Was ist implizites Wissen? Definition, Nutzen und Beispiele

es gibt keine feste Methode; ich weiß einfach, was funktioniert.' ✨

Das ist die Antwort, die man erhält, wenn man einen Spitzenverkäufer fragt, wie er regelmäßig Geschäfte abschließt.

Und ja, es kann frustrierend sein, wenn man nach Antworten sucht, die man auf seine eigene Arbeit anwenden kann, aber bei vielen Experten beruht ihr Fachwissen auf jahrelanger Testversion und subtilen Beobachtungen, nicht auf Handbüchern oder Schulungen.

Das ist tacit knowledge.

Der Philosoph Michael Polanyi hat den Begriff "stillschweigendes Wissen" erstmals für Fähigkeiten oder Intuition verwendet, die wir durch persönliche Erfahrung erwerben, aber nicht in Worte fassen können.

In diesem Blog gehen wir auf die Ursprünge und die Entwicklung des Konzepts ein und erläutern, warum es für den organisatorischen Erfolg unerlässlich ist, es zu erfassen. 🎯

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung

Stillschweigendes Wissen ist ein fast angeborenes Gefühl, etwas zu wissen, das durch persönliche Erfahrung erworben wurde. Es ist oft schwer zu artikulieren oder zu dokumentieren

Es unterscheidet sich von explizitem Wissen, das strukturiert ist und durch Handbücher oder Datenbanken leicht freigegeben werden kann

Zu den Methoden zum Freigeben von implizitem Wissen gehören Mentorenschaft, Geschichtenerzählen und die Einbettung des Lernens in Arbeitsabläufe

Die Erfassung stillschweigenden Wissens ist zwar schwierig, kann aber dazu beitragen, Innovation, Zusammenarbeit und Wachstum zu fördern und gleichzeitig wichtige organisatorische Erkenntnisse zu bewahren

Tools wie ClickUp helfen bei der Rationalisierung der Dokumentation und fördern das Freigeben von Wissen

Unterstanding Tacit Knowledge

**Stillschweigendes Wissen ist eine Sammlung persönlicher Einsichten und Erfahrungen, die sich nur schwer artikulieren oder dokumentieren lassen. Es umfasst Fähigkeiten, Intuition, Urteilsvermögen und Ideen, die durch persönliche Erfahrungen und den Kontext gewonnen wurden.

Der Einzelne erwirbt kontinuierlich persönliches Wissen, das sein Verhalten und seine Wahrnehmung verändert und somit eine nicht erfasste Form von Fachwissen darstellt. Dieses "Stammeswissen" verbreitet sich informell in Organisationen. In der Regel wird es folgendermaßen erworben:

Praktische Erfahrung in realen Situationen

Beobachten und Beschatten von erfahrenen Personen

Enge Zusammenarbeit mit einem Mentor, um durch Praxis und Feedback zu lernen

Anhören von persönlichen Erfahrungen und Lektionen

Stillschweigendes Wissen manifestiert sich auf viele Arten. Sie können es durch nonverbale Hinweise während einer Verhandlung (wenn Sie im Verkauf tätig sind) oder wenn Sie Kunst auf der Grundlage von Instinkt und Emotionen schaffen, aufnehmen.

📌 Beispiel: Bei der Einarbeitung neuer Mitarbeiter geben Wissensmanager oft Einblicke und praktische Ratschläge frei, z. B. zum Umgang mit der Unternehmenspolitik. Diese Einblicke werden nicht dokumentiert, sind aber von unschätzbarem Wert, um die Lernkurve der Mitarbeiter zu beschleunigen.

Wissenswertes: Alte Zivilisationen wie die Sumerer verwendeten Tontafeln, um Wissen zu verwalten und Aufzeichnungen über Handel, Gesetze und Geschichten zu führen. Dies waren einige der ersten Versuche, kollektives Wissen zu speichern und freizugeben.

Tacit vs. implizites vs. explizites Wissen

Um organisatorische Erkenntnisse effektiv nutzen zu können, müssen Sie den Unterschied zwischen stillschweigendem, implizitem und explizitem Wissen kennen.

Die folgende Tabelle soll Ihnen dabei helfen. 💪

Kriterien Taktiles Wissen Implizites Wissen Explizites Wissen Definition Wissen, das aus persönlicher Erfahrung gewonnen wird und schwer zu artikulieren ist Wissen, das nicht leicht zu artikulieren ist, sondern durch Erfahrung erlernt wird Greifbare, kodifizierte Informationen, die leicht dokumentiert und freigegeben werden können Natur Subjektives, kognitives und experimentelles Lernen Informelles, intuitives Wissen und kontextabhängig Objektives, rationales und technisches Wissen Struktur Unstrukturiert und kontextabhängig Weniger strukturiert als explizites Wissen, aber mehr als implizites Strukturiert und organisiert, oft in Handbüchern/Datenbanken dokumentiert Übertragbarkeit Schwierig zu übertragen und abhängig von persönlicher Interaktion und Erfahrung Schwierig zu übertragen und oft durch Diskussionen oder Übung freigegeben Leicht übertragbar durch Schrift, Diagramme oder Datenbanken Beispiele Geschicklichkeitsbasierte Aufgaben wie Autofahren, Kochen, Fahrradfahren, etc. Intuition im Verkauf, Interpretation der Körpersprache, Best Practices bei der Arbeit usw. Dokumentierte Informationen wie Benutzerhandbücher, Unternehmensrichtlinien, Forschungsberichte, usw. Dokumentation Schwierig zu dokumentieren Nicht formal dokumentiert Leicht zu dokumentieren und in verschiedenen Formaten zu speichern

Stillschweigendes vs. implizites vs. explizites Wissen

🧠 Fun Fact: Michael Polanyis Personal Knowledge (1958) popularisierte das Konzept des impliziten Wissens. Er sagte: "Wir wissen mehr, als wir sagen können" und betonte damit, wie viel von unserem Wissen intuitiv oder schwer zu artikulieren ist.

Die Vorteile der Erfassung impliziten Wissens

Denken Sie darüber nach: Eine Studie aus dem Jahr 2023 ergab, dass kleine und mittlere Geschäfte kostspielige Unterbrechungen vermeiden könnten, wenn sie ihr implizites Wissen effektiver verwalten würden. Das Ergebnis?

Geringerer Wissensverlust und bessere Leistung

-beweisen, dass selbst die kleinsten Schritte im Wissensmanagement zu großen Resultaten führen können

Dies verdeutlicht, warum die Erfassung von implizitem Wissen zwar eine Herausforderung darstellt, aber für die Steigerung der Produktivität, die Förderung von Innovationen und die Erlangung eines Wettbewerbsvorteils von entscheidender Bedeutung ist.

Hier ist, wie es hilft. 💁

Steigerung von Produktivität und Innovation

Die Erfassung von implizitem Wissen ermöglicht es den Mitarbeitern, Herausforderungen schnell und effizient anzugehen. Sie können ihr intuitives Verständnis und ihre Erfahrungen aus der Praxis nutzen, um Probleme schneller zu lösen, Kosten zu senken und betriebliche Abläufe zu verbessern.

Das Freigeben von tiefgreifenden, erfahrungsbasierten Erkenntnissen fördert die Kreativität und inspiriert zu neuen Ideen und Ansätzen, die Produkte und Dienstleistungen auf wettbewerbsorientierten Märkten hervorheben können.

Außerdem wird so eine Kultur der Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedern des Teams gefördert.

🧠 Fun Fact: Die postkritische Philosophie, die wiederum von Michael Polanyi vertreten wird, betont, dass alles Wissen eine persönliche Dimension hat. Sie stellt die Vorstellung in Frage, dass Wissen rein objektiv sein kann, und feiert das Vertrauen und die Intuition, die damit verbunden sind, wie wir die Welt verstehen.

Wissenskapital und -erhalt verbessern

Die Bewahrung des institutionellen Gedächtnisses ist für den langfristigen Erfolg von entscheidender Bedeutung, insbesondere wenn Mitarbeiter ausscheiden oder in den Ruhestand gehen. Es stellt sicher, dass wertvolles Fachwissen und Erkenntnisse im Unternehmen verbleiben, um die betriebliche Kontinuität zu gewährleisten.

Die Bereitstellung von dokumentiertem implizitem Wissen für Teams hilft ihnen, neue Fähigkeiten zu entwickeln und die Herausforderungen des Marktes besser zu bewältigen. Diese Kultur des Freigebens von Wissen zieht auch Top-Talente an und zeigt, wie sehr sich ein Unternehmen für berufliches Wachstum einsetzt.

Beispiel: Stellen Sie sich einen Personalleiter vor, der in den Ruhestand geht und eine Fülle von ungeschriebenen Erkenntnissen über die Förderung der Mitarbeiterzufriedenheit besitzt. Das Mentorenprogramm ermöglicht es dem Unternehmen, diese unschätzbaren Erkenntnisse zu bewahren und so eine positive Arbeitskultur zu erhalten.

Außerdem können neu eingestellte Mitarbeiter auf diese Erkenntnisse und Best Practices von erfahrenen Kollegen zurückgreifen, um einen besseren Beitrag zum Unternehmen zu leisten.

📖 Lies auch

Wie man einen effektiven Plan für die Schulung von Produktkenntnissen erstellt

Unterscheiden Sie Ihr Unternehmen auf dem Markt

Nehmen wir an, Sie sind in der Lage, Erkenntnisse von erfahrenen Mitarbeitern zu gewinnen, die sich in der Entscheidungsfindung und im Kundenservice auszeichnen. Dies verschafft Ihrem Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil. Sie können dieses Wissen in Ihre Prozesse einbinden, um Ihr Unternehmen als führend in Sachen Innovation und Kundenzufriedenheit zu positionieren.

Stillschweigendes Wissen trägt auch zu einer Unternehmenskultur des kontinuierlichen Lernens bei. Wenn Mitarbeiter erkennen, dass ihre Erfahrungen geschätzt werden, sind sie eher bereit, sich beruflich weiterzuentwickeln.

Wissenswertes: Stillschweigendes Wissen hat neben "Stammeswissen" mehrere Namen. Dazu gehören "Erfahrungswissen" und "Know-how-Wissen"; sie beziehen sich auf die Idee, dass man manchmal nicht erklären kann, woher man etwas weiß.

Streamline und Standardisierung: Verwenden Sie die ClickUp Prozess- und Verfahrensvorlage um Workflows, Best Practices und Erfahrungen in einem organisierten, gemeinsam nutzbaren Format zu dokumentieren und sicherzustellen, dass Ihr Team leicht auf wertvolles implizites Wissen zugreifen und darauf aufbauen kann.

Wie man implizites Wissen in explizites Wissen umwandelt

Bei der Umwandlung von implizitem Wissen in explizites Wissen geht es darum, persönliche Erfahrungen und intuitives Fachwissen in greifbare, gemeinsam nutzbare Erkenntnisse zu verwandeln. Wenn Sie dieses Wissen in Ihrem Unternehmen zugänglich machen, fördert dies die Zusammenarbeit, die Innovation und das kontinuierliche Lernen in Ihren Teams.

Es ist wichtig, eine Kultur zu schaffen, die das Dokumentieren und Freigeben von Erkenntnissen fördert, als wäre es eine Selbstverständlichkeit. Dies bedeutet, dass Sie eine Umgebung schaffen müssen, in der das Freigeben von Wissen in die täglichen Abläufe eingebettet ist.

Sehen wir uns einige

wissensmanagement-Strategien

um implizites Wissen zu erfassen und freizugeben. 📃

Schritt #1: Audit und Identifizierung von Lücken im vorhandenen Wissen

Führen Sie eine gründliche Überprüfung Ihrer aktuellen Wissensbasis durch. Untersuchen Sie jeden Inhalt auf:

Vollständigkeit: Erklärt er die Themen vollständig? Suchen Sie nach Lücken und fehlenden Details

Erklärt er die Themen vollständig? Suchen Sie nach Lücken und fehlenden Details Verdaulichkeit: Ist der Inhalt leicht zu verstehen und anzuwenden? Überlegen Sie, wie Sie Informationen effektiver vermitteln können

Ist der Inhalt leicht zu verstehen und anzuwenden? Überlegen Sie, wie Sie Informationen effektiver vermitteln können Anwendbarkeit: Befähigt der Inhalt die Benutzer dazu, umsetzbare Schritte in Richtung der erwarteten Ergebnisse zu unternehmen? Analysieren Sie, wie Ihre Mitarbeiter diese Informationen anwenden

Beispiel: Stellen Sie sich ein Einzelhandelsgeschäft während des Feiertagsansturms vor. Einer der erfahrenen Mitarbeiter weiß genau, wie er die Elemente im Lagerraum neu anordnen muss, um während der Stoßzeiten schneller zugreifen zu können, aber er hat dieses Verfahren nie für andere freigegeben. Durch die Dokumentation ihrer Methode kann das Geschäft die Wiederauffüllungszeit um 10 % reduzieren, so dass die Regale voll bleiben und die Kunden zufrieden gehen.

Darüber hinaus sollten Sie das Feedback des Teams oder die Metriken zur Leistung reflektieren, um Verbesserungsmöglichkeiten zu ermitteln. Ziel ist es, Wissens- oder Kompetenzlücken zu ermitteln, die durch eine Dokumentation geschlossen werden könnten. Sie können auch Folgendes verwenden

wissensdatenbank-Software

um andere Schwachstellen aufzuspüren.

Wussten Sie schon? Klöster dienten im Mittelalter als Zentren für das Wissensmanagement. Die Mönche kopierten und bewahrten Texte sorgfältig und sicherten so das Überleben von wichtigem Wissen über Jahrhunderte hinweg.

Schritt #2: Bewusstes Lernen in die täglichen Workflows einbetten

Stillschweigendes Wissen wird oft übersehen, weil es nicht greifbar ist. Seine Erfassung ist ein bewusster Prozess, und Lernmöglichkeiten sollten in die täglichen Arbeitsabläufe eingebettet werden. Hier sind einige Möglichkeiten:

Patenschaften und Hospitationen: Bringen Sie erfahrene Mitarbeiter mit neuen Mitgliedern des Teams zusammen, um praktische Erfahrungen zu sammeln. Die neuen Mitarbeiter beobachten Prozesse, führen Aufgaben unter Anleitung aus und reflektieren gemeinsam über Herausforderungen, wodurch eine strukturierte Feedbackschleife entsteht

Bringen Sie erfahrene Mitarbeiter mit neuen Mitgliedern des Teams zusammen, um praktische Erfahrungen zu sammeln. Die neuen Mitarbeiter beobachten Prozesse, führen Aufgaben unter Anleitung aus und reflektieren gemeinsam über Herausforderungen, wodurch eine strukturierte Feedbackschleife entsteht Wissenscafés: Moderieren Sie Gruppendiskussionen zu bestimmten Themen. Lassen Sie die Mitglieder des Teams zwischen den Gruppen rotieren, um verschiedene Perspektiven freizugeben. Nutzen Sie die abschließende Diskussion, um neue Erkenntnisse und Durchbrüche zu erfassen

Moderieren Sie Gruppendiskussionen zu bestimmten Themen. Lassen Sie die Mitglieder des Teams zwischen den Gruppen rotieren, um verschiedene Perspektiven freizugeben. Nutzen Sie die abschließende Diskussion, um neue Erkenntnisse und Durchbrüche zu erfassen Praxisgemeinschaften: Richten Sie Gruppen ein, in denen sich die Mitarbeiter regelmäßig treffen können, um Herausforderungen zu diskutieren und Lösungen zu erarbeiten. Dieser informelle Ansatz fördert den ständigen Dialog und eine Kultur der Zusammenarbeit

Beispiel: Stellen Sie sich ein Startup-Unternehmen vor, in dem ein erfahrener Entwickler mit einem neuen Mitarbeiter zusammenarbeitet. Der erfahrene Entwickler leitet ihn bei der Behebung komplexer Probleme an und gibt seine jahrelange Erfahrung in einem einzigen Projektzyklus weiter.

Schritt #3: Dokumentieren Sie gelernte Lektionen

Reflektieren Sie regelmäßig die aus Projekten und Prozessen gewonnenen Erkenntnisse. Konzentrieren Sie sich darauf, abstrakte Fähigkeiten, Einsichten und Entscheidungen vor Ort zu erfassen, die zu Erfolgen beigetragen oder Bereiche mit Verbesserungsbedarf aufgezeigt haben.

Verwenden Sie

wiki-Vorlagen

können Wunder bewirken, um diese Details zu erfassen, die oft das wertvollste implizite Wissen für die Form zukünftiger Strategien enthalten.

Beispiel: Stellen Sie sich eine Marketing-Agentur vor, die eine äußerst erfolgreiche Kampagne feiert. Unter

ClickUp Dokumente

dokumentiert das Team Brainstorming-Techniken und Split-Testing-Strategien, um sicherzustellen, dass diese für zukünftige Kampagnen reproduziert werden können.

🧠 Fun Fact: Das Wiki-Format, das 1995 von Ward Cunningham entwickelt wurde, ist ein Eckpfeiler des Wissensmanagements. Wikipedia, das berühmteste Beispiel, hat sich zum größten kollaborativ erstellten Repository für Wissen entwickelt.

⚙️ Bonus: Lernen

wie man ein Wiki erstellt

um Ideen freizugeben und alles an einem Ort zu organisieren.

Schritt #4: Teams an der Unternehmensvision ausrichten

Um eine Kultur des kontinuierlichen Lernens aufrechtzuerhalten, müssen Sie sicherstellen, dass Ihre Mitarbeiter die übergeordneten Ziele Ihres Unternehmens verstehen und sich daran orientieren.

Wenn Teams erkennen, wie ihr Wissen zu einem größeren Ganzen beiträgt, ist es wahrscheinlicher, dass sie wertvolles implizites Wissen effektiv identifizieren, freigeben und dokumentieren.

Schritt #5: Geschichtenerzählen

Das Erzählen von Geschichten ist eine der effektivsten wissenstransfer strategien. Es geht um gelernte Lektionen und praktische Erfahrungen, die mehreren Zwecken dienen, wie z. B.:

Verbesserung des Behaltens , da Geschichten mit ihren nachvollziehbaren Erzählungen, die emotional mitschwingen, von Natur aus einprägsam sind

, da Geschichten mit ihren nachvollziehbaren Erzählungen, die emotional mitschwingen, von Natur aus einprägsam sind Kontextuelle Einblicke , die anderen helfen, die Nuancen bestimmter Erfahrungen zu verstehen, insbesondere in komplexen Situationen, in denen direkte Erklärungen nicht ausreichen

, die anderen helfen, die Nuancen bestimmter Erfahrungen zu verstehen, insbesondere in komplexen Situationen, in denen direkte Erklärungen nicht ausreichen Förderung des Engagements und der Beteiligung durch ein Umfeld, in dem sich die Mitarbeiter wohl fühlen und ihren Beitrag leisten können

Wussten Sie schon? Der 2012 eingeführte Knowledge Graph von Google ist ein modernes Wissensmanagement-Tool, das Milliarden von Fakten und Beziehungen miteinander verbindet, um Suchergebnisse zu verbessern. Es ist ein Paradebeispiel für das technologiegestützte Freigeben von Wissen.

Tacit Wissen und Wissensmanagement

Das Management von implizitem Wissen ermöglicht es Unternehmen, Wissen zu erfassen, freizugeben und effektiv zu nutzen. Dadurch wird sichergestellt, dass wichtige Informationen für alle Teams zugänglich und verwertbar bleiben.

Im Folgenden finden Sie einige Tools, die Sie für ein effektives Wissensmanagement einsetzen können. 👇

Systeme für das Wissensmanagement (KMS)

Video-Lernprogramme

Kollaborative Plattformen

Visualisierungstools

Interne Wissensdatenbanken ClickUp die Alles-App für die Arbeit, nimmt den Stress aus dem Dokumentationsprozess! 🤩

Es ist ein vielseitiges Tool für die Zusammenarbeit, das Arbeitsabläufe rationalisiert und Daten und Erkenntnisse organisiert und erfasst. Mit

ClickUp Wissensmanagement

wird die App zum perfekten Wissensmanagementsystem.

Schauen wir uns einige seiner Features an. 👀

ClickUp Docs

Erstellen Sie ClickUp Docs für alle Ihre impliziten Wissensbestände ClickUp Dokumente ist eine ausgezeichnete Cloud-basierte wissensmanagement-Software zum Erstellen, Organisieren und Verwalten von Dokumenten und zur Ermöglichung einer nahtlosen Zusammenarbeit.

Von der Erstellung von Projektplänen und Wikis bis hin zur Entwicklung interner Wissensdatenbanken - Docs ist ideal für Teams, die ihre Dokumentations-Workflows konsolidieren möchten.

Fachexperten können Repositorys für bewährte Verfahren erstellen, um Arbeitsabläufe oder Entscheidungsprozesse zu beschreiben. Ein Beispiel: Ein Grafikdesigner könnte skizzieren, wie er das Branding konzipiert, abgeschlossen mit verknüpften Aufgaben für die Erstellung von Assets und eingebetteten Referenzbildern für den einfachen Zugriff.

Best Practices Repository

Sie können Beispiele aus dem wirklichen Leben dokumentieren, die in Mentorensitzungen freigegeben wurden.

Instanz könnte ein Vertriebsmentor in Docs eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für komplexe Verhandlungen mit einem Client verfassen. Sie können ihn auch mit eingebetteten Videos von Sitzungen mit Rollenspielen anreichern!

Zusammenarbeit in Echtzeit

Arbeiten Sie mit Ihrem Team in Echtzeit mit ClickUp Docs

Es ist auch eine großartige Möglichkeit zum Brainstorming oder zur Durchführung von Live-Sitzungen zur Problemlösung.

Die Mitglieder des Teams können gemeinsam ein Dokument in Echtzeit erstellen und dabei die Feinheiten der Diskussion festhalten. So wird sichergestellt, dass implizites Wissen erhalten bleibt und in den Workflow des Teams eingebettet wird.

Hierarchische Strukturierung und Durchsuchbarkeit

Mit ClickUp Docs verschachtelte Seiten für abteilungsinterne Wissensdatenbanken erstellen

Sie können verschachtelte Seiten in Docs verwenden, um implizites Wissen auf der Grundlage von Abteilungen, Projekten oder Themen zu kategorisieren. Zum Beispiel organisiert ein Kundensupport-Team Tipps für die Behandlung allgemeiner Probleme unter allgemeineren Kategorien wie "Abfragen zur Rechnungsstellung" oder "Technische Fehlerbehebung"

Docs bietet auch eine robuste Suchfunktion, die sicherstellt, dass Teammitglieder schnell bestimmte Teile des stillschweigenden Wissens finden können, z. B. einen Schritt zur Fehlerbehebung, der von einem IT-Techniker freigegeben wurde.

ClickUp Brain

Bearbeitung von stillschweigenden Wissensdatenbanken mit ClickUp Brain, um Informationen leicht lesbar zu machen ClickUp Gehirn ist ein KI-gestützter Assistent in ClickUp, der Aufgaben, Dokumente, Personen und organisatorisches Wissen miteinander verbindet. Während Brainstorming-Sitzungen können Mitglieder des Teams Brain nutzen, um in Echtzeit Zusammenfassungen der Diskussionen zu erstellen und die wichtigsten Erkenntnisse und Strategien der Experten freizugeben.

Es verknüpft auch verwandte Aufgaben, Projekte und Dokumente mit einem Dokument und schafft so eine zentrale Ressource für teamspezifisches Wissen.

Beauftragen Sie ClickUp Brain mit der Zusammenfassung von Informationen innerhalb Ihres täglichen Workflows, um diese zu speichern

Brain ist auch eine großartige Möglichkeit, stillschweigendes Wissen in täglichen Arbeitsabläufen abzurufen. Um kontextbezogene Antworten zu erhalten, müssen Sie nur Fragen innerhalb der Plattform stellen!

Die Funktion des KI-Schreibassistenten generiert umfassende Vorlagen für die Dokumentation von Fachwissen, liefert Grammatik- und Tonfallvorschläge und erstellt visuelle Hilfsmittel wie Tabellen oder Checklisten.

📖 Lesen Sie auch:*

Wie man ein Wissensdatenbank-Manager wird

ClickUp Wissensdatenbank-Vorlage

ClickUp Wissensdatenbank-Vorlage

Die

ClickUp Wissensdatenbank Vorlage

bietet einen gut strukturierten Rahmen für die Erstellung einer digitalen Informationsbibliothek zur Verwaltung interner und externer Ressourcen.

Diese

kostenlose Vorlage für eine Wissensdatenbank

gliedert sich in Abschnitte für Wissensartikel, häufig gestellte Fragen (FAQs) und andere Ressourcen und ermöglicht Teams die Organisation und den Zugriff auf wichtige Informationen. Sie eignet sich für die Erstellung von Help-Centern und ist ein hervorragendes Tool zur Verbesserung des Kundensupports und des internen Freigebens von Wissen.