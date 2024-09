4 maneras sencillas de ayudar a su equipo a volver al trabajo con más fuerza

Dato curioso : El "19" en "COVID-19" significa "2019", el año en que se descubrió el virus.

Avanzamos dos años: COVID-19 (y su malvada hermanastra Delta ) están lejos de haber sido derrotados, pero gracias a que millones de personas se han asegurado de mantener la cuarentena, practicar el distanciamiento social y vacunarse, algunas partes del mundo empiezan a sentirse más cerca de lo que eran antes de la pandemia.

Si hay un beneficio de volver a la oficina con más frecuencia, es la oportunidad de volver a conectar y comunicarse con su equipo de una manera que no se puede hacer en una llamada de Zoom, no importa lo expresivo que sea con su voz fondos .

Pero el cambio no es fácil. Igual de duro que fue para muchos profesionales trabajar a distancia de forma repentina y permanente en 2020, volver a desarraigarse en forma de nuevos desplazamientos y cubículos en la rutina no es algo a lo que uno pueda adaptarse de la noche a la mañana.

Sigue leyendo para descubrir cómo conseguir que tu equipo trabaje mejor que nunca, sin sacrificar la flexibilidad que muchos de nosotros no estamos dispuestos a abandonar.

1. Distánciate socialmente de la microgestión

Si se encuentra entre los 23% de personas que no se sienten más productivas trabajando a distancia, ¡enhorabuena! Pero el 77% de la nación no está de acuerdo con usted, y esa cifra debería influir en cómo gestiona su equipo en este nuevo panorama.

Para los que consideran que trabajar a distancia es una experiencia más productiva, un aspecto importante es el aumento de la autonomía. Como alguien que no es especial en absoluto por odiar la sensación de ser microgestionado he llegado a ver el trabajo a distancia como una oportunidad para demostrar a mis jefes que no necesito estar bajo el microscopio para alcanzar mis objetivos personales y trabajar en equipo.

Como líder, tienes que ser consciente de lo cómoda que se ha vuelto la gente a la hora de encontrar sus propios sistemas de trabajo y comunicación, y lo irritante que sería que, de repente, alguien se pasara siempre por su mesa para "ayudar"

👍 Cómo puede ayudar ClickUp:

Integrar Slack con su ClickUp para enviar recordatorios urgentes, o utilice comentarios asignados como una forma de controlar tareas específicas. Otra forma de mantener el microgestión al mínimo es asegurarse de que su reuniones 1 a 1 discutir cómo va la comunicación y qué aspectos deben mejorarse.

2. Invertir en la creación de equipos externos

Según un estudio de Google, en 2020 se ha producido un aumento del 9 en el interés de búsqueda en Google relacionado con "creación de equipos" Esta estadística se inspira sin duda en los retos equipos virtuales a los que se enfrentan cuando trabajan desde casa, luchando por sentirse conectados como personas.

El mes pasado por fin pude reunirme en persona con mis compañeros de ClickUp en nuestra primera reunión en San Diego. Ya tenía la sensación de que haría clic (ugh, lo siento) con la gente con la que había estado haciendo Zoom durante meses, pero hay algo en tomar copas con compañeros de trabajo, chatear sobre pasiones y, finalmente, perder la voz mientras cantas a gritos a Britney Spears con alguien con quien ni siquiera has hecho Slack antes que sube la apuesta.

Ya respetaba a mis compañeros como profesionales, pero disfrutar de su compañía como personas de verdad elevó mi nivel de dedicación a un máximo histórico. Ese tiempo pasado a conocer a mis compañeros fuera del horario laboral y en persona no sólo me ayudó a potenciar mi forma de trabajar con ellos, sino que hizo que me entusiasmara empezar a trabajar más en la oficina.

Check out these herramientas de trabajo en equipo !

👍 Cómo puede ayudar ClickUp:

Puede parecer un gasto frívolo que la empresa corra con los gastos de una cena, unas copas o una partida de bolos, pero los líderes siempre deben ver la unión del equipo como una inversión. La socialización entre los miembros del equipo aumenta los patrones de comunicación más del 50 así que asegúrese de que su director financiero firma un contrato especializado Plantilla de presupuesto específicamente para tener en cuenta el tiempo del equipo externo.

3. Deja que la gente sea productiva a su manera.

Si es usted padre de niños en edad escolar (o tiene compañeros con ellos), es probable que la situación anterior sea una pesadilla a la hora de volver al trabajo.

Con muchos colegios parados por las vacaciones de verano y sin saber si abrirán del todo en otoño, los principales padres -especialmente las madres trabajadoras- dependen de la flexibilidad del teletrabajo para seguir trabajando incluso cuando vuelven a abrir las oficinas. Según una encuesta mundial de Catalyst, las mujeres con responsabilidades en el cuidado de los hijos son 32% menos propensas de dejar su trabajo si tienen acceso al teletrabajo.

Pero más allá de proporcionar a los principales la flexibilidad necesaria para dar lo mejor de sí mismos en el trabajo y en casa, los directivos deben seguir el mismo planteamiento para garantizar que todos los empleados estén al máximo de su productividad. Gigantes empresariales como Microsoft , Apple y Google todos se están moviendo para implementar un trabajo híbrido en el que las personas tienen más libertad para compaginar el trabajo en la oficina con el teletrabajo.

👍 Cómo puede ayudar ClickUp:

La conclusión es clara: ofrecer opciones de teletrabajo en plena reapertura no sólo va a hacer que sus empleados más felices si eres un trabajador a tiempo completo, le ahorrarás mucho dinero a tu empresa. Como 22.000 dólares anuales por teletrabajador a tiempo completo.

Para cada empleado que planee seguir trabajando a distancia, asegúrese de que su equipo está equipado con la útil herramienta ClickUp Plantillas de teletrabajo . Desde la incorporación hasta la gestión de reuniones, todo el mundo estará tan organizado como siempre, independientemente del lugar desde el que trabaje.

4. Anteponer la seguridad a la ampliación

A Junio 2021 Encuesta McKinsey mostró que aproximadamente 1 de cada 3 trabajadores que se reincorporaron a su puesto de trabajo ya informó de que el turno de vuelta a la oficina había repercutido negativamente en su salud mental. ¿La razón principal de este sentimiento? La preocupación por contraer o propagar el COVID-19.

Aunque ningún lugar de trabajo puede garantizar que el virus no se propague o contraiga en su oficina, existen protocolos de seguridad, medidas de rediseño y requisitos obligatorios que pueden tranquilizar enormemente a cualquiera que regrese con inquietud.

Tomar los pasos adecuados para demostrar que el edificio es físicamente seguro para volver a él es la forma más crucial de proteger a las personas en las que ha invertido. He aquí un rápido repaso de los aspectos básicos que la gente buscará al volver a entrar en la oficina:

Asegúrese de que el edificio ha mejorado la ventilación y la calidad del aire

Disponer de varias estaciones de desinfección de manos

Ordenar que los espacios de uso compartido se limpien a fondo con regularidad

Mantenga los entornos de trabajo individuales a dos metros de distancia

Coloque la señalización necesaria en la que se detallen las obligaciones en materia de mascarillas, pruebas o vacunas para empleados, visitantes, repartidores y personal de mantenimiento.

En el momento de la publicación de este informe, queda a discreción del empresario decidir si es necesario volver a la oficina y cuáles son los requisitos, incluida la obligatoriedad vacunas obligatorias .

👍 Cómo puede ayudar ClickUp:

Haga que su equipo de RR.HH. cree y distribuya un documento COVID-19 Procesos de la empresa a través de este medio Plantilla ClickUp es fácilmente editable para que pueda comunicar directrices y protocolos de seguridad de forma clara e instantánea. Además, es 100% virtual para que sepa que es estéril.

Al final del día, recuerda la palabra con "F

flexibilidad

La vuelta al trabajo no es algo que se pueda anotar en un calendario. Es algo que se desplegará lentamente, evolucionará y mutará de forma mensurable en una hoja de ruta sobre cómo es un lugar de trabajo con éxito después de que la realidad se haya puesto patas arriba.

En el pasado, la flexibilidad era algo que las empresas se veían obligadas a adoptar, pero a medida que la autonomía vuelve a entrar en el chatear, quizá nos hayamos dado cuenta de lo inestimable que es.