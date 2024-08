10 Produktmanagement-Strategien & Tipps zur Maximierung des Produkterfolgs

Produktmanagement ist eine Gratwanderung - ein Balanceakt zwischen den aktuellen Bedürfnissen der Benutzer und der langfristigen Produktvision. Hinzu kommt der Druck, die Bindung der Benutzer aufrechtzuerhalten und gleichzeitig die Erwartungen der internen Stakeholder zu erfüllen. Effektives Produktmanagement erfordert daher eine Kombination aus strategischem Denken, Marktkenntnis und funktionsübergreifender Zusammenarbeit. Was zusätzlich hilft, ist eine klar formulierte Produktmanagementstrategie.

Eine solide, gut strukturierte Produktstrategie bietet die nötige Struktur und Richtung, um Herausforderungen zu meistern, Erwartungen abzustimmen und die Ziele des Geschäfts zu erfüllen.

Man kann Produktmanagementstrategien mit einer Blaupause vergleichen. Eine Produktstrategie ist ein übergeordneter Plan, der das "Wer", "Was" und "Wie" eines Produkts während seines Lebenszyklus festlegt. Sie hilft dabei, zu klären, wem das Produkt dienen soll, was es bietet und eine gemeinsame Vision davon zu entwickeln, wie dies erreicht werden kann.

In diesem Leitfaden gehen wir auf die Feinheiten der Entwicklung umfassender Produktmanagementstrategien ein, die Ihrem Produkt zum Erfolg verhelfen.

Warum ist Produktmanagement wichtig?

Produktmanagement ist der systematische Prozess, mit dem ein Unternehmen die Entwicklung eines Produkts von der Entstehung bis zum Ende seines Lebenszyklus steuert. Dies umfasst:

Verstehen des Einzelziels und Zu erledigen der Marktforschung

Entwicklung des Produktfahrplans

Einstellung von Produktzielen und -vorgaben

Planung der Produkteinführung

Nutzen Sie ClickUp Mindmaps, um Ihre nächste Produktidee zu visualisieren, Ihre Aufgaben und Aktionsschritte zu planen und eine effektive Produktmanagement-Strategie zu entwickeln

2. Nutzen Sie das Feedback Ihrer Benutzer

Erhalten Sie wichtige Einblicke in die Vorlieben Ihrer Benutzer, die von ihnen gewünschten Features und ihre bisherigen Erfahrungen mit dem Produkt.

Verwenden Sie Benutzerumfragen, formulare für Kundenfeedback und Interviews, um die Probleme und Erwartungen Ihrer Benutzer zu verstehen und ein Produkt zu entwickeln, das ihnen wirklich hilft.

Bei bestehenden Produkten ist das Sammeln und Analysieren von Feedback der Schlüssel zur Produktinnovation und um sicherzustellen, dass das Produkt relevant bleibt und Wert liefert.

Pro-Tipp💡: Benutzen ClickUp Formulare um Feedback zu sammeln und zu organisieren. Jede Übermittlung wird in eine Aufgabe umgewandelt, die es Ihrem Team ermöglicht, Antwortdaten einfach zu überprüfen und zu organisieren._

clickUp Formular-Ansicht zum Sammeln und Organisieren von Produkt-Feedback verwenden_

3. Ideenfindung managen

Die Ideenfindung ist ein wichtiger Bestandteil des Produktmanagementprozesses - von Features und Preispaketen bis hin zur Benutzererfahrung. Wenn mehrere Teams und Interessengruppen gemeinsam an einem Produkt arbeiten, können Sie eine Vielzahl von Ideen und Standpunkten einbringen. Sie müssen jedoch ein System haben, das sicherstellt, dass die besten Ideen nicht in der schieren Menge der Gedanken untergehen.

Als Routineübung, insbesondere während der Fortschritt-Meetings, verwenden Produktmanager ClickUp Whiteboards um mit dem Team ein Brainstorming zu veranstalten, die in die engere Wahl kommenden Ideen zu sammeln und ein Repository mit Ideen zu führen, die dann in der nächsten Entwicklungsphase wieder aufgegriffen werden können. Whiteboards für Produktteams fördern die Zusammenarbeit zwischen entfernten Teams. Ihr Team kann sich mit seinen Ideen und seinem Feedback in Echtzeit einbringen. So sind alle, einschließlich UX-Designer, Marketingexperten und Ingenieure, auf derselben Seite und bereit, das nächste bahnbrechende Produkt zu entwickeln.

Setzen Sie Ideen in die Tat um und erwecken Sie die Kreativität und Zusammenarbeit Ihres Teams mit ClickUp's Whiteboard zum Leben

Pro-Tipp💡: _Mit ClickUp direkt vom Entwurf zur Entwicklung übergehen! so geht's: Nach der Entwurfsphase wandeln Sie Elemente in Ihrem ClickUp Whiteboard in Aufgaben für Ihre Entwickler und Ingenieure um. Außerdem können Sie das Whiteboard in ClickUp Docs für die nächste Diskussion einbetten. Verwandeln Sie die Notizen in Aufgaben, weisen Sie sie zu und fügen Sie sie dem Plan für die Entwicklung Ihres nächsten Sprints hinzu

4. Führen Sie Customer Journey Mapping-Übungen durch

Der Schlüssel zu einer erfolgreichen Produktübernahme liegt in der Planung aller Schritte auf dem Weg zum Kunden.

Beim Customer Journey Mapping werden alle Berührungspunkte identifiziert, mit denen der Kunde in den verschiedenen Phasen der Recherche, des Kaufs und der Nutzung Ihres Produkts interagiert. Jeder Berührungspunkt sollte von Bedeutung sein - von dem Punkt, an dem ein Kunde zum ersten Mal mit Ihrem Inhalt interagiert, bis hin zum Onboarding-Prozess und dem gesamten Kundenerlebnis.

Diese Übung hilft Ihnen, die Schmerzpunkte der Kunden, etwaige Lücken in ihren Erfahrungen und potenzielle Verbesserungsmöglichkeiten für das Produkt zu verstehen. Integrieren Sie mehrere Perspektiven, insbesondere von Ihren kundenorientierten Teams wie Marketing, Kundendienst und Vertrieb.

A ClickUp Customer Journey Karte Vorlage ist hier sehr nützlich. Sie können die Reise eines jeden Kunden über verschiedene Berührungspunkte hinweg visualisieren und herausfinden, was funktioniert und was nicht. Dies erleichtert die Zusammenarbeit, die Erstellung von Aufgaben, die jeden Touchpoint unterstützen, und die Überwachung von Aufgaben, um maximale Produktivität zu gewährleisten.

Verbessern Sie die Nachverfolgung der Customer Journey mit Bildschirmaufzeichnung, kollaborativer Bearbeitung, Automatisierung, KI und mehr mit der ClickUp Customer Journey Map Vorlage

5. Erstellen Sie wirkungsorientierte Produkt-Roadmaps

Eine wirkungsorientierte Produkt-Roadmap hilft Ihnen, eine Strategie mit konkreten Ergebnissen und spezifischen Zielen zu verfolgen, die mit den Unternehmenszielen übereinstimmen.

Führen Sie die verschiedenen Schritte Ihrer visualisierten Roadmap in koordinierten Aktionen aus. Sie können Priorisierungsrahmen wie den MoSCoW-Methode und das Kano-Modell, um sich auf Aktivitäten zu konzentrieren, die Ihre Produktentwicklung vorantreiben.

Pro-Tipp💡: Planen Sie Meilensteine, Ziele, Fristen und Eigentümer des Projekts mit anpassbaren Ansichten wie Zeitleiste , Gantt Diagramm , und_ Ansicht des Boards .

Verwalten Sie Produkt-Roadmaps, Backlogs, Sprints und UX-Design mit ClickUp Agile Project Management Software

6. Sicherstellen der Ausrichtung im gesamten Board

Vergewissern Sie sich, dass Ihre Stakeholder und Teammitglieder bei jedem Schritt des Projekts zustimmen produktentwicklungsprozess . Alle Beteiligten auf dieselbe Seite zu bringen, kann Aufwand bedeuten, ist aber ein wesentlicher Teil des Prozesses. Die Abstimmung zwischen den Teams trägt dazu bei, dass Ihre Produktentwicklung reibungslos abläuft

Instanzen, die kleine Änderungen an Preispaketen oder Features vornehmen, können sich erheblich auf die Erfahrung der Benutzer auswirken. Wenn diese Änderungen jedoch nicht ordnungsgemäß kommuniziert werden, führen sie zu unnötigen Verzögerungen in Ihrem produkteinführungsstrategie und Feature-Updates. Solche kleinen Änderungen und Anpassungen mögen unbedeutend erscheinen, aber sie können zu Missverständnissen führen und den Fortschritt verlangsamen.

7. Kultivieren Sie einen agilen Ansatz

Produktmanagement und -entwicklung sind dynamische Prozesse. Um kontinuierliche Fortschritte zu erzielen, müssen Produktmanager im gesamten Team eine agile Denkweise pflegen.

Verwendung von agile Methodologien wie Scrum, können Sie sich schnell auf die Elemente konzentrieren, die das Projekt voranbringen.

Es geht darum, ein Projekt zu entwickeln, das sowohl wettbewerbsfähig ist als auch den Erwartungen der Benutzer entspricht. Sie können seine Leistung verbessern, indem Sie das Produkt ständig weiterentwickeln, um der Marktdynamik und den sich verändernden Kundenbedürfnissen gerecht zu werden.

8. Einstellen und Nachverfolgen von Produktmarketingzielen

Ihre Produktstrategie ist unvollständig ohne einen Plan zur Markteinführung und Aktion, der Ihr Produkt auf dem Markt intelligent positioniert und bewirbt. ClickUp Ziele ist ein hilfreiches Feature zur Nachverfolgung und Verwaltung Ihres Produktmarketingplans.

Nehmen wir zum Beispiel an, Sie möchten im Rahmen der Jahreskampagne einen überarbeiteten Preisplan einführen. Im Bereich Ziele können Sie Einzelziele mit Beschreibungen und Fälligkeitsdaten erstellen und die Fortschritte bei den einzelnen Aufgaben sowie die dafür zuständigen Personen verfolgen.

So bleiben Sie organisiert und konzentrieren sich auf das Erreichen Ihrer Ziele

Die Nachverfolgung des Fortschritts und das Erreichen der Ziele ist mit ClickUp Goals einfacher

9. Nutzen Sie KI und Automatisierung, um produktive Arbeitsabläufe zu schaffen

Steigern Sie die Produktivität Ihres Teams durch die Einbindung von KI-Tools und Automatisierung in Ihre Produktstrategie zu integrieren. ClickUp's Produktmanagement-Software gibt Produktmanagern das nötige Rüstzeug, um Dinge schneller zu erledigen. Hier erfahren Sie, wie die Software die Effizienz, Zusammenarbeit und Produktivität steigert:

ClickUp Brain für KI im Projektmanagement und beim Schreiben ClickUp Gehirn ist Ihr eingebauter KI-Assistent, der Sie bei der Automatisierung von Tätigkeiten wie dem Schreiben

produktbeschreibungen , die Zusammenfassung von Notizen zu Meetings und die Erstellung von Marketingmaterialien.

Als Ihr KI-Projektmanager automatisiert ClickUp Brain Fortschrittsaktualisierungen, Statusberichte und sogar tägliche StandUp-Zusammenfassungen, Planung von Teilaufgaben und Elemente für Aktionen.

Generieren Sie Produktideen, Roadmaps und mehr mit von Experten entwickelten ClickUp AI tools

Ganz gleich, ob Sie Workflows zur Ausführung ausgewählter oder manueller Aufgaben teil- oder vollautomatisieren möchten, ClickUp Automations erledigt dies für Sie - und beschleunigt so die Art und Weise, wie Sie Ihre Arbeit erledigen.

ClickUp Chat-Ansicht für die Zusammenarbeit im Team ClickUp Chat-Ansicht sorgt dafür, dass nichts unter den Tisch fällt, insbesondere wenn mehrere Teams und Interessengruppen am Produktmanagement beteiligt sind. Alle Unterhaltungen, die sich auf eine Aufgabe beziehen, werden zusammengeführt und sind so leicht zu verfolgen.

Wenn zum Beispiel das Design-Team die Wireframes für das Produkt erstellt hat, kann Ihr Technik-Team damit beginnen, diese in den Tech-Stack zu integrieren, um das Front-End und Back-End zu erstellen.

Der Projektleiter kann dem Software-Entwicklungsteam die Aufgaben zuweisen, die es von den UX-Designern übernehmen soll.

Sobald die funktionierende Version fertig ist, prüft das QA Team die Abnahmekriterien und hinterlässt zugewiesene Kommentare zu Fehlern und kritischen Problemen, die blockiert werden.

Geben Sie sofortiges Feedback oder arbeiten Sie gemeinsam an Aktualisierungen mit ClickUp Chat View

10. Fortschritte messen

Als Produktmanager, der mehrere Projekte gleichzeitig abwickelt, möchten Sie einen einfachen Prozess zur Definition und Nachverfolgung des Fortschritts gegenüber produkt-OKRs .

Zu erledigen ist dies traditionell über Tabellenkalkulationen, die jedoch Probleme mit der Skalierbarkeit haben, einschließlich der manuellen Dateneingabe und Versionskontrolle, und deren Aktualisierung zeitaufwändig und fehleranfällig ist. ClickUp's Dashboards ermöglichen es Ihnen, wichtige Metriken visuell zu erfassen und zu verfolgen, ohne alle Daten manuell eingeben zu müssen. Sie können Geschwindigkeitsdiagramme, Burnup- und Burndown-Diagramme und eine Reihe anderer anpassbarer Widgets verwenden, um sich ein abschließendes Bild von der produkt-KPIs , Metriken und die fertiggestellte Arbeit im Vergleich zum verbleibenden Arbeitsumfang.

Verschaffen Sie sich mit Dashboards in ClickUp 3.0 eine ganzheitliche Ansicht über den Status von Projekten und verbleibende Aufgaben in Ihrem Team oder Ihrer Abteilung

Wie man eine Produktmanagement-Strategie umsetzt

Eine solide Produktstrategie ist der Schlüssel zu jeder erfolgreichen Produktentwicklung. Wenn Ihnen die Zeit davonläuft oder Sie zum ersten Mal eine Produktstrategie entwickeln, ClickUp's Vorlage für Produktstrategien hat alles, was Sie brauchen, um mit der detaillierten Ausführung zu beginnen.

Erstellen Sie einen perfekten Plan für die Produktstrategie, der die Bedürfnisse Ihrer Benutzer erfüllt, mit den Zielen des Teams übereinstimmt und das Geschäft ankurbelt - mit der Vorlage für die Produktstrategie von ClickUp

Die interaktive, anpassbare Vorlage hilft Ihnen, Ihre Produktideen von der Vision zur Umsetzung zu bringen. Mit ihr können Sie klare Ziele festlegen und Teams darauf ausrichten. Wenn Sie die Vorlage zum ersten Mal verwenden, finden Sie in der Ansicht "Erste Schritte" eine praktische Anleitung, die Ihnen zeigt, wie Sie die Vorlage verwenden und Aufgaben einrichten können.

Die genauen sechs Schritte, um dies zu erledigen:

1. Definieren Sie Ihr Produkt

Verschaffen Sie sich Klarheit über den Zweck und die Ziele Ihres Produkts sowie über die Probleme, die es lösen soll, um eine zielgerichtete Produktstrategie zu entwickeln, die allen Beteiligten hilft, auf Kurs zu bleiben.

Skizzieren Sie all diese Details, einschließlich der potenziellen Produktstrategien, Spezifikationen und Funktionen auf ClickUp Dokumente die eine zentrale Informationsquelle für alle Teams darstellt, die an dem aktuellen Produkt arbeiten.

2. Marktforschung

In Ihrer Produktstrategie werden die Marktforschung, die Bedürfnisse und Wünsche des Einzelziels sowie die Trends und Möglichkeiten für das neu zu entwickelnde Feature oder Produkt beschrieben.

Erstellen Sie ClickUp Aufgaben für strategische Aktivitäten - Benutzerbefragungen, Wettbewerbsanalysen usw.

3. Festlegen von Produktzielen

Erstellen Sie spezifische, messbare, erreichbare und zeitgebundene SMART Ziele zur Messung des Fortschritts in Ihrer Produktstrategie. Je nach Ihrer Produktvision reichen Ihre Ziele von der Steigerung Ihres CLV bis zur Einführung eines neuen Produkts oder Features.

Verwenden Sie ClickUp Ziele um zu definieren, wie Sie Ihre Einzelziele durch messbare Aktionen mit Targets erreichen wollen.

4. Erstellen Sie einen Fahrplan

Nutzen Sie Ihre Ziele und Ihre Vision, um einen übergeordneten Fahrplan zu erstellen. Dieser führt Sie durch die Schritte und Maßnahmen, die erforderlich sind, um Ihre Vision und Ihr Ziel in die Tat umzusetzen.

5. Fortschritte überwachen

Wenn die Produktstrategie in die Umsetzungsphase geht, sollten Sie den Fortschritt überwachen und proaktiv Anpassungen vornehmen.

Einstellen wiederholende Aufgaben für Arbeiten, die häufig abgeschlossen werden müssen, damit Sie nicht jedes Mal manuell neue Aufgaben erstellen müssen - einschließlich täglicher, wöchentlicher und monatlicher Aufgaben.

6. Bewerten Sie die Ergebnisse

Zu den wichtigen Aufgaben eines Produktmanagers gehört es, festzustellen, was funktioniert hat und was nicht. ClickUp Meilensteine helfen Teams bei der Nachverfolgung und Messung des Erfolgs verschiedener Produktmanagementstrategien.

Hier sind einige vorlagen für Produktstrategien geladen und einsatzbereit auf ClickUp, um Sie beim nächsten Sprint in der Produktentwicklung zu unterstützen.

Arten von Produktdifferenzierungsstrategien

Preisstrategie

Die Preisstrategie konzentriert sich darauf, den Aspekt der Erschwinglichkeit eines Produkts hervorzuheben. Bei diesem Ansatz ist der Preis das wichtigste Unterscheidungsmerkmal des Produkts.

Durch das Angebot von wettbewerbsfähigen Preisen versucht die Strategie, Kunden mit einer kostengünstigeren Option als die Konkurrenz zu gewinnen. Diese Strategie ist besonders wirksam auf Märkten mit hoher Preissensibilität.

Um diese Strategie der Preisdifferenzierung zu verstehen, können wir Amazon betrachten.

In vielen Fällen passt der Marktplatz die Produktpreise entsprechend der Preisgestaltung der Wettbewerber und der Kaufkraft der Kunden an.

Ein typisches Beispiel: Amazon bietet Produkte oft zu einem weitaus höheren Rabatt an, als es die Konkurrenten oder sogar die gleiche Marke auf seiner offiziellen Website tun könnten. Schauen wir uns den Preis des Warmall Heizungsthermostats von Mysa auf dem Amazon-Marktplatz im Vergleich zum Preis auf der Mysa-Website an.

Der Preis des Geräts auf Amazon: $140

Der Preis des Geräts auf der Mysa-Website: $199

Strategie der Wettbewerber

Die Konkurrenzstrategie zielt darauf ab, ein Produkt aufgrund besserer Features, des Preises, der Kundenerfahrung oder der Effizienz von seinen Mitbewerbern zu differenzieren. Das Ziel besteht darin, die Schwächen der Konkurrenten zu erkennen und auszunutzen und das eigene Produkt als die bessere Wahl zu positionieren.

Nehmen wir als Beispiel das Vorgehen von Enterprise. Der Autovermietungsmarkt wurde traditionell von Hertz und Avis beherrscht, deren größter Schwerpunkt auf der Vermietung an Flughäfen lag. Durch die Konzentration auf Speicherorte in den Innenstädten statt nur auf Flughäfen konnte Enterprise seine Präsenz ausbauen und sich langsam zur bevorzugten Plattform für Autovermietungen entwickeln. Heute ist das Unternehmen der größte Anbieter von Transportmitteln in den USA.

Erwägen Sie die Nutzung von ClickUp's Vorlage für die Wettbewerbsanalyse um die Stärken und Schwächen Ihrer Konkurrenten zu ermitteln, die Wettbewerbslandschaft zu verstehen, geeignete Produktmanagement-Strategien zu entwickeln und all diese Details in ein interaktives Whiteboard einzufügen.

ClickUp's Competitive Analysis Template ist ein strukturiertes Format, um Ihre Konkurrenten zu recherchieren und zu verstehen, was sie zu bieten haben, so dass Sie dem Spiel immer einen Schritt voraus sind

Nischenstrategie

Dies bedeutet einfach, dass man sich auf eine kleine und sehr gut definierte Zielgruppe konzentriert. Die meisten neuen Geschäfte nutzen diese Strategie, um ihren Markt zu verstehen und zu testen und schrittweise einen Wachstumsplan umzusetzen. Sie können sich auf die einzigartigen Bedürfnisse eines relativ unerschlossenen, nischenartigen und konkurrenzarmen Kundensegments konzentrieren und dessen spezifische Probleme angehen.

Ein Beispiel hierfür ist ein Boutique-Beratungsunternehmen, das sich auf die Unterstützung von Geschäften bei der Reduzierung ihrer Kohlenstoffemissionen konzentriert und die Nachhaltigkeitsziele des Unternehmens unterstützt.

Upselling- und Cross-Selling-Strategie

Konzentrieren Sie sich darauf, Ihre bestehenden Kunden anzuzapfen, um den durchschnittlichen Wert Ihrer Reihenfolge zu erhöhen, den langfristigen Gewinn zu steigern und ein besseres Kundenerlebnis zu schaffen. Beim Upselling geht es darum, Kunden zu veranlassen, in eine höherwertige Version Ihres Produkts zu investieren. Cross-Selling regt zum Kauf zusätzlicher Features oder Produkte an, die den ursprünglichen Kauf ergänzen. Wir sehen häufig, dass E-Commerce-Marken Upselling und Cross-Selling betreiben.

Die Marke Harry's für Hautpflegeprodukte zeigt Ihnen Produkte an, die "andere auch kaufen", und zwar auf der Grundlage der Produkte, die Sie in Ihren Warenkorb legen, um den durchschnittlichen Wert der Reihenfolge zu erhöhen. Der Schlüssel liegt hier darin, Produkte zu empfehlen, die der Kunde wahrscheinlich zusammen mit den bereits gekauften Produkten kaufen wird.

Erstellen Sie eine erfolgreiche Produktmanagement-Strategie mit ClickUp's Produktmanagement-Software

Ihre Produktstrategie ist Ihr GPS für Ihre Produktreise - sie hilft Ihnen, Ihren Weg von der Vision zur Umsetzung zu finden, unnötige Umwege und falsche Abzweigungen zu vermeiden und eine gleichbleibende Geschwindigkeit beizubehalten.

In Anbetracht der Tatsache, dass Produktmanagement-Strategien aus mehreren beweglichen Teilen bestehen, benötigen Sie eine Produktmanagement-Plattform wie ClickUp, um jede Phase des Produktlebenszyklus zu verwalten.

Produktmanager nutzen ClickUp, um zusammenzuarbeiten, Teams aufeinander abzustimmen und auf Kurs zu bleiben, um ihre Ziele zu erreichen, ohne zwischen verschiedenen Tools hin und her zu springen.

So bringen Sie Ihre Produktteams, Workflows und Berichterstellung an einen Ort, melden Sie sich kostenlos bei ClickUp an .