y precisa de las consultas de los clientes.

Analizar las interacciones con los clientes para generar borradores de guías prácticas, material de resolución de problemas y preguntas frecuentes. Esto aportará más valor a tu base de conocimientos actual.

AI Project Manager

ClickUp Brain ayuda a las empresas a realizar el seguimiento del estado de sus solicitudes de atención al cliente

A la hora de gestionar proyectos, ClickUp Brain te ayuda con:

Optimización de los flujos de trabajo mediante la priorización de las consultas de los clientes en función de su impacto y urgencia, lo que garantiza que los agentes de soporte al cliente aborden primero los problemas críticos

Automatizar tareas rutinarias y repetitivas, como programar seguimientos por correo electrónico, realizar el seguimiento de los tiempos de resolución de tickets, responder a preguntas frecuentes, etc.

Conectar a los agentes con los miembros del equipo pertinentes en función de la naturaleza de la consulta del cliente, sentando las bases para la resolución colaborativa de problemas.

Seguimiento de las solicitudes de atención al cliente y actualización de su estado en tiempo real

AI Writer for Work

ClickUp Brain es más que una IA generativa. Puedes:

Personaliza los mensajes de chat y las respuestas por correo electrónico utilizando los datos de los clientes para fomentar la interacción

Responde a consultas básicas de soporte y resuelve problemas comunes, al tiempo que ofreces soporte las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Identifica las lagunas de conocimiento o contenido y genera ideas para actualizar e informar a los clientes

Traduce las preguntas y/o respuestas a otros idiomas para satisfacer las necesidades de los clientes en todas las regiones.

ClickUp Brain forma parte de la suite ClickUp. Esto significa que puedes ir más allá de estas funcionalidades basadas en IA para aprovechar ClickUp para el servicio de atención al cliente en general.

Utiliza ClickUp para:

Configura flujos de trabajo automatizados para gestionar las consultas de los clientes

Deriva automáticamente los tickets de atención al cliente al agente adecuado

Da prioridad a las consultas de mayor impacto y urgencia

Agrupa las solicitudes habituales de los clientes mediante etiquetas

La lista anterior es solo la punta del iceberg. ClickUp y ClickUp Brain pueden revitalizar tus operaciones de atención al cliente de varias maneras.

Mejora tu servicio de atención al cliente con las plantillas de ClickUp

ClickUp ofrece una amplia biblioteca de plantillas para diversas tareas de atención al cliente, como:

1. Plantilla de ClickUp para la descripción de problemas de los clientes

Descargar esta plantilla Recopila los problemas de tus clientes en un formato estándar con la plantilla de descripción de problemas del cliente de ClickUp

La plantilla de descripción de problemas del cliente de ClickUp agiliza la recopilación y la comprensión de los requisitos y retos de los clientes. Esta información facilita la búsqueda de soluciones y la mejora de los productos para ofrecer un servicio de atención al cliente más completo.

Esta plantilla de Doc te ayuda a documentar los problemas de los clientes, clasificarlos y visualizarlos por tipo, y crear un proyecto para cada uno de ellos con el fin de generar ideas para encontrar soluciones.

2. Plantilla del plan de éxito del cliente de ClickUp

Descargar esta plantilla Elabora una hoja de ruta para el éxito de los clientes con la plantilla de plan de éxito de clientes de ClickUp

Esta plantilla de plan de éxito del cliente de ClickUp ayuda a definir el éxito del cliente mediante métricas cuantificables. Con esta meta en mente, las empresas pueden organizar actividades relacionadas con los clientes, como la incorporación, realizar el seguimiento del progreso y mantener la responsabilidad, al tiempo que ofrecen un servicio de atención al cliente excepcional.

3. Plantilla de soporte al cliente de ClickUp

Descargar esta plantilla Ofrece un soporte al cliente más que satisfactorio con la plantilla de soporte al cliente de ClickUp

La plantilla de soporte al cliente de ClickUp permite a los equipos de soporte al cliente gestionar las consultas de forma eficaz. Ayuda a organizar y priorizar los tickets, asignar tareas y supervisar la satisfacción del cliente para ofrecer una atención de máxima calidad. Incluye una vista de las tareas que están a punto de vencer para facilitar la priorización.

4. Plantilla de solicitud de servicio de atención al cliente de ClickUp

Descargar esta plantilla Obtén una panorámica y supervisa todas las solicitudes de atención al cliente con la plantilla de solicitudes de atención al cliente de ClickUp.

Con la plantilla de solicitud de servicio de ClickUp, las empresas pueden gestionar estratégicamente las solicitudes de atención al cliente y los problemas técnicos. La estandarización de las solicitudes de servicio elimina la posibilidad de confusiones o malentendidos, al tiempo que garantiza una resolución rápida y precisa.

La plantilla te ayuda a:

Optimice el flujo de trabajo para la recepción de solicitudes de atención al cliente

Prioriza las solicitudes en función de su urgencia e impacto

Colabora fácilmente con tus compañeros de equipo para resolver problemas rápidamente

5. Plantilla de escalado de atención al cliente de ClickUp

Descargar esta plantilla Gestiona las solicitudes de servicio y las escaladas posteriores con la plantilla de escaladas de servicio al cliente de ClickUp

Esta plantilla de escalado de soporte al cliente de ClickUp complementa el servicio de soporte al cliente. Los clientes insatisfechos con el nivel de servicio que reciben pueden escalarlo de forma organizada, mientras que las empresas pueden identificarlos y abordarlos con prioridad.

¡Y mucho más! Incluso puedes utilizar ClickUp Brain para crear plantillas personalizadas si estas no te bastan.

¿Listo para dar un paso más?

La inteligencia artificial y el servicio de atención al cliente son una combinación perfecta.

La incorporación de la tecnología de IA en el servicio de atención al cliente mejora la retención de clientes, ayuda a los agentes humanos, mejora la moral y la productividad de los empleados, ofrece un soporte personalizado y genera información basada en datos.

Puedes implementar la IA en el servicio de atención al cliente de varias maneras, desde chatbots hasta herramientas de análisis de opiniones. Hemos compartido una sencilla guía de seis pasos que te ayudará a introducir la IA en las operaciones de servicio de atención al cliente.

Ahora ya sabes cómo utilizar la IA en el servicio de atención al cliente y cómo realizar la selección de tu herramienta de IA preferida. Puedes elegir una solución de IA específica para diferentes funciones o simplemente utilizar ClickUp para que ClickUp Brain pueda integrar la IA en todas tus operaciones. Esta última sería la opción más acertada, ya que te ofrece flexibilidad y escalabilidad.

¡Regístrate en ClickUp para descubrir cómo puedes transformar tu servicio de atención al cliente!