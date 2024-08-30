Cómo redactar notas de lanzamiento (con plantillas y ejemplos)

Los productos cambian constantemente, ya sea para corregir un error, actualizar una función o introducir una totalmente nueva. Sin notas de lanzamiento, a los clientes les resulta difícil saber qué está pasando.

Las notas de lanzamiento son la mejor forma que tienen los equipos de desarrollo y de producto para compartir las novedades, informar a los clientes sobre las correcciones y mejoras, y compartir la historia del desarrollo del producto.

En esta guía, explicaremos qué son las notas de lanzamiento, por qué son valiosas y cómo redactarlas para que sean claras, útiles y dignas de un uso compartido. También te daremos algunos de nuestros ejemplos favoritos y te presentaremos una herramienta para crear notas de lanzamiento de productos que te facilitará aún más la redacción y publicación de tus notas. ✔️

¿Qué son las notas de lanzamiento?

Las notas de lanzamiento son un registro de los cambios que se han producido en un producto desde la última versión. Sirven para que los equipos de desarrollo informen a los usuarios finales de las novedades, las correcciones y las funciones que podrán utilizar por primera vez.

Las notas de lanzamiento abarcan una variedad de actualizaciones, entre las que se incluyen:

Nuevas funciones

Cambios en el producto

Corrección de errores

Actualizaciones de aplicaciones

Cambios en la API

Mejoras en la experiencia del usuario

Actualizaciones de seguridad

Es habitual encontrar notas de lanzamiento en productos SaaS y herramientas digitales, ya que estos productos cambian con frecuencia para tener en cuenta las incidencias, la seguridad y la innovación. También es posible que encuentres notas de lanzamiento descritas como un registro de cambios o actualizaciones de productos, dependiendo de la empresa que las publique.

Mantén a todos informados con la plantilla de notas de lanzamiento de ClickUp. Comparte actualizaciones, soluciona problemas y destaca nuevas funciones, todo en una vista clara.

¿Por qué son importantes unas buenas notas de lanzamiento?

Las notas de lanzamiento son necesarias para mantener una comunicación abierta y mejorar la experiencia del cliente. 🌻

Las buenas notas de lanzamiento no solo informan sobre las novedades. También:

Reduce el número de tickets de soporte que recibes preguntando cómo utilizar una función nueva o modificada.

Mejora la retención de clientes

Presenta a tus clientes nuevas o mejores formas de utilizar tu producto.

Te permiten destacar funciones específicas o planear actualizaciones.

Demuestra que estás trabajando activamente para mejorar tu producto.

Ayuda a los miembros de tu equipo a formular hábitos relacionados con la innovación, la mejora y el cambio.

Después de trabajar durante tanto tiempo en el lanzamiento de un producto o en la corrección de errores, escribir sobre ello no siempre es la prioridad de tu equipo, pero es un paso esencial para conservar a tu público fiel.

¿Quién debe redactar las notas de lanzamiento?

Las notas de lanzamiento se diferencian de otros tipos de comunicación corporativa porque las gestiona el equipo que ha trabajado en el producto, no el equipo de marketing o comunicación.

Si formas parte de un equipo pequeño, el desarrollador principal suele escribir las notas de lanzamiento. El gestor de productos toma la iniciativa en un equipo de desarrollo de productos o software más grande. Tu equipo de marketing puede participar con ideas sobre dónde compartir las notas de lanzamiento, pero, en gran medida, se trata de un tipo de contenido que proviene directamente del equipo de desarrollo de productos. 💻

Las notas de lanzamiento no son solo un extra agradable, sino que son esenciales para mantener a tus usuarios informados e interesados en tu producto. Aprende a redactar mejores notas de lanzamiento con esta guía paso a paso. ¡También puedes ver el vídeo para obtener un resumen rápido!

1. Conoce a tu público

Para escribir mejor, necesitas conocer mejor a tu público. Dedica tiempo a pensar en tus usuarios finales, lo que valoran y qué información necesitarán de tus notas de lanzamiento o del registro de cambios del producto. ✨

Evita el uso excesivo de jerga técnica, salvo cuando sea necesario para describir una función o si tu público lo requiere. En caso contrario, opta por un lenguaje sencillo.

2. Utiliza una plantilla de notas de lanzamiento

Con tantas plantillas de documentación técnica disponibles, no hay necesidad de empezar desde cero. Utiliza un atajo para acelerar tu camino hacia el éxito utilizando una plantilla de notas de lanzamiento diseñada específicamente para que no te saltes ninguno de los elementos esenciales. 📄

La mejor plantilla para ello es la plantilla de notas de lanzamiento de ClickUp. Esta plantilla tiene todo lo que necesitas para empezar a escribir mejores actualizaciones del registro de cambios, incluyendo espacio para la fecha de lanzamiento, el número de versión, el título, las categorías y las capturas de pantalla.

3. Redacta un titular claro

Cada actualización de tu registro de cambios debe ser clara, sin que el usuario final tenga que hacer clic y leer cada una de ellas. Dale a cada actualización un título o encabezado claro que explique qué hay de nuevo.

Está bien comenzar tus actualizaciones con «Nueva versión» o «Lanzamiento de funciones», pero el título también debe proporcionar más información. Explica que estás lanzando una actualización para tu aplicación, correcciones de errores para tu versión de escritorio o una nueva integración con una herramienta popular.

4. Añade una categoría o un tema

Con tantas actualizaciones de productos a lo largo del tiempo, puede resultar difícil para los usuarios revisar las notas relacionadas sin algún sistema de organización. Simplifica la experiencia añadiendo etiquetas, categorías o temas.

Agrupa tus notas de lanzamiento por tipo para que sean fáciles de filtrar. Crea y utiliza categorías como «actualización de la experiencia del usuario», «actualización de la integración» o «nueva función del producto» para mantener las notas de lanzamiento organizadas y fáciles de encontrar.

5. Identifica la función principal del producto

Es posible que las versiones de tu producto incluyan más de una actualización o corrección de errores. Aunque debes hacer mención de todos los cambios, también es útil destacar los principales cambios en la funcionalidad o las nuevas funciones para llamar la atención y resaltar las novedades más interesantes. 💡

Realiza una mención de la función o el cambio principal en el título de tu nueva actualización e incluye algunas imágenes para presentar a los usuarios la nueva función del producto o la funcionalidad mejorada. Esta es una excelente manera de aumentar la utilización del producto y animar a los usuarios a explorar más a fondo tu producto.

Si vas a dedicar una actualización a una nueva función, prueba a utilizar una plantilla de lanzamiento de producto para agilizar el proceso.

6. Sé conciso

Las notas de lanzamiento de productos no deben ser demasiado extensas. Es tentador escribir extensamente sobre una función que te entusiasma, pero reserva eso para una entrada de blog complementaria. Mantén tus notas de lanzamiento concisas para que sean fáciles de leer. ✍️

Mantén los títulos breves, utiliza un lenguaje claro en párrafos cortos y utiliza viñetas siempre que sea posible. La meta es comunicar qué ha cambiado y cuál es su impacto; para cualquier otra cosa, siempre puedes añadir un enlace con más información.

7. Añade imágenes de apoyo

Aunque algunas empresas prefieren un enfoque «sin florituras» para las notas de lanzamiento de software, casi siempre resulta útil incluir algunas imágenes, especialmente si se presenta una nueva función o producto. 🖼️

Las capturas de pantalla, los tutoriales animados, los GIF y los vídeos cortos son formas ideales de compartir tu nueva función o característica con los usuarios finales. Trabaja con tu equipo de diseño para crear recursos que expliquen tu nueva función y animen a los usuarios a probarla por sí mismos.

8. Enlace a recursos de apoyo

Tus notas de lanzamiento deben ser breves, pero a veces querrás explicar un concepto con más detalle o hacer referencia a un lanzamiento anterior. Ahí es donde resulta útil incluir enlaces a recursos de apoyo. 🔗

Utiliza enlaces internos de forma inteligente dentro de las notas de lanzamiento para dirigir a los usuarios a artículos de ayuda, entradas de blog y notas de lanzamiento anteriores que añadan contexto o den consejos prácticos sobre el uso de una función. También puedes incluir enlaces a la hoja de ruta de tu producto o a los hitos del proyecto para mayor transparencia. Puedes incluir detalles sobre cómo ponerse en contacto con tu equipo de soporte para cualquier pregunta.

9. Solicita comentarios a los clientes

Aunque corrijas incidencias con regularidad e introduzcas actualizaciones basadas en solicitudes de funciones, no siempre acertarás. Pedir opiniones a los clientes es una parte clave del ciclo, y no hay mejor lugar para hacerlo que en las notas de la versión de tu producto. 🎉

Incluye una línea al final de tu registro de cambios para pedir a los usuarios que envíen sus comentarios, informes de errores o solicitudes de funciones. Haz que este proceso sea aún más fácil utilizando la vista Formulario de ClickUp para crear un formulario de comentarios o una de las plantillas de informe de errores.

También puedes abrir comentarios y responder a los usuarios dentro del feed, lo cual es una forma estupenda de introducir transparencia y construir una relación más sólida con tu comunidad.

Cómo distribuir notas de lanzamiento

Una vez que hayas terminado de redactar tus notas de lanzamiento, tendrás que publicarlas y distribuirlas. Las notas de lanzamiento y los registros de cambios suelen publicarse en forma de blog en el sitio web de tu empresa, pero también vale la pena realizar su distribución más allá. 📧

Los canales exactos que utilizarás dependerán de tu estrategia de marketing y comunicación, pero algunos de los lugares más populares para el uso compartido de notas de lanzamiento y noticias son:

Actualizaciones por correo electrónico

Publicaciones en redes sociales

Notificaciones en la aplicación

Entradas de blog

Actualizaciones para las partes interesadas

Comunicados de prensa

Foros comunitarios o de productos

Trabaja con tu equipo de marketing para acordar un calendario y un patrón de distribución de tus notas de lanzamiento que cubra tu base de público y lo mantenga informado de la mejor manera posible. También debes distribuir las notas de lanzamiento internamente o ponerlas a disposición de forma centralizada, como una wiki personalizada dentro de ClickUp.

5 ejemplos de notas de lanzamiento increíbles

Saber cómo redactar una nota de lanzamiento es fantástico, pero ¿cómo se ve en la vida real? Para darte algunas ideas e inspiración, echa un vistazo a algunos de nuestros ejemplos favoritos de notas de lanzamiento.

1. ClickUp

Un ejemplo de las notas de lanzamiento de ClickUp.

Las notas de lanzamiento de ClickUp son un excelente recordatorio de lo que puedes lograr con nuestro producto, ya que todas están escritas y publicadas dentro del propio ClickUp, incluido este ejemplo de diciembre de 2023. 🎄

Las notas de lanzamiento de ClickUp están organizadas por trimestres, lo que facilita la navegación hasta una actualización específica. Las notas de lanzamiento individuales incluyen actualizaciones de texto con títulos claros, capturas de pantalla animadas o GIF y enlaces a recursos adicionales. También se incluyen los nombres del propietario y los colaboradores de las notas de lanzamiento, lo que es un buen detalle para la rendición de cuentas, la propiedad y la transparencia.

2. Notion

vía Notion

El enfoque de Notion respecto a las notas de lanzamiento de productos es más bien un formato tipo blog, en el que se muestra la última actualización completa antes de una lista de actualizaciones anteriores. 📝

Todas las notas de lanzamiento de Notion incluyen un título útil, capturas de pantalla o imágenes y las correcciones de errores realizadas durante la última actualización. Aunque sus notas de lanzamiento son breves, ofrecen a los usuarios finales suficiente información para explorar las nuevas funciones o utilizar el producto de forma más completa.

3. Slack

vía Slack

Con tantos usuarios en múltiples aplicaciones, Slack ha dividido las notas de lanzamiento de sus productos en categorías según la plataforma. 📱

Echemos un vistazo a las notas de la versión de Windows como ejemplo. La página de destino es clara y concisa, con una indicación que te indica que debes actualizar para mejorar la seguridad. Cada nota de la versión del producto incluye una tabla al final que traduce las declaraciones clave en lo que significan para los usuarios finales. Esta es una excelente manera de comunicar una actualización técnica de una manera más fácil de usar.

4. Google Chrome

a través de Google Chrome

Las notas de la versión de Google para Chrome son claras, sencillas y fáciles de entender. Cada actualización también anima a los usuarios a enviar un informe de errores o notificar cualquier problema que encuentren. 🐞

Lo que nos gusta de las notas de la versión de Google Chrome es que un miembro del equipo firma cada actualización. Es ideal para la propiedad personal, la transparencia y la confianza. Se puede ver que la actualización proviene directamente del equipo del producto.

5. Zoho

vía Zoho

El equipo de Zoho adopta un enfoque más visual a la hora de compartir sus notas de lanzamiento, ya que las organiza en una vista de cronograma. 📅

Al navegar por las notas de lanzamiento de Zoho, obtienes una visión clara de cómo ha cambiado el producto a lo largo del tiempo, gracias a su divertida y práctica vista de cronograma. Las notas de lanzamiento tienen un título y un resumen claros; puedes hacer clic para obtener aún más detalles.

Facilita la publicación con una herramienta para notas de lanzamiento

Aunque puedes escribir tus notas de lanzamiento en cualquier herramienta de procesamiento de texto y publicarlas manualmente en tu sitio web, esto puede llevar mucho tiempo. También es más difícil gestionarlas de forma eficaz a gran escala, ya que hay muchas posibilidades de que el flujo de trabajo se vea interrumpido.

Lo que necesitas es una herramienta diseñada para mejorar el proceso de gestión de lanzamientos.

Qué buscar en una herramienta para notas de lanzamiento

A la hora de buscar una herramienta de gestión de lanzamientos que te facilite la vida, hay algunas cosas que debes tener en cuenta:

Características: ¿Tiene la herramienta las funciones que necesito para publicar notas de lanzamiento?

Integración : ¿Esta herramienta o app, aplicación, funciona con las que ya utilizo?

Facilidad de uso: ¿Es fácil de usar la app? ¿Se podría formar a todo mi equipo para utilizarla?

Precio: ¿Es asequible la herramienta? ¿Hay un plan Free disponible?

Estas preguntas te permiten determinar qué es lo que más necesitas y qué elementos son menos importantes para ti. De esta manera, podrás encontrar la herramienta de notas de lanzamiento que mejor se adapte a tus metas.

La clave para redactar mejores notas de lanzamiento es la simplicidad. Haz que tus actualizaciones sean breves, claras y reveladoras, con solo los detalles que necesita el usuario final.

Para gestionar aún mejor todo el flujo de trabajo de gestión de productos, prueba ClickUp de forma gratuita. ClickUp facilita la colaboración con tu equipo de productos, la redacción de notas de lanzamiento y su publicación en un registro de cambios fácil de usar, todo desde un solo lugar. 🧰