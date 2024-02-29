Cómo organizar una sesión eficaz de «Lunch and Learn» para su equipo

¿Cuál es una forma interesante de promover el aprendizaje entre su equipo que sea atractiva y fomente el desarrollo general de los empleados?

¡Un evento «Lunch and Learn»!

Las sesiones «Lunch and Learn» animan a las personas a hablar sobre temas nuevos, perfeccionar sus habilidades y abrir la puerta a interacciones naturales y a la socialización del equipo. Es una forma relajada de combinar el aprendizaje con el almuerzo, lo que lo hace agradable y educativo para sus empleados.

Aunque estos programas ofrecen una configuración de aprendizaje informal y cómoda, mantener el interés de los empleados durante la hora del almuerzo puede resultar complicado. Para que siga siendo interesante, asegúrese de que el contenido sea relevante, las sesiones sean interactivas y tenga en cuenta los diferentes estilos de aprendizaje.

En este artículo, profundizaremos en la estrategia «Lunch and Learn», analizando sus ventajas, abordando los retos y ofreciéndote información detallada sobre cómo organizar un programa exitoso.

¿Qué es «Lunch and Learn»?

Una sesión «Lunch and Learn» (también conocida como evento «Brown Bag») es una reunión informal e informativa en el lugar de trabajo en la que los empleados se reúnen voluntariamente durante su pausa para el almuerzo para aprender sobre un tema específico. Es una forma inteligente de desarrollar habilidades profesionales, transferir conocimientos, compartir información y ayudar a tu equipo a crear vínculos, ¡todo al mismo tiempo!

En la estrategia «Lunch and Learn», se combina la diversión de un almuerzo gratis con los compañeros de trabajo y una animada experiencia de aprendizaje. Puede convertirlo en un evento único, mensual o trimestral, según las necesidades de su equipo.

Recuerde que un programa de almuerzos formativos no se limita a asuntos de la empresa. Es una oportunidad para profundizar en temas de desarrollo personal y bienestar, como la salud mental y física, las habilidades para la vida y el manejo del estrés y la ansiedad relacionados con el trabajo.

Aunque los eventos «Lunch and Learn» suelen celebrarse de forma presencial, muchas empresas han estado probando sesiones a distancia en los últimos años.

Ya sea en persona o a distancia, la clave es crear un espacio en el que los empleados puedan hablar libremente de lo que les importa. La libertad de elegir y expresarse (junto con una buena comida) fomenta el crecimiento sin obstáculos de los empleados y potencia la cultura de la empresa. En última instancia, esto se traduce en un crecimiento significativo del negocio para usted.

Las ventajas de los eventos «Lunch and Learn»

Los eventos «Lunch and Learn» te ayudan a ti y a tu equipo a crecer juntos. Veamos las ventajas de una buena sesión «Lunch and Learn»:

Crear un entorno de aprendizaje positivo

Los programas «Lunch and Learn» abren la puerta a debates diversos que normalmente no se dan en las conversaciones en el lugar de trabajo. Piensa en ellos como un foro de equipo en el que todos pueden compartir ideas, abordar problemas e intercambiar conocimientos en un espacio relajado.

Este espacio compartido permite a los miembros del equipo hablar de cosas que normalmente no hablarían, como la salud mental o las finanzas.

Desarrollo de los empleados

Según McKinsey, entre abril de 2021 y abril de 2022, el 41 % de los empleados afirmó haber dejado su trabajo porque no veía oportunidades de crecimiento profesional. Sustituir a un empleado cualificado puede suponer un aumento de los costes de hasta el 200 % de su salario anual.

Si bien los programas de formación prolongados proporcionan información valiosa para el desarrollo de los empleados, también pueden provocar fatiga y desinterés por el aprendizaje. Por otro lado, una sesión «Lunch and Learn» ofrece las condiciones ideales para introducir nuevas habilidades, herramientas o software, al tiempo que mantiene el interés de su equipo.

Estos eventos de formación breves y distendidos ayudan a su equipo a mejorar mediante el uso de diferentes programas informáticos, el desarrollo de ideas creativas y la aplicación de enfoques estratégicos. Además, contribuyen a las metas generales de crecimiento profesional, como aumentar la productividad personal, gestionar mejor los equipos y perfeccionar las habilidades de liderazgo.

Estas sesiones también ofrecen a los participantes una forma práctica de desarrollar cualidades de liderazgo esenciales para presentar ideas, dar charlas y dirigir debates.

Además, durante las sesiones «Lunch and Learn», los compañeros crean un ambiente agradable en el que chatean de forma distendida, debaten puntos esenciales y ofrecen sugerencias útiles con total libertad.

Fomentar la comunicación interna

Según un estudio de Gartner, el 70 % de los errores de una empresa se deben a una comunicación inadecuada.

Los programas Lunch and Learn permiten a tu equipo conocerse más allá de sus roles profesionales, fomentando las conexiones personales.

Los ejercicios de formación de equipos pueden resultar incómodos y, a veces, dar la impresión de que la alta dirección se está esforzando demasiado. Los eventos «Lunch and Learn» combinan de forma natural la formación de equipos con el aprendizaje de los empleados.

Cómo organizar un evento «Lunch and Learn»

Aquí tienes una guía paso a paso para ayudarte a planear un evento «Lunch and Learn»:

1. Establezca una meta

Establece un objetivo definido para tu sesión de almuerzo y aprendizaje, de modo que no te desvíes mientras la organizas o la llevas a cabo. Mantener la concentración es la clave.

¿Cuál es el objetivo principal de su iniciativa «Lunch and Learn»?

Por ejemplo, ¿desea familiarizar a sus empleados con un nuevo modelo de negocio o software? Analice las implicaciones en el mundo real con ejemplos prácticos para que puedan aplicarlos.

2. Encuentre el tema adecuado

Las sesiones «Lunch and Learn» son de participación voluntaria. Por lo tanto, el tema debe ser lo suficientemente interesante como para atraer a los participantes.

Así que, en lugar de optar por un tema sencillo como «Nueva actualización de software», intenta destacar lo que los participantes pueden obtener de él. Prueba con este tema: «Cómo la nueva actualización de software ahorra X horas a la semana». ¡A tus empleados les interesará!

Gestiona y colabora en tus documentos con ClickUp Docs.

Puede utilizar una aplicación de documentos compartidos como ClickUp Docs para que sus compañeros de equipo aporten ideas sobre los temas que tiene en mente.

Y si aún no está seguro sobre el tema, siempre puede pedir opiniones a los participantes. Sus valiosos comentarios sobre sus preferencias pueden ser una base sólida para planear futuras sesiones sin contratiempos.

3. Haz que tu evento sea apto para participar a distancia

En 2023, aproximadamente el 12,7 % de los empleados a tiempo completo realizan teletrabajo, y el 28,2 % adoptan un modelo de trabajo híbrido. Por lo tanto, incluya a sus empleados remotos en sus eventos «Lunch and Learn».

Utilice plataformas de eventos virtuales y herramientas de vídeo conferencia para sus sesiones «Lunch and Learn». De esta manera, los empleados pueden unirse fácilmente a la transmisión en vivo desde cualquier lugar.

Recuerde compartir el calendario y otros detalles de la reunión en línea con todos los posibles participantes. La forma más fácil de hacerlo es utilizando un sistema de gestión de proyectos con opciones de uso compartido de conocimientos, como ClickUp.

Utilice las pizarras de ClickUp para debatir antes del evento y realizar un uso compartido de ideas en tiempo real durante el evento. La vista del Calendario de ClickUp le ayuda a realizar el uso compartido y la comunicación de su agenda, eliminando el riesgo de malentendidos.

4. Elige un espacio inspirador

Por lo general, las sesiones «Lunch and Learn» se organizan en la oficina para mayor comodidad de todos. El problema es que no siempre hay salas disponibles y, aunque las haya, es posible que no ofrezcan el entorno de aprendizaje ideal.

Elige una sala de conferencias tranquila, sin teléfonos, tráfico ni ruidos externos. De esta manera, los participantes no se verán molestados y tú no interrumpirás a otros empleados o departamentos. Considera la posibilidad de reservar un lugar en una cafetería o restaurante cercano que inspire la lluvia de ideas, el debate y el aprendizaje.

5. Ofrezca un almuerzo excelente.

Asegúrate de que la comida sea deliciosa y apetecible. Contrata un buen servicio de catering o, si los proveedores internos son buenos, pídeles que preparen algo especial para darle un toque diferente.

Tenga en cuenta el número máximo de participantes que tiene y haga el pedido en consecuencia. Puede generar cupones de almuerzo para los participantes remotos y compartirlos a través de una herramienta de colaboración como ClickUp Chat.

Utilice ClickUp Chat para simplificar la comunicación con su equipo.

Asegúrate de que tus invitados se vayan contentos y con ganas de volver, manteniendo la energía y la asistencia al máximo.

6. Utilice un facilitador

Para que una sesión «Lunch and Learn» sea un éxito, se necesita un líder capaz. No cargue a los asistentes con la responsabilidad de organizar el evento.

En su lugar, considere la posibilidad de contratar a un experto para que se encargue y dirija los debates.

Un líder con experiencia garantiza el buen flujo de los debates y aporta conocimientos valiosos, experiencia y una perspectiva nueva. Su experiencia puede captar la atención del público, haciendo que la experiencia de aprendizaje sea atractiva e informativa.

Además, contar con un experto externo permite a los asistentes centrarse en el aprendizaje en lugar de tener que ocuparse de la organización y la dirección de la sesión. Este cambio permite a los participantes participar, hacer preguntas y obtener información valiosa, lo que en última instancia contribuye al éxito del evento «Lunch and Learn».

7. Respete el tiempo de las personas

Prioriza una gestión eficaz del tiempo y asegúrate de que tus sesiones «Lunch and Learn» duren como máximo una hora. Ten en cuenta el tiempo de trabajo de tus compañeros y haz un esfuerzo concertado para concluir la sesión dentro del tiempo asignado para la pausa del almuerzo.

En caso de que se exceda ese tiempo, comunique claramente que no hay urgencia para que los asistentes regresen al trabajo apresuradamente. El objetivo es garantizar que los participantes se vayan sintiéndose inspirados, en lugar de presionados por compensar el tiempo excedido.

8. Deja espacio para el debate

Aunque las pausas para comer tienen una duración limitada, proporcione a su equipo tiempo suficiente y un entorno propicio para mantener debates abiertos después.

Intenta concluir tu segmento en 40 minutos para que tus empleados tengan al menos 20 minutos para debatir sobre la sesión y estrechar lazos.

Si las discusiones se prolongan más allá del tiempo previsto, no hay necesidad de apresurarse. Mantenga la sala de conferencias reservada durante una hora más o mantenga la videollamada activa hasta que todos hayan terminado.

Dale tiempo a los asistentes para que asimilen y procesen la información. Esto aumenta las posibilidades de que recuerden y apliquen los conocimientos, lo que los hace más propensos a asistir a futuras sesiones para obtener beneficios reales.

Fomente el trabajo en equipo proporcionando a su equipo acceso a la plataforma ClickUp Collaboration Detection. Se trata de un espacio en el que pueden compartir libremente ideas, expresar sus inquietudes y aprender unos de otros.

Programa múltiples proyectos, gestiona dependencias y prioriza tareas con las funciones de colaboración de ClickUp.

9. Agradezca los comentarios

Al final de cada sesión, solicite comentarios: es fundamental para mejorar y demostrar a sus empleados que sus opiniones importan, una meta clave de la iniciativa «Lunch and Learn».

Comunique su receptividad a los comentarios abiertos y sinceros, y proporcione a sus empleados un medio sencillo para compartir sus opiniones.

Cree el formulario de sus sueños y mejore su proceso de admisión con la función de formularios personalizables de ClickUp.

Cree un formulario en línea fácil de usar en el que los compañeros de equipo puedan expresar sus opiniones sobre su programa. Utilice la vista Formulario de ClickUp para permitir que los compañeros de trabajo propongan ideas e iniciativas para futuros eventos o expresen su interés en participar más activamente.

El rol de las sesiones «Lunch and Learn» en la retención de empleados

Solo en Estados Unidos, cada mes renuncian entre 3 y 4,5 millones de empleados.

En un plazo de seis meses, un tercio de los nuevos empleados renuncia a su puesto. La fuga de talento es un gran problema para muchas empresas porque, seamos sinceros, todo el mundo quiere más. Es natural que los empleados busquen una remuneración más alta por su duro trabajo.

Según un informe de PwC de 2021, el 77 % de los trabajadores expresan su disposición a aprender nuevas habilidades o a recibir formación continua. Sin embargo, solo uno de cada tres considera que su actual empleador ofrece oportunidades para mejorar sus habilidades.

Laura Baldwin, presidenta de O'Reilly Media, señala algo importante: el 70 % de los empleados se plantearía cambiar de empresa si supiera que la nueva invierte más en el desarrollo de su personal.

El 94 % de los empleados permanecerá en la empresa si su actual empleador invierte en su aprendizaje a largo plazo.

Entonces, si tienes una pequeña o mediana empresa de tamaño pequeño o mediano, ¿cómo te aseguras de que las grandes empresas no te quiten a tus mejores empleados?

La respuesta es muy sencilla.

Ofrezca a sus empleados oportunidades de aprendizaje abiertas y atractivas para impulsar su crecimiento personal y que permanezcan más tiempo en su empresa. Las sesiones «Lunch and Learn» son una de las mejores formas de conseguirlo.

Lunch and Learn como herramienta de formación y desarrollo

Aunque la enseñanza formal de materias esenciales es fundamental, el programa «Lunch and Learn» es una herramienta muy útil para la formación y el desarrollo. Si bien es cierto que un programa «Lunch and Learn» puede no ser crucial, contribuye al desarrollo profesional de los empleados y al crecimiento general de la empresa.

Un curso de formación formal y rígido no se adapta a todas las perspectivas.

A continuación, te proponemos algunos temas informales perfectos para tus sesiones «Lunch and Learn»:

Salud y bienestar de los empleados

Desarrollo de habilidades para la vida

Habilidades sociales

Desarrollo de habilidades de liderazgo

Formación en inclusión, diversidad e inteligencia emocional.

Nuevos modelos de negocio para empresas

Iniciativas de formación cruzada entre diferentes equipos y departamentos.

Familiarizarse con los nuevos productos

Cursos de gestión del tiempo

Cursos opcionales de código y otros cursos técnicos.

Cursos de autoayuda

Planificación de la progresión profesional

Adoptar un tono informal en estas situaciones le da una ventaja sobre la comunicación formal habitual. Los temas que sugerimos tienen algunas cosas en común: suscitan debate, fomentan la participación y son personales, ya que se aplican de forma única a cada individuo.

Incluso en sesiones informales, es esencial crear un plan bien pensado y compartirlo con tus compañeros de equipo. Utiliza plantillas de planes de formación para crear planes basados en cronogramas que impulsen el evento. Te ahorrarán innumerables horas gracias a su naturaleza predefinida.

Descargar plantilla La plantilla del marco de formación de ClickUp está diseñada para ayudarle a capturar ideas, gestionar cambios de diseño y realizar el seguimiento del progreso.

Retos a la hora de organizar almuerzos formativos y cómo superarlos

Los eventos «Lunch and Learn» hacen felices a los empleados. Sin embargo, si vas a organizar uno, es fundamental que seas consciente de los retos que conlleva. Veamos algunos de ellos:

1. Programación y limitaciones de tiempo

La hora del almuerzo es cuando sus empleados se toman un respiro. La sesión debe ofrecerles un valor añadido para que dediquen ese tiempo a estar con usted. Pero eso es más fácil decirlo que hacerlo.

No querrás consumir toda la hora del almuerzo; la meta es que tus empleados vuelvan al trabajo sin sentirse apurados.

Reprogramar las reuniones al instante mediante la función de arrastrar y soltar de la vista de calendario de ClickUp.

Si estás organizando una sesión en la que participan diferentes departamentos, tienes que comunicarte con varios equipos y obtener su confirmación. Es una tarea complicada, independientemente del tamaño de tu organización.

Aumente la asistencia programando estas sesiones de forma proactiva a través de la vista Calendario de ClickUp. La función Recordatorios se asegurará de que sus compañeros de equipo sepan cuándo es el evento y nunca se pierdan una sesión.

Gestiona tu trabajo en ClickUp con una clasificación fluida de tareas por estado, prioridad, persona asignada y mucho más.

2. Equipos remotos e híbridos

La parte del «almuerzo» del programa «Lunch and Learn» no encaja del todo con los empleados remotos. Por lo tanto, no hay muchos motivos para atraer a una gran multitud. Pero recuerde, la meta no es solo el número de asistentes, sino impulsar el crecimiento personal y profesional.

Para que esto sea posible, asegúrate de que todas las sesiones estén abiertas a todos los miembros del equipo, incluso si no pueden asistir en persona. Es posible que algunos estén interesados, pero no puedan asistir debido a limitaciones de tiempo.

No basta con publicar tus debates en línea. Graba las sesiones con una herramienta como ClickUp Clip y realiza un uso compartido de ellas con todos los empleados para que puedan consultarlas en el futuro. De esta forma, todo el mundo estará al tanto de todo.

Elige entre grabar toda la pantalla, una ventana de la aplicación o una pestaña del navegador con Clip de ClickUp y compártelo con el equipo desde una tarea.

Mantén la calidad de los debates para que estén deseando participar en el siguiente. ¡Añade un par de tentadores bocados de aperitivos deliciosos y saludables para rematar!

3. Temas limitados o poco interesantes

Crear un tema atractivo desde cero es todo un reto, especialmente uno que consiga que los participantes se unan y se involucren activamente.

Si no se le ocurre nada realmente inspirador, puede recurrir al cerebro del futuro: la inteligencia artificial generativa.

Mejora la eficiencia generando automáticamente resúmenes de reuniones, hilos de comentarios y estados de proyectos con ClickUp Brain.

Brain de ClickUp te ayudará a generar ideas para almuerzos formativos y a completar un esquema completo con plazos definidos para toda la sesión.

Combine estas sugerencias de temas con una breve encuesta a los empleados utilizando la vista del Formulario de ClickUp para darle un toque más humano. Hágase una idea de los temas que realmente quieren profundizar sus empleados.

Almuerzo y aprendizaje con ClickUp

Las sesiones «Lunch and Learn» no solo tienen que ver con la comida, sino que son una forma inteligente de desarrollar su equipo, mejorar la comunicación y retener a sus mejores talentos. ¿Cuál es la recompensa? Su empresa crece de forma constante, lo que facilita su expansión.

Utilice la vista Calendario y los recordatorios de ClickUp para programar sesiones de forma proactiva, garantizando una asistencia óptima sin invadir las pausas para comer. Para equipos remotos o híbridos, haga que las sesiones sean accesibles a través de plataformas en línea y grabe los debates con ClickUp Clip para futuras consultas.

¡Regístrese en ClickUp de forma gratuita y disfrute de su evento «Lunch and Learn»!

Preguntas frecuentes

1. ¿Cómo se organiza una presentación y una sesión de aprendizaje durante el almuerzo?

Para organizar una presentación «Lunch and Learn» exitosa, establezca metas claras, elija temas interesantes que atraigan a los empleados, garantice la accesibilidad remota y proporcione un espacio inspirador.

Utilice ClickUp para programar de forma eficiente, recopilar opiniones y generar temas. Haga que sus debates sean interesantes y ofrezca un excelente almuerzo para acompañarlos.

2. ¿Cómo puedo organizar un almuerzo formativo virtual?

Seleccione una plataforma en línea fácil de usar, como Zoom o Microsoft Teams, para organizar un almuerzo y aprendizaje virtual en el que los participantes puedan traer su propio almuerzo. Programe la sesión para que coincida con la pausa para el almuerzo y sea concisa, a fin de respetar el tiempo de los participantes.

Elija un tema relevante y atractivo, asegurándose de que se adapte a los intereses y necesidades de su equipo. Para mantener un entorno interactivo, fomente la participación activa mediante encuestas, sesiones de preguntas y respuestas o debates en grupos reducidos.

Comparte detalles a través de sistemas de gestión de proyectos como ClickUp, garantizando la accesibilidad para los equipos remotos. Graba las sesiones para futuras consultas, manteniendo el espíritu inclusivo y colaborativo de los eventos típicos de almuerzo y aprendizaje, al tiempo que te adaptas a un entorno virtual.

3. ¿Cuál es otra forma de decir «Lunch and Learn»?

Otra forma de referirse a las «sesiones de almuerzo y aprendizaje» podría ser «sesiones informales» o «talleres a la hora del almuerzo». Estos términos se utilizan a menudo de forma intercambiable para describir sesiones en las que los empleados se reúnen durante el almuerzo para aprender y debatir diversos temas.