Crea una presentación para clientes que triunfe: consejos, trucos y estrategias

Hacer presentaciones a los clientes puede ser una experiencia abrumadora.

Debes convencer a los clientes de que encajas perfectamente con su marca y de que tienes la mejor solución para su problema. Que tu producto o servicio puede ayudarles a alcanzar sus metas.

Con tantos elementos en juego, resulta complicado crear presentaciones atractivas y relevantes.

Descubre cómo realizar una presentación exitosa para tus clientes utilizando las estrategias de esta guía.

La importancia de una presentación al cliente

El objetivo de una presentación a clientes es ofrecer a los clientes potenciales una idea clara de tu experiencia especializada. Les ayuda a hacerse una idea de cómo sería trabajar contigo y de cómo puedes aportarles valor.

Si se planifica y se lleva a cabo correctamente, una presentación informativa personalizada para el cliente puede ayudarte a:

Habla de tu trabajo en formato de una historia cautivadora

Expresa claramente tu valor a los clientes potenciales

Comunícale a un cliente actual el progreso que has logrado

Cierra los proyectos y analiza qué salió bien y qué no.

La comunicación eficaz con los clientes es una de las habilidades más importantes para cualquier profesional de las ventas o de las empresas en la actualidad.

5 pasos esenciales para una presentación exitosa ante el cliente

Crear presentaciones atractivas para los clientes es un trabajo difícil, tanto si se trata de un argumento de venta como de una presentación creativa.

Utilice esta lista de control de cinco pasos al crear presentaciones y aporte valor al tiempo de su cliente:

Paso 1. Investiga y planifica la presentación

Puede que conozcas tu trabajo al dedillo, pero tu cliente potencial aún no se ha convencido de asociarse contigo.

Por eso, la parte más importante de una presentación eficaz al cliente comienza con la investigación y el plan.

Echa un vistazo a:

Quién es tu público objetivo (para la presentación) y cuáles son sus metas

Todo lo que hay que saber sobre tu cliente potencial, incluidos sus problemas, motivaciones, intereses y mucho más

Cómo abordar las principales metas, obstáculos y problemas de tus clientes

Su empresa, el tamaño de su equipo y su sector (y cómo tus productos o servicios contribuirán a su visión)

Ahora la pregunta es: ¿dónde se encuentran estos datos?

Asegúrate de consultar lo siguiente:

La página de LinkedIn y el sitio web del cliente para obtener información sobre sus ofertas actuales

Inspírate en tus propuestas anteriores, especialmente si has trabajado con clientes del mismo sector.

Consulte la página «Quiénes somos» del cliente y sus vídeos en línea para comprender mejor el Tono de voz y los temas ideales para su presentación.

Descargar esta plantilla Recopila información de los clientes con la plantilla de documento de análisis de agencia/cliente de ClickUp

Una vez que tengas toda la información sobre lo que motiva a tus clientes, ayúdales a dar sentido a los datos: estructura y utiliza el formato adecuado para presentar los puntos clave que has planificado utilizar en ClickUp Brain.

Utiliza este asistente inteligente para generar una presentación que te ayude a alcanzar tus metas de captación de clientes potenciales más rápidamente.

Utiliza las indicaciones de ClickUp AI para redactar presentaciones atractivas para los clientes en forma de lista con viñetas

A continuación, aprovecha la reunión con el cliente para explicarle por qué tu marca es la adecuada para él:

Empieza por reconocer sus puntos débiles, demostrándoles que los comprendes y generando confianza en el proceso.

Pasa a hacer preguntas y averigua si tienen algún problema urgente que necesite resolverse

Presente su oferta como la solución definitiva a los problemas de su cliente y vincule su producto a sus necesidades inmediatas.

Paso 2. Crea un embudo de marketing a partir de tu presentación

Tu presentación necesita una meta final concreta para garantizar el enfoque y la dirección. ¿Quieres que el cliente firme el contrato? ¿O tal vez quieres que se registre para una demostración?

En cualquier caso, debes tener muy claro qué acción quieres que emprendan.

Aquí tienes algunos consejos sobre cómo convertir tu presentación en un embudo de marketing:

Construye tu discurso utilizando una historia cautivadora para captar la atención del público

No abrumes al cliente potencial con un montón de información

Asegúrate de que tu presentación vaya al grano y evita andarte por las ramas.

Toma las riendas de la reunión y consigue que tus clientes se centren en la conversación que se está manteniendo

Diseña tu presentación con una estructura adecuada: Introducción: Presenta el tema de la presentación, explica por qué la estás realizando y qué puede esperar el cliente del trabajo en conjunto. Parte central: Acompaña tu relato con elementos visuales y crea un valor estético. Conclusión: Informa al cliente sobre los próximos pasos y añade una llamada a la acción relevante.

Introducción: Explica qué se va a presentar, por qué lo haces y qué puede esperar el cliente de la colaboración.

Parte central: Añade elementos visuales a tu historia y crea valor estético

Final: Explica al cliente cuáles son los siguientes pasos y añade una llamada a la acción relevante.

Introducción: Explica qué se va a presentar, por qué lo haces y qué puede esperar el cliente del trabajo en conjunto.

Parte central: Añade elementos visuales a tu historia y crea valor estético

Final: Explica al cliente cuáles son los siguientes pasos y añade una llamada a la acción relevante.

Utiliza la plantilla de presentación prediseñada de ClickUp y personalízala a tu gusto.

Descargar esta plantilla La plantilla de presentación de ClickUp es ideal para principiantes

Esta plantilla te permite:

Organiza fácilmente las secciones de tu presentación, con una estructura clara de principio a fin

Recaba opiniones de las partes interesadas clave antes de la presentación final

Realiza el seguimiento de todas las tareas relacionadas con la presentación en un solo lugar

Paso 3. Utiliza contenido visualmente atractivo para comunicar tu historia

Demasiado texto en las diapositivas las hace aburridas y abrumará a tu público.

Por lo tanto, cuando realices una presentación, considera las ayudas visuales, como infografías, gráficos circulares, gráficos de barras, imágenes, ilustraciones dibujadas a mano, etc., como tus mejores aliados.

Estos elementos visuales ofrecen ventajas como:

Cómo captar y mantener la atención de tus clientes

Alinear las necesidades del cliente con el producto o servicio de la marca, de forma visual

Divide las diapositivas con mucho texto para facilitar la concentración

Convertir información compleja en datos fáciles de asimilar

Utiliza las pizarras de ClickUp como lienzo para crear una presentación visual para tu reunión y mostrar a tus clientes tu valor.

Juega con los elementos visuales de tu presentación utilizando ClickUp Pizarra

Paso 4. Fomenta las conversaciones bidireccionales

Ya sea una presentación comercial o una reunión de bienvenida, es necesario mantener el interés de tu público. En otras palabras, tu presentación no puede ser un monólogo.

Por lo tanto, una vez terminada la presentación, es fundamental fomentar la interacción bidireccional.

A continuación te explicamos cómo hacerlo:

Evita las conversaciones triviales y, en su lugar, insiste en por qué la cuenta del cliente es importante para ti.

Recopile comentarios haciendo preguntas como: ¿Tiene alguna pregunta que hacernos? ¿Considera que nuestro producto o servicio es una solución satisfactoria para sus necesidades? ¿Cómo podemos trabajar juntos como socios y sacar adelante este proyecto?

¿Tienes alguna pregunta que hacernos?

¿Considera que nuestro producto o servicio es una solución adecuada para sus necesidades?

¿Cómo podemos trabajar juntos como socios y sacar adelante este proyecto?

Anima a tu público a hacer consultas y ofréceles soporte con sus consultas, ya sean sobre el alcance, los costes, los cronogramas, etc.

¿Tienes alguna pregunta que hacernos?

¿Considera que nuestro producto o servicio es una solución adecuada para sus necesidades?

¿Cómo podemos trabajar juntos como socios y sacar adelante este proyecto?

Paso 5. Establece claramente los siguientes pasos para cerrar tu presentación

Una gestión eficaz de los clientes consiste en establecer claramente los siguientes pasos al final de la reunión.

Si deja la reunión abierta, es posible que no reciba respuesta de su público.

A continuación te explicamos cómo crear las expectativas adecuadas para tu cliente al concluir la presentación:

Explica qué quieres que quede pendiente a continuación

Sé sincero y directo sobre cómo y cuándo realizarás las llamadas de seguimiento

Fija un plazo concreto para el cliente y manténlo siempre informado

Elementos clave que debe incluir en una presentación para clientes

Perfecciona tus habilidades de presentación ante los clientes y prepara tu presentación para el éxito con estos elementos imprescindibles:

1. Investigación detallada del cliente

Utiliza métodos de investigación primarios y secundarios para recopilar información sobre los puntos débiles de tu cliente.

Busca respuestas a estas preguntas durante tu investigación:

¿Cuáles son las metas a corto y largo plazo del cliente?

¿A qué problemas se enfrentan actualmente en su sector?

¿Cómo mide el cliente el éxito?

Consejo profesional: Aprovecha fuentes como sitios web de empresas, informes anuales, publicaciones del sector y plataformas de redes sociales para obtener información detallada.

Invierte en un software de incorporación de clientes para organizar y presentar tu investigación de manera eficiente.

2. Puntos débiles del cliente

Abordar los retos actuales de tus clientes demuestra que comprendes sus necesidades inmediatas y, por extensión, establece tu relevancia.

Infórmate sobre las actividades recientes de tu cliente para identificar los retos actuales a los que podría estar enfrentándose. Además, mantén conversaciones con tus principales partes interesadas para recabar sus opiniones. Asimismo, puedes utilizar plantillas de inicio de proyecto para recopilar información sobre tus clientes desde el principio.

Descargar esta plantilla La plantilla de inicio de proyecto de ClickUp ofrece una estructura para establecer expectativas, aclarar roles, delegar tareas y comprender los cronogramas del proyecto.

3. Argumentos de peso

Tus argumentos de apoyo validan tus afirmaciones y generan credibilidad al destacar tu trayectoria y tus casos de éxito. Para mostrarlos:

Recopila casos prácticos, testimonios y datos de rendimiento que demuestren la eficacia de tus soluciones en el sector.

Estructura tu presentación para incorporar estratégicamente estos argumentos de peso, resaltándolos en los momentos clave para reforzar la credibilidad.

Utiliza elementos visuales, como gráficos o tablas, para ilustrar tus argumentos y hacerlos más impactantes.

4. Llamada a la acción

Una llamada a la acción clara indica a tu cliente los siguientes pasos que debe dar tras la presentación y le guía hacia una decisión.

Para facilitarles este proceso:

Define claramente el resultado deseado, ya sea concertar una reunión, firmar un contrato o iniciar una prueba.

Ofrece al cliente varios canales para que realice la acción deseada y haz que le resulte lo más cómodo posible seguir adelante.

Ponte en contacto con ellos inmediatamente después para reforzar la llamada a la acción y ofrecerles soporte adicional si es necesario.

5. Inversión prevista y cronograma

Presente un desglose detallado de la inversión necesaria para sus soluciones, incluyendo los costes, las condiciones de pago y el posible retorno de la inversión.

Para obtener una estimación precisa de los requisitos presupuestarios y del cronograma de su cliente, haga estas preguntas:

¿Cuál es el presupuesto máximo para el proyecto?

¿Hay alguna restricción presupuestaria específica que deba tener en cuenta?

¿Qué grado de flexibilidad tiene el presupuesto del cliente? ¿Está dispuesto a negociar ajustes en los costes?

¿De qué cronograma disponen para poner en marcha el proyecto?

¿Qué pasará con los plazos y los costes en caso de que se produzca un alcance excesivo?

4 errores comunes que debes evitar durante una presentación a clientes

Encuentre el punto óptimo en sus habilidades de presentación evitando estos errores comunes:

1. No realizar el ajuste adecuado del escenario

Si no estableces el contexto adecuado al comienzo de tu presentación, se producirán malentendidos y una falta de implicación por parte del cliente. Gestiona las expectativas del cliente y aclara qué debe esperar el público.

Si tus clientes no tienen claro el objetivo de la presentación, nunca podrán comprender plenamente el valor de tus ofertas.

Para realizar el ajuste adecuado, sigue estos consejos:

Conoce el perfil de tu público y adapta tu introducción para que se ajuste a sus necesidades.

Expresa claramente los objetivos de tu presentación y haz saber a tus clientes qué pueden ganar con tu propuesta.

Empieza con un gancho atractivo que capte su atención y marque el tono del resto de la presentación.

2. Ponerse a la defensiva

Mostrar un lenguaje corporal defensivo, como cruzar los brazos, evitar el contacto visual o parecer tenso, transmite incomodidad a tus clientes.

Esto puede minar de inmediato tu credibilidad y la relación que tienes con ellos.

Además, tu actitud a la defensiva puede parecer más bien una falta de confianza a los ojos de tu cliente, lo que puede provocar una ruptura en la comunicación y la confianza.

Para perfeccionar tus habilidades de comunicación no verbal, sigue estos consejos:

Presta atención a tu lenguaje corporal durante las sesiones de ensayo. Además, practica mantener una postura abierta y establecer contacto visual para transmitir confianza y franqueza.

Si te hacen una pregunta difícil, mantén la calma y mantén una actitud abierta

Demuestra que escuchas activamente asintiendo con la cabeza, sonriendo y utilizando gestos de afirmación. Esto demuestra a tus clientes que valoras sus aportaciones y que estás involucrado en la conversación.

Si tienes alguna duda o necesitas una aclaración, haz preguntas de forma educada y respetuosa. Esto demuestra tu disposición a comprender y abordar las inquietudes de tu cliente.

3. Hacer una mención a información irrelevante

Los detalles irrelevantes durante una presentación son una pérdida de tiempo para el cliente. Si no hay un beneficio claro al añadir información adicional sobre los servicios de la empresa, no lo hagas.

Por ejemplo, si su presentación trata sobre la gestión de cuentas, no hable de la historia de su empresa a menos que esté directamente relacionada con el éxito de sus estrategias de gestión de cuentas.

En su lugar, céntrate en mostrar los resultados de la cuenta como el punto clave. Esto mantendrá tu presentación centrada y garantizará que estás proporcionando información valiosa que responde directamente a los intereses y necesidades de tu cliente.

A continuación te ofrecemos algunas estrategias para incorporar de forma eficaz datos relevantes en tu presentación:

Incluye datos que aborden directamente los puntos débiles y los intereses específicos de tus clientes personalizados

Identifica las métricas más importantes que se ajusten a las metas de tu público y vincula estas métricas al impacto de tus soluciones

Utiliza gráficos, tablas y elementos visuales para presentar los datos de forma clara y convincente.

Proporcione contexto a los números que presenta: ayude a su público a comprender por qué son importantes estos números y cómo se relacionan con la historia general que está contando.

Utilice ejemplos de la vida real y casos prácticos para ilustrar cómo sus soluciones han proporcionado resultados tangibles a clientes similares.

4. No gestionar el ciclo de retroalimentación

Tu trabajo no debe terminar al finalizar una presentación sólida. Mantente al tanto de las necesidades de tu público, empezando por una llamada de seguimiento.

Utiliza un software gratuito de gestión de proyectos como ClickUp y dota a tu empresa de comentarios en tiempo real de los clientes sobre lo que les funciona y lo que no. Una buena plataforma de gestión de clientes también puede automatizar muchas de estas tareas.

Con ClickUp Forms puedes recopilar las respuestas de tus clientes y asignar el trabajo al equipo adecuado en el momento oportuno. Además, puedes convertir las respuestas de ClickUp Forms en tareas que se pueden seguir, las cuales se pueden integrar directamente en tus flujos de trabajo.

Un ejemplo de cómo recabar opiniones sobre un producto utilizando la lógica condicional en ClickUp Formularios

Más información: Estrategias para la gestión de proyectos de clientes

Realiza presentaciones perfectas con ClickUp

Cuando se trata de una presentación, lo mejor es ceñirse a lo básico. Sin embargo, transmite la idea principal de una forma que impresione a tus clientes y los convenza por completo.

Así pues, incorpora la investigación y la narración de historias y mantén un enfoque centrado en el cliente para que tu presentación destaque.

¡Utiliza software de presentaciones como ClickUp para realizar presentaciones impecables!

Preguntas frecuentes

1. ¿Cómo puedo mejorar una presentación ante el público?

A continuación te ofrecemos algunas ideas clave sobre cómo realizar una presentación exitosa:

Dedica tiempo y esfuerzo a investigar y planificar tu presentación

Convierte tu presentación en un embudo de marketing bien definido

Aprovecha los elementos visuales y las imágenes para destacar los puntos fuertes de tu producto o servicio.

Concluya la presentación con un diálogo bidireccional y unos pasos a seguir claros

2. ¿Qué debo incluir en una presentación para clientes?

Puedes incluir lo siguiente en una presentación para clientes:

Investigación detallada sobre el cliente

Los puntos débiles del cliente

Argumentos estratégicos para el contenido de tu presentación

Una llamada a la acción relevante para tu público

Detalles esenciales, como la inversión prevista y los cronogramas

3. ¿Cómo puede ClickUp ayudarte a optimizar una presentación para clientes?

ClickUp te ahorra tiempo y esfuerzo a la hora de crear presentaciones eficaces gracias a sus diversas herramientas, tales como:

Plantilla de presentación de ClickUp, que te ayuda a crear presentaciones eficaces y atractivas para tu público

ClickUp AI, que te permite generar un esquema de presentación en cuestión de segundos; por ejemplo, creando una presentación de ventas para tu proceso de ventas

La plantilla de resumen ejecutivo para presentaciones de ClickUp, que te ayuda a causar una primera impresión espectacular con tu presentación

Utiliza estas funciones y ahorra el tiempo que dedicas a crear presentaciones.