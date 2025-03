die 10 besten Software-Tools für die Zusammenarbeit im Vertrieb für Teams im Jahr 2025

Jede moderne verkaufs- und Betriebsprozess ist mehr als nur Kaltakquise oder ein einzelner Vertriebsmitarbeiter, der sich bei einem Kunden meldet, um den Auftrag zu erhalten. Er erfordert abteilungsübergreifende Kommunikation und eine klare Ansicht der Vertriebspipeline, rechtzeitige Nachfassaktionen und eine enge Zusammenarbeit zwischen den Teams.

Um diesen Prozess zu rationalisieren, sind Engagement, ein effizienter Prozess und die magische Zutat einer Software für die Zusammenarbeit im Vertrieb erforderlich. Durch den Einsatz einer End-to-End-Plattform für die Zusammenarbeit im Vertrieb können Sie Ihr Team von einer Gruppe talentierter Solisten in einen effizienten Bienenstock verwandeln, der Geschäfte mit erhöhter Effektivität vorantreibt.

Aber welches Zaubermittel verkaufs-Tool ist in der Lage, alles für Ihre Marke zu erledigen? Um Ihnen bei der Auswahl der richtigen Option zu helfen, haben wir eine Liste der 10 besten Tools für die Zusammenarbeit im Vertrieb zusammengestellt. Außerdem haben wir eine besondere Empfehlung, die Ihre erste Anlaufstelle sein kann tool für die Automatisierung des Vertriebs .

Worauf sollten Sie bei einer Software für die Zusammenarbeit im Vertrieb achten?

Bevor Sie sich mit der liste der besten Apps für den Verkauf werfen wir einen Blick auf die Faktoren, die Sie bei der Auswahl einer Software für die Zusammenarbeit im Vertrieb berücksichtigen sollten. Die besten tools müssen die folgenden Eigenschaften aufweisen:

Zentrale Kommunikation: Wenn Ihre Teams in Silos sprechen und ihre Daten auf verschiedenen Plattformen speichern, kommt es zwangsläufig zu Unstimmigkeiten. Vergewissern Sie sich, dass die Tools für die Zusammenarbeit, die Sie in Betracht ziehen, eine kollaborative Kommunikation feature bieten. Damit können Ihre Vertriebs- und Marketingteams sowie der Rest des Unternehmens auf einfache Weise Kundeninformationen speichern, Dateien freigeben, Meetings mit Videokonferenzen abhalten und sich auf dieselbe Seite stellen

Effizientes Workflow-Management : Ein Schlüssel für den Vertrieb ist es, die richtigen Dinge zur richtigen Zeit zu erledigen. Dazu gehören das Versenden von E-Mails, Erinnerungen, Meeting-Notizen und vieles mehr. Priorisieren Sie Tools, mit denen Sie Workflows rationalisieren und automatisieren können, damit Ihre Teams organisiert bleiben und die Vertriebsziele konsequent erreichen

Verbesserung der Zusammenarbeit : Die von Ihnen gewählte Software sollte die Zusammenarbeit mühelos gestalten. Die richtigen Tools für die Zusammenarbeit verfügen häufig über Features wie gemeinsam genutzte Dokumente, das Freigeben von Dateien, Funktionen zur gemeinsamen Bearbeitung und Whiteboards. Diese Features ermöglichen es Ihrem Team, Brainstorming zu betreiben, Strategien zu entwickeln und nahtlos gemeinsam an Angeboten zu arbeiten

Sichtbarkeit der Daten und Berichterstellung : Daten sind das Lebenselixier des Vertriebs. Suchen Sie nach einer Plattform, die übersichtliche, anpassbare Dashboards und Tools für die Berichterstellung bietet, um die Arbeit der gesamten Vertriebsabteilung zu erleichtern. So erhalten Sie wertvolle Einblicke in die Leistung Ihres Teams und können Verbesserungsmöglichkeiten erkennen

Integrationen: Ihre Tools für die Zusammenarbeit im Vertrieb müssen nahtlos mit bestehenden CRMs oder anderen Plattformen in Ihrem Unternehmen zusammenarbeiten. So wird sichergestellt, dass Daten nahtlos und in Echtzeit freigegeben werden, so dass Vertriebsteams und andere Beteiligte relevante Informationen erhalten und ihre Produktivität verbessern können

Die 10 besten Softwarelösungen für die Zusammenarbeit im Vertrieb im Jahr 2024

1. ClickUp

ClickUp gehört zu den besten Software-Tools für die Zusammenarbeit im Vertrieb und bietet zahlreiche Features, die über die einfache Zusammenarbeit von Vertriebsteams oder die Verwaltung von Vertriebspipelines hinausgehen.

bringen Sie alle Ihre Vertriebsmitarbeiter mit ClickUp Sales Plan auf dieselbe Seite

Mit ClickUp können Sie Verkäufe nachverfolgen, Ihre Leads und Kundeninformationen mit einer CRM-Software verwalten und effiziente Workflows und Berichterstellungen zur Messung von Vertriebs-KPIs erstellen. Die Plattform wird zu Ihrem one-Stop-Shop für Lead-Management , CRM-Datenerfassung, Erstellen und Freigeben von Vertriebsmaterialien, Zuweisung von Aufgaben und gemeinsames Verkaufen.

Organisieren Sie Ihren Prozess der Vertriebszusammenarbeit mit der ClickUp Vorlage für den Sales Plan

Außerdem können Sie Ihre Vertriebsprozesse mit Hilfe der folgenden Funktionen effizienter einrichten und verwalten vorlagen für Verkaufspläne . Die gebrauchsfertige ClickUp Sales Plan Vorlage ist ideal für Anfänger und hilft Ihnen dabei:

Sinnvolle SMART-Ziele für Ihre Vertriebsabteilung einzustellen

Strategien zu entwickeln, um diese Ziele schneller zu erreichen

Informationen an einem Ort zu organisieren, damit sie für alle Vertriebsmitarbeiter leicht zugänglich sind

ClickUp beste Features

Visuelles Planen und Brainstorming von Verkaufsstrategien mit Ihrem Team in Echtzeit mit ClickUp Vertrieb um schneller abzuschließen und die Erfolgsquote zu verbessern

Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben und geben Sie Ihrem Team Zeit, sich auf den Abschluss von Geschäften zu konzentrieren mit ClickUp Automatisierung features

Sorgen Sie für eine klare Kommunikation und halten Sie alle Beteiligten auf dem Laufenden mit Direct Messaging und @mentions unter Verwendung von ClickUp Chat-Ansicht Verwalten und setzen Sie klare Ziele für Ihre Vertriebspipeline und verfolgen Sie den Fortschritt visuell mit ClickUp Ziele Nutzen Sie mehrere Ansichten und Dashboards, um sofortige Berichte und personalisierte Metriken zu erhalten, die Ihnen die Nachverfolgung und Identifizierung der Schlüssel-Metriken ermöglichen, die für Ihre Vertriebsmanager wichtig sind

Zusammenarbeit und Brainstorming mit Ihren Vertriebsmitarbeitern mit ClickUp Whiteboards ein Feature für die Zusammenarbeit im Vertriebsteam, mit dem Sie ein virtuelles Whiteboard erhalten, um Notizen hinzuzufügen, detaillierte Pläne zu entwerfen und diese in Ihr Projektmanagement tool zu integrieren

Nutzen Sie die Leistung von ClickUp Gehirn , einem KI-Assistenten, der Sie dabei unterstützt, Vertriebs-Workflows zu optimieren, E-Mails zu schreiben, Texte zusammenzufassen und den Fortschritt bei Ihren Vertriebsaktivitäten zu beschleunigen

Halten Sie alle auf der gleichen Seite mit ClickUp Collaboration-Erkennung damit wissen Sie, welche Dokumente gerade bearbeitet werden und erhalten sofortige Echtzeit-Updates auf der Plattform

ClickUp Beschränkungen

Angesichts der umfangreichen Features haben einige Benutzer das Gefühl, dass der Einstieg in die Plattform etwas mühsam ist

ClickUp Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Enterprise : Preise auf Anfrage

: Preise auf Anfrage ClickUp Brain: Hinzufügen zu jedem bezahlten Plan für $5 pro Mitglied im Workspace pro Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,400+ Bewertungen)

4.7/5 (9,400+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (4,000+ Bewertungen)

2. Klapper

Rattle ist eine RevOps-Plattform, die entwickelt wurde, um Ihr Team während des gesamten Zyklus fokussiert und ausgerichtet zu halten. Das Tool für die Zusammenarbeit im Vertrieb integriert Salesforce-Daten direkt in Slack, sodass Ihr gesamter Umsatzbetrieb schneller, effizienter und effektiver wird.

via Rattle

Die besten Features von Rattle

Sicheres Freigeben von sensiblen Verkaufsdokumenten und Angeboten für Clients und Zusammenarbeit in Echtzeit mit Deal Rooms

Standardisieren Sie Ihren Vertriebsprozess mit vorgefertigten oder anpassbaren Playbooks, die Ihre Mitarbeiter durch jede Phase des Geschäftsabschlusses führen

Verschaffen Sie sich mit intuitiven Forecasting-Tools und anpassbaren Dashboards Sichtbarkeit in Ihrer Vertriebspipeline in Echtzeit

Unterstützen Sie Ihre Vertriebsmitarbeiter mit Inline-Coaching- und Feedback-Tools, um ihre Leistung kontinuierlich zu verbessern

Rütteln Sie an Grenzen

Die Preise von Rattle sind möglicherweise nicht für alle Budgets geeignet, insbesondere für kleinere Teams

Einige Benutzer haben einen Mangel an erweiterten Anpassungsoptionen im Vergleich zu anderen Tools für kollaborative Teams berichtet

Preise von Rattle

Starter : $19/Monat pro Benutzer

: $19/Monat pro Benutzer Pro : $34/Monat pro Benutzer

: $34/Monat pro Benutzer Premium: $49/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (90+Bewertungen)

4.8/5 (90+Bewertungen) Kapitelra: NA

3. DealHub

via Dealhub DealHub ist eine hoch bewertete Lösung zur Automatisierung der Angebotserstellung, die sich ideal für Vertriebsteams eignet. Sie verfügt über Features für die Rechnungsstellung und Abonnements. So können Sie alle Ihre Geschäftsaktivitäten, Kommunikation und Angebote an einem Ort zentralisieren.

DealHub beste Features

Verwalten Sie alle Geschäftsdokumente, Kommunikation und Aufgaben auf einer einzigen, sicheren Plattform

Nutzung von KI, um potenzielle Hindernisse zu erkennen und Best Practices vorzuschlagen, um den Flow von Geschäften zu optimieren

Fördern Sie die nahtlose Kommunikation mit internen und externen Stakeholdern durch Diskussionen in Threads und Echtzeit-Updates

Eliminieren Sie manuelle Einträge und stellen Sie die Datengenauigkeit durch automatische Datenerfassung aus E-Mails und anderen Quellen sicher

Nahtlose Verbindung von DealHub mit Ihrer bestehenden CRM-Plattform und anderen Tools für ein einheitliches Vertriebserlebnis

DealHub-Einschränkungen

Die Preisstruktur von DealHub kann für manche Geschäfte kompliziert sein, da Add-On Features und Dienstleistungen separat berechnet werden

DealHub-Preise

DealRoom : Kontakt zum Vertrieb

: Kontakt zum Vertrieb DealHub CPQ : Kontakt zum Vertrieb

: Kontakt zum Vertrieb DealHub Billing: Kontakt zum Vertrieb

DealHub Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (550+Bewertungen)

4.7/5 (550+Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (40+Bewertungen)

4. RingCentral

via RingCentral RingCentral ist eine KI-gestützte Kommunikationslösung, die eine umfassende Suite von Tools für die Zusammenarbeit bietet, die speziell für Remote- und hybride Vertriebsteams entwickelt wurden. Mit Features wie Anrufnotizen in Echtzeit und personalisierten Einblicken in die Konversion kann dieses Tool Ihnen helfen, Ihren Aufwand für die Kommunikation zu konsolidieren und Vertriebsinformationen zu gewinnen.

RingCentral beste Features

Konsolidierung von Telefonanrufen, Videokonferenzen, Team Messaging und Faxen in einer einzigen, benutzerfreundlichen Plattform

Integrieren Sie RingCentral in Ihr bestehendes CRM und andere Vertriebstools für einen optimierten Workflow

Sorgen Sie für klare Kommunikation und Zusammenarbeit mit Teams und Clients aus der ganzen Welt durch internationale Anrufe und Videokonferenzen

RingCentral Beschränkungen

Die Pläne von RingCentral variieren in Abhängigkeit von den Features und der Nummer der benötigten Benutzer

Einige Rezensenten haben eine leichte Lernkurve für einige der erweiterten Funktionen der Plattform erwähnt

Preise für RingCentral

Kern : $30/Monat pro Benutzer

: $30/Monat pro Benutzer Erweitert : $35/Monat pro Benutzer

: $35/Monat pro Benutzer Ultra: $45/Monat pro Benutzer

RingCentral Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (890+Bewertungen)

4.5/5 (890+Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (1100+Bewertungen)

5. Pipedrive

via Pipedrive Pipedrive ist eine effektive kollaboratives CRM und Vertriebsmanagementplattform, mit der Sie Ihre Vertriebspipeline nachverfolgen, Leads verwalten und Ihren gesamten Vertriebsprozess automatisieren können. Das Beste daran ist, dass Sie Ihren Tech-Stack mit dem CRM von Pipedrive verbinden können, so dass Sie nahtlos Echtzeitdaten aus mehreren Tools auf einer einzigen Plattform erhalten.

Pipedrive beste Features

Verschaffen Sie sich einen klaren Überblick über Ihre Vertriebspipeline mit anpassbaren Phasen und Drag-and-Drop-Funktion

Verfolgen Sie alle vertriebsbezogenen Aktivitäten, einschließlich Anrufen, E-Mails und Meetings, an einem zentralen Speicherort

Fördern Sie die Kommunikation und Zusammenarbeit mit internen und externen Stakeholdern durch Diskussionen in Threads und Notizen zu Geschäften

Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben wie das Versenden von Follow-up-E-Mails und das Planen von Meetings, damit Ihr Team mehr Zeit für den Abschluss von Geschäften hat

Pipedrive Einschränkungen

Während Pipedrive eine kostenlose Testversion anbietet, sind einige fortgeschrittene Features ausschließlich in kostenpflichtigen Plänen verfügbar

Die Funktionen von Pipedrive eignen sich möglicherweise eher für Vertriebsorganisationen als für andere Branchen, die ein vertriebsorientiertes Tool für ihr Team benötigen.

Preise für Pipedrive

Essential : $14/Monat pro Benutzer

: $14/Monat pro Benutzer Erweitert : $29/Monat pro Benutzer

: $29/Monat pro Benutzer Profi : $59/Monat pro Benutzer

: $59/Monat pro Benutzer Power : $69/Monat pro Benutzer

: $69/Monat pro Benutzer Enterprise: $99/Monat pro Benutzer

Pipedrive-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (1800+ Bewertungen)

4.2/5 (1800+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (2900+ Bewertungen)

6. Recapped.io

via Recapped.io Recapped.io verfolgt einen anderen Ansatz für die Zusammenarbeit im Vertrieb und konzentriert sich auf die Erfassung und das Freigeben der Schlüssel aus Verkaufsgesprächen und Meetings. Mit einem gebrauchsfertigen Playbook, anpassbaren Vorlagen und kollaborativen Workspaces stellen Sie sicher, dass Ihre Teams Best Practices befolgen und benötigte Dokumente und Vertriebsressourcen leicht finden.

Redcapped.io beste Features

Erfassen Sie wertvolle Vertriebserkenntnisse aus Anrufen und geben Sie sie für das gesamte Team frei, um kollektives Wissen aufzubauen

Weisen Sie Teammitgliedern nach jedem Gespräch klare Elemente zu und verfolgen Sie den Fortschritt bis zum Abschluss

Überprüfen Sie Schlüsselmomente von Verkaufsgesprächen mit leicht zugänglichen Video-Highlights und durchsuchbaren Transkripten

Analysieren Sie Gesprächsaufzeichnungen und -transkripte, um verbesserungswürdige Bereiche zu identifizieren und den Vertriebsmitarbeitern Einzelziele zuzuweisen

Steigern Sie die Verantwortlichkeit des Teams, indem Sie sicherstellen, dass nach jedem Verkaufsgespräch klare Folgemaßnahmen und Elemente für Aktionen zugewiesen werden

Redcapped.io Beschränkungen

Die Preise von Recapped.io sind möglicherweise nicht für alle Budgets geeignet, insbesondere nicht für größere Vertriebsteams

Einige Rezensenten haben Einschränkungen in Bezug auf erweiterte Integrationen im Vergleich zu anderen Vertriebs-Tools erwähnt

Preise von Redcapped.io

Free : kostenlos

: kostenlos Professionell : $85/Monat pro Benutzer

: $85/Monat pro Benutzer Business: $125/Monat pro Benutzer

Redcapped.io-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (150+ Bewertungen)

4.6/5 (150+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (40+ Bewertungen)

7. Salesforce

Salesforce ist ein CRM-Titan und bietet eine robuste Plattform mit einem breiten Bereich von Features, einschließlich starker Funktionen für die Zusammenarbeit im Vertrieb. Auf dieser Basis bietet es mehrere Add-On Features, die es zu einer End-to-End-Plattform für das Vertriebs- und Marketingmanagement machen und es Unternehmen ermöglichen, ihren Aufwand für die Umsatzgenerierung zu automatisieren und zu rationalisieren.

via {\an8}Das ist eine gute Idee

Die besten Features von Salesforce

Fördern Sie die nahtlose Kommunikation mit Features wie Chatter für Team-Messaging, Aufgabenmanagement und Geschäftsaktualisierungen in Echtzeit

Ermöglichen Sie es Ihrem Team, auch unterwegs in Verbindung zu bleiben und Geschäfte zu verwalten - mit einer benutzerfreundlichen mobilen App

Passen Sie Salesforce mit einem breiten Bereich von anpassbaren Feldern, Workflows und Dashboards an Ihre spezifischen Bedürfnisse an

Gewinnen Sie mit leistungsstarken Tools zur Berichterstellung und Datenvisualisierung tiefe Einblicke in die Vertriebsleistung

Salesforce-Einschränkungen

Für einige Personen ist Salesforce eine komplexe Plattform mit einer steileren Lernkurve im Vergleich zu einigen anderen Optionen

Die Preisstruktur ist für kleinere Geschäfte teuer, wobei sich die Kosten oft nach der Nummer der Benutzer und den erforderlichen Features richten

Preise für Salesforce

Starter Suite : $24/Monat pro Benutzer

: $24/Monat pro Benutzer Professional : $80/Monat pro Benutzer

: $80/Monat pro Benutzer Enterprise : $165/Monat pro Benutzer

: $165/Monat pro Benutzer Unlimited : $330/Monat pro Benutzer

: $330/Monat pro Benutzer Einstein 1 Sales: 500 $/Monat pro Benutzer

Salesforce Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (19,500+ Bewertungen)

4.3/5 (19,500+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (18,300+ Bewertungen)

8. SalesRabbit

via SalesRabbit SalesRabbit ist eine dynamische Plattform für das Vertriebsmanagement im Feld, die Ihre gesamten Vertriebsprozesse auf einer einzigen Plattform automatisiert und rationalisiert. Es bietet verschiedene Features, die den Teams helfen, ihre Leistung zu verbessern, die Kosten zu senken und Geschäfte zu sichern.

Das Beste an diesem Vertriebstool ist, dass es mit über 1000 kompatiblen Tools integriert werden kann, so dass Sie an einem Ort auf alle Ihre Vertriebsdaten zugreifen können.

Die besten Features von SalesRabbit

Konsolidierung aller Vertriebskommunikationskanäle - E-Mails, Anrufe, Texte und Interaktionen über soziale Medien - auf einer einzigen Plattform

Überwachen und analysieren Sie die Kommunikation im Team, um Coaching-Möglichkeiten zu identifizieren und die allgemeine Vertriebseffektivität zu verbessern

Erleichtern Sie die nahtlose Zusammenarbeit mit Features wie Team-Chat, Dateifreigabe und Aufgabenmanagement

Entwerfen und verwalten Sie benutzerdefinierte Vertriebsprozesse mit Drag-and-Drop-Funktionen und visuellen Pipeline-Tools

Verschaffen Sie sich mit anpassbaren Dashboards und Features zur Nachverfolgung von Aktivitäten Sichtbarkeit in Echtzeit in Ihrer Vertriebs-Pipeline

SalesRabbit Einschränkungen

Obwohl SalesRabbit einen kostenlosen Plan anbietet, sind einige fortgeschrittene Features limitiert oder in der kostenlosen Version nicht verfügbar

Einige Benutzer erwähnen, dass die Integration mit einigen CRMs und Tools zur Marketing-Automatisierung im Vergleich zu etablierteren Plattformen eingeschränkt sein kann

SalesRabbit Preise

SalesRabbit Lite : $0

: $0 SalesRabbit Team : $29/Monat pro Benutzer

: $29/Monat pro Benutzer SalesRabbit Pro : $39/Monat pro Benutzer

: $39/Monat pro Benutzer VerkaufsRabbit Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

SalesRabbit Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (350+ Bewertungen)

4.5/5 (350+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (190+ Bewertungen)

9. LiquidPlanner

LiquidPlanner ist eine Lösung für das Projektmanagement und die Verwaltung der Vertriebspipeline, die sich an die Veränderungen und Bedürfnisse Ihrer Teams anpasst. Es unterstützt Sie bei der Verwaltung Ihrer Vertriebsprojekte durch vorausschauende Planung, genaue Prognosen und realistische Workload-Balance, damit Ihr gesamtes Team seine Aktivitäten effizient verwalten kann.

via LiquidPlanner Es ist vor allem für seine visuellen Planungsfunktionen bekannt, die für eine effektive Zusammenarbeit im Vertrieb genutzt werden.

LiquidPlanner beste Features

Visualisieren Sie Ihre Vertriebs-Pipeline mit anpassbaren Gantt-Diagrammen, die eine klare Kommunikation von Terminen und Abhängigkeiten ermöglichen

Erleichtern Sie die Kommunikation in Echtzeit und die Verwaltung von Aufgaben mit Features wie Diskussionen in Threads und freigegebenen Dokumenten

Visualisieren Sie die Workload Ihres Teams und identifizieren Sie potenzielle Engpässe in Ihrer Vertriebs-Pipeline für eine optimale Ressourcenzuweisung

Erhöhen Sie die Sichtbarkeit von Fortschritten im Vertrieb und verbessern Sie die Genauigkeit Ihrer verkaufsprognosen LiquidPlanner Einschränkungen

Die Preisstruktur von LiquidPlanner ist möglicherweise nicht für alle Budgets geeignet, insbesondere für kleinere Teams

Einige Benutzer erwähnen eine leichte Lernkurve bei der Beherrschung der erweiterten Planungsfeatures

Preise von LiquidPlanner

Wesentlich : $15/Monat pro Benutzer

: $15/Monat pro Benutzer Profi : $28/Monat pro Benutzer

: $28/Monat pro Benutzer Ultimativ: $42/Monat pro Benutzer

LiquidPlanner Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (290+Bewertungen)

4.2/5 (290+Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (650+Bewertungen)

10. HubSpot Vertrieb

via Hubspot HubSpot ist ein beliebtes All-in-One-Tool für Vertrieb und Marketing. Sein kostenloses CRM macht es ideal für Vertriebsorganisationen. Die HubSpot-Vertriebsplattform verfügt über umfassende Features, die das CRM und die Vertriebspipeline ergänzen.

Sie ermöglicht es Teams, Tools für das Engagement und die Zusammenarbeit im Vertrieb, Funktionen für die Geschäftsabwicklung, Berichterstellung und analytische Funktionen, Tools für die Verwaltung von Zahlungen und Angeboten und vieles mehr zu erhalten.

Hubspot beste Features

Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben wie Lead Nurturing, E-Mail-Follow-up und Dateneingabe, damit sich Ihr Team auf den Abschluss von Geschäften konzentrieren kann

Eliminieren Sie mit einem benutzerfreundlichen Terminplanungs-Assistenten das Hin- und Herschieben von Terminen mit Interessenten und Clients

Verwalten Sie alle geschäftsbezogenen Informationen, Kommunikation und Aufgaben auf einer einzigen Plattform, um die Sichtbarkeit und Zusammenarbeit zu verbessern

Standardisieren Sie Ihren Vertriebsprozess mit vorgefertigten oder anpassbaren Playbooks und statten Sie Ihre Mitarbeiter mit effektiven Coaching-Tools aus

Integrieren Sie Ihre Vertriebsdaten mit über 1400 Tools, die im HubSpot App Marketplace verfügbar sind

HubSpot Beschränkungen

HubSpot Sales bietet eine kostenlose Stufe mit eingeschränkten Features. Für erweiterte Funktionen ist ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich

Einige Rezensenten haben erwähnt, dass HubSpot Sales möglicherweise besser für Geschäfte geeignet ist, die bereits in das HubSpot-Ökosystem investiert haben

Die Lernkurve ist steil, und die Benutzer müssen die HubSpot Academy-Kurse besuchen, um zu verstehen, wie das Tool effektiv genutzt werden kann

HubSpot-Preise

Free

Starter : $15/Monat pro Benutzer

: $15/Monat pro Benutzer Professionell: $90/Monat pro Benutzer

HubSpot Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (11,200+ Bewertungen)

4.4/5 (11,200+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (450+Bewertungen)

Boost Your Sales Collaboration mit ClickUp

Damit sind wir am Ende dieses umfassenden Leitfadens über die 10 besten Tools für die Zusammenarbeit im Vertrieb im Jahr 2024\ angelangt. Denken Sie daran, dass jedes Vertriebsteam seinen eigenen Rhythmus hat.

Das ideale Tool sollte sich nahtlos in Ihren bestehenden Workflow einfügen, die Zusammenarbeit Ihres Teams verbessern und den Vertrieb mit erhöhter Effizienz vorantreiben.

arbeiten Sie mit Ihren Teams zusammen und verwandeln Sie Ideen in Aufgaben mit ClickUp Whiteboard_

Wenn Sie uns fragen würden, welche Software für die Zusammenarbeit im Vertrieb in dieser Liste hervorsticht, würden wir ClickUp sagen. Dieses All-in-One-Tool für Projektmanagement und Produktivität ist gleichzeitig ein kollaboratives CRM , Software für die Aufgabenverwaltung, Software für die Nachverfolgung von Verkaufsvorschlägen, Software für die Marketing-Automatisierung, Tools für die Online-Zusammenarbeit und eine komplette Lösung für das Vertriebs- und Betriebsmanagement.

Die vielseitigen Features von ClickUp ermöglichen es Ihnen, Ihre gesamte Vertriebspipeline in eine einzige Plattform zu integrieren und so eine Kultur der Zusammenarbeit zu schaffen, die das gesamte Unternehmen eint. Melden Sie sich noch heute für ClickUp an und erleben Sie, wie es Ihren gesamten Verkaufsprozess komplett umgestaltet!