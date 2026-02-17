Wie man KI für die Datenvisualisierung im Jahr 2026 einsetzt

Das manuelle Erstellen von Diagrammen klingt einfach, ist aber mühsam:

Jemand exportiert CSV-Dateien in Google Tabellen, und die Hälfte der Spalten wird falsch importiert.

Sie können Stunden damit verbringen, Formate zu korrigieren, fehlende Werte zu ergänzen und Dashboards neu zu erstellen.

Bis es erledigt ist, sind die Daten möglicherweise schon veraltet. Und Sie verschwenden Lohnkosten für manuelle Arbeit, bei der leicht Fehler passieren können.

Dank KI kann Ihr Team einen Großteil dieses Zyklus überspringen. Scrollen Sie nach unten, um zu erfahren, wie Sie KI für die Datenvisualisierung einsetzen können und welche Tools Ihnen dabei am besten helfen.

Was ist KI-Datenvisualisierung?

Die KI-Datenvisualisierung nutzt maschinelles Lernen (ML), natürliche Sprachverarbeitung (NLP) und Automatisierung, um Rohdaten in Diagramme und Dashboards umzuwandeln. Mit diesen Tools kann jeder Fragen in einfachem Englisch stellen, die richtigen Diagrammtypen vorschlagen und Muster aufdecken, die Ihnen in einem dichten Bericht möglicherweise entgehen würden.

So funktioniert das in der Praxis:

Automatisierte Datenaufbereitung: ML-Modelle scannen in Sekundenschnelle riesige Mengen an Rohdaten, um doppelte Einträge, fehlende Zeilen, Format-Fehler und Tippfehler zu identifizieren und zu korrigieren. Ihre endgültigen Erkenntnisse basieren immer auf sauberen, genauen und aktuellen Daten.

Automatisierte visuelle Erstellung: KI-Visualisierungstools generieren automatisch das gesamte Layout Ihres Dashboards. Sie führen eine Auswahl der am besten geeigneten Diagrammtypen (z. B. Balkendiagramm oder Liniendiagramm) durch und ordnen sie logisch an, damit Sie sie leicht verstehen können.

Generierung natürlicher Sprache: KI erklärt auch in einfacher Sprache, was die Diagramme tatsächlich bedeuten. Beispielsweise könnte die KI direkt neben einem Diagramm schreiben: „Der Umsatz stieg in diesem Monat um 12 %, was in erster Linie auf einen Anstieg in der Region Nordosten in der zweiten Woche zurückzuführen ist.“

Abfragen in natürlicher Sprache: Sie können mit der KI chatten, um Daten nach Ihren Wünschen zu analysieren und zu visualisieren. Anstatt zwei Tabellen manuell miteinander zu vergleichen, fragen Sie einfach: „Vergleichen Sie unsere Werbeausgaben auf LinkedIn mit denen auf Instagram von Juni bis August. “ Die KI ruft die Daten von beiden Plattformen ab, gleicht die Daten an und erstellt sofort ein Vergleichsdiagramm.

🧠 Wissenswertes: Im Jahr 1854 nutzte der Arzt John Snow Datenvisualisierung, um eine Choleraepidemie in London zu bekämpfen. Indem er die Todesfälle als Punkte auf einer Karte der Stadt darstellte, bemerkte er eine Häufung um eine bestimmte Wasserpumpe in der Broad Street. Diese visuelle Analyse bewies, dass die Krankheit durch Wasser übertragen wurde, was zum Austausch des Pumpengriffs führte und unzählige Leben rettete.

Warum KI-Datenvisualisierung für Teams wichtig ist

KI für die Datenvisualisierung ersetzt weder Tabellenkalkulationen noch BI-Tools. Sie fügt eine Intelligenzebene hinzu, die Reibungsverluste zwischen Daten, Verständnis und Maßnahmen reduziert.

So hilft es Ihnen:

Visuelle Prognose von Ergebnissen: Predictive Analytics kann Trends modellieren und aufzeigen, wohin sich eine Metrik wahrscheinlich entwickelt, sodass Teams frühzeitig eingreifen können.

Reduziert die technische Hürde: Viele Tools ermöglichen es Nicht-Analysten, mithilfe von Eingabeaufforderungen und Drag-and-Drop Dashboards zu erstellen, ohne SQL oder Code schreiben zu müssen.

Verbessert die Entscheidungsqualität: KI kann größere Datenmengen analysieren, Anomalien kennzeichnen und manuelle Fehler reduzieren, die sich in der Berichterstellung einschleichen.

Verkürzt die Zeit bis zur Erkenntnisgewinnung: Durch die Automatisierung von Vorbereitung, Analyse und Visualisierung können Berichtszyklen von Stunden auf Minuten verkürzt werden.

Unterstützt Data Storytelling: NLG hilft dabei, zu erklären, was sich verändert und warum, sodass Erkenntnisse leichter mit Stakeholdern freigegeben werden können.

Hält Dashboards aktueller: Viele Tools führen eine Synchronisierung nach einem Zeitplan oder nahezu in Echtzeit durch, sodass Teams nicht auf den nächsten manuellen Export warten müssen.

Personalisierte Ansichten: Anstatt für jedes Team neues Dashboard zu erstellen, können Sie schneller gefilterte, rollenspezifische Ansichten generieren.

📮 ClickUp Insight: 35 % der Befragten sind von Tabellenkalkulationen zu einem anderen tool gewechselt und dabei geblieben, weitere 25 % erwägen aktiv einen Wechsel. Dieses Ausmaß an Bewegung deutet darauf hin, dass Teams weniger an Tabellenkalkulationen gebunden sind als vielmehr an Vertrautheit. Viele scheinen nach Systemen zu suchen, die die Arbeit mehr unterstützen, da die Arbeit immer komplexer wird. ClickUp bietet Teams die Möglichkeit, diesen Übergang zu vollziehen, ohne an Schwung zu verlieren. Die Plattform enthält vorgefertigte Vorlagen für die Nachverfolgung von Projekten, CRM, Bestandsverwaltung, Zeitmanagement und Hunderte anderer Anwendungsfälle, sodass Teams mit einem strukturierten Ansatz beginnen können, anstatt alles von Grund auf neu zu erstellen. Ansichten wie Liste, Tabelle, Board und Gantt sind für Benutzer von Tabellenkalkulationen vertraut, während Automatisierungen, KI-Unterstützung und integrierte, codefreie Dashboards Teams dabei helfen, über manuelle Aktualisierungen hinauszuwachsen.

Die meisten tools versprechen die gleichen Grundfunktionen, vergleichen Sie sie daher anhand der Faktoren, die sich auf die tatsächliche Akzeptanz auswirken:

No-Code-Oberfläche: Vermeiden Sie Tools, für die Sie SQL- oder Python-Code schreiben müssen. Ihr Team sollte in der Lage sein, interaktive Visualisierungen mit einfachen Klicks, Eingabeaufforderungen in natürlicher Sprache und einer Drag-and-Drop-Oberfläche zu erstellen.

Integrationsunterstützung: Wählen Sie ein KI-Tool, das eine Plug-and-Play-Integration mit Ihren bevorzugten Datenquellen wie HubSpot, Salesforce, Stripe, Wählen Sie ein KI-Tool, das eine Plug-and-Play-Integration mit Ihren bevorzugten Datenquellen wie HubSpot, Salesforce, Stripe, Marketing-Analysesoftware usw. bietet. Benutzerdefinierte API-Hooks für proprietäre Systeme stellen sicher, dass Sie alle Daten abrufen können, ohne ständig auf die Hilfe der IT-Abteilung angewiesen zu sein.

Freigabe und Zusammenarbeit: Das Tool muss es mehreren Personen ermöglichen, Dashboards gleichzeitig anzuzeigen, zu kommentieren und zu bearbeiten. Dadurch bleiben die Feedback-Schleifen eng und das gesamte Team bleibt auf dem gleichen Stand.

Anpassungsoptionen: Priorisieren Sie Tools mit interaktiven Elementen (wie Hover-Details, Drilldowns und Filtern), einem großen Bereich an Visualisierungen und unbegrenzter Flexibilität, um Ihre Dashboards genau an Ihre Bedürfnisse anzupassen.

Echtzeit-Synchronisierung: Ihre Daten sollten automatisch aktualisiert werden, wenn sich die Nummern der Datenquellen ändern. So bleiben Ihre Dashboards immer auf dem neuesten Stand, ohne dass Sie sie manuell aktualisieren oder regelmäßig exportieren müssen.

Sicherheit auf Unternehmensniveau: Achten Sie auf SOC 2-Konformität, rollenbasierte Zugriffskontrollen und Audit-Protokolle. Diese Features schützen Ihre sensiblen Metriken, wenn Sie das Tool auf verschiedene Teams ausweiten.

⭐ Bonus: Wir haben eine Übersicht der besten KI-Tools für die Datenvisualisierung erstellt 👇

👀 Wussten Sie schon? William Playfair ist der Mann, der uns Anfang des 19. Jahrhunderts die Balkendiagramme, Liniendiagramme und Kreisdiagramme bescherte. Vor seinen Erfindungen waren Daten nur lange, langweilige Listen mit Text. Playfair, der auch ein abwechslungsreiches Leben als Ingenieur und gelegentlicher Geheimagent führte, argumentierte, dass das menschliche Auge ein Bild von Daten viel schneller verarbeiten könne als das Gehirn eine Tabelle lesen könne.

Jetzt, da Sie wissen, wonach Sie suchen müssen, finden Sie hier tools, die Teams tatsächlich verwenden.

Sehen wir uns nun die drei besten KI-Datenvisualisierungstools für Teams an, die derzeit auf dem Markt erhältlich sind:

1. ClickUp

ClickUp ist ein konvergenter KI-Arbeitsbereich, der Projektmanagement, Datenvisualisierung, Wissensmanagement und KI an einem einzigen Ort vereint. Anstatt zwischen BI-Tools, Dokumenten und Chats hin und her zu wechseln, können Sie Ihre Arbeit verfolgen, Zahlen auswerten und Fragen in natürlicher Sprache direkt in ClickUp stellen.

Hier sind die wichtigsten Features, die dies ermöglichen:

Erstellen Sie sofort Visualisierungen mit rollenbasierten Dashboards.

Wählen Sie Karten aus den Kategorien KI, Benutzerdefiniert, Sprint und Tabelle aus, um Ihr ClickUp-Dashboard anzupassen.

ClickUp Dashboards bietet eine unkomplizierte Möglichkeit, komplexe Daten ohne Code zu visualisieren. Diese Dashboards sind vollständig anpassbar und bestehen aus Karten/Widgets, die Live-Daten aus Ihren Aufgaben, Dokumenten, Projekten, Zielen, Zeiterfassungen und verbundenen Tools abrufen.

Fügen Sie einfach die Karten hinzu, die Sie anzeigen möchten, z. B. ein Kreisdiagramm, ein Balkendiagramm oder eine Aufschlüsselung der Workload. Sie können sie frei verschieben und in der Größe anpassen, um ein Layout zu entwerfen, das zu Ihrem Workflow passt.

Verwenden Sie die Dashboard-Filter von ClickUp, um Ihre Projekte organisiert, gefiltert und einsatzbereit zu halten.

Für eine benutzerdefinierte Datenpräsentation verwenden Sie Dashboard-Filter und passen Sie Erkenntnisse für verschiedene Anwendungsfälle, Rollen, Abteilungen, Projekte usw. an. Da ClickUp-Dashboards standardmäßig alle 30 Minuten automatisch aktualisiert werden, können Sie sicher sein, dass Sie immer mit den relevantesten Informationen arbeiten.

Fügen Sie KI-Karten hinzu, um umsetzbare Erkenntnisse zu erhalten.

Fassen Sie Erfolge zusammen, identifizieren Sie Hindernisse oder erstellen Sie eine Liste mit nächsten Schritten aus Ihren Dashboards, indem Sie KI-Karten in ClickUp-Dashboards verwenden.

KI-Karten sind spezielle Dashboard-Widgets, die ClickUp AI verwenden, um narrative Erkenntnisse, Zusammenfassungen und Aktualisierungen direkt über Ihren Diagrammen und Metriken zu generieren.

Sie eignen sich perfekt, um Erfolge zusammenzufassen, Hindernisse zu identifizieren oder eine Liste mit nächsten Schritten zu erstellen, ohne manuellen Aufwand.

Im Folgenden finden Sie die fünf wichtigsten KI-Karten-Typen und ihre jeweiligen Vorteile:

KI-Brain: Führen Sie benutzerdefinierte KI-Eingabeaufforderungen aus, um maßgeschneiderte Erkenntnisse oder Maßnahmen zu erhalten.

KI-StandUp: Fassen Sie die jüngsten Aktivitäten von Einzelpersonen oder Teams über einen ausgewählten Zeitraum zusammen.

KI-Team-StandUp: Erstellen Sie teamweite Aktivitätszusammenfassungen.

KI-Zusammenfassung: Erstellen Sie hochwertige Übersichten über den Zustand von Abteilungen, Teams oder Projekten.

KI-Projekt-Update: Stellen Sie aktuelle Status- und Fortschrittsberichte für das Projekt bereit.

Vereinfachen Sie die Datenanalyse mit kontextbezogenen Abfragen in natürlicher Sprache.

Analysieren Sie Workspace-Daten in Echtzeit und erhalten Sie KI-Erkenntnisse in natürlicher Sprache mit ClickUp Brain.

Angenommen, Sie möchten wissen, welche Mitarbeiter nächste Woche überlastet sind.

Bei einem herkömmlichen Datenvisualisierungstool müssten Sie ein Workload-Dashboard öffnen, die Verfügbarkeit aller Mitarbeiter manuell vergleichen und selbst eine Liste erstellen.

ClickUp Brain, der plattforminterne KI-Assistent und Wissensmanager, bietet eine schnellere Möglichkeit, diese Daten zu analysieren. Er indexiert Ihre Aufgaben, Dokumente, Kommentare, Chat-Threads und sogar verbundene Tools von Drittanbietern, um Fragen zu beantworten und KI-gestützte Erkenntnisse zu liefern.

Fragen Sie Brain beispielsweise einfach, welche Mitarbeiter nächste Woche überlastet sind (oder stellen Sie eine andere Abfrage) und es liefert Ihnen eine detaillierte Liste aller Mitarbeiter, deren Limit überschritten ist.

Zu den wichtigsten Funktionen von ClickUp Brain für die Datenvisualisierung gehören außerdem:

Kontextbezogene Fragen und Antworten: Es verwendet Es verwendet kontextbezogene KI , um die genaue Aufgabe, das Dokument oder den Thread anzugeben, auf denen die Antwort basiert. Auf diese Weise können Sie von einer Metrik in einem Dashboard zu der zugrunde liegenden Diskussion springen, die diese erklärt.

Überall eingebettet: Sie müssen nicht jedes Mal zu Ihrem Dashboard zurückkehren. Sie können @brain überall in Ihrem Workspace erwähnen – in Aufgaben, Dokumenten oder beim Chatten –, um sofortige Einblicke zu erhalten.

Erwähne Brain in einem Kommentar zu einer Aufgabe, und Brain antwortet sofort mit Wissen und Kontext aus Ihrem Workspace.

Sprach-zu-Text-Analyse: Wenn Sie eine lange Abfrage oder eine komplexe Eingabeaufforderung haben, können Sie das Wenn Sie eine lange Abfrage oder eine komplexe Eingabeaufforderung haben, können Sie das Talk-to-Text-Feature verwenden, um diese laut auszusprechen. ClickUp Brain transkribiert Ihre Erzählung automatisch in eine schriftliche Eingabeaufforderung zur Analyse.

Stellen Sie eine mühelose Verbindung zu mehreren Datenquellen her.

Betten Sie externe Dashboards und Berichte mithilfe von ClickUp-Integrationen in Ihren Workspace ein.

Die Hälfte Ihrer Berichte befindet sich in einem anderen tool wie Power BI oder Tableau? Sie müssen nicht mehr zwischen mehreren Registerkarten hin- und herspringen und verlieren durch den Kontextwechsel nicht mehr den Fokus.

Mit ClickUp Integrations können Sie diese Berichte direkt in Ihr ClickUp-Dashboard einbetten und sich so einen vollständigen Überblick verschaffen. Darüber hinaus können Sie eine Verbindung zu externen Datenquellen wie Google Tabellen, Snowflake, SQL-Datenbanken und mehr herstellen, um Live-Daten für die Automatisierung der Visualisierung in ClickUp abzurufen.

Beste Features

Mit rollenbasierten Dashboards können Sie ohne Programmieraufwand Diagramme und KPI-Ansichten aus Live-Aufgaben, Zielen, Dokumenten und Zeiterfassungen erstellen.

KI-Karten generieren StandUp-Zusammenfassungen, Blocker und nächste Schritte direkt aus den Dashboard-Daten.

ClickUp Brain beantwortet Fragen in natürlicher Sprache unter Verwendung des Workspace-Kontexts wie Aufgaben, Dokumente, Kommentare und Aktivitäten.

Dank Integrationen und Einbettungen können Sie externe BI-Dashboards in ClickUp anzeigen.

Einschränkungen

Es handelt sich nicht um ein spezielles BI-Modellierungstool für Unternehmen für komplexe SQL-Workflows mit fortgeschrittenen semantischen Ebenen oder Warehouse-First-Analysen.

KI-Erkenntnisse haben eine Abhängigkeit von sauber strukturierten Workspace-Daten und konsistenten Aktualisierungen.

Preise

Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 10.200 Bewertungen) Capterra: 4,6/5 (über 4.500 Bewertungen)

💡 Profi-Tipp: Sie können /AI auch verwenden, um Ihr Dashboard spontan zu bearbeiten. Versuchen Sie beispielsweise einen Befehl wie: „Gestalten Sie dieses Dashboard mit einem dunklen Design und den Farben Ihrer Marke professionell und minimalistisch. ”

📮 ClickUp Insight: 34 % der Befragten wünschen sich, dass ihre Tabellenkalkulation automatisch Dashboards für sie erstellen könnte. Das Erstellen von Berichten von Grund auf, die Auswahl von Bereichen, das Formatieren von Diagrammen und das Auf dem neuesten Stand halten aller Daten wird zu einer Aufgabe für sich. Mit ClickUp werden Ihre Rohdaten und Visualisierungsoptionen zusammengeführt. Verwenden Sie einfach No-Code-Karten in ClickUp-Dashboards für Diagramme, Berechnungen und Zeiterfassung. Das Beste daran? Sie werden in Echtzeit mit Daten aus Live-Aufgaben aktualisiert. KI ist in Ihrem gesamten Workspace verfügbar, um diese Informationen zu verstehen, Zusammenfassungen zu erstellen, Muster hervorzuheben und zu erklären, was sich verändert. Schließlich können KI-Agenten eingreifen, um diese Aktualisierungen zu sammeln, zusammenzufassen und in Ihren Schlüssel-Kanälen zu veröffentlichen. So wird Ihr gesamter Workflow für die Berichterstellung mühelos abgewickelt.

2. Julius KI

via Julius KI

Julius KI ist ein intelligenter Datenanalyst, der eine chatbasierte Oberfläche nutzt, um Rohdaten zu analysieren und Antworten sowohl in natürlicher Sprache als auch in auffälligen Grafiken zu präsentieren.

Der Vorgang ist ganz einfach: Sie laden Ihre Daten hoch, geben Excel-Dateien frei oder erstellen eine Verbindung zur bevorzugten Datenquelle. Von dort aus können Sie natürliche Fragen stellen, wie z. B. „Berechne die Gesamtsumme für mich” oder „Bitte analysiere diese Daten”.

Julius KI wandelt Ihre Abfrage sofort in überprüfbaren Code um, visualisiert Ihre Daten mithilfe verschiedener Ansichten (Diagramme, Tabellen, Zusammenfassungen und vollständige Berichte) und identifiziert komplexe Muster, um klare Aussagen zu liefern.

Beste Features

Sie können Daten hochladen und Fragen in natürlicher Sprache stellen, als würden Sie mit einem Analysten chatten.

Es wandelt Fragen in Code um, den Sie überprüfen können, was das Vertrauen und die Wiederholbarkeit verbessert.

Es erstellt schnell Diagramme, Tabellen, Zusammenfassungen und narrative Erkenntnisse für explorative Analysen.

Einschränkungen

Es eignet sich besser für Ad-hoc-Analysen als für die Pflege von geregelten, ständig aktiven Dashboards über Teams hinweg.

Je nach Anwendungsfall können die Features für Zusammenarbeit und Workflow leichter zu handhaben sein als vollständige BI- oder Arbeitsplattformen.

Die Ergebnisse müssen für wichtige Entscheidungen weiterhin von Menschen überprüft werden.

Preise

Free

Pro: 45 $/Monat

Geschäft: 450 $/Monat

Enterprise: Kontaktieren Sie uns

Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht auf der Liste

3. Zoho Analytics

über Zoho Analytics

Zoho Analytics ist die spezielle Business-Intelligence-Software von Zoho, die Ihre operativen tools ergänzt, um verstreute Geschäftsdaten zu analysieren.

Es wurde sowohl für nicht-technische Benutzer des Geschäfts als auch für Analysten entwickelt und verfügt über eine Drag-and-Drop-Oberfläche und einen Self-Service-Workflow, mit dem Sie Diagramme, Pivots und Dashboards erstellen können, ohne SQL schreiben zu müssen.

Zoho Analytics bietet über 50 Visualisierungen, darunter Diagramme, Widgets, Pivottabellen und tabellarische Ansichten. Außerdem bietet es leistungsstarke KI-Vorschläge, die Ihnen bei der Auswahl des richtigen interaktiven Datenvisualisierungsformats für Ihre Daten helfen.

Beste Features

Dank Drag-and-Drop-Self-Service-BI können auch technisch weniger versierte Benutzer ganz einfach Dashboards ohne SQL erstellen.

Es unterstützt einen breiten Bereich von Visualisierungen, darunter Diagramme, Pivot-Widgets und interaktive Dashboards.

KI-gestützte Vorschläge helfen Benutzern dabei, das richtige visuelle Format auszuwählen und Erkenntnisse zu gewinnen.

Dies eignet sich besonders gut, wenn Ihr Stack bereits Zoho-Apps verwendet.

Einschränkungen

Es kann zu einem weiteren separaten System werden, das nichts mit der eigentlichen Arbeit zu tun hat, wenn Sie es nicht tief einbetten oder integrieren.

Für erweiterte Analysen und Governance sind möglicherweise noch technische Setups für komplexe Logik und Datenmodellierung erforderlich.

Die Zusammenarbeit ist BI-orientiert und ersetzt möglicherweise nicht die täglichen Workflows zur Ausführung wie die Genehmigung von Aufgaben und Übergaben.

Preise für Zoho Analytics

Free

Basic: 30 $/Monat

Standard: 60 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Zoho Analytics

G2: 4,2/5 (über 280 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (360 Bewertungen)

So nutzen Sie KI für die Datenvisualisierung in Ihrem Workflow

Im Folgenden finden Sie drei Möglichkeiten, wie Sie KI-Features nutzen können, um Daten zu visualisieren und die Funktionen der Team-Berichterstellung zu verbessern:

1. Verwenden Sie KI, um sofort mehrere Dashboards zu erstellen.

Wenn Sie den Großteil Ihrer Zeit damit verbringen, individuelle Dashboards für verschiedene Abteilungen oder Rollen zu erstellen, ist dies genau das Richtige für Sie. 👇

Anstatt jedes Mal manuell ein separates Dashboard zu erstellen, geben Sie einfach Ihren Datensatz in die generative KI ein. Geben Sie ihr eine klare, konkrete Anweisung, um die Daten zu analysieren und die spezifischen Dashboards zu erstellen, die Sie benötigen.

📌 Beispiel: „Erstellen Sie aus diesen Projektdaten vier Dashboards: eine Executive-ROI-Ansicht, einen Entwickler-Velocity-Tracker, einen Marketingkampagnen-Trichter und einen kundenorientierten Fortschrittsbericht. “

Die KI generiert sofort vier verschiedene Ansichten – jede mit eigenen gefilterten Daten, Diagrammtypen und Sicherheitsberechtigungen –, ohne dass Sie auch nur eine einzige Einstellung vornehmen müssen.

2. Automatisieren Sie Ihren Datenvisualisierungs-Workflow

Ein weiterer sehr empfehlenswerter Anwendungsfall für KI in der Datenvisualisierung ist die Automatisierung sich wiederholender Schritte wie Bereinigung, Analyse, Diagrammvorbereitung und Benachrichtigungen an die Beteiligten.

Hier sind zwei einfache Möglichkeiten, wie Sie dies ohne Code erreichen können:

Erstellen Sie regelbasierte Automatisierungen

Automatisieren Sie Ihre Datenvisualisierungsprozesse mit ClickUp Automatisierungen.

ClickUp-Automatisierungen eignen sich ideal für die Automatisierung von Teilen Ihrer Datenvisualisierungs-Workflows, häufig den einfacheren. Dazu gehören das Senden von Updates, das Planen von Benachrichtigungen, das Erstellen von auf verschiedene Teams zugeschnittenen Berichten usw.

Sie könnten beispielsweise eine Automatisierung einrichten, um eine Zusammenfassung in Slack zu posten oder per E-Mail zu versenden, sobald sich der Status einer Aufgabe in „Abgeschlossen” ändert.

Richten Sie KI-Agenten ein, die Ihnen die Arbeit abnehmen, die zu erledigen ist

ClickUp Super Agents heben die Automatisierung auf die nächste Stufe, indem sie Anweisungen in natürlicher Sprache und intelligente Workflows verwenden. Vor allem aber arbeiten sie rund um die Uhr im Hintergrund, sodass Sie sich nie um manuelle Aufgaben kümmern müssen.

Automatisieren Sie komplexe Workflows durchgängig mit benutzerdefinierten ClickUp Super Agents.

Sie können einen einzelnen ClickUp AI-Agenten für folgende Aufgaben konfigurieren:

Reinigen und verarbeiten Sie eingehende Datendateien automatisch.

Analysieren Sie Tabellenkalkulationen und erstellen Sie zusammenfassende Berichte oder Diagramme mit ClickUp AI.

Überwachen Sie Dashboards und senden Sie proaktive Updates oder Benachrichtigungen an Stakeholder, wenn sich Schlüssel-Metriken ändern.

Wie sehen KI-Agenten in Aktion aus? Hier ist ein Beispiel 👇

3. Modellieren Sie Zukunftsszenarien und visualisieren Sie mögliche Trends.

/AI macht Prognosen sowohl visuell als auch interaktiv. Sie können Ihre aktuellen Daten einspeisen und Was-wäre-wenn-Szenarien durchspielen – beispielsweise, wie sich eine Erhöhung Ihres Budgets oder eine Änderung der Größe Ihres Teams auf Ihre Fristen und Einnahmen auswirken würde.

Die KI erkennt dann Muster in Ihren aktuellen Zahlen und projiziert diese mit Konfidenzbereichen, wie zum Beispiel: „Es besteht nur eine 40-prozentige Chance, dass wir dieses Projekt nächsten Monat rechtzeitig abschließen, wenn Sie drei Mitglieder des Teams von dieser Aufgabe abziehen. “

Sie können auch mit Schiebereglern experimentieren oder zusätzliche Eingaben vornehmen, um weitere Szenarien zu testen, z. B.: „Was wäre, wenn wir zwei weitere Mitarbeiter einstellen würden?“ oder „Was wäre, wenn wir die Ausgaben um 10 % senken würden?“

Vereinfachen und visualisieren Sie komplexe Daten mit ClickUp

Daten und Humanressourcen sind die beiden wertvollsten Vermögenswerte eines Unternehmens. Manuelle Methoden zur Datenvisualisierung gefährden beide.

ClickUp ändert das.

Mit ClickUp Dashboards können Sie Ihre Ressourcen maximieren, indem Sie unübersichtliche Daten in wenigen Minuten in übersichtliche, gemeinsam nutzbare Grafiken umwandeln. ClickUp AI und Automatisierungen optimieren den gesamten Prozess und sorgen für höchste Effizienz, intelligentere Erkenntnisse und absolute Flexibilität.

Worauf warten Sie noch? Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Auf jeden Fall. Moderne Tools verwenden natürliche Sprachverarbeitung, sodass jeder Diagramme erstellen kann, indem er einfach Fragen in einfachem Englisch eingibt, um Workflows zu visualisieren. Dank Drag-and-Drop-Oberflächen und KI-gestützten Layouts ist die professionelle Berichterstellung für jeden zugänglich, vom Personalmanager bis zum Vertriebsmitarbeiter.

Herkömmliche Dashboards werden manuell erstellt. Mitglieder des Teams müssen Daten von Hand hochladen und oft Code für Integrationen, Dashboard-Logik und Visualisierungen schreiben. Außerdem fehlen diesen Dashboards Echtzeit-Erkenntnisse und sie zeigen oft Diagramme/Grafiken ohne klare Erklärungen an. KI hingegen sammelt, bereinigt, analysiert und visualisiert Live-Daten automatisch. Sie liefert neben den Visualisierungen auch umsetzbare Erkenntnisse, sodass Teammitglieder den nächsten Schritt mit Zuversicht gehen können. Am wichtigsten ist, dass Sie einfach mit der KI in einfachem Englisch chatten können, um interaktive Visualisierungen und Dashboards von Grund auf neu zu erstellen.

Das ist möglich, solange die zugrunde liegenden Daten sauber und das Tool zuverlässig sind. KI reduziert menschliche Fehler bei der Formatierung und Diagrammerstellung, aber Teams sollten dennoch wichtige Metriken und Datenquellen validieren. Bei korrekter Verwendung sind KI-Visualisierungen für die meisten Berichte zur Berichterstellung und Planungen ausreichend genau.