Las 10 mejores alternativas a Mindgrasp IA en 2025 (reseñas y precios)

Cuando aprendes algo nuevo, puede parecer un trabajo duro. Tienes que escuchar o leer con atención, tomar notas detalladas, entender lo que has escrito, resumirlo y luego intentar recordarlo todo. Es mucho trabajo. 👀

Afortunadamente, el auge de la inteligencia artificial nos ha proporcionado herramientas de IA que facilitan enormemente la experiencia de aprendizaje tanto a los estudiantes como a los profesores. Herramientas como Mindgrasp. IA, por ejemplo, o una de las muchas alternativas a Mindgrasp AI.

Mindgrasp es una herramienta de IA para tomar notas que lee documentos o escucha contenido de vídeo por ti (incluidos vídeos de YouTube) y luego te presenta notas resumidas. Puedes hacer preguntas para ayudarte a comprender y procesar la información, además de crear tarjetas didácticas y cuestionarios para ayudarte a recordarla.

Mindgrasp es increíblemente útil, pero no es la única app para tomar notas o herramienta de estudio con IA que existe. Algunas alternativas a Mindgrasp AI también ofrecen otras funciones que pueden ser útiles tanto para estudiantes como para profesores. 🧑‍🎓

Exploremos algunas de las funciones que ofrecen este tipo de asistentes de estudio basados en IA para que sepas de lo que son capaces. A continuación, veremos algunas excelentes alternativas a Mindgrasp AI para mejorar tu forma de estudiar (o enseñar).

⏰ Resumen de 60 segundos Aquí tienes un resumen de las mejores alternativas a Mindgrasp IA: Herramienta Lo mejor para Funciones principales Precios ClickUp Toma de notas, gestión de tareas y planificación de estudios impulsadas por IA. – ClickUp AI Notetaker para resumir notas – ClickUp Brain para resumir – Pizarras colaborativas – Plantillas de gestión de proyectos – Asistente de escritura con IA Se requiere un plan de pago para ClickUp BrainG2: 4,7/5 (más de 9100 reseñas) OpenAI Transcripción, generación de contenido, asistente de estudio. – Transcripción con IA de conferencias y podcasts – Asistente de escritura – Generación de cuestionarios – Respuestas rápidas Paga por uso G2: 4,7/5 (más de 400 reseñas) Google for Education Enseñanza, gestión de tareas, comunicación – Documentos de Google, Hojas de cálculo de Google, Formularios – Integrado con Google Calendar – Informe de originalidad para comprobar si hay plagio Contacta para conocer los precios G2: 4,7/5 (más de 300 opiniones) Kami Creación y uso compartido de materiales de aprendizaje – Herramientas de anotación – Colaboración en tiempo real – Generación de cuestionarios y evaluaciones – Integración con LMS Básico: Gratis. Profesor: 99 $ al año. Escuela: Ponte en contacto para conocer los precios. EnhanceDocs Búsqueda de documentos y gestión del conocimiento – Búsqueda en lenguaje natural. – Integración con plataformas como OneDrive y Confluence. – Extracción de datos de diversos documentos. GratisPro: 1000 $/mesEmpresa: 2500 $/mes Chatbase Creación de chatbots personalizados y soporte al cliente – Chatbots con tecnología de IA – Interacciones de chat personalizables – Análisis para el seguimiento de problemas GratisAfición: 19 $/mesEstándar: 99 $/mesIlimitado: 399 $/mes LockDown Browser Seguridad de los exámenes en línea – Integración con LMS – Bloqueo de cambio de aplicaciones – Funciones de integridad de exámenes Contacta para conocer los precios G2: 3,7/5 (más de 40 opiniones) Explícamelo como si tuviera cinco años Simplificamos temas complejos para facilitar su comprensión. – Explica los temas en un lenguaje sencillo. – Niveles de comprensión personalizables. – Opción para el sarcasmo. Just Curious: 3,99 $ al mes Tell Me All: 6,99 $ al mes Academia Gestión y uso compartido de documentos de investigación – Descargar artículos de investigación – Analizar el impacto de la investigación – Alertas de búsqueda de nuevos temas GratisPremium para instituciones: ponte en contacto con nosotros para conocer los precios. Flip Motivar a los alumnos con tareas de vídeo – Creación de tareas en vídeo – Indicaciones de texto/vídeo – Funciones de colaboración Free

¿Qué debes buscar en una alternativa a Mindgrasp IA?

Siempre es bueno conocer las opciones disponibles, además de que puede que descubras herramientas que no sabías que existían. Estas son algunas de las funciones y características clave que debes buscar cuando investigues alternativas a Mindgrasp IA:

Herramientas de transcripción basadas en IA que convierten texto o voz en formato escrito.

Capacidad de gestión de documentos para organizar tus notas y que puedas encontrar fácilmente lo que necesitas.

Automatización de procesos como resumir contenidos extensos en unos pocos puntos clave, lo que te ahorrará tiempo.

Enlaces bidireccionales para que siempre puedas volver a la información relacionada.

Herramientas sencillas para el uso compartido de conocimientos , para que puedas crear una base de conocimientos que también beneficie a otros 📚.

Personalización para que puedas cambiar el formato y el estilo de tus notas para que se adapten mejor a tus necesidades.

Una interfaz de herramienta de IA fácil de usar para que puedas empezar a trabajar rápidamente.

Puedes utilizar Mindgrasp para algunos de estos casos de uso, pero no para todos, así que exploremos otras opciones.

📮ClickUp Insight: El 21 % de los encuestados quiere aprovechar la IA para destacar profesionalmente aplicándola a reuniones, correos electrónicos y proyectos. Aunque la mayoría de las aplicaciones de correo electrónico y plataformas de gestión de proyectos tienen integrada la IA como función, es posible que no sea lo suficientemente fluida como para unificar los flujos de trabajo entre herramientas. ¡Pero en ClickUp hemos descifrado el código! Con las funciones de gestión de reuniones basadas en IA de ClickUp, puedes crear fácilmente elementos del orden del día, tomar notas de las reuniones, crear y asignar tareas a partir de las notas de las reuniones, transcribir grabaciones y mucho más, gracias a nuestro tomador de notas con IA y ClickUp Brain. Ahorra hasta 8 horas de reunión a la semana, ¡igual que nuestros clientes de Stanley Security!

Las 10 mejores alternativas a Mindgrasp IA para usar en 2025

Cada una de estas alternativas a Mindgrasp IA ofrece diferentes tipos de funcionalidades. Ten en cuenta las ventajas y desventajas de cada una para decidir qué herramienta, o combinación de herramientas, te conviene más.

ClickUp es una excelente alternativa a Mindgrasp IA, y mucho más. Es una herramienta de productividad online todo en uno diseñada para optimizar los flujos de trabajo y mejorar la colaboración en equipo.

ClickUp AI Notetaker: resumen y organización sin esfuerzo

Captura cada detalle: utiliza el bloc de notas con IA de ClickUp para anotar ideas, elementos pendientes y notas de reuniones al instante.

AI Notetaker de ClickUp es una potente herramienta que te ayuda a resumir y organizar tus notas sin esfuerzo. Tanto si estás transcribiendo conferencias como resumiendo materiales de estudio, las capacidades impulsadas por IA de ClickUp facilitan la revisión y la retención de los puntos clave sin necesidad de tomar notas exhaustivas. Puedes extraer conceptos clave, crear resúmenes prácticos e incluso generar tarjetas de repaso, todo ello en una sola plataforma.

ClickUp Brain: tu asistente de IA para estudiar y gestionar tareas de forma más inteligente

Resumir, organizar y recuperar información importante de tus notas de clase al instante con ClickUp Brain.

ClickUp Brain es un asistente de IA que te ayuda en todos los aspectos del estudio, desde la planificación, la toma de notas y el resumen hasta la creación de contenido y el almacenamiento de documentos.

Utiliza una de las muchas plantillas de gestión de proyectos de ClickUp para crear un plan de estudio y luego realizar el seguimiento de tu progreso en relación con tus metas. Mientras estudias, utiliza el software de asistencia a la escritura basado en IA para tomar notas precisas en un Bloc de notas de ClickUp o en un documento de ClickUp. Extrae los puntos clave y crea resúmenes a partir de tus notas u otros recursos utilizando ClickUp Brain. 📝

Cuando estés listo para empezar a trabajar en una tarea, genera ideas rápidamente utilizando una de las muchas plantillas de lluvia de ideas o crea un mapa mental general en una pizarra de ClickUp. El AI Writer for Work de ClickUp vuelve a ser útil para generar contenido a partir de tu esquema y realizar la edición y el formato para que puedas entregar un documento profesional y sin errores.

Las mejores funciones de ClickUp

Utiliza el software de Pizarra integrado para visualizar cómo encaja todo y ayudarte a retener la información.

Extrae automáticamente puntos de acción de tus notas para crear tareas que puedas seguir.

Estructura y organiza tus notas con páginas anidadas y etiquetas.

Guarda todos tus documentos de forma centralizada en la plataforma ClickUp.

Traduce tu contenido a una gran variedad de idiomas, incluyendo inglés, francés, español, italiano y árabe 🌎.

Utiliza ClickUp en dispositivos móviles iOS o Android o en escritorios.

Limitaciones de ClickUp

ClickUp Brain no está disponible en la versión gratuita, por lo que necesitarás un plan de pago para utilizarlo.

Con tantas funciones, puede haber una pequeña curva de aprendizaje para los nuevos usuarios.

ClickUp precios

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 9100 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 3900 opiniones)

2. OpenAI

vía OpenAI

OpenAI es una empresa que se centra en la investigación y la implementación de la IA en beneficio de la humanidad. Es conocida sobre todo por desarrollar ChatGPT, un chatbot con IA que genera respuestas a preguntas de una forma muy humana. La API de ChatGPT se utiliza ahora en muchas otras aplicaciones de todo el mundo. 🤖

La API OpenAI Whisper es solo una de las muchas aplicaciones disponibles y transforma el habla en texto, lo que la convierte en una alternativa viable a Mindgrasp AI. Esta herramienta basada en IA también tiene otras capacidades que la convierten en una valiosa ayuda para el estudio.

OpenAI mejores funciones

Transcribe conferencias, podcasts, reuniones de Zoom o grabaciones de seminarios web para tener un registro escrito de ellos.

Obtén respuestas rápidas a cualquier pregunta que tengas sobre el tema que estás estudiando (o cualquier otra cosa).

Úsalo como asistente de redacción para crear contenido por ti.

Pídele que cree un cuestionario para poner a prueba tus conocimientos.

Limitaciones de OpenAI

El texto que genera no siempre es 100 % preciso y es posible que no supere un control de plagio.

El sistema solo puede acceder a los datos de su última actualización, por lo que es posible que no esté al día en temas de actualidad.

OpenAI precios

Paga según consumas

Valoraciones y reseñas de OpenAI

G2: 4,7/5 (más de 400 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 30 opiniones)

3. Google for Education

a través de Google for Education

En lugar de ser una alternativa directa a Mindgrasp IA, Google for Education está diseñado para gestionar el material didáctico de clases y escuelas. Como parte de Google Workspace, también proporciona una plataforma para que alumnos y profesores se comuniquen y colaboren en línea.

El paquete gratuito Fundamentals ofrece funciones básicas como Docs, Sheets, Forms y Slides, así como herramientas de comunicación, como Gmail, Google Meet y Chat. Las opciones de pago proporcionan a las instituciones educativas acceso a funciones avanzadas como seguridad, control de acceso y análisis, así como integraciones y reuniones con cientos de asistentes. 🧑‍🏫

Las mejores funciones de Google for Education

Carga nuevas tareas en la plataforma, que está enlazada con el Google Calendar, para que todos sepan cuándo deben entregarse.

Descarga las tareas y evaluaciones completadas directamente desde la plataforma.

Utiliza el Informe de originalidad para comprobar que los envíos de tus alumnos no sean plagiados.

Accede al sistema basado en la nube desde cualquier lugar.

Limitaciones de Google for Education

Algunos usuarios consideran que la interfaz de usuario es difícil de navegar.

Al tratarse de un servicio en línea, las dificultades técnicas pueden interrumpir el proceso de aprendizaje.

Google for Education precios

Ponte en contacto con nosotros para conocer los precios.

Valoraciones y reseñas de Google for Education

G2: 4,7/5 (más de 300 reseñas)

Capterra: 4,8/5 (16 reseñas)

4. Kami

vía Kami

Kami ofrece compatibilidad con los profesores y contribuye a personalizar el aprendizaje para que resulte más atractivo para todos. Se integra con tu sistema de gestión del aprendizaje (LMS), por lo que puedes utilizarlo tanto para la enseñanza como para las tareas. ✅

Utiliza las herramientas de anotación para hacer que los materiales didácticos sean mucho más interesantes y anima a tus alumnos a hacer lo mismo. Tanto los alumnos como los profesores también pueden utilizar el sistema para hacer y responder preguntas rápidamente o realizar un uso compartido de grabaciones de voz o vídeo.

Las mejores funciones de Kami

Crea o personaliza fácilmente materiales de aprendizaje y realiza un uso compartido con tu clase.

Observa cómo tus alumnos trabajan juntos en línea en tiempo real y comprueba con ellos que todo va por buen camino.

Crea cuestionarios y evaluaciones y luego califícalos todos en una sola vista.

Integra con otras herramientas de enseñanza populares, como Google Classroom, Teams, OneDrive y Schoology.

Limitaciones de Kami

El plan básico te da acceso a algunas funciones, pero necesitarás un plan de pago para disfrutar de funciones avanzadas como la escritura por voz o la calificación y el seguimiento de evaluaciones.

Algunos profesores consideran que el precio es un poco elevado si tienen que pagar ellos mismos por Kami.

Kami precios

Básico: Gratis, gratuito/a

Profesor: 99 $ al año

Escuela o distrito: Ponte en contacto para conocer los precios.

Valoraciones y reseñas de Kami

G2: 4,3/5 (más de 50 reseñas)

Capterra: 4,7/5 (más de 30 opiniones)

5. EnhanceDocs

vía EnhanceDocs

EnhanceDocs utiliza la función de búsqueda en lenguaje natural para ayudar a las personas a encontrar información. Úsalo para formar a tu equipo, incorporar a nuevos empleados u ofrecer soporte al cliente, proporcionando a los usuarios respuestas rápidas a sus consultas.

Para responder a una pregunta, esta potente herramienta busca en la documentación y las bases de conocimientos existentes de la empresa, en plataformas como Microsoft 365, Google Drive, Notion, One Drive, SharePoint y Confluence. A continuación, enlaza la consulta directamente con el documento pertinente. También identifica las preguntas más frecuentes y formula respuestas, lo que ahorra horas de búsqueda.

Las mejores funciones de EnhanceDocs

Optimiza el flujo de trabajo de tu equipo proporcionándoles un acceso rápido a los datos que necesitan para completar sus tareas.

Utiliza EnhanceDocs directamente desde herramientas de chat como Teams, Discord o Slack.

Extrae datos de todo tipo de documentos, incluidos los PDF.

Quédate tranquilo sabiendo que toda la información confidencial de tu empresa está protegida con seguridad de nivel de corporación 🔐.

Límites de EnhanceDocs

Aún no hay suficientes reseñas para saber cómo funciona esta herramienta.

El precio es elevado para una pequeña empresa.

EnhanceDocs precios

Free

Pro: 1000 $ al mes

Business: 2500 $ al mes.

Enterprise: Ponte en contacto con nosotros para conocer los precios.

Valoraciones y reseñas de EnhanceDocs

G2: N/A

Capterra: N/A

6. Chatbase

vía Chatbase

Chatbase utiliza GPT para crear chatbots personalizados e interactivos para tu empresa. Como alternativa a Mindgrasp IA, toma «notas» de un intervalo de fuentes de datos, incluyendo documentos PDF y sitios web, y luego va más allá y transforma esos datos en conversaciones de chatbot.

Sus potentes funciones de análisis facilitan la identificación y señalización de posibles problemas antes de que se agraven, lo que ayuda a optimizar las rutas de los usuarios y mejorar la satisfacción de los clientes. 😊

Las mejores funciones de Chatbase

Úsalo para interactuar con los clientes y ofrecerles asistencia, o para generar clientes potenciales.

Aprovecha el modelo freemium para probar el sistema antes de comprarlo.

Solo paga por los complementos, como créditos de mensajes adicionales o chatbots, cuando los necesites.

Integra con herramientas de chat o redes sociales como WhatsApp, Slack, Facebook Messenger y Zapier.

Limitaciones de Chatbase

Los usuarios sin conocimientos técnicos suelen encontrar la curva de aprendizaje un poco pronunciada.

Tendrás que pagar un suplemento para eliminar la marca Chatbase o utilizar tu propio dominio personalizado.

Chatbase precios

Free

Afición: 19 $ al mes por 2 chatbots.

Estándar: 99 $ al mes por 5 chatbots.

Ilimitado: 399 $ al mes por 10 chatbots.

Valoraciones y reseñas de Chatbase

G2: N/A

Capterra: 4,3/5 (70 reseñas)

7. LockDown Navigator

a través de LockDown Browser

Lockdown Browser proporciona seguridad en el entorno de pruebas en línea de los sistemas de gestión del aprendizaje. Lo utilizan principalmente las instituciones de educación superior para garantizar la integridad durante los exámenes.

Esta herramienta elimina todas las opciones del menú y la barra de herramientas, excepto aquellas que son absolutamente necesarias, y evita que los estudiantes accedan a cualquier otra herramienta que pueda utilizarse para copiar. ❎

Las mejores funciones de LockDown Browser

Se integra con una amplia gama de sistemas LMS, incluidos Moodle, Brightspace, Blackboard Learn y Canva.

Bloquea que los estudiantes cambien a otras aplicaciones.

Haz que sea imposible copiar y realizar el uso compartido de las preguntas de los exámenes.

Utiliza Lockdown Browser en dispositivos Mac, Windows, iPad y Chromebook.

Limitaciones de LockDown Browser

No es fácilmente accesible para estudiantes con discapacidad.

Algunos usuarios han informado de incidencias y fallos que añaden estrés al proceso de examen.

LockDown Browser precios

Los precios se basan en el número de estudiantes de tu campus.

Valoraciones y reseñas de LockDown Browser

G2: 3,7/5 (más de 40 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (11 opiniones)

8. Explain Like I’m Five

Explain Like I’m Five es una herramienta de IA que explica temas complejos en un lenguaje muy sencillo, de modo que incluso un niño pueda entenderlos. La utilizan los estudiantes para aprender nuevos conceptos y los profesores para explicarlos.

La base de conocimientos de IA ha sido creada por personas de todo el mundo que han aportado sus conocimientos personales, lo que garantiza una amplia variedad de puntos de vista. 💡

Explica como si tuviera cinco años: mejores funciones

Obtén tres preguntas gratuitas al día.

Recibe respuestas rápidas a cualquier pregunta que quieras hacer.

Especifica tu nivel de comprensión: básico, intermedio, avanzado o experto.

Elige entre activar o desactivar el sarcasmo, dependiendo de lo que estés buscando.

Explica como si tuviera cinco años: límites

Dado que no existe una única fuente de verdad, la fiabilidad del contenido varía.

Aún no hay suficientes reseñas para juzgar el trabajo de Explain Like I’m Five.

Explique como si tuviera cinco años precios

Just Curious: 3,99 $ al mes.

Cuéntame todo: 6,99 $ al mes.

Explica como si tuviera cinco años: valoraciones y reseñas

G2: N/A

Capterra: N/A

9. Academia

vía Academia

Academia es una base de conocimientos compuesta por artículos de investigación. Los académicos pueden subir sus artículos y medir su impacto, y cualquiera puede seguir las investigaciones de otros para mantenerse al día de las últimas novedades en su campo de estudio. 📰

Las mejores funciones de Academia

Configura alertas de búsqueda para los temas que te interesan.

Descarga millones de documentos gratis al registrarte.

Aprovecha las funciones de análisis integradas para realizar el seguimiento del impacto de los artículos de investigación que subas.

Utiliza esta alternativa a Mindgrasp IA para proporcionar resúmenes detallados del contenido de la investigación.

Limitaciones académicas

Debes iniciar sesión para buscar y acceder a los artículos.

Algunos usuarios consideran que la función de búsqueda no es muy fácil de usar.

Precios para el ámbito académico

Free

Premium para instituciones: Ponte en contacto con nosotros para conocer los precios.

Valoraciones y reseñas académicas

G2: 4,1/5 (más de 20 opiniones)

Capterra: N/A

10. Flip

vía Flip

Anteriormente conocida como Flipgrid, Flip es una aplicación de Microsoft que permite a los estudiantes grabar tareas en vídeo y luego realizar la edición y el uso compartido. Es una herramienta de estudio alternativa para los estudiantes que prefieren hablar antes que escribir, o para animar a los estudiantes a encontrar su voz. 🙋

Las mejores funciones

Invita a los estudiantes a unirse a un grupo y controla a qué tienen acceso.

Aumenta la participación publicando indicaciones mediante texto o vídeo e invitando a los alumnos a compartir sus ideas.

Fomenta la colaboración con sus compañeros de clase para ayudarles a desarrollar sus ideas.

Utiliza Flip como app web o para teléfonos móviles.

Límites de Flip

El sistema puede resultar un poco confuso para los nuevos usuarios.

Los estudiantes solo pueden responder por vídeo, no hay otras opciones.

Flip precios

Free

Valoraciones y reseñas

G2: 4,6/5 (más de 40 reseñas)

Capterra: 4,7/5 (más de 50 opiniones)

Las herramientas de estudio con IA pueden hacer que el proceso de aprendizaje sea más eficaz, y a menudo también mucho más divertido, tanto para los estudiantes como para los profesores. Desde aplicaciones para tomar notas y transcribir hasta chatbots y bases de conocimiento de todo tipo, hay una alternativa a Mindgrasp AI para cada tipo de tarea de aprendizaje. 🙌

ClickUp es una de las mejores herramientas de estudio con IA disponibles en la actualidad. Te ofrece plantillas para planificar tus estudios, aplicaciones para tomar notas y herramientas para generar ideas, además de un asistente de escritura con IA que puede resumir notas, generar textos y dar formato a tus trabajos para que tengan un aspecto impecable.

Regístrate gratis en ClickUp y empieza a trabajar hoy mismo para conseguir las mejores calificaciones. 💯