15 libros de RR.HH. para profesionales que desean desarrollar su carrera profesional

En una época en la que las experiencias de los empleados son tan cruciales como las de los clientes, los profesionales de recursos humanos deben estar siempre a la última.

Si ha elegido una carrera en gestión de recursos humanos (HRM), debe actualizarse constantemente para seguir siendo relevante y añadir valor a la empresa. A medida que se intensifica la carrera por contratar y retener a los mejores talentos, los directivos de las empresas deben aprender y ajustar los procedimientos adecuados para la gestión de los recursos humanos KPIs para equipos de RR.HH que se alinean con las metas estratégicas de la organización.

Hemos elaborado una lista de los 15 mejores libros de RR.HH. para profesionales de RR.HH. como usted que desean crecer en su trabajo. Estos libros de RR.HH. combinan la sabiduría de veteranos con las últimas tendencias del sector que afectan a la gestión del talento.

Sumérjase en ellos

Los 15 mejores libros de RRHH para profesionales de Recursos Humanos

1. Gestión de Recursos Humanos por Gary Dessler

La guía de Gary Dessler destaca entre los libros de RRHH vía Amazon

Autor: Gary Dessler

Gary Dessler Número de páginas: 720

720 Año de publicación: 1994

1994 Tiempo estimado de lectura: 12-15 horas

12-15 horas Ideal para: Profesionales de RRHH de todos los niveles

Profesionales de RRHH de todos los niveles Valoraciones: 3,8/5 (Amazon) 3,96/5 (Goodreads)



A veces conocido como la "biblia del mundo de los RRHH", el icónico Human Resource Management de Gary Dessler es una guía en profundidad de 700 páginas sobre la ciencia y la ejecución de las operaciones de personal.

Hoy en día, uno de los libros más emblemáticos de RRHH, desglosa lo esencial de los RRHH según las áreas funcionales, desde la contratación y la gestión del talento hasta la formación, la compensación y la gestión de las relaciones con los empleados.

Ahora, en su 17ª edición (con múltiples versiones internacionales también), el libro no sólo explora la historia de las prácticas de RRHH, sino que se centra en cómo la tecnología (como la computación en nube) y los medios sociales (LinkedIn, en particular) dan figura al campo. También analiza cómo las últimas Herramientas tecnológicas y software de RRHH están revolucionando el mundo de la gestión de recursos humanos, en constante evolución.

Conclusiones clave

Renueva el proceso de contratación: Asegúrate de que no te limitas a cubrir posiciones, sino que las colocas de forma que estén sincronizadas conlas metas de RR.HH. de tu organización2. Cree un lugar de trabajo en el que los empleados participen plenamente: Invierta en formación, desarrollo y remuneración justa para mantener a su equipo motivado y comprometido con el intento correcto de la organización Mantenga una cultura positiva en el lugar de trabajo: Construya relaciones sanas dentro de su equipo y céntrese en la resolución de conflictos

Lo que dicen los lectores:

El libro de Gary Dessler Gestión de Recursos Humanos es un libro de texto básico para aprender qué hace la gestión de recursos humanos en una empresa/organización como departamento y como función. El libro ofrece una sólida explicación de [sic] cuáles son los roles de un director de RRHH, qué debe [sic] hacer y evitar, y qué hacer en situaciones [sic] en las que se plantean dilemas (técnicos o éticos). Se trata de una lectura obligada para cualquier director de RRHH y para los estudiantes de Gestión de Recursos Humanos.

2. The Essential HR Handbook (Edición del 10º aniversario) por Sharon Armstrong y Barbara Mitchell

Uno de los libros de RRHH ideales para principiantes vía Amazon

Autoras: Sharon Armstrong y Barbara Mitchell

Sharon Armstrong y Barbara Mitchell Número de páginas: 256

256 Año de publicación: 2008

2008 Tiempo estimado de lectura: 4-5 horas

4-5 horas Ideal para: Principiantes en RRHH

Principiantes en RRHH Valoraciones: 4,6/5 (Amazon) 3.61/5 (Goodreads)



Desde hace más de una década, The Essential HR Handbook de Sharon Armstrong y Barbara Mitchell ha ayudado a los profesionales de RRHH a navegar por un intervalo de funciones como la contratación, el cumplimiento legal, la gestión del rendimiento y la diversidad en el lugar de trabajo.

Recién actualizada en 2020, la 10ª edición de este libro ofrece explicaciones fáciles de entender sobre todo tipo de temas, desde la gestión de equipos diversos hasta la elaboración de políticas y beneficios favorables a los empleados. Incluso hoy en día, esta edición sigue siendo un recurso de referencia, que proporciona consejos y listas de control para la mayoría de los profesionales de RRHH.

Puntos clave

Alinear los RR.HH. con las metas de la empresa: Los planes de RR.HH. deben prepararse de forma que estén sincronizados con la misión general y la dirección estratégica de la organización para obtener el máximo impacto La retención es clave: No basta con contratar; los departamentos de RR.HH. deben invertir en un buen proceso de incorporación y orientación, así como ofrecer oportunidades de formación y desarrollo continuos a los empleados Hacer de las revisiones del rendimiento una experiencia positiva: En lugar de sentirse como un ejercicio de búsqueda de fallos, las revisiones del rendimiento deben proporcionar a los empleados comentarios positivos y refuerzos. Para ello, utilice las metodologías BEER (Behavior, Effect, Expectation, Results) y FAST (Frequently, Accurately, Specific, Timely)

Lo que dicen los lectores

Este libro es un gran recurso para alguien que se inicia en el campo de los RRHH, como es mi caso. Quería un libro que contuviera información, así como muestras de formularios y listas de control, y este pequeño libro lo ha conseguido. Si estás empezando en RRHH, te recomiendo encarecidamente este libro._

3. Victory Through Organization: Why the War for Talent is Failing Your Company and What You Can Do About It por Dave Ulrich, David Kryscynski, Wayne Brockbank, y Mike Ulrich

Victory Through Organization se encuentra entre los libros de RRHH más populares para altos directivos A través de Amazon

Autores: Dave Ulrich, David Kryscynski, Mike Ulrich y Wayne Brockbank

Dave Ulrich, David Kryscynski, Mike Ulrich y Wayne Brockbank Número de páginas: 417

417 Año de publicación: 2017

2017 Tiempo estimado de lectura: 5-6 horas

5-6 horas Ideal para: Altos directivos de recursos humanos

Altos directivos de recursos humanos Valoraciones: 4.5/5 (Amazon) 3.82/5 (Goodreads)



¿No le gustan los RR.HH. de la vieja escuela, en los que se animaba a los empleados a impresionar en lugar de a aportar su auténtico yo al trabajo? Entonces le encantará el bestseller de Dave Ulrich, Victory Through Organization.

Publicado en 2017, propone un nuevo enfoque de los RRHH: crear sistemas dinámicos en los que el gran talento no se limite a un departamento o área de práctica, sino que se aproveche en toda la organización. Lo que hace único a este libro es que sus ideas se basan en las opiniones de 30.000 profesionales de RRHH y líderes de empresa

la victoria a través de la organización abarca diversos temas de RR.HH., como la eficacia organizativa, el desarrollo y despliegue del talento, la creación de una ventaja competitiva sostenible y otros. Se considera un manual para altos directivos de RRHH.

El libro desafía las normas, rompe mitos e impulsa el cambio real. Su mensaje general es que el intento correcto no consiste sólo en contratar a los mejores talentos, sino en aprovecharlos al máximo.

Conclusiones clave

Utilice el modelo estratégico de RR.HH. de las 3 cajas: Distribuya su atención entre la eficiencia administrativa, la experiencia de los empleados y la creación de capacidades estratégicas de RR.HH. (las tres cajas) para obtener el máximo impacto Obtenga una ventaja competitiva sostenible: No se limite a atraer a los mejores talentos; construya una ventaja competitiva sostenible aprovechando y desplegando ese talento de forma eficaz Gane la guerra por el talento: Vaya más allá de los enfoques tradicionales de adquisición y gestión del talento si quiere atraer a los mejores y más demandados

Lo que dicen los lectores

Victory Through Organization es un logro extraordinario: basado en datos, original, creativo y exhaustivo. El argumento de por qué RR.HH. debe reconceptualizar su responsabilidad principal es brillante. RR.HH. debe estar continuamente dispuesto a replantearse y volver a percibir por qué existe; tiene que cambiar en los aspectos más fundamentales, pasando de un status quo de reunión de requisitos normativos y similares, impuestos desde fuera, a ser un socio proactivo de la empresa que contribuya al desarrollo de la estrategia y los resultados financieros, al tiempo que sea una fuente continua de creatividad y realidad en términos de rendimiento humano.

4. El Cuadro de Mando de RR.HH: Enlazando Personas, Estrategia y Rendimiento por Brian Becker, Mark Huselid y Dave Ulrich

Uno de los pocos libros de RRHH que habla del ROI de los RRHH vía Amazon

Autores: Brian Becker, Mark Huselid y Dave Ulrich

Brian Becker, Mark Huselid y Dave Ulrich Nº de páginas: 235

235 Año de publicación: 2001

2001 Tiempo estimado de lectura: 4-6 horas

4-6 horas Ideal para: Profesionales de RRHH de nivel medio-senior

Profesionales de RRHH de nivel medio-senior Valoraciones: 4.5/5 (Amazon) 3.78/5 (Goodreads)



En un mundo en el que la fuerza de una empresa reside en los intangibles y en la capacidad intelectual, The HR Scorecard de Brian Becker defiende la importancia de los RRHH.

Este libro introduce el concepto de cuadro de mando de RR.HH., un principio de medición que enlaza el rol de un profesional de RR.HH. con el rendimiento de la empresa. A partir de las conclusiones extraídas de una encuesta realizada a más de 2.800 empresas, el libro concluye que las empresas con sistemas eficaces de gestión de RR.HH. a menudo superan a sus competidores.

El libro explica cómo medir parámetros como los indicadores clave de rendimiento (KPI) de RR.HH. con respecto a las metas de la empresa y cubre algunos índices que le ayudarán a calcular el ROI de cualquier programa de RR.HH.

Conclusiones clave

Conectar RRHH con la estrategia organizativa: Para tener éxito, hoy en día RRHH debe entender y alinearse con la estrategia de negocio y centrarse en conseguir resultados que tengan un impacto tangible en las metas de la empresa Desarrollar métricas de RR.HH. y medir el impacto: Medir la eficacia de la función de RR.HH. a través de métricas principales y secundarias en la adquisición de talento, la gestión del rendimiento y la formación y el desarrollo Equilibrar las prioridades a corto y largo plazo: El libro recomienda que los equipos de RR.HH. colaboren con los directivos de la empresa para comprender el contexto y los retos de la empresa. A continuación, deben elaborar un plan que equilibre los requisitos a corto plazo (necesidades de contratación, por ejemplo) con las metas a largo plazo de la organización (como el desarrollo del personal)

Lo que dicen los lectores

El libro ofrece un modelo de medición para orientar la aplicación de la estrategia de capital humano, cuyo objetivo último es alinear la estrategia, las personas y el rendimiento de la organización. Los autores presentan un nuevo enfoque para gestionar la "arquitectura de RRHH" de una empresa como activo estratégico, así como para medir su contribución al rendimiento de la empresa. Los autores abogan por un enfoque descendente, en lugar de ascendente, de la aplicación de la estrategia, junto con un innovador sistema de evaluación para medir la contribución de los RRHH_.

5. ¡El trabajo manda! Perspectivas desde dentro de Google que transformarán tu forma de vivir y de dirigir por Laszlo Bock

Uno de nuestros libros de RRHH favoritos de hoy es este de Laszlo Bock vía Amazon

Autores: Laszlo Bock

Laszlo Bock Número de páginas: 416

416 Año de publicación: 2015

2015 Tiempo estimado de lectura: 5-6 horas

5-6 horas Ideal para: Gerentes de recursos humanos de nivel medio a superior

Gerentes de recursos humanos de nivel medio a superior Valoraciones: 4.6/5 (Amazon) 4.1/5 (Goodreads)



¿Le gustaría inspirarse en las impecables prácticas de RRHH de Google y adaptarlas a su empresa? Si es así, este libro es para usted.

Laszlo Bock, antiguo vicepresidente de operaciones de personal de Google, recopila 15 años de intensa investigación en esta inspiradora colección de lecciones sobre gestión del talento para equipos de cualquier tamaño.

Incluye casos reales, consejos prácticos y reflexiones sobre cómo equilibrar la creatividad y la estructura dentro de una empresa. Bock también enseña a remodelar el liderazgo desde dentro de la organización y no de arriba abajo.

Conclusiones clave

Confía en tus empleados para que actúen como fundadores: Infunde un sentido de propiedad, sé transparente, dales voz y acepta la vulnerabilidad para generar confianza entre los empleados Tómese el tiempo necesario para contratar a los mejores: Siga un enfoque de contratación basado en comités, ajuste normas claras, nunca haga concesiones y asegúrese de que las nuevas contrataciones superan sistemáticamente a las existentes Hacer la vida más fácil a los empleados: Aprender del enfoque de Google para mejorar la vida de los empleados, ahorrando tiempo, aumentando la comodidad y aportando alegría sin arruinarse

Opiniones de los lectores

Google no es tan inusual o difícil de entender como la gente cree: este libro muestra claramente que prevalecen una filosofía única, la creatividad y mucho trabajo duro. Toneladas de ejemplos fantásticos que otras empresas pueden utilizar, y una muy buena explicación de cómo experimentar y utilizar la analítica para crear grandes estrategias de personas._

6. Putting The Human Back into HR: Success as an HR Professional Begins with You por Su Patel

Esta joya entre los libros de RRHH puede ayudar a los profesionales de RRHH en todas las fases de su carrera profesional A través de Amazon

Autor: Su Patel

Su Patel Número de páginas: 196

196 Año de publicación: 2018

2018 Tiempo de lectura estimado: 3-4 horas

3-4 horas Ideal para: Miembros del equipo de recursos humanos en todos los niveles

Miembros del equipo de recursos humanos en todos los niveles Valoraciones: 4.6/5 (Amazon) 4.2/5 (Goodreads)



Los profesionales de RRHH a menudo se enfrentan a una pregunta: ¿Priorizo a las personas o a los procesos?

Si usted también está luchando por encontrar un equilibrio entre ambos, el libro de Su Patel Putting The Human Back Into HR debería ser su próxima compra.

El libro aborda el viejo conflicto entre los recursos humanos (las personas) y los procesos humanos (las políticas) y describe las áreas clave que los profesionales de RR.HH. deben dominar. En él se explica cómo aunar todas las áreas del rol profesional de RR.HH., sentirse más realizado como miembro del equipo de RR.HH. y allanar el camino para el crecimiento profesional.

Conclusiones clave

Encontrar un término medio entre las personas y los procesos: Esforzarse por tener en cuenta a la persona que hay detrás del título del puesto sin comprometer los procesos **Patel aconseja a los responsables de RR.HH. que mejoren sus dotes de liderazgo y sean más proactivos. Esto les preparará para dar un paso adelante y desempeñar un rol de liderazgo en la organización Acepta el cambio en lugar de reaccionar ante él: Supera los retos con confianza y dirige a tu equipo a través de las transiciones mediante las herramientas que se enumeran en este libro

Lo que dicen los lectores

Desearía haber leído este libro hace años - ¡y que otros a mi alrededor también lo hubieran leído! Creo que a veces complicamos demasiado los Recursos Humanos -después de todo, no es ciencia espacial- pero también los deshumanizamos. Este libro aborda ambos defectos: está repleto de métodos sencillos pero eficaces para los profesionales de RR.HH. y tiene a las personas en el centro de todo

7. RRHH a Propósito: Desarrollando la Pasión Deliberada por las Personas por Steve Browne

Uno de los muchos libros influyentes sobre RRHH de Steve Browne vía Amazon

Autor: Steve Browne

Steve Browne Número de páginas: 168

168 Año de publicación: 2017

2017 Tiempo de lectura estimado: 3-4 horas

3-4 horas Ideal para: Gente de recursos humanos en todos los niveles

Gente de recursos humanos en todos los niveles Valoraciones: 4.6/5 (Amazon) 4.16/5 (Goodreads)



El célebre ejecutivo y veterano de RR.HH. Steve Browne siente hoy la misma pasión por los recursos humanos que hace 30 años, cuando comenzó su carrera. Su best-seller, HR On Purpose, es un testimonio de esa pasión.

El libro es una guía personal y motivacional que anima a los profesionales de RRHH a ir más allá de las tareas administrativas y hacer cosas que tengan un impacto positivo en las organizaciones.

A veces, ocuparse de los problemas de RR.HH. día tras día puede resultar agotador. Browne pretende reavivar el entusiasmo a través de valiosas ideas, consejos prácticos y ejemplos de la vida real, haciendo de este libro una lectura obligada para todos los profesionales de RRHH.

Conclusiones clave

Alinea tu pasión y propósito con tu profesión de RR.HH.: Pregúntate dónde reside tu pasión. Si no es trabajar con personas, puede que no seas el candidato ideal para el sector de los RR.HH Utiliza las políticas como directrices, no como esposas: Flexibiliza tus prácticas de RR.HH. utilizando las políticas y los procedimientos como guías en lugar de como restricciones Desafía las nociones anticuadas: Desmonta las ideas anticuadas de RRHH y redefine las expectativas utilizando herramientas y estrategias modernas. Utilice la tecnología, los datos, las redes sociales y las nuevas ideas

Lo que dicen los lectores

Si quieres ser un gran líder de RRHH (o simplemente un gran líder), ¡deberías leer este libro! Lo que más me gusta de RRHH a Propósito son las historias de liderazgo sencillas y prácticas. Esto puede parecer extraño para un libro sobre RRHH (y puede que tenga algo que ver con mi propio enfoque en el liderazgo) pero uno de los puntos principales de Steve es que la gente de RRHH - como todos los líderes - tienen que centrarse en las personas, no en las políticas y el cumplimiento

8. Pertenecer al trabajo: Everyday Actions You Can Take to Cultivate an Inclusive Organization por Rhodes Perry

Este es uno de los mejores libros de RRHH sobre el tema de la inclusividad En Amazon

Autor: Rhodes Perry

Rhodes Perry Número de páginas: 202

202 Año de publicación: 2018

2018 Tiempo estimado de lectura: 3-4 horas

3-4 horas Ideal para: Profesionales de recursos humanos que buscan fomentar la inclusividad

Profesionales de recursos humanos que buscan fomentar la inclusividad Valoraciones: 4.5/5 (Amazon) 4.2/5 (Goodreads)



Inspirado por su propio viaje como transexual, Perry publicó Belonging At Work como guía práctica para crear lugares de trabajo inclusivos en los que todo el mundo se sienta como en casa.

No se trata sólo de diversidad e inclusión; se trata de construir una cultura organizativa acogedora que permita a los empleados llevar su auténtico yo al trabajo y les dé un sentido de pertenencia. Perry comparte historias personales, estudios de casos y estrategias prácticas de RR.HH. que pueden ayudar a crear un lugar de trabajo que practique el verdadero compañerismo.

Perry utiliza un tono amistoso y cálido para invitarle a interiorizar por qué la pertenencia es importante, en qué se diferencia de la diversidad y la inclusión, y por qué es el futuro de los recursos humanos.

Conclusiones clave

Reconocer la pertenencia como una necesidad humana básica: Entender que el sentido de pertenencia en el lugar de trabajo va más allá de la raza, el género, la sexualidad y la religión Dirigir con autenticidad: Crear un entorno cálido en el que las personas puedan mostrarse tal y como son Responsabilícese de sus metas de DEI: Tome pasos concretos para integrar los principios separados pero aliados que subyacen a la diversidad, la equidad y la inclusión (DEI)

Lo que dicen los lectores

El libro de Rhodes Perry Pertenecer al trabajo debería ser de lectura obligatoria no sólo para directivos y supervisores, sino para todos los que interactúan con otras personas diferentes a ellos de alguna manera. Pertenecer al trabajo ofrece innumerables historias, consejos, ejercicios y llamadas a la acción, todo ello presentado con el estilo claro y agradable del Sr. Perry

9. HR Disrupted: It's Time for Something Different por Lucy Adams

¿Busca libros de RRHH sobre el mundo VUCA? Lee esto En Amazon

Autora: Lucy Adams

Lucy Adams Número de páginas: 230

230 Año de publicación: 2017

2017 Tiempo de lectura estimado: 4-5 horas

4-5 horas Ideal para: Gente de recursos humanos en todos los niveles

Gente de recursos humanos en todos los niveles Valoraciones: 4.5/5 (Amazon) 4.13/5 (Goodreads)



Como alguien que trabaja en el departamento de RRHH, ¿alguna vez te sientes como si estuvieras atrapado en la rutina?

Entonces deberías leer este libro de Lucy Adams, que busca romper el molde de los RRHH tradicionales y aportar una nueva perspectiva.

HR Disrupted es un libro fácil de leer centrado en la pregunta: ¿Cómo puede un profesional de RRHH moderno liderar, gestionar, comprometer y dar soporte a los empleados en un mundo empresarial en constante evolución?

La obra de Adams, enriquecida con ejemplos relatables de sus experiencias en la BBC, indica a los lectores que se replanteen su forma de trabajar.

Adams profundiza en los detalles y sugiere herramientas y tácticas para todas las funciones relacionadas con los RR.HH., incluidas las recompensas, las normas y políticas de empleo y la gestión del talento.

Conclusiones clave

Adoptar el principio EACH: Tratar a los empleados como adultos, consumidores y seres humanos. Esto significa respetarlos como adultos, reconocer sus diversas necesidades como consumidores y su lado humano Pasar de las políticas a las personas: Pasar de un enfoque centrado en las políticas a dar prioridad a las necesidades y experiencias de las personas **Personalice la experiencia de sus empleados: supere el modelo de "talla única" y atienda las necesidades y preferencias individuales de sus empleados

Lo que dicen los lectores

Todo lo que Lucy cuenta está directamente relacionado con mis propios pensamientos y observaciones que he visto con mis propios ojos en todos los lugares en los que he trabajado. Recomiendo encarecidamente este libro a cualquiera que esté realmente interesado en ayudar a comprender y abordar uno de los aspectos más importantes e influyentes de cualquier empresa u organización que ayudará en gran medida a conseguir lo que se ha propuesto... las personas que trabajan en ella_.

10. La organización sin miedo: Creating Psychological Safety in the Workplace for Learning, Innovation, and Growth por Amy C. Edmondson

Este líder entre los libros de RRHH habla en profundidad sobre cómo hacer del lugar de trabajo un 'espacio seguro' vía Amazon

Autora: Amy C. Edmondson

Amy C. Edmondson Número de páginas: 256

256 Año de publicación: 2018

2018 Tiempo de lectura estimado: 4-5 horas

4-5 horas Ideal para: Gente de recursos humanos en todos los niveles

Gente de recursos humanos en todos los niveles Valoraciones: 4.5/5 (Amazon) 4.01/5 (Goodreads)



La psique humana es algo intrigante y delicado, y los líderes de las empresas deben ser conscientes de cómo el lugar de trabajo la afecta. Amy Edmondson habla de ello en su libro The Fearless Organization.

El libro de Edmondson explora la idea de la seguridad psicológica: crear un entorno en el que los empleados se sientan seguros para asumir riesgos, compartir sus pensamientos y aprender sin temer consecuencias negativas.

Este libro es como una estrella polar para los responsables de RR.HH. y las personas que desean impulsar el compromiso de los empleados y fomentar la innovación permitiendo que la gente se comunique abiertamente, colabore y practique el aprendizaje continuo.

Edmondson recoge en este libro 20 años de investigación y ofrece a los directivos pasos prácticos para conseguir que sus lugares de trabajo sean integradores y no tengan miedo a nada. Este poderoso libro defiende a capa y espada el vínculo entre el bienestar de los empleados y el intento correcto de la organización.

Conclusiones clave

Promueva la seguridad psicológica en el lugar de trabajo: Asegúrese de que sus empleados se sienten seguros compartiendo ideas, asumiendo riesgos y aprendiendo de los errores sin temor a represalias Trate la estrategia de la empresa como una prueba continua, no como un plan fijo: Céntrese en el aprendizaje organizativo, anime a todos a buscar activamente nuevas ideas que cuestionen los supuestos actuales y promueva la mejora continua No rebaje sus estándares de rendimiento: Cree una "zona de aprendizaje y alto rendimiento" en el lugar de trabajo para promover ideas nuevas y fomentar la creatividad

Lo que dicen los lectores

The Fearless Organization de Edmondson proporciona un marco útil para los directivos interesados en promover la seguridad psicológica en sus entornos de trabajo... Un aspecto refrescante del marco de Edmondson es que está respaldado por 20 años de investigación en múltiples sectores. Estas investigaciones demuestran la importancia de la seguridad psicológica en el lugar de trabajo: cuando los empleados no se sienten capacitados o animados para plantear sus dudas o preocupaciones, se puede generar una cultura del silencio que puede ir más allá del fracaso de la empresa y afectar a la salud física y mental de las personas"

11. Bring Your Human To Work por Erica Keswin

Está en la Lista de los libros de RRHH más vendidos del WSJ vía Amazon

Autora: Erica Keswin

Erica Keswin Número de páginas: 224

224 Año de publicación: 2018

2018 Tiempo de lectura estimado: 4-5 horas

4-5 horas Ideal para: Gente de recursos humanos de todos los niveles

Gente de recursos humanos de todos los niveles Valoraciones: 4.5/5 (Amazon) 3.71/5 (Goodreads)



¿Alguna vez ha sentido que falta la conexión (a internet) humana en las relaciones laborales?

El libro de Erica Keswin Bring Your Human to Work trata de devolver esa calidez.

Con más de 20 años de experiencia, Keswin revela cómo empresas de primera categoría como Lyft y Starbucks crean lugares de trabajo genuinos y de compatibilidad.

Este bestseller del Wall Street Journal no es la típica charla Ted sobre recursos humanos, sino una guía práctica para hacer más agradable el lugar de trabajo y fomentar hábitos laborales que conduzcan al éxito de la empresa y a la felicidad de los empleados.

Puntos clave

Priorice el bienestar de sus empleados: Anime a los empleados a estar sanos en cuerpo y espíritu, reconociendo la importancia del bienestar holístico Haga espacio para las interacciones cara a cara: Reconozca el poder de las conexiones personales en un mundo impulsado por la tecnología Inspire a sus empleados a retribuir a la comunidad: Cree una cultura de responsabilidad social promoviendo el compromiso con la comunidad

Lo que dicen los lectores

El libro de Keswin está repleto de importantes recordatorios (respaldados por meticulosos estudios) de que apoyar a las PERSONAS que trabajan con usted y proporcionarles las herramientas para conectarse y retribuir crea un entorno de trabajo más productivo y positivo. Mi opinión personal es que los capítulos dedicados a la retribución y al agradecimiento son los más significativos, porque el mundo, y todos los lugares de trabajo, necesitan un poco más de amabilidad y humildad hoy en día. Pero todos los capítulos están llenos de gemas de sabiduría y perspectivas honestas sobre cómo nuestro mundo tecnológicamente "conectado" necesita un poco más de conexión humana

12. Remote Not Distant: Design a Company Culture That Will Help You Thrive in a Hybrid Workplace por Gustavo Razzetti

¿Busca libros de RRHH sobre teletrabajo? Esta es una buena lectura vía Amazon

Autor: Gustavo Razzetti

Gustavo Razzetti Número de páginas: 328

328 Año de publicación: 2022

2022 Tiempo estimado de lectura: 5-6 horas

5-6 horas Ideal para: Profesionales de recursos humanos que gestionan una fuerza de trabajo remota

Profesionales de recursos humanos que gestionan una fuerza de trabajo remota Valoraciones: 4.5/5 (Amazon) 3.83/5 (Goodreads)



En un mundo en el que el trabajo a distancia se ha convertido en algo casi omnipresente, está claro por qué este libro de recursos humanos ha entrado en nuestra lista.

remoto, no distante_ es su hoja de ruta para el intento correcto de la empresa en la era del trabajo a distancia e híbrido. Gustavo Razzetti, CEO de Fearless Culture, ofrece consejos prácticos para mantener una cultura empresarial sólida, mejorar la colaboración y crear seguridad psicológica en el lugar de trabajo digital.

Este libro ofrece consejos prácticos para las empresas que desean aumentar la satisfacción y productividad de sus empleados en organizaciones que dan prioridad al trabajo a distancia. Incluso recomienda hábitos de trabajo saludables que hacen que los lugares de trabajo sean eficientes e innovadores.

Tanto si eres nuevo en el teletrabajo como si estás perfeccionando tus estrategias, aquí encontrarás todo lo que necesitas para triunfar en un lugar de trabajo moderno.

Puntos clave

Reconsidere el rol de la oficina: Comprenda y acepte que la oficina, como espacio físico, no es el único motor de la cultura de su empresa Haga de la colaboración remota la estrella de su empresa: Equipe a sus equipos con estrategias para mantenerse conectados, mejorar la colaboración y prosperar en el lugar de trabajo digital Construya una cultura próspera por diseño, no por casualidad: Fomente intencionadamente los valores, la comunicación y la colaboración en lugar de confiar en el azar o asumir que la cultura evolucionará de forma natural

Lo que dicen los lectores

He leído muchos libros sobre liderazgo para el mundo actual de escenarios híbridos y éste es el mejor. Con más de 135 referencias (todas enlazadas fácilmente) es exhaustivo y preciso. Muy recomendable. No importa cuánto tiempo creas que durarán las condiciones actuales, este libro es útil

13. Diversidad en el lugar de trabajo: Eye-Opening Interviews to Jumpstart Conversations about Identity, Privilege, and Bias por Bärí A. Williams

Este es uno de los libros de RRHH más interesantes que habla sobre la diversidad en el lugar de trabajo vía Amazon

Autor: Bärí A. Williams

Bärí A. Williams Número de páginas: 128

128 Año de publicación: 2020

2020 Tiempo estimado de lectura: 2-3 horas

2-3 horas Ideal para: Gente de RRHH de todos los niveles

Gente de RRHH de todos los niveles Valoraciones: 4.4/5 (Amazon) 3.65/5 (Goodreads)



Crear un lugar de trabajo inclusivo requiere plantearse preguntas difíciles, y Bärí A. Williams consigue abordar la mayoría de ellas en su libro Diversidad en el lugar de trabajo.

Williams nos lleva a un viaje por la diversidad en el lugar de trabajo a través de 25 perspicaces entrevistas, en las que personas marginadas comparten sus experiencias en torno a la raza, el género, la identificación LGBTQ+, la capacidad, la edad, la religión y la cultura.

Lo que hace único a este libro de RRHH es su toque práctico. Cada sección concluye con una valiosa aportación que puede utilizar como herramienta para el cambio. la diversidad en el lugar de trabajo es una lectura excelente para los profesionales de RRHH, los directivos y cualquier persona interesada en crear lugares de trabajo integradores.

Conclusiones clave

Escuche atentamente a sus empleados: Preste atención activa a los problemas a los que se enfrentan sus empleados e intente solucionarlos Reflexione sobre los prejuicios: Dedique tiempo a reflexionar sobre los prejuicios inconscientes y cómo afectan a la diversidad en el lugar de trabajo Fomente la empatía: Comprenda a las personas y conecte con ellas reconociendo los retos e intentos correctos a los que se enfrentan en función de sus diversas identidades

Lo que dicen los lectores

Bäri es una escritora inteligente, reflexiva y compasiva. Me encanta que sea capaz de captar la historia de los entrevistados de una manera imparcial, siendo objetiva en todo momento. Me he visto reflejada en varias historias, así que el libro me ha llegado al corazón. Recomiendo encarecidamente su lectura

14. The Drama-Free Workplace: How You Can Prevent Unconscious Bias, Sexual Harassment, Ethics Lapses, and Inspire a Healthy Culture por Patti Perez

Este es tu libro de recursos humanos si quieres aprender a lidiar con la mala conducta en el lugar de trabajo vía Amazon

Autor: Patti Perez

Patti Perez Número de páginas: 272

272 Año de publicación: 2019

2019 Tiempo de lectura estimado: 5-6 horas

5-6 horas Ideal para: Gente de recursos humanos de todos los niveles

Gente de recursos humanos de todos los niveles Valoraciones: 4.5/5 (Amazon) 3.87/5 (Goodreads)



Si su objetivo es abordar activamente la mala conducta en el lugar de trabajo y cortar de raíz el "drama", lea El lugar de trabajo libre de dramas.

Escrito por la abogada y experta en RRHH Patti Pérez, este libro le ofrece estrategias prácticas para minimizar el drama, impulsar la formación en cumplimiento y mejorar la comunicación sobre temas delicados en el trabajo.

Con información obtenida de más de 1.200 investigaciones en el lugar de trabajo, Patti cubre todo lo relacionado con el acoso sexual, los prejuicios, la diversidad y los problemas éticos en el lugar de trabajo.

No se trata sólo de cumplir la ley, sino de crear una cultura saludable en el lugar de trabajo que sea segura y respetuosa con todos. El libro desmonta mitos y ofrece consejos prácticos para prever y evitar los escollos legales al abordar problemas en el lugar de trabajo.

Puntos clave

Anticiparse y prevenir el drama: Identificar las situaciones que pueden causar drama en el trabajo y tratar de evitarlas por completo Utilizar la inteligencia emocional para hablar de problemas delicados: Ser empático al hablar de temas controvertidos en el lugar de trabajo en lugar de recurrir a la jerga jurídica Centrarse en políticas y formación eficaces: Crear y aplicar políticas favorables a los empleados, diseñar programas de formación impactantes, e investigar y resolver las reclamaciones por acoso sexual y mala conducta

Lo que dicen los lectores

Este es un gran libro con toneladas de gran material. Patti tiene toneladas de experiencia en el campo legal y operativo de cómo lidiar mejor con la creación de una cultura de trabajo positiva que protege contra un ambiente de trabajo hostil. Si quieres un lugar de trabajo creativo, con compatibilidad, comprometido y próspero, este libro es imprescindible. Un paso a paso sobre cómo conseguirlo y asegurarse de que su plantilla prospere... ¡toda!

15. El libro de respuestas de RRHH: Una guía indispensable para directivos y profesionales de recursos humanos por Shawn Smith y Rebecca Mazin

Este libro responde a todas las preguntas cotidianas sobre recursos humanos vía Amazon

Autores: Shawn Smith y Rebecca Mazin

Shawn Smith y Rebecca Mazin Número de páginas: 288

288 Año de publicación: 2011

2011 Tiempo estimado de lectura: 4-5 horas

4-5 horas Ideal para: Gente de recursos humanos de todos los niveles

Gente de recursos humanos de todos los niveles Valoraciones: 4.5/5 (Amazon) 3.85/5 (Goodreads)



Si alguna vez necesitas un libro que responda a todas las preguntas relacionadas con los recursos humanos, éste es el libro que necesitas. Sus autores, Shawn Smith y Rebecca Mazin, abordan más de 200 preguntas comunes de los empleadores que van desde la contratación y la disciplina hasta la reducción de personal y la compensación.

Este libro de RRHH está repleto de soluciones prácticas a los problemas cotidianos relacionados con la gestión de recursos humanos y las buenas prácticas del sector. También incluye listas de control adicionales.

The HR Answer Book es esencial para los profesionales que buscan una guía de consulta rápida sobre problemas del lugar de trabajo.

Conclusiones clave

Las políticas claras son esenciales: Una organización no puede funcionar con éxito sin unas políticas claramente definidas y adecuadamente comunicadas para orientar a la dirección y a los trabajadores La remuneración no es el factor decisivo: Las personas altamente cualificadas suelen dar más importancia al entorno de trabajo, las prestaciones y la cultura de un posible empleador que al salario ofrecido Construya una cultura de aprendizaje continuo: La formación y el desarrollo eficaces y constantes son vitales para mantener a sus empleados productivos y actualizados

Lo que dicen los lectores

Realmente es un libro de respuestas Abarca respuestas en profundidad a las principales políticas y procedimientos de RRHH en casi todos los aspectos de RRHH. Ah, y ¿sabías que también da derecho a créditos de recertificación si eres un profesional certificado por la SHRM? Sí, así es. Este libro vale 3 créditos de recertificación si realiza un cuestionario en línea (SHRM eLearning) después de leerlo..._

ClickUp para profesionales de RRHH

Ahora que ha adquirido conocimientos de estos 15 libros sobre gestión de recursos humanos, es hora de ponerlos en práctica. Plataforma de análisis y gestión de datos de RRHH de ClickUp puede ayudarle a conseguirlo. Con una serie de funciones de productividad fáciles de usar para los profesionales de RR.HH., ClickUp es un complemento esencial para su conjunto de herramientas de gestión de recursos humanos Productos de software y datos de RR.HH .

Agilice los procesos de RRHH y la gestión del talento con ClickUp

Porque ClickUp ofrece una plataforma de productividad todo en uno que puede ayudar a gestionar equipos de cualquier tamaño y sector, es la solución perfecta para herramienta para equipos de RR.HH haciendo malabarismos con tareas como los datos de los empleados, las hojas de horas y las metas.

Con funciones personalizables y más de 1.000 integraciones, puede centralizar su trabajo, desde la contratación y las nóminas hasta la incorporación y las salidas, a través de apps en un único espacio de trabajo colaborativo.

Así que, tanto si está calculando el compromiso y las recompensas de los empleados como si está midiendo la productividad, ClickUp puede hacer que todos sus datos, decisiones y procesos de RR.HH. sean pan comido.

Pero, ¿se ajusta a todo lo que hemos aprendido de nuestra lista de libros sobre RR.HH.? Veámoslo.

1. Contratación

Contratar a las personas adecuadas es el primer paso, y posiblemente el más crucial, en la construcción de una gran empresa. Varios de los mejores libros de RR.HH. de nuestra lista cubren ampliamente las estrategias de reclutamiento y contratación. Y ClickUp simplifica y mejora todo el proceso.

Agilice su proceso de selección con ClickUp

Gestione y almacene todo tipo de información, desde las descripciones de los puestos de trabajo y la información del equipo hasta los detalles y las políticas de la empresa, con ClickUp Documentos de ClickUp . Colabore en tiempo real, personalice según el estilo de su marca y controle el acceso para salvaguardar los datos confidenciales.

Puede revolucionar su proceso de búsqueda de talentos y entrevistas con ClickUp organizando a los candidatos, las solicitudes y el contacto en un canal optimizado. Además, puede crear descripciones de puestos, información sobre el equipo, detalles de la empresa y políticas de la empresa, y dar acceso en función de la autoridad.

Añada los detalles que necesite con la ayuda de Campos personalizados y descripciones de tareas, y utilizan la automatización para guiar a los candidatos a lo largo del proceso.

Y si tiene poco tiempo, recurra a La amplia biblioteca de plantillas de ClickUp .

Por ejemplo Plantilla de contratación de candidatos de ClickUp está diseñada para ayudarle a agilizar y visualizar su proceso de contratación. Puede utilizarla para evaluar candidatos, comparar aspirantes y mantenerse organizado con listas de control y recordatorios.

Agilice el reclutamiento y contrate a los mejores talentos con la plantilla de contratación de ClickUp

2. Incorporación

La primera impresión es importante. Una vez contratados los nuevos talentos, hay que darles una primera impresión una gran experiencia de incorporación . ClickUp está aquí para ayudarle.

Ofrezca a sus nuevos empleados una gran experiencia de incorporación con ClickUp

Cree flujos de trabajo de incorporación para que sus nuevos empleados tengan un buen comienzo. Ajuste módulos de formación con tareas rastreables y documentos de proceso. A continuación, asigne roles a las personas y comuníquese activamente con ellas mediante etiquetas, comentarios y notificaciones.

Agilice la incorporación de nuevos empleados con la plantilla de incorporación de empleados de ClickUp

Con ClickUp, puede acceder a Plantilla de incorporación de empleados de ClickUp para crear listas de control, ajustar tareas y reuniones, programar sesiones de formación y promover la colaboración.

Una vez que todo esté ajustado, es hora de ponerse a trabajar.

3. Diversidad, equidad e inclusión

Nuestra colección cuenta con dos libros excelentes (Diversity in the Workplace y Belonging at Work) que ayudan a los profesionales de RR.HH. a crear lugares de trabajo más inclusivos y diversos. En su empeño por conseguirlo, ClickUp es un aliado incondicional.

Cree un lugar de trabajo seguro, equitativo e integrador para todos los empleados con Plantilla del plan de acción de ClickUp para la DEI . Utilice esta plantilla para medir el intento correcto de sus iniciativas de DEI, colaborar en tareas relacionadas en una ubicación central y supervisar el estado y progreso de cada elemento de acción.

Impulse el impacto de la DEI con ClickUp

Pero eso no es todo. ClickUp tiene un montón de plantillas similares para ayudarle a mantener un lugar de trabajo diverso. Puede utilizarlas para crear planes estratégicos, fijar metas e incluso realizar un análisis DAFO para comprender mejor sus iniciativas.

4. Compromiso de los empleados

La mayoría de los libros de recursos humanos están repletos de ejemplos brillantes de compromiso de los empleados. Si desea poner en marcha alguno de estos programas, ClickUp es el socio perfecto.

Pon todas tus ideas en un solo lugar y trabaja en ellas con tu equipo utilizando las Pizarras ClickUp

Realice una lluvia de ideas y visualice el compromiso de sus empleados entre los miembros de su equipo con Pizarras ClickUp y conecte varios flujos de procesos para tenerlo todo centralizado en un solo lugar. Utilice pizarras personalizables Formularios ClickUp para recoger las opiniones del equipo sobre las políticas e iniciativas de la empresa.

Gestione e impulse el compromiso de los empleados con ClickUp

ClickUp dispone de varias plantillas para realizar el seguimiento e impulsar el compromiso de los empleados. Por ejemplo, utilice la plantilla Plantilla de plan de acción para el compromiso de los empleados de ClickUp para crear planes de acción que identifiquen y aborden los problemas de los empleados o redoblen las estrategias para mejorar el compromiso en el lugar de trabajo.

Utilice la plantilla de encuesta sobre el compromiso de los empleados de ClickUp para recoger las opiniones de los empleados

Además, puede trabajar para mejorar la experiencia de los empleados recopilando sus opiniones mediante Plantilla de encuesta de compromiso de los empleados de ClickUp .

5. Gestión del rendimiento

El libro The HR Scorecard es un ardiente defensor de la gestión del rendimiento, subrayando su importancia mediante estudios de casos e investigaciones sólidas.

Por suerte, ClickUp viene equipado con todo lo relacionado con la gestión del rendimiento. Cree metas rastreables con objetivos específicos utilizando Metas de ClickUp y lleva la pestaña de todas tus victorias. Esto te permite ver rápidamente cómo lo está haciendo tu equipo y hacer un seguimiento de su rendimiento general.

Comprueba Todo en tu Paneles de ClickUp controle el rendimiento de su empresa en tiempo real. Obtenga información valiosa sobre las revisiones de rendimiento basadas en cuadros y gráficos.

Además, cuando sea necesario, cree informes de rendimiento e información personalizados para cada empleado con el fin de mantener la organización en todos sus procesos.

Acerque a sus empleados a sus metas de rendimiento con ClickUp

Utilice la plantilla Plantilla de evaluación del rendimiento ClickUp para recopilar y proporcionar comentarios durante el proceso de revisión del rendimiento de los empleados. Cree metas individuales para los empleados y controle su progreso con estados personalizables para guiarlos a través de sus planes de crecimiento. Priorice estas metas para garantizar la claridad de los criterios que utiliza para la medición.

6. Informes

Las personas cometemos errores humanos. Y cuando surgen problemas en el lugar de trabajo, hay que informar de ellos y tratarlos con eficacia.

Utilice ClickUp Plantilla de informes de incidencias para empleados de ClickUp para supervisar los informes de incidencias y mantener sus cuentas detalladas para fines futuros. Cree estrategias y planes procesables para organizar equipos de respuesta, tareas e instrucciones dentro de ClickUp.

Responda a las incidencias con la máxima eficacia

¡Operacionalice sus Metas de RRHH con ClickUp!

Ya dispone de todos los conocimientos de RR.HH. que necesita gracias a nuestra lista de libros de RR.HH.. Todo lo que necesita ahora es una herramienta fiable que le ayude a ponerlo en práctica en su lugar de trabajo.

ClickUp, que cuenta con la confianza de equipos de distintos tamaños en varios sectores, tiene todo lo que necesita para crear y dirigir un equipo de RR.HH. de éxito que impulse el crecimiento de la empresa. Utilice ClickUp Docs para crear una base de conocimientos, Pizarras para intercambiar ideas y ClickUp Metas para compartir y realizar un seguimiento de las metas de la organización.

Con funciones diseñadas para favorecer la compatibilidad y la eficacia, es una solución integral para su empresa. Además, no le costará un dineral. Regístrate ¡hoy mismo!