¿Cuál es su estilo de dirección? 7 grandes ejemplos de liderazgo

La mayoría de la gente no tiene ni idea de cómo describir su estilo de "liderazgo" o "gestión".

Es más una cuestión de personalidad que otra cosa. Dicho esto, la sociedad existe desde hace tiempo. Hemos visto a muchos líderes ir y venir. Algunos han sido maravillosos, otros horribles, y muchas veces el valor del líder está en el ojo del que mira.

¿Qué quiero decir con esto? A cada uno de nosotros nos gustan líderes diferentes en función de nuestra propia personalidad. A menudo, lo que para una persona es un buen líder, para otra es un completo fracaso.

Sin embargo, no se puede negar que el carisma, el estilo, la experiencia y las grandes ideas elevan a algunas personas por encima de otras.

En este artículo analizaremos los distintos tipos de líderes y veremos cuáles funcionan mejor para alcanzar objetivos y metas.

Diferentes tipos de estilos de dirección

1. Estilo de Dirección de Coaching

No se trata sólo de hacer deporte. Se trata de encontrar las mejores aptitudes en las personas y animarlas a pasar a la acción. Los líderes coach miran hacia el futuro, piensan en las necesidades futuras de la organización y se preparan para ello. A veces tienen que tomar decisiones difíciles basadas en situaciones que podrían parecer en conflicto con el coaching personal que han ofrecido a los empleados.

Pero, en última instancia, un directivo eficaz que adopta el estilo de coaching de gestión quiere lo mejor para cada persona, independientemente de su rumbo. Las mejores analogías para los grandes entrenadores proceden del deporte, por supuesto, pero no todos los entrenadores deportivos son buenos en el estilo de gestión de coaching.

Me costó mucho encontrar líderes de coaching famosos, porque a menudo se ponen por detrás de todos los demás, algo así como el liderazgo de servicio. Siempre están cultivando a la gente con oportunidades de desarrollo profesional, y esto a menudo lo convierte en un trabajo ingrato. Para mejorar cómo entrenas a tus empleados,

consulta este magnífico libro

recomendado por el CEO de ClickUp, Zeb Evans.

Líderes entrenadores famosos:

Joe Maddon, Manager de los Chicago Cubs: Joe Maddon llevó a los Chicago Cubs a su primera victoria en las Series Mundiales en más de 80 años, rompiendo la famosa maldición. Pero, ¿por qué es un gran entrenador líder? Ganó con jugadores jóvenes a los que ayudó a formarse.

Sheryl Sandberg, Directora de Operaciones de Facebook: Ha sido

crédito por ayudar a

Mark Zuckerberg a crecer en Facebook, al tiempo que inculcaba una cultura de inclusión.

2. Estilo autocrático

El líder autocrático exige que se hagan las cosas a su manera, lo que a menudo provoca que los trabajadores más creativos y cualificados se sientan molestos bajo su liderazgo.

En última instancia, saben salirse con la suya, para bien o para mal.

Son los líderes autoritarios a los que se llama "exigentes" e "inflexibles" La colaboración no es su punto fuerte.

Pero estos líderes que exigen autoridad pueden ser buenos para los empleados a los que les gusta la rutina y la instrucción; los líderes autoritarios también son buenos para tomar decisiones rápidas. Los líderes autocráticos también ofrecen una supervisión estrecha que puede derivar en un comportamiento amenazador. Esto crea demasiados problemas de comunicación que pueden dañar la moral del equipo.

Administradores Autocráticos Famosos:

Martha Stewart

**La famosa magnate del hogar es inteligente y centrada. También era una líder exigente, que esperaba que su personal cumpliera. Le encantaba competir y no soportaba bien las críticas.

3. Estilo de gestión administrativa y burocrática

Estos supervisores se centran en el orden. El proceso importa. Siguen un procedimiento predeterminado y no les interesan tanto las opiniones de sus colegas o subordinados. Con este estilo de dirección, la letra de la ley triunfa siempre sobre el espíritu de la ley.

Es un malentendido pensar que esta versión del liderazgo es inflexible. La verdad es que se adapta muy bien a las crisis y al liderazgo situacional, que es por lo que los procesos prosperan en el ejército o con la policía. En realidad, se trata de moverse rápidamente al unísono con un proceso prescrito, una vez tomada una decisión.

Y es cierto que ese estilo de liderazgo no funciona en todos los sectores y no tiene por qué hacerlo. No todas las empresas se enfrentan a situaciones de vida o muerte, y es injusto que un directivo trate así todas las situaciones cuando se trata de widgets o de lo que sea.

Líderes Administrativos y Burocráticos Famosos:

Colin Powell

Powell, que era en gran medida un militar, también trabajó en el ámbito político para servir y apoyar a todo tipo de presidentes. Al mismo tiempo, no se le consideraba un halcón ni un revolucionario, sino que trabajaba en estrecha colaboración con los procedimientos y políticas ajustados por sus superiores.

4. Estilo de gestión democrática

Todo el mundo tiene voto, ¿verdad? Los que adoptan el estilo democrático están encantados de implicar a su personal en las decisiones de la empresa. Si optas por este estilo, estarás demostrando a tus empleados que confías en ellos y que admiras sus opiniones y su experiencia.

Los líderes democráticos creen que los empleados pueden gobernarse en gran medida a sí mismos y que usted simplemente está ahí para mantener las cosas en movimiento.

Líderes famosos de estilo democrático (¡no político!)

Tony Hsieh de Zappos: Este es uno de los estilos más famosos de gestión democrática porque utiliza un estilo de gestión plano para equipos y empleados, literalmente sin directivos. Se llama holacracia. Y aunque muchos discuten sobre

holacracia frente a democracia

, sirve como ejemplo general. Zappos es un gran experimento en holacracia y deberías investigarlo

su enfoque por ti mismo

.

5. Estilo de dirección motivador y carismático:

Estas personas son carismáticas, extrovertidas y tienen don de gentes con una visión amplia. Parecen bondadosos y compasivos, pero pueden ser un poco fríos a puerta cerrada. Sus habilidades en el trato personal pueden ser un poco escasas.

Los líderes que encajan en este molde suelen ser frontales y centrales, con una presencia de comando. Estos líderes a veces (no siempre) utilizan recompensas grandilocuentes para motivar a los empleados hacia sus metas, utilizando su carisma para fomentar una motivación adicional.

Líderes carismáticos famosos:

Elon Musk: Ha construido Tesla y SpaceX basándose en parte en su carisma y accesibilidad, además de ser un visionario fantástico.

No todos los líderes carismáticos tienen eso

. Es una personalidad a la que mucha gente del mundo de los Business quiere emular, y parte de la razón es su estilo extrovertido (pero con intento correcto).

6. Estilo de gestión relacional facilitador

Estos líderes hacen un esfuerzo por desarrollar una relación con los equipos que cree una sensación de seguridad, de modo que todos se sientan implicados y capaces de contribuir. Es un estilo participativo. Saben escuchar y plantean preguntas estratégicas que invitan a la reflexión para que la organización avance hacia una visión más amplia.

La decisión final no es necesariamente suya: están abiertos a lo que es mejor para la organización. Los líderes relacionales fomentan el desarrollo individual junto con la generación participativa de ideas. Son excelentes reflexionando, aprendiendo de

errores

y la comunicación bidireccional.

Líderes Facilitadores Relacionales Famosos:

James Parker

Ex Consejero Delegado de Southwest Airlines: Parece un tópico poner a los empleados y a los clientes en primer lugar, pero, según cuentan, eso es lo que hizo Parker mientras estuvo en Southwest, ayudando a crear la cultura positiva por la que son conocidos.

7. Estilo de gestión Laissez-Faire

Los líderes con este estilo dan poca orientación y quieren que los empleados reaccionen y tomen decisiones por su cuenta. Se dan las herramientas y los recursos, y luego esperan resultados de esos recursos. Los problemas no se plantean necesariamente al líder, sino que se deciden entre el grupo, siempre y cuando se solucione el problema.

Este estilo no funciona para todo el mundo ni para todos los equipos y requiere un alto grado de confianza en la experiencia y los conocimientos del personal.

Ejemplos famosos de gestión Laissez-Faire

Warren Buffett

: Sorprendentemente, Buffett es conocido por su estilo de gestión laissez-faire hacia las empresas que compra y posee. Muchas veces, su compra es un respaldo a lo que una empresa ya está haciendo, por lo que no ve la necesidad de interceder. Por supuesto, Buffett espera excelentes resultados, de lo contrario no tendría una cadena de intentos correctos tan asombrosa.

Conclusión

Una cosa hay que recordar: en la mayoría de los casos, los mejores líderes se adaptan a medida que evolucionan sus equipos, situaciones y metas empresariales. Es difícil decir cuándo y cómo un jefe de división debe emplear un determinado estilo de gestión. Todos tienen sus pros y sus contras. Tendrá que conocer su personalidad y la de su equipo, junto con las tareas y proyectos que deben llevarse a cabo.

A veces eso puede significar mano dura, otras veces una actitud de laissez-faire. Muchos mandos intermedios se dejan llevar por las preocupaciones de los que están por encima y por los que están por debajo, lo que les obliga a ser adaptables en lugar de adherirse rígidamente a un estilo determinado. Es posible que tenga que elegir en ese momento el estilo de gestión más eficaz para la situación.

Dicho esto, es importante saber qué estilos están disponibles y le resultan familiares para estar preparado para utilizarlos cuando llegue el momento.

¿Qué estilos de gestión le han funcionado mejor a usted y a sus equipos?