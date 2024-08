Liderazgo vs. Gestión: ¿Cuál es la diferencia? [Con las mejores prácticas para el compromiso de los empleados]

¿Liderazgo y gestión significan lo mismo para usted? No se preocupe, no es el único Sin embargo, no se trata de otra situación potAto-potatO, ya que ambos términos son cualquier cosa menos sinónimos.

Aunque ambos conceptos se centran en capacitar a los empleados y alcanzar las metas de la organización, la principal diferencia entre liderazgo y gestión radica en sus funciones individuales. Por ejemplo, las habilidades de liderazgo consisten en influir en los demás, mientras que las de gestión implican aplicar procesos con coordinación y control.

En este artículo, debatiremos liderazgo frente a gestión y arrojaremos luz sobre sus diferencias fundamentales a nivel organizativo. También exploraremos:

Conceptos superpuestos de liderazgo y gestión

Estrategias y herramientas para facilitar el desarrollo de la gestión y el liderazgo

Comprender las habilidades de liderazgo

¿Alguna vez se ha sentido motivado por las palabras o acciones de otra persona? Digamos, por una persona en forma y influenciador de productividad que se dedica a comer sano, preparar comidas caseras e ir al gimnasio ¡tres veces por semana! 🏋️

Los líderes inspiran de forma similar: sus acciones y su comportamiento dan a un grupo de personas el impulso extra de motivación para seguir adelante y alcanzar metas colectivas. Muchos asocian el liderazgo con posiciones elevadas en una empresa, como el director general (CEO) o el estratega, pero el concepto se refiere más bien a tener la influencia social y la mentalidad de crecimiento necesarias para animar a la gente a pasar a la acción (en lugar de obligarla a ello).

Los líderes tienden a centrarse en el panorama general y a aprovechar los aspectos de creación de redes y de equipo para avanzar. Tienen presente la misión de la empresa e invitan a todos los miembros del equipo a contribuir a su visión estratégica.

Cualquier rol de liderazgo de alto nivel consiste en inspirar lealtad y moral de equipo, lo que puede sonar vago. Sin embargo, un buen líder cuenta con las siguientes cuatro habilidades concretas que le ayudan a guiar equipos:

1. Visión para dirigir a las personas hacia el intento correcto de la empresa

Los líderes eficaces aportan una visión a su equipo, que puede traducirse en planes factibles que determinen los flujos de trabajo cotidianos de los empleados. La visión puede ser un resultado deseado a largo plazo, como la creación de una herramienta de software innovadora, la renovación de la cultura de la empresa o la expansión de las operaciones a nivel mundial.

Consejo: Los líderes con una visión clara deben pensar en el futuro y definir estrategias prácticas sobre qué botones pulsar para llegar a la meta. Una forma de hacerlo es utilizar la herramienta gratuita, gratuita/a Plantilla ClickUp de visión a valores . Ofrece compatibilidad paso a paso a los líderes a medida que convierten las declaraciones de visión y misión en metas y objetivos mensurables para guiar al equipo de planificación.

Alinee sus valores con su visión con la plantilla Values to Vision

2. Capacidad para inspirar a la gente

Imagina que alguien irrumpe en tu oficina diciendo: Chicos, trabajemos más duro y publiquemos el software a final de mes. ¿Eso le convierte en un gran líder? No

El factor X de un liderazgo eficaz es la capacidad de inspirar a la gente: los líderes saben utilizar los mensajes y la comunicación adecuados para motivar a todos sus empleados y lograr los resultados deseados.

El trabajo de un líder consiste en encender la pasión de su equipo haciéndole sentir valorado y recordando a cada miembro del equipo sus puntos fuertes. La idea es dar a todos una sensación de logro que les impulse a asumir la propiedad de sus tareas. De este modo, un líder eficaz puede transferir su energía y entusiasmo al equipo a medida que avanzan hacia las metas del equipo. 💪

3. Creatividad e impulso para provocar el cambio

Un gran líder se aleja del statu quo y se esfuerza y lucha por conseguir mejoras, ya sea dentro del sector o de su propia empresa. Esto a menudo significa pensar fuera de la Box y encontrar formas innovadoras de:

Atraer a grandes grupos de personas

Preparar presentaciones llamativas para atraer a su público objetivo

Soporte a los empleados durante las iniciativas de cambio

Bonus leer: Echa un vistazo a 10 estrategias para convertirte en un líder del cambio de éxito ¡! 🌻

4. Dirigir a las personas con inteligencia emocional

Los líderes fuertes desarrollan una inteligencia emocional excepcional con el tiempo. Comprenden y leen las emociones de su equipo como un libro. Con el tiempo, incluso aprenden a manejar esas emociones para saber qué quiere un empleado y sugerirle formas mutuamente beneficiosas de conseguirlo.

Por el contrario, la falta de inteligencia emocional puede dar lugar a malentendidos y disminuir la motivación del equipo . Precisamente por eso, un líder eficaz gestiona las relaciones interpersonales, los conflictos de equipo y las situaciones tensas con los clientes con un enfoque centrado en las soluciones. Algunos ejemplos son:

Ofrecer un programa de formación a un empleado dedicado pero poco cualificado en lugar de despedirlo

Convocar una reunión de enlace entre jefes de departamento estresados por conflictos de horarios

Ejemplos de liderazgo eficaz

Un liderazgo eficaz e inteligente es la clave para desencadenar cambios en todos los ámbitos, ya sea la política, el entretenimiento o el cambio climático. 🔑

Por ejemplo, Abraham Lincoln demostró unas dotes de liderazgo estelares en la esfera política. Su oratoria persuasiva y su confirmación de los valores fundamentales de la libertad fueron cruciales para dirigir a Estados Unidos durante la Guerra de Secesión.

Aunque Lincoln era cortés con sus oponentes, su firmeza le daba ventaja en las discusiones conflictivas. Sus esfuerzos de liderazgo le granjearon la compatibilidad del pueblo estadounidense y condujeron finalmente a la abolición de la esclavitud, convirtiéndole en un símbolo de la dignidad humana y la democracia en todo el mundo.

Pasando al ámbito de los Business, centrémonos en alguien que disfrutó de una carrera incomparable en la industria del entretenimiento: Walt Disney. Su estrategia de liderazgo era sencilla: valorar al equipo e implicarlo en todas las decisiones. Estaba orientado a las personas y se aseguraba de que su equipo comprendiera su visión. Disney también era conocido por asumir riesgos de forma inteligente: no le asustaban los cambios innovadores, pero era lo bastante sabio como para elegir sus batallas. Esta actitud de liderazgo le ayudó a construir un imperio del entretenimiento que sigue prosperando.

Comprender las habilidades directivas

El rol de un directivo gira en torno a planificar, organizar y ajustar las tareas y operaciones cotidianas, así como coordinar equipos para alcanzar objetivos. Son los que ejecutan la visión del líder y trabajan en estrecha colaboración con los equipos para optimizar los recursos, organizar los procesos y eliminar tareas de la lista colectiva de pendientes.

Los buenos gestores dan prioridad a la obtención de resultados en función de metas preestablecidas, ya sean mejora de la productividad mayor satisfacción en el trabajo u optimización de los recursos. Los miembros del equipo siguen los pedidos del jefe, no necesariamente por su personalidad inspiradora o su simpatía, sino porque tienen que respetar la jerarquía del equipo.

Exploremos las cuatro habilidades esenciales para una gestión eficaz:

1. Aptitud para la organización

El dominio de la organización es una de las cualidades de gestión más importantes que complementan el liderazgo. Se espera de un directivo que desglose los proyectos en tareas granulares y cree y gestione calendarios, teniendo en cuenta recursos como el tiempo, el dinero y la disponibilidad del equipo.

Por supuesto, la capacidad de organización no es algo con lo que se nace. Los grandes gestores suelen recurrir a herramientas y plantillas de programación. Por ejemplo, la herramienta Plantilla de planificación de equipos ClickUp con sus calendarios en tiempo real y sus mapas visuales de carga de trabajo, es la herramienta de planificación a la que recurren muchos directivos.

La plantilla de planificación de equipos de ClickUp está diseñada para ayudarte a mantenerte organizado y al tanto de la planificación de tu equipo.

2. Adaptabilidad en situaciones de crisis

El trabajo de un directivo consiste en llevar un seguimiento de lo que hay que hacer y cuándo. Por eso, otra habilidad importante que desarrollan es la de hacer ajustes sobre la marcha para adaptarse a los cambios de recursos y a las situaciones de crisis.

La esencia de la adaptabilidad en un puesto directivo puede resumirse en rendición de cuentas. Un directivo tiene que responsabilizarse de que se alcancen las metas finales -como la entrega de un proyecto o un evento planificado- a pesar de las dificultades.

Suelen cultivar la adaptabilidad comprendiendo estilos de trabajo de los equipos y logística de procesos, predecir riesgos y mantener canales de comunicación bidireccionales saludables que ayuden a los empleados a ser más receptivos al cambio.

3. Supervisar el rendimiento y el compromiso de los empleados

La mayoría de los roles directivos requieren una sólida estructura organizativa que permita el desarrollo profesional y facilite la retención de los empleados.

Un buen gestor no se limita a asignar tareas a su equipo y despegar hasta que el proyecto está completado, sino que vigila constantemente el rendimiento y analiza los KPI para identificar posibles cuellos de botella en la calidad, dar su opinión y tomar medidas correctivas para reforzar su equipo.

4. Proceso de toma de decisiones eficaz

Un gran gestor es aquel que es decisivo. Si su equipo está atascado en un problema, no puede echarse atrás con una excusa débil como: No lo sé; resuélvelo. 🤷

Supongamos que tienes que acelerar el lanzamiento de un producto. Tu trabajo aquí es tomar decisiones para minimizar la fricción operativa. Ahora, usted puede pedir a su equipo para el insumo. Aun así, en última instancia, eres tú quien tiene que comprobar los recursos disponibles y las cargas de trabajo existentes, priorizar las tareas y, tal vez, incluso sacar a gente de otros proyectos para conseguir que todos se comprometan con el plazo más ajustado.

Además, los jefes deben comunicar las decisiones a tiempo, dejar espacio para las sugerencias y ofrecer razonamientos para impulsar la transparencia dentro de los equipos.

Consejo: No todos los directivos tienen tiempo para dedicarse a elaborados procesos de toma de decisiones. Por suerte, puede utilizar el Plantilla de árbol de decisiones ClickUp para visualizar los riesgos y oportunidades adjuntos a las distintas soluciones y tomar decisiones más rápidamente.⚡

Utilice esta plantilla para analizar las soluciones y opciones disponibles, incluidos los riesgos y beneficios, y disfrute de una mayor claridad en la toma de decisiones

Un ejemplo de gestión exitosa

Un ejemplo esclarecedor de intento correcto de gestión que se convirtió en un liderazgo fantástico es el caso de Andrew Cherng fundador de la cadena de restaurantes Panda Express.

Cherng abrió su primer restaurante en 1973 y desde entonces ha expandido su imperio hasta tener más de 2.400 restaurantes en todo Estados Unidos Su intento correcto se debe a que da prioridad a las personas estilo de gestión y pasión por el aprendizaje y la mejora continuos.

Cherng también invierte activamente en sus empleados y empuja a los nuevos directivos de la cadena a ofrecer el mejor servicio basándose en tres principios:

Ser proactivo Priorizar la calidad en la ejecución de tareas Sea respetuoso en el trabajo

Liderazgo vs. Gestión: Diferencias clave

El liderazgo y la gestión en las empresas son como un violín y una viola en una orquesta sinfónica: son bastante parecidos, pero tienen características distintivas que les permiten desempeñar roles únicos. 🎻

Analicemos algunas diferencias importantes entre gestión y liderazgo:

Visión vs. ejecución

Los mejores líderes son visionarios: siempre van un paso por delante, pensando dónde quieren estar en el futuro y creando un plan para llegar allí.

Sin embargo, los grandes líderes no son poco realistas con su visión. Son conscientes de las limitaciones de los procesos e inspiran a los demás para que actúen a pesar de esas deficiencias. Se centran en las metas futuras y comunican a cada miembro del equipo el por qué de su visión.

Por otro lado, los directivos se centran en la ejecución: se centran en el presente y ejercen su autoridad para terminar las tareas. En situaciones difíciles, el directivo acepta las cosas como son e intenta sacar el máximo partido de los recursos existentes.

Se podría decir que los directivos hacen realidad las ideas de liderazgo.

Consejo: Los directivos y líderes invierten mucho tiempo en planificar la viabilidad de una visión en términos de procesos, pero aun así acaban teniendo conflictos. En este caso, lo mejor es hacer una lluvia de ideas sobre las metas de amplio intervalo y los aspectos relevantes de los procesos, uno al lado del otro, y tener en cuenta de forma proactiva cualquier posible obstáculo.

Si necesitas un lienzo compartido para una lluvia de ideas, echa un vistazo a la página Plantilla de flujo de procesos ClickUp para la planificación visual de flujos de trabajo.

Optimice la visualización de proyectos con una visión clara y concisa de su flujo de trabajo de principio a fin

Inspiración vs. control

Los líderes inspiran y motivan a los demás para alcanzar metas a gran escala e infunden un sentido de propósito en los equipos. La investigación demuestra.) que un liderazgo eficaz y la motivación resultante aumentan la satisfacción en el trabajo y la productividad.

Pero los líderes no se ocupan de controlar las operaciones cotidianas, sino los directivos. Aplican procesos y comprueban si todas las tareas van por buen camino para alcanzar las metas de la organización. Se puede decir que la atención del directivo se centra en el micronivel de las cosas que, en última instancia, ayudan a cumplir la misión de la empresa fijada por los líderes.

Innovación vs. organización

Como dijo el académico Warren Bennis: El directivo administra, el líder innova. Esta afirmación resume una diferencia importante entre ambos roles: los líderes siempre piensan en mejorar. Buscan constantemente innovaciones y cambios impactantes que puedan ayudarles a resolver problemas y superar retos. El statu quo es su mayor miedo, y su misión es escapar de él y seguir escalando posiciones. 🪜

Los directivos de éxito administran los procesos existentes sin tener apenas en cuenta el statu quo. Se preocupan de que la máquina siga funcionando sin problemas.

Por eso, los directivos trabajan para alcanzar metas predeterminadas utilizando las herramientas que ya tienen en su caja de herramientas. No salen en busca de mejores herramientas, eso es tarea de los líderes.

**Ventaja Plantilla ClickUp de gestión de ideas de innovación es una herramienta imprescindible tanto para líderes como para directivos, ya que no sólo ayuda a gestionar nuevas ideas, sino que también es compatible con los procesos de implementación.

Los directivos y los líderes pueden utilizar la plantilla de gestión de ideas de ClickUp Innovation para capturar, seguir y priorizar conjuntamente oportunidades sensibles al tiempo

¿Dónde se cruzan liderazgo y gestión?

No es casualidad que liderazgo y gestión se confundan a menudo y se utilicen indistintamente. El alcance de estos dos conceptos se entrecruza en varios aspectos, principalmente:

Estrategia: Los líderes crean estrategias a largo plazo para lograr su misión. Los directivos se centran en estrategias a corto plazo que les permitan completar las tareas en los plazos establecidos

Los líderes crean estrategias a largo plazo para lograr su misión. Los directivos se centran en estrategias a corto plazo que les permitan completar las tareas en los plazos establecidos Habilidades de toma de decisiones: Tanto los líderes como los directivos deben ser capaces de recopilar y analizar datos, estimar riesgos y elegir el mejor camino a seguir. Son responsables de sus actos y no pueden culpar a otros de los fracasos debidos a decisiones equivocadas

Tanto los líderes como los directivos deben ser capaces de recopilar y analizar datos, estimar riesgos y elegir el mejor camino a seguir. Son responsables de sus actos y no pueden culpar a otros de los fracasos debidos a decisiones equivocadas Focalización en los equipos: Otra similitud importante es el rol de los líderes y directivos en el fomento de una cultura empresarial sana y la satisfacción de los empleados. Bajo una buena dirección y gestión, los miembros del equipo prosperan, se sienten comprometidos y valorados, yno son propensos a abandonar. Por el contrario, los líderes y directivos deficientes cargan a sus equipos con expectativas poco realistas que repercuten negativamente en el lugar de trabajo

Otra similitud importante es el rol de los líderes y directivos en el fomento de una cultura empresarial sana y la satisfacción de los empleados. Bajo una buena dirección y gestión, los miembros del equipo prosperan, se sienten comprometidos y valorados, yno son propensos a abandonar. Por el contrario, los líderes y directivos deficientes cargan a sus equipos con expectativas poco realistas que repercuten negativamente en el lugar de trabajo Coherencia: Por último, tanto los líderes como los directivos deben mantener la coherencia entre sus palabras y sus acciones para parecer figuras fiables 🫡

3 buenas prácticas y consejos para ser buenos líderes y directivos

Tanto los líderes como los gerentes son figuras de cara a los empleados, aunque en capacidades diferentes. He aquí tres buenas prácticas comunes para desempeñar cualquiera de los dos roles con éxito:

1. Sea un modelo de rol

Si quiere que la gente le respete y confíe en usted, debe ser un modelo a seguir y practicar lo que predica. Su equipo observa su forma de actuar: si habla por hablar pero no hace lo que dice, no se sentirán inclinados a seguir sus pasos ni le verán como una figura autoritaria.

He aquí algunas cualidades imprescindibles para ser los grandes directivos y líderes que proporcionan estabilidad a su equipo:

Céntrese en la resolución de problemas de su equipo

Mantener la humildad y la transparencia en las interacciones con los empleados

Proporcione directrices claras y ejemplos cuando sea necesario

Mantenga un diálogo abierto con los equipos e invite a dar opiniones

Oriéntese a los resultados y, al mismo tiempo, brinde compatibilidad

Delegue la toma de decisiones de bajo riesgo para demostrar que confía en su equipo

2. Escuche a su equipo

Tomar el pulso a su equipo de vez en cuando le ayuda a hacerse una idea de sus niveles de satisfacción y compromiso, lo que ayuda a mejorar tu liderazgo y de gestión.

Practique la escucha activa cuando tenga en cuenta las perspectivas y actitudes de su equipo respecto al trabajo o a una decisión concreta. Preste atención a sus opiniones sobre la ineficacia de los procesos, los problemas de programación y los bloqueos operativos, formule más preguntas y desarrolle mejores soluciones para alcanzar las metas y mejorar el rendimiento dinámica de equipo .

3. Utilice las herramientas correctas para la colaboración y el intento correcto de la empresa

En las últimas décadas, las herramientas de software de Business y comunicación han influido enormemente en la forma de trabajar de líderes y directivos. Ya no tiene que depender de trabajos que requieren mucho tiempo, como comprobar manualmente el estado de los proyectos u organizar largas reuniones para compartir los detalles de las tareas. Todo lo que necesita es un gestión integral del trabajo solución a:

Comunicarse y colaborar con los equipos

Establecer metas claras y planificar horarios

Crear una base de conocimientos para dar compatibilidad a los empleados

Nuestra recomendación es ClickUp un programa todo en uno para tareas y solución de gestión de proyectos con funciones para centralizar el trabajo, agilizar los procesos y colaborar con equipos a cualquier escala. La plataforma no solo es compatible con la toma de decisiones basada en datos, sino que también le deja más tiempo para centrarse en la creación de estrategias y la resolución de problemas.

**Veamos cómo ClickUp ayuda a los roles de liderazgo y gestión

Utilice la suite de gestión de proyectos ClickUp como su centro de comando

Céntrese en lo más importante con la gestión de proyectos de ClickUp

En ClickUp gestión de proyectos es un sólido conjunto de funciones que le permite crear, organizar y supervisar tareas, cambiar de perspectiva, establecer prioridades y comunicarse: todo lo que necesita un buen líder o gestor. 😎

Para empezar, puedes potenciar a los equipos creando una base de conocimientos centralizada en Documentos de ClickUp . En lugar de compartir estrategias, visiones y planes de tareas a través de elaboradas reuniones, puede compilar todos sus activos de conocimiento en carpetas organizadas, permitiendo a sus empleados una compatibilidad sin fisuras mientras llevan a cabo sus tareas.

ClickUp también ayuda a programar los proyectos de forma flexible. Utilice Tareas de ClickUp , Calendario y (diagramas de) Gantt para crear, asignar, categorizar y hacer un seguimiento del trabajo en unos pocos clics.

Cambie de perspectiva con más de 15 Vistas ClickUp -de base Lista y Vistas Tablero a las opciones avanzadas de visualización de cargas de trabajo o cronogramas de proyectos . Cambie de vista para identificar ineficiencias y obstáculos con antelación y optimizar los recursos sobre la marcha.

Apreciará funciones de comunicación colaborativa como Chat ClickUp y Asignar comentarios . Utilícelos para intercambiar mensajes con equipos multifuncionales en tiempo real sin salir de la plataforma. Aproveche las Función de menciones para avisar rápidamente a los compañeros de equipo.

La idea detrás de estas funciones es ayudar a los líderes y gerentes a mantenerse conectados con su fuerza de trabajo sin esfuerzo, promoviendo una cultura de empresa más saludable y decisiones más fluidas.

Reúna la comunicación de su equipo en un solo espacio con ClickUp Chat y comparta actualizaciones, vincule recursos y colabore sin esfuerzo

También puede utilizar Pizarras ClickUp para intercambiar ideas con tu equipo. Son lienzos digitales ideales para elaborar estrategias y resolver problemas. Utilízalas para crear planes a corto y largo plazo a prueba de balas y pasar de las ideas a la realidad. 🧠

Aproveche las Metas de ClickUp para realizar un seguimiento más preciso de sus metas

Tanto si eres un líder como un gestor (o ambos), siempre estás trabajando para conseguir una meta. Sin embargo, los demás no le seguirán ni confiarán en usted si sus metas a corto o largo plazo no están claros o no son realistas. Con Metas de ClickUp puedes establecer, gestionar y ajustar sus metas , realice un seguimiento de los porcentajes de finalización y controle los objetivos de entrega.

Elija el tipo de objetivo (número, verdadero/falso, moneda o tareas) y permita que ClickUp seguimiento de metas ¡para ti! Organiza las Metas en carpetas para facilitar la navegación y el control.

Establezca metas cuantificables para tareas y proyectos con progresión automática para alcanzar objetivos de forma más eficaz con cronogramas definidos y objetivos cuantificables

Los líderes y directivos también deben ajustar los hitos para definir los puntos clave del progreso de los proyectos. Esto les ayuda a no perder de vista las metas de amplio intervalo sin microgestionar a sus empleados.

Ajustes personalizados Paneles de ClickUp es otra forma de controlar las metas y métricas de rendimiento desde lejos. Puede organizar su panel para mostrar datos en tiempo real, como el tiempo de seguimiento o las ventas realizadas, y disfrutar de información práctica durante todo el día. 😏

Conserve la coherencia de la comunicación con las plantillas de ClickUp

Líderes y gestión de equipos es más fácil con las plantillas de ClickUp, que incluyen secciones prefabricadas para ayudarle a comunicarse de forma coherente en distintos casos de uso y con un mínimo de errores

Si desea establecer metas claras y desarrollar un plan de acción productivo para impulsar el éxito de su organización, pruebe las plantillas de ClickUp plantillas de planes de desarrollo . Pueden ayudarle a organizar las ideas de forma más profesional e incluso a explorar las posibilidades de crecimiento de los empleados.

Si está ampliando sus equipos de dirección o gestión, planifique las transiciones propuestas con plantillas de planes de sucesión . Le ayudarán a definir roles y posiciones, arrojar luz sobre las responsabilidades previstas y diseñar un plan transparente para el futuro. Puede explorar

/ref/ https://clickup.com/templates La biblioteca de ClickUp /%href/

que cuenta con más de 1.000 plantillas de liderazgo y gestión. 💗

Liderazgo vs. Gestión: Implemente su visión con ClickUp

El liderazgo y la gestión pueden diferir en muchos aspectos, pero ambas funciones contribuyen por igual al intento correcto de la organización. Por suerte, puede aprovechar herramientas como ClickUp para llevar a cabo todo tipo de tareas como líder y gestor.

Con funciones para ajuste de metas clickUpcentraliza los diversos aspectos de ambos roles y le da un control total sobre su trabajo. Regístrate hoy mismo ¡y lance su empresa hacia el intento correcto! ✨