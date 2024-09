Wie man einen effektiven Plan für die Schulung von Produktkenntnissen erstellt

Ein Startup-Unternehmen stellt einem Enterprise Client sein neues KI-Tool vor. Der Client stellt detaillierte Fragen über die Zusammenarbeit mit CRM-Systemen, die dahinter stehende Technologie und die Sicherheit der Daten. Der Vertriebsmitarbeiter kann diese Fragen jedoch nicht eindeutig beantworten, so dass der Client sich für einen Wettbewerber entscheidet, der klare, umfassende Antworten gibt.

Diese Situation ist gar nicht so ungewöhnlich. Forbes berichtet, dass 73 % der Kunden denken, dass fundierte Produktkenntnisse die wichtigste Eigenschaft eines Vertriebsmitarbeiters sind. Doch dieser Bedarf an soliden Produktkenntnissen gilt nicht nur für den Vertrieb, sondern ist für alle Abteilungen entscheidend, vom Marketing bis zum Support.

Ein solider Plan für die Schulung von Produktkenntnissen ist unerlässlich, um keine Chancen zu verpassen und die Effektivität des Teams zu steigern. In diesem Artikel geben wir Ihnen eine Schritt-für-Schritt-Roadmap frei, mit der Sie Ihr Team mit dem Produktwissen ausstatten können, das es braucht, um in seiner Rolle zu glänzen.

Was ist Produktwissenstraining?

Die Produktschulung vermittelt den Mitarbeitern Kenntnisse über die Produkte oder Dienstleistungen eines Unternehmens, einschließlich ihrer Features, Vorteile und Anwendungsfälle. Diese Schulung stellt sicher, dass die Mitglieder des Personals - vom Vertrieb bis zum Kundensupport - genau wissen, was die Produkte zu erledigen haben, wie sie die Bedürfnisse der Kunden erfüllen und wie sie im Vergleich zu den Angeboten der Konkurrenz abschneiden.

Teams mit fundierten Produktkenntnissen können besser verkaufen, Kundenabfragen effektiver bearbeiten und dazu beitragen, dass sich Ihr Unternehmen von der Konkurrenz abhebt.

Vorteile der Schulung von Produktwissen

Die Vorteile von Produktwissenstrainings gehen weit über eine bloße Umsatzsteigerung hinaus. Hier erfahren Sie, wie sie sich positiv auf Ihr gesamtes Unternehmen auswirken können:

Verbesserte Arbeitsmoral der Mitarbeiter: Wenn Mitarbeiter Vertrauen in ihre Fähigkeiten haben, sind sie eher engagiert und zufrieden mit ihrer Arbeit

Wenn Mitarbeiter Vertrauen in ihre Fähigkeiten haben, sind sie eher engagiert und zufrieden mit ihrer Arbeit Verbesserte Markenreputation: Ein sachkundiges Team kann dazu beitragen, ein positives Markenimage zu schaffen und die Kundenbindung zu erhöhen

Ein sachkundiges Team kann dazu beitragen, ein positives Markenimage zu schaffen und die Kundenbindung zu erhöhen Verbesserte Upselling- und Cross-Selling-Möglichkeiten: Ein tiefes Verständnis Ihrer Produktlinie kann Ihren Teams helfen, zusätzliche Produkte oder Dienstleistungen zu identifizieren, die für Ihre Kunden von Interesse sein könnten

Ein tiefes Verständnis Ihrer Produktlinie kann Ihren Teams helfen, zusätzliche Produkte oder Dienstleistungen zu identifizieren, die für Ihre Kunden von Interesse sein könnten Schnelleres Onboarding für neue Mitarbeiter: Gut geschulte Mitarbeiter können schnell zu produktiven Mitgliedern des Teams werden, wodurch sich der Zeit- und Ressourcenaufwand für das Onboarding verringert

Gut geschulte Mitarbeiter können schnell zu produktiven Mitgliedern des Teams werden, wodurch sich der Zeit- und Ressourcenaufwand für das Onboarding verringert Verbesserter Kundensupport: Wenn die Mitarbeiter des Supports die Produkte, die sie unterstützen, genau kennen, können sie den Kunden präziser und effizienter helfen

Wenn die Mitarbeiter des Supports die Produkte, die sie unterstützen, genau kennen, können sie den Kunden präziser und effizienter helfen Verbessertes Verhandlungsgeschick: Ein gutes Verständnis der Produktfeatures und -vorteile kann Vertriebsmitarbeitern helfen, effektiver mit Kunden zu verhandeln

Ein gutes Verständnis der Produktfeatures und -vorteile kann Vertriebsmitarbeitern helfen, effektiver mit Kunden zu verhandeln Größere Innovationskraft: Mitarbeiter, die sich mit ihren Produkten auskennen, sind besser in der Lage, Möglichkeiten für Verbesserungen und Innovationen zu erkennen

Ziele der Produktkenntnisschulung

Wenn Sie über die Einführung eines neuen Features nachdenken, sollte Ihr Team alles darüber wissen, was es zu wissen gibt. Das ist das Ziel der Produktkenntnisschulung. Dabei geht es nicht nur darum, das Produkt zu kennen, sondern auch zu verstehen, wie es sich in das Leben Ihrer Kunden einfügt und wie Sie seinen Wert effektiv vermitteln können.

Mit der Schulung von Produktkenntnissen sollen mehrere Schlüsselziele erreicht werden:

Verbesserung des Produktwissens: Ausstattung der Mitarbeiter mit detailliertem Produktwissen - Features, Vorteile und Alleinstellungsmerkmale

Ausstattung der Mitarbeiter mit detailliertem Produktwissen - Features, Vorteile und Alleinstellungsmerkmale Verbesserung des Kundenservices: Befähigung der Mitarbeiter, präzisen, hilfreichen und effizienten Kundensupport zu leisten

Befähigung der Mitarbeiter, präzisen, hilfreichen und effizienten Kundensupport zu leisten Verkaufseffektivität steigern: Mitarbeiter in die Lage versetzen, selbstbewusst auf Fragen, Bedenken und Einwände von Kunden einzugehen, was zu höheren Umsätzen führt

Mitarbeiter in die Lage versetzen, selbstbewusst auf Fragen, Bedenken und Einwände von Kunden einzugehen, was zu höheren Umsätzen führt Förderung der Kundenzufriedenheit: Sicherstellen, dass die Kunden eine positive und zufriedenstellende Erfahrung mit dem Produkt machen

Sicherstellen, dass die Kunden eine positive und zufriedenstellende Erfahrung mit dem Produkt machen Stärkung der Markentreue: Aufbau von Vertrauen und Loyalität bei den Kunden durch Demonstration von Fachwissen und Kenntnissen über das Produkt

Aufbau von Vertrauen und Loyalität bei den Kunden durch Demonstration von Fachwissen und Kenntnissen über das Produkt Innovation vorantreiben: Mitarbeiter dazu ermutigen, kreativ über Produktverbesserungen und neue Anwendungen nachzudenken

Arten von Produktkenntnisschulungen

Nicht alle Schulungen zum Thema Produktwissen sind gleich. Die verschiedenen Schulungsarten sind auf die unterschiedlichen Bedürfnisse und Lernstile abgestimmt, so dass es entscheidend ist, den richtigen Ansatz für Ihr Team zu wählen.

Hier sind einige der gängigsten Ansätze:

Asynchrones Lernen

Beim asynchronen Lernen findet der Unterricht zu unterschiedlichen Zeiten statt, so dass die Lernenden in ihrem eigenen Tempo arbeiten können. Dies kann Folgendes beinhalten:

Online-Kurse: Selbstgesteuerte Module,videos zur Produktschulungund Quizfragen

Selbstgesteuerte Module,videos zur Produktschulungund Quizfragen Gedruckte Materialien: Handbücher, Broschüren und Arbeitsbücher

Handbücher, Broschüren und Arbeitsbücher Podcasts: Audioaufnahmen zu Produktthemen

Vorteile des asynchronen Lernens

Flexibel: Lernende können jederzeit und von jedem Speicherort aus auf die Schulungsunterlagen zugreifen

Lernende können jederzeit und von jedem Speicherort aus auf die Schulungsunterlagen zugreifen Selbstgesteuert: Einzelpersonen können in ihrem eigenen Tempo durch das Material fortschreiten

Einzelpersonen können in ihrem eigenen Tempo durch das Material fortschreiten Kosteneffizient: Kann kostengünstiger sein als herkömmliche Präsenzschulungen

Kann kostengünstiger sein als herkömmliche Präsenzschulungen Skalierbar: Leichtere Skalierbarkeit über Länder und Zeitzonen hinweg, da die Anwesenheit von Ausbildern in Echtzeit nicht erforderlich ist

Synchrones Lernen

Beim synchronen Lernen findet die Schulung in Echtzeit statt, wobei die Lernenden miteinander und mit einem Ausbilder interagieren. Dies kann Folgendes beinhalten:

Klassenzimmerschulung: Persönliche Sitzungen mit einem Moderator

Persönliche Sitzungen mit einem Moderator Virtuelle Klassenzimmer: Online Meetings mit Video- und Audiofunktionen

Online Meetings mit Video- und Audiofunktionen Webinare: Live-Präsentationen mit interaktiven Elementen

Vorteile des synchronen Lernens

Echtzeit-Interaktion: Lernende können Fragen stellen, Themen diskutieren und erhalten sofortiges Feedback

Lernende können Fragen stellen, Themen diskutieren und erhalten sofortiges Feedback Zusammenarbeit: Gruppenaktivitäten können die Teamarbeit und das Freigeben von Wissen fördern

Gruppenaktivitäten können die Teamarbeit und das Freigeben von Wissen fördern Soziale Verbindungen: Die Lernenden können Beziehungen zu Gleichaltrigen und Dozenten aufbauen

Blended Learning

Der Blended-Learning-Ansatz kombiniert asynchrones und synchrones Lernen, um ein umfassenderes Schulungserlebnis zu schaffen. Dies kann Folgendes beinhalten:

Flipped Classrooms: Die Teilnehmer lernen den neuen Stoff außerhalb des Unterrichts und nehmen dann an praktischen Aktivitäten oder Diskussionen im Klassenzimmer teil

Die Teilnehmer lernen den neuen Stoff außerhalb des Unterrichts und nehmen dann an praktischen Aktivitäten oder Diskussionen im Klassenzimmer teil Hybridkurse: Eine Kombination aus Online- und Präsenzseminaren

Vorteile von Blended Learning

Flexibilität: Bietet ein Gleichgewicht zwischen selbstbestimmtem Lernen und Echtzeit-Interaktion

Bietet ein Gleichgewicht zwischen selbstbestimmtem Lernen und Echtzeit-Interaktion Personalisierter Lernprozess: Die Lernenden können das Format wählen, das ihren Bedürfnissen am besten entspricht

Die Lernenden können das Format wählen, das ihren Bedürfnissen am besten entspricht Verbessertes Engagement: Kann die Motivation und Beteiligung der Lernenden erhöhen

Kollaboratives Lernen und die Theorie des sozialen Lernens bei der Schulung von Produktwissen

Beim kollaborativen Lernen arbeiten Lernende zusammen, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Die Theorie des sozialen Lernens besagt, dass Menschen durch Beobachtung und Nachahmung anderer lernen

Beide Ansätze lassen sich auf die Schulung von Produktkenntnissen anwenden, z. B. durch Aktivitäten wie:

Gruppenprojekte: Teams können zusammenarbeiten, um Produktpräsentationen zu entwickeln oder Schulungsmaterialien zu erstellen

Teams können zusammenarbeiten, um Produktpräsentationen zu entwickeln oder Schulungsmaterialien zu erstellen Peer-Mentoring: Erfahrene Mitarbeiter können ihr Wissen mit neueren Mitgliedern des Teams teilen

Erfahrene Mitarbeiter können ihr Wissen mit neueren Mitgliedern des Teams teilen Fallstudien: Die Lernenden können reale Szenarien analysieren und Best Practices diskutieren Michael Pici, Vertriebsleiter von HubSpot, erörterte in einem Blogbeitrag den Wert von Rollenspielen und betonte, dass sie eine sichere Umgebung bieten, in der man seine Stärken, Schwächen und potenziellen Hindernisse aufdecken kann. Er sagte-

_Das Durchspielen eines hypothetischen Szenarios mit einem Mitglied des Teams oder einem Coach gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihre Stärken, Schwächen und Stolpersteine mit geringem Einsatz zu erkennen

Michael Pici, HubSpot Vertriebsleiter

Produktwissenstraining für verschiedene Abteilungen

Schulungen zum Produktwissen sind in allen Abteilungen wichtig, nicht nur für Vertriebsteams. Jedes Team profitiert von einem maßgeschneiderten Ansatz zum Verständnis und zur Unterstützung des Produkts in seiner einzigartigen Rolle.

Vertriebsteam: Der Katalysator für schnellere Geschäftsabschlüsse

Tigo, ein führender Anbieter von Kabelnetzen, hatte Probleme, seine weit verstreuten Vertriebsmitarbeiter auf dem Laufenden zu halten, was zu uneinheitlichem Service und geringer Leistung führte. Nach der Umstellung auf schnelle, mobilfreundliche Lektionen zur Schulung des Produktwissens, Tigo steigerte seinen Umsatz innerhalb von drei Monaten um 66 % .

Produktwissen ist ein mächtiges Tool für den Verkauf:

Tiefes Verständnis: Wenn Vertriebsmitarbeiter die Features, Vorteile und Alleinstellungsmerkmale des Produkts genau kennen, können sie auf Abfragen und Einwände von Kunden selbstbewusst eingehen

Wenn Vertriebsmitarbeiter die Features, Vorteile und Alleinstellungsmerkmale des Produkts genau kennen, können sie auf Abfragen und Einwände von Kunden selbstbewusst eingehen Personalisierter Ansatz: Produktkenntnisse ermöglichen es den Vertriebsmitarbeitern, ihre Angebote auf die individuellen Bedürfnisse der Kunden abzustimmen und so ein echtes Interesse an deren Anliegen zu zeigen

Produktkenntnisse ermöglichen es den Vertriebsmitarbeitern, ihre Angebote auf die individuellen Bedürfnisse der Kunden abzustimmen und so ein echtes Interesse an deren Anliegen zu zeigen Glaubwürdige Autorität: Ein gut informiertes Vertriebsteam vermittelt ein glaubwürdiges Bild, so dass die Kunden eher bereit sind, ihren Empfehlungen zu vertrauen

Ein gut informiertes Vertriebsteam vermittelt ein glaubwürdiges Bild, so dass die Kunden eher bereit sind, ihren Empfehlungen zu vertrauen Effektive Differenzierung: Indem sie die Wettbewerbsvorteile des Produkts hervorheben, können die Vertriebsmitarbeiter es als beste Lösung für die Probleme der Kunden positionieren

Support-Team für den Kunden: Verbesserung des Kundenerlebnisses 75% der Kunden empfehlen ein Unternehmen aufgrund einer positiven Serviceerfahrung weiter.

Produktkenntnisse spielen eine zentrale Rolle bei der Gewährleistung eines effizienten und effektiven Kundensupports und bieten Vorteile wie:

Problemlösung: Wenn die Support-Mitarbeiter das Produkt genau kennen, können sie Probleme der Kunden schnell erkennen und lösen

Wenn die Support-Mitarbeiter das Produkt genau kennen, können sie Probleme der Kunden schnell erkennen und lösen Genaue Informationen: Produktkenntnisse machen Rätselraten überflüssig und stellen sicher, dass die Kunden genaue und hilfreiche Informationen erhalten

Produktkenntnisse machen Rätselraten überflüssig und stellen sicher, dass die Kunden genaue und hilfreiche Informationen erhalten Kundenzufriedenheit: Durch die Demonstration von Fachwissen und Kompetenz können Support-Teams Vertrauen und Zufriedenheit bei den Kunden aufbauen

Durch die Demonstration von Fachwissen und Kompetenz können Support-Teams Vertrauen und Zufriedenheit bei den Kunden aufbauen Proaktiver Support: Ein sachkundiges Team kann potenzielle Probleme vorhersehen und proaktive Lösungen anbieten, um eine Eskalation von Problemen zu verhindern

Marketing Team: Wirksame Inhalte erstellen 68% der Kunden folgen den sozialen Handles einer Marke, um sich über neue Produkte und Dienstleistungen zu informieren.

Vermarkter müssen klare, konsistente Botschaften formulieren, was ein tiefes Verständnis des Produkts voraussetzt, um sicherzustellen, dass es bei der Zielgruppe im Einzelnen ankommt. Produktwissen ist ein Eckpfeiler erfolgreicher Marketingkampagnen und wirkt sich in vielerlei Hinsicht auf diese aus:

Zielgerichtetes Messaging: Das Verständnis der Produktvorteile ermöglicht es den Marketingexperten, ihre Botschaften auf bestimmte Kundensegmente zuzuschneiden

Das Verständnis der Produktvorteile ermöglicht es den Marketingexperten, ihre Botschaften auf bestimmte Kundensegmente zuzuschneiden Glaubwürdiger Inhalt: Genaue Produktinformationen sorgen dafür, dass Marketingmaterialien glaubwürdig und vertrauenswürdig sind

Genaue Produktinformationen sorgen dafür, dass Marketingmaterialien glaubwürdig und vertrauenswürdig sind Effektive Positionierung: Produktkenntnisse helfen den Vermarktern, das Produkt auf dem richtigen Markt und gegenüber der Konkurrenz zu positionieren

Produktkenntnisse helfen den Vermarktern, das Produkt auf dem richtigen Markt und gegenüber der Konkurrenz zu positionieren Konsistentes Messaging: Ein gemeinsames Verständnis des Produkts im Marketing Team sorgt für konsistentes Messaging über alle Kanäle hinweg

HR Team: Neue Mitarbeiter schneller einarbeiten 83% der neu eingestellten Mitarbeiter die das Gefühl haben, dass sie eine qualitativ hochwertige Schulung erhalten haben, die ihnen zum Erfolg verhilft, werden wahrscheinlich im Unternehmen bleiben.

Produktkenntnisse sind für die Einarbeitung neuer Mitarbeiter in allen Abteilungen von entscheidender Bedeutung. Sie bilden eine solide Grundlage für das Verständnis der Angebote des Unternehmens und tragen so zu dessen Erfolg bei:

Beschleunigung der Einarbeitung: Ein gut strukturiertes Schulungsprogramm für Produktkenntnisse kann den Einarbeitungsprozess für neue Mitarbeiter beschleunigen

Ein gut strukturiertes Schulungsprogramm für Produktkenntnisse kann den Einarbeitungsprozess für neue Mitarbeiter beschleunigen Wissensfreigabe: Erfahrene Mitarbeiter können ihr Fachwissen an neue Mitarbeiter weitergeben und so eine Kultur des Wissensaustauschs fördern

Erfahrene Mitarbeiter können ihr Fachwissen an neue Mitarbeiter weitergeben und so eine Kultur des Wissensaustauschs fördern Reduzierung von Fehlern: Ein gutes Verständnis des Produkts kann dazu beitragen, Fehler zu vermeiden, insbesondere in den ersten Phasen der Beschäftigung

Ein gutes Verständnis des Produkts kann dazu beitragen, Fehler zu vermeiden, insbesondere in den ersten Phasen der Beschäftigung Engagement der Mitarbeiter: Produktschulungen können dazu beitragen, dass sich neue Mitarbeiter engagierter und motivierter fühlen, wenn sie die Angebote des Unternehmens kennenlernen

Implementierung eines effektiven Schulungsprogramms für Produktkenntnisse

Um die besten Ergebnisse mit Ihren Ideen für Produktwissenstrainings zu erzielen, benötigen Sie ein gut geplantes Programm, das die Bedürfnisse Ihres Teams erfüllt und Ihre Ziele im Geschäft unterstützt. Im Folgenden erfahren Sie, wie Sie ein Schulungsprogramm erstellen, das Ihren Mitarbeitern das Wissen vermittelt, das sie für ihren Erfolg benötigen.

Bestimmen Sie das Einzelziel für die Produktschulung

Das Wichtigste zuerst: Wen wollen Sie schulen? Soll Ihr Vertriebsteam die Kunden blenden, oder ist es der Kundensupport, der jedes Problem lösen kann? Wenn Sie Ihr Einzelziel kennen, können Sie die Schulung auf die spezifischen Bedürfnisse dieser Zielgruppe abstimmen. ClickUp ist eine All-in-One-Projektmanagement-Software, die Ihnen hilft, eine Wissensdatenbank zu erstellen und Schulungen zum Produktwissen zu entwickeln. ClickUp für Human Resources Teams unterstützt Sie bei der Verwaltung Ihrer Teams und der effektiven Zuweisung von Schulungen mit Hilfe von Features für die Teamverwaltung und die Zuweisung von Mitarbeitern. Sie können auch erstellen Benutzerdefinierte Felder zur Nachverfolgung spezifischer Schulungsanforderungen für verschiedene Rollen, z. B. Produktwissensstand oder Datum des Schulungsabschlusses.

Hier ist ein Beispiel für die Verwendung für Vertriebsteams:

Erstellen Sie benutzerdefinierte Felder zur Nachverfolgung des Verständnisses der einzelnen Vertriebsmitarbeiter für Ihre Produkte, einschließlich Features, Vorteile und Preisgestaltung

der einzelnen Vertriebsmitarbeiter für Ihre Produkte, einschließlich Features, Vorteile und Preisgestaltung Weisen Sie Trainingsmodule zu verschiedenen Verkaufstechniken zu, z. B. zur Behandlung von Einwänden, zum Abschluss und zur Verhandlung

zu verschiedenen Verkaufstechniken zu, z. B. zur Behandlung von Einwänden, zum Abschluss und zur Verhandlung Stellen Sie sicher, dass Ihr Team Ihre CRM-Software zur Verwaltung von Leads, Opportunities und Kundeninformationen beherrscht

Identifizieren Sie die richtigen Einzelziele für Ihr Produkttraining mit ClickUp für HR Teams

Setzen Sie Lernziele rund um das Produktwissen

Lassen Sie uns nun die Ziele klären. Was soll Ihr Team nach der Schulung zu erledigen in der Lage sein? Denken Sie an Fähigkeiten wie die Demonstration von Produktfeatures, die Erläuterung der Vorteile für Ihre Kunden oder die Behebung allgemeiner Probleme.

Sie können die ClickUp Ziele feature zum Einstellen von SMART-Zielen für Ihr Schulungsprogramm zum Produktwissen:

Spezifisch: Definieren Sie klar und deutlich, was Ihr Team erreichen soll. Beispiel: 'Die Mitglieder des Teams werden gründliche Kenntnisse der wichtigsten Features, Vorteile und Anwendungsfälle des Produkts nachweisen'

Definieren Sie klar und deutlich, was Ihr Team erreichen soll. Beispiel: 'Die Mitglieder des Teams werden gründliche Kenntnisse der wichtigsten Features, Vorteile und Anwendungsfälle des Produkts nachweisen' Messbar: Legen Sie ein quantifizierbares Einzelziel fest, um den Erfolg zu messen. Beispiel: "80 % des Teams erreichen bei einer Bewertung der Produktkenntnisse 85 % oder mehr"

Legen Sie ein quantifizierbares Einzelziel fest, um den Erfolg zu messen. Beispiel: "80 % des Teams erreichen bei einer Bewertung der Produktkenntnisse 85 % oder mehr" Erreichbar: Wählen Sie Ziele, die ehrgeizig, aber erreichbar sind. Zu diesem Zweck sollte die Bewertung auf Schulungsmaterialien und realen Szenarien beruhen

Wählen Sie Ziele, die ehrgeizig, aber erreichbar sind. Zu diesem Zweck sollte die Bewertung auf Schulungsmaterialien und realen Szenarien beruhen Relevant: Richten Sie die ziele des Produktmanagers mit Ihren allgemeinen Ausbildungszielen ab

Richten Sie die ziele des Produktmanagers mit Ihren allgemeinen Ausbildungszielen ab Zeitgebunden: Legen Sie eine klare Frist für das Erreichen des Ziels fest. Beispiel: 'Die Beurteilung wird innerhalb von zwei Wochen nach Abschluss des Schulungsprogramms durchgeführt'

Setzen Sie mit ClickUp Goals SMARTe Trainingsziele für das Produktwissen

Sobald Sie Ihre Ziele festgelegt haben, können Sie die ClickUp Training Framework Vorlage die einen strukturierten Ansatz zur Definition Ihres Schulungsprogramms bietet.

Diese Vorlage herunterladen

Bestimmen Sie die Struktur Ihres Produktwissenstrainings mit der ClickUp Training Framework Vorlage

Diese Vorlage hilft Ihnen dabei, Lernziele rund um das Produktwissen zu formulieren:

Bestimmen Sie spezifische Fähigkeiten: Brechen Sie das Wissen, das Sie vermitteln wollen, auf. Geht es darum, Schlüssel-Features zu demonstrieren, Vorteile zu erklären oder allgemeine Probleme zu beheben?

Brechen Sie das Wissen, das Sie vermitteln wollen, auf. Geht es darum, Schlüssel-Features zu demonstrieren, Vorteile zu erklären oder allgemeine Probleme zu beheben? Schulungsinhalte organisieren: Erstellen Sie für jede Fähigkeit Aufgaben, die den Inhalt (z. B. Videos, Demos, Leitfäden) und die Aktivitäten (z. B. Rollenspiele, Quiz) umreißen

Erstellen Sie für jede Fähigkeit Aufgaben, die den Inhalt (z. B. Videos, Demos, Leitfäden) und die Aktivitäten (z. B. Rollenspiele, Quiz) umreißen Fälligkeitsdaten und Fristen: Legen Sie Fristen für jede Aufgabe fest, um einen rechtzeitigen Abschluss zu gewährleisten und Verzögerungen zu vermeiden

Legen Sie Fristen für jede Aufgabe fest, um einen rechtzeitigen Abschluss zu gewährleisten und Verzögerungen zu vermeiden Zuweisungsberechtigte: Weisen Sie Aufgaben bestimmten Teammitgliedern zu, um die Zuständigkeiten klar zu definieren und den individuellen Fortschritt zu verfolgen

Weisen Sie Aufgaben bestimmten Teammitgliedern zu, um die Zuständigkeiten klar zu definieren und den individuellen Fortschritt zu verfolgen Anhänge: Fügen Sie relevante Schulungsmaterialien wie Präsentationen, Handouts oderschulungsvideos, direkt an die Vorlage an, um den Zugriff zu erleichtern

Fügen Sie relevante Schulungsmaterialien wie Präsentationen, Handouts oderschulungsvideos, direkt an die Vorlage an, um den Zugriff zu erleichtern Checklisten: Erstellen Sie Checklisten innerhalb von Aufgaben, um komplexe Aktivitäten in kleinere, überschaubare Schritte aufzuteilen

Erstellen Sie Checklisten innerhalb von Aufgaben, um komplexe Aktivitäten in kleinere, überschaubare Schritte aufzuteilen Ansichten: Passen Sie die Ansicht der Vorlage Ihren Wünschen an. Wählen Sie aus verschiedenen Ansichten wie Liste, Board, Kalender oder Box, um Ihr Schulungsprogramm so zu visualisieren, wie es für Sie am besten funktioniert

Diese Vorlage herunterladen

Entwickeln Sie ein konsistentes Schulungsprogramm

Ein konsistentes Schulungsprogramm stellt sicher, dass alle Mitarbeiter auf dem neuesten Stand sind, und sorgt für eine nahtlose Kundenerfahrung. ClickUp's Training Rollout Plan Vorlage kann Ihnen dabei helfen, eine Karte für die Schulung zu erstellen und sicherzustellen, dass alle Beteiligten an Bord sind.

Diese Vorlage herunterladen

Mit der ClickUp Vorlage für den Rollout-Plan können Sie Ihren Plan für die Produktschulung leicht umsetzen

So verwenden Sie sie:

Bedarfsermittlung: Verwenden Sie den Status "Bewertung", um erste Bewertungen des Ausbildungsbedarfs nachzuverfolgen Planung: Erstellen Sie Aufgaben für jede Sitzung, indem Sie Ziele, Ausbilder, modale Fenster und Ressourcen definieren Ausführung: Aktualisieren Sie den Status der Aufgaben auf Training während der Sitzungen und Fertiggestellt nach dem Abschluss Evaluierung: Verwenden Sie benutzerdefinierte Felder, um Feedback zu sammeln und die Wirksamkeit der Schulung zu bewerten Kontinuierliche Verbesserung: Analysieren Sie die Daten, um verbesserungswürdige Bereiche zu ermitteln und künftige Schulungspläne entsprechend anzupassen

Diese Vorlage herunterladen

Erstellen Sie ein einzigartiges Verkaufsargument

Wenn Sie den Stakeholdern den Wert Ihrer Produktschulung verdeutlichen, wie sie den Mitarbeitern und dem Unternehmen zugute kommt, erhalten Sie die nötige Zustimmung und Beteiligung. ClickUp Dashboards sind eine großartige Möglichkeit zur Visualisierung und Nachverfolgung wichtiger Metriken für die Produktschulung! Sie können Dashboards zur Nachverfolgung von Metriken wie z. B. der Quote der abgeschlossenen Schulungen und der Mitarbeiterzufriedenheit erstellen. Sie könnten auch ein Dashboard erstellen, um die Steigerung der Kundenzufriedenheit nach der Implementierung des neuen Schulungsprogramms darzustellen.

Visualisieren Sie die Auswirkungen Ihres Produktwissenstrainings mit ClickUp Dashboards

Probieren Sie verschiedene Methoden für effektives Produktwissenstraining aus

Sie können eine Kombination von Methoden wie Live-Sitzungen, interaktive Quizze und den Zugriff auf eine zentrale Wissensdatenbank nutzen, um Ihr Team zu beschäftigen und die Informationen zu behalten. ClickUp's Vorlage für die Wissensdatenbank ist hier ein wertvolles Hilfsmittel.

Diese Vorlage herunterladen

Erstellen Sie einen zentralen hub für Ihr Produktwissen Training mit der ClickUp Knowledge Base Vorlage

So kann sie helfen:

Eine einzige Quelle der Wahrheit schaffen: Alle produktbezogenen Informationen, einschließlich Features, FAQs, Anleitungen zur Fehlerbehebung und Best Practices, an einem Ort speichern

Alle produktbezogenen Informationen, einschließlich Features, FAQs, Anleitungen zur Fehlerbehebung und Best Practices, an einem Ort speichern Einfache Zugänglichkeit: Ermöglichen Sie Teammitgliedern den schnellen Zugriff auf die Wissensdatenbank, wann immer sie Informationen benötigen, und reduzieren Sie so die Zeit, die für die Suche nach Antworten aufgewendet wird

Ermöglichen Sie Teammitgliedern den schnellen Zugriff auf die Wissensdatenbank, wann immer sie Informationen benötigen, und reduzieren Sie so die Zeit, die für die Suche nach Antworten aufgewendet wird Ausstatten der Wissensdatenbank mit einer leistungsstarken Suchfunktion: Ermöglichen Sie Teammitgliedern das schnelle Auffinden relevanter Informationen durch Eingabe von Schlüsselwörtern oder Phrasen

Ermöglichen Sie Teammitgliedern das schnelle Auffinden relevanter Informationen durch Eingabe von Schlüsselwörtern oder Phrasen Optimieren Sie Ihre Arbeitsabläufe: Integrieren Sie die Wissensdatenbank in andere Tools, die Ihr Team nutzt, wie z. B. Projektmanagement-Software oder Kommunikationsplattformen, und reduzieren Sie so den Bedarf an mehreren Systemen

Diese Vorlage herunterladen

Und das ist noch nicht alles. Sie können verwenden ClickUp Dokumente um detaillierte Schulungsunterlagen mit Bildern, Videos und interaktiven Elementen zu erstellen. Dies erleichtert das Onboarding neuer Mitglieder des Teams, die laufende Schulung und die Dokumentation interner Prozesse.

Entwickeln, Freigeben und Bearbeiten von Schulungsmaterialien zum Produktwissen mit ClickUp Docs

ClickUp Docs lässt sich auch nahtlos in andere ClickUp Features integrieren und ermöglicht es Ihnen, Aufgaben, Projekte und Diskussionen direkt mit Ihrer Dokumentation zu verknüpfen.

Mit ClickUp Gehirn können Sie mit KI Daten in Geschichten verwandeln.

Mit ClickUp Brain können Sie den Schulungsprozess für Produktwissen ansprechender gestalten

Erstellen Sie personalisierte Berichte, Präsentationen und Marketingmaterialien, die die positiven Auswirkungen Ihres Produkts auf das Leben Ihrer Kunden hervorheben:

Personalisierte Lernpfade: Erstellen Sie mit Hilfe von KI maßgeschneiderte Trainingsprogramme, die auf den individuellen Bedürfnissen und Qualifikationsniveaus basieren

Erstellen Sie mit Hilfe von KI maßgeschneiderte Trainingsprogramme, die auf den individuellen Bedürfnissen und Qualifikationsniveaus basieren Interaktive Quizze und Beurteilungen: Erstellen Sie mit Hilfe von KI Tests für Teilnehmer und identifizieren Sie Wissenslücken in Ihrem Schulungsprogramm

Erstellen Sie mit Hilfe von KI Tests für Teilnehmer und identifizieren Sie Wissenslücken in Ihrem Schulungsprogramm KI-gestütztes Tutoring: Bieten Sie Feedback und Anleitung in Echtzeit

Behalten Sie die Best Practices für Produktwissenstrainings im Hinterkopf

Im Folgenden finden Sie einige Best Practices, die Sie bei der Gestaltung und Umsetzung Ihres Schulungsprogramms für Produktwissen beachten sollten:

Schneiden Sie die Schulung auf bestimmte Rollen zu

Schneiden Sie Ihre Schulungen auf die spezifischen Bedürfnisse der einzelnen Rollen zu. Zum Beispiel können sich Vertriebsmitarbeiter auf Produktfeatures und -vorteile konzentrieren, während Mitarbeiter des Kundensupports vielleicht vor allem Fähigkeiten zur Fehlerbehebung und Problemlösung benötigen. Neue Produktmanager benötigen möglicherweise tiefere Kenntnisse, um ihre fähigkeiten im Produktmanagement .

Schulungen ansprechend und interaktiv gestalten

Binden Sie interaktive Elemente in Ihre Sitzungen ein, um passives Lernen zu vermeiden. Verwenden Sie Rollenspiele, Simulationen und Fallstudien, damit Ihre Mitarbeiter ihr Wissen in realen Szenarien anwenden können.

Bieten Sie eine praktische Erfahrung

Ermöglichen Sie es Ihren Mitarbeitern, Ihre Produkte oder Dienstleistungen aus erster Hand zu nutzen. Helfen Sie ihnen, ihre Arbeit besser zu verstehen und mögliche Herausforderungen oder Grenzen zu erkennen.

Ermutigen Sie zum Freigeben von Wissen

Schaffen Sie eine Kultur des Freigebens von Wissen in Ihrem Unternehmen. Ermutigen Sie Ihre Mitarbeiter, ihre Erfahrungen und Erkenntnisse mit ihren Kollegen zu diskutieren.

Bewerten Sie regelmäßig die Wirksamkeit Ihres Schulungsprogramms

Nutzen Sie Umfragen, Quizfragen und Metriken, um den Wissensstand Ihrer Mitarbeiter nachzuverfolgen und verbesserungswürdige Bereiche zu ermitteln. ClickUp für Produkt Teams unterstützt Sie bei der Nachverfolgung der Effektivität Ihrer Produktschulung, indem es Ihre Produktvision abbildet, Ihr Team ausrichtet und Ihre Schulungsstrategie für Produktwissen beschleunigt.

Sie können es verwenden, um:

Schulungsmodule erstellen: Produktwissen in kleinere, überschaubare Aufgaben aufteilen

Produktwissen in kleinere, überschaubare Aufgaben aufteilen Aufgaben zuweisen: Diese Aufgaben den Mitgliedern des Teams auf der Grundlage ihrer Rollen und Verantwortlichkeiten zuweisen

Diese Aufgaben den Mitgliedern des Teams auf der Grundlage ihrer Rollen und Verantwortlichkeiten zuweisen Diskussionsforen erstellen: Offene Diskussionen und das Freigeben von Wissen unter den Mitgliedern des Teams erleichtern

Offene Diskussionen und das Freigeben von Wissen unter den Mitgliedern des Teams erleichtern Förderung der Zusammenarbeit: Verwenden Sie Kommentare und @Merkungen, um die Zusammenarbeit und das Feedback zu fördern

Verwenden Sie Kommentare und @Merkungen, um die Zusammenarbeit und das Feedback zu fördern Automatisierung: Einrichten vonClickUp Automatisierungen um Aktionen auf der Grundlage bestimmter Ereignisse auszulösen, z. B. das Versenden von Erinnerungen an bevorstehende Sitzungen oder die Aktualisierung des Status von Aufgaben

Trainieren Sie intelligenter, nicht härter mit ClickUp

Die Schulung von Produktkenntnissen fördert die Fähigkeiten der Mitarbeiter, Kunden zufrieden zu stellen und den Verkauf anzukurbeln, und sorgt dafür, dass sie sich in diesem Prozess engagieren. Aber seien wir ehrlich: Die Entwicklung eines Produktschulungsprogramms kann eine Herausforderung sein. Genau hier setzt ClickUp an - eine All-in-One-Plattform, die Schulungen zu einer ansprechenden und optimierten Erfahrung macht.

Mit ClickUp können Sie all Ihre Schulungsmaterialien - Handbücher, FAQs und Leitfäden - in einem einzigen, leicht zugänglichen Hub zentralisieren. Sie können Schulungen auch als Aufgaben zuweisen, den Fortschritt verfolgen und nahtlos mit Ihrem Team zusammenarbeiten.

Sind Sie bereit, das Produktwissen Ihres Teams zu verbessern und Ihr Geschäft anzukurbeln? Testen Sie ClickUp und melden Sie sich noch heute kostenlos an .