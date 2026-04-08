So funktioniert KI im Lieferkettenmanagement

Laut einer Umfrage von Supply Chain Brain planen 85 % der Führungskräfte, ihre KI-Ausgaben im Jahr 2026 zu erhöhen, und jeder Fünfte rechnet mit einem Anstieg dieser Ausgaben um 20 % oder mehr. Dennoch verlassen sich viele Supply-Chain-Teams nach wie vor auf manuelle Entscheidungsprozesse, die sich täglich auf Kosten, Lagerbestände und Service auswirken.

Dieser Leitfaden erklärt Ihnen, wie KI im Lieferkettenmanagement funktioniert, wie sie konkrete betriebliche Probleme löst und wie Sie Ihr Team darauf vorbereiten können, sie einzuführen, ohne Ihren bereits überfüllten Tech-Stack um weitere Tools zu erweitern.

Was ist KI im Lieferkettenmanagement?

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KI im Lieferkettenmanagement bezieht sich auf den Einsatz intelligenter Technologien wie maschinelles Lernen und Predictive Analytics, um den gesamten Prozess des Warenflusses – von der Planung und Beschaffung bis hin zur Produktion und Auslieferung – effizienter und intelligenter zu gestalten.

Anstatt sich nur auf starre Regeln und historische Durchschnittswerte zu verlassen, lernt KI Muster aus Ihren Betriebsdaten (Aufträge, Lagerbestände, Vorlaufzeiten, Lieferantenleistung) sowie aus externen Signalen (Wetter, Verkehr, Störungen) und empfiehlt oder durchführt dann Automatisierungen von Entscheidungen.

Wie funktioniert KI im Lieferkettenmanagement?

KI-Systeme erfassen riesige Datenmengen aus Quellen wie IoT-Sensoren an Sendungen, dem ERP-System Ihres Unternehmens und sogar externen Wetterdaten. Anschließend nutzen sie Algorithmen, um Muster zu erkennen und Vorhersagen zu treffen.

Der Prozess lässt sich in einige wichtige Schritte unterteilen:

Ausgangspunkt sind Datensignale: KI greift auf interne Quellen (Bestellungen, Umsätze, Lagerbestände, Stücklisten, Produktionspläne, Vorlaufzeiten, Scan-Ereignisse) und externe Quellen (Wetter, Verkehr, Hafenüberlastung, Kraftstoffpreise, Aktionen, Feiertage, Makrotrends) zurück. Anschließend bereinigt, standardisiert und gleicht sie Alles mithilfe gemeinsamer Schlüssel wie SKU, Standort, Zeitraum, Lieferant und Versandroute ab.

Erstellt Prognosen anhand von Mustern: Modelle des maschinellen Lernens ermitteln, welche Faktoren in der Regel die Ergebnisse beeinflussen, und prognostizieren dann die Nachfrage, schätzen die voraussichtlichen Ankunftszeiten und weisen auf Verzögerungen oder Störungsrisiken hin. Das Ergebnis ist in der Regel eine Nummer mit einer Unsicherheitsangabe, wie beispielsweise die erwartete Nachfrage nach SKU, Speicherort und Woche oder die Wahrscheinlichkeit, dass eine Lieferung verspätet eintrifft.

Setzt Prognosen in Entscheidungen um: Bei der Optimierung werden geschäftliche Einschränkungen wie Service-Level-Einzelziele, Kapazität, Personal, Budget, Speicher und Schwankungen bei den Vorlaufzeiten in die Prognosen einbezogen. Auf diese Weise empfiehlt KI Maßnahmen wie die Anpassung des Sicherheitsbestands, eine frühere Nachbestellung, die Neuverteilung des Bestands zwischen den Distributionszentren oder die Verlagerung der Produktion zwischen Standorten.

Überleitung in Ausführungsworkflows: Empfehlungen werden entweder zur Überprüfung an Planer weitergeleitet oder dienen als Auslöser für Automatisierungen, wie z. B. die Erstellung einer Bestellung, die Umleitung einer Sendung, die Neuplanung Empfehlungen werden entweder zur Überprüfung an Planer weitergeleitet oder dienen als Auslöser für Automatisierungen, wie z. B. die Erstellung einer Bestellung, die Umleitung einer Sendung, die Neuplanung von Arbeitsaufträgen , die Aktualisierung von Lieferterminen oder die Eskalation einer Lieferantenanfrage

Lernt aus den Ergebnissen im Laufe der Zeit: KI verbessert sich, indem sie ihre Vorhersagen mit dem tatsächlichen Ergebnis vergleicht und anschließend ihre Modelle auf der Grundlage von Fehlern in den Prognosen, verspäteten Lieferungen, Auswirkungen auf den Service sowie den von Menschen angenommenen oder abgelehnten Empfehlungen aktualisiert.

Verschiedene Arten von KI übernehmen unterschiedliche Aufgaben. Beispielsweise kann Computer Vision Produkte automatisch auf Mängel prüfen, während Natural Language Processing (NLP) die Kommunikation mit Ihren Lieferanten analysieren kann. Aber denken Sie daran: KI ist nur so gut wie die Daten, die Sie ihr zur Verfügung stellen.

Wenn Ihre Daten unübersichtlich oder unvollständig sind, werden es Ihre Ergebnisse auch sein.

Praktische Möglichkeiten, wie KI den Lieferkettenbetrieb verbessert

Hier sind einige der praktischsten Beispiele dafür, wie KI den täglichen Betrieb der Lieferkette verbessert:

Nachfrageprognose und Planung

Jahrelang stützte sich die Nachfrageprognose auf vergangene Verkaufszahlen und fundierte Schätzungen.

Dies führt oft zu einem von zwei unerwünschten Ergebnissen: Entweder gehen Ihnen die Vorräte aus und Sie enttäuschen Ihre Kunden, oder Sie produzieren zu viel und verschwenden Geld für Produkte, die in den Regalen liegen bleiben.

KI behebt dieses Problem, indem sie Hunderte verschiedener Signale gleichzeitig berücksichtigt. Sie analysiert historische Verkaufsdaten, berücksichtigt aber auch Ihre Marketingaktionen, die Meinungen in den sozialen Medien, wirtschaftliche Trends und sogar lokale Ereignisse, um Prognosen zu erstellen, die ständig in Echtzeit aktualisiert werden.

Gartner prognostiziert, dass 70 % der großen Unternehmen bis 2030 KI-basierte Prognosen für die Lieferkette einführen werden.

📌 Beispiel: Mit diesem Ansatz nutzte OTTO, ein großer Online-Händler, die KI-Prognosefunktionen von Google Cloud (einschließlich des TiDE-Modells auf Vertex AI), um die Genauigkeit der Nachfrageprognosen um 30 % zu verbessern.

Bestandsmanagement und -optimierung

Die Bestandsverwaltung gleicht einem ständigen Balanceakt. Wenn Sie zu viel auf Lager haben, binden Sie Kapital und verschwenden Lagerfläche. Wenn Sie jedoch zu wenig vorrätig haben, riskieren Sie Umsatzverluste und zusätzliche Kosten für Eilversand.

KI hilft Ihnen dabei, die perfekte Balance zu finden. Ihre Algorithmen können die ideale Lagermenge für jedes einzelne Produkt an jedem Standort berechnen, wobei Faktoren wie Vorlaufzeiten der Lieferanten und die Schwankungsbreite der Nachfrage berücksichtigt werden.

KI kann sogar die Automatisierung des Nachschubs durchführen, indem sie automatisch eine Bestellung erstellt, sobald Ihr Lagerbestand ein bestimmtes Niveau erreicht, sodass Sie nie unvorbereitet sind.

📌 Beispiel: Starbucks führte in über 11.000 firmeneigenen Filialen in Nordamerika ein KI-basiertes Bestandserfassungssystem ein, bei dem Mitarbeiter die Regale mit einem Tablet scannen und die KI automatisch die Elemente zählt und Produkte markiert, deren Vorrat zur Neige geht. Starbucks erklärte, dass die Einführung eine schnellere Nachschubversorgung und eine gleichmäßigere Verfügbarkeit beliebter Zutaten ermöglichte, und das Unternehmen notierte, dass sich die Bestandszahlen in den Filialen, in denen das System bereits eingesetzt wurde, verachtfacht haben.

Routen- und Logistikoptimierung

Die Planung einer einzigen Lieferroute ist überraschend komplex. Man muss den Verkehr, die Kraftstoffpreise, die Fahrpläne der Fahrer, bestimmte Lieferfenster und die Ladekapazität jedes LKWs berücksichtigen. All dies für eine ganze Flotte manuell zu erledigen, ist nahezu unmöglich.

KI bewältigt dies problemlos. Optimierungsalgorithmen können in Sekundenschnelle Millionen möglicher Routen prüfen, um die kostengünstigste zu finden, die dennoch alle Ihre Lieferversprechen erfüllt. Und wenn etwas Unvorhergesehenes passiert – wie ein plötzlicher Stau oder eine dringende Last-Minute-Bestellung – kann die KI die beste Route spontan neu berechnen. Dies ist besonders wirkungsvoll bei der Last-Mile-Zustellung, die oft der teuerste Teil des gesamten Logistikprozesses ist.

📌 Beispiel: UPS nutzt ORION (On-Road Integrated Optimization and Navigation), ein System, das fortschrittliche Algorithmen, KI und maschinelles Lernen einsetzt, um Lieferrouten zu planen und kontinuierlich zu optimieren. UPS gab an, dass ORION dem Unternehmen seit seiner Einführung dabei geholfen hat, jährlich etwa 100 Millionen Meilen und 10 Millionen Gallonen Kraftstoff einzusparen.

Lagerautomatisierung

In einem geschäftigen Lager kann es chaotisch zugehen. Sie müssen die Kommissionierung, Verpackung und den Versand von Tausenden verschiedener Produkte koordinieren – und das alles im Wettlauf gegen die Zeit.

👀 Wussten Sie schon? 29 % der Hersteller setzen bereits KI/ML auf Anlagen- oder Netzwerkebene ein, um die Reihenfolge dieser Abläufe zu optimieren.

KI steuert autonome Roboter, die bei der Kommissionierung helfen, den effizientesten Lagerort für jedes Element für einen schnellen Zugriff ermitteln und Bestellungen in der sinnvollsten Reihenfolge organisieren. Außerdem nutzt sie Computer Vision für Aufgaben wie die automatische Überprüfung auf Produktfehler oder die Bestandszählung, ohne dass eine Person jede einzelne Box scannen muss.

📌 Beispiel: Amazons „Sparrow“ ist ein KI-gestütztes Robotersystem, das mithilfe von Computer Vision einzelne Elemente aus Behältern identifiziert, kommissioniert und im Fulfillment-Workflow weiterleitet. Es ist darauf ausgelegt, Millionen verschiedener Produkte zu handhaben – eine der größten Herausforderungen in der Lagerautomatisierung, da Formen und Verpackungen sehr unterschiedlich sind. Auf Netzwerkebene beschreibt Amazon diese Art der Robotik als Unterstützung für eine schnellere und konsistentere Auftragsabwicklung, indem manuelle Schritte bei der Artikelbearbeitung reduziert werden und der Arbeitsablauf auch dann aufrechterhalten bleibt, wenn sich das Auftragsvolumen und die SKU-Vielfalt ändern.

Risikomanagement und Vorhersage von Störungen

Risikomanagement hilft Ihnen, diese Probleme frühzeitig zu erkennen, sodass Sie den Stress einer größeren Unterbrechung der Lieferkette vermeiden können. Ein Sturm, eine Hafenschließung oder ein Problem mit einem Lieferanten kann Ihr Unternehmen Millionen an Umsatzverlusten und Notfallversandkosten kosten, ganz zu schweigen von dem Schaden für Ihren Ruf bei den Kunden.

Vorausschauendes Risikomanagement hilft Ihnen, diese Probleme frühzeitig zu erkennen. KI-Systeme können weltweit Tausende verschiedener Risikosignale überwachen – von der finanziellen Lage eines Lieferanten über geopolitische Ereignisse bis hin zu Wetterbedingungen und Überlastung von Häfen.

Wenn die KI ein potenzielles Problem erkennt, macht sie Sie darauf aufmerksam, sodass Sie Zeit haben, zu reagieren. Einige generative KI-Tools können sogar automatisch einen Plan für ein Backup vorschlagen, beispielsweise einen alternativen Lieferanten empfehlen oder Ihren Produktionsplan anpassen.

📌 Beispiel: Kraft Heinz hat eine interne Plattform namens „Lighthouse“ entwickelt, die Daten von Lieferanten, Fabriken und Zentren der Verteilung abruft, um die Nachfrage zu prognostizieren und frühzeitig auf mögliche Serviceunterbrechungen hinzuweisen. Das Unternehmen hat freigegeben, dass der Einsatz von KI über Lighthouse die Lieferkette unterstützt und positive Auswirkungen auf das Geschäft hat, darunter auch ein gemeldeter Umsatzanstieg, der mit Anwendungsfällen in der Lieferkette in Verbindung steht.

Vorteile von KI im Lieferkettenmanagement

Hier sind die konkreten Vorteile, die Sie erwarten können:

Verwandelt Planung in Entscheidungen zu SKU und Speicherort: KI prognostiziert die Nachfrage auf der Ebene, auf der Sie Ihre Maßnahmen umsetzen (SKU, Speicherort, Zeitfenster), und berechnet dann die Nachbestellpunkte und den Sicherheitsbestand neu, basierend auf der Nachfrageschwankung und der Variabilität der Vorlaufzeiten

Reduziert Eilaufträge durch frühzeitige Erkennung von Problemen: Anstatt erst spät festzustellen, dass sich ein Container verspätet, prognostiziert KI das Verspätungsrisiko und zeigt die Sendungen an, die die Liefertermine nicht einhalten werden, sodass Teams zuerst kostengünstigere Optionen nutzen können (Wechsel des Spediteurs, Teillieferung, Umverteilung des Lagerbestands)

Verbessert die OTIF: KI priorisiert Ausnahmen nach ihren geschäftlichen Auswirkungen, z. B. welche verspätete Bestellung die Produktion nächste Woche unterbrechen wird oder welcher Lagerengpass im Distributionszentrum die meistverkauften Artikel betreffen wird

Gleicht den Lagerbestand im gesamten Netzwerk aus: /AI empfiehlt Transfers zwischen Distributionszentren und Filialen auf der Grundlage lokaler Nachfrageschwankungen und des Zeitpunkts des Wareneingangs, sodass Sie Regionen mit hoher Nachfrage absichern können, anstatt zuzulassen, dass ein Standort Überbestände hat, während ein anderer Standort Umsatzeinbußen erleidet

Beschleunigt die Arbeit im Lager durch weniger Wege und Nacharbeit: KI verbessert die Regalplatzierung und die Reihenfolge der Kommissionierwege anhand der Bestellhistorie (was wird zusammen gekauft, was verkauft sich am schnellsten) und erkennt dann Fehlkommissionierungen und Beschädigungsmuster früher mithilfe von Scandaten und Bildverarbeitungsprüfungen

📮 ClickUp Insight: 47 % unserer Umfrageteilnehmer haben noch nie versucht, KI für manuelle Aufgaben einzusetzen, doch 23 % derjenigen, die KI bereits nutzen, geben an, dass sie ihre Workload deutlich reduziert haben. Dieser Kontrast könnte mehr als nur eine technologische Kluft sein. Während Early Adopters messbare Vorteile erzielen, unterschätzt die Mehrheit möglicherweise, wie transformativ KI bei der Reduzierung der kognitiven Belastung und der Zeitersparnis sein kann. 🔥 ClickUp Brain schließt diese Lücke, indem es KI nahtlos in Ihren Workflow integriert. Von der Zusammenfassung von Threads und der Erstellung von Inhalten bis hin zur Aufteilung komplexer Projekte und der Generierung von Unteraufgaben – unsere KI kann all das. Sie müssen nicht zwischen verschiedenen Tools wechseln oder bei Null anfangen. 💫 Konkrete Ergebnisse: STANLEY Security reduzierte den Zeitaufwand für die Berichterstellung um 50 % oder mehr dank der anpassbaren Tools für die Berichterstellung von ClickUp – so konnten sich die Teams weniger auf die Formatierung und mehr auf die Prognosen konzentrieren.

Herausforderungen von KI im Lieferkettenmanagement

Man könnte meinen, KI sei einfach zu implementieren, doch die Realität ist komplexer. Wenn Sie sich unvorbereitet darauf einlassen, können Sie auf erhebliche Hindernisse stoßen, die Ihr Projekt zum Stillstand bringen und Ihr Budget aufzehren.

Hier sind einige der praktischen Herausforderungen, die Sie beachten sollten:

Datenqualität und -verfügbarkeit: KI ist nur so intelligent wie die Daten, aus denen sie lernt. Wenn Ihre Daten unübersichtlich, unvollständig oder in separaten, voneinander getrennten Systemen gespeichert sind, ist Ihr KI-Projekt von vornherein zum Scheitern verurteilt.

Komplexität der Integration: Die Anbindung eines neuen KI-Tools an Ihre bestehenden Systeme – wie Ihr ERP- oder Lagerverwaltungssystem – kann einen hohen technischen Aufwand erfordern

Talent- und Change Management : Ihr Team benötigt neue Kompetenzen, um effektiv mit KI zu arbeiten. Möglicherweise stoßen Sie auch auf Widerstand von Mitarbeitern, die an bestimmte Arbeitsweisen gewöhnt sind und den Empfehlungen der KI nicht voll und ganz vertrauen. Ihr Team benötigt neue Kompetenzen, um effektiv mit KI zu arbeiten. Möglicherweise stoßen Sie auch auf Widerstand von Mitarbeitern, die an bestimmte Arbeitsweisen gewöhnt sind und den Empfehlungen der KI nicht voll und ganz vertrauen.

Modellpflege: Ein KI-Modell, das heute perfekt funktioniert, kann mit der Zeit an Genauigkeit verlieren, wenn sich die Marktbedingungen ändern. Diese Modelle müssen ständig überwacht und neu trainiert werden.

Governance und Verzerrungen: Wenn Ihre Verlaufsdaten Verzerrungen enthalten, kann Ihre KI diese tatsächlich lernen und verstärken, was zu fehlerhaften oder ungerechten Entscheidungen führt

So bereiten Sie Ihre Lieferkette auf KI vor

Bei einem Erfolg bei der Einführung von KI geht es weniger um die Technologie selbst als vielmehr darum, sicherzustellen, dass Ihr Unternehmen dafür bereit ist.

Hier ist ein Leitfaden für den Einstieg:

Überprüfen Sie Ihre aktuellen Prozesse und Daten

Beginnen Sie damit, die aktuellen Arbeitsabläufe in den Bereichen abzubilden, die Kosten und Service beeinflussen, wie beispielsweise Bedarfsplanung, Nachschub, Wareneingang, Lagerabwicklung und Transportplanung.

Bei der Bestandsaufnahme machen Sie eine Notiz darüber, wo Entscheidungen regelmäßig zu Krisenfällen führen, wie zum Beispiel chronische Lieferengpässe an bestimmten Standorten oder häufige Planabweichungen, die Prognosen sinnlos machen.

Machen Sie sich anschließend einen Überblick über Ihre Daten. Ermitteln Sie, wo diese gespeichert sind (ERP, WMS, TMS, Tabellenkalkulationen), wie oft sie aktualisiert werden und welche Probleme am häufigsten auftreten. KI hat Schwierigkeiten, wenn grundlegende Definitionen inkonsistent sind, wie z. B. doppelte SKUs, fehlende Vorlaufzeiten, unzuverlässige Bestandsdaten oder uneinheitliche Maßeinheiten.

Machen Sie den ersten Schritt klein und messbar. Wählen Sie einen Bereich mit großer Wirkung, in dem Ihre Daten bereits gut nutzbar sind und in dem sich Verbesserungen leicht messen lassen.

Konzentrieren Sie sich auf einen Workflow und einen begrenzten Umfang (zum Beispiel eine Produktkategorie, eine Region oder eine Handvoll wichtiger Transportwege).

Priorisieren Sie Anwendungsfälle anhand klarer Metriken wie Prognosegenauigkeit, Ausfallquote, OTIF oder Kosten für Eilaufträge

Erstellen Sie einen Fahrplan und legen Sie messbare Ziele fest

Ein KI-Projekt ohne klares Ziel zu starten, ist ein Rezept für eine Katastrophe. Bevor Sie überhaupt daran denken, ein Tool auszuwählen, müssen Sie definieren, wie Erfolg aussieht.

Möchten Sie die Genauigkeit Ihrer Prognosen verbessern, Transportkosten senken oder schneller auf Störungen reagieren?

Sobald Sie Ihre Ziele festgelegt haben, erstellen Sie einen stufenweisen Fahrplan. Beginnen Sie mit einem kleinen Pilotprojekt, um den Wert von KI zu demonstrieren, und bauen Sie das Projekt dann schrittweise aus. Der Versuch, alles auf einmal zu tun, ist ein häufiger Fehler, der selten zum Erfolg führt.

Stellen Sie sicher, dass Sie die Unterstützung der Unternehmensleitung haben und alle Abteilungen an einem Strang ziehen, da ein KI-Projekt für die Lieferkette viele verschiedene Bereiche Ihres Geschäfts betreffen wird.

KI ist nur so gut wie die Systeme, die sie mit Daten versorgen. Wenn Supply-Chain-Daten auf ein ERP-System, ein WMS, ein TMS, gemeinsame Laufwerke und unzählige Tabellen verteilt sind, entsteht ein unübersichtlicher Kontext und es häufen sich immer mehr tools an.

Aber mit den richtigen Tools haben Sie die Möglichkeit, dies zu verhindern. Setzen Sie auf Plattformen, die Betriebsdaten, Dokumentation und Entscheidungsfindung in einer einzigen Lösung vereinen, um sicherzustellen, dass die Eingaben in Ihre KI-Modelle konsistent bleiben. Ein hervorragendes Beispiel für eine solche Plattform ist ClickUp.

Als weltweit erster konvergierter KI-Workspace vereint ClickUp Ihre Aufgaben, Dokumente, Dashboards und die Zusammenarbeit an einem Ort – ergänzt durch KI und Automatisierungen.

Kurz gesagt:

1) Verstehen Sie Ihre Lieferkette mit ClickUp Brain

An erster Stelle steht ClickUp Brain, die effizienteste KI für die Arbeit aller Zeiten. Diese Lösung beantwortet Fragen auf der Grundlage aller Vorgänge in Ihrem Workspace und den verbundenen Apps.

Wenn Sie also Klarheit darüber benötigen, worauf Sie achten müssen, können Sie eine direkte Frage stellen und erhalten eine strukturierte Antwort, die Ihren Workspace-Kontext widerspiegelt.

Zum Beispiel 👇

Welche eingehenden Sendungen sind derzeit als verspätet gekennzeichnet, und wie lauten die neuesten Informationen und Eigentümer?

Welche offenen Aufgaben blockieren den Wareneingang oder die Einlagerung für eine bestimmte Bestellung?

Welche Lieferanten haben in diesem Monat wiederholt Verzögerungen bei der Vorlaufzeit verursacht, und welche Nachfassaktionen sind noch offen?

Fassen Sie die neuesten Notizen zu allen Aufgaben im Zusammenhang mit Kapazitätsengpässen im Distributionszentrum 2 zusammen und erstellen Sie eine Liste der nächsten Schritte

Erhalten Sie strukturierte Antworten aus Ihrem Workspace und verbundenen Apps mit ClickUp Brain

2) Führen Sie wiederholbare Lieferketten-Workflows mit ClickUp Super Agents durch

Möchten Sie wiederkehrende Workflows ausführen, die Sie gerne delegieren würden? Vertrauen Sie den ClickUp Super Agents. Das sind KI-gestützte Teamkollegen, die Sie für spezielle Workflows einsetzen können, beispielsweise zur Überwachung von Ausnahmen oder als Supply-Chain-Supervisor.

Übergeben Sie wiederkehrende Workflows wie die Überwachung von Ausnahmen an ClickUp Super Agents

Sie können einen Agenten von Grund auf neu erstellen, mit dem Super-Agent-Katalog beginnen oder den Natural-Language-Builder nutzen, um Ihre Anforderungen zu beschreiben, und sich von ClickUp durch das Setup führen lassen. Es ist wirklich so einfach, und die Gestaltungsfreiheit liegt ganz in Ihren Händen!

Erstellen und nutzen Sie ClickUp Super Agents ganz nach Ihren Wünschen

🎯 Ein Super Agent kann Ihr persönlicher (oder teamweiter) Assistent werden: Beobachter für Ausnahmen: Überwachen Sie Aufgaben, die mit „Verzögert“, „Liefermangel“ oder „Gefährdet“ gekennzeichnet sind, fordern Sie die Eigentümer dann zu Aktualisierungen auf und veröffentlichen Sie täglich eine Zusammenfassung in einem Kanal

Agent für Lieferanten-Nachverfolgung: Verfolgen Sie offene Lieferantenanfragen, senden Sie Erinnerungen an die Eigentümer vor den Fälligkeitsdaten und erstellen Sie strukturierte Nachfassnachrichten auf Basis des aktuellen Kontexts der Aufgaben

Agent für die Wareneingangsvorbereitung: Überprüfen Sie, ob eingehende Bestellungen mit ASN-Angaben, Terminzeiten und erforderlichen Dokumenten verknüpft sind, und kennzeichnen Sie fehlende Informationen, bevor der Lkw eintrifft

3) Verschaffen Sie sich eine Ansicht Ihrer gesamten Lieferkette

ClickUp-Dashboards bieten Ihnen eine Live-Ansicht über Ihre gesamte Lieferkette, und bei Bedarf können Sie sich die zugrunde liegenden Aufgaben im Detail anzeigen lassen. Das bedeutet, dass Sie nur einen Klick von den Aufgaben, Dokumenten, Eigentümern und der Workload entfernt sind, die diese Zahl beeinflussen.

Visualisieren Sie komplexe Daten ganz einfach mit ClickUp-Dashboards

Ein einziges Operations-Dashboard kann als Beispiel Folgendes anzeigen:

Verspätete Sendungen nach Route oder Spediteur

Offene Ausnahmen nach Status und Priorität

Bestandsrisiken nach SKU oder Speicherort

Workload nach Team, damit Sie Engpässe erkennen können

…und vieles mehr.

Wenn etwas auffällt, helfen Ihnen Dashboards dabei, schnell in die Tiefe zu gehen, genau die Aufgabe oder das Dokument dahinter zu öffnen und die nächste Maßnahme ohne Kontextwechsel voranzutreiben.

📮 ClickUp Insight: 34 % der Befragten wünschen sich, dass ihre Tabellenkalkulation automatisch Dashboards für sie erstellen könnte. Das Erstellen von Berichten von Grund auf, die Auswahl von Bereichen, das Formatieren von Diagrammen und das Auf dem Laufenden Halten von Alles wird zu einer Aufgabe für sich. Mit ClickUp werden Ihre Rohdaten und Visualisierungsoptionen vereint. Nutzen Sie einfach die No-Code-Karten in den ClickUp-Dashboards für Diagramme, Berechnungen und Zeiterfassung. Und das Beste daran? Sie werden in Echtzeit mit Daten aus laufenden Aufgaben aktualisiert. KI steht Ihnen in Ihrem gesamten Workspace zur Verfügung, um diese Informationen zu interpretieren, Zusammenfassungen zu erstellen, Muster hervorzuheben oder zu erklären, was sich in Ihrem Workspace verändert. Schließlich können KI-Agenten eingreifen, um diese Aktualisierungen zu sammeln, zusammenzufassen und in Ihren wichtigsten Kanälen zu veröffentlichen. Damit ist Ihr gesamter Workflow der Berichterstellung mühelos erledigt.

4) Durchführen Sie die Automatisierung der Abwicklung der Lieferkette

Wenn Sie es ernst meinen mit der Auswahl der richtigen KI-Tools, benötigen Sie auch ein tool, das auf konsistente Signale reagieren kann.

Nutzen Sie dazu ClickUp-Automatisierungen, die aus drei Teilen bestehen: einem Auslöser (was sie auslöst), optionalen Bedingungen (wann sie gelten sollen) und einer Aktion (was als Nächstes geschieht). Diese Struktur sorgt dafür, dass Ihre Workflows nachvollziehbar bleiben – genau das, was Sie brauchen, wenn Ihr Team KI-gestützte Abläufe ausbaut.

Erstellen Sie mit ClickUp Automatisierungen skalierbare, überprüfbare Workflows nach dem Prinzip „Auslöser-Bedingung-Aktion“.

Wenn sich beispielsweise der Status einer Versandaufgabe in Gefährdet ändert (oder ein Benutzerdefiniertes Feld wie Verzögerungsrisiko = Hoch), kann eine ClickUp-Automatisierung sofort:

Weisen Sie die Aufgabe dem Logistikverantwortlichen zu

Priorität auf „Hoch“ setzen

Tag: Beschaffung + Kundenbetreuung

Doch das ist nur die Spitze des Eisbergs. Erfahren Sie, wie Sie Workflows mit ClickUp Automatisierungen automatisieren können:

Verwalten Sie Ihre Lieferkette mit ClickUp in einem einzigen vernetzten System mit Verbindung

KI im Lieferkettenmanagement bringt nur dann Ergebnisse, wenn sie mit der Arbeit verbunden ist. Sie darf nicht in einem Tool gefangen sein, in ein anderes kopiert und dann in einem Meeting erneut erklärt werden.

Deshalb sollten die von Ihnen ausgewählten tools in einem System gebündelt sein, das Ihr Team bedienen kann.

ClickUp bietet Ihnen genau dieses System. Sie können Standardarbeitsanweisungen und Lieferanteninformationen in „Docs“ dokumentieren, die Umsetzung in „Tasks“ verwalten, Entscheidungen in „Knowledge“ speichern und abrufen sowie die Leistung in „Dashboards“ verfolgen. Nutzen Sie dann KI, um Aktualisierungen zusammenzufassen, Risiken aufzudecken und Erkenntnisse innerhalb desselben Arbeitsbereichs in konkrete Schritte umzusetzen.

Wenn Ihre Lieferkette komplex ist, sollte Ihr tool genauso leistungsstark sein. Nutzen Sie es in ClickUp. ✅

Häufig gestellte Fragen

Herkömmliche Automatisierung folgt festen, vorprogrammierten Regeln, während KI aus Daten lernt, um dynamische Entscheidungen zu treffen, die sich an neue Informationen und sich ändernde Bedingungen anpassen.

Generative KI verbessert die Planung und Prognose in der Lieferkette, indem sie interne Daten wie Umsatz, Lagerbestände und Vorlaufzeiten mit externen Signalen wie Wetter, Aktionen und Marktveränderungen verknüpft. Dies ermöglicht genauere Nachfrageprognosen, die schnelle Simulation von Szenarien und Empfehlungen nahezu in Echtzeit für Maßnahmen wie Nachbestellungen, Anpassungen der Sicherheitsbestände sowie Änderungen in der Produktion oder im Transportweg.

Nein, KI ist ein Tool, das die menschliche Intelligenz ergänzt, indem es umfangreiche Datenanalysen übernimmt und Managern so den Rücken freihält, damit sie sich auf strategische Beziehungen, kreative Problemlösungen und das Ausnahmemanagement konzentrieren können.

Herkömmliche Analysetools zeigen Ihnen, was in der Vergangenheit passiert ist, während KI-Software für die Lieferkette vorhersagt, was in Zukunft passieren wird, und die beste Vorgehensweise empfiehlt.