14 trucos para trabajar desde casa y aumentar la productividad

El entorno de trabajo tradicional se ha transformado significativamente tras la pandemia, y muchas empresas han adoptado el modelo híbrido o totalmente remoto. Trabajar a distancia aumenta la productividad, ayuda a mantener el equilibrio entre trabajo y vida privada y ahorra tiempo.

No es de extrañar el 98% de los trabajadores afirma querer trabajar a distancia al menos parte del tiempo. Pero trabajar desde casa también tiene sus problemas. Puede provocar agotamiento, dificultar la conexión (a internet) con los compañeros e incluso afectar a tus límites.

Por eso hemos recopilado en este blog los mejores trucos para trabajar desde casa. Estos trucos te ayudarán a superar los retos del trabajo a distancia y a sacar el máximo partido a tu tiempo.

Los retos de trabajar desde casa

Antes de discutir los mejores hacks de trabajo desde casa para ayudarle a mantenerse productivo, vamos a examinar rápidamente algunos desafíos comunes asociados con WFH. 🏠

El agotamiento

De acuerdo con un Informe de la encuesta de Forbes Advisor el 69% de los trabajadores remotos (elaboración de) informes afirman sentirse quemados por las herramientas de comunicación digital. El bombardeo constante de notificaciones de Slack, correos electrónicos, llamadas de Zoom y llamadas telefónicas puede afectar al equilibrio entre la vida laboral y personal y causar fatiga mental mientras se trabaja a distancia.

Dificultad en el ajuste de límites

Separar la vida laboral de la personal se convierte en un reto cuando se trabaja desde casa, ya que no hay separación física entre el espacio de trabajo y el espacio vital personal. Muchos teletrabajadores también trabajan en exceso y se sienten presionados para estar siempre accesibles debido a la falta de rutina y de horarios definidos.

Falta de conexión (a internet) con los compañeros de trabajo

La falta de interacciones cara a cara dificulta la conexión (a internet) con los compañeros de trabajo. A largo plazo, esto suele provocar sentimientos de aislamiento, soledad y mala salud mental, ya que los trabajadores remotos se pierden los aspectos sociales de un entorno de oficina.

Más distracciones

A veces, el Inicio puede ser un lugar ajetreado con muchas distracciones. Puede que haya otros miembros de la familia trabajando a su lado, que amigos y familiares se pasen por casa y que haya tareas domésticas y niños de los que ocuparse. Esto puede afectar a tu productividad e impedir que te concentres en el trabajo.

Trabajar desde casa: trucos para aumentar la productividad a distancia

Aquí tienes los mejores trucos para trabajar desde casa y aumentar tu productividad:

1. Designa un entorno de trabajo

vía: Unsplash Trabajar desde el sofá o la cama suena atractivo. Pero recuerda que son enemigos de tu productividad, ya que tu mente los asocia con el relax y la diversión. Necesitas un entorno de trabajo separado para crear una frontera física entre el trabajo y el hogar.

Hazte con un entorno de trabajo dedicado que te haga adoptar una mentalidad orientada al trabajo, ya sea una habitación libre o un pequeño rincón en el salón. He aquí algunos ejemplos consejos para tu oficina en Inicio :

Instale su entorno de trabajo junto a una ventana que le proporcione aire fresco y sunlight☀️

Mantén tu entorno de trabajo alejado de la cocina, el salón o una ventana que dé a una calle concurrida si te distraes con facilidad

Trabaja con lo que tienes. Si no tienes una habitación libre, coloca una silla de trabajo y un escritorio en un rincón de la habitación

Consiga muebles ergonómicos (incluidos teclados ergonómicos) para su oficina en Inicio si se siente incómodo después de estar sentado durante largos periodos

Opta por un escritorio de pie si necesitas cambiar de ritmo con frecuencia

2. Optimiza tu entorno de trabajo

Ya tienes designado un entorno de trabajo. Genial Pero, ¿te funciona de verdad? Es fundamental crear un espacio de trabajo conducente al trabajo y la productividad. La primera forma de hacerlo es mantenerlo limpio y despejado. También puedes hacer lo siguiente para optimizarlo aún más:

Añade vegetación a tu espacio con plantas que filtren el aire y aumenten la producción de oxígeno🪴

Ten cerca una botella grande de agua para acordarte de beber agua con regularidad

Ilumínalo con tus favoritos. Añade una obra de arte, un toque de pintura o cualquier cosa que te llene de energía

Tenga un reproductor de música y un Tablero de borrado en seco en la pared si es necesario

A mí me ayuda tener una oficina dedicada 🙂 ¡Tengo amigos que sólo tienen escritorios en el salón y se quejan de la productividad! Tendré que echar un vistazo a Brain Food playlist en Spotify ¡> !

Spencer Herlong, usuario de ClickUp

3. Hacer una rutina

Una ventaja importante de trabajar desde casa es la flexibilidad de poder ajustar tu horario laboral y trabajar cuando quieras. Sin embargo, esta ventaja puede convertirse rápidamente en un reto si no puede establecer una rutina constante. Una buena rutina es la clave para que tu día sea productivo.

Ajuste su horario de trabajo y utilizar una app de horario de trabajo para hacer tu horario diario. Tener un horario te da previsibilidad a la vez que garantiza que tu día esté bien estructurada.

realice su planificación diaria y añada rápidamente tareas no programadas a su Calendario con ClickUp_

Comience con un ritual matutino que marque el inicio de su jornada laboral. Puede ser preparar café o incluso dar un paseo rápido. Para terminar el día, revisa todo lo que has conseguido y programa el día siguiente.

Y por último, no olvides dormir una noche entera. Un cerebro bien descansado te ayuda a mantener la concentración y a tener un día más feliz.

4. Descansa con regularidad

Trabajar desde Inicio significa que pasas la mayor parte del tiempo sentado en tu escritorio y trabajando. Sin embargo, estar sentado todo el día es terrible para tu cuerpo y tu productividad.

Por eso es fundamental hacer pausas regulares. Estira el cuerpo, haz algo de yoga, camina, descansa la vista, riega tus plantas y desconecta del trabajo. Incluso un descanso de 10 minutos te permite rejuvenecer la mente. También puedes echarte una breve siesta durante el día para aumentar tu energía si es necesario.

La actividad física es uno de los mejores trucos para trabajar desde casa, ya que evita el agotamiento, mejora la concentración y hace maravillas por la productividad. Por lo tanto, haz de los descansos regulares una parte permanente de tu horario. Y si necesitas recordatorios, utiliza un herramienta de teletrabajo para ajustar recordatorios para hacer pausas frecuentes.

5. Utilizar una herramienta de productividad

visualiza tus progresos y trabajos pendientes de un solo vistazo con el Panel de ClickUp_

Uno de los mejores trucos para trabajar desde casa es utilizar un herramienta para trabajar desde casa para organizar y gestionar tu jornada laboral. Utilice aplicaciones de organización servicios de comunicación, sistemas de gestión de tareas y plantillas de productividad .

Muchos herramientas de colaboración a distancia permiten a los equipos trabajar de forma independiente y, al mismo tiempo, estar bien conectados. Sin embargo, si utilizar diferentes apps para diferentes propósitos te parece agotador, considera la posibilidad de utilizar una herramienta de productividad todo en uno como ClickUp. A continuación te explicamos cómo utilizarla ClickUp para equipos remotos para transformar su experiencia de trabajo desde casa:

escriba más rápido, obtenga resúmenes rápidos y encuentre respuestas a sus preguntas con ClickUp Brain_

Trabaja sin problemas con Docs: Crea, organiza y comparte documentos de proyecto conDocumentos de ClickUpinicio para todos tus documentos y otros trabajos en ClickUp. Añade páginas y subpáginas, dales el formato y estilo que desees, establece permisos para controlar el acceso y añade colaboradores. También puede convertir documentos de uso frecuente en plantillas. Añade archivos y enlaza tus documentos a flujos de trabajo

Crea, organiza y comparte documentos de proyecto conDocumentos de ClickUpinicio para todos tus documentos y otros trabajos en ClickUp. Añade páginas y subpáginas, dales el formato y estilo que desees, establece permisos para controlar el acceso y añade colaboradores. También puede convertir documentos de uso frecuente en plantillas. Añade archivos y enlaza tus documentos a flujos de trabajo Aprovecha el poder de la IA: Cerebro ClickUp es el asistente de IA definitivo. Haga preguntas acerca de su trabajo en cualquier lugar en ClickUp, automatizar tareas y actualizaciones de progreso, crear rápidamente una variedad de contenido, y mucho más

Cerebro ClickUp es el asistente de IA definitivo. Haga preguntas acerca de su trabajo en cualquier lugar en ClickUp, automatizar tareas y actualizaciones de progreso, crear rápidamente una variedad de contenido, y mucho más Brainstorm colectivamente: Colabora a distancia con su equipo para aportar nuevas ideas utilizandoPizarras ClickUp y mapas mentales. Esto ayuda a incluir a todo el mundo en la ideación, independientemente de su ubicación

Colabora a distancia con su equipo para aportar nuevas ideas utilizandoPizarras ClickUp y mapas mentales. Esto ayuda a incluir a todo el mundo en la ideación, independientemente de su ubicación Estar en la misma página: Estar lejos no significa no estar de acuerdo. Los equipos utilizanMetas de ClickUp para ajustar y hacer un seguimiento de las metas individuales y de equipo, así como para rendir cuentas. Los jefes de equipo pueden utilizar la funciónPlantilla de plan de trabajo a distancia para supervisar el progreso del proyecto de los trabajadores remotos en cualquier lugar y ajustar las expectativas y los roles

Cree un plan de transición completo para sus empleados utilizando la plantilla de plan de trabajo a distancia

Organízate: Mantén todo tu trabajo organizado conTareas de ClickUpcree tareas y subtareas a partir de sus metas, documentos y comentarios, y haga un seguimiento de las mismas utilizando una variedad de herramientasvistas personalizables *Visualice el progreso: Siga su progreso y el de su equipo y revise las tareas pendientes, todo de un solo vistazo con vistas personalizables y compartiblesPaneles de ClickUp *Reducir /ref/ https://clickup.com/es-ES/blog/56983/cambio-de-contexto/ cambio de contexto /%href/ : Integra ClickUp con más de 1000 apps, incluyendo Zoom, Slack, Google Calendar, Google Drive, Dropbox y Loom, para que no tengas que estar alternando entre pantallas

Mantén todo tu trabajo organizado conTareas de ClickUpcree tareas y subtareas a partir de sus metas, documentos y comentarios, y haga un seguimiento de las mismas utilizando una variedad de herramientasvistas personalizables *Visualice el progreso: Siga su progreso y el de su equipo y revise las tareas pendientes, todo de un solo vistazo con vistas personalizables y compartiblesPaneles de ClickUp *Reducir /ref/ https://clickup.com/es-ES/blog/56983/cambio-de-contexto/ cambio de contexto /%href/ : Integra ClickUp con más de 1000 apps, incluyendo Zoom, Slack, Google Calendar, Google Drive, Dropbox y Loom, para que no tengas que estar alternando entre pantallas Ahorra tiempo: Accede a una amplia biblioteca de herramientas de productividad y gestión del tiempo predefinidasplantillas de gestión de proyectos para empezar rápidamente

6. Bloquear el tiempo de concentración Bloqueo de tiempo es uno de nuestros trucos favoritos para trabajar desde casa. La investigación ha demostrado que prestar toda tu atención a una tarea específica obtiene los mejores resultados. Por lo tanto, bloquea tiempo en tu calendario para centrarte en el trabajo que requiere energía y concentración. Conviértelo en una parte permanente de tu horario, como los descansos.

Puedes hacer mucho cuando dedicas tiempo ininterrumpido a una tarea específica. Por tanto, asegúrate de que no haya interrupciones, ni siquiera para enviar un mensaje. Para bloquear mejor el tiempo, utiliza Plantilla de bloqueo de tiempo de ClickUp .

Controle sus actividades pasadas, presentes y futuras con la plantilla de bloqueo de tiempo

Esta plantilla le permite realizar un seguimiento de sus reuniones, bloquear el tiempo de concentración, comprender las dependencias de las tareas y evitar la sobreprogramación. También puede asignar tiempo para descansar y reponer fuerzas.

7. Crea un equilibrio entre trabajo y vida privada

Lograr un equilibrio entre la vida laboral y personal puede convertirse en un reto cuando tu entorno de trabajo es tu casa. Sin embargo, es esencial establecer algunas reglas y límites. Estas son las cosas pendientes:

Establece un horario de trabajo fijo, por ejemplo, de 9 a 17 o de 10 a 18 horas. Deja de trabajar cuando acabe tu jornada laboral

Crea tu horario diario con la herramientaVista del Calendario en ClickUp y establece recordatorios recurrentes con Recordatorios

Comunica tu horario de trabajo a tu familia y pídeles que no te molesten durante ese periodo

Si tiene hijos viviendo con usted, intente planificar su trabajo en función de sus horarios

Comunícate con los miembros de tu equipo cuando no estés disponible para chatear. La forma más sencilla de hacerlo es establecer tu estado como "ocupado" en la herramienta de comunicación del equipo o desactivar las notificaciones durante esa duración

Mantén estos límites también en tu tiempo libre. No respondas a notificaciones o mensajes relacionados con el trabajo fuera de tu horario laboral a menos que realmente haya una emergencia

Sé flexible. Aunque crear una rutina es crucial, sé lo suficientemente flexible como para cambiarla cuando surja la necesidad

💡 Featured: Chris Cunningham , nuestro Director de Marketing Social, tiene una interesante opinión sobre la conciliación de la vida laboral y familiar

8. Vístete para el intento correcto

Una de las mejores cosas de trabajar desde casa es que te permite trabajar en pijama. Sin embargo, ¿y si te dijéramos que también es lo peor para tu productividad?

Trabajar en pijama o desde la cama o el sofá es un gran no. Esto se debe a que tu cerebro asocia estas cosas con la relajación y el sueño. Así que vístete para el intento correcto, aunque no tengas ninguna reunión virtual programada.

Haz que esto forme parte de tu rutina. Vestirte con ropa de trabajo y completar tu ritual matutino se convierte en una señal de que tu jornada laboral ha comenzado. Y al final de la jornada laboral, vuelve a ponerte un cómodo pijama y relájate.

Esto también te ayuda a desconectar mentalmente del trabajo. De nuevo, esto no significa que tengas que llevar ropa de trabajo todos los días. Tómate un descanso cuando lo consideres necesario.

9. Come sano

El trabajo teletrabajo suele hacer que te saltes la comida porque no tienes a tus amigos de la oficina recordándote que es la hora de comer o porque has comido tentempiés poco saludables a lo largo del día mientras trabajabas.

En lugar de eso, programa una pausa para comer para recalibrarte y tomarte un respiro del trabajo. Come alimentos saludables que te mantengan con energía. Para esos retortijones de hambre aleatorios, ten a mano un tentempié saludable (fruta, frutos secos, hummus, yogur griego, etc.). Y no olvides mantenerte hidratado. 🥤

Bloquee las horas de almuerzo y asegúrese de que no afecten a su horario de trabajo utilizando la función Google Calendar - Integración con ClickUp

10. Haz un plan B

Trabajar desde casa de forma eficiente requiere depender de la tecnología. Por desgracia, la tecnología y las herramientas pueden ser poco fiables, con cortes repentinos, problemas con el WiFi, etc. Por lo tanto, prepara un plan B para cuando inevitablemente te enfrentes a esto.

Estos son algunos pasos que puedes incluir en este plan de copia de seguridad:

Prepara un plan de acción para lo que harás en cada escenario probable

Si se prevé un apagón, prepara una copia de seguridad de emergencia para tu tecnología y conexión (a internet)

Contrata un plan de datos móviles por si hay problemas con el WiFi

Ten preparado un ordenador o tableta de seguridad por si le ocurre algo a tu equipo habitual

Utiliza servicios y herramientas en línea para hacer copias de seguridad de tus datos y asegurarte de no perder tus documentos o archivos en caso de apagón

Identifica algunos espacios de co-working o cafeterías en las que puedas trabajar en caso de que no puedas hacerlo en tu casa por cualquier motivo

11. Cambia de espacio de vez en cuando

Cambia de espacio de trabajo de vez en cuando para romper la monotonía. Ve a una cafetería local, busca un espacio de coworking o visita la biblioteca. También puedes trabajar junto a un amigo o en un parque. Tú eliges

Cambiar el ajuste de tu lugar de trabajo hace maravillas por tu creatividad y concentración. También mejora tu estado de ánimo y te permite comunicarte con personas ajenas a tu familia.

12. Conecta con tus colegas

Realice reuniones y colabore eficazmente, independientemente de su ubicación, con ClickUp

Trabajar desde casa limita la interacción con los compañeros, lo que a menudo provoca aislamiento y soledad. Por lo tanto, es crucial mantenerse conectado con sus compañeros de trabajo y amigos. Hoy en día, muchas empresas lo fomentan para mantener contentos a sus trabajadores remotos y comprometidos.

Reserve tiempo en su calendario para interactuar personalmente con su equipo. Participe en actividades en línea para fomentar el espíritu de equipo y haga pausas virtuales para tomar café. Comparte historias, experiencias, anécdotas personales y cosas aleatorias para conectar con los demás. Puedes utilizar herramientas de colaboración virtual como ClickUp para conectarte con tus colegas en tiempo real.

Reúnete con tu equipo en una videollamada (puedes iniciar llamadas Zoom desde ClickUp ) para tomar un café, jugar a juegos divertidos y enviar mensajes utilizando Chat ClickUp .

También puede comunicarse de forma asíncrona en documentos, archivos y tareas con comentarios y menciones @.

13. Evita la procrastinación y las distracciones

El Modo Focus en ClickUp Docs le ayuda a concentrarse en una parte de una tarea a la vez y le mantiene productivo

Procrastinar se vuelve increíblemente fácil en la comodidad de su Inicio, especialmente porque tiene muchas distracciones. Aquí tienes algunas cosas que puedes hacer para evitar distraerte:

Divide las tareas que parecen abrumadoras en partes pequeñas y manejables

Reduce al mínimo las distracciones, como la televisión y las redes sociales. Si tienes la costumbre de responder a los mensajes de texto en cuestión de minutos, activa el modo de concentración de tu teléfono

También puedes utilizar el modo de concentración mientras trabajas en Documentos en ClickUp para mantener a raya las distracciones

Informe a sus familiares o compañeros de piso sobre su horario de trabajo

Utilice música para ahogar el ruido de fondo

Utilice auriculares con cancelación de ruido para mantenerse concentrado si la música no es lo suyo

Establece horarios específicos para revisar tus correos electrónicos y textos

Utiliza aplicaciones como Forest o BlockSite para mantenerte alejado de los sitios web que te distraen

14. Recompénsate después de una semana productiva

Los seres humanos prosperamos con el aprecio y el refuerzo. Por lo tanto, prémiese con algo que le guste después de una semana productiva y llena de intentos correctos. Visite su lugar favorito, reúnase con sus amigos o haga lo que más le guste.

Esto te reforzará y motivará para trabajar duro la próxima semana. También te ayudará a recargar las pilas y a mejorar la interacción social.

Aquí tienes la lista de trucos para trabajar desde casa, resumida:

Establece un entorno de trabajo exclusivo

Optimízalo para la productividad

Establece una rutina constante

Incluye descansos para recargar pilas

Utilice herramientas para organizarse mejor

El bloqueo del tiempo ayuda

Establezca límites entre el trabajo y la vida personal

Vístase bien

Come bien e hidrátate

Ten un plan de copia de seguridad para los fallos tecnológicos

Pruebe diferentes ajustes de trabajo

Conéctese con sus compañeros de trabajo

Minimice las distracciones

Recompénsese y motívese

Su camino hacia la productividad en el mundo a distancia

Trabajar desde casa es una tendencia que parece cobrar cada vez más fuerza en todo el mundo. A los empleados les encantan sus muchas ventajas, como el ahorro de tiempo y dinero, un mejor equilibrio entre trabajo y vida privada, y muchas más. Pero no está exento de dificultades, que pueden afrontarse con inteligencia.

Los trucos para trabajar desde casa analizados en este artículo le ayudarán a sacar más partido a su jornada laboral. Designar un entorno de trabajo, crear una rutina, centrarte en tu salud, establecer límites y conectar con tus compañeros puede hacer que trabajar desde casa sea más divertido y productivo.

Una herramienta de gestión del trabajo como ClickUp puede ser tu aliada ideal. Regístrese gratis, gratuito/a hoy mismo y haz que tu jornada de teletrabajo sea más productiva.

FAQs

¿Cuál es tu mejor truco personal para trabajar a distancia?

Hacer pausas regulares es uno de los mejores trucos para trabajar a distancia. Le da a tu cerebro tiempo para relajarse y rejuvenecer. También puedes aprovechar para mover el cuerpo y cambiar de posición.

¿Cómo puedo pasar el tiempo trabajando desde casa?

Lo mejor es establecer un horario para trabajar desde casa. Un horario te ayuda a estructurar el día, te da previsibilidad y evita que te saltes tareas y trabajos cruciales.

¿Cómo hacer agradable el trabajo desde casa?

Haz que tu experiencia de trabajar desde casa sea agradable cuidando tu cuerpo, tomando el sol y añadiendo plantas y decoración divertida a tu espacio de trabajo. También puedes hacer una lista de reproducción de "tiempo para trabajar" y programar tiempo para actividades que te gusten, como salir a pasear.