Cómo crear su propio asistente de IA (casos de uso y herramientas)

Sobreajuste: Esto ocurre cuando el modelo de entrenamiento memoriza los datos de entrenamiento en lugar de generalizarlos. Como resultado, funciona con precisión cuando se prueba con el conjunto de datos de entrenamiento, pero mal cuando se prueba con datos nuevos. Las técnicas que puede seguir para solucionar este problema incluyen la regularización, el ensamblaje, etc.

Subajuste: Esto ocurre cuando el modelo no establece relaciones entre los parámetros de entrada y salida del usuario, lo que finalmente hace que no funcione ni en los conjuntos de datos de entrenamiento ni en los de prueba. Por lo general, esto se puede solucionar ampliando el tiempo de entrenamiento o utilizando un conjunto de datos más grande o complejo. Si no funciona, puede probar técnicas avanzadas como la ingeniería de funciones o cambiar a una arquitectura de modelo más compleja