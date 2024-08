Cómo crear una estrategia de marketing integrada en 2 semanas

Hagamos un viaje al pasado, al verano de 2023. Cuando nadie ni ningún lugar estaba a salvo del alcance de la película "Barbie". Cuando todos los anuncios, cajas de cereales, redes sociales y grandes almacenes eran de color rosa, rubios e innegablemente Barbie. 💁🏼‍♀️

Aunque ya era un nombre familiar mucho antes de que el equipo de marketing de "Barbie" contara con un presupuesto digno de una casa de ensueño la película sigue siendo una clase magistral de estrategias de marketing modernas.

La atención al detalle, el bombo y platillo y la presencia ineludible de la campaña de promoción de "Barbie", que duró meses, se tradujeron en un aplastante éxito de taquilla. Esta obra maestra del marketing integrado demostró la verdadera influencia de los mensajes coherentes transmitidos a través de múltiples canales a un amplio intervalo de audiencias.

Y cuando termines de leer este blog, tendrás las herramientas necesarias para hacer lo mismo.

Por suerte, no necesita el presupuesto de 150 millones de dólares de "Barbie" ni años de preparación para cosechar los beneficios de una estrategia de marketing integrada de éxito. Todo lo que necesitas son dos semanas. 🏆

En esta guía, cubriremos todo lo que necesita saber sobre el marketing integrado y desglosaremos los aspectos básicos en un cronograma procesable de dos semanas. Sigue paso a paso y semana a semana para ver cómo tu estrategia cobra vida.

¿Qué es una estrategia de marketing integrado?

El marketing integrado -o las comunicaciones de marketing integradas (IMC)- adopta un enfoque de marketing holístico y se refiere a cualquier campaña que incluya canales o medios de marketing para contar una única historia o llegar a un objetivo específico.

Por lo tanto, su estrategia de marketing integrado es su plan de juego para crear y alinear ese mensaje a través de cada canal.

Las campañas integradas abarcan todas las áreas del marketing: marca, generación de demanda, clientes y ciclo de vida, correo electrónico y marketing de productos. Crea una visión que, idealmente, cuenta la historia de su marca de forma coherente y fácil de seguir, con cierto nivel de personalización para abordar el canal concreto y la fase del ciclo de vida del cliente.

Tanya Littlefield, responsable de marketing de crecimiento fraccionario

Si lo que busca es generar expectación sobre un producto, registros en boletines informativos o un crecimiento significativo de su negocio, Tanya Littlefield es la solución contactos de ventas en la actualidad, los Teams confían una y otra vez en las estrategias de marketing integrado para diversificar las experiencias del público con su marca, al tiempo que cuentan (y refuerzan) una historia coherente en cada interacción. Tanya Littlefield líder de marketing de crecimiento fraccionado, considera que se necesitan entre seis y ocho puntos de contacto de media para generar una solicitud de registro o de equipo de ventas B2B. Por eso, "realizar una campaña en un solo canal o centrarse únicamente en campañas en la parte superior o inferior del embudo no es suficiente", afirma.

Para mantenerse en primera línea y seguir el ritmo de las cambiantes formas en que los compradores identifican y adquieren soluciones en línea, los equipos de marketing deben crear programas que impulsen la demanda y cuenten su historia, incluso antes de que el consumidor esté listo para comprar.

"Nada lo hace mejor que las campañas multicanal coordinadas, que son la columna vertebral de las estrategias integradas", explica Littlefield.

Las estrategias de marketing integradas suelen estar vinculadas a una única campaña. Aunque esté aprovechando varios canales a la vez, sus activos de marketing integrado deben lanzarse en tándem para transmitir un mensaje cohesivo a su público, independientemente de cómo o dónde lo encuentre.

Recapitulemos. Para llevar a cabo una campaña de marketing integrado con éxito, simplemente:

Dé prioridad a la coherencia (de forma coherente)

Presente un frente unido a través de múltiples canales de marketing

Mida su intento correcto sobre la marcha

Bastante sencillo, ¿verdad? Bueno, más o menos. El reto consiste en mantener la atención al detalle y la eficacia colaboración interfuncional .

La incorporación de varios propietarios de canales significa que tendrá que alinear su campaña de marketing integrada en varios departamentos y equipos, incluidos (pero sin limitarse a ellos) los de redes sociales, contenidos, ventas, diseño y web, para garantizar una ejecución perfecta.

Establezca prioridades para cada tarea mediante la función Prioridades de tareas de ClickUp y asegúrese de que su equipo sabe en qué debe centrarse

Las comunicaciones de marketing integradas tienen en cuenta a todos los actores clave y sus procesos establecidos, lo que permite disponer de tiempo suficiente para identificar los objetivos generales de la campaña, el mensaje, Indicadores clave de rendimiento canales de comercialización implicados, entregables , cronograma del proyecto recursos y mucho más.

Piénsalo de este modo: el intento correcto de una publicación en las redes sociales y de un blog no se mide con las mismas métricas, pero el éxito de una publicación integrada en las redes sociales y en un blog no se mide con las mismas métricas, pero el éxito de una publicación integrada en las redes sociales y de un blog no se mide con las mismas métricas campañas de marketing abordarán estas diferencias desde el principio.

El esfuerzo necesario para llevar a cabo una campaña eficaz de marketing integrado puede parecer desalentador sobre el papel, pero el impacto merece la pena y los beneficios son casi infinitos.

¿Cuáles son las ventajas del marketing integrado?

En primer lugar, el marketing integrado es extremadamente eficaz para aumentar los clientes potenciales y reforzar la imagen de marca. Dirigirse a un intervalo diverso de canales con una narrativa coherente ofrece a los clientes potenciales más oportunidades de interactuar con su producto.

Y con una estrategia sólida que dirija los esfuerzos de su campaña, estas interacciones serán positivas, reconocibles y memorables. Es decir, la trifecta del marketing. 🙌🏼

Una historia y una experiencia coherentes en todos sus esfuerzos de marketing generan un mayor conocimiento de su marca por parte de los clientes. Al igual que ese jingle comercial que se reproduce en tu cabeza, quieres que tu campaña de marketing integrada ancle tu empresa en la mente de los consumidores, pero en el buen sentido. Lo siento, escritores de jingles.

Sin campañas coordinadas y colaboración interfuncional, un equipo de marketing tendría suerte si captara clientes en una sola fase del embudo de los compradores. Sin embargo, con un plan sólido y detallado, una sola campaña podría ser compatible con todo el ciclo de vida.

Tanya Littlefield, responsable de marketing de crecimiento fraccionario

¿Qué otros beneficios puede esperar de una estrategia eficaz de marketing integrado?

Romper los silos de los equipos : Reunir a los propietarios de diferentes canales en una sola campaña es una forma segura de conseguir que los nuevos miembros del equipo hablen. Con la oportunidad de perseguir una meta compartida, los miembros de los distintos departamentos pueden fortalecer las relaciones de trabajo, mejorar la colaboración interfuncional y lograr un mayor impacto a través de proyectos que van más allá de sus responsabilidadesalcance típico *Fomentar la confianza del público objetivo: Una narrativa y una imagen de marca inquebrantables en todos sus canales de marketing muestran al público lo que puede esperar de su empresa, independientemente de su posición en el mercadoembudo de ventas. Cada vez que se desplacen más allá de un anuncio, lean un blog, envíen un formulario de ventas o se suscriban a su producto a través del autoservicio, serán recibidos con los mismos mensajes que les atrajeron, para empezar

Bien terminado, el marketing integrado es increíblemente eficaz, y esta lista sólo araña la superficie de sus beneficios. Lo que nos lleva a preguntarnos: ¿cómo poner en marcha una estrategia eficaz de marketing integrado?

Nosotros te lo enseñamos 🙂

Cómo crear una máquina de marketing integrado en 2 semanas

Cuantos más equipos participen en tu campaña, más difícil puede resultar ponerla en marcha. Aunque la fase de planificación es crucial para el éxito de toda estrategia de marketing integrado, también es donde la campaña tiene más probabilidades de perder fuelle o incluso agotarse por completo.

Las primeras campañas integradas pueden resultar incómodas, ya que es posible que cada función tenga que renunciar a algunos de sus procesos de planificación habituales para alinearse con el grupo más grande. Una vez que los equipos hayan tenido éxito en algunas campañas, esto se hará más natural, al igual que la colaboración.

Tanya Littlefield, responsable de marketing de crecimiento fraccionario

Para evitar perder su próxima gran idea de marketing en la interminable pila de "pendientes", le sugerimos que cree un cronograma estricto y se atenga a él. ¿Nuestra sugerencia? Dos semanas.

Aunque parezca un plazo muy corto, un plan de acción adecuado mantendrá al equipo en el buen camino, sin quemarlo ni escatimar esfuerzos. Sobre todo con la ayuda de software de gestión de proyectos que se encargue del trabajo pesado.

Las herramientas de gestión de proyectos como ClickUp son el primer paso esencial de cualquier estrategia o campaña de marketing productiva. Con funciones integradas para facilitar colaboración en equipo elimina el trabajo pesado que lastra cualquier proceso para ayudarle a centrarse en el trabajo que más importa.

Asegúrese de que sus comentarios son vistos mediante la asignación de comentarios a los usuarios directamente en las tareas, y obtener una vista rápida de los comentarios asignados en una lista de control

Con su herramienta de gestión de proyectos ya está listo para empezar a trabajar.

Los detalles que rigen las distintas campañas de marketing integrado variarán en función del producto, la meta y el público, pero la base suele seguir la misma estructura.

Semana 1: Reúna el I+D de su campaña

Aunque dos semanas pueden pasar muy rápido, es crucial establecer el quién, qué, dónde, cuándo, por qué y cómo desde el principio. La mayor parte de la primera semana se dedicará a establecer los aspectos básicos, sobre todo a solidificar por qué es necesaria y qué hará para ayudarle a alcanzar sus metas.

Al igual que sus chefs de televisión favoritos dividen los ingredientes en porciones en el Tablero antes de empezar a cocinar, la primera semana de su estrategia de marketing integrada se centra en gran medida en la investigación y la preparación. Entremos en materia.

Paso 1: Establecer una meta SMART para la campaña

Establezca metas específicas, medibles, alcanzables, relevantes y sujetas a plazos mediante ClickUp

El primer día está dedicado a averiguar qué quiere conseguir con esta campaña.

Siempre alabaremos las metas que son específicas, medibles, alcanzables, relevantes y de duración determinada. ALIAS, Metas SMART . Tener una meta en mente es el primer paso natural en la creación de cualquier estrategia, y las campañas de marketing integradas no son diferentes.

Tal vez haya lanzado una nueva función del producto o haya cambiado por completo la marca de la empresa: estas iniciativas son los trampolines que le lanzan hacia su meta y justifican por qué merece la pena el esfuerzo de una campaña.

Esto también le hará pensar en la dirección correcta en lo que respecta a métricas y kPI de marketing . Saber cómo va a medir el intento correcto de una meta de campaña es esencial para su campaña de marketing integrada, y será el factor decisivo para saber si tiene éxito o no.

Paso 2: Identificar al comprador objetivo y los canales de marketing clave

Ahora que ha establecido el razonamiento en el que se basa su estrategia y el problema que pretende resolver, es hora de determinar a quién va dirigida.

En esta fase, es posible que aún se encuentre en el día uno o que acabe de empezar el segundo día de la elaboración de su estrategia.

Identifique persona del cliente al que se dirigirá su campaña para orientar sus decisiones en el futuro. Conocer el mercado al que se dirige, los comportamientos generales de su público y comprender lo que les importa le ayudará a crear contenidos más atractivos y adaptados a sus necesidades.

En esta fase también empezará a determinar los canales adecuados para su campaña. Con una audiencia bien definida ante usted, puede aislar los canales de marketing que más frecuentan para asegurarse de que se reúne con ellos donde están, en todo momento.

La buena noticia en esta fase de su estrategia es que es probable que gran parte de esta investigación ya esté terminada. Nadie entiende mejor las metas de su empresa que ella misma y nadie conoce a su cliente ideal mejor que usted.

En los pasos uno y dos, simplemente está recopilando y organizando la investigación y la información que ya tiene a mano para facilitar aún más los siguientes pasos de su proceso de marketing integrado.

Paso 3: Involucrar a las personas adecuadas

Bienvenido al tercer paso Este paso debería coincidir con el día tres si sigue el ritmo de nuestro cronograma previsto.

Sabiendo lo que quiere conseguir y a quién quiere llegar con su campaña, pregúntese: ¿Con qué equipos internos necesita conectar para hacerlo realidad?

A decir verdad, probablemente haya más personas implicadas de las que cree. No sólo los gestores de canales, sino también equipos de diseño, responsables de marketing de pago, redactores, relaciones públicas, equipos de ventas y muchos más.

Y aunque usted ya comprende el impulso de esta campaña, es posible que ellos aún no lo sepan. Por eso las plantillas de planificación de campañas de marketing son tan esenciales para hacer un seguimiento de todas las partes interesadas y socios.

Planifique más rápidamente sus proyectos y campañas de marketing con esta plantilla de inicio rápido

Estas plantillas son perfectas para el ajuste de una nueva campaña. Así, una vez que haya identificado a todas las personas que deben participar, podrá establecer mejor las prioridades para reunirlas en la misma sala (o en la misma llamada) lo antes posible.

De este modo, el equipo se adaptará al ancho de banda actual de cada miembro, verá si es necesario incorporar a otras personas e identificará de entrada cualquier obstáculo importante.

Otro detalle importante que tendrá que resolver en esta fase es quién tendrá la última palabra sobre todos los activos de la campaña. Muchas estrategias de marketing integrado prometedoras se quedan en el camino simplemente porque hay demasiados cocineros en la cocina.

Es esencial tener a alguien en el asiento del conductor para coordinar con los líderes de cada función de marketing. Un proceso coherente de reuniones y entregas en cada función es una forma de conseguir que todo el mundo esté de acuerdo, mantener las fechas alineadas y resolver los problemas a medida que surgen.

Tanya Littlefield, responsable de marketing de crecimiento fraccionario

Elimine los quebraderos de cabeza que suponen los interminables procesos de aprobación, designando a una persona con poder para tomar la última decisión.

Paso 4: Lluvia de ideas sobre la historia y el plan de acción de la campaña

Una vez formado el equipo de tus sueños, estás listo para organizar una tormenta de ideas y elaborar la historia general de la campaña y el plan de acción. Ya sea en una mesa de conferencias, en una videollamada o con un software de pizarra digital en línea, las mejores sesiones de colaboración e ideación en equipo se producen en tiempo real.

Intercambie ideas, elabore estrategias o correlacione flujos de trabajo con las pizarras ClickUp de colaboración visual

En este punto, no hay malas ideas. Sólo se trata de poner por escrito un punto de partida. A partir de ahí, y con la capacidad intelectual colectiva de su equipo diverso y multifuncional, se consolidará:

Todos los productos necesarios para la campaña

La narrativa general de la campaña y un mensaje coherente

Dónde y cuándo se lanzarán los activos de la campaña

Fechas límite clave y un cronograma aproximado para la semana siguiente

Es posible que esto no se consiga en una reunión de 30 minutos. Dé tiempo al equipo para reflexionar sobre su primera ronda de ideas, reunir la información necesaria y reagruparse si es necesario. Si comenzó este cronograma de dos semanas un lunes, le sugerimos que incluya esta reunión en el calendario el jueves o el viernes a más tardar (días cuatro y cinco).

Semana 2: Ajuste de la estrategia

En la primera semana ya tiene todo en fila. La segunda semana es cuando el equipo está inmerso en su trabajo, dando vida a la hoja de ruta de la campaña. O, siguiendo con el ejemplo del chef, cuando por fin se empieza a cocinar.

Paso 1: Crear activos de campaña cohesionados

El mayor cuello de botella en la creación de activos de campaña suele producirse en las fases de comentarios y aprobación, por lo que es fundamental presentar "V1" a los gestores de la campaña lo antes posible. Después de las rondas de edición necesarias, este paso podría extenderse desde el comienzo de la segunda semana (día seis) hasta el día nueve o incluso 10.

Esto no sólo se aplica al equipo de diseño. Todo el contenido escrito, incluidos los pies de foto de las redes sociales, las citas, los hashtags, los fragmentos sonoros, los textos web y los blogs, puede llevar el mismo tiempo (si no más) para su ajuste. Conviene dedicar todo el tiempo posible a este paso, ya que está relacionado con todo lo que sus clientes verán realmente de los esfuerzos de su campaña.

Utilizar la IA asistente de escritura en ClickUp para generar entradas de blog, aportar ideas, redactar correos electrónicos, etc

Paso 2: Determine cómo medirá el intento correcto

¿Recuerda la meta de campaña SMART que estableció en la primera semana? Es hora de revisarlo y pensar en él a través de la lente de cada canal de marketing. Identifique los KPI relacionados con su campaña de marketing integrada más amplia y, a continuación, considere cómo mide cada canal su propio intento correcto.

Estas métricas podrían incluir:

Clientes potenciales generados por canales específicos

Vistas de un post concreto o visitas a un blog determinado

Suscriptores a boletines o YouTube

El número de cuentas nuevas creadas en su sitio web

Y mucho más.

Es increíblemente importante que las campañas integradas no sólo tengan propietarios claros, sino también KPI y metas claras. Cada función puede tener en cuenta sólo unas pocas métricas, pero las campañas integradas también requieren centrarse en los 1 a 3 indicadores clave de rendimiento más importantes en todos los equipos.

Tanya Littlefield, responsable de marketing de crecimiento fraccionario

Aunque es posible que su equipo aún esté en el proceso de escribir y redactar los entregables de su campaña, el cronograma sigue avanzando. Esto significa que puede seguir finalizando sus activos de diseño mientras trabaja en el segundo paso en segundo plano.

Y puesto que ha realizado una preparación tan minuciosa durante la primera semana mientras investigaba a su público objetivo y se reunía con los propietarios de sus canales, no debería tardar más de uno o dos días en consolidar esta fase. Sugerimos empezar este paso el séptimo u octavo día para respetar el cronograma de dos semanas.

Paso 3: Lanzar, evaluar y repetir según sea necesario

Ha llegado al último día de su sprint de campaña de marketing integrada de dos semanas Eso significa que ha terminado, ¿verdad? En absoluto. Pero está cerca

En el último día de su plan de acción estratégico, está listo para dejar que despliegue sus alas y vuele. Su contenido puede ser en vivo, o será en cuestión de días. En cualquier caso, el trabajo pesado está terminado.

Todas las reuniones de diseño, las aprobaciones, las rondas de comentarios y los cuellos de botella se han abordado y superado. Todos los entregables están finalizados y cualquier contenido que aún no se haya publicado está en cola y listo para que le des a "enviar"

Tras el lanzamiento con éxito de una campaña de marketing, es hora de supervisar su intento correcto y evaluar su rendimiento en los días, semanas y meses siguientes. Deje que las métricas y los KPI que ya ha establecido le guíen a la hora de determinar qué aspecto tiene el "intento correcto" para esta campaña.

Obtenga información más detallada y una visión general de alto nivel de sus campañas con los paneles totalmente personalizables de ClickUp

Para asegurarse de que sigue centrado en aprender y crecer a partir de cada campaña, celebre una reunión retrospectiva con su equipo de marketing integrado después del lanzamiento para hablar de sus aprendizajes clave, entre los que se incluyen:

Qué salió bien

Qué podría haber ido mejor

Conclusiones clave de la experiencia

Cómo puede mejorar las estrategias de futuras campañas

Con los conocimientos adquiridos durante la planificación de la estrategia y un cronograma para supervisar su intento correcto, ha llegado el momento de celebrarlo. 🎉

Controle su estrategia de marketing integrado en ClickUp

A medida que supervise el intento correcto de sus campañas de marketing integrado en curso, dispondrá de los conocimientos y la información necesarios para ajustar con confianza su campaña a lo largo del tiempo y adaptarla a sus necesidades específicas.

Hasta entonces, deje que este plan de acción siente las bases de su próxima campaña. Sígalo paso a paso y vea cómo su estrategia de marketing integrada toma figura en cuestión de semanas Y para llevar este marco aún más lejos, planifíquelo y gestiónelo utilizando un software dinámico de gestión de proyectos como ClickUp.

ClickUp es el único herramienta de productividad con el poder de reunir equipos de marketing, capturar ideas al instante y supervisar el progreso desde una única plataforma. Inscríbase hoy mismo en ClickUp y vea cómo sus campañas cobran vida.