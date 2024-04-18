Ejemplos de manuales para empleados y buenas prácticas para equipos de RR. HH.

Un manual para empleados es una guía de referencia completa que describe las políticas, los procedimientos y las expectativas de los empleados de su empresa. Garantiza que todo el personal, independientemente de dónde trabaje, comprenda las normas sobre cuestiones como la propiedad intelectual y los protocolos de seguridad.

Se trata de un acuerdo mediante el cual su equipo de RR. HH. establece procesos o «normas básicas» para crear un entorno de trabajo productivo y positivo. Tanto los nuevos empleados como los ya existentes pueden utilizar este manual como recurso central.

El manual explica el propósito de su trabajo y les proporciona la información necesaria sobre cómo comportarse y gestionar su trabajo diario. Muchos manuales también incluyen procedimientos operativos estándar (POE) que proporcionan instrucciones específicas sobre cómo realizar las tareas de forma eficaz.

Aunque puede que no sean el material de lectura más apasionante, desempeñan un rol crucial a la hora de ajustar el tono y la cultura de un lugar de trabajo.

Además, un manual bien elaborado puede ayudar a mitigar malentendidos y posibles problemas legales. Describir claramente las políticas de la empresa puede evitar confusiones sobre los derechos de los empleados y las expectativas de la empresa, lo que favorece un entorno de trabajo armonioso.

Este artículo tiene como objetivo guiarle en la creación de un excelente manual para empleados que proporcione una orientación clara con un toque de carácter y calidez. Exploraremos ejemplos creativos de manuales para empleados que puede adaptar a su organización.

¿Qué hace que un manual del empleado sea excelente?

Es fácil pensar que un manual del empleado es un aburrido libro de normas. Pero es mucho más que eso. Es un documento fundamental que marca la pauta de la cultura de su empresa e informa a los empleados sobre sus roles y responsabilidades, lo que garantiza menos caos y más cohesión en toda la organización.

Funciones clave de un manual del empleado ideal

Un buen manual para empleados comienza presentando la misión, la visión y los valores de la empresa, lo que ayuda a los empleados a comprender el propósito de su trabajo.

El manual de su empresa debe cubrir todas las políticas necesarias del lugar de trabajo de forma clara y concisa, incluyendo temas como el horario laboral, la remuneración y las prestaciones, las políticas de permisos, el código de conducta y las políticas contra la discriminación.

También debe ser transparente en cuanto a las expectativas y los procedimientos, al tiempo que garantiza el cumplimiento de las leyes y normativas laborales pertinentes.

Cualidades de un buen manual

Un manual completo garantiza que sus empleados tengan toda la información que necesitan en un solo lugar, lo que reduce la confusión y agiliza la comunicación.

Las siguientes son funciones imprescindibles para un manual del empleado:

Exhaustividad: Asegúrese de que el manual cubra todos los temas importantes, sin dejar ninguna información sin abordar.

Claridad: evite la jerga y utilice un lenguaje claro y conciso que sea fácil de entender para todos.

Transparencia: cree una comunicación abierta para generar confianza entre sus empleados.

Accesibilidad: organice la información de forma lógica, proporcione un índice y una tabla de contenidos para facilitar la navegación y ponga a disposición copias digitales.

Actualizaciones continuas: revise y actualice el manual periódicamente para reflejar cualquier cambio en las políticas de la empresa, las prestaciones o los requisitos legales.

Contenido práctico: céntrese en incluir información práctica y cotidiana que los empleados puedan utilizar en su trabajo y en su proceso de toma de decisiones.

Estas funciones hacen que su manual del empleado sea valioso, ya que ayuda a los empleados a comprender sus roles y a contribuir al éxito de su empresa.

Ahora, veamos los componentes esenciales sin los cuales un manual del empleado queda incompleto.

Componentes clave de un manual para empleados

¿No le molesta cuando está leyendo una buena novela de suspense y descubre que le faltan las últimas páginas? Los misterios incompletos y sin resolver le dejan con preguntas frustrantes sin respuesta.

Su manual del empleado no debería ser un misterio. Necesita un documento completo que oriente adecuadamente a los empleados de su empresa. Y para ello, debe comprender los componentes clave de un buen manual.

Estos son los aspectos que no puede pasar por alto al redactar un manual para empleados.

Proceso de incorporación

Causar una buena primera impresión a los nuevos empleados depende de lo bien que haya definido el proceso de incorporación en su manual del empleado.

Desglosar el proceso de incorporación en pasos sencillos y prácticos ayuda a los nuevos empleados a comprender sus tareas diarias o semanales. La incorporación de los empleados puede incluir reuniones con los compañeros, asistir a sesiones de formación, aprender sobre las herramientas y los procedimientos de la empresa y comprender sus roles.

Un consejo rápido: no se limite a crear una lista de tareas; explique el propósito que hay detrás de las distintas actividades y relacione estas con la comprensión general de la misión y las metas de la empresa.

Además, destaque los recursos de la empresa, establezca sistemas de compañeros y ofrezca soporte de RR. HH. para garantizar que los nuevos empleados sepan a quién acudir si tienen preguntas o inquietudes. Esto hace que los nuevos empleados se sientan apoyados desde el primer día.

Detalles del empleo

El manual del empleado debe comunicar todos los aspectos del empleo. Los detalles del manual del empleado son normales y contienen información como los procedimientos de rendimiento y despido.

También puede incluir el proceso de evaluaciones de rendimiento y explicar el ciclo de evaluación, lo que ayudará a sus empleados a comprender la importancia del compromiso de los empleados y el crecimiento profesional.

Un consejo rápido: si su empresa utiliza trabajadores contratados, describa las condiciones específicas de su empleo, incluida la duración del contrato y los procedimientos de renovación.

Puede añadir una explicación sobre el concepto de empleo a voluntad (si es aplicable en su ubicación) y los derechos tanto del empleador como del empleado a rescindir el contrato en cualquier momento.

Estos detalles clave garantizan que sus empleados comprendan sus derechos y responsabilidades sin ambigüedades.

Salud y seguridad

Una función fundamental de su manual del empleado es fomentar un entorno de trabajo seguro para su plantilla. Para ello, debe mostrar su compromiso con el bienestar de los empleados y describir los protocolos clave de salud y seguridad.

Establezca todos los aspectos de las normas de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional en su manual. Haga mención de los procedimientos de seguridad específicos relevantes para su industria y destaque el compromiso de su empresa con su cumplimiento.

Además, proporcionar directrices claras sobre la prevención y la elaboración de informes sobre accidentes laborales ayuda a sus empleados a comprender los procedimientos de emergencia.

En esta sección del manual, también puede establecer una política de tolerancia cero para la violencia y el acoso en el lugar de trabajo. Describa los procedimientos para la elaboración de informes y los recursos disponibles para minimizar la repetición de tales incidencias.

Beneficios y compensación

¿Qué tipo de recompensas pueden esperar los empleados a cambio de su arduo trabajo? El manual del empleado debe ofrecer una panorámica clara del paquete de compensaciones y beneficios de su empresa.

Esto le ayudará a explicar cómo gestiona su empresa los salarios. Puede incluir las leyes pertinentes que regulan los sueldos y salarios, incluida la estructura de las bonificaciones o comisiones disponibles en su organización.

También puede añadir políticas sobre el pago de horas extras, incluidos los requisitos de elegibilidad, los métodos de cálculo y los procedimientos de aprobación.

Además, incluir un resumen detallado de las prestaciones que ofrece su empresa aclara cualquier confusión y hace que sus empleados se sientan valorados. Estos detalles suelen incluir información sobre los tipos de permisos (como permisos parentales, vacaciones y bajas por enfermedad), seguro médico, seguro dental, planes de jubilación y ventajas adicionales. No olvide hacer mención de los recursos que sus empleados pueden utilizar para obtener más información.

Proporcione detalles completos sobre cada beneficio, como los criterios de elegibilidad y los métodos de acumulación para cada tipo de permiso que ofrece.

Políticas en el lugar de trabajo

Debe establecer expectativas claras sobre la conducta profesional dentro de su empresa. Empiece por esbozar diversas políticas que guíen las operaciones diarias. A continuación, reafirme el compromiso de su empresa con una cultura laboral diversa e inclusiva y con políticas de no discriminación.

Si su empresa cuenta con empleados que realizan el teletrabajo, dedique una sección a describir las expectativas y las directrices para el teletrabajo. Por lo general, estas incluyen protocolos de comunicación, protocolos de TI y el cumplimiento de la jornada laboral diaria.

Para mitigar los conflictos de intereses, proporcione instrucciones claras a sus empleados sobre situaciones que puedan comprometer su criterio profesional.

Un buen manual para empleados también hace hincapié en la importancia de la seguridad de los datos y el cumplimiento normativo. Establezca normas adecuadas para evitar violaciones de la seguridad o el uso indebido de los equipos de la empresa.

Además de estas secciones generales, puede destacar las políticas de formación y desarrollo, los códigos de vestimenta, las políticas de uso de Internet y las redes sociales, y las normas relativas a la privacidad de los empleados, la protección de datos personales y la resolución de reclamaciones.

Recuerde que su manual debe adaptarse a las necesidades y la cultura específicas de su organización, y revisarse y actualizarse periódicamente para garantizar el cumplimiento de las leyes y normativas aplicables.

Ejemplos de manuales para empleados en los que inspirarse

Ahora que sabemos qué se necesita para crear un buen manual para empleados, veamos algunos ejemplos creativos de manuales para empleados.

1. Nordstrom

a través de Rise with Drew

Este no es el típico manual de normas. El manual del empleado de Nordstrom resume la filosofía de la empresa en una sola y poderosa frase: «Utiliza el buen juicio en todas las situaciones. No habrá normas adicionales».

¿Suena demasiado bueno para ser verdad? Por supuesto, hay reglas adicionales, pero la regla del buen juicio tiene prioridad. Este principio básico empodera a los empleados para resolver problemas y crear una experiencia positiva para el cliente.

Por ejemplo, se anima a los empleados a utilizar su mejor criterio en lugar de seguir un protocolo rígido si se encuentran con una solicitud única de un cliente. Esta flexibilidad ha dado lugar a historias de servicio al cliente excepcional en Nordstrom.

Aunque el manual completo tiene unas 7500 palabras, el enfoque de Nordstrom hacia el trabajo demuestra que la comunicación eficaz no tiene por qué ser complicada ni estar llena de detalles, siempre y cuando se transmita correctamente lo más importante.

2. Meta (antes conocida como Facebook)

a través de Airows

Meta ofrece un ejemplo clásico de cómo debe ser un manual que da prioridad a la cultura; por lo tanto, puede ser una gran fuente de inspiración para su manual.

Todo comienza con una cálida bienvenida del propio director ejecutivo, Mark Zuckerberg. Esto establece un tono amistoso para el manual y hace que los empleados se sientan valorados.

A continuación, el manual define de forma concisa la misión, los principios fundamentales y las expectativas. ¡Aquí no hay exceso de información!

También aborda todos los temas importantes, como seguir los protocolos de seguridad, proteger la información confidencial, fomentar la diversidad y la inclusión, y aportar la actitud y la mentalidad adecuadas al trabajo.

Lo que hace que el manual de Meta destaque realmente es que no solo es un modelo para las políticas, sino también para construir toda una comunidad.

3. Valve

a través de Valve

¡El manual para empleados de Valve es más bien una revolución en materia de manuales! Elimina las normas y las sustituye por una receta para la autonomía y la innovación de los empleados.

El manual ofrece orientación sobre cómo los empleados deben realizar la selección de proyectos, animándoles a considerar dónde pueden aportar valor y alinear sus pasiones.

Olvídese de las jerarquías rígidas. Valve opera con una estructura completamente plana. Esto significa que no hay gerentes ni títulos, y los empleados pueden elegir los proyectos en los que quieren trabajar.

Un ejemplo ilustrativo es la sección sobre la toma de decisiones, donde el manual explica cómo se toman las decisiones buscando a los compañeros más informados en lugar de depender de los gerentes o supervisores.

El manual para empleados de Valve ofrece una visión fascinante de una cultura empresarial que rompe con muchas normas corporativas tradicionales, haciendo hincapié en la autonomía, la retroalimentación entre compañeros y la flexibilidad.

4. HubSpot

a través de HubSpot

El manual «Culture Code» de HubSpot es una versión profundamente personalizada de la cultura y los valores de la empresa. No solo describe las políticas, sino que cuenta la historia de quiénes son. A diferencia de los manuales tradicionales, el manual para empleados de HubSpot es visualmente atractivo y está escrito en un tono coloquial.

El manual articula claramente los valores de la empresa, lo que ayuda a los empleados a alinear sus acciones con las metas generales de la empresa. Estos valores fundamentales se resumen en HEART, que significa «Humilde, Empático, Adaptable, Notable y Transparente». Estos valores guían el comportamiento y la toma de decisiones de los empleados.

Diseñado como una serie de 152 diapositivas, transmite datos clave sobre la misión, la visión, las metas y los principios de HubSpot de una manera divertida y atractiva.

5. Netflix

a través de AirMason

¿Busca un manual que vaya al grano? No busque más: el manual para empleados de Netflix es lo que necesita.

A menudo denominado «Netflix Culture Deck», es famoso por su énfasis en la libertad, la responsabilidad y una cultura de alto rendimiento.

La confianza es muy importante en Netflix. Su manual fomenta este aspecto al dar mucha autonomía a los empleados. Hay muy pocas normas sobre gastos, vacaciones y horario de trabajo.

El manual no se centra en cómo hacer su trabajo, sino en cómo lograr excelentes resultados. Esto permite a los empleados ser creativos y encontrar la mejor manera de abordar los retos.

El manual de Netflix es un excelente ejemplo de cómo crear una cultura empresarial sólida y positiva.

Siga leyendo si desea inspirarse en estos manuales y crear uno similar para sus empleados.

Cómo dar un aspecto profesional a su manual del empleado

Un manual para empleados debe tener un aspecto profesional y transmitir eficazmente su mensaje de transparencia y soporte.

A continuación le ofrecemos algunos consejos para garantizar que su manual refleje fielmente la cultura de su empresa:

Diseño limpio y organizado: opte por un diseño claro y fácil de navegar y utilice títulos, subtítulos y viñetas para dividir el texto y facilitar la lectura.

Lenguaje profesional: mantenga un tono profesional en todo el manual. Evite la jerga y utilice frases concisas para facilitar la comprensión.

Imágenes adecuadas: incluya iconos sencillos, gráficos o infografías para dividir el texto y representar visualmente la información clave.

Puede crear un manual profesional con ClickUp. ¡Le mostramos cómo!

ClickUp: su kit de herramientas todo en uno para manuales.

Utilice ClickUp Documentos con páginas anidadas y opciones de estilo para crear manuales eficaces.

¡Utilice ClickUp Documentos para crear el mejor manual para empleados!

Junto con un potente software para manuales de empleados, puede idear todo el proceso de creación del manual en ClickUp, desde la redacción hasta la distribución.

La herramienta le permite a usted y a su equipo colaborar en la redacción del manual. Los miembros del equipo pueden redactar secciones, sugerir modificaciones y dejar comentarios directamente en el mismo documento. Puede añadir widgets para actualizar flujos de trabajo, cambiar el estado de los proyectos y asignar tareas, todo ello desde el editor de Docs.

ClickUp Docs proporciona una ubicación centralizada para crear, editar y almacenar el manual del empleado. Esto garantiza que todo el mundo tenga acceso a la versión más actualizada del manual. Con el control de versiones avanzado, puede controlar quién tiene acceso para ver, editar o comentar el manual del empleado, lo que garantiza que la información confidencial solo esté disponible para el personal autorizado.

Las múltiples vistas de ClickUp Docs le ofrecen un mayor control sobre su contenido. Puede elegir entre la vista Lista para obtener una panorámica sencilla, la vista Tablero para una representación visual del progreso o la vista Carga de trabajo para realizar el seguimiento de las contribuciones individuales y del equipo a la creación del manual.

¿Lo mejor de todo? No tiene que hacerlo todo usted solo. Aproveche ClickUp Brain para generar varios borradores de su manual antes de elegir el mejor.

Pida a ClickUp Brain que le sugiera temas o secciones que deberían incluirse en el manual del empleado. Sus capacidades de procesamiento del lenguaje natural le permiten comprender el contexto y proporcionar ideas relevantes basadas en las buenas prácticas y los estándares del sector.

Para secciones o temas específicos, puede dar una indicación a ClickUp Brain para que genere borradores iniciales o esquemas del contenido. Esto puede ahorrar tiempo y proporcionar una base sólida sobre la que construir, en lugar de empezar desde cero.

Conecte tareas, documentos, personas y todo el conocimiento de su empresa con ClickUp Brain.

Al aprovechar las capacidades de ClickUp Brain, puede optimizar el proceso de creación de contenido para su manual del empleado, asegurándose de que sea completo, preciso y esté alineado con las necesidades y la cultura de su organización. Sin embargo, es importante revisar y perfeccionar el contenido generado para garantizar que cumpla con sus requisitos y tono específicos.

ClickUp Brain puede incluso integrarse con ClickUp Documentos, lo que le permite crear una base de conocimientos con función de búsqueda para su manual del empleado. Esto facilita a los empleados la búsqueda rápida de información relevante.

Además, puede utilizar la función Jerarquía de ClickUp para organizar el contenido de su manual de forma lógica, facilitando a sus empleados la búsqueda de la información que necesitan.

¡Aún no hemos terminado! Pruebe la plantilla del manual del empleado de ClickUp para empezar a crear un manual pulido y profesional.

Descargar esta plantilla Organice todas las secciones necesarias para su manual del empleado con la plantilla de manual del empleado de ClickUp.

Esta plantilla detallada de política de la empresa es un documento ClickUp Doc prediseñado. Está diseñada para que los equipos de RR. HH. puedan introducir información importante de la empresa en un recurso profesional para facilitar su uso compartido con los empleados.

Esta plantilla incluye las secciones «Normas de conducta», «Políticas de equipo» y «Código de vestimenta». Además, ofrece secciones como «Horario laboral», «Adaptaciones según la ADA (Ley de Estadounidenses con Discapacidades)» y «Políticas de comunicación», que suelen pasarse por alto en la mayoría de los manuales para empleados.

Empodere a sus empleados con un manual para empleados.

Para garantizar que su manual del empleado siga siendo relevante y eficaz, debe explicar claramente las políticas, las expectativas y los beneficios de la empresa para los nuevos empleados y los empleados con experiencia.

Actualice periódicamente su manual. Modifique o añada nueva información para reflejar los cambios en las políticas de la empresa, las prestaciones ofrecidas o la normativa legal.

Puede confiar en ClickUp Docs para realizar el seguimiento de sus revisiones y actualizaciones, lo que facilita el mantenimiento de un reglamento dinámico para la misión y la visión de su empresa. Aproveche ClickUp Brain para crear contenido auténtico para su manual.

¡Regístrese en ClickUp y comience a crear el manual que sus empleados se merecen!

Preguntas frecuentes

1. ¿Cómo se estructura un manual para empleados?

Un buen manual del empleado debe incluir los siguientes componentes:

La misión, la visión y los valores de la empresa.

Políticas relacionadas con las horas de trabajo, las prestaciones, el código de vestimenta y mucho más.

Explicaciones y procedimientos claros.

Lenguaje conciso con títulos, subtítulos y viñetas adecuadas.

2. ¿Cómo se redacta un buen manual?

Mientras redacta su manual para empleados:

Utilice un lenguaje claro, conciso y profesional.

Mantenga un diseño coherente y organizado.

Incluya elementos visuales de forma estratégica, como iconos y gráficos.

Céntrese en proporcionar información esencial a los empleados.

3. ¿Qué debe incluirse en un manual para empleados?

Un manual del empleado debe incluir: