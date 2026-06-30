Die beste Software für die Planung von Ereignissen im Jahr 2026

Veranstaltungsplanungssoftware scheint auf den ersten Blick eine einzige Kategorie zu sein – bis Ihre erste Veranstaltung beweist, dass es zwei sind. Die eine Kategorie kümmert sich um interne Abläufe: Zeitleisten, Koordination der Dienstleister, Budgets und Genehmigungen. Die andere Kategorie verwaltet das Teilnehmererlebnis: Anmeldung, Ticketverkauf, Check-in und Einbindung. Die Wahl der falschen Kategorie führt zu Problemen, die Sie erst in der Woche vor Beginn Ihres Ereignisses entdecken werden.

Dieser Leitfaden kürt keinen einzigen Sieger. Er listet die zehn besten Programme für die Planung von Ereignissen danach auf, welche Aufgabenbereiche sie jeweils abdecken und wo ihre Grenzen liegen.

Die beste Veranstaltungsplanungssoftware für Teams mit hohem Koordinationsaufwand ist ClickUp, Cvent für Unternehmenskonferenzen, Eventbrite für den öffentlichen Ticketverkauf und Planning Pod für Veranstaltungsorte. Es gibt keinen universellen Sieger, sondern nur die Lösung, die am besten zu Ihrer wichtigsten operativen Lücke passt. Sobald Sie diese identifiziert haben, ist die Auswahl des richtigen Veranstaltungsplanungstools ganz einfach.

Worauf sollten Sie bei einer Software für die Planung von Ereignissen achten?

Achten Sie bei einer leistungsstarken Veranstaltungsplanungssoftware auf diese fünf Aspekte: klare Zuständigkeiten für Aufgaben, Sichtbarkeit im Kalender, Nachverfolgung von Anbietern und Gästen, nützliche Automatisierungsfunktionen sowie Tools für Teilnehmer, falls Sie öffentliche Ereignisse durchführen.

Hier sind die Punkte, auf die Sie im Detail achten sollten:

Eigentümerschaft für Aufgaben: Jede Aufgabe hat einen namentlich benannten Eigentümer, sodass nichts zwischen den Stühlen bleibt

Kalender-Sichtbarkeit: Sie sehen Zeitleisten, Fristen und den Status, ohne einen zweiten Bericht erstellen zu müssen

Nachverfolgung von Anbietern und Gästen: Anbieter, Sponsoren und Gästelisten sind an einem Ort zusammengefasst und nicht auf verschiedene Tabellen verteilt

Automatisierung: Erinnerungen und Status-Updates laufen von selbst ab, sodass Ihnen die routinemäßigen Aufgaben eines Administrators nicht mehr die ganze Woche rauben

Tools für Teilnehmer: Bei kostenpflichtigen oder öffentlichen Ereignissen stehen Ihnen außerdem Tools für Anmeldung, Ticketverkauf, Check-in und Berichterstellung nach dem Ereignis zur Verfügung.

Lesen Sie auch: Kostenlose Vorlagen und Checklisten für die Planung von Ereignissen in Excel und ClickUp

Die beste Software für die Planung von Ereignissen auf einen Blick

Tool Am besten geeignet für Besonderes Feature Preise* Wo es an seine Grenzen stößt Cvent Enterprise-Konferenzen und Veranstaltungen mit hohem Anmeldeaufwand Anbieternetzwerk mit über 340.000 Veranstaltungsorten, integrierten Ausschreibungen und Check-in vor Ort Benutzerdefinierte Preisgestaltung Geringe Benutzerfreundlichkeit; für das Setup ist in der Regel ein eigener Event-Ops-Manager erforderlich Whova Teilnehmerbindung bei Konferenzen und Messen All-in-One-App für Ereignisse: Networking, Programm und Erfassung von Aussteller-Leads Benutzerdefinierte Preisgestaltung Überflutung mit Push-Benachrichtigungen, keine integrierten Breakout-Räume, keine Veranstaltungsort-Suche Eventbrite Öffentliche Ereignisse mit Ticketverkauf und Entdeckung Der Discovery-Marktplatz präsentiert Ihr Ereignis aktiven Ticketkäufern Kostenlose Veröffentlichung; 3,7 % + 1,79 $ pro bezahltem Ticket + 2,9 % Bearbeitungsgebühr Keine Anbieter, kein Budget, keine Backoffice-Nachverfolgung Planning Pod Veranstaltungsorte, Hochzeiten und gastgewerbliche Betriebe Veranstaltungsmanagement-Suite: Grundrisse, Sitzpläne und Bankettbestellungen Benutzerdefinierte Preisgestaltung Die Nachverfolgung von Aufgaben erscheint Projektmanagern in Unternehmen oft umständlich ClickUp Komplexe Ereignisse in einem Workspace verwalten Aufgaben, Dokumente, Kalender, Formulare und Automatisierungen an einem Ort Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 7 $ pro Benutzer und Monat Keine integrierte Ticketfunktion, Anmeldeseite oder Check-in-Scanner Asana Terminorientierte Planung mit Abhängigkeiten Die automatische Terminkaskadierung verschiebt alle verknüpften Aufgaben, sobald eine davon in Verzug gerät Kostenlos; Starter-Paket 13,49 $, Advanced-Paket 30,49 $ pro Benutzer und Monat Die Ansicht der Zeitleiste ist nur im kostenpflichtigen Tarif verfügbar; kein Ticketverkauf monday.com Visuelle, individuell anpassbare Planung für Ereignisse Vollständig anpassbare Boards sowie kostenlose Plätze für Gäste für Anbieter und Sponsoren Kostenlos; Basic 12 $, Standard 14 $, Pro 24 $ pro Benutzer und Monat Ereignisse planen, aber nicht durchführen; Obergrenze von 250 Automatisierungen/Monat im Standard-Tarif Trello Einfache Nachverfolgung von Aufgaben für Ereignisse Die Butler-Automatisierung ist in jedem Plan enthalten, auch im kostenlosen. Free; Standard 5 $, Premium 10 $, Enterprise 17,50 $ pro Benutzer und Monat Keine integrierten Dashboards für Budgets oder Workload; Schwächen bei komplexen Zeitleisten Basecamp Einfache Teamzusammenarbeit rund um Ereignisse Hill-Diagramme zeigen, ob die Arbeit gerade ausgearbeitet oder bereits umgesetzt wird Kostenlos; Pro 15 $ pro Benutzer und Monat, Pro Unlimited 299 $ pro Monat (jährliche Abrechnung) Keine Abhängigkeiten, Zeiterfassung oder Planung der Kapazität Zoom Events Virtuelle Ereignisse und Webinare Eine vertraute Video-Benutzeroberfläche, mit der die Gäste bereits vertraut sind Webinare 89 $/Monat, Webinare Plus 99 $/Monat, Ereignisse 149 $/Monat Es ist nicht möglich, Abzeichen zu drucken oder physische Stände zu betreiben

So bewerten wir Software bei ClickUp Unser Team arbeitet nach einem transparenten, wissenschaftlich fundierten und herstellerunabhängigen Verfahren, sodass Sie darauf vertrauen können, dass unsere Empfehlungen auf dem tatsächlichen Wert des Produkts basieren. Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht darüber, wie wir bei ClickUp Software bewerten.

Die beste Software für die Planung von Ereignissen zum Ausprobieren

Zehn Tools haben es auf diese Liste geschafft: Cvent, Whova, Eventbrite, Planning Pod, ClickUp, Asana, monday.com, Trello, Basecamp und Zoom Events.

Jede Lösung deckt einen anderen Bereich der Organisation und Planung von Ereignissen ab und hat bei den übrigen Aspekten ihre Schwächen. Jede der unten aufgeführten Optionen wird nach dem gleichen Schema bewertet: Was sie am besten kann, wo ihre Grenzen liegen und für wen sie nicht geeignet ist.

1. Cvent (Am besten geeignet für Konferenzen von Unternehmen und Veranstaltungen mit hohem Anmeldeaufkommen)

via Cvent

Cvent ist eine Veranstaltungsmanagement-Plattform für Unternehmen, die den gesamten Zyklus der Ereignisse abdeckt – von der Suche nach Veranstaltungsorten und der Anmeldung über die Teilnehmerbindung und die Abzeichen bis hin zur Analyse nach dem Ereignis. Cvent ist einer der etabliertesten Anbieter in diesem Bereich und richtet sich an große Organisationen und Verbände. Es ist das Tool der Wahl für spezialisierte Teams, die regelmäßig stattfindende oder groß angelegte Konferenzen, Messen und Firmenveranstaltungen organisieren.

Die Lösung integriert Goldcast für KI-gestützte Videobearbeitung, ON24 für Webinare sowie umfassende Anbindungen an CRM- und Marketing-Tools wie Salesforce. Mit diesen Schnittstellen können Sie das gesamte Ereignis von Anfang bis Ende an einem Ort abwickeln.

Die Plattform bewältigt komplexe Logistik vor Ort besser als die meisten einfachen Projekt-Dashboards. Sie können vollständig an Ihre Marke angepasste Anmeldeseiten erstellen und die mobile App „Attendee Hub“ einsetzen. Außerdem verfügt sie über ein integriertes Anbieternetzwerk mit über 340.000 Veranstaltungsorten. Das bedeutet, dass Sie Ausschreibungen versenden und Veranstaltungsorte direkt über die Software buchen können. Cvent ist die erste Wahl für Teams, die sich voll und ganz für Ereignisse engagieren und mehr Wert auf Tiefe als auf Einfachheit legen.

Wichtigste Features und Highlights

Cvent-Anbieternetzwerk: Suchen Sie Veranstaltungsorte und verwalten Sie Ausschreibungen für Standorte weltweit

Anmeldung bei der Ankunft: Nutzen Sie Check-in-Kiosks vor Ort und den Druck von Abzeichen in Echtzeit, um lange Warteschlangen zu vermeiden

Teilnehmer-Hub: Stellen Sie Ihren Gästen eine benutzerdefinierte mobile App zur Verfügung und bieten Sie der Unternehmensleitung gleichzeitig eine umfassende Nachverfolgung der Daten des Ereignisses.

Preise

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen

G2: 4,3/5 (über 4.200 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 900 Bewertungen)

Wo Cvent Schwächen aufweist: Die Software erhält eine niedrige Bewertung hinsichtlich der Benutzerfreundlichkeit. Für die korrekte Einstellung ist in der Regel ein eigens dafür zuständiger Manager für Ereignisse erforderlich. Cvent sollten Sie meiden, wenn: Sie ein einzelnes kleines Ereignis organisieren oder eine einfache Lösung suchen. Für Ereignisse in Unternehmen gibt es jedoch kaum eine Plattform, die an die Bandbreite von Cvent heranreicht. Tools wie Whova oder Eventbrite bieten Ihnen die grundlegenden Features für Teilnehmer, die Sie benötigen, ohne den hohen Aufwand, der bei Lösungen für Unternehmen entsteht.

Was sagen echte Benutzer über Cvent?

Lesen Sie, was dieser G2-Rezensent über Cvent denkt:

Diese Plattform hat mir viel Zeit gespart. Der Umstieg von Attendee Hub war einfach, und ich nutze sie monatlich entsprechend meinem Webinar-Zeitplan. Der technische Support ist immer erreichbar und gibt mir bei Bedarf hervorragende Tipps zu meinen Fragen. Unsere Salesforce-Integration funktioniert reibungslos, sobald sich Teilnehmer an Ereignissen anmelden.

Diese Plattform hat mir viel Zeit gespart. Der Umstieg von Attendee Hub war einfach, und ich nutze sie monatlich entsprechend meinem Webinar-Zeitplan. Der technische Support ist immer erreichbar und gibt mir bei Bedarf hervorragende Tipps zu meinen Fragen. Unsere Salesforce-Integration funktioniert reibungslos, sobald sich Teilnehmer an Ereignissen anmelden.

Wenn Sie im Bereich der Veranstaltungsplanung tätig sind, haben Sie die Qual der Wahl. Der weltweite Markt für Veranstaltungsmanagement-Software wird voraussichtlich bis 2030 auf 39,6 Mrd. US-Dollar wachsen – bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 13,2 % – in einer Branche, die bis dahin einen Wert von sage und schreibe 3,4 Billionen US-Dollar erreichen wird.

2. Whova (Am besten geeignet für die Einbindung der Teilnehmer bei Konferenzen und Messen)

via Whova

Whova ist eine Plattform für Veranstaltungsmanagement und Teilnehmerbindung, die vor allem für ihre hoch bewertete App für Ereignisse bekannt ist. Der Schwerpunkt liegt auf der Vernetzung der Teilnehmer, den Tagesordnungen und der Einbindung der Teilnehmer bei Konferenzen und Fachveranstaltungen.

Whova stellt das Teilnehmererlebnis über die interne Nachverfolgung und alles läuft über die App: das Programm, Referentenprofile, Live-Umfragen, Nachrichten und Community-Boards. Bei Konferenzen und Messen, bei denen Menschen zusammenkommen, um sich auszutauschen, zahlt sich dieser Fokus aus.

Whova eignet sich auch gut für Messen, insbesondere wenn die Erfassung von Aussteller-Leads wichtig ist. Aussteller scannen die Abzeichen per QR-Code und erfassen Leads am Stand direkt vor Ort. Im Vergleich zu Cvent ist Whova einfacher einzurichten und kostengünstiger, bietet jedoch keine umfassende Suche nach Veranstaltungsorten. Es ist eine solide Wahl für Präsenz-, virtuelle und hybride Ereignisse.

Wichtigste Features und Highlights

Gästeorientierte Event-App: Geben Sie den Teilnehmern Networking-Funktionen, Community-Boards und Live-Chat in die Hand

Tools für akademische Ereignisse : Verwalten Sie Anmeldung, Website, Abzeichen und die Übermittlung von Abstracts aus einer Hand

Erfassung von Aussteller-Leads: Ermöglichen Sie Sponsoren, Abzeichen zu scannen und so ihren Ertrag nachzuweisen

Preise

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen

G2: 4,8/5 (über 1.800 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 2.300 Bewertungen)

Wo Whova Schwächen zeigt: Veranstalter beklagen häufig, dass ihre Gäste mit automatisierten Push-Benachrichtigungen überflutet werden. Das Dashboard ist mit zahlreichen Features überladen, was zusätzlichen Schulungsaufwand erfordert, und den Tools für virtuelles Streaming fehlen native Breakout-Räume. Lassen Sie Whova links liegen, wenn: Sie eine kleine Veranstaltung mit weniger als 100 Teilnehmern organisieren, bei der es finanziell keinen Sinn macht, Gebühren für eine App in Konferenzqualität zu zahlen. Sie sollten Whova ebenfalls meiden, wenn Ihr Projekt die Suche nach Veranstaltungsorten und umfassende Finanzkontrollen erfordert.

Was sagen echte Benutzer über Whova?

So urteilt ein G2-Rezensent über Whova:

Die Möglichkeit, meine eigene Tagesordnung zu erstellen; die Funktion, den QR-Code der Teilnehmer zu scannen, um Kontaktdaten zu erfassen; ein Bereich für Notizen; eine detaillierte Tagesordnung mit Themenübersicht; Rauminformationen, die mit einer Karte verknüpft sind. Außerdem das Community-Meeting, um Gelegenheiten zur Verbindung zu freigeben. Mir gefällt, dass die Info auch nach Ende des Ereignisses in der App verfügbar ist.

Die Möglichkeit, meine eigene Tagesordnung zu erstellen; die Funktion, den QR-Code der Teilnehmer zu scannen, um Kontaktdaten zu erfassen; ein Bereich für Notizen; eine detaillierte Tagesordnung mit Themenübersicht; Raumangaben, die mit einer Karte verknüpft sind. Außerdem das Community-Meeting, um Gelegenheiten zur Verbindung zu freigeben. Mir gefällt, dass die Info auch nach Ende des Ereignisses in der App verfügbar ist.

3. Eventbrite (Am besten geeignet für öffentliche Ereignisse mit Ticketverkauf und zur Auffindbarkeit)

via Eventbrite

Entscheiden Sie sich für Eventbrite, um Tickets an die Öffentlichkeit zu verkaufen. Die Plattform hat die Funktion, Ihre Veranstaltung einem Publikum zu präsentieren, das aktiv nach Erlebnissen sucht. Tatsächlich ist Eventbrite wohl der bekannteste Name im Bereich des Self-Service-Veranstaltungs-Ticketverkaufs und stellt eine Verbindung zwischen Veranstaltern und einem integrierten Marktplatz mit Millionen von einzigartigen Käufern her. Die Plattform wurde speziell für öffentliche, verbraucherorientierte Ereignisse entwickelt, bei denen die Auffindbarkeit und der schnelle Ticketverkauf wichtiger sind als komplexe Logistik.

Das Setup einer Veranstaltungsseite dauert nur wenige Minuten und erfordert keine technischen Kenntnisse. Sie können eine Seite innerhalb weniger Minuten online stellen und sofort von den integrierten Tools für den Bezahlvorgang, das Scannen an der Tür und den E-Mail-Versand profitieren. Mit Eventbrite können Sie außerdem kostenlose Veranstaltungen ohne Plattformgebühren veröffentlichen und bei Bedarf kostenpflichtige Veranstaltungen mit gestaffelten Ticketpreisen, Aktionscodes und reservierten Plätzen durchführen.

Eventbrite lässt sich zudem mit Facebook integrieren, sodass Teilnehmer Ereignisse entdecken und Tickets kaufen können, ohne die Plattform verlassen zu müssen. Die Veranstalter-App unterstützt außerdem einen zuverlässigen QR-Check-in am Eingang.

Wichtigste Features und Highlights

Discovery-Marktplatz: Erreichen Sie Menschen, die bereits auf der Suche sind, und verkaufen Sie Tickets ohne Werbeausgaben

Optimierter Bezahlvorgang: Richten Sie innerhalb weniger Minuten eine vertrauenswürdige, für Mobilgeräte optimierte Seite für die Zahlung ein

Scannen unterwegs: Lassen Sie Gäste am Eingang schnell mit einer nativen Smartphone-Scan-App herein

Preise

Kostenlose Ereignisse

Bezahlte Tickets: 3,7 % + 1,79 $ Servicegebühr pro Ticket

Zahlung: 2,9 % pro Bestellung

Bewertungen

G2: 4,3/5 (über 850 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 5.700 Bewertungen)

Wo Eventbrite Schwächen zeigt: Die Nachverfolgung von Lieferantenverträgen, der Workload des Teams oder Budgetgenehmigungen gehört nicht zu seinen Aufgaben. Sie müssen Ihre Planung vor dem Ereignis anderweitig erledigen. Verzichten Sie auf Eventbrite, wenn: Sie private Meetings, interne Schulungen oder Ereignisse nur für geladene Gäste durchführen. Ein tool für private Anmeldungen bietet Ihnen mehr Kontrolle ohne Marktplatzgebühren.

Was sagen echte Benutzer über Eventbrite?

Ein G2-Rezensent hat seine Erfahrungen mit Eventbrite freigegeben:

Da die Seiten für Ereignisse anpassbar und einfach zu erstellen sind, wirken sie professionell. Mithilfe der vielseitig einsetzbaren Seiten für Ereignisse können wir auch ohne die Unterstützung eines professionellen Designers einen guten ersten Eindruck hinterlassen. Die integrierten Features für Aktionen und die Funktionen zum Teilen in sozialen Medien haben sich ebenfalls als vorteilhafte Ergänzung erwiesen, da sie uns dabei geholfen haben, ein breiteres Publikum zu erreichen und den Ticketverkauf mit minimalem Aufwand und ohne den Einsatz weiterer Marketingressourcen zu fördern.

Da die Seiten für Ereignisse anpassbar und einfach zu erstellen sind, wirken sie professionell. Mithilfe der vielseitig einsetzbaren Seiten für Ereignisse können wir auch ohne die Unterstützung eines professionellen Designers einen guten ersten Eindruck hinterlassen. Die integrierten Features für Aktionen und die Funktionen zum Teilen in sozialen Medien haben sich ebenfalls als nützliche Ergänzung erwiesen, da sie uns dabei geholfen haben, ein breiteres Publikum zu erreichen und den Ticketverkauf mit minimalem Aufwand und ohne den Einsatz weiterer Marketingressourcen zu fördern.

4. Planning Pod (Am besten geeignet für Veranstaltungsorte, Hochzeiten und Betriebe im Gastgewerbe)

via Planning Pod

Planning Pod wurde in erster Linie für Veranstaltungsorte und professionelle Veranstalter sowie Anbieter im Gastgewerbe entwickelt und vereint die Erfassung von Interessenten, den Buchungskalender, Grundrisse, BEOs, Angebote, Verträge, Zahlungen und die Berichterstellung in einem System.

Veranstaltungsorte und Hochzeitsplaner arbeiten anders als Software-Teams, und Planning Pod ist ideal für sie geeignet. Es verwaltet den Veranstaltungsort wie ein Geschäft. Da Ihre Leads, Ihr Buchungskalender und Ihre unterzeichneten Verträge in einer Datei gespeichert sind, bleibt die Vertriebspipeline stets mit dem Kalender für Ereignisse verknüpft.

Planning Pod verfügt über ein umfangreiches, integriertes Toolset (über 40 Tools), das eine ganze Reihe separater Apps ersetzt. Sie können Grundrisse zeichnen, Sitzpläne erstellen und Bestellungen für Bankettveranstaltungen für die Küche und das Servicepersonal ausdrucken. Leads werden von The Knot und WeddingWire weitergeleitet, und Rechnungen werden mit QuickBooks synchronisiert, sodass das gesamte Buchungsgeschäft an einem Ort abgewickelt wird.

Wichtigste Features und Highlights

Pauschal-Abonnement: Keine Gebühren pro Ticket, dazu integrierte Prozesse für die Zahlung und individuell gestaltbare Client-Portale

Kundensupport: Viele Benutzer loben das Support-Team von Planning Pod und dessen schnelle Reaktion auf Feature-Anfragen

Integrierte Vertriebsdaten: Speichern Sie Angebote, Verträge und Rechnungen pro Buchung an einem Ort

Kundenportale mit Ihrem Branding: Ermöglichen Sie Ihren Clients, Ansichten von Layouts einzusehen, Dokumente zu unterzeichnen und Zahlungen an einem Ort zu tätigen

Preise

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen

G2: Zu wenige Bewertungen

Capterra: 4,3/5 (über 20 Bewertungen)

Wo Planning Pod Schwächen zeigt: Das Produkt und der Support sind ganz klar auf das Gastgewerbe ausgerichtet. Dieser Fokus ist zwar die Stärke des Produkts, doch Projektmanager im Projektmanagement empfinden die Nachverfolgung der Aufgaben als umständlich. Überspringen Sie Planning Pod, wenn: Sie interne Firmenereignisse oder Marketingkampagnen durchführen. Ein flexibles Arbeitstool bietet diesen Teams mehr Spielraum.

Was sagen echte Benutzer über Planning Pod?

Erfahren Sie, wie Planning Pod einen Capterra-Rezensenten behandelt hat, der kein Ereignisplaner ist:

Ich bin kein Eventplaner, aber mit Planning Pod war die Planung, Organisation und Durchführung eines professionellen Ereignisses für über 150 Teilnehmer unglaublich EINFACH! Die Anmeldung und der Ticketverkauf, die Budgetierung, die Rechnungsstellung, Verträge, die E-Mail-Kommunikation, die Erstellung von Vorlagen, die Teilnehmerliste, der Saalplan, To-Do-Listen mit der Möglichkeit, Personen zuzuweisen und Dokumente hochzuladen, das Programm, die Website, die Erhebung von Umfragen … Ich kann gar nicht in Worte fassen, was für eine große Hilfe Planning Pod für das Konferenzkomitee meiner gemeinnützigen, ehrenamtlich tätigen Organisation ist!!!

Ich bin kein Eventplaner, aber mit Planning Pod war die Planung, Organisation und Durchführung eines professionellen Ereignisses für über 150 Teilnehmer unglaublich EINFACH! Die Anmeldung und der Ticketverkauf, die Budgetierung, die Rechnungsstellung, Verträge, die E-Mail-Kommunikation, die Erstellung von Vorlagen, die Teilnehmerliste, der Saalplan, To-Do-Listen mit der Möglichkeit, Personen zuzuweisen und Dokumente hochzuladen, das Programm, die Website, die Erhebung von Umfragen … Ich kann gar nicht in Worte fassen, was für eine große Hilfe Planning Pod für das Konferenzkomitee meiner gemeinnützigen, ehrenamtlich tätigen Organisation ist!!!

Lesen Sie auch: Die beste Software für das Management von Ereignissen

5. ClickUp (Am besten geeignet für die Abwicklung komplexer Ereignisse in einem Workspace)

Kostenlose Vorlage herunterladen Verwalten Sie Ihre Ereignisse von Anfang bis Ende in ClickUp

ClickUp eignet sich am besten als zentrale Planungs- und Koordinationsplattform für ein Ereignis. Hier kommt das Ereignis zusammen, noch bevor die ersten Gäste eintreffen – die Zeitleiste, die Liste der Lieferanten, das Budget sowie die Aufgabenübergaben zwischen Marketing, Logistik und Produktion. Alles in einem Workspace, statt verstreut in Tabellenkalkulationen und E-Mail-Threads.

Jede Aufgabe kann benutzerdefinierte Felder für Budgetposten, den Status von Lieferantenverträgen, Bestätigungstermine von Referenten oder die Teilnehmerzahlen der Gästeliste enthalten. Auf diese Weise dient eine einzige Board- oder Tabellenansicht gleichzeitig als Ihr Veranstaltungs-Tracker, ohne dass Sie eine separate Tabelle benötigen.

Wechseln Sie zur Gantt-Ansicht, um die gesamte Zeitleiste mit Abhängigkeiten zu sehen; wechseln Sie zur Kalenderansicht, um zu sehen, was diese Woche ansteht. Es sind dieselben zugrunde liegenden Daten, nur aus einer anderen Perspektive.

ClickUp-Formulare erfassen Anfragen und leiten sie direkt in Ihre Pipeline weiter, wobei der zuständige Mitarbeiter, der Status und das Fälligkeitsdatum bereits eingestellt sind. Von dort übernehmen ClickUp-Automatisierungen die Routineaufgaben: Sie weisen Aufgaben bei Statusänderungen neu zu oder leiten eine fertiggestellte Genehmigung in die nächste Phase weiter, ohne dass jemand eine Schaltfläche drücken muss.

Wichtigste Features und Highlights

Echtzeit-Analysen: Erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Erstellen Sie ein benutzerdefiniertes ClickUp-Dashboard , das den Budgetverbrauch, die Abschlussquoten für Aufgaben und den Status der Dienstleister für alle laufenden Ereignisse visualisiert.

Automatisieren Sie mit integrierter KI: Erstellen Sie kontextbezogene Beschreibungen der Ereignisse und generieren Sie Aktionselemente nach dem Ereignis mit Erstellen Sie kontextbezogene Beschreibungen der Ereignisse und generieren Sie Aktionselemente nach dem Ereignis mit ClickUp Brain

Im Workflow eingebettete Dokumente: Hängen Sie Ablaufnotizen, Kreativ-Briefings und Nachberichte direkt an die Aufgaben an, die sie unterstützen, indem Sie Hängen Sie Ablaufnotizen, Kreativ-Briefings und Nachberichte direkt an die Aufgaben an, die sie unterstützen, indem Sie ClickUp Docs nutzen.

Preise

Bewertungen

G2 : 4,6/5 (über 12.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.400 Bewertungen)

Wo ClickUp Schwächen aufweist: Es gibt keine integrierte Ticketvergabe, keinen Tool zur Erstellung von Anmeldeseiten und keinen Scanner für den Teilnehmer-Check-in. Teams, die große öffentliche Ereignisse durchführen, benötigen weiterhin eine spezielle Front-of-House-Lösung. Überspringen Sie ClickUp, wenn: Sie Tausende von öffentlichen Tickets verkaufen und die Erreichbarkeit über Marktplätze oder den Druck von Abzeichen vor Ort als Hauptfunktion benötigen. Für diese Aufgaben sollten Sie mit Eventbrite oder Cvent beginnen und Ihre Backoffice-Koordination parallel dazu in ClickUp abwickeln.

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Lesen Sie die Bewertung dieses Managers für Ereignisse auf G2 zu ClickUp:

Ich nutze ClickUp für mein Veranstaltungsmanagement und es hilft mir dabei, meine eigene To-do-Liste zu verwalten und gleichzeitig den Überblick darüber zu behalten, woran mein Team gerade arbeitet. ClickUp baut Kommunikationssilos ab und ermöglicht es mir, Projektfortschritte und Herausforderungen im Team zu verstehen, ohne an Meetings teilnehmen zu müssen. Die Karte „Meine Aufgaben“ ist unverzichtbar, um meine täglichen Aufgaben zu verwalten und zu überwachen, wo ich in Verzug gerate. Ich finde das Feature „Posteingang“ äußerst hilfreich, um Nachrichten zu bearbeiten und über Aufgaben auf dem Laufenden zu bleiben, die ich als Beobachter beobachte, ohne meine Liste „Meine Aufgaben“ zu überladen.

Ich nutze ClickUp für mein Veranstaltungsmanagement und es hilft mir dabei, meine eigene To-do-Liste zu verwalten und gleichzeitig den Überblick darüber zu behalten, woran mein Team gerade arbeitet. ClickUp baut Kommunikationssilos ab und ermöglicht es mir, Projektfortschritte und Herausforderungen im Team zu verstehen, ohne an Meetings teilnehmen zu müssen. Die Karte „Meine Aufgaben“ ist unverzichtbar, um meine täglichen Aufgaben zu verwalten und zu überwachen, wo ich in Verzug gerate. Ich finde das Feature „Posteingang“ äußerst hilfreich, um Nachrichten zu bearbeiten und über Aufgaben auf dem Laufenden zu bleiben, die ich als Beobachter beobachte, ohne meine Liste „Meine Aufgaben“ zu überladen.

Der ClickUp-Kunde Convene beschreibt, wie er ClickUp nutzt, um alle Aspekte eines Ereignisses zu verwalten – von der Technik über das Catering bis hin zum Service.

6. Asana (Am besten geeignet für terminorientierte Planung von Ereignissen mit Abhängigkeiten)

via Asana

Asana ist, genau wie ClickUp, eine Arbeitsmanagement-Plattform, die zwar nicht speziell auf Veranstaltungssoftware ausgerichtet ist, aber häufig zur Abwicklung der projektbezogenen Aspekte von Ereignissen genutzt wird: Aufgaben, Zeitleisten, Eigentümer und teamübergreifende Koordination.

Asana ist speziell für straffe, miteinander verknüpfte Ereignisse konzipiert. Seine größte Stärke ist die automatische Terminverschiebung. Wenn ein Dienstleister eine Frist versäumt, verschiebt Asana automatisch alle mit diesem Dienstleister verbundenen Aufgaben entsprechend nach hinten. So ersparen Sie sich die manuelle Änderung Dutzender Termine in Ihrem Kalender.

Im Vergleich zu monday.com bietet Asana eine funktionsreichere kostenlose Version, mit der Sie die grundlegenden Funktionen des Projektmanagements testen können, bevor Sie ein Upgrade durchführen. Außerdem analysiert die neue KI die Verlaufsdaten Ihres Teams, um Projekte zu identifizieren, die hinter dem Zeitplan zurückliegen. Es gibt zudem ein Tool für die Prüfung, mit dem Ihr Team Veranstaltungsbeschilderungen in eine Aufgabe einfügen und diese ohne eine einzige E-Mail freigeben kann.

Wichtigste Features und Highlights

Automatische Terminanpassung: Verschieben Sie einen Termin, und alle mit ihm verknüpften Aufgaben passen sich automatisch an.

Vorausschauende Risikoerkennung: Analysieren Sie vergangene Daten zu Ereignissen, um bevorstehende Projektegpässe abzuschätzen.

Freigabe von Materialien direkt in der App: Prüfen, kommentieren und genehmigen Sie Materialien für Ereignisse direkt im Thread der Aufgabe

Preise

Privat: Kostenlos

Starter: 13,49 $/Monat/Benutzer

Advanced : 30,49 $/Monat/Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen

G2: 4,4/5 (über 13.400 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 13.000 Bewertungen)

Wo Asana Schwächen zeigt: Das Preismodell ist für wachsende Teams nachteilig. Sie müssen den Starter-Plan erwerben, nur um die Ansicht der Zeitleiste nutzen zu können. Außerdem benötigen Sie den Advanced-Plan für die Nachverfolgung von Zielen und Portfolios mit mehreren Ereignissen. Es gibt auch keine integrierten Features für Ereignisse (Anmeldung, Ticketverkauf, Teilnehmerverwaltung), sodass Sie Asana mit einem speziellen Tool kombinieren müssen. Asana sollten Sie meiden, wenn: Sie ein großes Team mit knappem Budget leiten, da monday.com hier mehr für Ihr Geld bietet. Außerdem können damit keine Tickets am Eingang gescannt werden.

Was sagen echte Benutzer über Asana?

Dieser G2-Rezensent gibt seine Eindrücke zu Asana frei:

Ich weiß gar nicht, wie man ohne Asana arbeiten kann. Ich liebe die Zusammenarbeit – die Möglichkeit, Aufgaben gleichzeitig mehreren Kollegen zuzuweisen, die Projektorganisation, die Nutzung für die Planung von Ereignissen und die Vorlagen. Ich nutze es täglich und hätte ohne Asana einen unproduktiven Arbeitstag.

Ich weiß gar nicht, wie man ohne Asana arbeiten kann. Ich liebe die Zusammenarbeit – die Möglichkeit, Aufgaben gleichzeitig mehreren Kollegen zuzuweisen, die Projektorganisation, die Nutzung für die Planung von Ereignissen und die Vorlagen. Ich nutze es täglich und hätte ohne Asana einen unproduktiven Arbeitstag.

7. monday.com (Am besten geeignet für visuelle, individuell anpassbare Planung von Ereignissen)

monday.com dient, ähnlich wie ClickUp und Asana, eher als Koordinationswerkzeug und Logistikhub denn als Anmeldeplattform. Es handelt sich um ein flexibles „Work OS“, mit dem Sie die Logistik für Ereignisse wie Anbieter, Budgets, Zeitpläne und Aufgaben planen und verfolgen können.

Die äußerst anschaulichen, anpassbaren Boards von monday.com sind perfekt, wenn Sie mit farbcodierten Tabellen, Zeitleisten und visuellen Dashboards arbeiten. Damit können Sie Ihren Workspace für Ereignisse von Grund auf neu gestalten. Sie können alles nachverfolgen – von Budgetgenehmigungen bis hin dazu, welche Anbieter welche Aufgaben blockieren –, ganz genau so, wie Sie es möchten.

Die neue „Digital Workforce“ nutzt intelligente Agenten, um eingehende Anfragen automatisch zu sortieren und die Workload Ihres Teams auszugleichen, wenn sich der Kalender für Ereignisse füllt. Das Beste für Veranstaltungsplaner? Sie müssen keine Plätze für Clients erwerben. Sie können Anbieter, Sponsoren und Interessengruppen direkt als kostenlose Gäste in Ihr Projekt einbinden.

Wichtigste Features und Highlights

Anpassungen der Boards: Kombinieren Sie benutzerdefinierte Felder mit Kanban-, Kalender-, Zeitleiste- und Kartenansichten

Kostenlose externe Zusammenarbeit: Laden Sie Clients und Sponsoren in den Workspace ein, ohne zusätzliche Plätze erwerben zu müssen

Übersichten über mehrere Projekte: Zusammenfassen Sie Dashboards, um die Nachverfolgung von Terminen und Fortschritten bei mehreren Ereignissen gleichzeitig zu gewährleisten

Preise

Free

Basic: 12 $/Monat/Benutzer

Standard: 14 $/Monat/Benutzer

Pro: 24 $/Monat/Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen

G2: 4,7/5 (über 18.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 5.900 Bewertungen)

Wo monday.com Schwächen zeigt: Die Plattform plant Ereignisse, führt sie aber nicht durch, sodass für die Anmeldung und den Check-in andere Software benötigt wird. Der Standard-Tarif begrenzt zudem die Anzahl der Automatisierungen auf 250 pro Monat – eine Obergrenze, die in einer stressigen Woche schnell erreicht ist. Lassen Sie monday.com links liegen, wenn: Sie ein Zwei- oder Dreierteam sind, da Sie aufgrund der Mindestanzahl von drei Lizenzen für ungenutzte Plätze bezahlen müssen. Für Ticketverkauf und Check-in eignen sich Eventbrite oder Cvent besser.

Was sagen echte Benutzer über monday.com?

Erfahren Sie von diesem G2-Rezensenten mehr über das Setup von monday.com:

Die Einrichtung war einfach, und die Software hat uns dabei geholfen, Veranstaltungsanfragen nach unseren Hauptbereichen zu kategorisieren, wodurch die Ereignisse übersichtlich bleiben und unsere Planung verbessert wird. Im operativen Bereich minimiert sie Anfragen und Meetings vor Ort und erleichtert gleichzeitig die Nachverfolgung von Anfragen und deren Fertigstellung.

Die Einrichtung war einfach, und die Software hat uns dabei geholfen, Veranstaltungsanfragen nach unseren Hauptbereichen zu kategorisieren, wodurch die Ereignisse übersichtlich bleiben und unsere Planung verbessert wird. Im operativen Bereich minimiert sie Anfragen und Meetings vor Ort und erleichtert gleichzeitig die Nachverfolgung von Anfragen und deren Fertigstellung.

8. Trello (Am besten geeignet für die einfache Nachverfolgung von Aufgaben zur Organisation von Ereignissen)

via Trello

Trello macht es einfach mit Boards, Listen und Karten, die sich perfekt für kleinere Ereignisse eignen. Ihr Team hat den Umgang damit innerhalb weniger Minuten im Griff, was den Einarbeitungsaufwand für Freiwillige und Aushilfskräfte minimiert. Sie schreiben eine Aufgabe auf eine Karte, ziehen sie im Laufe der Arbeit weiter und jeder sieht, wer für was zuständig ist.

Ein integriertes Tool namens „Butler“ ist in jedem Plan enthalten. Konfigurieren Sie es einmal, und es versendet automatisch Erinnerungen an Termine oder aktualisiert den Status von Karten. So entfallen wiederholende Verwaltungsaufgaben.

Und wenn Sie noch mehr Funktionen benötigen, bieten „Power-Ups“ flexible Integrationen und zusätzliche Funktionen.

Wichtigste Features und Highlights

Visuelle Kanban-Boards: So können Team-Mitglieder den Status jeder Aufgabe eines Ereignisses auf einen Blick erkennen

Butler-Automatisierung: Kümmert sich um Aktualisierungen von Aufgaben und Terminerinnerungen in allen Plänen

Atlassian Intelligence: Bereinigen Sie Text und extrahieren Sie direkte Aktionselemente aus Beschreibungen von Karten

Preise

Free

Standard: 5 $/Monat/Benutzer

Premium: 10 $/Monat/Benutzer

Unternehmen: 17,50 $/Monat/Benutzer

Bewertungen

G2: 4,4/5 (über 13.700 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 23.500 Bewertungen)

Wo Trello Schwächen zeigt: Es fehlen native Dashboards zur Nachverfolgung großer Veranstaltungsbudgets oder zur Verwaltung der gesamten Workload des Teams. Die Nachverfolgung komplexer Zeitleisten von Projekten, bei denen die Verzögerung eines einzigen Anbieters den gesamten Zeitplan zunichte machen kann, ist auf einem flachen Board-Layout sehr schwierig. Überspringen Sie Trello, wenn: Sie eine große, mehrtägige Konferenz mit komplexen Zeitleisten der Anbieter organisieren. Für solche Projekte benötigen Sie ein Tool für die Nachverfolgung wie ClickUp, Asana oder monday.com.

Was sagen echte Benutzer über Trello?

Erfahren Sie, was dieser G2-Rezensent an Trello schätzt:

Was mir an Trello am besten gefällt, ist, wie kinderleicht es ist, chaotische Planung von Ereignissen – wie das Jonglieren mit Referentenplänen, Sponsorenlisten und Teilnehmer-Checklisten für Konferenzen – in visuelle Boards mit Drag-and-Drop-Karten zu verwandeln, die jeder im Team auf einen Blick erfassen kann.

Was mir an Trello am besten gefällt, ist, wie kinderleicht es ist, chaotische Veranstaltungsplanung – wie das Jonglieren mit Referentenplänen, Sponsorenlisten und Teilnehmer-Checklisten für Konferenzen – in visuelle Boards mit Drag-and-Drop-Karten zu verwandeln, die jeder im Team auf einen Blick erfassen kann.

9. Basecamp (Am besten geeignet für die einfache Zusammenarbeit im Team rund um Ereignisse)

via Basecamp

Basecamp setzt auf Einfachheit für kleinere Teams, die gemeinsam Ereignisse planen. Nachrichten, Zeitpläne, Dateien und To-do-Listen sind alle an einem Ort zusammengefasst – ideal für Teams, denen eine klare Kommunikation wichtiger ist als der Aufbau komplexer Systeme. Sie können Clients, Auftragnehmer, Lieferanten und Sponsoren kostenlos in jedes Projekt einbinden, und der Pauschalpreis bleibt auch bei Wachstum unverändert.

Für den Fortschritt werden Hill-Diagramme verwendet. Diese zeigen auf einen Blick, ob sich ein Arbeitsergebnis noch in der Erkundungsphase befindet oder bereits auf die Fertigstellung zusteuert. Im Vergleich zu Trello gibt es hier bessere Nachrichtenfunktionen, dafür aber weniger Möglichkeiten, Aufgaben zu gestalten.

Wichtigste Features und Highlights

Zentraler Workspace: Verwalten Sie Ereignisse, Kalender und Aufgaben in einem einzigen Dashboard

Gästezugang inklusive: Beziehen Sie externe Anbieter und Clients in das Projekt ein, ohne zusätzliche Plätze erwerben zu müssen

Nachverfolgung des Fortschritts: Nutzen Sie Hill-Diagramme, um darzustellen, ob die Arbeit gerade geklärt oder aktiv umgesetzt wird

Preise

Free

Pro: 15 $/Monat/Benutzer

Pro Unlimited: 299 $/Monat, jährliche Abrechnung

Bewertungen

G2: 4,1/5 (über 5.300 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (über 14.300 Bewertungen)

Wo Basecamp Schwächen zeigt: Es lässt die Struktur vermissen, auf die komplexe Ereignisse angewiesen sind – es gibt keine Darstellung der Abhängigkeiten, keine Zeiterfassung und keine Planung der Kapazität. Das lockere Setup erschwert zudem später einen sauberen Datenexport. Lassen Sie Basecamp links liegen, wenn: Ihr Ereignis von verknüpften Zeitleisten und detaillierten Berichten abhängt. ClickUp oder monday.com bieten Ihnen diese Tiefe.

Was sagen echte Benutzer über Basecamp?

Hören Sie sich an, was dieser G2-Rezensent über Basecamp zu sagen hat:

Was mir an Basecamp am besten gefällt, ist, dass es komplexe, sich wiederholende Arbeiten überschaubar macht – ohne dass die Nutzung des Tools selbst zu einem zweiten Job wird (denn dafür hat niemand Zeit). Es war für unser begrenztes Abteilungsbudget erschwinglich. Es war eine eigenständige Lösung für unsere Abteilung, ließ sich aber problemlos in unsere verschiedenen Teams für Ereignisse und Projekte integrieren.

Was mir an Basecamp am besten gefällt, ist, dass es komplexe, sich wiederholende Arbeiten überschaubar macht – ohne dass die Nutzung des Tools selbst zu einem zweiten Job wird (denn dafür hat niemand Zeit). Es war für unser begrenztes Abteilungsbudget erschwinglich. Es war eine eigenständige Lösung für unsere Abteilung, ließ sich aber problemlos in unsere verschiedenen Teams für Ereignisse und Projekte integrieren.

10. Zoom Events (Am besten geeignet für virtuelle und Webinar-basierte Ereignisse)

Zoom Events ist die umfassende Plattform von Zoom für virtuelle und hybride Ereignisse, die auf der Videoinfrastruktur aufbaut, die die meisten Teams bereits kennen. Sie eignet sich für mehrtägige Konferenzen und Gipfeltreffen mit Anmeldung, Ticketverkauf, mehrteiligen Sitzungen, mehreren Programmsträngen und Networking und geht damit weit über ein einzelnes Webinar hinaus.

Zoom vermarktet das Angebot derzeit unter dem Namen „Zoom Events and Webinars“, wobei „Webinars“ die einfachere Variante für unkomplizierte Übertragungen und „Events“ für komplexere Anforderungen darstellt. Da die Teilnehmer wissen, wie man an einem Anruf teilnimmt und wo sich die Schaltfläche zur Stummschaltung befindet, bleibt die technische Panik am Tag des Ereignisses aus. Das macht die Lösung zu einer sicheren Wahl für Online-Workshops, Gipfeltreffen und Webinare.

Die Software kann jedoch mehr als nur Anrufe zu vermitteln. Sie können einen hub für ein mehrtägiges Programm einrichten, eine Chat-Lobby zum Netzwerken eröffnen und Live-Frage-und-Antwort-Runden durchführen – natürlich alles virtuell. Außerdem übernimmt sie die Berichterstellung für Ticketverkäufe und Teilnehmerzahlen, sodass Sie nach Ende des Streams sehen können, was gut funktioniert hat.

Wichtigste Features und Highlights

Hohe Zuverlässigkeit: Zuverlässiges, hochwertiges Streaming auf Basis der vertrauten Benutzeroberfläche und der Kern-Video-Technologie von Zoom

Hubs für mehrere Sitzungen: Verfolgen Sie komplexe, mehrtägige digitale Programme und Online-Reihen über eine einzige Seite für die Anmeldung.

Tools zur Einbindung: Halten Sie den Austausch unter den digitalen Teilnehmern zwischen den Hauptvorträgen mithilfe von Chat-Lobbys und Live-Umfragen aufrecht

Preise

Webinare: 89 $/Monat (mindestens 300 Teilnehmer)

Webinars Plus: 99 $/Monat (mindestens 100 Teilnehmer)

Ereignisse: 149 $/Monat (mindestens 100 Teilnehmer)

Bewertungen

G2: 4,5/5 (über 400 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 5.900 Bewertungen)

Wo Zoom Events Schwächen zeigt: Auf dem Bildschirm funktioniert es hervorragend, auf der Messe jedoch nicht. Es kann keine Abzeichen drucken oder physische Messestände betreiben, und der Support ist manchmal nur schwer zu erreichen. Einige Benutzer empfinden es als teuer, mit limitierten Anpassungsmöglichkeiten und einem komplexen Setup für größere Ereignisse. Verzichten Sie auf Zoom-Ereignisse, wenn: Ihre Veranstaltung einen Präsenzteil mit Ständen oder Abzeichen umfasst. Ein auf Veranstaltungsorte zugeschnittenes tool wie Whova oder Cvent ist dafür besser geeignet.

Was sagen echte Benutzer über Zoom Events?

Lesen Sie hier, was dieser G2-Rezensent über Zoom-Ereignisse zu sagen hat:

Ich veranstalte Freiwilligen-Ereignisse mit Zoom Events und Webinaren und schätze besonders die Möglichkeit, bei großen Gruppen Zugriffskontrollen einzurichten. Vor allem Features wie das Hervorheben von Rednern und das Stummschalten von Teilnehmern helfen mir dabei, das Ereignis reibungslos zu leiten. Die Möglichkeit, ganz einfach ein Ereignis zu veranstalten und bestimmte Features wie das Hervorheben von Rednern zu nutzen, ist besonders hervorzuheben, da ich so die Aufmerksamkeit der Teilnehmer effektiv lenken kann. Die Einstellung war unkompliziert, was ebenfalls ein großer Pluspunkt ist.

Ich veranstalte Freiwilligen-Ereignisse mit Zoom Events und Webinaren und schätze besonders die Möglichkeit, bei großen Gruppen Zugriffskontrollen einzurichten. Vor allem Features wie das Hervorheben von Rednern und das Stummschalten von Teilnehmern helfen mir dabei, das Ereignis reibungslos zu leiten. Die Möglichkeit, ganz einfach ein Ereignis zu veranstalten und bestimmte Features wie das Hervorheben von Rednern zu nutzen, ist besonders hervorzuheben, da ich so die Aufmerksamkeit der Teilnehmer effektiv lenken kann. Die Einrichtung war unkompliziert, was ebenfalls ein großer Pluspunkt ist.

Welches Eventplanungs-Tool passt zu welchem Team?

Das richtige Tool hängt davon ab, welche Aufgabe Sie lösen möchten. Entscheiden Sie sich für ClickUp, Asana oder monday.com für die interne Koordination. Wählen Sie Eventbrite, Whova oder Cvent, wenn die Teilnehmerregistrierung, der Ticketverkauf oder die Einbindung der Teilnehmer die eigentliche Herausforderung darstellen. Zehn Tools, zehn verschiedene Aufgaben: Die richtige Wahl hängt davon ab, was Sie während Ihres Ereignisses verwalten müssen. Richten Sie sich nach dem Engpass, nicht nach der Liste der Features. Hier ist die Auswahlliste nach Team-Typ. Einige bemerkenswerte Tools haben es nicht in die endgültige Liste geschafft. Hier sind jedoch einige lobenswerte Erwähnungen in der Kategorie „Veranstaltungsplanungssoftware“:

Das richtige Tool hängt davon ab, welche Aufgabe Sie lösen möchten. Entscheiden Sie sich für ClickUp, Asana oder monday.com für die interne Koordination. Wählen Sie Eventbrite, Whova oder Cvent, wenn die Teilnehmerregistrierung, der Ticketverkauf oder die Einbindung der Teilnehmer die eigentliche Herausforderung darstellen.

Zehn Tools, zehn verschiedene Aufgaben: Die richtige Wahl hängt davon ab, was Sie während Ihres Ereignisses verwalten müssen. Richten Sie sich nach dem Engpass, nicht nach der Liste der Features. Hier ist die Auswahlliste nach Team-Typ.

Cvent , wenn Sie Konferenzen für Unternehmen mit hohem Anmeldeaufkommen veranstalten

Whova – wenn das Networking der Teilnehmer und eine leistungsstarke App für Ereignisse im Vordergrund stehen

Eventbrite , wenn Sie Tickets für die Öffentlichkeit verkaufen und eine bessere Sichtbarkeit wünschen

Planning Pod – wenn Sie einen Veranstaltungsort betreiben oder im Hochzeitsgeschäft tätig sind

ClickUp , wenn Sie einen Workspace für Zeitleisten, Dokumente, Dienstleister und Nachverfolgung benötigen

Asana – wenn verknüpfte Termine und – wenn verknüpfte Termine und Zeitleisten für mehrere Ereignisse im Vordergrund stehen

monday.com , wenn Sie visuelle Boards mit Drag-and-Drop-Funktion wünschen

Trello , wenn Sie ein einfaches Board für ein kleines Ereignis suchen

Basecamp – wenn ein kleines Team klare Kommunikation gegenüber Struktur höher bewertet

Zoom Events, wenn Ihre Ereignisse virtuell stattfinden oder als Webinar durchgeführt werden

Einige bemerkenswerte Tools haben es nicht in die endgültige Liste geschafft. Hier sind jedoch einige lobenswerte Erwähnungen in der Kategorie „Veranstaltungsplanungssoftware“:

Hopin : Am besten geeignet für virtuelle und hybride Ereignisse. Bietet integrierte Networking-Funktionen, Messestände und Streaming

Aventri (Stova) : Am besten geeignet für mittelgroße bis große Unternehmensereignisse mit globaler Reichweite

Splash : Am besten geeignet für markenorientiertes Marketing für Ereignisse und ansprechende Seiten für Ereignisse/Einladungen

RSVPify : Am besten geeignet für die Verwaltung von Gästelisten, Anmeldungen und private Ereignisse (Hochzeiten, Galas)

Tripleseat: Ideal für Restaurants, Hotels und Veranstaltungsorte zur Verwaltung von Buchungen und Catering

Wie wählt man eine Software für die Planung von Ereignissen aus?

Beurteilen Sie Veranstaltungsplanungssoftware anhand von sechs Kriterien: Eignung für Ihre Workflows, Sichtbarkeit, Zugriffsberechtigungen, Umgang mit Gästen, Automatisierungsmöglichkeiten und Preisentwicklung bei Wachstum.

Hier finden Sie detaillierte Fragen, die Sie gemeinsam mit Ihrem Team besprechen können:

Eignung für Ihren Workflow: Kann die Software die Aufgaben bewältigen, die Ihr Team tatsächlich zu erledigen hat, und nicht nur allgemeine Aufgaben? Sichtbarkeit: Können Sie Zeitleisten, Eigentümer und Hindernisse einsehen, ohne einen zweiten Bericht erstellen zu müssen? Zusammenarbeit mit externen Partnern: Erhalten Anbieter, Clients, Referenten und Sponsoren den richtigen Zugriff? Gästeverwaltung: Falls erforderlich: Unterstützt die Software Formulare, Ticketverkauf, Check-in und Nachbetreuung? Automatisierung und Berichterstellung: Kann die Software wiederkehrende Verwaltungsaufgaben reduzieren und Ihnen helfen, aus jedem Ereignis zu lernen? Preise, die mit Ihrem Wachstum Schritt halten: Sind die Kosten auch dann noch angemessen, wenn Ihr Team, Ihre Ereignisse oder Ihr Publikum wachsen?

Profi-Tipp: Testen Sie die Software als Testversion 30 Tage lang bei Ihrem nächsten Ereignis – nicht in einer Testumgebung. Das tool, das einen kompletten Veranstaltungsablauf mit Anbietern und Terminen übersteht, sollten Sie kaufen. Wenn Sie sich bei der Suche nach der passenden Lösung nur auf Demos verlassen, kann das später zu versteckten Reibungspunkten führen.

Wenn Ihre größte Herausforderung die interne Koordination und nicht der Ticketverkauf ist, bietet Ihnen ClickUp Zeitleisten, Nachverfolgung der Lieferanten, Genehmigungsabläufe und Nachbereitung nach dem Ereignis in einem einzigen Workspace. Außerdem können Sie mit dem „Free Forever“-Plan von ClickUp den gesamten Workflow des Ereignisses testen, ohne zunächst bezahlen oder sich für ein Abonnement entscheiden zu müssen.

Beginnen Sie mit der Planung Ihres nächsten Ereignisses in ClickUp!

Häufig gestellte Fragen zur Software für die Planung von Ereignissen

Welche Software nutzen die meisten Veranstaltungsplaner tatsächlich?

Die meisten Veranstaltungsplaner nutzen eine Kombination aus mehreren Tools statt einer einzigen Software: ein Projektmanagement-Tool für die Planung (ClickUp, Asana, monday.com oder Trello) in Verbindung mit einem Anmelde- oder Ticket-Tool (Eventbrite, Cvent oder Whova). Diskussionen in den Communitys „r/EventProduction“ auf Reddit und auf Quora zeigen immer wieder, dass eine Kombination der besten Lösungen bevorzugt wird, anstatt Alles mit einer einzigen Suite zu erledigen. Das Muster: Walten Sie Logistik und Genehmigungen dort ab, wo Ihr Team ohnehin bereits arbeitet, und fügen Sie den Ticketverkauf erst hinzu, wenn Sie Tickets an die Öffentlichkeit verkaufen.

Welche Software für Ereignisse eignet sich am besten für öffentliche Veranstaltungen mit Ticketverkauf?

Eventbrite ist eine der besten Optionen für öffentliche Veranstaltungen mit Ticketverkauf, da es die Veröffentlichung von Ereignissen, den Bezahlvorgang und die Suche auf einer einzigen Plattform vereint. Das ist wichtig, wenn der Ticketverkauf im Vordergrund steht. Cvent und Whova eignen sich ebenfalls für Ereignisse mit hohem Anmeldeaufwand, doch Eventbrite ist einfacher für die eigenständige Durchführung und kleinere Teams.

Welche Veranstaltungsplattform eignet sich am besten für Konferenzen von Unternehmen?

Cvent eignet sich am besten für Konferenzen von Unternehmen, da es die Suche nach Veranstaltungsorten, die Anmeldung, die Abzeichen, die Teilnehmerbindung und die Analyse nach dem Ereignis in großem Maßstab unterstützt. Es wurde für Organisationen entwickelt, die große oder regelmäßig stattfindende Konferenzen veranstalten, nicht für einmalige interne Meetings. Der Nachteil sind die Komplexität und die Kosten.

Bietet Cvent eine kostenlose Testversion an?

Nein, Cvent bietet keine kostenlose Testversion an. Der Einstieg erfolgt über eine Demo und ein benutzerdefiniertes Angebot. Wenn Sie die Lösung vor einer Entscheidung testen möchten, können Sie bei Eventbrite – das sich vor allem auf den Ticketverkauf konzentriert – kostenlose Ereignisse veröffentlichen, und ClickUp bietet einen Free Forever-Plan an. Betrachten Sie Cvent als eine Unternehmenslösung, die eine Unterhaltung erfordert, und nicht als eine schnelle Testversion.

Wie viel kostet eine Software für die Veranstaltungsplanung?

Die Preise für Veranstaltungsplanungssoftware reichen von kostenlos bis zu fünfstelligen Beträgen pro Jahr. Arbeitsmanagement-Tools sind am günstigsten: ClickUp ab 7 $ pro Benutzer und Monat, Trello ab 5 $, Asana ab 13,49 $. Planning Pod und Unternehmensplattformen wie Cvent arbeiten mit ausgehandelten Jahresverträgen. Bei Eventbrite ist die Veröffentlichung kostenlos, es fallen jedoch 3,7 % + 1,79 $ pro bezahltem Ticket sowie 2,9 % Bearbeitungsgebühr an. Passen Sie das Preismodell an Ihr Volumen an Ereignisse an. Notiz: Die Preise können sich ändern, daher sollten Sie vor einer Entscheidung die offizielle Website des tools überprüfen.

Welche Software für die Planung von Ereignissen ist für kleine Teams am einfachsten zu bedienen?

Trello ist eines der benutzerfreundlichsten Tools zur Veranstaltungsplanung für kleine Teams. Die visuellen Kanban-Boards erfordern fast keine Einarbeitung. Basecamp ist eine weitere gute Option, wenn Kommunikation wichtiger ist als die Nachverfolgung von Abhängigkeiten. Der Nachteil liegt in der Funktionsvielfalt: Einfache Tools lassen sich schwerer verwalten, sobald Ereignisse komplexer werden, mehr Dienstleister einbeziehen oder eine genauere Berichterstellung erfordern.

Kann man ein Ereignis auch mit Tabellenkalkulationen statt mit Veranstaltungssoftware organisieren?

Ja, Tabellenkalkulationen können für ein kleines Ereignis funktionieren, aber sie versagen, sobald mehrere Eigentümer, Fristen, Dienstleister und Genehmigungen im Workflow einfließen. Der Schwachpunkt liegt in der Regel in der Koordination, nicht in der Dateneingabe. Ein kostenloses Tool wie ClickUp oder Trello bietet Teams gemeinsame Sichtbarkeit, Erinnerungen und Verantwortlichkeiten ohne nennenswerte zusätzliche Kosten.

Kann man ein Ereignis auch ohne spezielle Software planen, zum Beispiel mit Tabellenkalkulationen?

Ja, Sie können ein kleines Ereignis auch ohne spezielle Software planen. Doch Tabellenkalkulationen stoßen schnell an ihre Grenzen, sobald Sie Eigentümer, Fristen, Anbieter und Genehmigungen hinzufügen. Sobald zwei Personen dieselbe Tabelle bearbeiten oder ein Termin verschoben wird, entsteht ein Versionschaos. Ein schlankes Tool wie Trello oder der „Free Forever“-Plan von ClickUp bietet Ihnen Eigentümerschaft, Erinnerungen und eine gemeinsame Zeitleiste – und das kostenlos. Nutzen Sie Tabellenkalkulationen nur für Budgets, nicht für die Koordination.

Was ist die beste Software für die Veranstaltungsplanung für kleine Unternehmen?

Die beste Veranstaltungsplanungssoftware für die meisten kleinen Unternehmen ist eine dauerhaft kostenlose oder kostengünstige Arbeitsplattform. Sie ist einer speziellen Veranstaltungssuite überlegen. ClickUp und Trello decken Planung, Eigentümerschaft und Zeitleisten ab, ohne dass dabei hohe Unternehmenskosten anfallen. Wenn Sie Tickets verkaufen, nutzen Sie zusätzlich Eventbrite, mit dem Sie kostenlose Veranstaltungen veröffentlichen können. Verzichten Sie auf schwerfällige Plattformen wie Cvent, bis Compliance-Anforderungen, Skalierbarkeit oder das Teilnehmeraufkommen diese wirklich erfordern.

Was ist der Unterschied zwischen Software für die Planung von Ereignissen und Software für das Veranstaltungsmanagement?

Veranstaltungsplanungssoftware übernimmt interne Aufgaben wie Zeitleisten, Aufgaben, Lieferanten, Budgets und Genehmigungen (ClickUp, Asana, monday.com). Eine Veranstaltungsmanagement-Software übernimmt die teilnehmerbezogenen Aufgaben: Registrierung, Ticketverkauf, Check-in und Einbindung (Cvent, Whova, Eventbrite). Die Grenze verschwimmt im Unternehmen, wo Suiten wie Cvent Workflows in eine „Registration-First“-Plattform integrieren.

Gibt es kostenlose Software für die Veranstaltungsplanung?

Ja, es gibt mehrere kostenlose Veranstaltungsplanungsprogramme. ClickUp, Trello, Asana und monday.com bieten alle dauerhaft kostenlose Tarife an, die Aufgaben, Eigentümer und Zeitleisten für ein Ereignis abdecken. Bei Eventbrite ist die Veröffentlichung kostenlos, Gebühren fallen nur für bezahlte Tickets an. Der Haken: Bei den kostenlosen Tarifen sind Automatisierungen, Ansichten oder Plätze begrenzt, sodass sie an ihre Grenzen stoßen, sobald Ereignisse abteilungsübergreifend oder wiederkehrend werden.