Supply Chain Dashboard: Was zu verfolgen ist und wie man eines erstellt

Die Digitalisierung von Lieferketten ist von entscheidender Bedeutung, denn ohne sie gibt es keine Transparenz, und ohne Transparenz gibt es keine Verantwortlichkeit.

Die Verwaltung einer Lieferkette ist heutzutage keine leichte Aufgabe. Sie sind ständig bemüht, die sich ständig ändernden Kundenerwartungen zu erfüllen. Hinzu kommt der immense Druck, Kosten zu senken, Workflows zu optimieren, die Effizienz zu steigern und mit geopolitischen Störungen umzugehen.

Dazu benötigen Sie vollständige Sichtbarkeit Ihrer Lieferkette. Das bedeutet, dass alle Lieferkettenprozesse zu 100 % transparent sein müssen. Und genau hier kommt ein Lieferketten-Dashboard ins Spiel.

Ein gut aufgebautes Dashboard für die Lieferkette verwandelt komplexe, verstreute Daten in klare, umsetzbare Erkenntnisse. Anstatt stundenlang Tabellen zu durchforsten, um Lagerbestände zu überprüfen oder Lieferantenberichte abzugleichen, können Sie das Dashboard nutzen, um Probleme in Echtzeit zu erkennen und schnell zu handeln, um Störungen zu vermeiden.

In diesem Blogbeitrag zeigen wir Ihnen, was ein Dashboard für die Lieferkette enthalten sollte, welche KPIs für die Lieferkette wichtig sind und wie Sie ein Dashboard erstellen, das für Ihr Team funktioniert.

Was ist ein Dashboard für die Lieferkette?

Ein Supply Chain Dashboard ist ein zentrales, visuelles Tool, das Echtzeitdaten und wichtige Leistungsindikatoren für die gesamte Lieferkette anzeigt, von der Beschaffung und Bestandsverwaltung über die Produktion und Logistik bis hin zur Lieferung. Es führt verstreute Daten aus verschiedenen bestehenden Systemen wie Ihrem Enterprise-Resource-Planning-System, Ihrem Lagerverwaltungssystem, Ihrem Transportmanagementsystem und Ihren Lieferantenportalen zusammen und wandelt sie in Echtzeit-Einblicke um.

Das Dashboard hilft Ihnen, Probleme frühzeitig zu erkennen, wichtige KPIs zu überwachen und intelligentere, schnellere Entscheidungen zu treffen – egal, ob Sie Verzögerungen verwalten, Bestände ausgleichen oder auf einen kurzfristigen Nachfragespitzen reagieren müssen.

Erstellen Sie Dashboards für die Lieferkette in ClickUp

Warum ein Dashboard für die Lieferkette verwenden?

Als Betriebsleiter oder Logistikfachmann benötigen Sie proaktive Daten für die strategische Planung. Das bedeutet, dass Sie Live-Updates über die gesamte Lieferkette hinweg benötigen, von Lagerbeständen und Frachtkosten bis hin zur Lieferantenleistung und Termintreue.

Hier erfahren Sie, warum Sie ein Dashboard für die Lieferkette benötigen:

Datengestützte Entscheidungen: Ruft Daten aus Bestands-Tools, WMS, TMS, ERP, Reihenfolge-Management und Lieferantenplattformen ab und wandelt sie in entscheidungsrelevante Erkenntnisse um. Mit diesen Daten können Sie Trends erkennen

Effizienz und Zeitersparnis : Automatisiert den Prozess der Berichterstellung, sodass Sie Daten nicht manuell aus isolierten Systemen extrahieren müssen

Verbesserte Zusammenarbeit : Zentralisiert Daten und stimmt Teams aus den Bereichen Beschaffung, Logistik und Betrieb auf gemeinsame Ziele und Prioritäten ab

Leistungsnachverfolgung : Verfolgt wichtige Metriken der Lieferkette, wie z. B. die Genauigkeit der Reihenfolge, die Erfüllungsrate sowie die Bestandsplanung und den Umsatz, um die Leistung zu optimieren und die Effizienz zu steigern

risikominderung*: Bietet Situationsbewusstsein in Bezug auf Wetterereignisse, Arbeitskräftemangel und Nachfrageverschiebungen, damit Ihre Prozesse agil bleiben und sich schnell anpassen können

Schlüssel-Metriken zur Nachverfolgung in einem Supply Chain Dashboard

Bei der Gestaltung eines Dashboards für die Lieferkette sollten Sie die folgenden Metriken berücksichtigen:

Metrik Was bedeutet das? Warum das wichtig ist Lagerumschlagshäufigkeit Zeigt, wie oft Lagerbestände in einem bestimmten Zeitraum verkauft und ersetzt werden Hilft bei der Optimierung der Lagerbestände, der Vermeidung von Überbeständen und der Reduzierung der Lagerkosten Reihenfolge der Auftragsabwicklung Prozentualer Anteil der erfolgreich und vollständig gelieferten Bestellungen im Vergleich zur Gesamtzahl der Bestellungen Direkte Auswirkungen auf Kundenzufriedenheit und betriebliche Effizienz Pünktliche Lieferung (OTD) Prozentualer Anteil der Reihenfolge, die zum versprochenen Termin geliefert werden Stellen Sie sicher, dass Kundenerwartungen erfüllt und Verzögerungen minimiert werden Vorlaufzeit Die Gesamtzeit von der Reihenfolge bei einem Lieferanten bis zum Erhalt der Waren oder Dienstleistungen Kürzere Vorlaufzeiten tragen dazu bei, Fehlbestände zu reduzieren und die Bestandsplanung zu verbessern Lieferantenleistung Verfolgung, inwieweit Lieferanten die Erwartungen hinsichtlich Qualität, Kosten und Lieferung erfüllen Die Identifizierung starker und schwacher Lieferanten ermöglicht bessere Beschaffungsentscheidungen und hilft bei der Risikosteuerung Transportkosten Die Summe aus Versand- und Kraftstoffkosten, Arbeitsaufwand und Verpackungskosten Hilft bei der Optimierung der Logistik, der Reduzierung von Verschwendung und der Identifizierung von Möglichkeiten für Kosteneinsparungsstrategien

📮ClickUp Insight: 21 % der Befragten möchten KI nutzen, um sich beruflich weiterzuentwickeln, indem sie sie in Meetings, E-Mails und Projekten einsetzen.

Arten von Dashboards für die Lieferkette

Sehen wir uns einige Beispiele für Dashboards für die Lieferkette an.

1. Operatives Dashboard für die Lieferkette

Dieses Dashboard für die Lieferkette hilft Ihnen bei der Nachverfolgung des täglichen Warenverkehrs und stellt sicher, dass Ihre Abläufe die Service Level Agreements einhalten, wodurch die Leistung der Lieferkette verbessert wird.

👤 Verwendet von: Supply-Chain-Manager, Werksleiter, Leiter von Verteilungszentren

🛠️ Häufig verwendete Tools: ClickUp Dashboards, Zoho Analytics

✅ Primäre KPIs, die nachverfolgt werden:

Reihenfolge der Zykluszeit: Die Gesamtzeit von der Bestellung durch den Kunden bis zum Erhalt der Bestellung, einschließlich Auftragsabwicklung, Kommissionierung, Verpackung, Versand und Lieferung

Lagerumschlagshäufigkeit: Die Anzahl, wie oft der Lagerbestand in einem bestimmten Zeitraum verkauft und ersetzt wird

Erfüllungsquote: Der Prozentsatz der Kundenanforderungen, die durch sofortige Verfügbarkeit des Lagerbestands ohne Rückstände oder Verzögerungen erfüllt werden

2. Dashboard für die Bestandsverwaltung

Ein umfassendes Dashboard für die Bestandsverwaltung zur Verwaltung des Bestands-Flows über mehrere Speicherorte oder Kanäle hinweg.

👤 Verwendet von: Bestandsplanern, Lagerleitern

🛠️ Häufig verwendete Tools: NetSuite, Cin7

✅ Primäre KPIs, die nachverfolgt werden:

Häufigkeit von Fehlbeständen: Die Anzahl der Fälle, in denen ein Element während eines bestimmten Zeitraums nicht vorrätig ist

Wert der Totbestände : Der Gesamtwert der Lagerbestände, die über einen längeren Zeitraum nicht verkauft oder verwendet wurden

Lagerumschlagshäufigkeit: Die Anzahl, wie oft der Lagerbestand innerhalb eines bestimmten Zeitraums verkauft und ersetzt wird

3. Logistik-Dashboard

Dieses Dashboard konzentriert sich auf die Nachverfolgung von Sendungen, die Lieferung auf der letzten Meile und die Kontrolle der Frachtkosten. Es stellt sicher, dass Waren effizient von A nach B transportiert werden, und ermöglicht es Logistikteams, Umleitungen vorzunehmen oder Verzögerungen proaktiv zu eskalieren.

👤 Verwendet von: Logistikkoordinatoren, Transportmanager

🛠️ Häufig verwendete Tools: ShipBob, FreightPOP

✅ Primäre KPIs, die nachverfolgt werden:

Frachtkosten pro Einheit: Gesamtfrachtkosten geteilt durch die Nummer der versendeten Einheiten

Leistung der Spediteure : Ein Maß dafür, wie gut Drittanbieter die Serviceerwartungen erfüllen, einschließlich Pünktlichkeit und Zustand der Waren

Bestand im Transit: Wert oder Menge der Waren, die versandt wurden, aber noch nicht am Bestimmungsort eingegangen sind

4. Dashboard zur Lieferantenleistung

Mit dieser Art von Dashboard für die Lieferkette können Sie die Zuverlässigkeit und Qualität Ihrer Lieferanten im Laufe der Zeit überwachen und bewerten. Ihre Logistik-Teams können damit Herausforderungen im Beschaffungswesen bewerten, bessere Konditionen aushandeln und die Compliance in allen Beschaffungsprozessen sicherstellen.

👤 Verwendet von: Beschaffungsmanager, Teams für Lieferantenbeziehungen

🛠️ Häufig verwendete Tools: Coupa, Jaggaer

✅ Primäre KPIs, die nachverfolgt werden:

Lieferantenfehlerquote: Prozentualer Anteil der von Lieferanten erhaltenen Materialien oder Produkte, die nicht den Qualitätsstandards entsprechen

Vorlaufzeit Konsistenz : Misst, wie konsistent ein Lieferant die erwarteten oder vereinbarten Liefervorlaufzeiten einhält

vertragskonformitätsbewertung*: Verfolgt, wie genau ein Lieferant die vereinbarten Vertragsbedingungen einhält, z. B. Preis, Lieferung, Qualität, Servicelevel usw.

5. Dashboard für Bedarfsprognosen

Ein Dashboard für die Bedarfsprognose sagt die Kundennachfrage genau voraus, sodass Sie Lagerbestände, Produktion und Beschaffung planen können. Anstatt sich auf die Verkaufszahlen des letzten Jahres zu verlassen, ruft dieses Dashboard Echtzeit- und Verlaufsdaten (Verkäufe, Saisonalität, Aktionen, Markttrends usw.) ab, um Muster aufzudecken, Verschiebungen zu erkennen und die zukünftige Nachfrage zu modellieren.

👤 Verwendet von: Bedarfsplanern, Vertriebs- und Betriebsplanungsteams

🛠️ Häufig verwendete Tools: Excel + BI-Integration, SAS Forecasting

✅ Primäre KPIs, die nachverfolgt werden:

Nachfrage vs. tatsächlicher Umsatz: Vergleich zwischen prognostizierter Kundennachfrage und tatsächlich erzielten Umsätzen

Saisonale Trendmuster : Wiederkehrende Verkaufsmuster, die zu bestimmten Zeiten im Jahr auftreten, z. B. Feiertage, Schulanfang und Sommerhochs

Historische Umsatzschwankungen: Grad der Schwankungen der Umsatzdaten im Zeitverlauf

6. Dashboard für das Risikomanagement

Ein Dashboard für das Risikomanagement bietet Ihnen Echtzeit-Sichtbarkeit auf Schwachstellen in Ihrer gesamten Lieferkette – von Lieferantenrisiken und Transportverzögerungen bis hin zu geopolitischen Bedrohungen, Lieferanteninsolvenzen und Compliance-Lücken.

👤 Verwendet von: Risikoanalysten, Business Continuity Managern

🛠️ Häufig verwendete Tools: Resilinc, Fusion Risk Management

✅ Primäre KPIs, die nachverfolgt werden:

Ereignisse, die die Lieferkette stören : Nummer der Ereignisse, die den normalen Flow von Waren und Dienstleistungen in der Lieferkette unterbrechen (z. B. Naturkatastrophen, Streiks, Cyberangriffe, Lieferantenausfälle)

Notfallbestände : Die Menge an zusätzlichen Beständen, die ausdrücklich für Notfälle oder Unterbrechungen der Lieferkette vorgehalten wird

Matrix der Auswirkungen und Wahrscheinlichkeit: Potenzielle Risiken für die Lieferkette, dargestellt in einer Heatmap nach ihrer Wahrscheinlichkeit und ihren Folgen (Auswirkungen)

7. Dashboard für die Finanzlieferkette

Das Dashboard für die Finanzlieferkette schließt die Lücke zwischen der physischen Bewegung von Waren und dem damit verbundenen Geldfluss. Operations- und Finanzteams nutzen es, um in Echtzeit gemeinsame Sichtbarkeit darüber zu erhalten, wie sich Lieferkettenaktivitäten auf das Betriebskapital, den Cashflow und die allgemeine Finanzlage auswirken.

👤 Verwendet von: CFOs, Kostenanalysten

🛠️ Häufig verwendete Tools: ClickUp, Tableau

✅ Primäre KPIs, die nachverfolgt werden:

Kosten pro Einheit : Gesamtkosten für die Herstellung oder Beschaffung einer Produkteinheit, einschließlich Material, Arbeit, Gemeinkosten und Logistik

Servicekosten : Gesamtkosten für die Betreuung eines bestimmten Kunden oder einer bestimmten Produktlinie unter Berücksichtigung von Lagerhaltung, Transport, Kundendienst, Rücksendungen und Verwaltungsaufwand

In Vorräten gebundenes Betriebskapital: Der Betrag, der in Vorräte investiert ist, die nicht sofort Einnahmen generieren

8. Dashboard zur Nachverfolgung der Reihenfolge

Ein Dashboard zur Nachverfolgung der Reihenfolge gibt Ihnen einen Einblick in den gesamten Lebenszyklus Ihrer Bestellungen – von der Erstellung über den Versand und die Lieferung bis hin zur endgültigen Erfüllung.

Im Lieferkettenmanagement benötigen Sie eine einheitliche Ansicht aller Schritte der Reihenfolge. Und genau dabei hilft Ihnen dieses Dashboard für das Lieferkettenmanagement.

👤 Verwendet von: Fulfillment-Manager

🛠️ Häufig verwendete Tools: ClickUp, Salesforce Service Cloud

✅ Primäre KPIs, die nachverfolgt werden:

Reihenfolge nach Status : Eine Echtzeit-Aufschlüsselung, wo sich jeder Auftrag im Fulfillment-Prozess befindet

Durchschnittliche Erfüllungszeit : Die Zeit zwischen der Bestellung und dem Versand

Reihenfolge-Genauigkeitsrate: Prozentsatz der Bestellungen, die genau wie gewünscht geliefert wurden (richtige Elemente, Mengen und Verpackung)

So erstellen Sie ein Dashboard für die Lieferkette

Schritt 1: Definieren Sie Ihre Ziele und Zielgruppe

Legen Sie im Voraus fest, ob das Dashboard für die strategische Übersicht, die operative Steuerung oder das Ausnahmemanagement gedacht ist, und gestalten Sie es entsprechend.

Beispielsweise benötigen Leiter der Lieferkette oder Teams aus dem Finanzbereich hochrangige Zusammenfassungen für die strategische Planung, während Lagerleiter und Logistikkoordinatoren Dashboards für operative Maßnahmen im Tagesgeschäft benötigen.

🎯 Zu den gemeinsamen Zielen können gehören: Überwachung von KPIs: Lagerumschlag, Reihenfolge der Auftragsabwicklung

Identifizieren von Engpässen: Verspätete Lieferungen, Lagerbestandsengpässe

Verbesserung der Entscheidungsfindung: Bedarfsprognosen, Lieferantenleistung

Passen Sie anschließend den Detaillierungsgrad und die Visualisierung an die Bedürfnisse Ihrer Zielgruppe an

💼 Zu den Stakeholdern der Lieferkette können gehören: Beschaffungsteam : Verfolgen Sie die Leistung und Vorlaufzeiten von Lieferanten

Lagerleiter : Konzentrieren Sie sich auf Durchsatz, Produktivität und Lagerorte

Logistikkoordinatoren: Sie möchten Einblicke in die Transporteffizienz und Lieferverzögerungen gewinnen?

Verwenden Sie ClickUp-Ziele, um die Metriken Ihres Dashboards an strategischen Zielen auszurichten und Fortschritte in Echtzeit zu verfolgen. Mit Einzelzielen können Sie bestimmte Meilensteine und KPIs mit jedem Ziel verknüpfen und sehen, wie jeder Datenpunkt auf Ihrem Dashboard mit einem größeren Geschäftsergebnis zusammenhängt.

Bleiben Sie mit klaren Zeitleisten, messbaren Einzelzielen und automatischer Nachverfolgung des Fortschritts in ClickUp Goals auf Kurs

Verwenden Sie Nummern-Ziele, wenn Sie den Fortschritt in Richtung eines numerischen Ziels nachverfolgen, z. B. "Durchschnittliche Bearbeitungszeit für Bestellungen auf unter 24 Stunden reduzieren". Währungs-Ziele eignen sich perfekt für kostenbezogene Ziele in Ihrer Lieferkette. Wenn Sie binäre Meilensteine nachverfolgen möchten, z. B. "Feature für Versandaktualisierungen in Echtzeit aktiviert – Ja/Nein", wechseln Sie zu Wahr/Falsch-Zielen.

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie Zielordner in ClickUp, um Ihre Ziele nach verschiedenen Bereichen des Dashboards für die Lieferkette zu organisieren, z. B. Lagerbestand, Logistik und Beschaffung.

Schritt 2: Identifizieren Sie relevante Datenquellen

Ein Dashboard für die Lieferkette ist nur so gut wie die Daten, auf denen es basiert.

Beginnen Sie damit, alle Schlüssel-Systeme und -Tools zu identifizieren, die Supply-Chain-Daten in Ihrem Unternehmen enthalten.

🖥️ Häufige Datenquellen, die zu berücksichtigen sind: ERP-Systeme : Kerndaten zu Fertigung, Finanzen, Beschaffungsprozessen und Lagerbeständen

Bestandsverwaltungssoftware : Lagerbestände, SKUs, Nachbestellpunkte und Lagerbewegungen

Tools für das Auftragsmanagement : Daten zu Kundenaufträgen, Fulfillment-Status, Lieferzeiten und Rücksendungen

WMS: Daten zu eingehenden Sendungen, Kommissioniergenauigkeit, Speicherauslastung und Zeitleisten für den Versand.

TMS: Leistung der Spediteure, Versandkosten, Nachverfolgung von Lieferungen, Einblicke in die Routenoptimierung.

Lieferantenportale oder SRM-Systeme (Supplier Relationship Management): Vorlaufzeiten, Lieferanten-Scorecards, Vertragsbedingungen, Compliance-Daten.

Tools für die Bedarfsplanung oder -prognose: Absatzprognosen, historische Nachfragemuster, Faktoren für Umsatzsteigerungen durch Werbeaktionen.

Kundendienstplattformen (CRM-Systeme): Rücksendungen, Beschwerden und Feedback-Schleifen, die Probleme bei der Auftragsabwicklung oder Lieferung aufzeigen.

In dieser Phase müssen Sie die Eigentümerschaft der Daten für jede Quelle dokumentieren. Sie müssen wissen, wer die Daten pflegt, wie oft sie aktualisiert werden und welche Lücken bekannt sind – das erspart Ihnen massive Probleme bei der Integration und Validierung des Dashboards.

Schritt 3: Auswahl der richtigen KPIs

Jeder KPI, den Sie dem Dashboard für die Lieferkette hinzufügen, sollte eine geschäftskritische Frage beantworten. Oder er könnte auf ein operatives Risiko hinweisen, das Ihrer Aufmerksamkeit bedarf. Ihr Endziel kann im Bereich der Verbesserung der Fulfillment-Geschwindigkeit, der Reduzierung der Transportkosten, der Verkürzung der Lieferzeiten oder der Risikominimierung Ihrer Lieferkette liegen.

📈 Um die richtigen KPIs auszuwählen, stellen Sie sich zunächst folgende Fragen: Welche Entscheidungen müssen wir mit diesem Dashboard treffen?

Welche Metriken spiegeln den Fortschritt in Richtung unserer Ziele wider?

Welche Daten sind verfügbar, genau und werden regelmäßig aktualisiert?

Die ClickUp-KPI-Vorlage ist ein flexibles und anpassbares Framework, mit dem Sie die Leistung in den Bereichen Beschaffung, Lagerhaltung, Logistik und Lieferung in einem zentralen Space nachverfolgen können.

Kostenlose Vorlage Verfolgen, verwalten und bewerten Sie mühelos wichtige Leistungsindikatoren mit der ClickUp-Vorlage für KPIs

Die Vorlage verfügt über eine Fortschritts-Board-Ansicht, in der OKRs basierend auf ihrem Status angezeigt werden. Dank einer übersichtlichen Übersicht, mit der Sie schnell erkennen können, welche OKRs gefährdet sind, kann Ihr Team effektive Strategien zur Risikominderung entwickeln und umsetzen.

Außerdem gibt es die Zeitleistenansicht, in der jedes OKR anhand seines Start- und Fälligkeitsdatums auf einer Zeitleiste angezeigt wird und hervorgehoben wird, welche Abteilungen in einem bestimmten Zeitraum an bestimmten OKRs arbeiten.

Erkennen Sie Überschneidungen, planen Sie voraus und halten Sie alle Beteiligten mit der Ansicht "Zeitleiste" über Termine auf dem Laufenden

🤝🏻 Freundliche Erinnerung: Widerstehen Sie der Versuchung, alles nachzuverfolgen. Ein gut gestaltetes Dashboard sollte sich auf die wenigen Metriken konzentrieren, die am wichtigsten sind, und auf die Bedürfnisse der Zielgruppe des Dashboards (Führungskräfte, Manager oder Betriebsteams) zugeschnitten sein.

Schritt 4: Wählen Sie ein Dashboard-Tool

Der nächste Schritt besteht darin, Ihre Supply-Chain-Analysen in einem Dashboard zum Leben zu erwecken. Denken Sie daran, dass nicht jedes Dashboard-Tool für die Komplexität Ihrer Lieferkette oder Ihre Datenumgebung geeignet ist.

Berücksichtigen Sie bei der Auswahl eines Dashboard-Tools die folgenden Aspekte:

Datenintegration: Können Daten ohne manuelles Hochladen einfach aus Ihrem ERP-, WMS- oder TMS-System abgerufen werden?

Echtzeit-Updates: Werden die Daten häufig genug aktualisiert, um operative Entscheidungen zu unterstützen?

Benutzerdefinierte Anpassung: Können verschiedene Interessengruppen (Beschaffung, Logistik, Finanzen) auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Ansichten erstellen?

*skalierbarkeit: Funktioniert es auch noch, wenn Sie neue Lieferanten, SKUs oder Lager hinzufügen?

📊 So können Sie verschiedene Widgets verwenden, um Ihr KPI-Dashboard sowohl aussagekräftig als auch visuell ansprechend zu gestalten: Balkendiagramm : Verfolgen Sie den Lagerumschlag, die Zykluszeit von Reihenfolgen oder die Vorlaufzeiten von Lieferanten über Wochen oder Monate hinweg

Fortschrittsleiste : Verfolgen Sie Ziele wie die Verbesserung der Liefergenauigkeit oder das Erreichen von Produktionszielen

Kreisdiagramme: Zeigen Sie, wie der Bestand auf verschiedene Produktkategorien oder Lager verteilt ist

Die Dashboards in ClickUp bieten eine Vielzahl von Widgets zur Nachverfolgung verschiedener Aspekte Ihrer Lieferketten-KPIs und -Metriken. Sie können Filter verwenden, um Daten für bestimmte Zeiträume anzuzeigen und benutzerdefinierte Ansichten zu erstellen, die auf verschiedene Rollen innerhalb Ihres Teams zugeschnitten sind, z. B. Lagerverwalter oder Beschaffungsbeauftragte.

📖 Weiterlesen: Beispiele und Vorlagen für Projektmanagement-Dashboards

Schritt 5: Entwerfen Sie ein übersichtliches Layout

Wenn ein Benutzer das Dashboard öffnet, sollten ihm die wichtigsten Erkenntnisse sofort ins Auge fallen, ohne dass er scrollen oder suchen muss.

Wie geht das? Beginnen Sie mit der Priorisierung der Informationshierarchie. Das bedeutet, dass Sie die wichtigsten Metriken oben im Dashboard platzieren, damit sie sofort sichtbar sind. Unterstützende oder sekundäre Metriken können weiter unten oder hinter Drilldown-Ansichten gruppiert werden.

Sie wissen auch, dass Ihre Supply-Chain-Teams nicht immer an einem Schreibtisch sitzen. Ihre Lagerleiter, Logistikkoordinatoren und Teams im Außendienst überprüfen möglicherweise während des Betriebs Dashboards auf Tablets oder Smartphones.

Das Layout des Dashboards muss übersichtlich, gut lesbar und auf verschiedenen Bildschirmgrößen leicht zu bedienen sein. Dank des responsiven Designs kann jeder, unabhängig von seinem Speicherort, schnell relevante Erkenntnisse gewinnen.

📌 So gestalten Sie Ihr Dashboard übersichtlich und auf einen Blick verständlich: Unübersichtlichkeit vermeiden: Wählen Sie Metriken, die Entscheidungen vorantreiben, und nehmen Sie nur KPIs auf, die für die Rolle des Benutzers entscheidend sind

Informationen logisch gruppieren : Organisieren Sie Widgets oder Abschnitte in thematischen Blöcken, damit Benutzer schneller finden, was sie suchen

Intuitive Navigation: Verwenden Sie klare Beschreibungen für jeden Abschnitt oder jedes Widget und farbige Markierungen, um Ausnahmen hervorzuheben

Verwendung von ClickUp für Dashboards für die Lieferkette

ClickUp, die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat, hilft Supply-Chain-Managern dabei, Beschaffungspläne zu erstellen, Sendungen zu verfolgen, Bestände zu optimieren, mit Lieferanten zusammenzuarbeiten und KPIs in einem zentralen Workspace zu überwachen.

Sehen wir uns die robusten Features für Aufgabenverwaltung, Visualisierung, Automatisierung und Zusammenarbeit für Ihr Supply Chain Dashboard einmal genauer an.

Benutzerdefinierte Dashboards mit Widgets in Echtzeit

Die Dashboards in ClickUp sind vollständig anpassbar. Fügen Sie Widgets hinzu, ordnen Sie sie in einem Raster-Layout oder einer offeneren Anordnung an, verschieben Sie sie per Drag & Drop, ändern Sie ihre Größe und gruppieren Sie sie, um verwandte KPIs zusammenzufassen.

Zusätzlich zu Balken-/Liniendiagrammen, Fortschrittsbalken und Kreisdiagrammen erhalten Sie ein Widget "Aufgabenliste", mit dem Sie nachverfolgen können, wer was zu erledigen hat, was überfällig ist und was bereits abgeschlossen ist. Mit dem Widget "Text/Notiz" können Sie wöchentliche Updates, kurze Erläuterungen oder Notizen zu ungewöhnlichen Datenausreißern einfügen.

Verfolgen Sie den Fortschritt und visualisieren Sie Meilensteine mit Echtzeit-Widgets in ClickUp Dashboards

Wenn Aufgaben aktualisiert werden, ändert sich der Status. Fristen rücken näher. Ziele rücken näher.

Ihr Dashboard wird ohne manuellen Aufwand sofort aktualisiert. Sie müssen keine Seiten aktualisieren oder Berichte neu ausführen. Sie sehen immer die aktuellste Momentaufnahme Ihrer Daten.

Bestands- und Logistik-Nachverfolgung über Listen- oder Tabellenansichten

Die Listenansicht von ClickUp ist wie eine digitale Checkliste, ideal, um zu verfolgen, welche Elemente nur noch in geringer Stückzahl vorrätig sind, welche Bestellungen verspätet sind oder was als Nächstes ansteht. Jede Aufgabe in Ihrer Liste steht für ein Produkt oder eine Charge, und Sie können benutzerdefinierte Felder verwenden, um Informationen hinzuzufügen, die für Ihren Workflow spezifisch sind.

Präsentieren Sie Daten in der ClickUp Listenansicht für nachverfolgbare Aufgaben und Termine

Sobald Ihre Felder eingerichtet sind, wandelt die Tabellenansicht in ClickUp Ihre Liste in eine Mini-Datenbank für Ihr Team um. Jetzt können Sie nach Lagerbestand sortieren, nach Status gruppieren oder Filter festlegen, um nur Artikel mit niedrigem Lagerbestand oder eingehende Lieferungen anzuzeigen.

Sie können die gefilterten Ansichten für verschiedene Abteilungen speichern, vom Lagerbetrieb über die Finanzabteilung bis hin zum Beschaffungsteam.

Verwenden Sie die Tabellenansicht von ClickUp, um Ihren Bestand zu verwalten, Abhängigkeiten zwischen Aufgaben festzulegen und Fortschritte zu erfassen

Lagerverwaltungssysteme können schnell kompliziert werden. Sie verfolgen Lagerbestände, legen Nachbestellpunkte fest, bearbeiten Bestellungen und verwalten die Kommunikation mit Lieferanten.

Mit ClickUp Automatisierungen können Sie Auslöser, Wenn-Dann-Aktionen und Bedingungen festlegen, um sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren.

Wenn beispielsweise eine neue Bestellung eingeht, können Sie automatisch eine Aufgabe generieren, die alle wesentlichen Informationen erfasst: Kundeninformationen, Elementmengen, Versandanweisungen usw.

Sparen Sie Zeit, indem Sie sich wiederholende Aufgaben wie Nachverfolgungen, Erinnerungen, Aktualisierungen der Reihenfolge und E-Mail-Antworten mit ClickUp Automatisierungen automatisieren

Features für die Zusammenarbeit in verteilten Teams

Ihre Lieferanten, Transportteams und Beschaffungsleiter arbeiten alle von unterschiedlichen Speicherorten aus. Hier können alle Teams die Funktionen für die Zusammenarbeit von ClickUp nutzen, um sicherzustellen, dass alles reibungslos läuft.

Sie können ganz einfach Details besprechen, Verantwortlichkeiten zuweisen, Probleme lösen und Aktualisierungen im Kontext Ihrer Arbeit nachverfolgen.

Müssen Sie an freigegebenen Dokumenten zusammenarbeiten? Mit ClickUp Docs können mehrere Personen gleichzeitig Dokumente bearbeiten, kommentieren und zusammenarbeiten. Sie können sogar Dateien wie Rechnungen oder Auftragsbestätigungen direkt an Aufgaben und Projekte anhängen, sodass alles an einem Ort organisiert bleibt.

Markieren Sie einen Teamkollegen mit einem @mention, damit er keine wichtigen Updates oder Anfragen verpasst.

Und wenn Sie schnellere Unterhaltungen benötigen, können Sie mit ClickUp Chat teamspezifische Räume erstellen. Diese unterstützen funktionsübergreifende Supply-Chain-Gruppen, die in Verbindung bleiben müssen, ohne zwischen verschiedenen Apps wechseln zu müssen.

Verwalten Sie Ihren gesamten Supply-Chain-Workflow mit ClickUp

Wenn Sie versuchen, Ihre Lieferkette ohne ein übersichtliches Dashboard zu verwalten, müssen Sie ständig zwischen Tabellen hin- und herspringen, auf Aktualisierungen warten und Informationen aus E-Mails, Meetings und isolierten Tools zusammenfügen.

Mit den anpassbaren Dashboards von ClickUp können Sie alle wichtigen Metriken Ihrer Lieferkette in einer Live-Ansicht zusammenfassen. Automatisierungen helfen dabei, indem sie Aufgaben oder Warnmeldungen auslösen, wenn der Lagerbestand unter einen festgelegten Wert fällt oder eine Lieferung verspätet ist.

Möchten Sie ein Dashboard erstellen, mit dem Aktualisierungen, Berichte und Entscheidungen schneller vorangebracht werden können? Melden Sie sich kostenlos bei ClickUp an und erhalten Sie Echtzeit-Sichtbarkeit über Ihre gesamte Lieferkette hinweg.