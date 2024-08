¿Qué es el método de priorización MoSCoW?

En lo que a mnemotecnia se refiere, la priorización MoSCoW es uno de los acrónimos más eficaces en agile software scrum desarrollo. El nombre resume brevemente una práctica crítica y muy repetida de priorizar elementos durante la planificación del producto.

Entonces, ¿qué es? ¿Por qué se necesita? ¿Cómo se utiliza? Averigüémoslo.

¿Qué es la priorización MoSCoW?

La priorización MoSCoW es una potente técnica utilizada en gestión ágil de proyectos para el ajuste de prioridades de tareas e iniciativas. MoSCoW es un acrónimo que significa

Hay que tener

Debería tener

Podría tener

No debería

Cada una de estas es una categoría de priorización, que guía lo que el equipo desarrollará en los próximos sprints. La priorización MoSCoW puede aplicarse a cualquier cosa dentro del marco ágil, incluidos requisitos, casos de uso de prueba, historias de usuario, errores/defectos, criterios de aceptación o tareas.

Incluso más allá del desarrollo ágil de productos, el modelo MoSCoW puede ayudar a priorizar el trabajo. En todos los sectores, el método MoSCoW se incluye en software de gestión de operaciones para ayudar a los equipos de proyecto a tomar mejores decisiones.

Cuando existen otros métodos de priorización, incluido el más sencillo de escala alta-media-baja, ¿para qué necesitamos otro? Veamos cómo se originó y evolucionó.

Orígenes e historia de la priorización MoSCoW

La técnica de priorización MoSCoW fue desarrollada por Dai Clegg de Oracle en 1994 para ayudar a su equipo a clasificar las tareas del proyecto en críticas y no críticas en desarrollo rápido de aplicaciones (RAD). Lo utilizó específicamente en proyectos con caja de tiempo para priorizar los requisitos del proyecto.

A lo largo de los años, este método se ha convertido en un elemento básico en gestión ágil de proyectos . Ha sido adoptada y apreciada por su sencillez y orientación sobre lo que debe priorizar un equipo mientras se ejecuta todo el proyecto.

Ventajas del método de priorización MoSCoW

A pesar de tener dos décadas de antigüedad, la técnica de priorización MoSCoW sigue siendo popular entre los equipos que utilizan el Método de Desarrollo Dinámico de Sistemas (DSDM). He aquí por qué.

Simplicidad

La técnica MoSCoW es ridículamente sencilla de entender. Ayuda a clarificar las opciones que tienen delante para eliminar distracciones. (No es tan sencilla de utilizar, ya que puede haber diferencias de opinión sobre lo que es imprescindible y lo que es conveniente, por ejemplo. Hablaremos de eso un poco más adelante)

Claridad

Las categorías aportan claridad y reducen la confusión. Si no es imprescindible, no va en el siguiente sprint. Esto garantiza que el equipo esté libre de estrés y pueda centrarse en hacer su mejor trabajo.

Enfoque

El método MoSCoW ayuda a directivos y equipos a ver qué es importante y necesita atención inmediata. Al clasificar una tarea de alta prioridad como "imprescindible", los directivos pueden asegurarse de que tienen todo lo que necesitan para terminarla. También pueden discutir prioridades contrapuestas en equipo.

Aplicabilidad

El método MoSCoW es de aplicación casi universal. Puede utilizarse para priorizar cualquier cosa. Por ejemplo, un jefe de equipo puede marcar diez desarrolladores como imprescindibles y tres más como posibles para que sus superiores sepan cuántas personas necesitan.

Comunicación

La asignación de niveles de prioridad con este método es un buen punto de partida para las conversaciones en la planificación de proyectos y la comunicación planificación de sprints sesiones. Definir algo como imprescindible o no imprescindible anima a la gente a estar de acuerdo o en desacuerdo de forma específica.

Límites

La priorización del MoSCoW es muy eficaz para evitar la ampliación del alcance. Las prioridades claras garantizan que cualquier nueva función añadida pase por el proceso de priorización, lo que ayuda a los gestores de proyectos a gestionar las expectativas.

Inconvenientes del método MoSCoW

A pesar de sus ventajas, el método de priorización MoSCoW no está exento de dificultades. Los analizaremos a continuación.

Ambigüedad: Es fácil ponerse de acuerdo sobre lo que hay que tener y lo que no hay que tener. Pero los "debería" y los "podría" pueden ser más ambiguos. Aunque el marco establece definiciones claras, en la práctica puede resultar complejo. Además, los equipos no suelen ponerse de acuerdo sobre la definición de lo que no se debe tener: ¿se excluye de este sprint o de todo el producto?

Simplificación excesiva: Con este método se corre el riesgo de simplificar en exceso los proyectos ágiles complejos, en los que las tareas no pueden clasificarse fácilmente en cubos discretos y pueden no abordar adecuadamente las interdependencias entre tareas.

Subjetividad: Como todos los métodos, la priorización MoSCoW también es subjetiva. El equipo tiene que reunirse para tomar decisiones sobre la priorización de tareas. Su inconveniente es que no hace mucho por aportar objetividad al proceso.

Exigente: Para priorizar una tarea en el marco MoSCoW, cada una debe tener descripciones detalladas y un contexto. Por ejemplo, una función de "etiquetaje" en un proceso ágil herramienta de gestión de proyectos puede ser imprescindible para casos de uso específicos y, al mismo tiempo, parecer no crítica. Los propietarios de los productos deben invertir tiempo y energía en definiciones para clasificarlos con precisión.

Un solo nivel: Dentro de las cuatro categorías, no hay forma de priorizar más elementos. Esto supone que todos los elementos imprescindibles tienen la misma prioridad, por lo que resulta ineficaz a la hora de planificar.

Categorías del método de priorización MoSCoW

El método de priorización MoSCoW consta de cuatro categorías: debe tenerse, debería tenerse, podría tenerse y no se tendrá.

#1 Necesario

las tareas "imprescindibles" son elementos críticos para la duración del sprint en curso. en la categoría de imprescindibles, "debe" se define a veces como "subconjunto mínimo utilizable" Esto garantiza que la iteración permita un nivel mínimo de usabilidad de las funciones.

Una función imprescindible suele ser crítica para los clientes, un requisito de conformidad o una prerrogativa de seguridad/accesibilidad. Sin estas funciones, no tendría sentido sacar el producto al mercado.

#2 Imprescindible

Las tareas consideradas "debería tener" son de segunda prioridad. Estas tareas son importantes pero no críticas para el calendario actual y pueden aplazarse si es necesario.

Una función que podría ser necesaria suele ser una corrección de errores menores o una mejora del rendimiento, sin la cual el producto funciona, aunque no de forma óptima. Los equipos suelen utilizar algún tipo de solución temporal para gestionar estos elementos.

#3 Podría-tener

La tercera categoría son las tareas "que se podrían haber hecho", es decir, deseables pero innecesarias. La diferencia fundamental entre "debería" y "podría" es que las primeras son importantes y pueden influir considerablemente en el intento correcto del producto (satisfacción del cliente, ingresos, rentabilidad, etc.), mientras que las segundas pueden omitirse cómodamente sin causar mucho daño.

Los Teams dan prioridad a las tareas que podrían realizarse sólo si pueden llevarse a cabo sin que ello afecte al coste o al esfuerzo del equipo de desarrollo. A medida que evoluciona la situación, los elementos que se podrían haber hecho se vuelven a priorizar y se desarrollan.

#4 No-tener (esta vez)

se considera que las tareas "que no se deberían tener" no son necesarias para el alcance actual del proyecto. Estas tareas o funciones tienen la prioridad más baja y se omiten a la primera señal de resistencia.

Las funciones que no son necesarias tienen un impacto muy bajo en el intento correcto del proyecto. No perjudican a los resultados ni crean valor añadido.

A pesar de lo útil que puede resultar esta técnica, su eficacia no es universal. Estas son las situaciones en las que funciona mejor.

Cuándo utilizar el método de priorización MoSCoW

La priorización MoSCoW es una gran herramienta de toma de decisiones para varios escenarios personales y profesionales. Cuando desordene su Inicio, en lugar de preguntarse si un elemento "despierta alegría", puede preguntarse si es "imprescindible"

Para un ágil gestor de proyectos, puede ser mucho más valioso que eso. He aquí cómo.

Tiempo: El principal determinante del análisis MoSCoW es el tiempo. La categorización es para el sprint o timebox actual. Es muy eficaz para los proyectos sensibles al tiempo con plazos ajustados.

Recursos: ¿Qué pasa si tienes un equipo limitado de desarrolladores? Utilice MoSCoW ya que ayuda a maximizar entregables con los recursos disponibles.

Inicio del producto: Al principio del proyecto, debes decidir en qué centrarte primero y qué constituye tu producto mínimo viable (MVP). La priorización MoSCoW puede ser increíblemente útil para guiar estas conversaciones.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que MoSCoW puede no ser adecuado para todos los proyectos, especialmente aquellos con interdependencias complejas o en los que todas las tareas son igualmente críticas.

Cómo aplicar el método de priorización MoSCoW

Para que la priorización MoSCoW tenga éxito se necesitan procesos claros y eficaces. A continuación se presenta un esquema de un proceso e indicaciones sobre cómo priorizar tu trabajo con cualquier software gratuito/a de gestión de proyectos como ClickUp para hacerlo bien.

1. Cree su cartera de productos

Antes de priorizar las tareas para la futura versión, es esencial crear una lista de posibilidades. Normalmente, esto se esboza en el backlog del producto. Basándose en la investigación y en las aportaciones de los equipos interfuncionales, elabore una selección a partir del backlog.

En ClickUp, puede establecerlas como tareas, hitos, funciones, defectos, etc. para facilitar una mejor priorización.

tipos de tareas para crear una cartera de productos bien organizada en ClickUp_

2. Añadir detalles al backlog del producto

Como hemos mencionado anteriormente, uno de los factores no negociables de la priorización MoSCoW es la información adecuada sobre la tarea. Sin el qué, el por qué, el cómo, el cuándo y el quién, sería imposible priorizar correctamente. Por lo tanto, añade toda la información que puedas reunir. Puede ser:

Descripción de la historia de usuario

Impacto en la empresa

Impacto en la ingeniería, como la estimación del tiempo/esfuerzo

Medidas del intento correcto

Dependencias de otras tareas

/ref/ https://clickup.com/features/tasks Tareas de ClickUp /%href/

le permiten añadir subtareas, listas de control, duraciones estimadas, usuarios, etiquetas, campos personalizados y mucho más. Utilice Guía de jerarquía de ClickUp para organizar la información de forma eficaz.

3. Ajuste de las definiciones de las categorías de prioridad

¿Qué significa "imprescindible"? ¿Qué parámetros debe tener una tarea para ser considerada imprescindible? ¿Tiene que estar de acuerdo todo el equipo para clasificar algo como no imprescindible?

Las metodologías más utilizadas son la puntuación ponderada, el modelo Kano o la compra de funciones. Si esto le parece una capa más de marcos/modelos, aquí tiene unos cuantos proyectos plantillas de priorización que puede utilizar.

Elija la suya con cuidado. Es esencial ajustar estas definiciones antes de empezar a priorizar tareas. Esto le ayudará a

/ref/ https://clickup.com/es-ES/blog/114607/estandarizacion-de-procesos/ estandarización de procesos /%href/

para gestión de prioridades . Coloca también una matriz de escalonamiento para que alguien pueda tomar una decisión en caso de desacuerdo.

Para asegurarse de que todo el mundo entiende y sigue sus definiciones de prioridades, documéntelas y publíquelas en

/ref/ https://clickup.com/features/docs Documentos de ClickUp /%href/

. Colabore en ellos para asegurarse de que el equipo está de acuerdo. También puede utilizar ClickUp AI dentro de los documentos para resumir las definiciones más largas y facilitar su consulta.

4. Decidir en colaboración las prioridades

Con todo el trabajo de base terminado, es hora de establecer prioridades. Reúne al equipo para evaluar todas las opciones y ajustar las prioridades.

Elija entre Vistas de ClickUp para ver la información que se adapte a tus necesidades. Por ejemplo, la mayoría de los equipos ágiles suelen utilizar el método Tablero Kanban para tener todos los elementos sin categorizar en una columna y luego arrastrarlos y soltarlos en sus prioridades correspondientes. También puede filtrar elementos en el Tablero Kanban en función de lo que le gustaría ver.

vista del Tablero Kanban de ClickUp_

Discuta abiertamente los requisitos de la empresa. He aquí algunas cosas a tener en cuenta.

Ajuste todas las tareas como "no tener" y luego debata sobre por qué debe tenerlo

Para los requisitos imprescindibles, pregúntese: "Sin este elemento, ¿el incremento es tan bueno como si se cancelara?"

Si existe una solución, aunque sea manual, no la clasifique como imprescindible

Si un requisito imprescindible depende de algo que no sea otro requisito imprescindible, evalúelo de nuevo

Recuerda que algo que clasificaste como "podría ser" en el incremento anterior puede convertirse en "imprescindible" en el siguiente. Por ejemplo, durante la construcción del MVP, es posible que hayas categorizado algunos elementos como "podría tener" porque no son cruciales para el sprint actual. Una vez lanzado el MVP, estas funciones podrían convertirse en imprescindibles.

5. Ajuste de prioridades

Una vez que te hayas puesto de acuerdo, establécelas en tus herramientas de priorización . Prioridades de ClickUp le dan cuatro opciones: Urgente, alta, normal y baja. Puede hacer que estas prioridades MoSCoW.

También puede utilizar el método MoSCoW con estados personalizados . Durante el ajuste prioridades de tarea en ClickUp, añade una o dos líneas en los comentarios sobre por qué has tomado esa decisión. Esto le ayudará en futuras sesiones de priorización.

estados personalizados en ClickUp_

6. Validar viabilidad

Las prioridades no sólo se refieren a lo que es importante, sino también a lo que puede hacerse en ese plazo. No hay que comprometerse demasiado y no cumplir lo prometido porque todo sea imprescindible.

Antes de comprometerte con un plan, comprueba la carga de trabajo y la capacidad actual de cada miembro del equipo. Utiliza las duraciones estimadas de cada tarea para simular la capacidad. Utilice el

/ref/ https://help.clickup.com/hc/en-us/articles/6310449699735-Use-Carga de trabajo-view Vista Carga de trabajo /%href/

para asegurarse de que nadie está sobrecargado.

planificación de la capacidad en ClickUp_

Priorice lo correcto con ClickUp

Los equipos de producto deben centrarse en lo que es bueno para la empresa y el cliente. Deben eliminar las distracciones. Por lo tanto, priorización de proyectos es un superpoder. Una buena priorización es tanto una elección sobre qué hacer como sobre qué no hacer.

La herramienta de gestión de proyectos de ClickUp está diseñada para permitir exactamente esto. La jerarquía, la gestión de tareas, las prioridades y los estados personalizados ayudan a los equipos a comprender y priorizar eficazmente su trabajo.

Las vistas Carga de trabajo ayudan a garantizar que las tareas priorizadas sean entregables, y los paneles de ClickUp ayudan a mantener el seguimiento de las prioridades. Pruebe ClickUp gratis/a hoy mismo y construye lo correcto.