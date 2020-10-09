Die Unterschiede zwischen Agile und Scrum verstehen

sie möchten mehr über die Unterschiede zwischen Agile und Scrum erfahren?

Agile und Scrum sind zwar zwei sehr ähnliche Projektmanagement-Methoden, aber sie sind nicht dasselbe.

Scrum-Teams sind in der Regel kleiner und erfahrener als Agile-Teams. Sie sind auch autarker und benötigen weniger praktische Führung. Das ist einer der Gründe, warum sich Scrum für komplexe Softwareaufgaben eignet, während Agile besser für allgemeine Entwicklungsprojekte geeignet ist.

aber keine Sorge, sie sind sich trotzdem ziemlich ähnlich

So ähnlich wie The Avengers und Justice League. Beide sind auf ihre Weise einzigartig, haben aber dasselbe übergreifende Ziel und denselben Zweck.

In diesem Artikel geben wir Ihnen einen detaillierten Überblick darüber, was beide sind, wie sie sich unterscheiden und für wen sie am besten geeignet sind. Außerdem stellen wir ein praktisches Tool vor, mit dem Sie alle Ihre Agile und Scrum-Projekte bewältigen können!

Fangen wir an!

Was ist agiles Projektmanagement?

Agiles Projektmanagement ist ein schrittweiser und iterativer Ansatz für das Projektmanagement, bei dem ein großes Projekt in kleinere Zyklen unterteilt wird.

Diese Zyklen, die als "Sprints" bezeichnet werden, werden dann verschiedenen, autarken Agile Teams zur Steigerung von Geschwindigkeit und Effizienz

Da Sie Ihr Projekt in kleinere Häppchen aufteilen, können Sie am Ende jedes Sprints problemlos das Feedback von Kunden und Interessenvertretern einbeziehen. Durch diese kontinuierliche Verbesserung und den schrittweisen Ansatz stellen Sie sicher, dass das Endprodukt die Bedürfnisse der Kunden voll und ganz erfüllt.

stellen Sie sich das so vor:_

Was wäre Ihrer Meinung nach ein besserer Ansatz für The Avengers?

Jeden einzelnen Bösewicht auf einmal zu bekämpfen? Oder versuchen, sie einen nach dem anderen zu besiegen?

Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie sich für die zweite Option entscheiden würden, vor allem, da Infinity War die erste Herangehensweise beinhaltete und das nicht so gut endete..

Ähnlich verhält es sich mit Agile: Man versucht nicht alles auf einmal. Man bricht die Dinge auf, um sie überschaubarer und zugänglicher zu machen.

Dies war nur ein kurzer Überblick darüber, was Agile ist. Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, lesen Sie unseren Artikel über Agile umfassenden Leitfaden zu Agile .

Zu erledigen Zu erledigen: Agile Sprints

Mit Sprints können Sie Ihr Projekt in kleine Abschnitte unterteilen, um das Feedback von Kunden und Benutzern bei jedem Schritt der Projektentwicklung zu berücksichtigen.

hier ist ein Beispiel dafür:_

Nehmen wir an, Sie entwickeln eine App.

Im agilen Softwareentwicklungsprozess können Sie sich bei jedem aktuellen Sprint auf die Entwicklung eines neuen Features (Benutzer-Story) konzentrieren. Sobald Ihr Team jedes Feature (Sprint) abgeschlossen hat, können Sie Ihre Kunden bitten, die App auszuprobieren und Ihnen detailliertes Feedback zu geben, was ihnen gefällt und was nicht.

Sobald Ihr Team deren Input aufgenommen hat, kann es zum nächsten Sprint und den Elementen des Product Backlogs übergehen.

Weitere Informationen *Agile Softwareentwicklung* ?

Warum ist Agile besser als traditionelle Projektmanagement-Modelle wie die Wasserfallmethode?

Die Wasserfall-Methode ist wahrscheinlich die am häufigsten verwendete projektmanagement-Methodik heute. Bei der Wasserfall-Methode ist der Kunde nur am Anfang und am Ende Teil des Prozesses: Es gibt keinen Space für kontinuierliches Feedback.

Das Wasserfallmodell eignet sich zwar hervorragend für einige Projekte und ermöglicht es Ihnen, ohne Unterbrechung zu arbeiten, aber es ist ein starrer Ansatz, der sich nicht an die sich ändernden Anforderungen des Kunden anpassen lässt. Sie müssen davon ausgehen, was Ihre Kunden wollen, und hoffen, dass ihnen gefällt, was Sie nach Monaten harter Arbeit entwickelt haben.

Wir wissen nicht, wie es Ihnen geht, aber wir würden lieber nicht monatelange Arbeit auf der Grundlage reiner Hoffnung riskieren!

In der agilen Entwicklung passiert das nicht.

Durch die aktive Einbindung der Kunden und Benutzer in den Entwicklungsprozess gehen Sie nicht davon aus, was sie wollen. Stattdessen stellen Sie sicher, dass Sie wissen, was sie wollen, indem Sie sie direkt befragen. Auf diese Weise wird Ihr Endprodukt auf der Grundlage ihrer Anregungen entwickelt!

Werfen Sie einen genauen Blick auf die Agiles Modell vs. Wasserfallmodell.

Was ist das Agile Manifest?

Um den agilen Ansatz besser zu verstehen, müssen Sie wissen, was das Agile Manifest ist.

Das Agile Manifest ist eine kurze Zusammenfassung dessen, wofür die agile Projektmethodik steht und was ihre Leitprinzipien sind.

Hier ist eine kurze Zusammenfassung der 12 Agile-Rahmenprinzipien:

Agile Prinzipien Kundenzufriedenheit : Ihr Kunde sollte immer Ihre Priorität sein. Gehen Sie auf seine sich ändernden Bedürfnisse und sein ständiges Feedback ein, um ein Qualitätsprodukt zu liefern, das ihn zufrieden stellt

: Ihr Kunde sollte immer Ihre Priorität sein. Gehen Sie auf seine sich ändernden Bedürfnisse und sein ständiges Feedback ein, um ein Qualitätsprodukt zu liefern, das ihn zufrieden stellt Agile-Prinzipien Qualität : Ihr wichtigster Maßstab für den Erfolg ist die Zufriedenheit Ihrer Kunden. Dies wird durch einen qualitätsorientierten, nachhaltigen Entwicklungsprozess erreicht

: Ihr wichtigster Maßstab für den Erfolg ist die Zufriedenheit Ihrer Kunden. Dies wird durch einen qualitätsorientierten, nachhaltigen Entwicklungsprozess erreicht Agile Prinzipien der Teamarbeit : Mitglieder des Teams sollten immer aktiv eingebunden und motiviert sein. Sie sollten Ihr Team befähigen, es als Individuum zu behandeln und ihm die Tools und das Umfeld geben, die es für seinen Erfolg braucht

: Mitglieder des Teams sollten immer aktiv eingebunden und motiviert sein. Sie sollten Ihr Team befähigen, es als Individuum zu behandeln und ihm die Tools und das Umfeld geben, die es für seinen Erfolg braucht Agilegrundsätze des Projektmanagements: Halten Sie Ihre iterativen agilen Entwicklungsprozesse einfach und bewerten Sie sie regelmäßig. Entfernen Sie alle unnötigen Schritte, um die Dinge zu beschleunigen und den gesamten Prozess zu optimieren

Ist Agile nur für die Softwareentwicklung geeignet?

Der agile Ansatz begann als eine auf Software fokussierte Projektmanagement-Methodik.

Es gibt jedoch eine Vielzahl verschiedener Versionen von Agile, die auf dem Agilen Manifest basieren.

Während einige Frameworks wie Extreme Programming immer noch agile Praktiken verwenden, die sich auf die Bereitstellung funktionierender Software konzentrieren, ist Agile mehr als nur eine Software-Entwicklungsmethodik.

Die Agile Methodik kann Ihnen helfen, so ziemlich jede Art von Projekt zu rationalisieren!

Was ist Scrum Projektmanagement? Scrum-Projektmanagement ist ein moderner Projektmanagement-Ansatz, bei dem ein Projekt in kleinere Abschnitte unterteilt wird, die in kurzen Intervallen von 2-4 Wochen bearbeitet werden.

Jeder dieser Zyklen wird als Sprints bezeichnet. Sie ermöglichen es Ihnen, Kundenfeedback einfach zu integrieren und die notwendigen Änderungen schnell vorzunehmen.

klingt ähnlich wie _Agiles Management?_

Fast zu ähnlich, oder?

Als ob es eine Kopie davon wäre:

Nun, das liegt daran, dass sie eng miteinander verwandt sind..

Was ist mit Scrum in Agile gemeint?

Der Scrum-Prozess basiert auf der agilen Entwicklungsmethodik und übernimmt deren Sprint-basierten Ansatz für die Produktentwicklung.

Das Scrum-Framework geht jedoch einen Schritt weiter, indem es den iterativen Entwicklungsansatz mit sehr funktionsübergreifend und selbstorganisierende Teams.

Für einen detaillierten Blick auf Scrum, hier ist unser umfassenden Scrum-Leitfaden .

Ist Scrum Teil von Agile?

Ja, Scrum ist ein Managementansatz, der Teil der Agile-Familie ist.

Beim Vergleich zwischen Agile und Scrum ist es wichtig zu beachten, dass der Scrum-Prozess ein Teil der Agile Methode ist. Der agile Ansatz ist zwar selbst eine beliebte Projektmanagement-Methode, aber auch ein weiteres Konzept.

Deshalb gibt es viele Projektmethoden, die auf der agilen Methode basieren, wie Scrum, Extreme Programming und Kanban.

So ähnlich wie die X-Men.

Sie waren der Startschuss für eine ganze Reihe von Superheldenfilmen, die auf der gleichen Formel basieren!

Was ist die Kanban-Methodik ?

Die Kanban-Methode ist eine Entwicklungsmethodik, bei der die Aufgaben auf einer interaktiven Tafel angeordnet werden Kanban Board die hauptsächlich für die Produktentwicklung verwendet wird. In diesem Kanban Setup können Sie schnell Dinge verschieben und Ihren Fortschritt einfach visualisieren.

_Erfahren Sie mehr über die *Kanban-Methodik* Und falls Sie an anderen agilen Methoden interessiert sind, sehen Sie sich unsere Leitfäden zu Schlank und Extreme Programmierung .

Der Scrum-Prozess ist wie die Kanban Methode ein auf Agile basierendes Rahmenwerk.

Wenn Sie also Scrum mit dem Projektmanagement nach dem Wasserfallprinzip vergleichen, werden Sie dieselben Vorteile feststellen wie bei einem Vergleich zwischen Agile und der Wasserfallmethode.

In vielen Fällen verwenden Projektteams Scrum und Kanban gemeinsam, um die Arbeit in der Entwicklung effektiver zu gestalten:

Was ist der Unterschied zwischen Agile Scrum und Kanban?

Wenn Sie sich mit agilen Methoden befassen und Scrum gegen Kanban abwägen, müssen Sie nicht immer eine Entscheidung treffen.

warum?

Weil Scrum und Kanban gemeinsam verwendet werden können.

Zum Beispiel kann Ihr Scrum Team ein Kanban Board zusammen mit seinem Scrum Board um den adaptiven Workflows des Sprints eine zusätzliche Sichtbarkeit zu verleihen.

Sie können Kanban-Diagramme während Ihres sprint Planung Meeting um eine konsolidierte Ansicht Ihres Product Backlogs zu erstellen. Bei Scrum-Ereignissen wie dem Meeting zur Überprüfung des Sprints oder der Sprint-Retrospektive kann der Scrum Master (Manager) dann den Fortschritt der Arbeit des Teams aktualisieren.

Es ist, als würde man Batmans fehlende Superkräfte mit Hawkeyes fehlenden Superkräften kombinieren.

Oh, warte. Streichen Sie das.

Es ist, als würde man die Geschwindigkeit von Flash mit der Stärke von Hulk kombinieren.

Da haben wir's.

Dies war nur ein kurzer Einblick in Scrum und Kanban. Hier ist unser ausführlicher Artikel vergleich von Scrum und Kanban und hier ist unser Walkthrough zu wie man sie zusammen verwendet .

Was ist der Unterschied zwischen Scrum und Sprint?

Scrum ist eine agile Methodik, die Sprints als Teil ihres Rahmens verwendet. Ein Scrum-Projekt wird in mehrere kleinere Abschnitte unterteilt, an denen etwa 2-4 Wochen lang gearbeitet wird. Dieser Zeitraum von 2-4 Wochen, in dem Sie an jedem Projektabschnitt arbeiten, wird als Sprint bezeichnet.

Zusammenfassung: Scrum ist eine Projektmanagement-Methodik. Sprint sind es nicht.

Sprints sind jedoch ein Teil der Scrum-Methodik.

Was ist der Unterschied zwischen Agile und Scrum?

Obwohl sich Agile und Scrum sehr ähnlich sind, gibt es doch einige deutliche Unterschiede. Scrum-Teams sind in der Regel kleiner, erfahrener und autarker. Außerdem hat der Scrum-Master in Scrum eine Coaching-Rolle, während er in Agile eher die Rolle des Projektmanagers innehat.

Dadurch eignet sich Scrum besser für komplexe Softwareprojekte als Agile, das für die meisten anderen Arten von Projekten besser geeignet ist.

Schauen wir uns diese Schlüssel zwischen Agile und Scrum genauer an:

A. Agile vs. Scrum: Team-Struktur

Agile und Scrum Teams sind sich zwar sehr ähnlich, aber ihre Rollen unterscheiden sich leicht.

1. Was ist ein agiles Team?

Im Rahmen von Agile werden Teams in vier definierte Rollen eingeteilt:

Produkteigentümer: kommunizieren mit den Kunden und geben deren Feedback weiter

kommunizieren mit den Kunden und geben deren Feedback weiter Projektmanager: leiten das Projekt Team

leiten das Projekt Team Mitglieder des Projektteams: arbeiten tatsächlich an dem Projekt

arbeiten tatsächlich an dem Projekt Projektbeteiligte: Personen, die nicht aktiv am Projekt beteiligt sind, deren Beiträge aber geschätzt werden. Zum Beispiel Vertriebsmitarbeiter, Marketingfachleute usw.

2. Was ist ein Scrum Team?

Das Scrum Team hat in der Regel eine kleine Größe von fünf bis sieben Mitgliedern und ist in der Regel wie folgt aufgeteilt:

Scrum-Master : Der spezialisierte Scrum-Master hilft den Mitgliedern des Teams, die Scrum-Prinzipien und deren Anwendung zu erlernen. Der Scrum Master kümmert sich auch um sein Team, indem er sicherstellt, dass es über das verfügt, was es für den Erfolg braucht, und indem er es im Rahmen des täglichen Scrum Meetings (tägliche Stand-ups) zur Verantwortung zieht

: Der spezialisierte Scrum-Master hilft den Mitgliedern des Teams, die Scrum-Prinzipien und deren Anwendung zu erlernen. Der Scrum Master kümmert sich auch um sein Team, indem er sicherstellt, dass es über das verfügt, was es für den Erfolg braucht, und indem er es im Rahmen des täglichen Scrum Meetings (tägliche Stand-ups) zur Verantwortung zieht Projekteigentümer : Der Eigentümer des Scrum-Projekts ist das Bindeglied zwischen dem Team und dem Client. Er stellt sicher, dass die Bedürfnisse des Kunden vom Team richtig behandelt werden

: Der Eigentümer des Scrum-Projekts ist das Bindeglied zwischen dem Team und dem Client. Er stellt sicher, dass die Bedürfnisse des Kunden vom Team richtig behandelt werden Entwicklungsteam: Das Team ist selbstorganisiert und autark. Das Scrum Team ist für die Entwicklung des Scrum Projekts zuständig

B. Agile vs. Scrum: Führung

Einer der Schlüssel zu den Unterschieden zwischen Agile und Scrum liegt in der Art der Führung.

1. Agile Führung

Im agilen Prozess ist Führung unerlässlich.

In der Regel gibt es einen Eigentümer des Produkts, der mit den Kunden interagiert und inkrementelles Feedback einholt. Der Eigentümer des Produkts gibt diese Informationen dann an einen Projektmanager weiter, der das Projektteam leitet.

Außerdem haben Sie mehrere projektbeteiligte die ein Mitspracherecht im Entwicklungsprozess haben. Auf diese Weise müssen die Mitglieder Ihres agilen Teams selbständig sein, aber es gibt eine Menge Führung, um sie auf den richtigen Weg zu bringen.

2. Scrum-Führung

Bei der Scrum-Methode arbeiten Sie mit sehr unabhängigen, funktionsübergreifenden Teams.

Es gibt zwar einen Scrum Master, der sie während des gesamten Prozesses anleitet und Scrum Meetings wie die Sprint Retrospektive leitet, aber das Scrum Team hat viel mehr Autonomie über seine Aufgaben und Prozesse.

Möchten Sie einen detaillierten Einblick in Scrum Meetings erhalten? Lesen Sie unseren umfassenden Artikel auf_ Scrum Meetings wie die sprint-Überprüfung und sprint-Retrospektive .

Da im Rahmen von Scrum in der Regel hochkomplexe Aufgaben und Projekte bearbeitet werden, muss jedes Mitglied des Teams in der Lage sein, mit so wenig Aufsicht wie möglich zu arbeiten.

Die zusätzliche Freiheit hilft den Mitgliedern des Teams, schnell Entscheidungen zu treffen und die Richtung im Rahmen der übergeordneten Entwicklungsziele zu ändern. Ohne diese Unabhängigkeit würde Ihr gesamtes Projekt immer wieder ins Stocken geraten!

Deshalb ist bei Scrum-Teams jedes Mitglied ein eigener, äußerst fähiger Superheld!

Es gibt jedoch einen Vorbehalt bei der Gegenüberstellung von Scrum und Agile. Damit der Scrum-Ansatz funktioniert, müssen die Mitglieder des Teams ausreichend erfahren sein.

Scrum oder Agile?

wenn es um _Agile vs. Scrum geht, für welche Projekte sind sie am besten geeignet?

Hier ist eine Aufschlüsselung:

Sie sollten sich für die agile Methode entscheiden, wenn:

Sie die Flexibilität benötigen, um schnelle Änderungen im Projekt vornehmen zu können

Sie eine sehr kollaborative, interaktive Team-Dynamik benötigen

Sie die Beiträge verschiedener Projektbeteiligter wie Marketingfachleute und Führungskräfte benötigen

Sie sollten die Scrum-Methodik verwenden, wenn:

Sie mit einem hochkomplexen Projekt zu tun haben, das ständige Änderungen erfordert

Sie über erfahrene Mitglieder in Ihrem Team verfügen, die gut zusammenarbeiten und selbstmotiviert sind

Bedenken Sie jedoch bei der Gegenüberstellung von Scrum und Agile, dass beides sehr hilfreiche Projektmanagement-Methoden sind, die Ihnen helfen werden:

Ihre Stakeholder- oder Kundenvorgaben einfach und effektiv umzusetzen

Ihre Entwicklung, Ihr Management und Ihren Gesamtprozess zu beschleunigen

Besser zusammenzuarbeiten

Ihre Projekte 100x cooler klingen zu lassen

Welche ist die beste Software für agiles und Scrum-Projektmanagement?

man kann ein _Agile oder Scrum Team nicht ohne das richtige tool managen, richtig?

Deshalb wurde ClickUp für Scrum und agiles Projektmanagement entwickelt!

_Und wenn Sie eine detaillierte Aufschlüsselung benötigen, warum es so perfekt für Agile und Scrum ist, schauen Sie sich unseren Leitfaden über die besten Werkzeuge an Agile tools .

(Spoiler-Alarm: Es hat alles, was man sich wünschen kann!)_ ClickUp ist die weltweit größte höchst bewertete Agile Scrum Projektmanagement tool und verfügt über eine Vielzahl von Features, um Ihre Agile, Scrum, Kanban und Extreme Programming Projekte auf Kurs zu halten.

Die Verwendung von ClickUp ist super einfach und hilft Ihnen, den agilen Ansatz oder die Scrum-Methodik im Handumdrehen zu implementieren!

Hier erfahren Sie, wie ClickUp Ihnen hilft, Ihr eigener Superheld zu werden und sich leicht an die Agile Denkweise :

1. Mehrere Ansichten für mehrere Arbeitseinstellungen

Unabhängig davon, welches Agile Framework Sie verwenden, muss Ihre Projektumgebung in hohem Maße anpassungsfähig an Veränderungen sein.

warum sonst, glauben Sie, werden die Zentralen von Superhelden immer wieder zerstört?

Sie sind nicht flexibel genug, um mit neuen Schurken fertig zu werden!

Deshalb sollten Sie sicherstellen, dass Ihre agile Softwareanwendung mit Projektänderungen umgehen kann.

Glücklicherweise ist das genau das, was Sie mit ClickUp bekommen.

ClickUp unterstützt den agilen Prozess, indem es Ihnen mehrere Ansichten zur Verfügung stellt, die Sie an Ihr Team anpassen können!

Und so sieht das aus:

A. Erforderliche Ansichten für die Aufgaben

ClickUp verfügt über zwei erforderliche Ansichten für Aufgaben, die sich an jede Projektmanagement-Methodik anpassen lassen und mehr Flexibilität bieten:

Board-Ansicht ClickUp's Ansicht des Boards ist die perfekte agile Ansicht für ein Kanban Team.

Sie können sie sogar als Scrum Board oder Kanban Board verwenden, um Aufgaben schnell zu verschieben und mit den agilen Entwicklungsprinzipien Schritt zu halten.

Sie brauchen nur einen kurzen Blick auf Ihre Aufgaben-Boards zu werfen, um herauszufinden, wo sich Ihre Projekte befinden, und können Aufgaben sofort verschieben.

Wir wetten, die Gerechtigkeitsliga hätte diese Ansicht geliebt, um alle ihre Aufgaben blitzschnell nachverfolgen zu können!

Geddit?

Flash, wie die Superhelden.

Entschuldigung.

Listenansicht

Diese Ansicht ist ideal für Projektmanager, die ihre Arbeit mit GTD-ähnlichen Listen erledigen.

In dieser Ansicht werden die Aufgaben Ihres Teams in einer einfachen Checkliste aufgelistet. Während Ihr Team Fortschritte macht, kann es seine Aufgaben abhaken. Sobald sie erledigt sind, können sie einfach zum nächsten Sprint übergehen.

B. Box-Ansicht

Die Box-Ansicht ist die perfekte Ansicht für agile Teams. Sie bietet einen einfachen Überblick über alle Aufgaben, die Ihre agilen Teams in Arbeit haben.

Wie Sie diese Ansicht für Agile_ _und Scrum Teams verwenden können:

Projektmanager und Scrum-Master können sich damit einen abschließenden Überblick über alles verschaffen, was täglich entwickelt wird.

Da die Aufgaben des Sprints nach Mitarbeitern sortiert sind, können Projektmanager und Scrum Master sofort herausfinden, woran jedes Mitglied des Teams arbeitet.

C. Ansicht des Kalenders ClickUp's Ansicht des Kalenders

hilft Projektleitern, ihre Arbeit schnell zu planen und zu verwalten. Sie können alle anstehenden Aufgaben überprüfen und sich schnell auf sie vorbereiten.

Verwendung dieser Ansicht mit Agile und Scrum Teams:

Verwenden Sie diese Ansicht für Scrum-Ereignisse wie Sprint-Planung und Sprint-Retrospektive, um über Ihre anstehenden Aufgaben auf dem Laufenden zu bleiben. Sie können sie auch verwenden, um herauszufinden, wann Sie anfangen können, Elemente aus Ihrem Product Backlog hinzuzufügen und wann Sie Ihre Büropartys planen können!

Da es bei der agilen Methodik um Veränderungen und Anpassungen geht, kann ein Manager sogar zwischen den Ansichten des Kalenders umschalten.

Manager können ihren Kalender als:

Tage: , um die für ein bestimmtes Datum geplanten Aufgaben zu überprüfen

, um die für ein bestimmtes Datum geplanten Aufgaben zu überprüfen 4-Tage: zur Ansicht von Aufgaben in einem Zeitraum von vier Tagen

zur Ansicht von Aufgaben in einem Zeitraum von vier Tagen Woche: um den wöchentlichen Zeitplan für Scrum-Sprints zu überprüfen

um den wöchentlichen Zeitplan für Scrum-Sprints zu überprüfen Monatlich: um herauszufinden, wie Ihre Scrum Projekt Roadmap für den nächsten Monat aussieht

D. Ich-Modus

Der "Me" von ClickUp Modus hebt ausschließlich die Kommentare, Unteraufgaben und Listen von Aufgaben hervor, die Ihnen zugewiesen sind. Auf diese Weise minimieren Sie Ablenkungen und können sich besser auf Ihre nächste Aufgabe konzentrieren.

Sieht so aus, als würde jemand diese Ansicht mögen:

2. Behalten Sie den Überblick über Ihre Agile Sprints mit Sprint Listen

um Ihren _Agile-Prozess zu managen, brauchen Sie Sprint-Listen, richtig?

Zu erledigen ist das in ClickUp wie folgt:

ClickUp kann Checklisten aller Ihrer Projekte, Aufgaben und Unteraufgaben hinzufügen, um Sprint-Listen zu erstellen, die die lieferbaren Produkte für einen Sprint aufschlüsseln.

Zu erledigen ist lediglich das Abhaken von Elementen auf diesen Listen, während Sie zum nächsten Sprint übergehen.

Sie können sogar Scrum-Punkte zu jeder dieser Listen hinzufügen, um ein Element des Product Backlogs schnell abzuarbeiten. Da die Listen von ClickUp so einfach zu verstehen sind, sind sie auch der perfekte Weg für einen Agile Coach, seinem Team ein Kernprinzip zu erklären!

Scrum Master können diese Checklisten auch als Referenz in ihren Sprint Planungs- und Stand-up Meetings mit ihren Teams verwenden.

3. Visualisieren Sie Ihr Agile Scrum Projektmanagement mit Agile Dashboards ClickUp's Dashboards eignen sich perfekt für Übersichten auf höchster Ebene über Ihre Agile- und Scrum-Entwicklungsaufgaben. Sie können auch Ihre Sprint-Listen und Aufgaben zu diesem visuellen Rahmen hinzufügen, um Ihre Arbeit in Bearbeitung nachzuverfolgen.

und unterschätzen Sie nicht die Bedeutung von visuellen Hinweisen!

Könnten Sie sich vorstellen, dass Superhelden so beliebt wären, wenn sie alle auf 1000-seitigen Romanen basieren würden, anstatt auf Comics?

Hier ein genauerer Blick auf die verschiedenen Dinge, die Sie verfolgen können:

A. Diagramme zur Geschwindigkeit

Mit dem Velocity Diagramm von ClickUp können Sie schnell herausfinden, wie schnell Ihre Aufgaben abgeschlossen sind. Sie unterteilen Ihre Aufgaben in wöchentliche oder zweiwöchentliche Intervalle, deren durchschnittliche Geschwindigkeit hier angezeigt wird.

So können Sie sehen, was Ihr Team innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu erledigen in der Lage ist. So stellen Sie sicher, dass Sie nicht mehr abbeißen, als Sie kauen können, wozu die meisten Superhelden-Teams leider neigen.

Also ja, seien Sie kein Superhelden Team.

Seid schlauer.

Seien Sie ein agiles Team.

Mehr über_ erfahren Geschwindigkeitskarten !

B. Abbranddiagramme

Das Feature Burndown Diagramm von ClickUp zeigt Ihnen, wie gut Ihr Team im Vergleich zu einem Einzelziel abschneidet. Damit können Sie schnell erkennen, wie viel Arbeit Ihr Team noch vor sich hat.

So sieht das Diagramm aus:

Zielfortschritt: das ideale Fertigstellungstempo, das Sie benötigen, um Ihre Fristen einzuhalten

das ideale Fertigstellungstempo, das Sie benötigen, um Ihre Fristen einzuhalten Geplanter Fortschritt: Ihre aktuelle Tendenzrate auf der Grundlage der derzeit fertiggestellten Aufgaben

Ihre aktuelle Tendenzrate auf der Grundlage der derzeit fertiggestellten Aufgaben Aktiv: die tatsächliche Nummer der Aufgaben, die derzeit abgeschlossen sind

_Hinweis auf unseren umfassenden Artikel für mehr *Informationen über Burndown-Charts* .

C. Abbranddiagramme

Mit ClickUp's Abbrenndiagrammen, können Sie sehen, was in Ihrem Umfang fertiggestellt wurde.

Damit können Sie eine Übersicht über die gesamte bisher fertiggestellte Arbeit erstellen. Dies kann Ihr gesamtes Team motivieren, die Ziellinie zu erreichen.

Mehr über_ erfahren verbrennungsdiagramme !

D. Kumulative Flow Diagramme

Das Kumulative Flow Diagramm von ClickUp zeigt Ihnen den Fortschritt Ihres Scrum-Projekts im Laufe der Zeit. Ihre Aufgaben sind nach ihrem Status farblich kodiert, so dass Sie feststellen können, wo die Dinge stehen. Dies hilft Ihnen, Engpässe sofort zu erkennen und zu beheben!

Learn about_ kumulative flow charts .

sie wollen, dass Ihre Kommentare so schnell bearbeitet werden, wie Marvel Filme herausbringt!

So hilft ClickUp Ihnen:_

Mit ClickUp können Sie einen Kommentar sofort in eine Aufgabe umwandeln und sie einem Mitglied Ihres Teams zuweisen. Das Teammitglied erhält eine Benachrichtigung und die Aufgabe wird in seiner Ablage angezeigt, damit es sofort loslegen kann.

Sobald sie sich der Aufgabe angenommen haben, markieren sie den Kommentar einfach als erledigt, um unnötige Nachfragen zu vermeiden.

Die aktive Kommunikation im Team ist eines der wichtigsten Elemente eines jeden agilen Projekts.

Ihr Team braucht einen effektiven Weg, um Projekt-Updates schnell zu kommunizieren und während des Entwicklungsprozesses zusammenzuarbeiten. Dies ist besonders wichtig für dezentrale Teams, die nur über Videoanrufe von Angesicht zu Angesicht miteinander kommunizieren können.

So nutzen Sie es mit ClickUp:_

Alle ClickUp Aufgaben verfügen über einen eigenen Kommentarbereich, um Dateien und Ideen auszutauschen und die Zusammenarbeit im Team zu fördern. Teammitglieder können sogar Personen taggen und Projekt-Updates freigeben, um das Projekt am Laufen zu halten.

ClickUp auch integriert sich mit einer Vielzahl von Kommunikationstools , wie Slack und Zoom für eine erfolgreiche Projektkommunikation ist immer nur einen Klick entfernt!

6. Verwalten Sie unterschiedliche Phasen eines agilen Projekts mit Benutzerdefinierte Status Der agile Ansatz ist nicht mehr nur auf den Zyklus der Softwareentwicklung beschränkt.

Er kann auf den Vertrieb, das Marketing, das Design, das Superheldentum... praktisch auf alles angewendet werden!

aber nur weil man die gleiche Methodik für verschiedene Projekte verwenden kann, heißt das nicht, dass sie gleich sind

Da jedes Projekt sein eigenes Prozessdesign und seine eigenen Projektanforderungen hat, muss Ihr scrum management tool muss sich auch an diese anpassen.

Wie ClickUp Ihnen dabei hilft:

Standard-Tools für das Projektmanagement geben Ihnen in der Regel nur eine Reihe von Standard-Status für Projekte vor. Mit dem Projektmanagement-Programm von ClickUp können Sie diese benutzerdefiniert anpassen!

Auf diese Weise müssen Sie sich nicht mit Status begnügen, die nicht auf Ihre Projektanforderungen zugeschnitten sind.

warum sollte das ein Problem sein?

stellen Sie sich vor, Sie verwenden dieselben Status für Ihr Marketing und für Ihre Software _Entwicklungs Projekte!

Mit den Anpassbaren Status von ClickUp werden Sie dieses Problem nie haben.

Sie können so kreativ und detailliert werden, wie Sie wollen - "Editorial Review", "Beta System Testing ", "Wireframing", "Celebratory Pizza Party Stage " - es liegt ganz bei Ihnen!

Aber das ist noch nicht alles, was ClickUp zu bieten hat features !

Genauso wie man nie genug Marvel-Filme haben kann, bietet dieses leistungsstarke Agile Scrum tool tonnenweise andere Features, wie:

Automatisierung des Projektmanagements: Automatisieren Sie 50+ Aktionen oder erstellen Sie Ihre eigenen, um Scrum zu verbessernprozesseffizienz Prioritäten prioritäten: Zuweisung von Prioritäten für Aufgaben in einem Bereich zwischen niedrigster und höchster Priorität

Abhängigkeiten : einzelne Aufgaben in der richtigen Reihenfolge versuchen

ClickUp Ziele clickUp Goals: jedes Sprint-Ziel durch Aufteilung in kleinere Einzelziele einfach angehen

Pulse: Erfahren Sie, worauf sich Ihr Kanban Team im Moment am meisten konzentriert

Dokumente: Erstellen Sie einplan für das Projekt oder detaillierte Wissensdatenbanken einfach

Profile: Kennen Sie die Zuordnungen aller Rollen Ihres Scrum-Teams

Aufgaben-Checklisten : Verwalten Sie Ihr Sprint Backlog mit einfachen Zu erledigen-Listen

Erkennung von Kollaboration : erkennen, wenn jemand an der gleichen Aufgabe arbeitet wie Sie

Team Berichterstellung : Nachverfolgung der Echtzeit-Leistung Ihres remote oder internen Scrum Teams und analysieren Sie die Berichterstellung während Ihrer täglichen Scrum-, Sprint Review- oder Sprint Retrospective Meetings

Native Zeiterfassung native Time Tracking: Nachverfolgung der Zeit, die Ihre Agile Scrum Projekte und individuellen Aufgaben benötigen

Posteingang: eine abschließende Auflistung Ihrer vergangenen, aktuellen und anstehenden Aufgaben

MindMaps: Erstellen Sie kostenlose Formular Mind Maps, um Ihre Projektideen visuell zu organisieren

Fazit

Agile und Scrum sind zwar beide sehr praktische Projektmanagement-Methoden, aber sie unterscheiden sich doch leicht.

Die richtige Wahl zwischen Scrum und Agile hängt von Ihrem Projekt, Ihrem Team und Ihrem Managementstil ab.

Unabhängig davon, für welchen Managementansatz Sie sich entscheiden, benötigen Sie jedoch ein Projektmanagement tool, um Ihre Aktivitäten zu verwalten.

Deshalb ist ClickUp, das für Agile und Scrum-Teams entwickelt wurde, das perfekte Tool für Sie!

Es hat alles, was Sie brauchen, also warum nicht heute noch anmelden und bringen Sie Ihre Projekte so zuverlässig durch, wie Ihre bevorzugten Superhelden die Schurken!