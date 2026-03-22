So planen Sie einen wirkungsvollen virtuellen Sales Kickoff

Eine unpopuläre Meinung: Ein virtueller Sales Kickoff (SKO) kann tatsächlich besser sein als ein persönlicher.

​Sicher, Sie verpassen die gemeinsamen Abendessen und die Gespräche auf dem Flur. Aber Sie ersparen sich auch die Reiseplanung, Terminkonflikte, die Suche nach einem Veranstaltungsort und den Druck, Alles in einen einzigen Tag quetschen zu müssen.

Das Problem entsteht, wenn Unternehmen einfach ihre Agenda für den Präsenz-Kickoff nehmen und versuchen, diese über Zoom abzuwickeln. Die Zuhörer schalten nach spätestens 90 Minuten ab, während die Redner das Gefühl haben, ins Leere zu reden.

Die Durchführung eines wirkungsvollen virtuellen Sales Kickoffs erfordert viel Planen und einen strategischen Fahrplan. In diesem Leitfaden behandeln wir alle Aspekte.

Was ist ein virtueller Sales Kickoff?

Ein virtueller Sales Kickoff ist ein jährliches Online-Ereignis, bei dem Sie Ihre gesamte Umsatzorganisation (Vertrieb, Marketing, Operations, Technik, Produktentwicklung und Führungsebene) auf das kommende Geschäftsjahr abstimmen.

Dazu gehören die Vermittlung von Geschäftszielen, das Freigeben von Produkt- oder Prozess-Updates, das Feiern vergangener Erfolge und die Schulung der Mitglieder des Teams für neue Initiativen.

Die Ziele sind zwar dieselben wie bei einem Präsenz-Ereignis, die Umsetzung unterscheidet sich jedoch erheblich. Hier sehen Sie einen Vergleich:

Aspect Virtueller Sales Kickoff Persönlicher Sales Kickoff Modus Online über Plattformen wie Zoom, Teams oder Hopin Veranstaltet in Hotels, Konferenzzentren oder an externen Veranstaltungsorten mit Live-Bühnen und AV-Setups Kosteneffizienz Hoch; Sie zahlen nur für die Software und die Gäste Niedrig; Beinhaltet Kosten für Hotel, Veranstaltungsort, Catering, Produktion und Reisen Dauer 1–2 Tage; 60–90-minütige Sitzungen, um Ermüdungserscheinungen vorzubeugen 2–4 Tage; durchgehende 8-stündige Meetings + Networking-Sitzungen Barrierefreiheit Einfachere Einbindung globaler und remote arbeitender Teams über verschiedene Zeitzonen hinweg Die Teilnehmerzahl kann aufgrund von Reisebudgets, Viseproblemen oder Terminüberschneidungen limitiert sein Interaktion mit dem Publikum Erfordert interaktive Tools wie Umfragen, Frage-und-Antwort-Sitzungen und gemeinsame Übungen Die natürliche Energie aus Live-Reaktionen, Chatten in den Pausen und Gruppenaktivitäten sorgt für Begeisterung Inhaltsbereitstellung Präsentationen, Demos und Schulungen können aufgezeichnet und ganz einfach freigegeben werden, damit man später darauf zurückgreifen kann. Die Inhalte werden in der Regel nur live übertragen Skalierbarkeit Einfach zu skalieren, da es kein Limit für die Veranstaltungsort-Kapazität und keine Reisekoordination gibt Schwer zu skalieren, da die Teilnehmerzahlen die logistischen Anforderungen und Kosten exponentiell steigen lassen Analytik Meeting-Plattformen helfen bei der Nachverfolgung von Engagement-Metriken wie Anwesenheit, Teilnahmequoten und Aktivität während der Sitzungen Außer Teilnehmerzahlen und Feedback-Umfragen gibt es nicht viele Erkenntnisse

🧠 Wissenswertes: Im Jahr 1927 nahm Herbert Hoover an der ersten öffentlichen Vorführung eines bidirektionalen Video-Meetings teil. Mithilfe eines riesigen Setups aus rotierenden Scheiben und Neonlampen sprach er von Washington aus zu einem Publikum in New York. Obwohl es sich technisch gesehen um ein virtuelles Meeting handelte, war die Ausrüstung so groß, dass ein ganzer Raum voller Techniker für den Betrieb benötigt wurde.

Vorteile einer virtuellen SKO

Bei richtiger Planung bieten virtuelle SKOs denselben strategischen Wert und denselben Schulungswert wie Präsenzveranstaltungen, verbunden mit mehreren operativen Vorteilen:

Kostengünstigere Organisation: Virtuelle SKOs machen Kosten für Ereignisse wie Reise-, Hotel-, Veranstaltungsort- und Verpflegungskosten überflüssig. Sie können diese Mittel stattdessen für bessere Schulungsinhalte, Enablement-Tools oder zusätzliche Sitzungen einsetzen.

Einfacherer Ablauf während des gesamten Vertriebsjahres: Da virtuelle Ereignisse einfacher zu organisieren sind, können Unternehmen regelmäßig kürzere SKO-Sitzungen ansetzen, anstatt sich auf eine einzige große Auftaktveranstaltung pro Jahr zu verlassen

Weniger Unterbrechungen der Verkaufszeit: Vertriebsmitarbeiter sparen Zeit, indem sie von zu Hause aus teilnehmen, anstatt zu reisen. So haben sie mehr Zeit, sich auf Geschäfte zu konzentrieren, und können dennoch an allen Aktivitäten auf dem Vertriebsmitarbeiter sparen Zeit, indem sie von zu Hause aus teilnehmen, anstatt zu reisen. So haben sie mehr Zeit, sich auf Geschäfte zu konzentrieren, und können dennoch an allen Aktivitäten auf dem Meeting-Programm teilnehmen.

Bessere Sichtbarkeit in das Engagement der Teilnehmer: Integrierte Analysetools wie Umfragen, Befragungen und Q&A-Features machen es einfacher zu erkennen, wie die Teilnehmer auf die Sitzungen reagieren, und sofortiges Feedback zu sammeln

Sitzungen können erneut angesehen werden: Sie können virtuelle Meetings ganz einfach aufzeichnen und speichern, sodass Vertriebsmitarbeiter wichtige Sitzungen später noch einmal ansehen können und neue Mitarbeiter Zugriff auf dieselben Kickoff-Inhalte erhalten – und das alles ohne teures Setup.

Verbindet verteilte Vertriebsteams auf einfache Weise: Virtuelle Sales-Kickoff-Meetings bringen Remote-Teams zusammen, sodass alle die gleichen Vertriebsstrategien, Updates und Schulungen erhalten

📮 ClickUp Insight: Auf die Frage, was KI-Agenten wirklich nützlich machen würde, lautete die häufigste Antwort nicht Geschwindigkeit oder Leistungsfähigkeit. Fast 40 % der Befragten gaben an, dass sie einen Agenten benötigen, der ihren Arbeitskontext perfekt versteht. Das ist durchaus sinnvoll, denn die meisten KI-Agenten scheitern, wenn sie nicht verstehen, warum Entscheidungen getroffen wurden oder wie der Flow der Arbeit aussehen soll. Da Super-Agenten den Kontext behalten, sich an frühere Entscheidungen erinnern und kontinuierlich arbeiten, können sie weitaus zuverlässiger agieren als promptbasierte Agenten. Sie arbeiten auf der Grundlage eines dynamischen Workspace-Verlaufs, bleiben im Laufe der Arbeit aktiv und agieren innerhalb klarer Grenzen der Berechtigung und Prüfpfade. Wenn die KI die Arbeit versteht und sicher ausführt, werden Sie endlich das Gefühl haben, mit einem virtuellen Kollegen zusammenzuarbeiten, auf den Sie sich wirklich verlassen können.

Kernkomponenten eines wirkungsvollen virtuellen Sales Kickoffs

Um ein erfolgreiches virtuelles SKO-Ereignis durchzuführen, müssen Sie diese fünf Schlüsselkomponenten unbedingt einbeziehen:

Klare Ziele: Die Führungskräfte müssen den Zweck des SKO definieren. Geht es beispielsweise darum, eine neue GTM-Initiative zu starten, die Pipeline-Disziplin zu stärken oder die Vertriebsmitarbeiter auf eine wichtige Produktveröffentlichung vorzubereiten?

Zielgruppe: An SKOs nehmen häufig Kundenbetreuer, SDRs, Manager und Enablement-Teams teil. Wenn Sie genau wissen, wer dabei ist, können Sie die Inhalte und die gesamte Agenda besser darauf abstimmen.

Gut strukturierte Tagesordnung: Um zu vermeiden, dass Ihr virtuelles Sales-Ereignis zu einem weiteren langweiligen Meeting wird, erstellen Sie eine Tagesordnung, die einen Ausgleich zwischen Wissensaustausch, regelmäßigen Pausen und energiegeladenen Aktivitäten schafft. Die Teilnehmer bleiben engagiert, wenn es neue Ideen gibt und die Sitzungen in angemessenen Abständen stattfinden.

Die richtigen Inhalte: Virtuelle SKOs funktionieren nur, wenn die Inhalte schnell und leicht verständlich sind. Setzen Sie kurze Demos, Quizze und Umfragen ein, statt langer, einseitiger Vorträge. Auch die Relevanz ist entscheidend – wenn die Info den Vertriebsmitarbeitern nicht dabei hilft, Geschäfte abzuschließen, wird das Engagement stark nachlassen

Konsequente Nachbereitung: Der Kickoff sollte Teil eines kontinuierlichen Weiterbildungsaufwands sein. Verankern Sie neue Vertriebsstrategien und setzen Sie die Unterhaltung nach dem Ereignis fort, um sicherzustellen, dass das Gelernte auch wirklich hängen bleibt.

🧠 Wissenswertes: Das Wort „Agenda “ stammt vom lateinischen agendum und bedeutet wörtlich „Dinge, die zu erledigen sind“. Im Mittelalter bezog es sich speziell auf religiöse Pflichten, die täglich zu erfüllen waren.

So planen Sie einen virtuellen Sales Kickoff (Schritt für Schritt)

Sind Sie bereit für den Hauptteil des Blogs? Hier ist Ihr Leitfaden für den virtuellen Sales Kickoff, der alle Schritte und Tipps enthält, um ein wirkungsvolles Online-SKO-Ereignis zu gestalten:

Schritt 1: Legen Sie den Zweck Ihres virtuellen SKO fest

Ein erfolgreicher Sales Kickoff inspiriert, schult und bündelt das Team auf eine gemeinsame Vertriebsstrategie.

Solche weit gefassten Ziele für die Gestaltung einer SKO-Agenda sind jedoch zu vage. Sie müssen die konkreten Vertriebsziele definieren, die Sie im kommenden Jahr erreichen möchten.

Zu erledigen:

Analysieren Sie die Unternehmensziele und Herausforderungen: Führen Sie ein neues Produkt ein? Versuchen Sie, einen neuen Markt zu erschließen?

Ermitteln Sie die Bedürfnisse Ihres Teams: Braucht es Inspiration, um ehrgeizige Einzelziele zu erreichen? Benötigt es Schulungen zu neuen Tools oder Prozessen?

Bewerten Sie die jüngste Leistung: Wo sind Geschäfte ins Stocken geraten? Wo hatten die Vertriebsmitarbeiter die größten Schwierigkeiten? Welches Feedback haben Sie immer wieder gehört?

Beziehen Sie wichtige Schlüssel-Stakeholder mit ein: Fragen Sie sie, was sie sich vom SKO erhoffen und was das Ereignis wirklich wertvoll machen würde

Sobald Sie diese Erkenntnisse gesammelt haben, formulieren Sie Ihr Ziel in ein oder zwei Sätzen.

📌 Beispiel: „Der diesjährige SKO wird das Team darauf vorbereiten, unsere neue Produktlinie selbstbewusst zu verkaufen, und sicherstellen, dass jeder unseren aktualisierten Vertriebsprozess versteht.“

Schritt 2: Definieren Sie Ihre Zielgruppe

Nachdem Sie Ihre Ziele festgelegt haben, erstellen Sie nun eine Liste aller Personen, die an diesem SKO beteiligt sein werden – sowohl Referenten als auch Teilnehmer.

In den meisten Fällen umfasst dies Ihr Vertriebsteam – Kundenbetreuer, SDRs, Vertriebsleiter und die Vertriebsleitung.

Viele SKOs beziehen jedoch auch Rollen ein, die die Umsatzentwicklung beeinflussen, wie z. B. Sales Enablement, Revenue Operations, Customer Success, Produktmarketing und Führungskräfte.

Wenn Sie genau wissen, wer teilnimmt, können Sie die Tagesordnung, die Inhalte und die Formate der Sitzungen auf die spezifischen Bedürfnisse der Teilnehmer zuschneiden. Vergessen Sie nicht, Gastredner, externe Partner und Branchenexperten in Ihre Liste aufzunehmen.

Schritt 3: Erstellen Sie die Tagesordnung

Die Agenda eines Sales Kickoffs konzentriert sich in erster Linie auf drei Dinge:

Der Tagesablauf

Was die Teilnehmer lernen werden

So halten Sie das Team von Anfang bis Ende bei der Stange

Beginnen Sie damit, die wichtigsten Ereignisse für jeden Tag in einer Liste aufzulisten.

Notieren Sie sich das Thema der Sitzung, den Moderator, die wichtigsten Erkenntnisse, die Vorteile und die Dauer. Streben Sie 4–5 Sitzungen pro Tag an, wobei jede Sitzung maximal 40–50 Minuten dauern sollte.

Stellen Sie sicher, dass die Sitzungen so geplant sind, dass jeder die Möglichkeit hat, sich einzubringen, anstatt nur zuzuhören. Bauen Sie Aktivitäten ein, die die Teilnehmer dazu anregen, miteinander zu interagieren.

Sobald Ihre Agenda fertig ist, geben Sie sie rechtzeitig allen bekannt. Bewerben Sie sie per E-Mail, in kurzen Videos, in Ihren Team-Chats oder über das Unternehmensportal, um Vorfreude zu wecken. Dies hilft auch dabei, Erwartungen zu wecken, sodass die Mitglieder des Vertriebsteams im Voraus Fragen vorbereiten können.

💡 Profi-Tipp: Wählen Sie ein zentrales Thema für die gesamte Agenda. So stellen Sie sicher, dass alle Inhalte, Strategien und Interaktionsmaßnahmen auf ein einziges Ziel ausgerichtet sind und die Teilnehmer motiviert bleiben. Einige Themenvorschläge für die Agenda eines virtuellen SKO: Kundenorientierung 2.0: Der Fokus liegt auf dem Übergang von der reinen Neukundengewinnung hin zur langfristigen Kundenbindung und zum Ausbau der Konten

Das Jahr der KI: Stärken Sie das Selbstvertrauen Ihrer Vertriebsmitarbeiter durch den Einsatz von KI für Nachrichten, Demos und Geschäftsanalysen

Der nächste Horizont: Ideal für etablierte Unternehmen, die eine wichtige neue Produktkategorie auf den Markt bringen oder in einen neuen globalen Markt eintreten

Schritt 4: Inhalte vorbereiten und präsentieren

Wenn die Agenda feststeht, konzentrieren Sie sich auf die Inhalte selbst. Idealerweise sollten diese eine Mischung aus verschiedenen Formaten und Arten sein, wie zum Beispiel:

Sitzungen zur Vermittlung neuer Verkaufskompetenzen

Sitzungen , um Mitarbeiter über die neuesten Produkte oder Unternehmensnachrichten zu informieren

Motivationssegmente , um das Team zu inspirieren

Teambuilding-Aktivitäten, die der gesamten Vertriebsorganisation helfen, eine bessere Verbindung herzustellen

Gestalten Sie Inhalte nach Möglichkeit interaktiv. Nutzen Sie Live-Umfragen, Frage-und-Antwort-Runden, Breakout-Räume oder Gruppendiskussionen, um die Teilnehmer einzubeziehen.

Es ist auch eine gute Idee, eine SKO-Ressourcenbibliothek anzulegen. Zeichnen Sie alle Sitzungen auf und sammeln Sie die Materialien an einem Ort, damit das Team jederzeit darauf zurückgreifen kann.

Verwenden Sie bei der Präsentation der Inhalte Beispiele aus der Praxis und praktische Tipps, die das Team sofort umsetzen kann. Ermutigen Sie die Teilnehmer während der gesamten Veranstaltung zu Fragen und Feedback, damit sich jeder einbezogen fühlt.

⭐ Bonus: Kombinieren Sie die folgenden Inhaltsformate in Ihrem virtuellen Sales Kickoff, um die Energie hoch zu halten:

Keynotes der Führungskräfte

Produkt-Deep-Dives

Echte Geschäftsabschlüsse

Rollenspiel-Workshops

Erfolgsgeschichten unserer Kunden

Podiumsdiskussionen

Messaging Labs

Wettbewerbs-Battlecards

Interaktive Quizze

Anerkennung und Auszeichnungen

🔔 Erinnerung: Viele SKOs beinhalten mittlerweile Sitzungen dazu, wie KI Vertriebsmitarbeitern helfen kann, potenzielle Kunden zu recherchieren, die Kundenansprache zu personalisieren und Geschäfte schneller zu analysieren. Wenn Sie Ihrem Team zum ersten Mal KI-gestützten Vertrieb vorstellen, zeigt dieser kurze Leitfaden zur Nutzung von KI im Vertrieb, wie sich diese in den täglichen Workflow eines Vertriebsmitarbeiters einfügt. 👇

Vorlagen für die Agenda eines virtuellen SKO, die Sie nutzen können

Im Folgenden finden Sie drei Rahmenkonzepte für die Agenda eines virtuellen SKO, die Sie je nach Reifegrad Ihres Unternehmens, Größe des Teams und globalen Zeitzonen anpassen können:

1. Ein-Tages-Intensivkurs

Dieses Format bündelt alles in einem einzigen energiegeladenen Tag. Perfekt, wenn Sie Ihr Team schnell auf einen gemeinsamen Kurs bringen müssen und einen engen Zeitplan einhalten müssen.

Das sind die Inhalte:

Keynote der Geschäftsleitung: Eröffnen Sie den Kickoff, indem Sie die Vision des Unternehmens, die wichtigsten Ziele, die Umsatzziele und die Prioritäten für den kommenden Zeitraum freigeben

Produktsitzungen: Besprechen Sie bevorstehende Veröffentlichungen, wichtige Roadmap-Updates, neue Features usw.

Workshops: Nutzen Sie Breakout-Räume für Rollenspiele zu Unterhaltungen

Auszeichnungen: Würdigen Sie die Leistungsträger, stellen Sie bemerkenswerte Abschlüsse vor und geben Sie Erfolgsgeschichten frei

✅ Am besten geeignet für: Kleine Teams oder Unternehmen, die eine schnelle Abstimmung benötigen.

2. Mehrtägige Veranstaltung

Bei diesem Format wird der Kickoff auf kürzere Sitzungen verteilt, um die Bildschirmermüdung zu verringern und eine bessere Informationsaufnahme zu ermöglichen.

Das sind die Inhalte:

Strategietag: Bewerten Sie die Leistung des vergangenen Jahres, erläutern Sie die Vertriebsziele für das kommende Jahr und stellen Sie wichtige GTM-Pläne vor

Schulungstag: Informieren und schulen Sie Ihre Mitarbeiter zu aktualisierten Botschaften, Wettbewerbspositionierung, Produktwissen und Vertriebsmethoden

Teamtag: Nutzen Sie diesen Tag für Teambuilding-Aktivitäten, funktionsübergreifende Workshops oder gegenseitiges Lernen

Kundenberichte + Auszeichnungen: Schließen Sie mit echten Geschichten über den Erfolg der Kunden ab, um die Wirkung Ihrer Arbeit zu verdeutlichen. Bewerten Sie die Leistung einzelner Vertriebsmitarbeiter und feiern Sie Erfolge

✅ Am besten geeignet für: Mittelgroße oder globale Teams, die intensivere Schulungen und ein besseres Tempo benötigen.

3. Rollenbasierte Tracks

Für größere Vertriebsteams kann eine allgemeine Agenda zu weit gefasst sein. Rollenbasierte Tracks bieten parallele Sitzungen, die auf die spezifische Rolle oder Abteilung jedes Mitglieds zugeschnitten sind.

Das sind die Inhalte:

Beherrschung der AE-Pipeline: Account Executives konzentrieren sich auf die Verwaltung komplexer Geschäfte, den Aufbau solider Pipelines und die Weiterführung von Verkaufschancen in spätere Phasen des Verkaufszyklus

SDR-Messaging-Workshops: Vertriebsleiter üben die Positionierung des Produkts, das Verfassen besserer Outbound-E-Mails und den Umgang mit häufigen Einwänden

CSM-Kundenbindungsstrategie: Behandeln Sie Best Practices für den Kundenerfolg, Verlängerungsstrategien und Upselling-Möglichkeiten

Technische Vertiefungen: Bieten Sie technische Schulungen, Produkt-Vertiefungen und Sitzungen zur Fehlerbehebung an

✅ Am besten geeignet für: Größere Vertriebsorganisationen mit mehreren Rollen für den Umsatz

Strategien für mehr Engagement, damit sich ein virtueller SKO anregend anfühlt

Im Folgenden finden Sie einige Tipps, wie Sie die Mitglieder des Teams motivieren und zur aktiven Teilnahme am virtuellen Sales Kickoff anregen können:

Ermutigen Sie die Zuhörer zum Live-Chat: Bitten Sie die Mitglieder des Teams, ein Wort einzugeben, das unseren größten Erfolg im letzten Quartal beschreibt, oder die wichtigsten Kundenerkenntnisse zu teilen. Lesen Sie die besten Antworten live vor, um die Mitwirkenden ins Rampenlicht zu rücken.

Breakout-Sitzungen zum Üben: Bilden Sie kleine Gruppen (4–6 Personen), in denen die Teilnehmer Rollen spielen oder Lösungen erarbeiten – maximal 10–15 Minuten, anschließend bringen Sie alle wieder zusammen für einen 5-minütigen Austausch.

Echtzeit-Ranglisten: Verfolgen Sie Umfrageergebnisse, Chat-Beteiligung oder Quiz-Punktestände auf einem gemeinsamen Bildschirm. Vergeben Sie kleine Preise, wie z. B. 25-Dollar-Gutscheine, an die besten Teilnehmer

Veranstalten Sie einen freundschaftlichen Wettbewerb: Bauen Sie Quizfragen zum Produktwissen, Herausforderungen rund um die Markenbotschaft oder kurze Verkaufsspiele ein, bei denen die Teams während des gesamten Ereignisses Punkte sammeln können. Sie können sogar virtuelle Escape Rooms und virtuelle Bingo-Events veranstalten, um die Teilnehmer zu begeistern.

Halten Sie die Sitzungen kurz: Die meisten Sitzungen sollten zwischen 20 und 40 Minuten dauern. Virtuelle Zuhörer verlieren bei langen Präsentationen die Konzentration

Beziehen Sie konkrete Fallbeispiele ein: Lassen Sie Ihre besten Vertriebsmitarbeiter einen kürzlich erzielten Erfolg durchgehen. Beispiele von Kollegen zu hören, ist oft hilfreicher als theoretische Schulungen.

Sehen wir uns nun die besten Plattformen an, auf denen Sie Ihr nächstes virtuelles Sales Kickoff-Meeting veranstalten können:

1. ClickUp (Am besten geeignet für das gesamte Management virtueller SKOs)

ClickUp ist der erste konvergierte KI-Workspace, mit dem Sie Ihren gesamten virtuellen SKO an einem Ort planen, durchführen und verfolgen können – ohne zwischen Registerkarten und verstreuten Dokumenten hin- und herwechseln zu müssen.

Nutzen Sie ihn, um Ihre Agenda zu erstellen, Vorbereitungsaufgaben zuzuweisen, in Echtzeit zu koordinieren und die Umsetzung zu messen, während die KI die Notizen übernimmt.

So nutzen Sie dieses Projektmanagement-Tool Schritt für Schritt, um einen reibungslosen virtuellen Sales Kickoff durchzuführen:

Erstellen und Planen der Zeitleiste für die Tagesordnung des Meetings

Planen Sie die Reihenfolge Ihrer virtuellen SKO-Ereignisse mithilfe der ClickUp-Zeitleiste

Die Zeitleiste von ClickUp bietet ein visuelles Layout im Gantt-Stil für Ihre SKO-Agenda. Jede Sitzung (z. B. „Keynote des CEO“) wird als verschiebbare Leiste mit genauen Start- und Endzeiten angezeigt.

In dieser Ansicht können Sie:

Legen Sie einen Bereich für den gesamten SKO fest

Zoomen Sie die Ansicht auf Tages- oder Stundenebene mithilfe der Plus-/Minus-Schaltflächen

Ziehen Sie die Sitzungen per Drag & Drop, um die Zeitplanung spontan anzupassen

Filtern Sie die Ansicht, um nur Ihre Meetings oder die Vorbereitungselemente eines Referenten anzuzeigen

Freigeben Sie den Link zur Live-Ansicht den Managern, damit diese in Echtzeit Kommentare abgeben können

Gruppieren Sie die Sitzungen nach Rolle (AE-Track, SDR-Track) oder Status (Vorbereitung, Probe, Live), um Überschneidungen sofort zu erkennen, beispielsweise wenn zwei Workshops zeitlich kollidieren.

Mit ClickUp-Abhängigkeiten können Sie eine feste Reihenfolge für die Abfolge von Ereignissen festlegen. Beispielsweise muss „Probe der Redner“ abgeschlossen sein, bevor „Strategie für Tag 1“ beginnt.

Entwerfen Sie Ressourcen für den Inhalt des virtuellen SKO

Erstellen und bearbeiten Sie gemeinsam mit Ihrem Team in Echtzeit Tagesordnungen für Meetings mit ClickUp Docs

Sobald die Agenda feststeht, nutzen Sie ClickUp Docs, um alle Ihre Inhalte zu erstellen und zu speichern – Verkaufspräsentationen, Schulungshandbücher, Zitate der Hauptredner, Fragen für die Sitzungen mit Fragen und Antworten usw.

Mit Docs lassen sich Ihre Inhalte einfacher formatieren, bearbeiten und strukturieren. So geht’s:

Nutzen Sie umfangreiche Formatierungsfeatures wie Überschriften, Tabellen, Checklisten, Callouts und eingebettete Medien

Erstellen Sie verschachtelte Seiten in Dokumenten, damit Sie Ihre Materialien logisch organisieren können

Mehrere Mitwirkende können dasselbe Dokument gleichzeitig bearbeiten

Mit Inline-Kommentaren können Prüfer bestimmte Abschnitte eines Dokuments hervorheben und Vorschläge oder Fragen hinterlassen

Aber das ist noch nicht alles. Was Docs so besonders macht, ist der integrierte kontextbezogene KI-Assistent ClickUp Brain, der Ihnen hilft, beeindruckende Inhalte für Ihre virtuellen SKOs zu verfassen und zu erstellen.

Erstellen Sie mit ClickUp Brain in Sekundenschnelle Tagesordnungen für Meetings

Schauen wir uns an, wie das geht:

Erstellen Sie erste Entwürfe für die SKO-Sitzungen: Bitten Sie Brain, eine Keynote zu einem beliebigen Thema zu verfassen, die Sie später überprüfen und für die Bearbeitung bereitstellen können

Verwandeln Sie Roh-Info in strukturierte Inhalte: Fassen Sie lange Dokumente wie Produkt-Updates, interne Strategiepapiere oder Vertriebsnotizen zusammen und wandeln Sie sie in klare Gesprächspunkte um

Erstellen Sie Begleitmaterialien für Workshops: Entwerfen Sie Rollenspielszenarien für Erstgespräche, sammeln Sie Diskussionsideen für Breakout-Sitzungen oder erstellen Sie Beispielfragen von Kunden, die Vertriebsmitarbeiter stellen könnten

Verfeinern Sie Ihre Botschaften und Redemanuskripte: Lassen Sie Brain Abschnitte umformulieren, um sie klarer zu gestalten, komplexe Erklärungen zu vereinfachen oder den Ton anzupassen

Da Brain nativ in ClickUp integriert ist, müssen Sie nicht zwischen mehreren KI-Tools hin- und herwechseln, um SKO-Materialien vorzubereiten. Entwerfen Sie Inhalte, arbeiten Sie gemeinsam an Dokumenten und verfeinern Sie Präsentationen an einem Ort.

Integration mit Meeting- und Kalender-Apps

Verbinden Sie Ihren ClickUp-Workspace mit über 1000 nativen App-Integrationen

Die Durchführung eines virtuellen Sales Kickoffs erfordert in der Regel mehrere Meetings vor und während des Ereignisses. In ClickUp können Teams ihre ClickUp-Workspace über ClickUp-Integrationen mit gängigen Besprechungs- und Kalender-Tools (Zoom, Google Kalender, Microsoft Outlook) verbinden.

Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Organisatoren Meeting-Links direkt an SKO-Planungsaufgaben oder -Dokumente anhängen. So kann beispielsweise eine einem Referenten zugewiesene Aufgabe den Link zum Proben-Meeting, Vorbereitungsmaterialien und die Gliederung der Sitzung an einem Ort enthalten.

Starten Sie mit ClickUp SyncUps direkt von Ihrer ClickUp-Workspace aus Anrufe mit nur einem Klick

Tatsächlich können Sie mit ClickUp SyncUps auch direkt hier einen effektiven Sales Kickoff online veranstalten. Sie müssen Ihr gesamtes Vertriebsteam nicht auf eine separate Plattform umleiten, die von Ihrem Haupt-Workspace getrennt ist.

Mit SyncUps bleiben Ihre gesamten Meetings und Ihre Arbeit an einem Ort. Außerdem erhalten Sie KI-gestützte Zusammenfassungen, wichtige Erkenntnisse, automatisch generierte Notizen, nächste Schritte und vieles mehr – dank ClickUp Brain direkt in Ihren Kickoff-Meetings!

Außerdem können Sie diese Meetings (sowohl Proben als auch Live-Meetings) mit dem ClickUp AI Notetaker aufzeichnen. Nach Ende des Meetings erstellt der ClickUp AI Notetaker automatisch eine Zusammenfassung der wichtigsten besprochenen Punkte und hebt Aktionspunkte hervor, die weiterverfolgt werden müssen.

Die vom KI-Notetaker erstellten Notizen können auch mit Planungsaufgaben in ClickUp verknüpft werden. Wenn also ein Meeting zu Änderungen an der SKO-Agenda führt, erfasst der Notetaker dies, erstellt entsprechende Aufgaben in Ihrem Board und weist sie der richtigen Person zu.

Koordinieren Sie die Arbeit abteilungsübergreifend

Direkte Kommunikation leicht gemacht mit ClickUp Chat

Die Planung eines SKO ist keine Aufgabe für eine Person allein. Sie werden wahrscheinlich mit dem Vertriebsleiter, Führungskräften, Beratern usw. zusammenarbeiten, um dieses Ereignis durchzuführen.

Mit ClickUp Chat können Sie alle Ihre Unterhaltungen an einem Ort organisieren. Teams können Ideen für Sitzungen besprechen, Neuigkeiten austauschen und Fragen klären, ohne den Workspace verlassen zu müssen.

Da diese Unterhaltungen parallel zu Planungsaufgaben und Dokumenten stattfinden, ist es für alle einfacher, den Kontext der besprochenen Themen zu verstehen.

Überlassen Sie die Routinearbeit den Automatisierungen und Super-Agenten

ClickUp Automatisierung verarbeitet Eingaben in natürlicher Sprache und führt Automatisierungen für Aufgaben oder Projekte sofort gemäß Ihren Vorgaben durch

Wählen Sie aus einer umfassenden Bibliothek vorgefertigter ClickUp-Automatisierungen, mit denen Sie Aktionen basierend auf bestimmten Bedingungen als Auslöser auslösen können. Wenn beispielsweise ein Sitzungsentwurf als genehmigt markiert wird, wird er automatisch dem Referenten zugewiesen, damit dieser die endgültige Präsentation vorbereiten kann.

Neben vorgefertigten Automatisierungen, die sich einfach auswählen lassen, erhalten Sie auch die Flexibilität, mithilfe eines No-Code-KI-Builders benutzerdefinierte Automatisierungen zu erstellen. Chatten Sie hier einfach mit Brain, um Ihre gewünschte Automatisierung in natürlicher Sprache zu beschreiben, und Brain übernimmt das Setup, die Logik und die Bereitstellung für Sie!

🚀 ClickUp-Vorteil: Für längere Workflows, die sich wiederholen und vorhersehbar sind, deren Automatisierung mit regelbasierter Logik jedoch ebenso komplex ist – nutzen Sie die KI-Agenten von ClickUp. Sie können beispielsweise einen Answers Agent einrichten, der Ihre Fragen bei der Planung der SKO-Inhalte automatisch beantwortet, indem er die Info aus Ihrer Wissensdatenbank nutzt. Das spart viel Zeit, die Sie sonst mit der Suche nach den richtigen Dokumenten und dem manuellen Abgleich von Info verbracht hätten. So können Sales-Enablement-Teams Produktdemos mit Super Agents verwalten 👇

Die besten Features von ClickUp

Limitierungen von ClickUp

Zu viele neue Features können anfangs überwältigend sein

Preise für ClickUp

ClickUp-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 11.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

2. Slido (Am besten geeignet für die Einbindung des Publikums)

via Slido

Wir haben doch darüber gesprochen, Live-Umfragen, interaktive Frage-Antwort-Sitzungen und andere Teambuilding-Aktivitäten einzubauen, um Ihre SKOs spannend zu gestalten, oder? Slido hilft Ihnen dabei.

So kann jeder einen Beitrag leisten, ohne sein Mikrofon einschalten zu müssen. Das motiviert mehr Menschen zur Teilnahme und sorgt für ein stärkeres Gemeinschaftsgefühl während der Sitzung.

Beispielsweise können Referenten in Echtzeit kurze Umfragen durchführen, um Kundenfeedback zu sammeln. Oder sie können kurze Quizze starten, um neu vermittelte Themen während der Sitzungen zu vertiefen.

Die besten Features von Slido

Lässt sich direkt in Tools wie PowerPoint, Zoom, Microsoft Teams und Google Slides integrieren

Teilnehmer können über einen Link, einen Code für das Ereignis oder einen QR-Code von jedem Gerät aus an Slido-Sitzungen teilnehmen

Integrierte Echtzeit-Analysen zur Nachverfolgung von Teilnahme- und Interaktionsraten

Limitierungen von Slido

Die kostenlose Version unterliegt einigen Einschränkungen, wie z. B. einem Limit der Anzahl der Umfragen

Weniger Anpassungs- und Personalisierungsmöglichkeiten im Vergleich zu anderen tools

Preise für Slido

Basic : Kostenlos

Engage : 12,5 $/Monat (jährliche Abrechnung)

Professional : 50 $/Monat (jährliche Abrechnung)

Enterprise: 150 $/Monat (jährliche Abrechnung)

Slido-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,8/5 (über 700 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 200 Bewertungen)

3. Zoom (Am besten geeignet für Live-Videoanrufe)

über Zoom

Zoom ist für Remote-Konferenzen beliebt, da es große Meetings, interaktive Diskussionen und Live-Präsentationen unterstützt – alles wesentliche Elemente eines erfolgreichen SKO.

Referenten können Folien, Produktdemos, Dashboards oder andere visuelle Inhalte direkt von ihrem Bildschirm aus freigeben. Moderatoren können zudem nahtlos zwischen den Referenten wechseln, was dazu beiträgt, den Flow bei Keynotes der Führungskräfte, Produkt-Updates oder Podiumsdiskussionen aufrechtzuerhalten.

Die besten Features von Zoom

Mit den Breakout-Räumen von Zoom können Organisatoren die Teilnehmer in kleinere Gruppen aufteilen

Veranstalter können die Berechtigungen der Teilnehmer verwalten, Sitzungen zur Frage-und-Antwort-Frage moderieren und die Teilnahme steuern, um das Ereignis zu organisieren

Veranstalter können das gesamte Meeting aufzeichnen, um es später dem Team freizugeben

Limitierungen bei Zoom

Einige Benutzer berichten von einem langsamen Kundensupport

Auch bei durchschnittlichen Internetverbindungen kommt es leicht zu Verbindungsabbrüchen

Zoom-Preise

Basic : Kostenlos

Pro : 16,99 $/Benutzer/Monat

Geschäft : 21,99 $/Benutzer/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Zoom-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,5/5 (über 55.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 14.000 Bewertungen)

So stellen Sie sicher, dass Ihr SKO echte Verhaltensänderungen bewirkt (Umsetzung)

Ein Sales Kickoff sollte mehr leisten, als nur Informationen zu vermitteln. Der wahre Wert zeigt sich erst dann, wenn die Vertriebsteams das Gelernte in ihrer täglichen Vertriebsarbeit anwenden.

Damit der Kickoff sinnvoll ist, müssen Sie von Anfang an die Nachbereitung planen:

Versenden Sie innerhalb von 24 Stunden personalisierte Aktionspläne: Schicken Sie jedem Vertriebsmitarbeiter direkt nach dem SKO per E-Mail ein einseitiges Dokument mit drei konkreten Handlungsempfehlungen aus seinem Bereich – wie zum Beispiel „Üben Sie das neue Skript für Einwände diese Woche dreimal“ –, die Sie aus den Workshop-Notizen oder Umfragedaten entnehmen.

Versenden Sie wöchentliche kurze Auffrischungen: Schicken Sie einen Monat lang jeden Montag ein 2-minütiges Video oder einen Tipp auf einer Folie, der eine SKO-Sitzung zusammenfasst – zum Beispiel den Umgang mit Einwänden anhand eines Beispiels eines echten Vertriebsmitarbeiters.

Häufige Fehler, die Sie bei virtuellen SKOs vermeiden sollten

Bevor wir zum Schluss kommen, werfen wir noch einen kurzen Blick auf einige häufige Fallstricke, denen Unternehmen bei der Planung eines SKO begegnen:

Häufiger Fehler Lösung Technische Pannen können das gesamte Ereignis zum Scheitern bringen Führen Sie 48 Stunden vorher eine vollständige technische Probe mit allen Referenten durch. Beauftragen Sie einen Moderator, der den Chat und die Zoom-Verbindung überwacht, und halten Sie Backup-Links bereit. Die Referenten lesen die Folien einfach wortwörtlich vor Bereiten Sie sie im Voraus vor: „Folien dienen nur der Veranschaulichung; erzählen Sie Geschichten live.“ Proben Sie 20-minütige Abschnitte mit Feedback zu Tempo und Engagement. Aufeinanderfolgende Sitzungen durchführen Gönnen Sie Ihrem Publikum Verschnaufpausen. Planen Sie zwischen zwei aufeinanderfolgenden Sitzungen eine Pause von 15 bis 20 Minuten ein, sofern es sich um dieselben Teilnehmer handelt.

Planen Sie Ihren nächsten virtuellen SKO mit ClickUp

Die Durchführung eines virtuellen Sales Kickoffs macht genauso viel Spaß und ist genauso spannend wie jedes Präsenz-Ereignis. Alles, was Sie brauchen, sind ein paar gute Ideen für den Sales Kickoff, eine klare Agenda, für die Mitglieder relevante Inhalte und reibungslos funktionierende Tools für die Durchführung der Meetings.

ClickUp unterstützt Sie dabei und bietet Ihnen einen leistungsstarken, integrierten KI-Assistenten, der Ihnen bei jeder Aufgabe zur Seite steht.

Mit ClickUp Brain können Sie neue Perspektiven entwickeln, einen Plan entsprechend den Echtzeit-Arbeitsplänen Ihrer Mitarbeiter erstellen, gebrauchsfertige Inhalte erstellen, Aufgaben mit Automatisierung automatisieren, Meetings transkribieren und vieles mehr.

Worauf warten Sie also noch? Melden Sie sich noch heute kostenlos an!

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Der Zweck eines virtuellen Sales Kickoffs besteht darin, Ihre Vertriebsteams in Bezug auf Alles an Vertriebsaspekten für das kommende Jahr zu schulen, zu inspirieren und auf eine Linie zu bringen – neue Strategien, Produktveröffentlichungen, Positionierung und Botschaften, GTM-Initiativen sowie die übergeordnete Vision. Vor allem aber bringt ein virtueller SKO Remote- und globale Teams digital zusammen und stärkt so die Zusammenarbeit und das Vertrauen.

Idealerweise sollte ein virtueller SKO einen ganzen Tag dauern oder auf zwei bis drei kürzere halbtägige Sitzungen aufgeteilt werden. So bleibt der Fokus erhalten und die Vertriebsmitarbeiter bleiben motiviert.

Kombinieren Sie Präsentationen mit interaktiven Elementen wie Umfragen, Diskussionsrunden, Frage-und-Antwort-Sitzungen und kurzen Workshops. Die Analyse realer Geschäftsabschlüsse, gesunder Wettbewerb und Auszeichnungen tragen ebenfalls dazu bei, die Energie während des Ereignisses hoch zu halten.

Ein guter SKO umfasst in der Regel die Unternehmensstrategie, Umsatzziele, Produktneuheiten, Vertriebsschulungen, Verbesserungen der Kundenansprache sowie Einblicke in den Wettbewerb. Viele Teams beziehen auch Kundenberichte und Auszeichnungen mit ein, um Erfolge zu feiern und das Team zu motivieren.

Beobachten Sie das Engagement während des Ereignisses, das Feedback der Teilnehmer und die Teilnahmequoten. Prüfen Sie nach dem Kickoff, ob die Teams die neuen Botschaften, Prozesse oder Strategien, die während der Sitzungen vorgestellt wurden, auch umsetzen.