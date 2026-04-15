Wie proprietäre Agenten-Technologie die Arbeit verändert

Der Unterschied zwischen einem Chatbot und einem Agenten lässt sich auf einen Punkt bringen: den Kontext. Die proprietäre Agenten-Technologie bindet diesen Kontext direkt in Ihren Workspace ein, zusammen mit Speicher, Berechtigungen und Ausführung. Aber nicht alle Agenten sind so aufgebaut.

In diesem Artikel erklären wir Ihnen, was proprietäre agentische Technologie bedeutet, wie sie auf Systemebene funktioniert und warum sie die Art und Weise verändert, wie Arbeit erledigt wird. Sie erfahren außerdem, wie ClickUp dieses Modell anwendet, um intelligente, kontextbezogene und menschenähnliche Agenten, sogenannte Super-Agenten, in Ihren Workspace zu bringen.

Was ist proprietäre Agenten-Technologie?

Eine proprietäre agentische Technologie ist eine KI-Agentenarchitektur, die auf dem nativen Datenmodell einer Plattform basiert. Sie gewährt Agenten dieselben Zugriffsmuster, Berechtigungen und denselben Speicher wie Ihren menschlichen Teammitgliedern. Einfach ausgedrückt: Die Architektur unterscheidet zwischen einer KI, die lediglich Befehle befolgt, und einer, die Ihre Workflows versteht.

Dies schließt eine erhebliche Lücke, die von generischen KI-Agenten oft übersehen wird. Sie stellen eine Frage, erhalten eine Antwort und vergessen die Unterhaltung sofort wieder. Das liegt daran, dass ihnen ein dauerhafter Speicher fehlt und sie nicht in der Lage sind, die Präferenzen Ihres Teams zu lernen, sodass Sie sich endlos wiederholen müssen.

Die proprietäre agentische Technologie modelliert KI-Agenten als vollwertige Benutzer innerhalb Ihrer Plattform. Das bedeutet für Sie:

Einheitliche Sichtbarkeit: Sehen Sie Ihre Aufgaben, Dokumente, Chats und Integrationen als ein einziges vernetztes System – und nicht als Dutzende separater Datenquellen, die Sie abfragen müssen

Vertraute Interaktion: Interagieren Sie mit ihnen wie mit einem Teamkollegen – senden Sie eine Direktnachricht, verwenden Sie eine @Erwähnung in einem Kommentar oder weisen Sie ihnen direkt eine Aufgabe zu

Sichere Grenzen: Erben Sie dieselben Berechtigungen wie jeder andere Benutzer, sodass diese nur das sehen, was Sie ihnen zu sehen erlaubt haben

Die Fähigkeiten des Agenten ermöglichen einen natürlichen Flow, da sie integraler Bestandteil der Plattform sind.

🔎 Wussten Sie schon? Unternehmen nutzen mittlerweile durchschnittlich 3,6 verschiedene KI-Tools, was mit erhöhter Unsicherheit und sinkender Produktivität einhergeht. Diese Frustration ist das direkte Ergebnis der Verwendung generischer KI-Agenten, die an Ihre Tools angehängt statt in diese integriert sind.

Warum proprietärer Kontext der eigentliche Schlüssel für KI-Agenten ist

Eigentumsrechtlich geschützter Kontext sind die spezifischen internen Daten, die die Arbeitsweise Ihres Geschäfts definieren. Dazu gehören Ihre Projekt-Hierarchien, historische Daten zu Aufgaben, Team-Beziehungen und dokumentierte Entscheidungen.

Wenn ein KI-Agent ohne diesen Kontext einen Entwurf für ein wöchentliches Projekt-Update erstellt, liefert er eine allgemeine Vorlage. Sie verbringen dann 15 Minuten damit, ihm manuell die fehlenden Details einzugeben.

Diese manuelle Überwachung untergräbt die Effizienz der Automatisierung und reduziert die KI auf einen einfachen Textvorhersager statt auf einen echten Mitarbeiter. Generische Agenten wissen nur das, was Sie manuell in eine Eingabeaufforderung eingeben. Ein proprietärer Agent hingegen sieht Ihre gesamte Arbeitshistorie, da er dort angesiedelt ist, wo Ihre Arbeit stattfindet.

Dank dieser tiefgreifenden Integration kann der Agent automatisch Folgendes verstehen:

Welches Team-Mitglied ist für eine bestimmte Aufgabe zuständig, basierend auf seiner aktuellen Workload?

Die neuesten strategischen Entscheidungen, die in einem Chat-Fenster besprochen werden

Alle konkreten Elemente, die in dem gestrigen aufgezeichneten Meeting als wichtig markiert wurden

Sie können Prozesse nicht mithilfe von KI für die Automatisierung nutzen, wenn Ihre Daten in voneinander getrennten tools gespeichert sind.

🧠 Wissenswertes: Fast 48 % der Mitarbeiter und 52 % der Führungskräfte haben mit chaotischen und fragmentierten Arbeitsabläufen zu kämpfen.

Kein KI-Agent kann sich ein vollständiges Bild machen, wenn er Lücken zwischen Plattformen überbrücken muss, die nicht miteinander kommunizieren. Ein konvergierter KI-Arbeitsbereich wie ClickUp dient in diesem Fall als wesentliche Grundlage für agentische KI. Er konsolidiert Ihre Daten, Ihre Kommunikation und Ihre Projekte in einer einzigen einheitlichen Umgebung, und der Agent geht über die einfache Textgenerierung hinaus, um kontextbezogene organisatorische Ergebnisse zu liefern.

Die Zukunft der Arbeit ist Konvergenz + KI

📮 ClickUp Insight: Der durchschnittliche Berufstätige verbringt täglich mehr als 30 Minuten mit der Suche nach arbeitsbezogenen Informationen – das sind über 120 Stunden pro Jahr, die durch das Durchforsten von E-Mails, Slack-Threads und verstreuten Dateien verloren gehen. Ein intelligenter KI-Assistent, der in Ihren Workspace integriert ist, kann das ändern. Lernen Sie ClickUp Brain kennen. Es liefert sofortige Einblicke und Antworten, indem es innerhalb von Sekunden die richtigen Dokumente, Unterhaltungen und Aufgabendetails anzeigt – damit Sie aufhören können zu suchen und mit der Arbeit beginnen können. 💫 Echte Ergebnisse: Teams wie QubicaAMF haben durch den Einsatz von ClickUp wöchentlich mehr als 5 Stunden zurückgewonnen – das sind über 250 Stunden pro Jahr und Person –, indem sie veraltete Wissensmanagementprozesse abgeschafft haben. Stellen Sie sich vor, was Ihr Team mit einer zusätzlichen Woche Produktivität pro Quartal alles schaffen könnte!

So funktioniert die proprietäre Agentic-Technologie unter der Haube

Proprietäre agentische KI-Modelle verfügen über drei unterschiedliche Speicherebenen, die der Art und Weise entsprechen, wie Menschen implizites Wissen aufbauen. Ohne diese behandelt ein Agent jede Interaktion als seine erste, was bedeutet, dass er nicht lernen, sich anpassen oder verbessern kann.

1. Kurzzeitgedächtnis

Der Kurzzeit-Speicher erfasst Ihre aktuellen Aktionen, um Echtzeit-Relevanz zu gewährleisten. Diese Ebene führt die Nachverfolgung des aktuellen Threads der Unterhaltung, der Aufgabe, die Sie gerade ansehen, und des Dokuments durch, das Sie gerade geschlossen haben.

📌 Da der Agent diesen unmittelbaren Kontext beibehält, können Sie einfach sagen: „Aktualisiere das Fälligkeitsdatum dieser Aufgabe“, ohne erneut anzugeben, welche Aufgabe Sie meinen. Dies erfordert eine tiefe, native Integration in die Datenschicht der Plattform, die die meisten nachträglich integrierten KI-Tools nicht nachbilden können.

2. Speicherung von Einstellungen

Der Präferenzspeicher beobachtet die spezifischen Muster und ungeschriebenen Regeln, denen Ihr Team folgt. Anstatt eine manuelle Konfiguration zu erfordern, lernt der Agent Ihre Formatierungskonventionen, Namenskonventionen und typischen Workflows durch Beobachtung.

📌 Sie erkennt beispielsweise:

Ihr Entwicklerteam fügt seinen Projekt-Updates stets einen Abschnitt zu den Bereitstellungsrisiken bei

Design-Reviews gehen an denselben spezifischen Lead

Projektzusammenfassungen müssen einer bestimmten Aufzählungsstruktur folgen, wobei jeder Abschnitt jedes Mal denselben Text an der Kopfzeile aufweisen muss, damit die Führungskräfte sie überprüfen können.

3. Langzeitgedächtnis

Das langfristige episodische Gedächtnis dient als dauerhafte Aufzeichnung spezifischer Ereignisse, Entscheidungen und Ergebnisse in Ihrem gesamten Workspace. Diese Ebene ermöglicht es dem Agenten, auf historischen Kontext zurückzugreifen, beispielsweise sich daran zu erinnern, dass ein bestimmter Marketingansatz im letzten Quartal aufgrund von Budgetbeschränkungen gescheitert ist.

Im Gegensatz zu einem isolierten System liegt dieser Speicher in einem Format vor, das Menschen einsehen und bearbeiten können – wie ein ClickUp-Dokument. Er bildet einen zentralen Wissenshub für Ihr gesamtes Unternehmen.

Wandeln Sie Text in nachverfolgbare Aufgaben um, um mit ClickUp Docs den Überblick über Ihre Ideen zu behalten

ClickUp Docs und ClickUp Aufgaben sind nativ miteinander verbunden. Dies hilft dem Agenten, die Beziehung zwischen einem Projektbriefing und der laufenden Arbeit zu verstehen. Diese Integration stellt sicher, dass das Wissen Ihres Teams wächst, anstatt zu verfallen.

Wenn Ihre Dokumentation und Ihre Aufgaben zusammengeführt werden, kann der Agent die Lücke zwischen früheren Entscheidungen und aktuellen Maßnahmen schließen, indem er:

Technische Spezifikationen direkt mit aktiven ClickUp-Sprints verknüpfen, um sicherzustellen, dass Entwickler über den aktuellsten Kontext verfügen

Inline-Kommentare und Feedback mit einem einzigen Klick in umsetzbare Aufgaben verwandeln

Nutzen Sie den ClickUp Docs Hub , um relevante Wikis oder Projektrückblicke genau dann zu filtern und anzuzeigen, wenn ein Mitglied des Teams sie benötigt

Die Möglichkeit, diesen Speicher innerhalb eines Dokuments einzusehen und zu bearbeiten, stellt sicher, dass das Wissen Ihres Agenten transparent und verwaltbar ist. Sie können Versionshistorien einsehen, Berechtigungen anpassen und das Verständnis des Agenten in Echtzeit korrigieren. Diese Kontrolle gewährleistet, dass der Agent auch bei wachsender Wissensbasis ein vorhersehbarer, verantwortungsbewusster und vertrauenswürdiger Mitarbeiter bleibt, der Ihre Abläufe vorantreibt.

Warum die meisten KI-Agenten kein Vertrauen aufbauen können (und wie man das beheben kann)

🔎 Wussten Sie schon? 22 % unserer Umfrageteilnehmer stehen der Nutzung von KI am Arbeitsplatz nach wie vor skeptisch gegenüber. Von diesen 22 % macht sich die Hälfte Sorgen um den Datenschutz, während die andere Hälfte einfach nicht sicher ist, ob sie den Aussagen der KI vertrauen kann.

Dieses Misstrauen rührt von vier zentralen strukturellen Problemen her:

Opazität : Verhindert, dass Sie die Argumentation des Agenten oder die spezifischen Daten sehen, die er zur Erlangung einer Schlussfolgerung verwendet hat

Unklarheiten bei den Berechtigungen : Führt zu Unsicherheit darüber, auf welche sensiblen Informationen der Agent zugreifen oder welche er ändern kann

Inkonsistenz : Führt dazu, dass der Agent bei derselben Aufgabe unterschiedliche Ergebnisse liefert, da ihm ein persistenter Speicher fehlt

Fehlende Nachvollziehbarkeit: Sie haben keinen Prüfpfad, um Fehler zu diagnostizieren oder zu beheben, wenn ein Agent eine falsche Aktion ausführt

Vertrauen erfordert Sichtbarkeit bei der Arbeit, keine vagen Versprechungen von Genauigkeit. Um effektiv zu arbeiten, müssen Agenten in einem System agieren, das vollständige Sichtbarkeit und detaillierte Kontrolle bietet.

Dieses Maß an Zuverlässigkeit erreichen Sie nur, indem Sie Agenten direkt in Ihren primären Workspace integrieren. Auf diese Weise nutzen sie genau dieselben Berechtigungen und Audit-Protokolle wie menschliche Benutzer. Wenn ein Agent denselben Regeln folgt wie Ihr Team, wird er von einem unberechenbaren Tool zu einem verlässlichen Mitarbeiter.

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Wie ClickUp-Super-Agenten als vollwertige Benutzer und nicht als Hintergrundskripte funktionieren

Es ist leicht, herkömmliche Automatisierungstools als klobige Hintergrundskripte zu betrachten, die isoliert laufen. Sie brauchen keinen Agenten, der am Rande steht und auf Befehle wartet. Sie brauchen etwas, das tatsächlich an Ihrer Seite arbeitet – innerhalb Ihrer Workflows, mit vollständigem Kontext und der Fähigkeit, Maßnahmen zu ergreifen.

Einfach ausgedrückt: Im Idealfall sollte KI nicht als bloßes Add-On betrachtet werden.

Das ist es, was ClickUp Brain auszeichnet. Als weltweit umfassendste und kontextbewusste Arbeits-KI baut sie ein kontinuierliches, kontextbezogenes Verständnis Ihres Workspaces auf. Sie ist nicht auf isolierte Eingabeaufforderungen oder einmalige Eingaben angewiesen, um ihre Arbeit zu verrichten. Sie versteht, wie sich Ihre Projekte entwickeln, wie Ihr Team zusammenarbeitet, welche Prioritäten sich verschieben und wo die Arbeit ins Stocken gerät. Sie ist umgebungsbezogen – eingebettet in genau die Umgebung, in der sich Ihr Arbeitskontext befindet.

Jede Interaktion trägt zu diesem Kontext bei, was bedeutet, dass sich Ihre KI im Laufe Ihrer Arbeit verbessert. Dieser beständige Kontext wiederum ermöglicht es den ClickUp Super Agents, mehr als nur Assistenten zu sein.

Super Agents funktionieren nicht wie Hintergrundskripte, die bei bestimmten Bedingungen als Auslöser wirken und Ergebnisse liefern. Sie arbeiten mit ihnen genauso, wie Sie mit den Menschen in Ihrem Team zusammenarbeiten. Im Grunde genommen weisen Sie ihnen Aufgaben zu, beziehen sie in Unterhaltungen ein und erwarten von ihnen, dass sie für die Ergebnisse verantwortlich sind.

📌 Beispiel: Wenn Sie beispielsweise einen Super-Agenten in einem Dokument erwähnen, geschieht Folgendes:

Versteht den vollständigen Kontext dieses Dokuments und des zugehörigen Projekts

Führt die Arbeit aus, aktualisiert den Fortschritt und unternimmt den nächsten logischen Schritt basierend auf dem Status Ihres Workspace

Interpretiert Anweisungen in Echtzeit und setzt einen laufenden Thread der Arbeit entsprechend fort

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Dies verändert die Art und Weise, wie Delegation funktioniert.

Anstatt die Arbeit in Anweisungen aufzuteilen, definieren Sie das gewünschte Ergebnis. ClickUp übernimmt die Koordination im Hintergrund, indem es die richtigen Agenten mit den richtigen Fähigkeiten aktiviert. Eine einzige Anfrage kann einen Multi-Agenten-Workflow über Planung, Ausführung und Berichterstellung hinweg auslösen, ohne dass Sie Tools manuell miteinander verknüpfen müssen.

Wie funktionieren ClickUp-Super-Agenten?

🧠 Jeder Super-Agent arbeitet mit einem Gedächtnis, das ein kurzfristiges, langfristiges und episodisches Bewusstsein für bereits erledigte Arbeiten umfasst. Das bedeutet, dass er keine Fehler wiederholt, keinen Kontext verliert und keine erneute Einweisung benötigt. Er baut auf früheren Arbeiten auf, genau wie es ein menschlicher Teamkollege tun würde.

🔓 Jeder Agent arbeitet zudem mit berechtigungsbasiertem, sicherem Zugriff auf das Wissen in Ihrem Workspace. Er kann Informationen aus Aufgaben, Dokumenten, dem Chat-Verlauf, verbundenen Tools und früheren Entscheidungen abrufen, um Ergebnisse zu liefern, die auf Ihrer Arbeit basieren und nicht auf generischen Mustern.

💪🏼 Autonomie ist in die Funktion dieser Agenten integriert. Sie warten nicht ständig auf eine Genehmigung, um weiterzumachen. Sie können Aufgaben priorisieren, Status aktualisieren, Berichte erstellen und in Echtzeit auf Änderungen reagieren. Gleichzeitig halten sie sich vollständig an Ihre Berechtigungen und Kontrollen, sodass sie innerhalb derselben Grenzen agieren wie jeder menschliche Benutzer in Ihrem Workspace.

Da Super Agents direkt in ClickUp eingebettet sind, arbeiten sie mit Umgebungsbewusstsein. Sie führen kontinuierlich die Nachverfolgung von Änderungen in Ihrem Workspace durch und reagieren darauf, ohne dass explizite Auslöser erforderlich sind. Die Arbeit kommt nicht zum Stillstand, weil jemand vergessen hat, eine Aufgabe weiterzuverfolgen oder zu aktualisieren. Das System läuft weiter.

👀 Das Beste daran: Als Team müssen Sie keine Aufgaben mehr verwalten oder zwischen verschiedenen Tools koordinieren. Stattdessen hilft es Ihnen, den Tool-Wust zu überwinden und in einem einzigen System zu arbeiten, das bereits versteht, was zu tun ist. Es wird einfacher, ganze Workflows ohne manuelle Übergaben auszuführen. Sie können Echtzeit-Sichtbarkeit ohne Status-Meetings aufrechterhalten und den Output skalieren, ohne den Koordinationsaufwand zu erhöhen. All dies bringt Fortschritt, auch wenn Sie die Arbeit nicht aktiv vorantreiben.

🤝 Fallstudie: Wie Bell Direct mit ClickUp Super Agents die betriebliche Effizienz um 20 % gesteigert hat Bell Direct beweist, dass Sie kein technisches Team benötigen, um proprietäre agentische KI sinnvoll einzusetzen. Mithilfe von ClickUp Super Agents automatisierte das Team einen gesamten Workflow für die Erfassung und Triage – von Anfang bis Ende – ohne Code zu schreiben oder neue Tools hinzuzufügen. Ihr KI-Agent, Delegator, arbeitet autonom innerhalb von ClickUp und bearbeitet eingehende Kunden-E-Mails genauso wie ein Mensch, nur schneller und in großem Maßstab. Die Ergebnisse sprechen für sich: 20 % Steigerung der betrieblichen Effizienz , was bedeutet, dass mit denselben Ressourcen mehr Arbeit schneller erledigt wird

Kapazitäten im Umfang von 2 Vollzeitmitarbeitern wurden freigesetzt und stehen nun für hochwertige strategische Aufgaben zur Verfügung

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Erste Schritte mit der proprietären Agenten-Technologie

Sie sollten die agentische Technologie danach beurteilen, wie tief sie in Ihre Arbeit integriert ist, und nicht nach ihren Features.

Warum?

🤝 Auf die Frage, was KI-Agenten wirklich nützlich machen würde, lautete die häufigste Antwort nicht Geschwindigkeit oder Leistungsfähigkeit. Fast 40 % der Befragten einer ClickUp-Umfrage gaben an, dass sie einen Agenten benötigen, der ihren Arbeitskontext perfekt versteht.

Bevor Sie sich für eine agentische KI-Lösung entscheiden, nutzen Sie diese Checkliste, um zu prüfen, ob es sich um ein echtes Angebot handelt:

Verwendet der Agent das gleiche Datenmodell wie Benutzer oder handelt es sich um ein separates System, das Ihren Workspace über eine API abfragt?

Können Sie überprüfen und bearbeiten, was sich der Agent über Ihre Arbeit merkt, oder ist sein Gedächtnis eine Black Box?

Erbt der Agent dieselben Berechtigungskreise wie Ihre Team-Mitglieder oder verfügt er über eigene, separate Regeln?

Kann der Agent Aufgaben, Dokumente und Chats als ein einziges einheitliches System überblicken, oder sind für jedes Tool separate Verbindungen erforderlich?

Testen Sie eine mögliche Lösung zunächst anhand eines Anwendungsfalls, bei dem der Kontext entscheidend ist, beispielsweise bei der Erstellung von Status-Updates für Projekte oder der Vorbereitung auf ein Client-Meeting. Wenn Sie feststellen, dass Sie dem Agenten Informationen zuführen müssen, die bereits an anderer Stelle in Ihrem Workspace vorhanden sind, fehlt dem Agenten der echte Kontext.

ClickUp Super Agents bieten den perfekten Ausgangspunkt. Sie greifen sofort auf den gesamten Kontext Ihres Teams zu, sodass nichts zusammengeflickt oder neu eingeführt werden muss. Entdecken Sie, wie Super Agents den Workflow Ihres Teams verändern können.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Was ist der Unterschied zwischen proprietärer agentischer Technologie und generischen KI-Agenten?

Die proprietäre agentische Technologie ist in die native Architektur einer Plattform integriert, sodass KI-Agenten auf dasselbe Datenmodell, dieselben Berechtigungen und denselben Kontext zugreifen können wie menschliche Benutzer. Generische KI-Agenten arbeiten extern und sind auf APIs und Eingabeaufforderungen angewiesen, was ihr Gedächtnis, ihr Kontextbewusstsein und ihre Fähigkeit, Arbeit autonom auszuführen, einschränkt.

Können Teams überprüfen und bearbeiten, was sich KI-Agenten über ihre Arbeit merken?

Ja, in proprietären agentischen Systemen wird das KI-Wissen oft in für Menschen lesbaren Formaten wie Dokumenten oder Wissensdatenbanken gespeichert. Dies ermöglicht es Teams, das Wissen des Agenten zu überprüfen, zu bearbeiten und zu korrigieren. Im Gegensatz dazu speichern viele generische KI-Tools ihr Wissen in undurchsichtigen Systemen, die nicht überprüft oder kontrolliert werden können.

Wie gehen KI-Agenten mit Berechtigungen um, wenn verschiedene Teammitglieder unterschiedliche Zugriffsebenen haben?

KI-Agenten in proprietären Systemen übernehmen dieselbe Berechtigungsstruktur wie menschliche Benutzer, beispielsweise die rollenbasierte Zugriffskontrolle (RBAC). Dadurch wird sichergestellt, dass Agenten nur Daten einsehen oder bearbeiten können, für die sie eine Berechtigung haben. So wird die Offenlegung sensibler Informationen verhindert und die Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien des Unternehmens gewährleistet.

Agentic KI arbeitet autonom in Ihrem Workspace, behält den Kontext über Sitzungen hinweg bei und führt Aktionen wie das Aktualisieren von Aufgaben oder die Berichterstellung durch. Tools wie ChatGPT oder Copilot sind promptbasierte Assistenten, die Antworten generieren, denen jedoch ein persistenter Speicher, eine tiefe Integration und die Fähigkeit zur eigenständigen Ausführung von Workflows fehlen.