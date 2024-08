las 10 mejores herramientas de inteligencia artificial de Excel para optimizar su flujo de trabajo en hojas de cálculo

¿Alguna vez se ha sentido abrumado por los datos o ha deseado que la gestión de las tareas repetitivas de Excel fuera más sencilla? Pues no eres el único. Ahora están de moda las herramientas de IA para Excel que prometen reducir la pesadez de la hoja de cálculo.

Nadie quiere dedicar tiempo a vadear enormes hojas de cálculo de Excel cuando podría estar analizando tendencias o recopilando información significativa para impulsar la empresa.

En este artículo, profundizaremos en las herramientas de IA para Excel que le ayudarán a analizar datos, predecir tendencias y automatizar todo el flujo de trabajo de las hojas de cálculo.

Es hora de optimizar, simplificar y disfrutar trabajando con hojas de cálculo

Qué debe buscar en las herramientas de IA de Excel

Hay algunas funciones clave a tener en cuenta cuando se busca Excel Herramientas de IA aparte de que sean fáciles de usar:

Capacidades de automatización: Busca herramientas con funciones de automatización paraahorrar tiempo y reducir el esfuerzo manual. Debe automatizar y programar tareas específicas como la generación de fórmulas, la realización de actualizaciones, la actualización de datos, etc elaboración de informes en Excel

Análisis predictivo: El análisis predictivo utiliza datos históricos para prever tendencias futuras y facilitar la toma de decisiones informadas. Asegúrese de que la herramienta puede analizar y predecir, por ejemplo, tendencias de ventas, asignaciones presupuestarias y cronogramas de proyectos

Integración con Excel: Asegúrese de que la herramienta se integra fácilmente con Microsoft Excel, facilitando la colaboración con los archivos y funciones existentes de Excel. De este modo, podrá utilizar las funciones de IA dentro del entorno de Excel

Compatible y escalable: Asegúrese de que la herramienta de IA es compatible con su software actual y escalable para satisfacer sus crecientes necesidades a lo largo del tiempo

Opciones de personalización: La herramienta debe ser fácilmente configurable. Usted debe ser capaz de crear reglas personalizadas, definir preferencias y ajustar los ajustes de acuerdo a sus necesidades

Y lo que es más importante, eche un vistazo a los comentarios y valoraciones de los clientes. Busque las herramientas de IA Excel favoritas de los usuarios que sean asequibles y que hagan que gestión de hojas de cálculo eficiente y eficaz.

Las 10 mejores herramientas de IA para Excel que se utilizarán en 2024

1. Bot de fórmulas de Excel

vía Bot de fórmula Excel Formula Bot es un generador de fórmulas IA con una robusta interfaz de usuario Herramientas basadas en IA para generar fórmulas de Excel, analizar datos y chatear con tus hojas de cálculo (como ChatGPT).

También puede gestionar presupuestos, analizar tendencias de datos o automatizar tareas, todo ello dentro de una interfaz fácil de usar. Para optimizar su experiencia, la herramienta ofrece asistencia en tiempo real, sugerencias inteligentes y un algoritmo de aprendizaje que se adapta a su estilo único.

las mejores funciones de #### Excel Formula Bot:

Genera fórmulas de forma inteligente mediante simples entradas basadas en texto. Realiza cálculos automáticos mediante desencadenantes basados en eventos para filas o columnas específicas

Extraer información, validar entradas y buscar patrones específicos fácilmente dentro de un conjunto de datos más grande. Esto resulta muy útil para realizar cambios o correcciones masivas en el conjunto de datos

Creación personalizadaplantillas personalizadas para distintos tipos de hojas de cálculo. Basta con definir la estructura, el formato y el contexto de la hoja de cálculo para obtener una hoja de cálculo lista para descargar

Cargue sus datos, formule preguntas y obtenga resultados. Recibirá gráficos de tablas de datos y recomendaciones adicionales relacionadas con sus preguntas

Limitaciones de Excel Formula Bot:

Los resultados, como fórmulas y explicaciones, dependen en gran medida de la información proporcionada por el usuario final

Carece de opciones de personalización para requisitos específicos

Alta curva de aprendizaje para nuevos usuarios

Precios de Excel Formula Bot:

Gratis para siempre

Plan Pro: $9/mes

Valoraciones y reseñas de Excel Formula Bot:

G2: 4.5/5 (80+ opiniones)

4.5/5 (80+ opiniones) Capterra: No hay suficientes valoraciones

2. GPTExcel

vía GPTExcel GPTExcel es una práctica herramienta de IA que facilita la generación de fórmulas, consultas SQL, Apps Script y VBA Scripts en Excel y Hojas de cálculo de Google.

Esta herramienta es lo suficientemente potente como para generar fórmulas y lo suficientemente inteligente como para explicar cómo funcionan. Aún mejor, GPTExcel se ha vuelto más rápido y más fácil con las actualizaciones recientes. Es adecuado para cualquiera que quiera escribir fórmulas o crear ecuaciones complejas sin tener conocimientos de Excel.

GPTExcel mejores funciones:

Generar Plantillas de Tablas intuitivas para hojas de cálculo en cuestión de clics

Cree y automatice cálculos y análisis complicados en Excel, Hojas de cálculo de Google o Airtable con facilidad

Simplifique su trabajo creando rápidamente secuencias de comandos VBA para Excel, secuencias de comandos de Google Workspace y secuencias de comandos de Airtable

Introduzca los requisitos en lenguaje natural y deje que la IA genere consultas SQL. Ahorra tiempo y reduce la curva de aprendizaje que conlleva la programación SQL

GPTExcel limitaciones:

Incapaz de procesar consultas complejas o poco claras. Tendrás que simplificar o proporcionar más detalles para obtener mejores resultados

Carece de API y, por lo tanto, no se puede integrar con herramientas de terceros como Zapier, Power BI o Tableau

Carece de control de versiones para fórmulas, consultas y secuencias de comandos, lo que dificulta el seguimiento de los cambios

Precios de GPTExcel:

Gratis

Plan Pro: $6.99/mes

GPTExcel valoraciones y comentarios:

G2: No hay suficientes valoraciones

No hay suficientes valoraciones Capterra: No hay suficientes valoraciones

3. SheetGod

vía SheetGod SheetGod es una herramienta de IA Excel que hace que su trabajo sea más eficiente y consuma menos tiempo. La plataforma ayuda a automatizar y gestionar sus tareas diarias relacionadas con Excel con un panel intuitivo y una interfaz limpia y fácil de usar.

SheetGod también incluye tutoriales paso a paso para tareas básicas de Excel y Hojas de cálculo de Google. Si diriges una empresa, SheetGod también puede utilizarse para enviar correos electrónicos de marketing, generar archivos PDF y mucho más.

Las mejores funciones de SheetGod:

Utiliza IA para encuadrar y entender fórmulas escritas en lenguaje sencillo. Te da la ecuación correcta y maneja grandes conjuntos de datos fácilmente

Automatización de tareas en Hojas de cálculo de Google y Excel. De esta forma, puedes dedicar más tiempo a cosas importantes y menos a tareas tediosas y repetitivas

Crea macros (conjuntos de instrucciones o comandos que automatizan tareas) utilizando un lenguaje sencillo y comprensible sin escribir una línea de código

Utiliza expresiones regulares (Regex) para encontrar y extraer información específica de tus datos

Límites de SheetGod:

Tiene algunos problemas de compatibilidad con diferentes navegadores o dispositivos

Los errores a menudo afectan a su rendimiento y funcionalidad

Precio de SheetGod:

Gratis

**Básico:$10/mes

**Estándar:25$/mes

Profesional: $50/mes

Valoraciones y reseñas de SheetGod:

G2: No hay suficientes valoraciones

No hay suficientes valoraciones Capterra: No hay suficientes valoraciones

vía Fórmulas HQ Formulas HQ ayuda a alcanzar todo el potencial del flujo de trabajo de tu hoja de cálculo simplificando las fórmulas complejas y haciéndolas accesibles a todo el mundo.

La plataforma es consciente de la importancia de la eficacia y la precisión a la hora de manejar grandes volúmenes de datos. Por eso ofrece un enfoque fácil de usar para crear, comprender y optimizar fórmulas. Desde la aritmética básica hasta las funciones avanzadas, Formulas HQ lo cubre todo.

Las mejores funciones de Formulas HQ:

Accede a recursos de fórmulas en el idioma que más te convenga, ya que es compatible con varios idiomas

Obtén asistencia en tiempo real y compatibilidad por chat para que dispongas de la ayuda que necesites exactamente cuando la necesites

Integre sin problemas scripts de Python en sus tareas de hoja de cálculo para abordar retos de datos más complejos

Utilice sus tutoriales fáciles de seguir para generar y explicarfórmulas complejas de Excel Fórmulas HQ límites:

El plan gratuito/a está limitado a cinco peticiones de fórmulas al mes

No tiene la opción de cancelar en cualquier momento

No menciona explícitamente la protección de datos

Precios de las fórmulas HQ:

Gratis

PRO: $5.99/mes

Valoraciones y reseñas de Formulas HQ:

G2: No hay suficientes valoraciones

No hay suficientes valoraciones Capterra: No hay suficientes valoraciones

5. Hoja+

vía Fórmula HQ 👀Nota: Sheet+ es ahora parte de Formula HQ. A pesar de ello, hemos incluido la herramienta en nuestra Lista ya que era una gran herramienta cuando estaba disponible. Si te gustan las funciones de Sheet+, puedes seguir utilizándolas en el conjunto de herramientas de Formula HQ._

Sheet+ era una herramienta potenciada por IA diseñada para acelerar la generación de fórmulas para usuarios de GSheets y Excel. Esta herramienta era capaz de generar fórmulas precisas a partir de texto sin formato. Simplificaba la creación y explicación de fórmulas con funciones como Texto-a-Fórmula y viceversa.

Además, la interfaz WYSIWYG (What You See Is What You Get, lo que ves es lo que obtienes) de Sheet+ la convirtió en la herramienta de IA Excel a la que recurrir para mejorar el dominio de las hojas de cálculo y la eficacia dentro de los equipos.

Las mejores funciones de Sheet+:

Ahorra tiempo utilizando IA para generar fórmulas complejas en Hojas de cálculo de Google y Excel

Utiliza la función Explicador para analizar las fórmulas paso a paso, lo que facilita la comprensión y la depuración de errores

Organiza datos, crea gráficos y realiza cálculos complejos de forma rápida y sencilla mediante IA

Integración con Excel y Hojas de cálculo de Google para generar y utilizar fórmulas sin salir de las apps

Limitaciones de Sheet+:

Tiene una funcionalidad de depuración limitada y sólo es compatible con el idioma inglés

Limitado a Hojas de cálculo de Google y Excel: carece de integraciones con otras herramientas

Precios de Sheet+:

Gratis para siempre

Pro: $5.99/mes

Valoraciones y reseñas de Sheet+:

G2: No hay suficientes valoraciones

No hay suficientes valoraciones Capterra: No hay suficientes valoraciones

6. FormulaGenerator

vía Generador de fórmulas FormulaGenerator no sólo proporciona soluciones, sino que también le ayuda a comprender mejor las fórmulas. Esta herramienta IA Excel se adapta dinámicamente a sus necesidades únicas y atiende a todas sus demandas relacionadas con las fórmulas.

Su confirmación de simplicidad, experiencia enfocada, adaptabilidad y asistencia centrada en el valor la convierten en una herramienta única y valiosa.

FormulaGenerator mejores funciones:

Utilice entradas sencillas basadas en texto para generar fórmulas de Excel y resolver problemas de hojas de cálculo

Detecte errores mientras escribe código con su herramienta integrada Error Spotter

Aproveche la función Explain Formula para obtener explicaciones completas paso a paso de las fórmulas con un solo clic

Ejecute fórmulas directamente en las hojas de cálculo e incluso obtenga respuestas del Q&A Bot impulsado por IA sin tener que salir de sus hojas

Integración perfecta con GSheets para generar fórmulas, ejecutarlas en celdas y detectar errores en tiempo real

Límites de FormulaGenerator:

No puede manejar instrucciones de texto complejas o ambiguas

No ajusta las aplicaciones de IA a las necesidades o preferencias específicas de los usuarios

Tiene problemas de compatibilidad con distintos navegadores o dispositivos

Precios de FormulaGenerator:

7 días de prueba gratis

Membresía Premium: $4.9/mes

Valoraciones y reseñas de FormulaGenerator:

G2: No hay suficientes valoraciones

No hay suficientes valoraciones Capterra: No hay suficientes valoraciones

7. IA Bot de oficina

vía Bot de oficina IA IA Office Bot es una herramienta de productividad que procesa con precisión una gran cantidad de datos para mejorar sus capacidades analíticas y sus procesos de toma de decisiones.

Usando IA, esta herramienta ayuda a generar y explicar fórmulas para varias apps. Se integra con más de 10 aplicaciones, incluyendo MS Excel, MS PowerPoint, Airtable, Slack, GSheets, y más.

Las mejores funciones de IA Office Bot:

Se integra perfectamente con varias plataformas como Slack, Hojas de cálculo de Google, yHerramientas CRM para simplificar la gestión de datos, la programación de citas y la comunicación

Genera y explica fórmulas complejas en Hojas de cálculo de Google, Excel o Airtable

Enlaza IA Office Bot con Photoshop y Premiere Pro para agilizar los procesos creativos y mejorar los resultados de los proyectos

Genere y comprenda fórmulas de forma colaborativa con su equipo, eliminando confusiones y reduciendo errores

Límites del IA Office Bot:

Los problemas o errores técnicos afectan a su rendimiento o fiabilidad

No puede gestionar solicitudes ambiguas que requieran juicio o creatividad humanos

Precios del robot de oficina IA:

Gratis

Profesional: 2,08 $/mes

Valoraciones y reseñas de IA Office Bot:

G2: No hay suficientes valoraciones

No hay suficientes valoraciones Capterra: No hay suficientes valoraciones

8. Fórmula neuronal

vía Fórmula neuronal Neural Formula es un generador de fórmulas de Excel económico que le ayuda a crear, automatizar y traducir fórmulas. Su meta principal es mejorar la eficiencia de las hojas de cálculo y el análisis de datos a través de la inteligencia artificial (IA) y las capacidades de aprendizaje automático.

Las mejores funciones de Neural Formula:

Visualizar y cambiar los datos de muchas maneras. Haga gráficos, diagramas e histogramas para ver las tendencias de sus datos

Traduzca fórmulas a varios idiomas con la función de traducción de fórmulas incorporada

Utilice fácilmente las herramientas de Neural Formula junto con sus macros VBA y scripts de Office para agilizar el flujo de trabajo

Obtenga información sobre cómo se creó cada fórmula mediante la función Explicar, que proporciona explicaciones detalladas de las fórmulas generadas.

Ajuste o modifique dinámicamente las fórmulas generadas según sus necesidades y preferencias

Límites de fórmulas neuronales:

Limitado a Excel y GSheets; no es compatible con otros programas /ref/ https://clickup.com/es-ES/blog/69646/software-de-hoja-de-calculo/ software de hojas de cálculo /%href/

No dispone de aplicación de escritorio

Precios con fórmulas neuronales:

Inicial: $10/mes

$10/mes Profesional: $20/mes

$20/mes Enterprise: 40 $/mes

Valoraciones y reseñas de fórmulas neuronales:

G2: No hay suficientes valoraciones

No hay suficientes valoraciones Capterra: No hay suficientes valoraciones

9. PromptLoop

vía PromptLoop PromptLoop es un asistente IA para tu Excel y Hojas de cálculo de Google. Te ayuda a categorizar y resumir tus datos, o simplemente a darles un mejor aspecto.

Todo lo que tienes que hacer es introducir una fórmula, y PromptLoop utiliza IA para darte respuestas inteligentes basadas en la información que le proporciones. Pero no se trata sólo de simplicidad. La plataforma te permite crear flujos de trabajo personalizados, resumir datos, realizar búsquedas web y mucho más.

Las mejores funciones de PromptLoop:

Utiliza modelos avanzados de IA como GPT-3 para comprender, calcular y ajustar datos rápidamente, generando resultados precisos y en tiempo real

Utilice modelos de IA personalizados para crear modelos de hoja de cálculo que manipulen, extraigan o resuman texto

Aumente su eficiencia automatizando tareas repetitivas con la ayuda de una simple fórmula

Gestione datos fácilmente con su complemento de fácil uso para Hojas de cálculo de Google

Límites de PromptLoop:

Mayor curva de aprendizaje (la personalización requiere conocimientos técnicos)

Falta compatibilidad multilingüe

Limitado a datos dentro de la hojaherramientas de visualización Precio de PromptLoop:

Gratis

Precio inicial: $29/mes

Valoraciones y reseñas de PromptLoop:

G2: No hay suficientes valoraciones

No hay suficientes valoraciones Capterra: No hay suficientes valoraciones

10. Goodlookup

vía Buena búsqueda Goodlookup es una herramienta fiable diseñada para sus necesidades de hoja de cálculo. Posee la capacidad natural de comprender e interpretar la información al igual que GPT-3 (un modelo de lenguaje conocido por su naturaleza intuitiva).

Posee las capacidades intuitivas de GPT-3 con potentes capacidades de emparejamiento para conexiones de datos (a internet). Si alguna vez ha utilizado vlookup o index match, considere GoodLookup como la versión de siguiente nivel.

Esta herramienta ha sido entrenada para entender sus datos de la misma manera que GPT-3 entiende el lenguaje. Puede averiguar rápidamente patrones y relaciones. Por lo tanto, si usted tiene datos que no coinciden perfectamente, GoodLookup todavía puede conectar los puntos con precisión.

Las mejores funciones de Goodlookup:

Utiliza su comprensión semántica de las conexiones entre temas para organizar las cosas en grupos basados en similitudes

Obtenga resultados más precisos y valiosos en la interpretación de datos gracias a la comparación de textos mejorada

Benefíciese de su mecanismo de valoración de coincidencias, que indica lo cerca que se alinean las palabras en un espacio vectorial. Este sistema de puntuación transparente garantiza resultados precisos y refinados.

Límites de Goodlookup:

No hay versión gratuita/a

Goodlookup está hecho específicamente para Hojas de cálculo de Google y no está bien versado con otro software de hoja de cálculo

Precios de Goodlookup:

Suscripción anual: $15/por año

Valoraciones y reseñas de Goodlookup:

G2 : No hay suficientes valoraciones

: No hay suficientes valoraciones Capterra: No hay suficientes valoraciones

Otras herramientas de IA para aumentar tu productividad en Excel

Aunque no es una herramienta de IA de Excel, ClickUp añade valor simplificando los flujos de trabajo y proporcionando un espacio fluido para generar fórmulas.

A diferencia de otras herramientas de Excel basadas en IA, ClickUp va más allá del ámbito de las hojas de cálculo y ofrece potentes funciones para la gestión de proyectos, el seguimiento de tareas y la coordinación de equipos. Aunque no funciona dentro de Excel, destaca por simplificar las tareas relacionadas con los datos gracias a su interfaz fácil de usar.

ClickUp ClickUp AI le ayuda a crear un gran contenido proporcionándole indicaciones basadas en sus necesidades. Ofrece potentes funciones para generar fórmulas en Docs, lo que la convierte en una herramienta versátil para la gestión de documentos y la colaboración.

Pule tu comunicación y ahorra tiempo con ClickUp Brain

Y aún más, Vista Tabla ClickUp proporciona una función de alternativa a Excel para organizar y analizar datos de forma eficaz. ClickUp se integra con varios herramientas de productividad para garantizar gestión del flujo de trabajo a través de diferentes plataformas.

Las mejores funciones de ClickUp:

Gestión eficiente de tareas: Organiza las tareas, ajusta las prioridades y realiza un seguimiento del progreso sin problemas gracias a una gestión eficientegestión de tareas funciones

Organiza las tareas, ajusta las prioridades y realiza un seguimiento del progreso sin problemas gracias a una gestión eficientegestión de tareas funciones Vistas flexibles : Ofrece varias vistas como Lista, Tablero, Calendario y diagrama de Gantt para visualizar y gestionar las tareas de la forma que mejor se adapte a sus preferencias

: Ofrece varias vistas como Lista, Tablero, Calendario y diagrama de Gantt para visualizar y gestionar las tareas de la forma que mejor se adapte a sus preferencias Capacidades de integración: Se integra con numerosas apps y herramientas de terceros para un flujo de trabajo fluido

Se integra con numerosas apps y herramientas de terceros para un flujo de trabajo fluido Herramientas de colaboración: Con funciones como comentarios, menciones, ycolaboración en tiempo realclickUp promueve la comunicación efectiva y el trabajo en equipo

Con funciones como comentarios, menciones, ycolaboración en tiempo realclickUp promueve la comunicación efectiva y el trabajo en equipo Compatibilidad multiplataforma: Accesible a través de varios dispositivos y plataformas para una gestión fluida del flujo de trabajo en cualquier momento y lugar

Limitaciones de ClickUp:

Como tiene muchas funciones y casos de uso, ClickUp puede tener una curva de aprendizaje empinada para algunos

Algunas funciones avanzadas sólo son accesibles con planes de pago

Precios de ClickUp:

Free Forever : gratis, gratuito/a

: gratis, gratuito/a Ilimitado : $7/mes por usuario

: $7/mes por usuario Business: 12 $/mes por usuario

12 $/mes por usuario Empresa: Precios personalizados

Precios personalizados ClickUp Brain: Disponible en todos los planes de pago por 5 $/miembro de ClickUp/mes

Valoraciones y reseñas de ClickUp:

G2: 4.7/5 (9,000+ reseñas)

4.7/5 (9,000+ reseñas) Capterra: 4.7/5 (3,500+ opiniones)

Mejore sus hojas de cálculo con las herramientas de IA de Excel

Lleve sus hojas de cálculo al siguiente nivel con estas herramientas de IA para Excel. Le ayudarán a descubrir información oculta, ahorrar tiempo y obtener mejores resultados.

ClickUp tiene el potencial de transformar no sólo su flujo de trabajo, sino todo su enfoque de la productividad. Prepárese para optimizar el flujo de trabajo de su hoja de cálculo a través de ClickUp, con el poder de la IA. Registrarse en ClickUp gratis, gratuito/a.