Notion vs. Google Docs: ¿Qué herramienta para tomar notas es mejor?

/ref/ https://drive.google.com/file/d/1FIXJI2E79cxK5vo04W-RrYNf54GsFFDe/view?usp=sharing

/%href/

Al mundo le encantan los enfrentamientos: no hay nada mejor que el dramatismo de dos titanes que se enfrentan para luchar por el primer puesto. Y cuando se trata de aplicaciones para tomar notas notion vs. Documentos de Google es como Joe Frasier vs. Muhammad Ali. Estos dos pesos pesados tienen movimientos, pero ¿cuál de ellos tiene el golpe de gracia? 🥊

Vamos a descubrirlo en este enfrentamiento entre Notion y Documentos de Google.

Compararemos estas apps, veremos los pros y los contras de cada plataforma y determinaremos cuál es la mejor app para tomar notas de una vez por todas.

Este es el cara a cara del año. Es el Thrilla de las carpetas de manila (o al menos el equivalente digital de las carpetas de manila), y tú tienes un asiento en primera fila. Así que apueste por la mejor app para tomar notas y prepárese para la batalla.

¿Qué es Notion? Notion es una plataforma web que puedes utilizar para tareas tan sencillas como tomar notas o tan complejas como crear un wiki de empresa. Su diseño no se parece tanto a un procesador de textos de la vieja escuela (como Microsoft Word) como a un espacio de trabajo digital.

Las páginas de Notion se parecerán más al scroll infinito de una página web que a un trozo de papel. Puedes exportar tus documentos de Notion a PDF e imprimirlos -porque tiene que haber alguien que todavía imprima-, pero no verás saltos de página hasta que los exportes. 🖨️

vía Notion La ventaja es que la app parece una experiencia web digital. El inconveniente: Es una experiencia web. Si no tienes acceso a Internet, no podrás acceder a tus archivos de Notion ni utilizar la app para tomar notas.

Funciones de Notion

Estos son los aspectos básicos de la plataforma Notion. Ahora vamos a desglosar sus funciones en detalle.

1. Wikis

Los wikis de Notion son ideales para documentar procesos y crear una base de conocimientos para toda la empresa.

La barra lateral, siempre presente, permite navegar entre páginas con un solo clic, por lo que no es necesario volver a la tabla de contenidos. El contenido anidado te ayuda a mantenerte organizado mientras desglosas tu uso compartido del conocimiento por departamentos o temas. Y los bloques sincronizados comparten el mismo contenido en varios sitios, con un único lugar para las actualizaciones.

vía Notion

Es fácil ajustar tu wiki utilizando un plantilla de base de conocimientos . Notion ofrece varias a través de su biblioteca de plantillas.

2. Documentos

Los documentos son fáciles de formatear con bloques que permiten organizar y reorganizar el contenido mediante la función de arrastrar y soltar. Hay más de 50 tipos de bloques de contenido, como interruptores, vídeos, imágenes, ecuaciones matemáticas, fragmentos de código, marcadores web, menciones @ y mucho más.

También disponen de plantillas de documentos para docenas de casos de uso, entre ellos agendas de reuniones , plan del proyecto s y propuestas. Añada una tabla de contenidos para facilitar la navegación por su documento y evitar confusiones a su equipo.

3. Herramientas de colaboración

Los miembros de tu equipo pueden editar documentos simultáneamente o etiquetarse unos a otros en los comentarios para hacer preguntas, obtener aclaraciones o asignar una sección del documento para que la escriba otra persona.

Con distintos ajustes de permisos, puedes conceder acceso a distintos documentos a individuos o a equipos enteros. Y para cada documento, puedes elegir quién puede editarlo, quién sólo puede comentar y quién sólo puede verlo.

4. IA

Ahora puedes añadir Notion IA, una Herramienta para tomar notas de IA integrada directamente en la app, aplicación Notion. Puede ayudarte a reescribir, resumir y ubicar contenido dentro de tu base de conocimientos de Notion. Esta función podría ser la clave para sustituir a Documentos de Google.

vía Notion

Pero tiene un coste adicional. Puedes añadir Notion IA a los planes de pago por un extra de 8$ por miembro al mes o añadirlo al plan gratuito por un extra de 10$ al mes.

Precios de Notion

Notion es gratuito para usuarios individuales y ofrece una estructura de precios escalonada para equipos de empresa.

Gratuito

Plus: $8 por usuario al mes

$8 por usuario al mes Business: 15 $ por usuario al mes

15 $ por usuario al mes Enterprise: Consultar precios

¿Qué es Documentos de Google?

vía GoogleDocumentos de Google es familiar, y lo familiar es reconfortante, como acurrucarse bajo esa manta que tejió tu abuela. 🧶

Familiar también es fácil de usar. Con el aspecto de un procesador de textos estándar, Docs será intuitivo para cualquiera que haya utilizado Microsoft Word.

Pero no dejes que la nostalgia te haga pensar que lo que ofrece Documentos de Google está anticuado. La plataforma ofrece funciones web como colaboración en tiempo real y la posibilidad de incrustar archivos multimedia enriquecidos. Y aunque Documentos de Google es una aplicación basada en web, dispone de un modo sin conexión que te permite seguir trabajando en los documentos aunque no tengas conexión (a internet).

Funciones de Documentos de Google

Para que tengas una idea más clara de las funciones de Documentos de Google en comparación con las de Notion, las veremos una a una.

1. Drive Google Drive es como la base de operaciones para todos tus documentos, hojas de cálculo, presentaciones de diapositivas y carpetas. Básicamente, cualquier cosa que crees en tu

Entorno de trabajo de Google se almacenará en Google Drive.

vía Google

Aunque Drive no está diseñado específicamente para funcionar como wiki, puedes utilizar carpetas para organizarlo en una base de conocimientos. Pero cuando la gente quiera navegar de un documento a otra cosa en tu unidad, tendrán que volver primero a tu unidad.

Dado que Google es un motor de búsqueda, a nadie le sorprenderá saber que la capacidad de búsqueda es uno de los puntos fuertes de Google Drive. Puedes poner cualquier cosa en la barra de búsqueda de tu unidad y aparecerán todos los elementos que contengan esa frase, por lo que nunca perderás de vista tus documentos.

2. Documentos

Documentos de Google se diseñó originalmente como procesador de textos y tiene todas las funciones que cabría esperar de uno. Tiene muchas opciones de formato, como docenas de fuentes, encabezados, viñetas, saltos de página, saltos de sección y mucho más.

Además, puedes insertar medios enriquecidos, como imágenes y vídeos (que puedes extraer de tu propio disco duro o encontrar e incrustar a partir de una búsqueda en Internet), tablas, dibujos, gráficos, emojis, fichas inteligentes, desplegables y notas a pie de página.

El programa siempre ha incluido una amplia matriz de plantillas, como currículos, cartas, recetas, propuestas de proyectos, notas de reuniones, folletos y mucho más. También hay una vista de esquema en los documentos, que genera automáticamente una tabla de contenidos en la barra lateral basada en los títulos de tu documento.

Además, Google ha lanzado recientemente un montón de nuevas funciones:

Cambiar de una vista de página a una vista sin páginas (o de desplazamiento infinito)

Utiliza bloques de construcción para crear notas de reunión, un borrador de correo electrónico, una hoja de ruta del producto, etc

la función "Resumen de documento" creará automáticamente un resumen de tus notas generado por IA

3. Herramientas de colaboración

Documentos de Google es como el padre fundador de los documentos colaborativos. Permiten que varios miembros de un equipo trabajen en un documento al mismo tiempo. Además, disponen de funciones de comentario y de una serie de permisos, como sólo comentario, sólo vista y permisos de edición completos.

vía Google

El historial de versiones te permite ver todos los cambios realizados en tu documento y quién los hizo. También te permite volver a una versión anterior si se estropea. Y una nueva función de chatear en directo te permite discutir un documento en tiempo real sin dejar comentarios.

4. Integraciones

Documentos de Google ofrece integraciones que se integran a la perfección con todo tu espacio de trabajo. Puedes añadir fácilmente documentos a Calendario de Google reuniones, enlazarlas desde hojas de cálculo, incluirlas en carpetas compartidas y mucho más a través de una interfaz fácil de usar. Con Google Workspace Labs, puedes utilizar el sistema experimental de Google Herramientas de IA en Documentos de Google para escribir más rápido, editar, reescribir o resumir.

Más allá del entorno de trabajo de Google, Google no ofrece otras integraciones. Pero casi todas las herramientas de software, desde Slack hasta Figma o Salesforce -ha creado sus propias integraciones con Google Workspace. Puede que sea más fácil hacer una lista de los programas que no se pueden conectar a Documentos de Google.

Precios de Documentos de Google

Documentos de Google es gratuito para los usuarios particulares, pero si tienes un equipo grande, piensas almacenar muchos archivos y quieres utilizarlo junto con otras aplicaciones de Google, es posible que te interese contratar un plan Business de Google Workspace.

Gratuito

Business Starter: 6 USD al mes por usuario

6 USD al mes por usuario Business Standard: 12 USD al mes por usuario

12 USD al mes por usuario Business Plus: 18 $ por usuario al mes

18 $ por usuario al mes Enterprise: Consultar precios

Notion frente a Documentos de Google: Comparación de funciones

Ha llegado la hora del cara a cara. Dejaremos que estas aplicaciones se enfrenten durante cuatro rondas y declararemos un ganador de cada ronda. 🤼

Usabilidad

Aunque Notion no requiere ningún conocimiento técnico, su interfaz, algo fácil de usar, será menos familiar para la mayoría de los nuevos usuarios que la interfaz de Documentos de Google. A diferencia de Documentos de Google, habrá una curva de aprendizaje pronunciada y es posible que tengas que dedicar tiempo a los tutoriales de Notion cuando introduzcas este programa.

Tanto Notion como Documentos de Google tienen apps para iOS y Android, lo que facilita el acceso desde tu teléfono, iPad o tableta. Notion también ofrece aplicaciones de escritorio para Mac y Windows, mientras que el uso de Documentos de Google en el escritorio sólo es posible a través del navegador.

Sin embargo, aunque Notion cuenta con aplicaciones de escritorio, no está disponible sin conexión: Documentos de Google sí lo está. En general, tenemos que dar a Documentos de Google la ventaja en cuanto a facilidad de uso.

Formato

Antes de que Documentos de Google introdujera sus nuevas funciones a principios de año, Notion se habría llevado el premio al formato. Sin embargo, gracias a la amplia gama de nuevas opciones de formato de Documentos de Google, a la posibilidad de alternar entre la vista de página y el desplazamiento infinito, y a la introducción de bloques de construcción, tenemos que decir que Documentos de Google ha alcanzado, si no superado, a Notion.

Notion ofrece un mejor formato para organizar un wiki de empresa, pero eso es todo. Cuando se trata de dar formato a los documentos propiamente dichos, Google es mejor.

Colaboración

Tanto Notion como Documentos de Google ofrecen colaboración en tiempo real y herramienta de productividad s con la opción de conceder diferentes niveles de acceso a diferentes usuarios, incluido el acceso total a la edición, el acceso sólo para comentarios y el acceso sólo para la vista.

Nos gusta que Notion te permita crear equipos y establecer permisos a nivel de equipo. Sin embargo, como contrapartida, Notion no cuenta con la función de chatear en directo que acaba de añadir Documentos de Google. En esta ronda hay empate.

Precio

Tanto Notion como Documentos de Google ofrecen planes gratuitos para usuarios individuales y planes de precios escalonados para usuarios de empresa. Sin embargo, el entorno de trabajo de Google tiene un par de opciones de precio más, y el plan de pago más económico comienza un par de dólares más barato al mes. Si a esto le añades que obtienes más apps por el mismo precio, Documentos de Google se lleva esta ronda.

Notion vs. Documentos de Google en Reddit

Si los usuarios de Reddit fueran a juzgar este combate, muchos de ellos lo darían por empatado y te dirían que usaras ambas plataformas. 👯

Muchas de las conversaciones sobre Notion vs. Documentos de Google en Reddit señalan que Notion permite incrustar Documentos de Google y Hojas de cálculo de Google. Así que recomiendan mantener ambas apps para diferentes casos de uso: Google Workspace para tu documentación en profundidad y Notion para el wiki de tu empresa.

Sin embargo, varios usuarios de Reddit se pronunciaron a favor de Documentos de Google frente a Notion. 🏆

Muchos de estos usuarios apreciaron tener acceso offline a sus documentos (gestión del conocimiento). Otros opinaron que, aunque Notion cumple más funciones, no realiza ninguna de ellas especialmente bien.

Por ejemplo, tanto Documentos de Google como Notion disponen de hojas de cálculo y tablas que puedes añadir a tus documentos. Sin embargo, las herramientas de productividad de Notion no permiten realizar cálculos complejos como Excel o Notion Hojas de cálculo de Google .

Y si bien Notion ofrece servicios básicos de gestión de tareas funciones como la posibilidad de crear un Tablero Kanban, no incorpora automatizaciones, subtareas ni desencadenantes de eventos. Mientras tanto, estas funciones vienen de serie con otras herramientas de gestión de tareas en el mercado, incluyendo Trello jira, Asana y ClickUp.

Conoce ClickUp-La Mejor Alternativa a Notion y Documentos de Google

Cree documentos atractivos y wikis de empresa con ClickUp Docs

Sabemos que esto es poco convencional, pero parece que otro competidor entra en el ring. ClickUp tiene funciones que rivalizan con las mejores cualidades tanto de Notion como de Documentos de Google. Y esta aplicación está lista para demostrarte por qué es la nueva campeona de los pesos pesados de la toma de notas. 💪

ClickUp Docs Documentos de ClickUp ofrecen documentos extremadamente personalizables, gracias a la enorme biblioteca de opciones de formato que proporciona ClickUp, entre las que se incluyen:

Tablas de contenido

Encabezados, tiras y separadores

Marcadores y adjuntos

Tablas

Imágenes y vídeos

Botones y widgets

Bloques de código

Además, las tareas conectan instantáneamente los documentos a sus herramientas de gestión de proyectos ClickUp. Añada estos elementos con comandos de barra inclinada para un formato rapidísimo.

Verás tus páginas en un diseño de desplazamiento infinito, pero también tienes la opción de añadir saltos de página y ver las páginas y subpáginas del documento en una barra lateral. Esa barra lateral de navegación también facilita la creación y organización de un wiki de empresa. Además, con Plantillas ClickUp empezarás a dar formato a los documentos en un instante.

ClickUp Docs también promueve la colaboración en tiempo real con la edición simultánea, comentarios, @ etiquetas, y la capacidad de convertir cualquier texto Doc en una tarea y asignarla a uno de los miembros de su equipo.

Además, los ajustes avanzados de permisos te permiten hacer que un documento sea público, privado o protegido, y compartir tus documentos con colaboradores mediante una invitación o un enlace.

Ver más funciones en esta página

/ref/ https://youtu.be/9nCngjFyWMQ?si=6IV2bCSY14iDvoD5 tutorial en vídeo de ClickUp Docs /%href/

.

Bloc de notas ClickUp

Utilice ClickUp Bloc de notas para añadir edición de texto enriquecido como listas de control, encabezados y estilos para organizar al instante sus pensamientos

Para tomar notas rápidamente, en lugar de documentación formal, el Bloc de notas ClickUp le permite anotar sus pensamientos, crear listas de control, tomar notas de reuniones y transformar elementos en tareas rastreables con un solo clic. Es una herramienta de productividad fácil de usar que llevará sus listas de pendientes a terminadas.

Además, puedes acceder a tus notas desde una extensión de Chrome en tu navegador o desde la aplicación ClickUp para iOS o Android.

ClickUp AI ClickUp AI no es la típica herramienta de IA. Sí, puede facilitar la redacción de documentos gracias a sus funciones de IA generativa, resumen, reescritura y edición. Pero también puede realizar cientos de otras tareas.

Utilice ClickUp AI para crear un resumen de proyecto en un instante

ClickUp AI viene preprogramado con indicaciones específicas para el trabajo de los miembros de su equipo, de modo que puedan empezar a utilizarlo inmediatamente. Tanto si desea utilizarlo Herramienta de IA para reuniones , documentación de requisitos de productos, creación de planes de proyectos, informes de estado o guías de estilo de marcas, verá su valor en un instante.

Precios de ClickUp

ClickUp también ofrece un plan gratuito/a para empezar o precios escalonados para equipos de todos los tamaños.

Free Forever (gratis para siempre)

(gratis para siempre) Unlimited: $7 por usuario por mes

$7 por usuario por mes Business: 12 $ por usuario al mes

12 $ por usuario al mes Empresa: Contactar para precios

Contactar para precios ClickUp Brain: Disponible en todos los planes de pago por 5$/miembro de ClickUp/mes

Bonus: Notion vs Todoist !

Empieza a Tomar Notas Con ClickUp

En el duelo de Documentos de Google Notion, tenemos que declarar vencedor a Google. Tiene una ligera ventaja debido a su diseño familiar y fácil de usar y a su mayor número de opciones de precios.

Pero hay un nuevo competidor en el campo de la toma de notas. ClickUp Docs te permite documentar todos tus procesos, reuniones y mucho más. Incorpore contenido multimedia, cree un wiki de la empresa y navegue fácilmente por toda la información con funciones de búsqueda y contenido anidado.

ClickUp también une a su equipo con la colaboración en tiempo real y la capacidad de conectar Docs a las tareas en su Tableros de gestión de proyectos de ClickUp . Hay cientos de plantillas entre las que elegir, y la IA integrada puede ayudarle a documentar más rápido y a tener más cosas terminadas. Regístrate gratis, gratuito/a y descubre por qué ClickUp es el nuevo campeón de la toma de notas. 💪