10 beste Software zur Bestandsoptimierung 2024

Die Verwaltung des Lagerbestands ist eine wichtige Aufgabe für jedes Geschäft, aber es gibt eine überraschende Tatsache: Der durchschnittliche kleine Einzelhändler in den USA erreicht nur 63% Bestandsgenauigkeit .

Der Schuldige? Oft sind es menschliche Fehler, die zu kostspieligen Problemen wie Überbeständen oder verpassten Verkäufen führen.

Wenn Sie sich immer noch auf Tabellenkalkulationen für bestandsverwaltung einstellen, könnten Sie sich diese Probleme einhandeln.

Aber es gibt eine gute Nachricht! Moderne Softwareplattformen zur Bestandsoptimierung können diese Situation ändern. Diese Tools **sind vollgepackt mit Features, die Ihre Lieferkettenprozesse effizienter machen - von Barcode-Scannern bis hin zur EDI-Integration (Electronic Data Interchange).

Die Investition in die richtige Software kann die Bestandskosten drastisch senken, die Effizienz steigern und Zeit sparen. Im Laufe des letzten Jahres haben mein Team und ich bei ClickUp eine Liste der 10 besten Softwarelösungen zur Bestandsoptimierung für das Jahr 2024 getestet und zusammengestellt, in der wir aufzeigen, für wen sie am besten geeignet sind, wie hoch die Preise sind und welche Schlüssel-Features sie bieten.

Doch zunächst wollen wir herausfinden, worauf Sie bei einer Software zur Bestandsoptimierung achten sollten!

Worauf sollten Sie bei einer Software zur Bestandsoptimierung achten?

Bei einer zuverlässigen Software zur Bestandsoptimierung muss die Genauigkeit im Vordergrund stehen. Im Folgenden erfahren Sie, worauf Sie achten sollten, um sicherzustellen, dass sie die Anforderungen Ihres Geschäfts effektiv erfüllt:

Nachverfolgung in Echtzeit : Stellen Sie sicher, dass die Software aktuelle Lagerbestände und -bewegungen liefert, um Fehlbestände und Überbestände zu vermeiden

: Stellen Sie sicher, dass die Software aktuelle Lagerbestände und -bewegungen liefert, um Fehlbestände und Überbestände zu vermeiden Barcode-Scannen : Wählen Sie Systeme, die das Scannen von Barcodes zur effizienten Produktidentifizierung und Nachverfolgung unterstützen

: Wählen Sie Systeme, die das Scannen von Barcodes zur effizienten Produktidentifizierung und Nachverfolgung unterstützen Integrationsmöglichkeiten : Prüfen Sie, ob die Software mit Ihren POS-, Lieferketten- und Buchhaltungssystemen integriert werden kann, um einen reibungslosen Datenfluss zu gewährleisten

: Prüfen Sie, ob die Software mit Ihren POS-, Lieferketten- und Buchhaltungssystemen integriert werden kann, um einen reibungslosen Datenfluss zu gewährleisten Automatisierte Warnmeldungen : Achten Sie auf Automatisierungsfunktionen, damit Sie automatische Benachrichtigungen über niedrige Lagerbestände, Verfallsdaten und Nachbestellungen erhalten, um Probleme bei der Inventur zu vermeiden

: Achten Sie auf Automatisierungsfunktionen, damit Sie automatische Benachrichtigungen über niedrige Lagerbestände, Verfallsdaten und Nachbestellungen erhalten, um Probleme bei der Inventur zu vermeiden Multi-Channel Support : Wählen Sie eine Software, die Bestände über verschiedene Vertriebskanäle hinweg verwalten kann, damit diese synchronisiert bleiben

: Wählen Sie eine Software, die Bestände über verschiedene Vertriebskanäle hinweg verwalten kann, damit diese synchronisiert bleiben Mobile Zugänglichkeit : Stellen Sie sicher, dass die Inventarsysteme mit verschiedenen Geräten kompatibel sind, um die Flexibilität und die Verwaltung von unterwegs zu verbessern

: Stellen Sie sicher, dass die Inventarsysteme mit verschiedenen Geräten kompatibel sind, um die Flexibilität und die Verwaltung von unterwegs zu verbessern Skalierbarkeit : Suchen Sie nach Tools, die mit Ihrem Geschäft mitwachsen können und mit zunehmender Komplexität von Daten und Beständen umgehen können, wenn Sie expandieren

: Suchen Sie nach Tools, die mit Ihrem Geschäft mitwachsen können und mit zunehmender Komplexität von Daten und Beständen umgehen können, wenn Sie expandieren Benutzerfreundliche Schnittstelle: Entscheiden Sie sich für eine intuitive Plattform, die den Schulungsaufwand reduziert und die Effizienz des Teams steigert

Die 10 besten Softwarelösungen für die Bestandsoptimierung im Jahr 2024

In der folgenden Liste stelle ich Ihnen die besten Tools für die Bestandsoptimierung im Jahr 2024 vor. Außerdem gebe ich einen kurzen Überblick über jedes Tool, damit Sie Ihre Optionen leicht vergleichen können.

1. ClickUp (am besten geeignet für Bestandsplanung, -verwaltung und -optimierung)

Wenn Sie ein Tool suchen, das sich hervorragend für die Bestandsplanung und -optimierung eignet, ClickUp könnte genau das sein, was Sie brauchen.

ClickUp ist ein tool für das Betriebsmanagement für Geschäfte aller Größen, von kleinen Startups bis zu großen Unternehmen. Es eignet sich hervorragend für die Abwicklung von eCommerce-Vorgängen, die Verwaltung von Produktbeständen und die Einstellung von Einzelzielen.

Behalten Sie den Überblick über Bestandsdaten in Echtzeit mit ClickUp's Projektmanagement-Plattform

Mit ClickUp's Lösung für das Projektmanagement können Sie Ihre Prozesse vereinfachen mit anpassbaren Dashboards, die Metriken in Echtzeit anzeigen, Inventar mit organisierten Listen nachverfolgen und Arbeitsabläufe automatisieren, damit Aufgaben reibungslos ablaufen. ClickUp's Dashboards sind unglaublich vielseitig und bieten eine 360° Ansicht Ihrer Produktinformation

Visualisieren Sie Ihre verfügbaren Produkte, Bestände und sonstigen Vorräte auf ClickUp Dashboards

Sie können die Oberfläche an Ihre Bedürfnisse anpassen, mit Optionen für benutzerdefinierte Status, Tabellen und Berichterstellungstools. Darüber hinaus können Sie mit Dashboard Widgets wichtige Daten wie Nachverfolgungszeiten und Diagramme abrufen und so die Effizienz Ihrer Bestände steigern.

Wenn Sie mehr an strukturierten Layouts interessiert sind, ClickUp's Tabelle Ansicht könnte Ihnen ins Auge fallen.

Analysieren Sie Daten mühelos für ein strukturiertes Informationsmanagement mit ClickUp's Tabellenansicht

Sie ermöglicht es Ihnen, Budgets, Bestände und Client-Details in einem übersichtlichen Zeilen- und Spaltenformat zu organisieren. Erstellen Sie ClickUp Benutzerdefinierte Felder um praktisch alles zu erfassen - Fortschritte bei Aufgaben, Dateianhänge, Bewertungen und mehr als 15 Feldtypen.

Wenn Sie Lagerbewegungen und Verfügbarkeiten nachverfolgen möchten, sind die vorgefertigten Vorlagen von ClickUp unglaublich effizient. Zum Beispiel die ClickUp Vorlage für die Bestandsverwaltung vereinfacht die Handhabung großer oder komplexer Lagerbestände und hilft Ihnen bei der Nachverfolgung von Lagerbeständen, Lagerbewegungen und Kostenänderungen sowie der Organisation von Produktinformationen in einer benutzerfreundlichen Datenbank.

Verwalten Sie Ihr Inventar und füllen Sie Ihre Bestände immer pünktlich auf - mit der ClickUp Vorlage für die Bestandsverwaltung

Diese Vorlage hilft auch Ihnen:

Überwachung von Lagerbeständen, Lagerverfügbarkeit, Bewegungen und Kostenschwankungen

Organisieren Sie Produktdetails, einschließlich Preisangaben und Bilder, in einer benutzerfreundlichen Datenbank

Analysieren Sie Bestandstrends, um fundierte Entscheidungen zur Wiederauffüllung der Bestände zu treffen

ClickUp's Vorlage für den Inventarbericht verbessert die Genauigkeit bei der Nachverfolgung von Produktbeständen, bietet Einblicke in die Lieferkette und rationalisiert Ihren Bestellprozess. Mit dieser Vorlage können Sie auch Einzelziele für den Bestand einstellen, die Nachfrage antizipieren und sicherstellen, dass Sie potenziellen Engpässen zuvorkommen.

Behalten Sie den Überblick über Ihre Lagerbestände und erkennen Sie schnell Engpässe mit der Vorlage für den Lagerbestandsbericht

Mit dieser Vorlage können Sie:

Schnelles Visualisieren von Lagerbeständen auf einen Blick

Einfaches Aktualisieren von Daten ohne Code-Eintrag

Einteilung der Produkte in Kategorien für mühelose Navigation

ClickUp Automatisierungen ist ein weiteres Feature, das die Bestandsverwaltung durch die Rationalisierung sich wiederholender Aufgaben und die Verringerung manueller Fehler erheblich verbessern kann. Mit Automatisierungen können Sie Auslöser einrichten, um die Lagerbestände automatisch zu aktualisieren, wenn Elemente hinzugefügt oder entfernt werden, und so Genauigkeit in Echtzeit gewährleisten.

Automatisieren Sie die Bestandsverwaltung mit ClickUp Automations

Benachrichtigungen können so konfiguriert werden, dass Sie gewarnt werden, wenn der Bestand ein kritisches Niveau erreicht, so dass Sie rechtzeitig Entscheidungen treffen und die Bestände auffüllen können. Darüber hinaus können Sie die Automatisierung für Kunden nutzen, um Bestandsdaten zu kategorisieren und zu organisieren, wodurch die Nachverfolgung und Analyse von Trends erleichtert wird. Dies spart nicht nur Zeit, sondern hilft Ihnen auch, fundierte Entscheidungen zu treffen, was letztlich die Effizienz und Produktivität bei der Verwaltung Ihres Bestands erhöht.

ClickUp beste Features

Verwalten Sie Produktnachbestellungen und Lieferungen mitClickUp's Kalender-Ansicht. Ansicht von Lieferplänen und Aufgaben der Reihenfolge nach in Echtzeit über gemeinsame Zeitleisten und Ressourcenkalender

Einstellen von Erinnerungen für die Wiederauffüllung mitClickUp Wiederholende Aufgaben* ClickUp Integrationen mit eCommerce-Plattformen gewährleisten eine genaue Synchronisierung der Bestandsdaten, um die Geschäftsabläufe zu optimieren und fundierte Entscheidungen zu treffen

Nachverfolgung von Produktverkäufen und Verwaltung von Kapazitäten mit praktischen Planungstools, einschließlich vorgefertigter undvorlagen für Lieferantenlisten ClickUp Beschränkungen

Der hohe Grad an benutzerdefinierten Anpassungen kann für neue Benutzer mit einer Lernkurve verbunden sein

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Benutzer pro Monat

$7/Benutzer pro Monat Geschäft: $12/Benutzer pro Monat

$12/Benutzer pro Monat Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp Brain: Hinzufügen zu jedem bezahlten Plan für $7 pro Workspace pro Mitglied pro Monat

ClickUp Bewertungen & Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,500+ Bewertungen)

4.7/5 (9,500+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (4,000+ Bewertungen)

2. Zoho Inventory (am besten für kleine bis mittlere Geschäfte)

über Zoho-Inventarisierung Zoho bietet eine All-in-One-Software-Suite, die verschiedene Anwendungen wie Zoho CRM, ein Helpdesk-System und Zoho Inventory umfasst.

Zoho Inventory bietet Features wie die Nachverfolgung von Inventar, reihenfolge-Management und Lagerverwaltung und ist damit ideal für kleine und mittelständische Geschäfte.

Zoho integriert mit beliebten eCommerce-Plattformen wie Shopify, Amazon, Etsy, eBay und ZohoCommerce. Obwohl die Integrationsmöglichkeiten etwas begrenzt sind, ist Zoho im Vergleich zu anderen Programmen preislich konkurrenzfähig eCommerce-Bestandsverwaltung lösungen.

Die besten Features von Zoho Inventory

Effiziente Bestandsverwaltung mit Barcode- und RFID-Technologie (Radio Frequency Identification)

Sicherstellung einer rechtzeitigen Produktrotation für verderbliche Waren

Bereitstellung von Echtzeit-Versandpreisen der wichtigsten globalen Spediteure

Beschränkungen von Zoho Inventory

Begrenzte Integration mit eCommerce-Plattformen und Marktplätzen

Die Preisgestaltung basiert auf dem monatlichen Auftragsvolumen und erfordert ein Plan-Upgrade, wenn Ihr Geschäft wächst

Preise für Zoho Inventory

Free-Plan (50 Reihenfolgen und nur ein Benutzer)

(50 Reihenfolgen und nur ein Benutzer) Standard: $39/Monat pro Unternehmen (mit 500 monatlichen Bestellungen und zwei Benutzern)

$39/Monat pro Unternehmen (mit 500 monatlichen Bestellungen und zwei Benutzern) Professional: 99 $/Monat pro Unternehmen (mit 3000 monatlichen Bestellungen und zwei Benutzern)

99 $/Monat pro Unternehmen (mit 3000 monatlichen Bestellungen und zwei Benutzern) Premium: 159 $/Monat pro Organisation (mit 7500 monatlichen Bestellungen und zwei Benutzern)

159 $/Monat pro Organisation (mit 7500 monatlichen Bestellungen und zwei Benutzern) Enterprise: 299 $/Monat pro Unternehmen (mit 15000 monatlichen Bestellungen und sieben Benutzern)

Zoho Inventory Bewertungen & Rezensionen

G2: 4.4/5 (90+ Bewertungen)

4.4/5 (90+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (380+ Bewertungen)

3. Fishbowl Inventory (Beste Cloud-basierte Inventarverwaltungssoftware)

über Fishbowl-Inventar Fishbowl ist eine hoch angesehene Software für das Inventar- und Lieferkettenmanagement, die sich nahtlos in QuickBooks integrieren lässt, um die Inventarprozesse zu rationalisieren. Sie verbessert die Genauigkeit durch Barcode-Scannen und gewährleistet eine präzise Nachverfolgung von Elementen in der gesamten Lieferkette und unterstützt die Echtzeit-Überwachung von Beständen an mehreren Speicherorten - ideal für große Betriebe.

Das Feature der Software zur Nachverfolgung von Teilen ermöglicht es Ihnen, den Bestand anhand von Seriennummern, Chargennummern oder Ablaufdaten zu überwachen, was die Rückverfolgbarkeit und die Einhaltung von Vorschriften verbessert, insbesondere in Branchen mit strengen Bestimmungen.

Die besten Features von Fishbowl Inventory

Gut geeignet für große Versandgeschäfte und Hersteller

Automatisierte Erstellung von Bestellungen auf der Grundlage von Verkaufstrends und Bestandsanforderungen mit dem Fishbowl-Auftragsverwaltungssystem

Zugriff und Verwaltung des Inventars von unterwegs mit der mobilen App

Fishbowl-Bestandsbeschränkungen

Kann für Unternehmen mit vielen Benutzern kostspielig sein

Zusätzliche Features sind mit zusätzlichen Kosten verbunden

Fishbowl Inventory Preise

Fishbowl Drive : $349/Monat für zwei Benutzer

: $349/Monat für zwei Benutzer Fishbowl Advanced: $399/Monat für zwei Benutzer

Fishbowl Inventory Bewertungen & Rezensionen

G2: 4/5 (200+ Bewertungen)

4/5 (200+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (900+ Bewertungen)

4. Cin7 (Am besten für Omnichannel-Händler)

über Cin7 Cin7 ist ein Cloud-basiertes Inventar-Management-Tool, das kostenlos für Shopify eCommerce-Geschäfte zur Verfügung steht und mit einer Reihe von Features und Plattform-Integrationen aufwartet.

Dieses webbasierte System verwendet die Kanban-Methode, um die Auffüllung des Lagerbestands und Nachbestellungen zu erleichtern, und umfasst Funktionen für die Buchhaltung wie die FIFO-Methode (First In, First Out).

Cin7 zeichnet sich durch seine kostengünstige Preisgestaltung für Geschäfte jeder Größe und die Möglichkeit aus, eine unbegrenzte Anzahl von Lagereinheiten (SKUs) zu verwalten.

Cin7 beste Features

Nahtlose Übertragung von Beständen zwischen Lagern

Schnelle Generierung von Bestellungen durch automatisierte Features

Zugang zu POS-Systemen und Barcode-Scanning über alle Pläne hinweg

Cin7 Beschränkungen

Im Basis-Plan fehlen Features wie EDI-Verbindungen und 3PL-Konfigurationen

Es sind keine kostenlosen Pläne oder Testversionen verfügbar

Cin7 Preise

Cin7 Core Standard : Beginnend bei $349/Monat

: Beginnend bei $349/Monat Cin7 Core Pro : Beginnend bei $599/Monat

: Beginnend bei $599/Monat Cin7 Core Advanced: Beginnend bei $999/Monat

Cin7 (Core) Bewertungen & Rezensionen

G2: 4.2/5 (200+ Bewertungen)

4.2/5 (200+ Bewertungen) Capterra: 4.3 /5 (700+ Bewertungen)

5. Ordoro (Am besten für Versand und Abwicklung)

über Ordoro Ordoro bietet Features, die es Ihnen ermöglichen, den Versand zu verwalten, das Dropshipping von Beständen zu handhaben, offenen API-Zugang und erweiterte Analysen. Die Plattform ermöglicht die nahtlose Integration verschiedener Vertriebskanäle, um die Abwicklungsprozesse zu verbessern.

Egal, ob Sie 100 Elemente oder 500.000 Bestellungen pro Monat verwalten, die umfassende Exportdatenstruktur und das Buchhaltungssystem von Ordoro können Ihre Bestandsverwaltung vereinfachen.

Ordoro beste Features

Bietet moderne Automatisierung des Einkaufs für rationelle Abläufe

Ermöglicht eine zentrale Verwaltung für Geschäfte mit mehreren Lagern

Verbindung mit gängigen eCommerce-Plattformen wie Shopify, Magento und WooCommerce

Ordoro Beschränkungen

Im Gegensatz zu vielen anderen Inventarisierungssoftware-Optionen fehlt eine mobile Version

Die Preise können für kleine Geschäfte zu hoch sein

Ordoro Preise

Versand : Free

: Free Lagerbestand : $349/Monat

: $349/Monat Dropshipping: $299/Monat

Ordoro Bewertungen & Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: 4.8/5 (70+ Bewertungen)

6. QuickBooks E-commerce (Am besten für wachsende E-commerce Geschäfte)

über QuickBooks QuickBooks Commerce (ehemals TradeGecko) ist für seine benutzerfreundliche Oberfläche und robusten Features bekannt und hilft Geschäften dabei, ihre Bestände effizient zu verwalten, Workflows zu automatisieren und die Leistung zu analysieren.

Die Automatisierungsfunktionen des Tools ermöglichen es Unternehmen, sich wiederholende Aufgaben zu rationalisieren und manuelle Fehler zu reduzieren. Durch die Automatisierung von Prozessen wie Auftragsabwicklung, Bestellungserstellung und Bestandsanpassungen rationalisiert das Tool die Abläufe und hilft Ihnen, Zeit zu sparen.

Die besten Features von QuickBooks E-commerce

Mühelose Verbindung mit Xero für eine optimierte Buchhaltung

Überwachen Sie Lagerbestände über mehrere Speicherorte und Kanäle hinweg

Optimieren Sie den Lagerbetrieb mit Features wie Speicherortverwaltung und Kommissionierlisten

QuickBooks E-Commerce-Einschränkungen

Einige Benutzer berichten von einer steilen Lernkurve bei der ersten Verwendung der Software

Limitierte benutzerdefinierte Optionen für spezifische Business-Anforderungen

QuickBooks E-Commerce Preise

Einfacher Start: $35/Monat

$35/Monat Essentials: $65/Monat

$65/Monat Plus: $99/Monat

$99/Monat Erweitert: $235/Monat

TradeGecko (QuickBooks E-commerce) Bewertungen & Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: N/A

7. DEAR Systems (am besten für Produktion und Großhandel)

über DEAR-Systeme Als Cloud-basierte ERP-Lösung macht DEAR Systems eine kostspielige IT-Infrastruktur wie Server und Switches überflüssig.

Mit diesem Tool können Sie alles, von den Rohstoffen bis zu den fertigen Waren, effizient verwalten und sicherstellen, dass Ihre Lieferkette von Anfang bis Ende reibungslos funktioniert. Ein herausragendes Feature ist die Bedarfsprognosefunktion, mit der Sie den Bedarf an Lagerbeständen genau vorhersagen und so Überbestände und Fehlbestände minimieren können.

Das Beschaffungsmodul der Plattform verbessert Ihre Einkaufsentscheidungen durch Genauigkeit und Effizienz. Es bietet eine Seite mit Lieferanteninformationen und Tools für die finanzielle Berichterstellung.

Für Geschäfte, die noch auf manuelle Bedarfsplanungsmethoden angewiesen sind, bietet DEAR Systems Tools, die veraltete Methoden ersetzen können kapazitätsplanung in Excel Mit effizienteren, automatisierten Prozessen stellen Sie sicher, dass Ihre Produktionsabläufe perfekt auf die Nachfrage abgestimmt sind, die Effizienz maximiert und der Ausschuss minimiert wird.

Die besten Features von DEAR Systems

Identifizieren und verbessern Sie jeden Schritt in Ihrer Lieferkette mitwert-Ketten-Analyse* Erhalten Sie Benachrichtigungen, um Nachschubbestellungen zu veranlassen, wenn der Bestand zur Neige geht, mit Meldepunktwarnungen

Zugriff auf über 300 Standardberichte für detaillierte Einblicke

DEAR Systems Grenzen

Die hohen Kosten können ein Hindernis für kleine Geschäfte sein

DEAR Systems Preise

Beginnt bei $249/Monat für 5 Benutzer

DEAR Systems Bewertungen & Rezensionen

G2: Nicht verfügbar

Nicht verfügbar Capterra: Nicht verfügbar

Auch gelesen: Wir haben die 10 besten Beschaffungsmanagement-Software im Jahr 2024 getestet

8. NetSuite ERP (am besten für die Bestandsverwaltung auf Unternehmensebene)

über NetSuite ERP NetSuite ERP bietet eine umfassende Suite von Tools, die alles abdecken, vom Finanzmanagement bis zur Bestandskontrolle, und ist damit ein One-Stop-Shop für Geschäfte, die ihre Effizienz steigern und ihr Wachstum vorantreiben wollen.

Die Echtzeit-Dashboards des Systems geben Ihnen einen vollständigen Überblick über Ihre Bestandsverwaltungsprozesse und helfen Ihnen dabei, datengestützte Entscheidungen mit Zuversicht zu treffen.

NetSuite ERP bietet Echtzeit-Sichtbarkeit in Bezug auf Lagerbestände, Bedarfsprognosen und Reihenfolge und stellt sicher, dass die richtigen Produkte zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind. Dies trägt dazu bei, die Lagerkosten zu senken und das Risiko von Fehlbeständen zu minimieren, was letztendlich die Kundenzufriedenheit erhöht.

Die Plattform lässt sich nahtlos integrieren in logistik-Software und bietet eine durchgängige Sichtbarkeit und Kontrolle über Ihre Abläufe.

Die besten Features von NetSuite ERP

Verwalten Sie mühelos mehrere Tochtergesellschaften, Geschäftseinheiten und juristische Personen und unterstützen Sie dabei mehrere Sprachen und Währungen

Optimieren Sie die Echtzeit-Planung und verwalten Sie den Bestand effektiv mit Kalendern und Gantt-Diagrammen

Gewinnen Sie globale Sichtbarkeit mit Tools für die Verwaltung von Speicherorten, die Planung von Verteilungsanforderungen und die Planung mehrerer Standorte

Beschränkungen von NetSuite ERP

Steile Lernkurve, insbesondere bei der benutzerdefinierten Anpassung der ERP-Plattform

Es gibt Einschränkungen bei den Dokumenttypen, die Sie exportieren können, und nicht alle Informationen werden korrekt übertragen

Preise für NetSuite ERP

Benutzerdefinierte Preise

NetSuite ERP Bewertungen & Rezensionen

G2: 4/5 (3.000+ Bewertungen)

4/5 (3.000+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (1,500+ Bewertungen)

Auch gelesen: 10 kostenlose Inventarvorlagen für Excel, Sheets und ClickUp

9. SAP IBP (Optimal für die Bestandsoptimierung in komplexen Lieferketten)

über SAP IBP Mithilfe von Algorithmen des maschinellen Lernens und Echtzeitdaten ermöglicht SAP IBP eine genaue Vorhersage der künftigen Nachfrage, so dass Geschäfte ihre Lagerbestände an den Marktbedarf anpassen können.

Ein weiteres wichtiges Feature ist die Multi-Echelon Inventory Optimization (MEIO): SAP IBP ermöglicht es Geschäften, ihre Bestände über mehrere Speicherorte und Ebenen innerhalb der Lieferkette hinweg zu optimieren. Dieses Feature berücksichtigt die Interdependenzen zwischen verschiedenen Lagerbeständen, ermöglicht eine effizientere Verteilung und reduziert überschüssige Bestände bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung eines hohen Serviceniveaus.

Darüber hinaus unterstützt es die Szenarioplanung, die es Unternehmen ermöglicht, die potenziellen Ergebnisse verschiedener Entscheidungen zu bewerten, wie z. B. Änderungen der Vorlaufzeiten von Lieferanten oder Verschiebungen der Kundennachfrage, und die effektivste Strategie auszuwählen.

Die besten Features von SAP IBP

Erzielen Sie umfassende Sichtbarkeit, Warnmeldungen und Analysen, um die Leistung zu messen, Störungen vorherzusagen und Problemen zuvorzukommen

Durchführung von Echtzeitsimulationen für verschiedene Business-Szenarien, um den wachsenden Anforderungen des Geschäfts gerecht zu werden

Unterstützen Sie die nahtlose Integration mit anderen SAP-Systemen und Anwendungen von Drittanbietern für erweiterte Funktionen

Grenzen von SAP IBP

Lernkurve aufgrund der Komplexität und der umfangreichen Features

Das Tool verwendet für einige Prozesse die RDP-Technologie, die nicht mehr die neueste Technologie ist

Preise für SAP IBP

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

SAP IBP Bewertungen & Rezensionen

G2: 4.3/5 (200+ Bewertungen)

4.3/5 (200+ Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

10. inFlow Inventory (Beste für benutzerfreundliche Bestandsverwaltung)

über inFlow Bestandsaufnahme inFlow Inventory ist auf die Vereinfachung der Bestandskontrolle für Geschäfte jeder Größe zugeschnitten. Es zentralisiert Bestands- und Reihenfolge-Daten und bietet Sichtbarkeit in Echtzeit über Lagerbestände und Bewegungen in Ihren Verteilungszentren.

Zu den wichtigsten Features gehören Barcodierung, Lagerverwaltung an mehreren Speicherorten und detaillierte Analysen, die eine effiziente Nachverfolgung, Nachbestellung und Optimierung des Bestands ermöglichen.

inFlow Inventory beste Features

Nahtlose Integration mit verschiedenen eCommerce-Verkaufsplattformen, einschließlich Online-Marktplätzen, Websites und physischen Geschäften, um den Bestand über eine einzige Schnittstelle zu verwalten

Verbessern Sie die Genauigkeit und Effizienz bei Wareneingang, Kommissionierung und Bestandsverwaltung mit Barcode-Scanning und RFID (Radio-Frequency Identification)

Erstellen, Verarbeiten und Nachverfolgen von Bestellungen und Entwerfen von Vorlagen für künftige Beschaffungszyklen

inFlow Inventory Beschränkungen

Probleme bei der Skalierbarkeit für große oder schnell wachsende eCommerce Geschäfte

inFlow Inventory Preise

Unternehmer : $110/Monat

: $110/Monat Kleines Geschäft : $279/Monat

: $279/Monat Mittlere Größe : $549/Monat

: $549/Monat Unternehmen: $1319/Monat

inFlow Inventory Bewertungen & Rezensionen

G2: 4.1/5 (30+ Bewertungen)

4.1/5 (30+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (450+ Bewertungen)

Auch gelesen: Was ist ein Wareneingangsschein (GRN) und warum ist er wichtig?

Auswahl der besten Software zur Bestandsoptimierung für Ihr Business

Mit wachsendem Business wird die manuelle Nachverfolgung von Beständen immer schwieriger, was zu Fehlern, verlegten Elementen und Verzögerungen bei der Reihenfolge führt - Probleme, die sich negativ auf Ihren Betrieb auswirken können.

Der Umstieg auf ein Cloud-basiertes Bestandsoptimierungssystem kann sich positiv auswirken. Es vereinfacht die Bestandsüberwachung, erleichtert die Verwaltung von Lagerbeständen, reduziert Fehler und rationalisiert die Reihenfolge bei der Auftragsabwicklung.

Wenn Sie ein Inventarverwalter oder ein Eigentümer eines Geschäfts sind, bietet ClickUp eine leistungsstarke Lösung zur Optimierung der Bestandsverwaltung. Es bietet Nachverfolgung in Echtzeit, automatisierte Workflows und anpassbare Dashboards, die sicherstellen, dass Ihre Inventurprozesse so reibungslos und effektiv wie möglich ablaufen. Anmeldung bei ClickUp kostenlos an und überzeugen Sie sich selbst von den Vorteilen!