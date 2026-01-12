Las 10 mejores herramientas de colaboración en línea para estudiantes en 2026

El trabajo en equipo de los alumnos: es una de las mejores formas de que todos los participantes aprendan y crezcan, y eso es, al fin y al cabo, de lo que se trata la educación.

Entonces, ¿qué tipo de herramientas hay disponibles para fomentar el trabajo en equipo entre tus alumnos? Hay muchas, y con todo lo que ocurre en línea hoy en día, las mejores herramientas ofrecen a los estudiantes un entorno de trabajo en línea donde pueden crear y comunicarse, participar juntos en las clases y colaborar en proyectos grupales en la nube. ☁️

Muchas herramientas educativas en línea hacen todo eso y mucho más. Encuentra la opción perfecta para tu clase entre las herramientas de colaboración en línea para estudiantes que tienen la función de presentación a continuación.

Las herramientas de colaboración en línea para estudiantes abarcan un amplio intervalo de plataformas y aplicaciones que permiten realizar diversas tareas. Una cosa que todas tienen en común es que ofrecen a los estudiantes un espacio para crear y realizar el uso compartido con sus profesores y compañeros.

Toma notas en el Bloc de notas de ClickUp Organiza tus notas, listas de control y tareas en un solo lugar

Por otra parte, algunas de las plataformas de aprendizaje más grandes del mercado ofrecen eso y mucho más. Algunas plataformas están diseñadas pensando en un público general, y cuentan con herramientas para la gestión de tareas, la colaboración con seguridad, la comunicación, el uso compartido de documentos, etc. Se adaptan muy bien a las necesidades de la educación.

Otras plataformas están orientadas específicamente a la educación, lo que significa que, aunque pueden ofrecer herramientas generales para la organización y la comunicación, también ofrecen recursos como planes de clase ya preparados y análisis diseñados para ayudar a los profesores a evaluar el rendimiento de los alumnos.

Los alumnos y los profesores tienen un conjunto variado de necesidades que varían de un grupo de edad a otro y de una clase a otra. Tanto si necesitas una herramienta de colaboración para alumnos que te ayude con tareas específicas como si buscas una que se adapte mejor a un determinado grupo de edad, todas las herramientas deben ofrecer lo siguiente:

Entorno sin distracciones: Evita las aplicaciones que no te permiten personalizar las notificaciones y, en su lugar, busca aplicaciones y plataformas que ofrezcan a los alumnos un espacio sin distracciones para Evita las aplicaciones que no te permiten personalizar las notificaciones y, en su lugar, busca aplicaciones y plataformas que ofrezcan a los alumnos un espacio sin distracciones para mejorar su atención y concentrarse en las tareas

Precios asequibles: Los educadores, los distritos escolares y los principales suelen tener presupuestos ajustados, por lo que las herramientas educativas deben ser asequibles

Inclusividad: Las herramientas de colaboración para estudiantes deben tener compatibilidad con las necesidades de todos los alumnos, independientemente de sus capacidades o nivel de progreso.

Integraciones: Las aplicaciones y plataformas para estudiantes también deben ser compatibles con herramientas populares como Documentos de Google y Hojas de cálculo de Google, las aplicaciones de Microsoft y otras.

Funciones de búsqueda: Facilita a los educadores y a los alumnos la búsqueda de información específica, documentos y otros elementos esenciales mediante funciones de búsqueda.

Almacenamiento en la nube: Ya sea presencial o a distancia, la colaboración exige la capacidad de almacenar, realizar el uso compartido y acceder a archivos en la nube

¿Estás listo para encontrar las herramientas de colaboración perfectas para tus alumnos? Sigue leyendo para descubrir una selección de aplicaciones y plataformas diseñadas para ayudar a los alumnos a trabajar juntos, mantenerse centrados en sus tareas y desarrollar sus habilidades.

Si te gusta aprender de forma más visual, también tenemos un breve vídeo con nuestras mejores recomendaciones:

Da formato y colabora fácilmente en documentos junto con otros miembros del grupo sin solapamientos en ClickUp

Si buscas una plataforma que te ayude a crear un entorno de aprendizaje colaborativo para cursos en línea y otras tareas, ClickUp es una excelente opción. Al igual que su propio aula digital, ClickUp crea un espacio central para que los estudiantes organicen tareas, documentos escritos, plazos, fechas límite y mucho más.

Al igual que un diario de aprendizaje colaborativo, los estudiantes pueden utilizar ClickUp Docs para redactar ensayos, guardar programas de estudios, tomar notas y completar sus tareas en un documento que se puede compartir. Para los proyectos en grupo, Docs es un recurso excelente para la lluvia de ideas y para trabajar junto a otros compañeros de clase, con funciones de edición en vivo que permiten contribuir y comentar las tareas en tiempo real. En cuanto a los profesores, el uso de ClickUp AI dentro de ClickUp Docs permite generar resúmenes, preguntas de cuestionarios, correos electrónicos y mucho más en cuestión de segundos.

Las pizarras virtuales de ClickUp son otra excelente herramienta de colaboración visual para el aprendizaje virtual y el trabajo colaborativo en grupo. Los alumnos pueden reunirse para dibujar, visualizar y compartir ideas mediante notas adhesivas, tarjetas de arrastrar y soltar y otras funciones muy visuales. ClickUp incluso ofrece un intervalo de plantillas de pizarra para ayudar a los alumnos a ponerse en marcha con sus proyectos. ?

Las mejores funciones de ClickUp

Gestiona tareas, fechas límite, proyectos y documentos, todo en un solo lugar

Pide a los alumnos que utilicen la plantilla de lista de control para la planificación de estudios de ClickUp para fijar metas, dividir las tareas o proyectos en pasos más pequeños, crear un plan de estudio y realizar el seguimiento de su progreso.

Crea documentos y pizarras colaborativas para la enseñanza en grupo o para fomentar el trabajo en equipo

Utiliza ClickUp para la enseñanza presencial, las clases híbridas o como herramienta de colaboración a distancia para las clases virtuales.

Aprovecha la ClickUp AI para generar ideas sobre temas de redacción, resumir contenidos extensos o crear rápidamente notas de estudio

Utiliza Docs para crear tu propio hub de recursos para el aula con programas de estudios, wikis, plantillas de tareas y mucho más.

Limitaciones de ClickUp

Aunque ClickUp ofrece algunas plantillas diseñadas para la educación, no ofrece lecciones ya preparadas como otras plataformas educativas.

Es posible que algunos estudiantes tengan que pasar por un proceso de adaptación para familiarizarse con las numerosas y potentes funciones de ClickUp.

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

Capterra: 4,6/5 (más de 3800 opiniones)

G2: 4,7/5 (más de 9000 opiniones)

📮Dato de ClickUp: El 83 % de los trabajadores del conocimiento recurre principalmente al correo electrónico y al chat para comunicarse con su equipo. Sin embargo, casi el 60 % de su jornada laboral se pierde cambiando entre estas herramientas y buscando información. Con una aplicación integral para el trabajo como ClickUp, la gestión de proyectos, los mensajes, los correos electrónicos y los chats se unen en un solo lugar. ¡Es hora de centralizar y dinamizar!

2. Microsoft Teams

a través de Microsoft Teams

En el mundo empresarial, Microsoft Teams está considerado como una de las mejores herramientas de colaboración que existen, y Microsoft Teams for Education combina todo lo que ofrece Teams con algunas funciones específicas para la educación, con el fin de mejorar la experiencia de aprendizaje en línea.

Para empezar, Teams ofrece colaboración en tiempo real a través de aulas virtuales donde se puede realizar el uso compartido, la edición y el trabajo conjunto en documentos, hojas de cálculo y otros archivos multimedia. También hay herramientas personalizadas diseñadas para ayudar a los alumnos a desarrollar habilidades de lectura y escritura, oratoria y mucho más.

Educational Insights ofrece a los profesores una forma de hacer el seguimiento del progreso de los alumnos, y los educadores también pueden fomentar el aprendizaje socioemocional con funciones diseñadas para involucrar a los niños y dar vida a sus emociones. Además, tanto los alumnos como el profesorado pueden utilizar esta plataforma en línea gratuita con una dirección de correo electrónico escolar vigente.

Las mejores funciones de Microsoft Teams

Realiza el uso compartido y la colaboración en documentos, hojas de cálculo y otros archivos multimedia

Usa Teams para organizar reuniones sencillas y aulas virtuales

Mantente al día del progreso de los alumnos con la herramienta Educational Insights

Usa Teams en tu ordenador de escritorio, portátil o dispositivo móvil

Ayuda a los alumnos a desarrollar habilidades sociales, así como habilidades de lectoescritura, oratoria y mucho más.

Limitaciones de Microsoft Teams

Funciona mejor en dispositivos Windows; a veces los usuarios tienen dificultades para establecer la conexión en Mac

Las numerosas notificaciones pueden distraer a los alumnos

Precios de Microsoft Teams

Gratis con una dirección de correo electrónico escolar activa

Valoraciones y reseñas de Teams de Microsoft

Capterra: 4,5/5 (más de 9300 opiniones)

G2: 4,3/5 (más de 14 300 opiniones)

3. Slack

a través de Slack

Con Slack, puedes crear un hub donde los alumnos y el profesorado puedan comunicarse y colaborar. Los canales te permiten clasificar los debates por clase o tema, y los alumnos pueden utilizar mensajes directos para ponerse en contacto con los profesores y sus compañeros. También es una forma estupenda para que el profesorado comparta actualizaciones instantáneas sobre eventos, seguridad en el centro educativo y mucho más.

Las mejores funciones de Slack

Utiliza los canales para centrar los debates en clases o temas específicos

Colabora u organiza sesiones de pizarra con Canvases

Comparte contenido a través de canales o mensajes directos

Utiliza las reuniones rápidas de Huddles para la enseñanza a distancia, la colaboración entre alumnos y mucho más

Limitaciones de Slack

Aunque puedes realizar el uso compartido de archivos de audio y vídeo pregrabados, no hay opciones para realizar videoconferencias en directo.

Navegar por un entorno de trabajo con docenas de canales puede resultar confuso

Precios de Slack

Free

Pro: 7,25 $ al mes por usuario

Business+: 12,50 $ por usuario al mes

Enterprise Grid: Ponte en contacto con el equipo de ventas

Valoraciones y reseñas de Slack

Capterra: 4,7/5 (más de 23 100 opiniones)

G2: 4,5/5 (más de 31 900 opiniones)

4. Kahoot!

Mitad herramienta de colaboración, mitad generador de participación, Kahoot! es una plataforma que gamifica el proceso de aprendizaje. Los educadores utilizan esta app para crear un juego educativo que luego pueden compartir con los alumnos, quienes pueden jugar de forma individual o en grupo. Es una forma estupenda de hacer que los cuestionarios sean más divertidos, de complementar el plan de estudios o de ofrecer a los alumnos algo con lo que puedan interactuar después de clase.

Las mejores funciones de Kahoot!

Crea un juego educativo atractivo en solo unos minutos, ya sea desde cero o utilizando una plantilla

Intégralas con Microsoft Teams para organizar Kahoots en directo a través de vídeo conferencia

Reproduce Kahoots personalizados durante la clase en directo o asígnalos a los alumnos para que los completen más tarde

Personalízalas con diapositivas, vídeos de YouTube incrustados, diferentes formatos de preguntas y mucho más ?

Limitaciones de Kahoot!

Hay un número limitado de formatos de juego

Los alumnos pueden buscar en línea las respuestas a preguntas ya preparadas

Los planes son confusos: hay al menos 15 disponibles para profesores, colegios, lugares de trabajo, el hogar, el estudio y mucho más.

Precios de Kahoot!

Los planes de precios dependen de si eres profesor, profesional, estudiante o un grupo de familiares/amigos. También hay planes disponibles para distritos escolares. Estos son los precios iniciales para profesores o estudiantes individuales:

Kahoot !+ Premier: 7,99 $ al mes por usuario

Kahoot!+ Max: 9,99 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Kahoot!

Capterra: 4,7/5 (más de 2700 opiniones)

G2: 4,6/5 (más de 380 opiniones)

5. Google Classroom

a través de Google Classroom

Google Classroom es una herramienta de aprendizaje en línea con todas las funciones que forma parte de Google Workspace for Education. Con ella, los alumnos y los profesores pueden establecer una conexión mediante videoconferencia para el aprendizaje a distancia, pero también resulta útil para el aprendizaje en el aula y la colaboración entre alumnos.

Ya sea presencial o a distancia, esta plataforma te permite fomentar la participación de los alumnos mediante una enseñanza personalizada y diferenciada, plantillas de tareas intuitivas e integraciones con otras herramientas tecnológicas educativas populares. Dispone de análisis que te ayudan a medir y realizar un seguimiento del rendimiento de los alumnos, y la plataforma también ofrece un sólido conjunto de herramientas para los profesores, como, por ejemplo, libros de notas, notificaciones sobre tareas y plazos, un banco de comentarios personalizable y mucho más.

Las mejores funciones de Google Classroom

Utiliza archivos PDF y otros materiales para crear tareas interactivas y atractivas

Ayuda a los alumnos a desarrollar de forma autónoma sus habilidades de lectura y escritura con Read Along

Crea informes de originalidad para detectar el plagio y fomentar la integridad académica

Optimiza la calificación, la planificación de clases y las tareas diarias con funciones que te ahorran tiempo

Limitaciones de Google Classroom

Algunos usuarios comentan que la interfaz les parece demasiado básica o aburrida

Podría incluir herramientas de búsqueda y un panel para ayudar a los alumnos a gestionar las tareas y los plazos.

Precios de Google Classroom

Fundamentos de la educación: Versión gratuita para instituciones que cumplan los requisitos

Tarifa para centros educativos: 3 $ por alumno al año

Teaching and Learning Upgrade: 4 $ al mes por licencia

Education Plus: 5 $ por alumno al año

Valoraciones y reseñas de Google Classroom

Capterra: 4,6/5 (más de 2300 opiniones)

G2: 4,5/5 (más de 1400 opiniones)

6. Classcraft

vía Classcraft

Classcraft es una plataforma innovadora que transforma el aprendizaje en una experiencia basada en juegos. Los alumnos ganan puntos por completar los deberes y las tareas, y los profesores también pueden otorgar puntos por buen comportamiento y para proporcionar refuerzo positivo en otras áreas.

Classcraft fomenta activamente la colaboración entre los alumnos e incluso les ofrece un espacio creativo donde pueden diseñar sus propios perfiles y avatares, lo que ayuda a potenciar la participación.

Las mejores funciones de Classcraft

Utiliza un sistema de recompensas para incentivar el aprendizaje y el comportamiento positivo ✨

Crea misiones que transforman los planes de clase en aventuras de aprendizaje inmersivas

Intégralas con otras herramientas tecnológicas educativas populares, como Google Classroom y Canva

Mantén el contacto tanto con los alumnos como con los padres utilizando las herramientas de comunicación de la plataforma.

Utiliza plantillas diseñadas para cumplir con los estándares CASEL, ISTE, PBIS y otros estándares educativos.

Limitaciones de Classcraft

La configuración inicial puede llevar bastante tiempo, ya que no hay opción para importar preguntas

Algunos profesores han señalado que el coste de las versiones de pago es elevado

Precios de Classcraft

Lo básico para profesores: Gratis, gratuito/a

Premium para profesores: 120 $ al año

Centros educativos y distritos: Ponte en contacto con el equipo de ventas

Valoraciones y reseñas de Classcraft

Capterra: 4,2/5 (más de 20 opiniones)

G2: 4,6/5 (más de 15 opiniones)

7. Pear Deck

vía Pear Deck

Con Pear Deck, puedes transformar tus planes de clase actuales en experiencias de aprendizaje multimedia diseñadas para captar el interés de los alumnos. Crea diapositivas, presentaciones interactivas, evaluaciones, preguntas de examen y mucho más.

Uno de los mayores atractivos de Pear Deck es que se trata de una aplicación muy fácil de usar a la que se puede acceder desde la propia aplicación, a través de un navegador web o mediante una de sus numerosas integraciones.

Las mejores funciones de Pear Deck

Integra con Google Classroom y otras plataformas de aprendizaje populares

Sube y realiza el uso compartido de tus lecciones sin problemas a través de Google Drive o Microsoft OneDrive

Motiva a los alumnos a leer las tareas con el lector inmersivo

Crea lecciones, encuestas, cuestionarios, evaluaciones y mucho más

Limitaciones de Pear Deck

Los planes individuales para profesores son caros

No siempre es fácil realizar cambios en las presentaciones y diapositivas después de subirlas a Pear Deck

Precios de Pear Deck

Básico: Gratis

Premium individual: 149,99 $ al año

Centros educativos y distritos: Ponte en contacto con el equipo de ventas

Valoraciones y reseñas de Pear Deck

Capterra: 4,4/5 (más de 40 opiniones)

G2: 4,4/5 (40 opiniones)

8. Seesaw

vía Seesaw

Si buscas una herramienta de colaboración para estudiantes diseñada para enseñar habilidades del siglo XXI al tiempo que refuerza el aprendizaje básico, Seesaw puede ser lo que necesitas. Esta plataforma ofrece experiencias de aprendizaje que se ajustan a los planes de estudios estándar, y también incluye evaluaciones integradas, calificación automática y otras herramientas para ayudar a los profesores a optimizar sus tareas.

Con Seesaw, es fácil crear grabaciones de audio, vídeo y pantalla para las clases, y los alumnos pueden utilizar imágenes y subir archivos fácilmente para demostrar su aprendizaje práctico y el dominio de las habilidades.

Las mejores funciones de Seesaw

Crea carteras impulsadas por los alumnos que establezcan una conexión de un año a otro

Conecta a todos los adultos que participan en el progreso individual de cada alumno

Integra Google Classroom, Canvas y otras herramientas populares para los alumnos

Ofrece textos y comentarios de audio, así como reuniones individuales con los alumnos

Limitaciones de Seesaw

Ideal para alumnos más jóvenes; no es adecuado para alumnos de secundaria o bachillerato.

Algunos usuarios señalan que Seesaw puede resultar confuso y poco intuitivo a la hora de navegar por él

Precios de Seesaw

Básico: Gratis Forever

Suscripciones para colegios y distritos: Ponte en contacto con el equipo de ventas

Valoraciones y reseñas de Seesaw

Capterra: 4,7/5 (más de 75 opiniones)

G2: 4,4/5 (más de 40 opiniones)

9. Miro

vía Miro

Aunque Miro no es una herramienta diseñada específicamente para la educación, los docentes pueden, no obstante, aprovechar sus innovadoras funciones. Esto se debe a que Miro se centra en las visualizaciones. Alumnos y profesores pueden utilizarlo para técnicas de lluvia de ideas, mapas mentales, aprendizaje basado en proyectos, gestión de tareas, pizarras, tablones de anuncios y mucho más.

Las mejores funciones de Miro

Imparte tus clases con una pizarra digital sencilla y potente

Fomenta el trabajo en equipo con herramientas de mapas mentales y lluvia de ideas

Ofrece a los alumnos un espacio visual para realizar el seguimiento de las tareas, los trabajos, los plazos y mucho más

Se integra con Zoom, Teams, Google Workspace y otras plataformas líderes para reuniones a distancia

Limitaciones de Miro

La gran cantidad de herramientas y funciones hace que la curva de aprendizaje inicial sea pronunciada

Los tableros complejos a veces tardan en cargarse o presentan problemas de rendimiento

Precios de Miro

Gratis con funciones limitadas

Starter: 8 $ al mes por miembro

Business: 16 $ al mes por miembro

Corporación: Ponte en contacto con el equipo de ventas

Valoraciones y reseñas de Miro

Capterra: 4,7/5 (más de 1300 opiniones)

G2: 4,8/5 (más de 5100 opiniones)

10. Nearpod

a través de Nearpod

Nearpod es una plataforma de aprendizaje basada en juegos diseñada para ayudar a los profesores a ofrecer experiencias de aprendizaje atractivas a los alumnos en clases presenciales, a distancia e híbridas. La gamificación y las actividades en grupo fomentan el aprendizaje colaborativo entre los alumnos, y los profesores también pueden personalizar las actividades y la enseñanza para individuos y grupos pequeños.

Una de las mayores ventajas que ofrece Nearpod es una amplia biblioteca de lecciones ya preparadas y alineadas con los estándares sobre prácticamente cualquier materia imaginable. ?

Las mejores funciones de Nearpod

Crea lecciones interactivas con PowerPoint, Google Slides, archivos PDF u otros formatos multimedia

Elige entre más de 22 000 lecciones personalizables y ya preparadas

Realiza un seguimiento de la comprensión y el progreso de los alumnos mediante análisis

Intégralas con herramientas populares como Teams, Canva y Google Classroom

Limitaciones de Nearpod

Los precios no son transparentes; tendrás que registrarte para obtener una cuenta gratuita y obtener más información.

Aunque Nearpod ofrece herramientas de edición de diapositivas, es más fácil crear o editar con una aplicación como PowerPoint o Google Slides.

Precios de Nearpod

Licencia Silver: Gratis, gratuito/a

Licencia Gold: Regístrate para obtener más información

Licencia Platinum: Regístrate para obtener más información

Licencia Premium Plus: Ponte en contacto con el equipo de ventas

Valoraciones y reseñas de Nearpod

Capterra: 4,7/5 (más de 160 opiniones)

G2: 4,6/5 (más de 110 opiniones)

La colaboración es fundamental en las aulas de hoy en día, al igual que la conexión (a internet). Necesitas herramientas que no solo ayuden a los alumnos a aprender y crecer, sino que también les permitan crear, conectarse y colaborar, tanto si asisten a clases presenciales como desde casa.

Como una de las mejores herramientas de colaboración para estudiantes del mercado actual, ClickUp ofrece a los alumnos un espacio ideal para trabajar juntos, comunicarse, compartir y guardar tareas, gestionar sus fechas límite y mucho más. ¡Regístrate gratis para probarlo en tu clase!