Las 10 mejores alternativas a Microsoft Copilot para facilitarte la vida y los flujos de trabajo en 2024

¿Recuerdas una época anterior a la IA? Sinceramente, no puedo.

Utilizo la IA casi a diario para escribir mis correos electrónicos, resumir reuniones y crear presentaciones.

Y de mis herramientas de IA preferidas basadas en grandes modelos lingüísticos, Microsoft Copilot es una a la que vuelvo con frecuencia, especialmente cuando utilizo otros programas de Microsoft 365.

Pero Microsoft Copilot tiene sus inconvenientes. No ofrece integraciones para herramientas fuera de Microsoft 365 y tiene una compatibilidad limitada para generar códigos y salidas de texto humanizadas. La tecnología de IA también puede ser lenta y procesar datos limitados a la vez (tiene un límite de 500 filas de información en Excel).

Fue entonces cuando empecé a preguntarme: ¿Existe alguna alternativa a Microsoft Copilot (con capacidades de IA) que pueda utilizar en su lugar? Mis colegas han tenido la amabilidad de compartir sus recomendaciones y yo he recopilado mis propias investigaciones para elaborar una lista definitiva.

En esta guía, trataré en detalle las 10 mejores alternativas a Microsoft Copilot y mencionaré sus funciones, ventajas, limitaciones y precios.

Qué buscar en una alternativa a Microsoft Copilot

En lo que respecta a la tecnología de IA generativa, Microsoft Copilot no está mal. Pero hay algunas cosas que pueden convertirse en un obstáculo en su trabajo.

Por ejemplo, no puede recordar conversaciones anteriores y no es muy bueno produciendo código. Además, su lenguaje escrito suena claramente a IA (cero personalidad).

Basándome en mi experiencia, puede que te vaya mejor con alternativas a Microsoft Copilot que te ofrezcan las siguientes capacidades de IA.

Memoria conversacional a largo plazo: Lo que más me costó de Microsoft Copilot fue su incapacidad para recordar información a través de múltiples interacciones. Un asistente de IA ideal debería ser capaz de ofrecerte respuestas relevantes, teniendo en cuenta la información compartida en chats anteriores

Lo que más me costó de Microsoft Copilot fue su incapacidad para recordar información a través de múltiples interacciones. Un asistente de IA ideal debería ser capaz de ofrecerte respuestas relevantes, teniendo en cuenta la información compartida en chats anteriores Respuestas humanizadas: Las herramientas de IA son conocidas por su forma repetitiva y algorítmica de responder a las indicaciones. Como yo estaba usando Microsoft Copilot para el contenido, las respuestas mecánicas fueron un gran desafío para mí, y tuve que poner mucho esfuerzo en humanizar constantemente el contenido

Las herramientas de IA son conocidas por su forma repetitiva y algorítmica de responder a las indicaciones. Como yo estaba usando Microsoft Copilot para el contenido, las respuestas mecánicas fueron un gran desafío para mí, y tuve que poner mucho esfuerzo en humanizar constantemente el contenido Personalización: Microsoft Copilot carece de personalidad. Sé que es raro decirlo de un modelo de IA, pero tu asistente de IA debería entender tu estilo de escritura, tono y vocabulario únicos, y ser capaz de replicarlos sin sonar genérico

Microsoft Copilot carece de personalidad. Sé que es raro decirlo de un modelo de IA, pero tu asistente de IA debería entender tu estilo de escritura, tono y vocabulario únicos, y ser capaz de replicarlos sin sonar genérico Privacidad de los datos : Forbes señaló que Microsoft afirma ofrecer "protección de datos comerciales gratuita" a los usuarios de empresa registrados con Microsoft Entra ID, lo que garantiza que sus datos de chateo no se guarden ni se utilicen para formación. Sin embargo, esta protección no se extiende a los usuarios individuales de Microsoft Copilot Pro

: Forbes señaló que Microsoft afirma ofrecer "protección de datos comerciales gratuita" a los usuarios de empresa registrados con Microsoft Entra ID, lo que garantiza que sus datos de chateo no se guarden ni se utilicen para formación. Sin embargo, esta protección no se extiende a los usuarios individuales de Microsoft Copilot Pro Capacidad de codificación: Las capacidades de codificación de Microsoft Copilot son inconsistentes. Aunque puede ofrecer sugerencias útiles, hay incidencias en el código y la calidad del resultado depende en gran medida de la capacidad del desarrollador para dar indicaciones precisas

Con esto, aquí tienes 10 alternativas a Microsoft Copilot que deberías probar.

Las 10 mejores alternativas a Microsoft Copilot

1. ClickUp (La mejor para la creación de contenidos de IA y gestión de proyectos)

crea contenido, resume tus tareas, sigue su progreso y obtén actualizaciones instantáneas con ClickUp Brain_

La fuerza de ClickUp reside en su solución todo en uno, excelente para la creación de contenidos y la gestión de proyectos.

Yo lo utilizo habitualmente para crear, asignar y realizar el seguimiento de tareas y colaborar en proyectos con mi equipo. Es como utilizar un montón de apps diferentes, pero en un único hub centralizado con una interfaz intuitiva, que ahora es aún más fácil de usar con el asistente de IA de ClickUp, Cerebro ClickUp .

Con ClickUp Brain, la plataforma proporciona un soporte inteligente y personalizado para equipos de todos los tamaños (incluso si se trata de un ejército de una sola persona). La herramienta lo consigue con una automatización rapidísima y respuestas humanizadas inteligentes. Combínelo con Automatización ClickUp y dispondrá de un potente compañero capaz de automatizar todas esas molestas tareas repetitivas.

centrarse en el trabajo en profundidad y dejar las cosas repetitivas a ClickUp Automation_

¿Mi parte favorita? También puede utilizar la herramienta AI Writer para generar ideas, crear esquemas de artículos y redactar contenidos a través de ClickUp Brain, lo que lo convierte en una herramienta ideal Herramienta de creación de contenidos de IA para la mayoría de los usuarios. Y aún hay más. Con ClickUp Chat nunca se perderá las actualizaciones importantes. Le permite chatear, asignar, comunicar y compartir archivos adjuntos y actualizaciones de toda la empresa en tiempo real con su equipo.

Además, plantillas personalizadas como la de Plantilla ClickUp Brainstorming facilitan la generación de ideas y su discusión con el equipo, creando un espacio que fomenta la colaboración y la innovación.

Plantilla de tormenta de ideas ClickUp

Diseñada para la eficiencia y la innovación, esta plantilla capta las ideas de forma eficaz y facilita una integración perfecta de los comentarios. Ya se trate del lanzamiento de nuevos productos, la planificación de eventos o, simplemente, el fomento de la creatividad, esta plantilla permite a su equipo alcanzar mayores logros gracias a vistas personalizadas como:

Vista Lista para recopilar ideas para más tarde

Cronograma para organizar las ideas según la prioridad y el esfuerzo necesario

Vista por departamentos para crear espacios dedicados a lluvias de ideas para equipos específicos

Vista por fases para planificar y ejecutar esas ideas paso a paso

Vista de prioridades para clasificar las ideas más importantes en las que centrarse

ClickUp mejores funciones

Visualice los cronogramas, dependencias y prioridades de los proyectos conVistas de ClickUp Divida las tareas complejas en pasos manejables mediante subtareas generadas por IA a través deTareas de ClickUp Cree campos personalizados para datos específicos del proyecto (por ejemplo, subcontratistas, presupuestos)

Revisar y anotar documentos, imágenes y planos conClickUp Revisión Realizar cálculos de presupuestos, cantidades y materiales conClickUp Estimaciones de duración Trabaje simultáneamente con su equipo mediante la edición y colaboración en tiempo real a través deDocumentos de ClickUp* Utilice documentos preconstruidosPlantillas ClickUp para distintos tipos de proyectos (por ejemplo, construcción, gestión de clientes)

Acceda y gestione proyectos sobre la marcha con la app para móviles

Conéctese con otras herramientas mediante sencillas integraciones para mejorar su flujo de trabajo

Limitaciones de ClickUp

El acceso completo a ClickUp Brain requiere un plan de pago

Precios de ClickUp

Plan Free

Ilimitado: 7 $/mes por usuario

Business: 12 $/mes por usuario

Enterprise: Consultar precios

Cerebro ClickUp: Añadir a cualquier plan de pago por 7 $ por miembro y mes

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 6.700 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 3.600 opiniones)

2. IBM Watson Studio (Mejor herramienta de IA multilingüe para desarrolladores)

vía

https://www.ibm.com/products/watsonx-ai_ iBM Watson Studio /%href/

Me encanta que me den opciones, por eso IBM Watson Studio es una de las mejores alternativas a Microsoft Copilot, en mi opinión, si eres desarrollador.

Esto es lo que quiero decir: La plataforma unifica herramientas de código abierto (PyTorch, TensorFlow) con herramientas de ciencia de datos basadas en código o visuales de IBM (Jupyter notebooks, R, Scala). Esto la convierte en una de las mejores herramientas de IA para que desarrolladores y analistas construyan, ejecuten y gestionen modelos de IA.

Watson Studio mejores funciones

Colabore a lo largo de todo el ciclo de vida de la IA, desde la creación hasta la implementación y la supervisión

Integre con sus marcos preferidos como PyTorch, TensorFlow, y scikit-learn, usando Python, R, o Scala

Automatice la creación de modelos y ahorre tiempo, especialmente si es nuevo en el campo

Limpie y dé forma a los datos sin esfuerzo con el editor visual de Watson

Desarrolle modelos visualmente utilizando IBM SPSS Modeler, haciendo que la IA sea accesible para todo el mundo

Realice un seguimiento y mejore el rendimiento y la equidad de los modelos tras su despliegue

Limitaciones de Watson Studio

Los costes varían en función del uso, ya que Watson Studio es un servicio basado en la nube

Iniciarse en la IA y la ciencia de datos puede seguir siendo complicado para los principiantes, a pesar de la automatización que ofrece

Hay que tener en cuenta la posible dependencia del ecosistema de la nube de IBM debido a su integración con marcos de trabajo de código abierto

Precios de Watson Studio

Gratis/a

Profesional: 1,02 USD/unidad-hora de capacidad

Valoraciones y reseñas de Watson Studio

G2: 4,2/5 (162 opiniones)

Capterra: No hay suficientes opiniones

3. Tabnine (Mejor asistente de IA para desarrolladores)

via tabnine_ Tabnine es esencialmente un compañero de codificación potenciado por inteligencia artificial, permitiendo a los usuarios escribir código más rápido sugiriendo las siguientes líneas de codificación. Es como tener a alguien que conoce bien tu estilo de código, y puede encargarse de todas las cosas aburridas y repetitivas.

Además, funciona con prácticamente cualquier lenguaje de programación o editor de código que utilices.

Esto hace de Tabnine uno de los mejores Herramientas de IA disponibles para el desarrollo de software .

Sin embargo, no todo es magia. La calidad de sus sugerencias depende de lo complicado que sea el código y de la cantidad de información con la que tenga que trabajar. Cuanto menos complicado sea el código, más puede ayudar Tabnine.

Las mejores funciones de Tabnine

Genera código de forma eficiente y automatiza tareas repetitivas

Soporte a través de chatear con IA durante todo el proceso de desarrollo

Experimente sugerencias de código adaptadas a su estilo y contexto de proyecto

Protección de la propiedad intelectual mediante datos de formación cuidadosamente seleccionados

Limitaciones de Tabnine

La calidad de las sugerencias de código puede variar en función de la complejidad del código y de los datos disponibles

Confiar demasiado en una herramienta de IA puede obstaculizar su capacidad de resolución de problemas

Precios de Tabnine

Free: gratuito/a

Pro: 12 $/usuario/mes (gratuito/a durante 90 días)

Enterprise: 39 $/usuario/mes

Valoraciones y reseñas de Tabnine

G2: 4,2/5 (40 opiniones)

Capterra: No hay suficientes opiniones

4. ChatGPT (Mejor para respuestas similares a las humanas)

vía ChatGPT Recuerdo cuando ChatGPT se convirtió por primera vez en una sensación de Internet - mi feed de LinkedIn estaba lleno de gente experimentando con él (y riéndose de sus primeras alucinaciones).

Llevo meses utilizando ChatGPT (sobre todo GPT-4 y 4o), y me encanta la gran variedad de plugins disponibles en la tienda de GPT. Esto me permite hacer que GPT realice muchas tareas generadas por IA dentro de una única interfaz, como escribir una nueva entrada en el blog, crear una copia del sitio web, actualizar el contenido existente, realizar análisis de datos y probar mi código.

Una de sus funciones que más me gusta es que, a diferencia de Microsoft Copilot, puede recordar chats anteriores y generar resultados basados en lo que recuerda.

Pero sigo teniendo problemas con el hecho de que el número de indicaciones está limitado por usuario. Como creador de contenidos, tengo que ser muy preciso con mis indicaciones, y ChatGPT limita la profundidad a la que puedo llegar. Cuando llego al límite, GPT-4 cambia a GPT-3.5, que es como pasar de hablar con un doctor a hablar con un becario con exceso de trabajo y cafeína.

Si esto también te molesta, hay otras opciones

/ref/ https://clickup.com/es-ES/blog/63248//alternativas-chatgpt// ChatGPT alternativas /%href/

que pueden hacer un trabajo similar.

ChatGPT mejores funciones

Realiza un amplio intervalo de tareas, desde responder a tus preguntas hasta crear formatos de texto creativos

Conversa con GPT 4 y pídele que realice análisis de datos, cree diseños y resuma grandes piezas de información

Accede a cientos de plugins enviados por los usuarios desde la tienda GPT que elimina la necesidad de generar indicaciones

Limitaciones de ChatGPT

ChatGPT genera a veces información incorrecta o engañosa debido a su falta de experiencia en el mundo real y a su dependencia de los datos de entrenamiento

El modelo puede mostrar sesgos presentes en sus datos de entrenamiento, lo que puede dar lugar a resultados injustos o discriminatorios contra cierto público

La versión gratuita de ChatGPT suele tener problemas con tareas que requieren sentido común o comprensión del mundo real, mientras que GPT Plus obtiene mejores resultados

Precios de ChatGPT

Free: gratuito/a

Plus: 20 $/mes

Equipos: 25 $/mes

Valoraciones y reseñas de ChatGPT

G2: 4,7/5 (554 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (50 opiniones)

5. Claude (Mejor para equipos de contenido)

via Claude AI Claude IA es básicamente como el primo de ciudad de ChatGPT. El asistente de escritura de inteligencia artificial es realmente bueno en cosas como escribir una entrada de blog, crear copia para páginas web, resumir artículos, arreglar tu escritura, actualizar contenido existente, responder preguntas e incluso ayudarte a codificar.

Lo mejor de todo es que, a diferencia de Microsoft Copilot, no tienes que preocuparte por solicitudes muy largas o complicadas, ya que Claude puede gestionarlas todas gracias a su gran memoria de conversación. Parece que alguien se ha tomado sus almendras.

Pero aquí es donde creo que Claude falla en comparación con Microsoft Copilot: Claude no puede acceder a Internet en este momento, así que no podrá encontrar información actualizada para ti como pueden hacer otras herramientas de IA.

Claude mejores funciones

Obtén acceso gratuito/a a uno de los mejores modelos de asistente de IA (Claude-2), que es uno de sus modelos de lenguaje de gran tamaño más capaces

Consigue 100.000 tokens y trabaja con indicaciones más complejas

Convierte textos de cualquier longitud en resúmenes concisos

Limitaciones de Claude

A diferencia de algunos competidores, Claude no puede acceder y procesar información de la web en tiempo real

Claude carece de funciones como la creación de imágenes, el análisis de datos y la navegación web

Al igual que otras herramientas de IA basadas en grandes modelos lingüísticos, Claude puede generar textos que no sean del todo precisos y que requieran una comprobación de los hechos

Precios de Claude

Free: gratuito/a

Pro: 20 $/mes

Equipo: 25 $/mes

Valoraciones y reseñas de Claude

G2: 4,7/5 (22 opiniones)

Capterra: No hay suficientes opiniones

Lea también Herramienta de creación de contenidos de IA

6. Simplificado (Mejor para plantillas de contenido)

via simplificado Si su equipo de marketing está buscando una alternativa a Microsoft Copilot, Simplified es la solución perfecta asistente de IA ideal para su lugar de trabajo.

Me impresionó su vasta colección de plantillas de IA para la escritura, imágenes, diseño, edición y creación de vídeo. El único inconveniente es que hay demasiadas herramientas diferentes para utilizar, lo que puede resultar abrumador para un público primerizo.

Simplified mejores funciones

Satisface tus diversas necesidades creativas, desde la redacción de IA hasta la edición de vídeo, en una única interfaz intuitiva

Colabora con tu equipo y ahorra tiempo con comentarios y edición en tiempo real

Mantenga una identidad de marca coherente en todas las plataformas con su colección de plantillas de diseño, vídeo y redacción publicitaria

Limitaciones simplificadas

El asistente de redacción IA puede producir a veces resultados imperfectos, lo que requiere la intervención humana

El conjunto de herramientas es amplio, pero algunas funciones carecen de la profundidad de las herramientas de IA especializadas

Precios simplificados

Pro: 9 $/mes

Simplificado: 24 $/mes

Valoraciones y reseñas de Simplified

G2: 4,6/5 (4,5K opiniones)

Capterra: 4,7/5 (256 opiniones)

7. Writesonic (Mejor para redacción SEO)

vía writesonic Cuando se trata de escribir sobre IA enfocada al SEO, no hay muchas herramientas que puedan hacerle sombra a Writesonic.

El asistente de escritura IA es una de las mejores alternativas de Microsoft Copilot para la escritura SEO de entradas de blog, y está muy bien valorado entre los profesionales SEO con los que he trabajado.

Así que mientras que algunas herramientas pueden darte jerigonza corporativa como "comprender la comprensión integral, a prueba de futuro a escala", Writesonicis mucho más humano en su esfuerzo. Y funciona bien para formatos de contenido más allá de los blogs.

Writesonic también te ofrece un chatbot avanzado, Chatsonic, que es genial para imágenes y para explorar trending topics. La plataforma también tiene una interfaz intuitiva.

Sin embargo, si tus requisitos de escritura son diferentes, puedes considerar revisar algunos Alternativas de Writesonic en su lugar.

Writesonic mejores funciones

Accede a una amplia biblioteca de plantillas de contenido para varios tipos de contenido y genera contenido personalizado con simples indicaciones

Alinea el contenido generado con la voz de tu marca subiendo muestras de voz de marca

Verifica automáticamente la originalidad del contenido con un comprobador de plagio integrado (aunque se recomiendan comprobaciones adicionales)

Optimice sus flujos de trabajo integrando la herramienta de IA con plataformas como Zapier y WordPress

Obtén respuestas a preguntas y genera respuestas creativas a través de Chatsonic, la herramienta de IA conversacional de Writesonic

Conversa con cualquier formato de archivo, incluidas imágenes, PDF, sitios web e incluso clips de audio

Límites de Writesonic

Navegar por el amplio conjunto de funciones de la plataforma puede resultar complicado

El rendimiento puede variar dado que el asistente de escritura IA está alojado en la nube (aunque no es un problema recurrente)

Precios de Writesonic

Free: gratuito/a

Chatsonic: 12

Individual: 16

Estándar: 79

Valoraciones y reseñas de Writesonic

G2: 4.7/5 (1.9K opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 2.000 opiniones)

8. GitHub Copilot (Mejor para equipos de software)

vía gitHub Qué sería de la vida de un programador sin GitHub Copilot.

Oímos hablar de que la IA se está apoderando de los trabajos de los desarrolladores, ¡pero probablemente GitHub está salvando los trabajos de los desarrolladores de volverse demasiado aburridos! (Este chiste me lo contó uno de mis amigos desarrolladores)

Funciona así: La IA sugiere líneas de código o incluso funciones enteras a medida que escribes, basándose en el contexto de tu código y el lenguaje de programación que estás utilizando.

Piensa en ello como si tuvieras un compañero de código altamente cualificado que puede ayudarte con tareas repetitivas, sugerirte mejoras e incluso aprender nuevos patrones de código.

Si quieres que tu desarrollador se centre en la resolución de problemas, Copilot de GitHub es la solución ideal productividad a través de IA. Esto la convierte en una de las mejores alternativas a Microsoft Copilot para programadores.

GitHub Copilot mejores funciones

Ahorra tiempo con la experiencia de la herramienta de IA para acelerar la codificación sugiriendo fragmentos de código relevantes

Trabaja con varios lenguajes de programación y frameworks

Descubre nuevos patrones de código y soluciones basadas en sugerencias inteligentes

Límites de GitHub Copilot

Cuidado con las posibles variaciones en la calidad y relevancia de los resultados generados por la herramienta de IA

Aprender a utilizar eficazmente las sugerencias de la herramienta de IA puede resultar complicado

Precios de GitHub Copilot

Gratuito/a

Equipo: 4 $/mes

Enterprise: 21 $/mes

Valoraciones y reseñas de GitHub Copilot

G2: 4,5/5 (138 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (21 opiniones)

9. IntelliCode (El mejor para sugerencias inteligentes de código)

vía Intellicode de Microsoft IntelliCode es un asistente de escritura de código basado en IA que analiza patrones de código para ofrecer sugerencias inteligentes (¡está en el nombre!) para completar el código.

Básicamente, la herramienta que aprende de tu código y sugiere la mejor manera de terminar tus líneas o dar formato a tu código.

Es una de las alternativas a Microsoft Copilot que más valor ofrece a los equipos de desarrollo. A los programadores que conozco les encanta su interfaz limpia y sus sugerencias de código.

IntelliCode mejores funciones

Obtén sugerencias contextuales para optimizar tu esfuerzo de código

Identifica patrones recurrentes y sugiere implementaciones óptimas

Personalice la herramienta de IA para adaptarla a sus preferencias de codificación

Límites de IntelliCode

Considerar enfoques alternativos para bases de código completamente nuevas

Prever posibles imprecisiones en las sugerencias

Precios de IntelliCode

Gratis, gratuito/a

Valoraciones y reseñas de IntelliCode

G2: 4.5/5 (3.5K+ opiniones)

Capterra: 4.8/5 (1.6K+ opiniones)

10. Wipro Holmes (Mejor para la automatización del flujo de trabajo de TI)

via wipro Holmes Wipro Holmes es una plataforma de aprendizaje automático que ayuda a las empresas a automatizar sus procesos de negocio con IA.

Pero aquí es donde la herramienta de IA destaca como una de las mejores alternativas a Microsoft Copilot: Wipro Holmes puede predecir y prevenir problemas antes de que surjan.

Me pareció bastante hábil en la gestión de problemas tecnológicos comunes, pero no siempre obró milagros en problemas no informáticos. Esto hace que sea una herramienta de IA de nicho que funciona mejor para las empresas que sólo necesitan una solución de automatización de TI.

Las mejores funciones de Wipro Holmes

Ofrece a los usuarios más de 40 soluciones preconfiguradas para problemas comunes de escritorio, portátiles y software

Responder a consultas y problemas, y crear tickets de servicio con el asistente conversacional impulsado por IA

Identifique y aborde de forma proactiva los problemas potenciales antes de que afecten a la experiencia del usuario mediante el mantenimiento predictivo

Libere al personal de TI de tareas complejas permitiendo a los usuarios resolver problemas por sí mismos

Limitaciones de Wipro Holmes

Algunas funciones pueden requerir conocimientos técnicos básicos para su utilización óptima

Es posible que las soluciones preconfiguradas no aborden todos los problemas específicos

Wipro Holmes se centra principalmente en los problemas informáticos de los usuarios finales, no en procesos empresariales más amplios

Precios de Wipro Holmes

No disponible

Valoraciones y reseñas de Wipro Holmes

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No disponible

No te limites a usar IA, domínala

La inteligencia artificial ya no es cosa del futuro: ya la están utilizando equipos de todos los sectores, ¡y a todo el mundo le encanta!

¿Y por qué no? Si se utiliza con la formación adecuada herramientas con capacidades de IA pueden ayudarle a ahorrar tiempo, mejorar la productividad y potenciar la colaboración con su equipo de formas más significativas.

Pero con tantas herramientas de IA en el mercado, es importante que investigues e identifiques primero tus necesidades exactas. En mi caso, me di cuenta de que Microsoft Copilot no era ideal para todo mi trabajo debido a su limitada exposición fuera del ecosistema de Microsoft 365.

Quería que mi asistente de IA me ayudara a crear contenido, colaborar con mi equipo y gestionar mis tareas diarias de forma más eficiente. Después de probar un montón de diferentes herramientas de IA, (incluyendo Microsoft Copilot) encontré mi complemento perfecto: ClickUp.

Con ClickUp Brain, siempre estoy a unas pocas indicaciones de crear ideas y discutirlas con mi equipo. Puedes probarlo gratis, gratuito/a aquí y comprueba si te funciona