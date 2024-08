Ejemplos de franqueza radical: Cómo la confianza y la comunicación abierta pueden transformar el trabajo

Como jefe, tu trabajo consiste en asegurarte de que el trabajo se desarrolla según lo previsto. También debe ocuparse de sus empleados. ¿Cómo encontrar el equilibrio entre estas dos nociones a menudo contradictorias? ⚖️

Eso es lo que propone el libro Radical Candor: Be a Kick-Ass Boss Without Losing Your Humanity. Está escrito por Kim Scott, que fue coach de directores ejecutivos de empresas tan conocidas como Dropbox y Twitter.

La franqueza radical es un estilo de comunicación que combina ser compasivo y directo. Su objetivo es mejorar la cultura del trabajo y ayudar a los líderes a liberarse de los patrones tóxicos que impiden el progreso de sus equipos.

En este artículo describiremos los conceptos clave del libro y analizaremos su impacto en el lugar de trabajo. También compartiremos algunos ejemplos reales de franqueza radical y daremos consejos para poner en práctica esta sabiduría en tu rol de líder

El concepto de franqueza radical

Vía: Candor radical Para ayudarnos a entender el concepto de candor radical, Kim Scott ha diseñado una matriz de 2×2. Los dos ejes de la matriz son:

Compasión personal: Este rasgo subyace a la decencia humana básica. Consiste en comprender, reconocer y valorar a los demás y sus sentimientos Desafío directo: Este rasgo permite a una persona proporcionar información sincera a los demás siendo lo más directa y específica posible

A continuación analizaremos cada uno de los cuatro cuadrantes de la matriz.

1. Manipulación Insinceridad

La Insinceridad Manipuladora es el menos deseable de los cuatro cuadrantes. Implica una comunicación deshonesta: halagar a la gente en la cara y hablar mal a sus espaldas. Este tipo de comportamiento suele deberse al deseo de ganar el concurso de popularidad o de obtener una ventaja política. En cualquier caso, es tóxico y representa la desaparición de una cultura saludable en el lugar de trabajo. ☠️

2. Agresión odiosa

Algunos líderes se centran sólo en los resultados sin tener en cuenta que están hablando con un ser humano vivo. Estos líderes muestran lo que el autor del libro denomina Agresión odiosa o puñalada frontal. Este comportamiento gira en torno a una honestidad brutal que no muestra signos de compasión, lo que en última instancia no ayuda. Provoca que la persona del otro lado se sienta atacada y ahoga su motivación 🙁

3. Empatía ruinosa

En el otro lado de la matriz, tenemos la Empatía Ruinosa. Este comportamiento sacrifica la honestidad por la cordialidad. A menudo resulta del miedo a herir los sentimientos de alguien o del deseo de ser considerado un "buen jefe" Una persona con este rasgo proporciona retroalimentación vaga y azucarada o la evita por completo. Aunque reconfortante, este comportamiento obstaculiza la capacidad de las personas para crecer y desarrollar sus habilidades. 🛑

4. Candor radical

Cuando se combinan la preocupación personal y el desafío directo, se obtiene el candor radical. La palabra radical significa profundo, que afecta a la naturaleza fundamental de algo, mientras que candor es otra palabra para honestidad.

La autora describe el Candor Radical como una retroalimentación que es amable, clara, específica y sincera. También destaca que desafiar a las personas es una excelente manera de demostrar que te preocupas por ellas. 🙏

El impacto del candor radical en la cultura del lugar de trabajo

La franqueza radical tiene el potencial de transformar la cultura de una empresa y, en consecuencia, su rendimiento. Estos son algunos de los beneficios que puede esperar tras cambiar a este modelo de comunicación:

Relaciones más sólidas: Fomenta la comunicación abierta y genera confianza entre los miembros del equipo y los jefes. La gente se siente más cómoda abriéndose y más comprometida con la empresa

Fomenta la comunicación abierta y genera confianza entre los miembros del equipo y los jefes. La gente se siente más cómoda abriéndose y más comprometida con la empresa Orientación al crecimiento: Se aleja de la acusación o el mimo y se orienta hacia el crecimiento, lo que redunda en beneficio de todos. Anima a las personas a dar y recibir comentarios constructivos

Se aleja de la acusación o el mimo y se orienta hacia el crecimiento, lo que redunda en beneficio de todos. Anima a las personas a dar y recibir comentarios constructivos Mejora del rendimiento: Una cultura basada en la atención genuina y la comunicación honesta permite que las personas, los equipos, los departamentos y las empresas prosperen

Consejo profesional: Las herramientas adecuadas facilitan la comunicación eficaz y la mejora del rendimiento.

ClickUp

es una plataforma integral de gestión de proyectos que automatiza las tareas manuales, aumenta la visibilidad del trabajo y fomenta un trabajo en equipo transparente y eficaz.

Colaborar en cualquier trabajo es más sencillo con ClickUp

A continuación, compartiremos dos historias reales con Radical Candor para demostrar su influencia en personas y empresas.

El impacto personal del Candor Radical: La historia de Joe

Joe Dunn, un evangelista, compartió una historia

de cuando era un joven gestor de proyectos. Como muchos, estaba discutiendo con el arquitecto de software sobre una tarea: el arquitecto quería hacerla lenta y deliberadamente, mientras que Joe quería que la entregara lo antes posible. Un rato después de la sesión de discusión, el arquitecto de software se marchó. Joe estaba seguro de haber demostrado su punto de vista y de haberse salido con la suya, hasta que se enfrentó a su jefe, Jim, que había estado escuchando el argumento.

En lugar de alabar su confianza y perseverancia, como Joe esperaba, Jim condenó su planteamiento. Le explicó que, aunque Joe conseguía que las cosas se hicieran, lo hacía comportándose como un matón y le dejó claro que debía abandonar ese enfoque. 💢

Jim ya había ayudado a Joe en momentos de necesidad, así que Joe le tenía en gran estima. Sus palabras dejaron una gran huella en Joe y le acompañaron durante mucho tiempo.

Al apoyar a Joe, Jim demostró que se preocupaba por él. Su respuesta inmediata y sincera fue su forma de retar directamente a Joe. Esta situación demuestra lo poderosa que puede ser la retroalimentación cuando es directa y está respaldada por la confianza.

El impacto corporativo del Candor Radical: La historia de Zenhub

Zenhub es una empresa conocida sobre todo por su herramienta de gestión de proyectos ágil que cambió los estándares del desarrollo moderno de software. En su libro, Better Software & Stronger Teams Zenhub compartió su

experiencia con el método Radical Candor

.

El equipo interno de ingenieros de la empresa se dio cuenta de que estaban estancados. Todos se preocupaban mucho por su trabajo pero no querían entrar en conflictos, así que sólo comentaban los aspectos positivos y nunca los problemas. Como resultado, repetían los mismos errores, lo que les costaba mucho dinero. 💸

Después de conocer Radical Candor, se dieron cuenta de que necesitaban mejorar sus evaluaciones de rendimiento. Actualizaron sus reuniones retrospectivas post-Sprint existentes para incluir conversaciones sinceras sobre lo que salió mal y lo que deberían mejorar en el siguiente Sprint. Utilizaron la estrategia de empezar, parar o continuar y el análisis de la causa raíz para examinar sus problemas y comportamientos.

Consejo profesional: Si desea aplicar estas técnicas a través de

plantillas de revisión del rendimiento

puede que le guste

Plantilla ClickUp Start Stop Continue

y la plantilla

Plantilla ClickUp de Análisis de Causas Raíz

.

Reflexione sobre su trabajo y determine el mejor camino a seguir con la plantilla Start Stop Continue de ClickUp

Al practicar el Candor Radical, el equipo de Zenhub pudo lograr una mayor agilidad, abordar los problemas con mayor rapidez y mejorar su proceso de tutoría. Los errores se convirtieron en oportunidades para aprender y enseñar. El cambio de mentalidad era tan evidente que los becarios estaban mejorando el código de los miembros más veteranos del equipo.

Aplicar el candor radical en el lugar de trabajo

El cambio a una mentalidad de franqueza radical no puede producirse de la noche a la mañana. Requiere mucha observación, autorreflexión y moderación. También es necesario que se produzca en todo el equipo para lograr un impacto significativo. Debes empezar por ti mismo y luego difundir los conocimientos cuando surjan las oportunidades para hacerlo. 📣

Si quieres poner en práctica esta metodología con tu equipo, esto es lo que puedes hacer:

Empieza desde dentro: Ahora que ya sabes qué patrones inútiles debes buscar, intenta reconocerlos en tu comportamiento. Entienda de dónde vienen y resuelva los problemas de los que se derivan. Cambia tu comportamiento situación por situación. Date tiempo para elegir tus palabras y pensar en sus consecuencias durante cada interacción **Reúnase con los miembros del equipo una vez a la semana o al mes para hablar de sus progresos, compartir opiniones constructivas y ver si tienen algún problema con el que necesiten ayuda Saber cuándo dar feedback: Dar feedback cuando el individuo completa una tarea o proyecto y durante las revisiones de rendimiento. Señale las áreas específicas que merecen elogio o crítica **El objetivo de la franqueza radical es mejorar la colaboración en toda la organización. Eso sólo será posible si la mayoría de la gente adopta el enfoque. Elogie todos los intentos de proporcionar información sincera, por pequeña que sea

La Importancia del Candor Radical en Agile, DevOps y Scrum

Los equipos de ingeniería de software de hoy en día tienen que ser flexibles para mantenerse al día con la alta demanda, los plazos cortos y la cultura de trabajo a distancia. Por eso muchos de ellos adoptan hoy las metodologías Agile, Scrum y DevOps. El Candor Radical puede ser un poderoso catalizador para muchos de sus principios.

En Agile, la mejora iterativa se produce a través de la retroalimentación continua. El Candor Radical implica una comunicación directa y honesta, permitiendo a los equipos resolver problemas rápidamente, adaptarse a los cambios en curso y producir los resultados más altos posibles. 🥇

El Candor Radical también se alinea con

Valores de Scrum

con la confianza en el centro de ambos enfoques:

Valor: Equipos Scrum se atreven a hacer lo correcto, y la crítica radicalmente sincera les ayuda a transmitir su punto de vista con eficacia

Equipos Scrum se atreven a hacer lo correcto, y la crítica radicalmente sincera les ayuda a transmitir su punto de vista con eficacia Respeto: Los miembros del equipo Scrum creen en las capacidades de los demás. Pueden demostrarlo preocupándose personalmente y siendo amables al ofrecer retroalimentación

Los miembros del equipo Scrum creen en las capacidades de los demás. Pueden demostrarlo preocupándose personalmente y siendo amables al ofrecer retroalimentación Apertura: Los equipos Scrum y otras partes interesadas son francos acerca de su trabajo y los retos que se derivan de él

El marco DevOps tiene por objeto

mejorar la colaboración a lo largo del ciclo de vida del producto

-desde la planificación hasta la implantación. Equipos específicos, como los de desarrollo y operaciones, trabajan a menudo en compartimentos estancos, lo que provoca graves problemas a largo plazo. Pueden romper esta barrera de comunicación con la ayuda de Radical Candor.

Como hemos visto en el ejemplo de Zenhub, este modelo puede transformar cómo

Equipos ágiles

y empresas, ayudando a sus empleados a trabajar de forma más eficiente e independiente.

Lectura de bonificación: Explora la

Conceptos DevOps vs. Agile

en esta guía.

Candor radical y creación de confianza

Según el informe 2023 de Gallup,

sólo el 23% de los empleados estadounidenses

confían en la dirección de las organizaciones para las que trabajan. La escasa confianza en la dirección y entre los miembros del equipo suele dar lugar a un ambiente tenso, conflictos frecuentes y una elevada rotación de personal.

La confianza es la base del trabajo colaborativo. Los miembros de un equipo que confían los unos en los otros se sienten cómodos expresando sus preocupaciones, compartiendo ideas y asumiendo riesgos. Al hacerlo, no sólo pueden alcanzar sus metas, sino también superarlas. 🥅

Pero la confianza hay que ganársela. Esto es lo que puedes hacer para generar confianza y fortalecer las relaciones de trabajo:

Muestra, no digas: Tienes que predicar con el ejemplo. Si quieres que los miembros del equipo se preocupen personalmente y te desafíen directamente, tienes que mostrarles cómo. También debes pedir opiniones antes de proporcionarla

Tienes que predicar con el ejemplo. Si quieres que los miembros del equipo se preocupen personalmente y te desafíen directamente, tienes que mostrarles cómo. También debes pedir opiniones antes de proporcionarla No tengas miedo de ser vulnerable: No trates de eludir las emociones: forman parte inevitable de la experiencia humana. Aunque no es aconsejable compartir demasiados detalles personales, debes ser sincero con tus sentimientos y animar a los demás a hacer lo mismo

No trates de eludir las emociones: forman parte inevitable de la experiencia humana. Aunque no es aconsejable compartir demasiados detalles personales, debes ser sincero con tus sentimientos y animar a los demás a hacer lo mismo Sé comprensivo: Todos los intentos de ganar confianza fracasarán si no reconoces que tus empleados tienen vidas fuera de la organización. Cuando un evento personal, ya sea un cambio de residencia o una enfermedad terminal, dificulta su capacidad para centrarse en el trabajo, debe mostrar una franqueza compasiva

Todos los intentos de ganar confianza fracasarán si no reconoces que tus empleados tienen vidas fuera de la organización. Cuando un evento personal, ya sea un cambio de residencia o una enfermedad terminal, dificulta su capacidad para centrarse en el trabajo, debe mostrar una franqueza compasiva Fomente el autodesarrollo: Debe ayudar a los empleados a desarrollar sus habilidades y a seguir la trayectoria profesional que deseen, independientemente de su trabajo actual

Candor radical en la retroalimentación y la comunicación

Según Kim Scott, el feedback debe ser HHIIPP-acrónimo de:

Humilde: El feedback debe darse con amabilidad. No hay que parecer altanero, sino más bien curioso y abierto a las objeciones Ayudable: Explica que tu intención es ofrecer compatibilidad y fomentar la mejora por encima de todo Inmediato: Aunque debes pensar antes de hablar, dar tu opinión cuanto antes será más eficaz En persona: La comunicación no verbal puede darte una idea más clara de cómo ha recibido la persona tu feedback. Si trabajas a distancia, aprovecha las videollamadas Privado/público: Elogiar en público suscitará fuertes emociones positivas en el receptor y animará a otros a seguir su ejemplo. Al criticar, hágalo en privado para no incomodar ni avergonzar a la persona No personal: Cuando dar feedback a un empleado no hagas comentarios sobre su personalidad o aptitud general. Sea lo más específico y claro posible. En lugar de Eres incompetente en X, podrías decir Esta parte de X no fue satisfactoria porque...

**Consejo profesional

Plantilla de informe de evaluación de ClickUp

para recopilar y organizar sus ideas sobre el rendimiento a largo plazo de los empleados, de modo que pueda ofrecer una retroalimentación eficaz.

Reúna información, analice el rendimiento y proporcione comentarios eficaces con la plantilla de informe de evaluación de ClickUp

Las posibles trampas del candor radical

El inconveniente más notable del modelo de Candor Radical es la dificultad de su aplicación. Requiere mucha introspección y

inteligencia emocional

que no se puede enseñar fácilmente. También debe darse en todo el equipo o la organización.

No puede esperar que la gente se convierta mágicamente en mejores comunicadores de la noche a la mañana. Debe proporcionar educación, formación y compatibilidad para ayudar a todos a adaptarse al nuevo enfoque. También es importante concienciar sobre los posibles prejuicios y aprender a superarlos.

**No todas las culturas, equipos y miembros del equipo son iguales. Hay que ser flexible en su aplicación para no imponerlo a quien no se sienta cómodo con él.

Cuando intentas ser directo, existe la posibilidad de que alguien interprete tus esfuerzos como honestidad brutal y se sienta molesto. En esos casos, es esencial ser sensible y aclarar tus intenciones. Algunas personas necesitan más tiempo y compatibilidad que otras para adaptarse a una retroalimentación frecuente y directa.

**El candor radical es un acto de equilibrio constante. Debes intentar demostrar que te preocupas personalmente sin caer en la empatía ruinosa y desafiar directamente sin recurrir a la agresión odiosa. A medida que recibas comentarios, afina tu enfoque para conseguir el efecto deseado.

Herramientas para ayudar a tu equipo a comunicarse

A

herramienta de gestión de proyectos como ClickUp

agiliza la gestión de equipos, permitiéndole centrarse en el desarrollo de sus relaciones y la comunicación. Descubra cómo puede utilizar ClickUp para colaborar a la perfección con su equipo.

Gestione el trabajo con las tareas de ClickUp

ClickUp actúa como un espacio de trabajo todo en uno para usted y su equipo. Divida el trabajo en tareas y subtareas, asígnelas y defina las expectativas de cada una en las descripciones de las tareas. Mantenga toda la información de los miembros de su equipo en un solo lugar: desde los detalles de pago y la documentación hasta

feedback 360

resultados.

Proporcione toda la información que su equipo necesita para completar sus tareas en la vista de tareas de ClickUp

Visualice diferentes aspectos de su trabajo con más de 15 vistas:

Evalúe la disponibilidad de los miembros del equipo con la función [ClickUp Vista Carga de trabajo](https://help.clickup.com/hc/en-us/articles/6310449699735-Use-Carga de trabajo-view)

Cree un cronograma del proyecto y prevea las dependencias de las tareas con la función ClickUp vista Gantt

Concierte reuniones individuales o en grupo con la aplicación Vista del Calendario de ClickUp

Recopile las opiniones de los empleados con la función Vista del Formulario ClickUp

Construya su

Panel de ClickUp

mediante más de 50 tarjetas y realizar un seguimiento del rendimiento, desde el trabajo en curso (WIP) hasta las distintas fases del

proceso de incorporación del empleado

. 📊

Evalúe rápidamente el rendimiento de su equipo con su panel personalizado de ClickUp

Comparta ideas con las Pizarras ClickUp

Pizarras ClickUp

son una excelente herramienta para

correlacionar procesos

la creación de un mapa de procesos, la lluvia de ideas y la comunicación de grandes ideas a un equipo. Por ejemplo, puede presentar el concepto de Candor Radical a sus empleados o crear la documentación interna pertinente ilustrando la matriz en la Pizarra. ✏️

Utilice las Pizarras ClickUp para explicar fácilmente el concepto de Candor Radical

Si desea crear un wiki en el que todos los miembros del equipo puedan aprender los métodos de comunicación adecuados, utilice

Documentos de ClickUp

. Formatea el texto para que sea fácil de leer y corrígelo con la ayuda de

Cerebro ClickUp

el asistente de IA de la plataforma.

Comunícate con la vista de chat de ClickUp

Aunque lo ideal es que proporcione sus comentarios en persona o mediante videollamada, puede utilizar

La vista de chat de ClickUp

para agilizar la comunicación diaria. Cree chats para cualquier propósito, desde conversaciones informales en equipo hasta conversaciones personales

personales

. Incrusta hojas de cálculo, páginas web y otros archivos adjuntos como referencia.📎

Utilice la vista de chat de ClickUp para mantener conversaciones individuales o en grupo con su equipo

Ponga en práctica la sinceridad radical con ClickUp

Haga de la puesta en práctica del Candor Radical una de sus próximas

Metas de RRHH

y deje que transforme sus procesos de gestión de equipos y retroalimentación. Este enfoque le permite fomentar una comunicación abierta y generar confianza, sentando las bases para un intento correcto de colaboración. Si trabajas en un entorno Agile, DevOps o Scrum, Radical Candor encajará perfectamente con tus convenciones actuales.

Implementar este enfoque es un esfuerzo ambicioso, pero ClickUp lo hace más factible gracias a sus completas funciones de colaboración.

Pruebe la plataforma gratis, gratuito/a

y descubre los secretos para ser un jefe increíble! 🥊