Glean frente a Microsoft Copilot: ¿Qué herramienta de IA es mejor?

Todo el mundo quiere mejorar su productividad y eficacia en el trabajo. Ya se trate de trucos rápidos para esa hoja de Excel o de herramientas que se sincronizan fácilmente con los flujos de trabajo existentes, cualquier ventaja es importante en un lugar de trabajo competitivo y dinámico

Aquí es donde entran en juego herramientas de IA como Glean y Microsoft Copilot.

Ambas herramientas agilizan el flujo de trabajo, ofrecen capacidades de integración y, lo que es más importante, ahorran mucho tiempo. pero, ¿cómo elegir entre ambas?

En este blog, hemos comparado ambas herramientas para ahorrarle trabajo. Averigüemos quién gana el debate entre Glean y Microsoft Copilot

vía Espigar Fundada por un equipo de ingenieros de búsqueda de Google, Glean es una herramienta de IA para el trabajo. Se integra con varias aplicaciones y suites de trabajo, como Microsoft 365, Google Workspace, Salesforce y Slack. Con Glean, puedes mejorar la productividad en el lugar de trabajo, automatizar tareas rutinarias y garantizar que los miembros del equipo puedan acceder fácilmente a la información específica del proyecto.

Cuando se le hacen preguntas relacionadas con el trabajo, Glean busca en las aplicaciones de la empresa para dar respuestas relevantes. Se basa en los datos de la empresa y analiza las consultas de los usuarios para personalizar respuestas adaptadas a roles, equipos y proyectos únicos.

Glean ofrece varias funciones destacadas que pueden ayudar a los equipos de RR.HH., compatibilidad, ventas e ingeniería a aumentar su productividad. Averigüemos más sobre ellas.

vía Espigar La plataforma de búsqueda Enterprise de Glean reúne todo el conocimiento de su empresa en un solo lugar. Los empleados pueden utilizar indicaciones para encontrar la información exacta que necesitan, y la herramienta de IA recorre los datos, las bases de conocimientos y las aplicaciones de su empresa para encontrar respuestas relevantes y precisas.

Todos los resultados de la búsqueda se indexan en tiempo real, para que sus empleados tengan siempre acceso a la información más reciente. Glean también puede revisar los permisos existentes para cualquier documento, permitiendo a los empleados ver sólo la información a la que pueden acceder y mejorando la seguridad de los datos.

Bonus: Si Glean no puede encontrar respuestas a partir de sus recursos existentes, identifica expertos en la materia en su organización. Puede conectarse con la persona adecuada para obtener la información que necesita.

vía Espigar El asistente de IA de Glean le ayuda a redactar correos electrónicos convincentes, resumir documentos y analizar datos. Aprovecha los datos del repositorio de información de su empresa y los utiliza para ayudarle a crear documentos e informes contextuales.

El asistente de IA también le permite automatizar flujos de trabajo complejos con indicaciones avanzadas. Puede crear indicaciones con pasos, estructuras e instrucciones para guiar al asistente de IA de Glean a través de procesos de varios pasos sin intervención manual.

vía Espigar El grafo del conocimiento es un marco integral que establece relaciones entre las personas, el contenido y la actividad de una organización. Glean utiliza "conectores" para conectar los activos de conocimiento con las numerosas aplicaciones internas y externas de su empresa.

A continuación, la herramienta recopila e indexa la información de estas fuentes para crear un repositorio de conocimientos en el que se puedan realizar búsquedas. Las fuentes de información pueden ser correos electrónicos, chats, documentos, herramientas de trabajo, etc.

Esta función resulta útil cuando se desea acceder a contenidos contextualmente relevantes sin perder tiempo buscando en todo el espacio de trabajo digital. Glean utilizará el gráfico de conocimiento para comprender las interacciones anteriores y extraer todas las presentaciones, comunicaciones y documentos relevantes relacionados con su proyecto.

vía Copiloto de Microsoft Copilot es un asistente inteligente de IA integrado en Microsoft SharePoint, Word, Excel y otras aplicaciones de Microsoft 365. Puede ayudarle a realizar varias tareas, como la creación de contenido, la búsqueda de IA empresarial y el análisis de datos.

La herramienta utiliza Large Language Models (LLM) y está integrada con Bing para ofrecerte la información más relevante y actualizada para tus búsquedas. Copilot también puede extraer información de diversas fuentes públicas, lo que la hace útil para la investigación y la educación.

Estas son algunas de las funciones clave de Copilot que pueden agilizar tu trabajo en las aplicaciones de Microsoft 365.

vía Copiloto de Microsoft Copilot actúa como una plataforma de conocimiento impulsada por IA para corporaciones. Se conecta de forma segura a los datos de la empresa que se encuentran en su correo electrónico, notas, documentos y calendarios.

Así, en lugar de perder tiempo buscando en innumerables fuentes de conocimiento y conectando con expertos en la materia, puede utilizar la experiencia de chatear para obtener respuestas a preguntas relacionadas con el trabajo.

**Más información Cómo usar Microsoft Copilot en Word y conseguir más con IA

vía Copiloto de Microsoft Además de proporcionar conocimientos. Copilot actúa como tu propio asistente personal, ayudándote a quitarte de encima tareas repetitivas. Se integra con las aplicaciones de la suite Microsoft 365 para ofrecer varias ventajas. He aquí cómo.

Los conectores de Microsoft Graph le permiten ingerir información de nivel corporativo (usuarios, dispositivos, hubs de conocimiento, aplicaciones) de servicios de Microsoft y de otros proveedores en Microsoft Graph. Esto proporciona a Copilot una comprensión semántica de las indicaciones y le permite ofrecer respuestas significativas y relevantes a todas las consultas relacionadas con el trabajo.

De entrada, es difícil diferenciar entre Glean y Microsoft basándose únicamente en sus funciones. En la tabla siguiente, compararemos Glean con Microsoft Copilot para comprender sus funciones a nivel granular.

Comparación entre Glean y Microsoft Copilot

Glean se conecta con una amplia variedad de sistemas de corporación, sirviendo a un intervalo de diferentes casos de uso y funciones. De este modo, siempre que utilice Glean para realizar una búsqueda relacionada con el trabajo, obtendrá información consolidada de todos estos sistemas.

Copilot se integra perfectamente con las aplicaciones de productividad de Microsoft. También se integra con aplicaciones de terceros a través de Microsoft Graph, lo que le permite extraer información contextualmente relevante de una variedad de sistemas de datos de terceros como Confluence, servicios de Google y Salesforce.

Ganador

Tanto Glean como Microsoft Copilot funcionan igual de bien en lo que se refiere a capacidades de búsqueda empresarial gracias a su integración con un amplio intervalo de herramientas y aplicaciones de terceros. Sin embargo, Copilot es la mejor opción para las corporaciones que están profundamente integradas en el ecosistema de Microsoft.

Glean lugar de trabajo IA puede ofrecer asistencia en función del contexto. Esto significa que utiliza el procesamiento avanzado del lenguaje natural para reconocer la intención de búsqueda de un usuario y sugerirle los siguientes pasos. Esta función es especialmente útil en un escenario de soporte al cliente.

Digamos que un cliente abre un ticket en una aplicación como Zendesk. Glean recupera inmediatamente toda la información relevante del cliente, resume el problema, incluye enlaces a documentos relacionados y menciona a las PYMES que pueden ayudarle. También le ofrece un conjunto de acciones sugeridas para que los agentes de compatibilidad puedan responder rápidamente.

Con Copilot, en lugar de asistencia contextual, usted se limita sobre todo a generar resúmenes, analizar datos y preparar informes dentro de las aplicaciones de Microsoft.

Ganador 🏆

Claramente, Glean se lleva la palma aquí por su capacidad para comprender las necesidades de la empresa y ofrecer un conjunto de sugerencias más holístico y personalizado. Esto es útil para elementos de acción críticos en funciones como ventas, compatibilidad y RRHH.

Una de las principales funciones de Glean es Glean Apps. Puede utilizar estas experiencias de IA generativas personalizadas para automatizar diferentes partes de sus flujos de trabajo diarios. No requiere código: puedes crear Glean Apps personalizadas utilizando el lenguaje natural.

Con Glean Apps, puede automatizar tareas como responder a preguntas frecuentes, gestionar solicitudes de TI, analizar problemas y mucho más. Copilot ofrece automatización de tareas rutinarias como la redacción, edición, análisis de datos y resumen de contenidos.

Ganador 🏆

Es seguro decir que Glean también gana esta ronda. Sus capacidades avanzadas son una ventaja para la automatización de acciones personalizadas, especialmente para flujos de trabajo complejos de varios pasos.

Una función favorita para nosotros tiene que ser el Work Hub de Glean. Se trata de un entorno de trabajo común en el que se publican anuncios, alertas, actualizaciones, documentos, KPI y políticas de toda la empresa para que todos puedan verlos. El Work Hub también contiene un directorio para que los empleados, especialmente los recién contratados, encuentren a gente por su departamento, rol o ubicación.

Si un compañero de equipo te menciona en cualquier aplicación, la mención aparece inmediatamente en el Work Hub. Esto facilita estar al tanto de las comunicaciones importantes, independientemente de la herramienta utilizada para enviar el mensaje.

Copilot se integra con Microsoft Teams. Puede generar resúmenes de reuniones, capturar elementos de acción y supervisar los proyectos asignados a los empleados. También puede ayudarle a encontrar respuestas a preguntas concretas basándose en su historial de chats con compañeros de equipo o colegas.

Ganador 🏆

Al comparar Glean y Microsoft Copilot, la primera obtiene mejores resultados. El Work Hub de Glean actúa casi como una base de conocimientos de la empresa, reuniendo los documentos y la información dispersos de la empresa, junto con algunas funciones para la comunicación en equipo.

También teníamos bastante curiosidad por conocer estas herramientas desde el punto de vista de un usuario. Investigando más en Reddit, esto es lo que encontramos:

Un Redditor recomienda específicamente Glean por su facilidad de configuración y su amplia biblioteca de API.

Otro usuario destaca Glean por su capacidad para funcionar como una impresionante plataforma de búsqueda.

Muchos usuarios de Reddit se mostraron satisfechos con el rendimiento de Microsoft Copilot en varios campos. Por ejemplo, un par de Usuarios de Reddit elogiaron Copilot por su uso en los campos de la medicina y la informática.

Si bien hay un montón de excelentes comentarios de los usuarios en Reddit tanto para Glean y Copilot, ambas herramientas tienen su parte justa de los críticos también.

La mayor crítica a Glean en Reddit es el uso de datos procesados para entrenar sus modelos de IA, como se afirma en un comentario de Hilo de Reddit sobre el software para tomar notas de Glean.

No soy abogado, pero he leído la política de privacidad de Glean. Parece decir que Glean no compartirá ni venderá los datos en bruto con ninguna empresa externa. Así que, por ejemplo, no van a publicar todas tus clases en Chegg. Pero no veo nada que diga que no utilizarán tus datos ellos mismos, o que no venderán algún tipo de datos agregados o no brutos (es decir, los datos procesados en lo que una IA utiliza para modelar).