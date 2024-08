Was ist die MoSCoW-Priorisierungsmethode?

Was Mnemotechniken angeht, so ist die MoSCoW-Priorisierung eines der effektivsten Akronyme im agilen Bereich scrum-Software entwicklung. Der Name fasst kurz eine kritische und oft wiederholte Praxis der Priorisierung von Elementen während der Produktplanung zusammen.

Was ist das also? Warum brauchen Sie es? Wie kann man es verwenden? Lassen Sie es uns herausfinden.

Was ist MoSCoW Priorisierung?

Die MoSCoW-Priorisierung ist eine leistungsstarke Technik, die in agilem Projektmanagement für die Einstellung von Prioritäten für Aufgaben und Initiativen. MoSCoW ist ein Akronym und steht für

Muss-haben

Sollte-haben

Könnte-Haben

Möchte-nicht-haben

Jede dieser Kategorien ist eine Prioritätskategorie, die dem Team die Richtung für die Entwicklung in den kommenden Sprints vorgibt. Die MoSCoW-Priorisierung kann auf alles innerhalb des agilen Rahmens angewendet werden, einschließlich Anforderungen, Test-Use-Cases, Benutzer-Stories, Bugs/Defects, Abnahmekriterien oder Aufgaben.

Auch über die agile Produktentwicklung hinaus kann das MoSCoW-Modell bei der Priorisierung von Arbeit helfen. Branchenübergreifend wird die MoSCoW-Methode eingesetzt in betriebsführungssoftware um Projekt Teams zu helfen, bessere Entscheidungen zu treffen.

Warum brauchen wir noch eine weitere Methode, wenn es bereits verschiedene andere Priorisierungsmethoden gibt, darunter die einfache Skala "hoch-mittel-niedrig"? Schauen wir uns an, wie sie entstanden ist und sich entwickelt hat.

Ursprünge und Geschichte der MoSCoW-Priorisierung

Die MoSCoW-Priorisierungstechnik wurde 1994 von Dai Clegg von Oracle entwickelt, um seinem Team zu helfen, Projektaufgaben in kritische und unkritische Aufgaben zu unterteilen schnelle Anwendungsentwicklung (RAD) Verfahren. Er verwendete es speziell in time-Boxed Projekte um die Anforderungen des Projekts zu priorisieren.

Im Laufe der Jahre hat sich diese Methode zu einem Grundnahrungsmittel in agilem Projektmanagement . Es wurde wegen seiner Einfachheit und der Orientierung darüber, was ein Team bei der Durchführung des gesamten Projekts priorisieren muss, angenommen und geschätzt.

Vorteile der MoSCoW-Priorisierungsmethode

Obwohl die MoSCoW-Priorisierungsmethode bereits zwei Jahrzehnte alt ist, ist sie bei Teams, die die Dynamische Systementwicklungsmethode (DSDM) anwenden, nach wie vor beliebt. Hier ist der Grund dafür.

Einfachheit

Die MoSCoW-Technik ist lächerlich einfach zu verstehen. Sie trägt dazu bei, die vor ihnen liegenden Optionen zu verdeutlichen und Ablenkungen zu vermeiden. (Die Anwendung ist nicht ganz so einfach, da es Meinungsverschiedenheiten darüber geben kann, was z. B. ein Muss und was ein Soll ist. Darauf kommen wir später noch zu sprechen)

Klarheit

Die Kategorien sorgen für Klarheit und verringern die Verwirrung. Was nicht unbedingt notwendig ist, kommt im nächsten Sprint nicht zum Einsatz. So kann das Team stressfrei arbeiten und sich darauf konzentrieren, seine beste Arbeit zu erledigen.

Fokus

Die MoSCoW-Methode hilft Managern und Teams zu erkennen, was wichtig ist und sofortige Aufmerksamkeit erfordert. Indem sie eine Aufgabe mit hoher Priorität als "Muss" einstufen, können Manager sicherstellen, dass sie alles haben, was sie zur Erledigung der Aufgabe brauchen. Sie können auch besprechen konkurrierende Prioritäten als Team.

Anwendbarkeit

Die MoSCoW-Methode ist nahezu universell anwendbar. Sie kann verwendet werden, um Prioritäten zu setzen. Ein Beispiel: Ein Teamleiter kann zehn Entwickler als "Muss" und drei weitere als "Könnte" markieren, um seinen Vorgesetzten mitzuteilen, wie viele Mitarbeiter er benötigt.

Kommunikation

Die Zuweisung von Prioritäten nach dieser Methode ist ein guter Ausgangspunkt für Unterhaltungen bei der Planung von Projekten und sprint-Planung sitzungen. Etwas als "Muss" oder "Soll" zu definieren, ermutigt die Leute dazu, ausdrücklich zuzustimmen oder nicht zuzustimmen.

Grenzen

Die MoSCoW-Priorisierung ist ein sehr wirksames Mittel, um eine Ausweitung des Projektumfangs zu verhindern. Die klaren Prioritäten stellen sicher, dass jedes neu hinzugefügte Feature den Priorisierungsprozess durchläuft, und helfen dem Projektmanagement, die Erwartungen zu steuern.

Nachteile der MoSCoW-Methode

Trotz ihrer Vorteile ist die MoSCoW-Priorisierungsmethode nicht unproblematisch. Wir werden sie im Folgenden erörtern.

Unklarheit: Über Must-haves und Won't-haves kann man sich leicht einigen. Die Begriffe "sollte" und "könnte" sind jedoch mehrdeutig. Obwohl der Rahmen klare Definitionen vorgibt, kann er in der Praxis komplex werden. Außerdem sind sich die Teams oft nicht einig über die Definition von "Won't-haves" - werden sie in diesem Sprint oder im gesamten Produkt ausgelassen?

Übervereinfachung: Bei dieser Methode besteht die Gefahr, dass komplexe agile Projekte zu stark vereinfacht werden, da sich die Aufgaben nicht einfach in einzelne Kategorien einteilen lassen und die Abhängigkeiten zwischen den Aufgaben möglicherweise nicht angemessen berücksichtigt werden.

Subjektivität: Wie alle Methoden ist auch die MoSCoW-Priorisierung subjektiv. Das Team muss zusammenkommen, um Entscheidungen über die Priorisierung von Aufgaben zu treffen. Der Nachteil dieser Methode ist, dass sie nicht viel zu erledigen hat, um Objektivität in den Prozess zu bringen.

Anspruchvoll: Um eine Aufgabe im MoSCoW-Rahmen zu priorisieren, muss jede Aufgabe detailliert beschrieben werden und einen Kontext aufweisen. Beispiel: Ein "Tagging"-Feature in einem agilen projekt management tool kann für bestimmte Anwendungsfälle ein Muss sein, obwohl es unkritisch erscheint. Eigentümer von Produkten müssen Zeit und Energie in Definitionen investieren, um sie genau zu kategorisieren.

Einstufig: Innerhalb der vier Kategorien gibt es keine Möglichkeit, die Elemente weiter zu priorisieren. Dies setzt die gleiche Priorität für alle Must-have-Elemente voraus und ist daher für die Planung unwirksam.

Kategorien der MoSCoW-Priorisierungsmethode

Die MoSCoW-Priorisierungsmethode hat vier Kategorien: "Muss", "Sollte", "Könnte" und "Möchte nicht".

#1 Muss-haben

"Must-have"-Aufgaben sind kritische Elemente für die Dauer des aktuellen Sprints. muss" in der Must-Have-Kategorie wird manchmal als "minimal nutzbare Teilmenge" definiert Damit wird sichergestellt, dass die Iteration ein Mindestmaß an Nutzbarkeit der Features ermöglicht.

Ein "Must-Have"-Feature ist in der Regel für die Kunden von entscheidender Bedeutung, eine Compliance-Anforderung oder ein Vorrecht auf Sicherheit/Zugänglichkeit. Ohne diese Features wäre es sinnlos, das Produkt auf den Markt zu bringen.

#2 Sollte-haben

Aufgaben, die als "sollte-haben" gelten, haben die zweithöchste Priorität. Diese Aufgaben sind wichtig, aber nicht kritisch für den aktuellen Zeitplan und können bei Bedarf verschoben werden.

Bei einem "Could-have"-Feature handelt es sich in der Regel um eine kleinere Fehlerbehebung oder Leistungsverbesserung, ohne die das Produkt nicht funktioniert, auch wenn es nicht optimal ist. Teams verwenden oft eine Art von temporärem Workaround, um diese Elemente zu verwalten.

#3 Könnte-haben

Die dritte Kategorie sind "hätte-haben-können"-Aufgaben, d. h. wünschenswerte, aber unnötige Aufgaben. Der entscheidende Unterschied zwischen "sollte-haben" und "könnte-haben" besteht darin, dass erstere wichtig sind und sich erheblich auf den Erfolg des Produkts (Kundenzufriedenheit, Umsatz, Rentabilität usw.) auswirken können, während letztere ohne großen Schaden einfach weggelassen werden können.

Teams priorisieren "könnte-haben"-Aufgaben nur dann, wenn sie ohne Beeinträchtigung der Kosten oder des Aufwands des Entwicklungsteams durchgeführt werden können. Wenn sich die Situation weiterentwickelt, werden mögliche Elemente oft neu priorisiert und entwickelt.

#4 Won't-have (dieses Mal)

"Won't-have"-Aufgaben werden als nicht notwendig für den aktuellen Umfang des Projekts erkannt. Diese Aufgaben oder Features haben die niedrigste Priorität und werden beim ersten Anzeichen von Widerstand gestrichen.

Won't-have-Features haben einen sehr geringen Einfluss auf den Erfolg des Projekts. Sie schaden weder dem Ergebnis noch schaffen sie zusätzlichen Wert.

So hilfreich diese Technik auch sein mag, sie ist nicht durchgängig wirksam. Hier sind die Situationen, in denen sie am besten funktioniert.

Wann sollte die MoSCoW-Priorisierungsmethode verwendet werden?

Die MoSCoW-Priorisierung ist ein hervorragendes Tool zur Entscheidungsfindung in verschiedenen privaten und beruflichen Situationen. Wenn Sie Ihre Wohnung entrümpeln, können Sie statt zu fragen, ob ein Element "Freude macht", fragen, ob es ein "Muss" ist

Für einen agilen Projektmanager kann diese Frage noch viel wertvoller sein als das. Und so geht's.

Zeit: Die wichtigste Determinante der MoSCoW-Analyse ist die Zeit. Die Kategorisierung bezieht sich auf den aktuellen Sprint oder die Timebox. Sie ist sehr effektiv für zeitkritische Projekte mit knappen Fristen.

Ressourcen: Was ist, wenn Sie ein begrenztes Team von Entwicklern haben? Verwenden Sie MoSCoW, denn es hilft bei der Maximierung ergebnisse im Rahmen der verfügbaren Ressourcen.

Produktinitiierung: Zu Beginn des Projekts müssen Sie entscheiden, worauf Sie sich zuerst konzentrieren wollen und was Ihr Minimum Viable Product (MVP) ausmacht. Die MoSCoW-Priorisierung kann bei diesen Unterhaltungen sehr hilfreich sein.

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass MoSCoW nicht für alle Projekte geeignet ist, insbesondere nicht für solche mit komplexen Abhängigkeiten oder bei denen alle Aufgaben gleichermaßen wichtig sind.

Wie man die MoSCoW-Priorisierungsmethode implementiert

Eine erfolgreiche MoSCoW-Priorisierung erfordert klare und effektive Prozesse. Im Folgenden finden Sie eine Skizze eines Prozesses und Hinweise zu wie Sie Ihre Arbeit nach Prioritäten ordnen mit jeder kostenlose Projektmanagement-Software wie ClickUp, um es richtig zu machen.

1. Erstellen Sie Ihr Produkt-Backlog

Bevor Sie Aufgaben für die zukünftige Version priorisieren, ist es wichtig, eine Liste der Möglichkeiten zu erstellen. In der Regel wird dies im Product Backlog festgehalten. Auf der Grundlage von Recherchen und Beiträgen funktionsübergreifender Teams erstellen Sie eine Auswahl aus dem Backlog.

In ClickUp können Sie diese als Aufgaben, Meilensteine, Features, Defekte und mehr einstellen, um eine bessere Priorisierung zu ermöglichen.

aufgabentypen zum Aufbau eines gut organisierten Produkt-Backlogs in ClickUp

2. Details zum Product Backlog hinzufügen

Wie bereits erwähnt, ist einer der nicht verhandelbaren Faktoren der MoSCoW-Priorisierung eine angemessene Information über die Aufgabe. Ohne das "Was", "Warum", "Wie", "Wann" und "Wer" ist es unmöglich, die richtigen Prioritäten zu setzen. Fügen Sie also alle Informationen hinzu, die Sie sammeln können. Dies könnte sein:

Beschreibung der Benutzer-Story

Auswirkungen auf das Geschäft

Technische Auswirkungen, z. B. Zeit-/Aufwandschätzung

Maßnahmen zum Erfolg

Abhängigkeiten von anderen Aufgaben ClickUp Aufgaben ermöglichen Ihnen das Hinzufügen von Unteraufgaben, Checklisten, Zeitschätzungen, Benutzern, Tags, benutzerdefinierten Feldern und mehr. Verwenden Sie ClickUp's Hierarchie Anleitung um Informationen effektiv zu organisieren.

3. Definitionen für Prioritätskategorien einstellen

Was bedeutet "unbedingt erforderlich"? Welche Parameter sollte eine Aufgabe haben, um als "Must-have" eingestuft zu werden? Muss das gesamte Team zustimmen, wenn etwas als "Muss" eingestuft werden soll?

Die am häufigsten verwendeten Methoden sind die gewichtete Bewertung, das Kano-Modell oder Buy-a-Feature. Wenn Ihnen das wie eine weitere Ebene von Frameworks/Modellen vorkommt, finden Sie hier ein paar Projekte vorlagen für die Prioritätensetzung können Sie verwenden.

Wählen Sie Ihre sorgfältig aus. Es ist wichtig, dass Sie diese Einstellungen vornehmen, bevor Sie mit der Priorisierung der Aufgaben beginnen. Dies würde helfen standardisierung von Prozessen für ordnungsgemäße verwaltung der Prioritäten . Stellen Sie außerdem eine Eskalationsmatrix auf, damit im Falle von Unstimmigkeiten jemand eine Entscheidung treffen kann.

Um sicherzustellen, dass jeder Ihre Prioritätsdefinitionen versteht und befolgt, dokumentieren und veröffentlichen Sie sie auf ClickUp Dokumente . Arbeiten Sie an ihnen mit, um sicherzustellen, dass das Team ihnen zustimmt. Sie können auch ClickUp AI in Dokumenten, um längere Definitionen zum einfachen Nachschlagen zusammenzufassen.

4. Gemeinsam über die Prioritäten entscheiden

Nachdem alle grundlegenden Arbeiten erledigt sind, ist es an der Zeit, Prioritäten zu setzen. Bringen Sie das Team zusammen, um alle Optionen zu bewerten und Prioritäten festzulegen.

Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus ClickUp's Ansichten um die Informationen zu sehen, die Ihren Bedürfnissen entsprechen. Instanz verwenden die meisten agilen Teams typischerweise die Kanban Board ansicht können Sie alle nicht kategorisierten Elemente in einer Spalte anzeigen lassen und sie dann per Drag-and-Drop den entsprechenden Prioritäten zuordnen. Sie können die Elemente auf dem Kanban Board auch danach filtern, was Sie sehen möchten.

clickUp Kanban Board-Ansicht

Diskutieren Sie die Business-Anforderungen offen. Hier sind einige Dinge zu beachten.

Stellen Sie alle Aufgaben als "nicht erforderlich" ein und diskutieren Sie dann, warum Sie diese Aufgabe unbedingt haben müssen

Bei Anforderungen, die unbedingt erforderlich sind, fragen Sie: "Ist das Inkrement ohne dieses Element so gut wie abgebrochen?"

Wenn es eine Umgehungslösung gibt, auch wenn sie manuell ist, stufen Sie sie nicht als Muss-Anforderung ein

Wenn eine Must-have-Anforderung von etwas anderem als einer anderen Must-have-Anforderung abhängig ist, sollte sie neu bewertet werden

Denken Sie daran, dass etwas, das Sie im vorherigen Inkrement als "könnte" eingestuft haben, im nächsten Inkrement zu einem "Muss" werden kann. Zum Beispiel könnten Sie während der Erstellung des MVP einige Elemente als "könnte-haben" eingestuft haben, weil sie für den aktuellen Sprint nicht entscheidend sind. Sobald der MVP veröffentlicht ist, können diese Features zu einem Muss werden.

5. Prioritäten einstellen

Sobald Sie sich geeinigt haben, legen Sie sie in Ihrem prioritization tools . ClickUp Prioritäten bietet Ihnen vier Optionen: Dringend, hoch, normal und niedrig. Sie können diese Prioritäten zu MoSCoW-Prioritäten machen.

Alternativ dazu können Sie die MoSCoW-Methode mit benutzerdefinierte Status . Bei der Einstellung aufgabe Prioritäten auf ClickUp, fügen Sie ein oder zwei Zeilen in den Kommentaren hinzu, warum Sie diese Entscheidung getroffen haben. Das hilft bei zukünftigen Sitzungen zur Priorisierung.

benutzerdefinierte Status auf ClickUp

6. Validierung der Machbarkeit

Bei Prioritäten geht es nicht nur darum, was wichtig ist, sondern auch darum, was innerhalb dieses Zeitrahmens umgesetzt werden kann. Sie wollen sich nicht zu sehr engagieren und zu wenig liefern, nur weil Sie glauben, dass alles ein Muss ist.

Bevor Sie sich auf einen Plan festlegen, sollten Sie die aktuelle Workload und Kapazität der einzelnen Mitglieder des Teams ermitteln. Verwenden Sie die Zeitschätzungen für jede Aufgabe, um die Kapazität zu simulieren. Verwenden Sie die Workload-Ansicht um sicherzustellen, dass niemand überlastet ist.

Kapazitätsplanung auf ClickUp

Mit ClickUp die richtigen Dinge priorisieren

Produktteams müssen sich auf das konzentrieren, was gut für das Geschäft und den Kunden ist. Sie müssen Ablenkungen eliminieren. Also, priorisierung von Projekten ist eine Superkraft. Eine gute Prioritätensetzung ist ebenso eine Entscheidung darüber, was zu erledigen ist, wie darüber, was nicht zu erledigen ist.

Das Projektmanagement tool von ClickUp wurde entwickelt, um genau das zu ermöglichen. Die Hierarchie, das Aufgabenmanagement, die Prioritäten und die benutzerdefinierten Status helfen Teams, ihre Arbeit effektiv zu verstehen und zu priorisieren.

Die Workload-Ansichten stellen sicher, dass die priorisierten Aufgaben lieferbar sind, und die ClickUp Dashboards helfen, die Prioritäten im Auge zu behalten. Testen Sie ClickUp heute kostenlos und bauen Sie das Richtige.