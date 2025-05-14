10 alternativas a Raycast para integrar aplicaciones en 2025

¿Recuerdas la última vez que intentaste cargar tu nuevo teléfono con un cargador antiguo? La frustración que produce la incompatibilidad entre conexiones es una sensación que conocemos muy bien. Ahora imagina esa situación en el entorno de trabajo digital, donde los sistemas de software se niegan a «comunicarse» entre sí.

Desde problemas de comunicación e inconsistencia de datos hasta una mayor complejidad informática y una mayor ineficiencia en la gestión del flujo de trabajo, los sistemas dispares pueden crear muchos cuellos de botella, lo que dificulta la innovación y el crecimiento.

Raycast es un lanzador de aplicaciones y un software de productividad muy utilizado, diseñado para macOS. Ofrece una interfaz potente y personalizable para gestionar tareas, ejecutar comandos y realizar búsquedas locales y en línea.

Aunque Raycast es una opción muy popular, tiene sus inconvenientes. Los usuarios suelen enfrentarse a una curva de aprendizaje y las opciones de integración pueden no ser tan completas como se esperaba. Además, el software puede consumir muchos recursos, especialmente cuando se ejecutan scripts complejos.

Así que, si estás buscando un software de integración imprescindible distinto de Raycast, que actúe como el conector definitivo y garantice que tus herramientas digitales colaboren a la perfección, sigue leyendo. En esta entrada del blog se analizan las diez mejores alternativas a Raycast que no te puedes perder.

¿Qué debes buscar en las alternativas a Raycast?

No todas las aplicaciones de integración de software son iguales, por lo que es necesario evaluar su rendimiento en función de los siguientes parámetros:

Facilidad de uso: La interfaz de usuario de la herramienta elegida debe ser intuitiva y fácil de navegar. Una curva de aprendizaje pronunciada puede afectar negativamente a La interfaz de usuario de la herramienta elegida debe ser intuitiva y fácil de navegar. Una curva de aprendizaje pronunciada puede afectar negativamente a las metas de productividad . Busca una opción que ofrezca procesos de configuración sencillos e instrucciones claras y concisas.

Rendimiento: La alternativa debe ser ligera y rápida, y ejecutar los comandos rápidamente sin un retraso significativo. No debe utilizar recursos del sistema en exceso, para garantizar que el rendimiento de tu ordenador no se vea afectado negativamente.

Flexibilidad de la interfaz: el software que elijas debe permitirte personalizar la interfaz con atajos, temas y diseños personalizables que mejoren tu comodidad en el trabajo.

Compatibilidad de la plataforma: Asegúrate de que el software sea compatible con tu sistema operativo, ya sea macOS, Windows o Linux. Algunas herramientas están diseñadas con compatibilidad multiplataforma, mientras que otras son específicas para un sistema operativo.

Desarrollo y asistencia técnica: las actualizaciones periódicas indican mejoras continuas, correcciones de errores y posibles nuevas funciones. Los foros de asistencia técnica, las actualizaciones periódicas indican mejoras continuas, correcciones de errores y posibles nuevas funciones. Los foros de asistencia técnica, las plantillas de documentación de procesos y un servicio de atención al cliente sólido también son esenciales.

Capacidades de integración: ¿Tu software permite la integración con ¿Tu software permite la integración con aplicaciones y servicios populares para el flujo de trabajo diario, como calendarios, gestores de tareas y herramientas de desarrollo? Cuantas más integraciones tenga una herramienta, más potente será.

10 alternativas a Raycast para integrar aplicaciones

Profundicemos en los detalles de las diez mejores alternativas a Raycast.

1. ClickUp

Simplifica la gestión de proyectos, mejora la colaboración y facilita una planificación empresarial más inteligente con ClickUp.

ClickUp es una plataforma de gestión de proyectos que te permite integrar todas tus aplicaciones de trabajo en un único entorno colaborativo y automatizar flujos de trabajo personalizados.

Aquí tienes una panorámica de lo que ClickUp Integrations con más de 1000 aplicaciones puede hacer por ti:

Microsoft Teams. Habilita notificaciones fluidas, creación de tareas y actualizaciones de proyectos dentro de tu herramienta de comunicación preferida mediante la integración con plataformas de comunicación populares, como Slack y

Aprovecha las ventajas de la sincronización con servicios de calendario, como Google Calendar y Outlook Calendar; incorpora tareas y plazos en calendarios personales o de equipo.

Adjunta archivos a tareas y proyectos desde cualquier cuenta de almacenamiento mediante integraciones con los principales servicios de almacenamiento en la nube, como Google Drive y Dropbox.

Optimiza el seguimiento de problemas y comparte trucos de productividad dentro del ciclo de desarrollo de software conectando tu aplicación con GitHub, GitLab y Bitbucket.

Simplifica el registro de las horas de trabajo, la gestión del tiempo facturable y el análisis de la productividad de tu equipo con herramientas de control de tiempo como Toggl, Time Doctor y Harvest.

Además, aumenta la eficiencia de tu equipo con la plantilla de integración de software ClickUp.

Descargar esta plantilla Gestiona las conexiones entre diferentes soluciones de software y todas las tareas relacionadas con la integración en un solo lugar con la plantilla de integración de software de ClickUp.

Esta plantilla proporciona un proceso sencillo para evaluar cómo se conectan las diferentes soluciones de software, asignar tareas para una colaboración más eficiente entre equipos y organizar todas las funciones relacionadas con la integración en un único lugar ordenado.

Las mejores funciones de ClickUp

Crea tareas con 15 estados personalizados diferentes, como «En curso», «Completada», «Necesita información», «Pendiente», «Cancelado», etc., para realizar el seguimiento del progreso de cada paso de la integración.

Aprovecha las automatizaciones de ClickUp para optimizar la integración de software, cambiar estados y crear nuevas tareas eligiendo entre más de 100 automatizaciones predefinidas.

Crea automatizaciones personalizadas basadas en tus flujos de trabajo a través de ClickUp Automation.

Encuentre rápidamente cualquier archivo, ya sea en ClickUp, en una aplicación conectada o en su unidad local, utilizando la función de Búsqueda universal de ClickUp.

Añade acciones personalizadas o comandos de búsqueda, como atajos a enlaces, almacenamiento de texto para más tarde y mucho más, para buscar cualquier cosa en un solo lugar.

Busca y accede a los datos de ClickUp en todas las aplicaciones, desde vistas de espacio hasta subtareas específicas.

Crea tus integraciones personalizadas y aplicaciones ClickUp con nuestra API pública.

ClickUp Brain es una herramienta de IA nativa con potentes funciones, como AI Knowledge Manager, que te permite buscar y obtener respuestas para todo dentro de la app.

Utiliza ClickUp Brain IA Knowledge ManagerTM para obtener respuestas instantáneas a todas tus preguntas sobre el trabajo, las tareas, los documentos y mucho más.

Limitaciones de ClickUp

ClickUp Brain, la red neuronal de IA, es una función de pago.

No todas las funciones de ClickUp están disponibles actualmente sin conexión o en la aplicación móvil.

Precios de ClickUp

Free Forever

Unlimited: 7 $ al mes por usuario.

Empresas: 12 $ al mes por usuario.

Corporación: Precios personalizados

ClickUp Brain: Disponible en todos los planes de pago por 7 $ al mes por miembro del entorno de trabajo de ClickUp.

Valoraciones de los clientes de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 9400 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 4000 opiniones)

2. Alfred

vía Alfred

Alfred es una aplicación de productividad para macOS conocida por sus sólidas funciones, que van más allá del simple lanzamiento de aplicaciones. Con otras funciones como flujos de trabajo personalizados, historial del portapapeles y expansor de texto, ofrece un amplio conjunto de herramientas para mejorar la eficiencia. Esta alternativa a Raycast se adapta a tus necesidades, lo que la hace adecuada para digitalizar tareas repetitivas.

Las mejores funciones de Alfred

Enlaza atajos de teclado, palabras clave y acciones para crear flujos de trabajo complejos sin escribir una sola línea de código.

Realiza acciones en archivos y contactos, gestiona tu reproductor de música y envía comandos del sistema en tu MacBook.

Utiliza el «Historial del portapapeles» para obtener la ubicación de cualquier texto, imagen o archivo que hayas copiado anteriormente sin tener que escribir las mismas respuestas una y otra vez.

Escribe una abreviatura corta y expándela automáticamente en un fragmento de texto completo.

Limitaciones de Alfred

Limitado a macOS.

Funciones avanzadas bloqueadas tras la compra del Powerpack.

Precios de Alfred

Licencia para un solo usuario v5: 34 £

Mega Supporter: 59 £

Valoraciones de los clientes de Alfred

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

3. HeyTaco

vía HeyTaco

HeyTaco es un software de reconocimiento y compromiso entre compañeros. Se centra en crear una cultura positiva a través de un sistema de gamificación que envía «tacos» como token de agradecimiento a los miembros del equipo, celebra los logros y fomenta las conversaciones.

Más allá de la moneda digital taco, HeyTaco se puede configurar para integrarse con otras herramientas o sistemas y canjear tacos por recompensas del mundo real.

Las mejores funciones de HeyTaco

Crea aplicaciones personalizadas para regalar tacos y ver las tablas de clasificación de tacos utilizando la API Taco Giving, diseñada para eventos específicos de la empresa, como cumpleaños o aniversarios.

Utiliza la sencilla documentación disponible en el sitio web para empezar.

Evalúa el compromiso y calcula los tacos otorgados junto con las tendencias y patrones con HeyTaco Analytics.

Limitaciones de HeyTaco

Actualmente, solo ofrece un formato de respuesta JSON para la integración.

Cada usuario de HeyTaco recibe 5 tacos para usar a diario, y el límite solo puede ser ajustado por los administradores de HeyTaco.

Precios de HeyTaco

Plan para todos: 3 $ por usuario al mes.

Plan para equipos: 3 $ por usuario al mes.

Plan Enterprise: Precio personalizado

Valoraciones de los clientes de HeyTaco

G2: 4,8/5 (403 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

4. Keypirinha

vía Keypirinha

Keypirinha es un lanzador rápido de teclas para Windows. Su interfaz minimalista te permite buscar y ejecutar comandos rápidamente, iniciar aplicaciones y encontrar archivos sin soltar el teclado.

Personalizable mediante complementos y un sistema de configuración flexible, Keypirinha es ideal para aquellos que desean una experiencia personalizada sin la sobrecarga de herramientas de productividad más pesadas. Los complementos oficiales y la API de Python son de código abierto.

Las mejores funciones de Keypirinha

Inicia una búsqueda en cualquier sitio web, página web o diccionario en línea configurado y descubre aplicaciones, archivos, marcadores, URL y claves de registro en un instante.

Traduce textos en cualquier idioma con el paquete GoogleTranslate.

Descarga, descomprime e instala la herramienta fácilmente.

Divide una URL y convierte sus argumentos a JSON.

Limitaciones de Keypirinha

Los usuarios que no estén familiarizados con la edición de archivos de configuración pueden tener dificultades para aprovechar todo su potencial.

Aplicación solo para Windows, lo que limita su utilidad a los usuarios que realizan el trabajo con diferentes sistemas operativos.

Precios de Keypirinha

Free

Valoraciones de los clientes de Keypirinha

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

5. Ulauncher

vía Ulauncher

Ulauncher es un lanzador de aplicaciones para Linux diseñado para mejorar la productividad del usuario mediante búsquedas rápidas y extensiones personalizadas. La compatibilidad con la búsqueda te permite acceder a aplicaciones, archivos y servicios web con solo pulsar unas teclas. Incluso puedes escribir correos electrónicos introduciendo una dirección de correo electrónico.

Este software de código abierto es muy utilizado por los usuarios de Linux que priorizan la eficiencia y el minimalismo en su proceso de trabajo.

Las mejores funciones de Ulauncher

Escribe el nombre de una aplicación aunque no sepas cómo se escribe, y la función de expansión de texto averiguará lo que quieres decir.

Crea atajos de teclado para búsquedas web o tus scripts, o instala una extensión de terceros.

Utiliza los cuatro temas integrados o crea tu propia combinación de colores.

Explora archivos y directorios con facilidad: escribe ~ o / para comenzar.

Limitaciones de Ulauncher

Desarrolladas específicamente para Linux, lo que restringe su uso al ecosistema Linux.

Sus extensiones deben estar escritas en Python, lo que podría suponer un obstáculo para los desarrolladores que prefieren u son más competentes en otros lenguajes de programación.

Precios de Ulauncher

Free

Valoraciones de los clientes de Ulauncher

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

6. Wox

vía Wox

Wox es un lanzador gratis con todas las funciones para Windows que te ayuda a automatizar tareas y acceder a la información rápidamente. Al igual que otras herramientas de automatización de procesos, esta alternativa a Raycast se integra con todo, desde archivos y carpetas locales hasta búsquedas web, complementos y temas. Wox es de código abierto en GitHub y es ideal para aquellos que valoran una experiencia informática personalizada.

Las mejores funciones de Wox

Crea un complemento para Wox con cualquier lenguaje de programación, como NodeJS, Golang, Python y C-Sharp.

Diseña el tema de tu escritorio eligiendo colores, fuentes, tamaños, etc. en el generador de temas.

Explora la web añadiendo prefijos a tu búsqueda con palabras clave como «wiki» o «g».

Clasifica automáticamente los archivos locales según su uso.

Limitaciones de Wox

Gran dependencia de los complementos para las funciones, y los usuarios han informado de problemas con la compatibilidad y la estabilidad de los complementos.

Las actualizaciones y el desarrollo ocasionalmente inconsistentes suscitan preocupaciones sobre su viabilidad a largo plazo.

Precios de Wox

Free

Valoraciones de los clientes de Wox

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

7. ueli

vía ueli

ueli es un lanzador de teclas para Windows y macOS, conocido por su estética limpia y su funcionalidad sencilla. Cuenta con compatibilidad para buscar aplicaciones, archivos y marcadores, así como ejecutar comandos del sistema.

Con ueli, puedes reducir tu dependencia de la navegación con el ratón, lo que lo hace adecuado para usuarios que buscan optimizar su entorno de escritorio.

Las mejores funciones de ueli

Busca en los marcadores de tu navegador en Google Chrome, haz cálculos matemáticos sencillos y convierte colores a diferentes formatos.

Especifica las carpetas donde están instaladas tus aplicaciones y qué extensión de archivo se debe utilizar para reconocerlas.

Utiliza la búsqueda nativa de macOS para encontrar archivos y carpetas en tu sistema de archivos local.

Ejecuta comandos de línea de comandos, como dir, cd , cls e ipconfig para Windows, y ls, cp e ifconfig para macOS/Linux.

Limitaciones de ueli

Creado con el marco Electron, lo que puede provocar un mayor uso de memoria y CPU en comparación con las aplicaciones nativas.

Precios de ueli

Free

Valoraciones de los clientes de ueli

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

8. Flow Launcher

a través de Flow Launcher

Flow Launcher es un buscador de archivos y lanzador de aplicaciones para Windows que te permite realizar búsquedas en la web, calcular, ejecutar scripts y buscar archivos y aplicaciones, todo desde una interfaz unificada.

Flow Launcher, diseñado como una alternativa de código abierto, cuenta con una sólida comunidad que apoya el desarrollo de nuevas funciones. Su última versión se lanzó el 13 de febrero de 2024.

Las mejores funciones de Flow Launcher

Añade nuevas funciones de búsqueda instalando diferentes aplicaciones, como Google Search Plus, Portapapeles History e IP Address.

Ejecuta fácilmente comandos por lotes y de PowerShell como administrador u otro usuario.

Desencadena la ventana de búsqueda de inmediato con un atajo de teclado personalizable.

Escribe tus propios complementos en C#, F#, Python, JavaScript o TypeScript.

Limitaciones de Flow Launcher

Al ser un proyecto relativamente nuevo y en evolución, es posible que carezca de la profundidad de funciones o la estabilidad que ofrecen herramientas más consolidadas.

Su ecosistema de complementos tiene un límite.

Precios de Flow Launcher

Free

Valoraciones de los clientes de Flow Launcher

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

9. Quicksilver

vía Quicksilver

Quicksilver es una aplicación gratuita para macOS que te permite controlar eficazmente tu Mac. Aprende de tus hábitos para ofrecerte rápidamente las opciones más relevantes.

Las capacidades de Quicksilver se extienden a la búsqueda en la web, la ejecución de scripts y la automatización rápida de tareas cotidianas.

Las mejores funciones de Quicksilver

Gestiona el contenido mediante arrastrar y soltar o realiza la selección directa del contenido que desees.

Navega por el sistema de archivos de tu MacBook utilizando palabras clave y coincidencias «difusas».

Abre aplicaciones, documentos, contactos y música sin ningún tipo de retraso.

Interactúa con las aplicaciones instaladas a través de complementos.

Limitaciones de Quicksilver

Curva de aprendizaje pronunciada debido a su interfaz única y sus amplias opciones de personalización personalizadas.

Precios de Quicksilver

Free

Valoraciones de los clientes de Quicksilver

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

10. Zapier

a través de Zapier

Zapier es un software de gestión y automatización de flujos de trabajo que proporciona integraciones para aplicaciones web en distintos departamentos, como RR. HH., marketing, finanzas, ventas y operaciones.

Algunos ejemplos de automatización de procesos empresariales son la captura de clientes potenciales de múltiples fuentes, el seguimiento de los candidatos a una oferta de empleo, la gestión de los pedidos de los clientes en línea, la creación, programación y supervisión de publicaciones en redes sociales y el mantenimiento de un hub de gastos.

Las mejores funciones de Zapier

Arrastra y suelta aplicaciones en el generador visual para iniciar tu flujo de trabajo (también llamado Zap); aplica lógica, condiciones y filtros personalizados.

Protege tus datos con la ayuda de estrictos controles de seguridad internos. Zapier realiza auditorías SOC 2 (tipo II) anuales.

Describe cómo te gustaría personalizar tu desencadenante o acción, y la IA escribirá el código Javascript o Python por ti.

Recibe datos de cualquier servicio o envía solicitudes a URL sin escribir código ni ejecutar servidores.

Limitaciones de Zapier

A veces, la automatización falla, lo que provoca una pérdida de tiempo y la necesidad de supervisar constantemente los Zaps para garantizar que funcionan correctamente.

Configurar conexiones con otras plataformas puede resultar complicado, ya que la compatibilidad se centra principalmente en responder a preguntas frecuentes, lo que dificulta el acceso a una ayuda personalizada.

Precios de Zapier

Free: 0 $ al mes

Starter: 19,99 $ al mes.

Profesional: 49 $ al mes

Equipo: 69 $ al mes

Empresa: Precios personalizados

Valoraciones de los clientes de Zapier

G2: 4,5/5 (más de 1200 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 2700 opiniones)

Minimiza las tareas repetitivas y unifica el flujo de trabajo mediante la integración de aplicaciones.

Integrar aplicaciones es como formar un equipo de ensueño. Tanto si se trata de una gran corporación como de una pequeña empresa en rápida expansión, el software de integración de aplicaciones puede suponer un cambio revolucionario.

Te ayudarán a sincronizar tus sistemas, optimizar tus procesos y aumentar la productividad, a la vez que ahorras tiempo y esfuerzo.

Regístrate hoy mismo en ClickUp de forma gratuita para empezar a beneficiarte de sus funciones.