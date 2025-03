50 beeindruckende Beispiele für generative KI, die die Industrie verändert

Ein KI-generiertes Kunstwerk verkauft für $432,500 bei Christie's!🎨 Beethovens unvollendete 10. Sinfonie die mit Hilfe der KI zum Leben erweckt wurde, hat das Publikum in aller Welt in ihren Bann gezogen!🎶

Dies sind nur einige Beispiele dafür, wie generative KI die Industrie revolutioniert. Von der Erstellung ansprechender Inhalte über die Entwicklung innovativer Produkte bis hin zur Vorhersage künftiger Trends - generative KI verschiebt die Grenzen des Möglichen.

Sie verändert die Art und Weise, wie wir arbeiten, gestalten und Probleme lösen

In diesem Blog geben wir 50 beeindruckende Beispiele frei, die zeigen, wie generative KI in verschiedenen Sektoren einen großen Einfluss hat.

Was ist generative KI?

Generative KI ist eine Art von künstlicher Intelligenz, die neue Inhalte wie Texte, Bilder, Musik und Videos auf der Grundlage von Mustern in den trainierten Daten erstellt.

Im Gegensatz zur traditionellen KI, die hauptsächlich Muster erkennt oder Vorhersagen trifft, erzeugt generative KI originelle, realistische Inhalte. Sie verwendet tiefe neuronale Netze, insbesondere Large Language Models (LLM), um zugrundeliegende Muster und Strukturen in bestehenden Inhalten zu analysieren und neue Inhalte zu erstellen.

Außerdem benötigen Sie keine Code-Kenntnisse, um generative KI in Ihre Workflows zu implementieren. Unterhalten Sie sich einfach in einer natürlichen Sprache mit ihr!

Anwendungen der generativen KI

Während ChatGPT bei den Benutzern am beliebtesten ist, gibt es für generative künstliche Intelligenz viele Anwendungen in verschiedenen Branchen.

Heute sind generative KI-Modelle weit verbreitet für:

Erstellung und Manipulation von Bildern

Audio und Video

Generierung von Inhalten

Enterprise-Suche

Design und Architektur

KI beschleunigt Aufgaben, inspiriert zu neuen Ideen und bringt einzigartige Perspektiven in Branchen, die vom Marketing bis zur wissenschaftlichen Forschung reichen. Sehen wir uns 50 Beispiele für generative KI an, die Kreativität, Produktivität und Problemlösungen verändern.

Fangen wir an!

Generative KI-Beispiele im Projektmanagement

Generative KI im Projektmanagement kann Routineaufgaben automatisieren, Teammitglieder entlasten, damit sie sich auf ihre Kernaufgaben konzentrieren können, und Geschäftsprozesse rationalisieren.

Von der Planung von Meetings über die Aktualisierung des Projektstatus bis hin zur Erstellung von Berichten - generative KI-Tools für das Projektmanagement automatisieren viele manuelle Aufgaben. Sehen wir uns einige Beispiele an:

ClickUp AI (Brain) ClickUp ist eine Projektmanagement-Software, die alle Aufgaben, Dokumente und Teammitglieder, die über verschiedene Apps verteilt sind, auf einer zentralisierten Plattform zusammenführt.

Mit über 100 intuitiven Features für das Projektmanagement, einer umfangreichen Bibliothek von Vorlagen und nahtlosen Integrationen ist ClickUp ein leistungsstarkes Tool für Teams, um die Arbeit zu rationalisieren. ClickUp Gehirn hebt die Produktivität mit seinen rollenbasierten KI-Features auf die nächste Stufe:

KI-Wissensmanager: Fragen Sie ClickUp Brain einfach alles über Aufgaben, Firmen-Wikis, Termine und Mitarbeiter, um einen Überblick über Ihr Projekt zu erhalten. Und was noch? Erhalten Sie sofortige Antworten über den Plan, die Erkenntnisse und die Produkte in ClickUp und anderen verbundenen Apps

Fragen Sie ClickUp Brain einfach alles über Aufgaben, Firmen-Wikis, Termine und Mitarbeiter, um einen Überblick über Ihr Projekt zu erhalten. Und was noch? Erhalten Sie sofortige Antworten über den Plan, die Erkenntnisse und die Produkte in ClickUp und anderen verbundenen Apps KI-Projektmanager: Verbringen Sie keine Zeit mit sich wiederholenden Aufgaben des Projektmanagements. Nutzen Sie KI zur Automatisierung von Routineaufgabenwie die Zuweisung von Elementen, die Planung von Unteraufgaben und das automatische Ausfüllen von Daten. Rationalisieren Sie Ihren Workflow, reduzieren Sie den manuellen Aufwand und erledigen Sie mehr in kürzerer Zeit

Verbringen Sie keine Zeit mit sich wiederholenden Aufgaben des Projektmanagements. Nutzen Sie KI zur Automatisierung von Routineaufgabenwie die Zuweisung von Elementen, die Planung von Unteraufgaben und das automatische Ausfüllen von Daten. Rationalisieren Sie Ihren Workflow, reduzieren Sie den manuellen Aufwand und erledigen Sie mehr in kürzerer Zeit AI Writer for Work: ClickUp bietet eine integrierteKI für die Dokumentationdie Ihr Schreiben perfektioniert und die Genauigkeit verbessert. Schreiben Sie Kommentare und Nachrichten, Thread-Zusammenfassungen, Meeting-Agenden, Anleitungen und mehr

Verwenden Sie ClickUp AI, um Aufgaben wie die Planung von Unteraufgaben und die Aktualisierung von Status und Mitarbeitern zu automatisieren

ClickUp Schlüssel-Features

Stellen Sie Fragen zu Aufgaben, Fälligkeitsdaten und Dokumenten, um dringende Arbeiten zu priorisieren. Wählen Sie aus vorgefertigten Eingabeaufforderungen aus, um Highlights von Aufgabenaktivitäten zu erhalten

Erstellen Sie persönliche StandUps und Team-Updates mit KI, um den Fortschritt zu bewerten

Nutzen Sie den KI-Schreibassistenten , um rollenspezifische Inhalte und Zusammenfassungen auf der Grundlage Ihrer Präferenzen zu erstellen

, um rollenspezifische Inhalte und Zusammenfassungen auf der Grundlage Ihrer Präferenzen zu erstellen Erstellen Sie benutzerdefinierte Automatisierungen mit natürlicher Sprache, z. B. zum Aktualisieren von Status, Anwenden von Vorlagen, Erstellen von Aufgaben, Ändern von Prioritäten oder Senden von Kommentaren

Transkribieren Sie Voice Clips mithilfe von KI in Texte und scannen Sie schnell die wichtigsten Details

Verwenden Sie mehr als 15 anpassbare Ansichten für Projekte wie Gantt, Zeitleiste, Kanban-ähnliche Board-Ansicht, KI-Kalender und Liste, um Ihre Arbeit aus verschiedenen Blickwinkeln zu verwalten

Verbindung mit führenden Tools mit über 1000+ Integrationen ClickUp Beschränkungen

Es kann einige Zeit dauern, bis Benutzer die Hunderte von leistungsstarken Features von ClickUp beherrschen

Nicht alle Ansichten sind in der mobilen App verfügbar

ClickUp Preise

Free Forever für immer

Unlimited: $7/Monat pro Mitglied

$7/Monat pro Mitglied Business: $12/Monat pro Mitglied

$12/Monat pro Mitglied Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Benutzerdefinierte Preise ClickUp Brain ist in allen kostenpflichtigen Plänen für $7/Monat pro Mitglied im Workspace verfügbar

Bonus: ChatGPT vs. ClickUp: Welches generative KI-Tool ist das beste?

Notion KI

über Notion Notion KI hilft Ihnen bei der Suche nach Wissen, der Generierung von Inhalten, der Erstellung von Zusammenfassungen und der Erstellung umsetzbarer Pläne.

Stellen Sie beispielsweise eine Frage an Notion KI, und sie nutzt Ihren Workspace einschließlich verbundener Apps wie Slack, Google Docs, Slides und Sheets, um Ihnen präzise und präzise Antworten zu geben.

Notion KI - die wichtigsten Features

Bearbeiten Sie Ihre Texte mit Hilfe von KI nach Stilrichtlinien

Analysieren Sie PDFs und Bilder, um schnell Zusammenfassungen, Erkenntnisse und umsetzbare Pläne zu erstellen

Notion KI Limitierungen

Die KI arbeitet innerhalb der aktuellen Seite, hat Probleme mit Tabellendatenbanken und liefert falsche Artikelverknüpfungen

Notion KI Preise

Free

Plus: $10/Monat pro Platz

$10/Monat pro Platz Business: $15/Monat pro Platz

$15/Monat pro Platz Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Benutzerdefinierte Preise Notion KI ist als Add-On zu allen Notion Plänen, einschließlich der Free-Pläne, für $8/Monat pro Mitglied erhältlich (jährliche Abrechnung)

Andere Erwähnungen

Trello

Beantworten Sie mit der KI von Trello Kundenabfragen mit von KI erstellten Antworten und bieten Sie Self-Service-Hilfe mit virtuellen Agenten. Nutzen Sie diese KI für Ihre Produktivität und erledigen Sie Routineaktualisierungen, verfolgen Sie den Fortschritt und verschieben Sie Aufgaben durch verschiedene Projektphasen, ohne manuell eingreifen zu müssen.

Asana

Asana KI kann Berichte erstellen, die Leistung von Teams analysieren und bei der Erstellung von Inhalten über verschiedene Marketingkanäle helfen. Mit seinem KI-Modell kann es auch automatisch Aufgaben erstellen, Arbeiten zuweisen und Bearbeitungen vorschlagen.

Beispiele für generative KI in Marketing und Werbung

Einsatz von KI im Content Marketing

und Werbung ist sehr nützlich für Start-ups und Geschäfte, die nicht über das nötige Budget für die Erstellung hochwertiger Inhalte verfügen.

Wenn Sie also auf der Suche nach markengerechten Assets sind, finden Sie hier einige Beispiele, die Ihnen den Einstieg erleichtern.

Jasper

über Jaspis Jasper, ein KI-Tool zum Schreiben von Texten, das auf GPT-4 aufbaut, hilft Vermarktern, Erstellern von Inhalten und Unternehmern bei der Erstellung geschriebener Inhalte durch Automatisierung.

Geben Sie Eingabeaufforderungen ein oder wählen Sie eine der vorhandenen Vorlagen aus, um Blogs, Texte, E-Books, Produktbeschreibungen, Beiträge für soziale Medien und E-Mails zu erstellen. Mit diesem generativen KI-Modell können Sie Ihren Aufwand für das Content-Marketing erhöhen und eine bessere Verbindung zu Ihren Kunden herstellen.

Jasper Schlüssel-Features

Ermöglicht die Einrichtung einer Wissensdatenbank für KI mit Unternehmensinformationen wie Strategie, Zielgruppe, Wettbewerber und Produktdetails

Verweist auf vorherige Texte, um sicherzustellen, dass neue Inhalte konsistent und kohärent sind und Wiederholungen vermieden werden

Einschränkungen von Jasper

Erfordert eine umfangreiche Bearbeitung und Überprüfung der Fakten, da die Ausgabe oft ungenau ist

Die Preisgestaltung ist in der Vergangenheit uneinheitlich gewesen, was für langjährige Kunden frustrierend sein kann

Jasper Preise

Ersteller: $39/Monat pro Platz

$39/Monat pro Platz Pro: 59 $/Monat pro Platz

59 $/Monat pro Platz Business: Benutzerdefinierte Preise

Copy.ai

über Kopie.ai Copy.ai, das auf dem GPT-3 LLM von Open AI aufbaut, ist ein Schreib-Tool, das Vermarkter bei der Erstellung personalisierter Inhalte unterstützt. Außerdem können Sie das Feature "Brand Voice" nutzen, um originale Inhalte freizugeben und das Tool auf die Stimme Ihrer Marke zu trainieren, um die Konsistenz über verschiedene Marketingkanäle hinweg zu wahren.

Copy.ai Schlüssel-Features

Nutzen Sie Infobase, um Schlüsselinformationen über Ihre Marke zu speichern und abzurufen

Schützen Sie Ihre Inhalte mit robuster Verschlüsselung und strengen Zugangskontrollen

Einschränkungen von Copy.ai

Manchmal generiert die Plattform plagiierte Inhalte

Die benutzerdefinierten Möglichkeiten innerhalb jeder Vorlage sind limitiert

Copy.ai Preise

Free Forever

Starter: $49/Monat pro Platz

$49/Monat pro Platz Erweitert: $249/Monat für 5 Plätze

$249/Monat für 5 Plätze Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Andere Erwähnungen

AdCreative.ai

AdCreative.ai nutzt generative KI-Modelle, um die Erstellung von Inhalten für Marketing-Teams zu optimieren. Es kann Sie bei der Erstellung von hochleistungsfähigen Anzeigenbildern und Texten für Social-Media-Posts und Display-Anzeigen unterstützen.

AdCreator.ai analysiert komplexe Daten und das Verhalten von Benutzern mithilfe von Algorithmen für maschinelles Lernen, um Inhalte zu erstellen, die den Präferenzen Ihrer Zielgruppe entsprechen.

Phrasee

Mit Phrasee (jetzt Jacquard) können Sie relevante Inhalte durch Briefs generieren. Wählen Sie den Marketingkanal aus, und das Tool generiert automatisch in Sekundenschnelle große Mengen an markengerechten Inhalten.

Anschließend können Sie diese von der KI generierten Nachrichtenvarianten in A/B-Tests testen, den Inhalt optimieren und eine optimale Kampagnenleistung über alle digitalen Kanäle hinweg erzielen.

Auch lesen: Wie überwindet man häufige KI-Herausforderungen?

Beispiele für generative KI in der Videoproduktion

haben Sie schon einmal versucht, Videos von Grund auf neu zu erstellen und aufgegeben, weil der Aufwand zu groß war? Ein Tool zur Generierung von KI-Videos kann das ändern.

Diese generativen KI-Systeme für die Videoerstellung können aus Texten und Skripten im Handumdrehen Videos erstellen. Diese Technologie macht die Erstellung von Videos in großem Maßstab sowohl einfach als auch schnell.

Synthesia

über Synthesia Synthesia ist ein kostenloser KI-Videogenerator, der Texte in Videos in Studioqualität und Sprachaufnahmen in über 140 Sprachen verwandelt. Es eignet sich hervorragend für die Erstellung von Videos zur Verkaufsförderung, für den Kundenservice, das Marketing und die Informationssicherheit und verbessert und rationalisiert Ihren Prozess zur Erstellung von Videos.

Das Beste daran ist, dass die Erstellung von Videos mit dieser generativen KI App so einfach ist wie die Erstellung eines Foliendokuments. Wählen Sie eine Vorlage aus, bearbeiten Sie Ihr Videoskript, und benutzerdefinieren Sie Videoelemente wie KI-Avatare, Farben und Layouts, um ansprechende Videos zu erstellen.

Synthesia Schlüssel-Features

Erstellen Sie hochwertige Videos in Ihrer bevorzugten Sprache mit Hilfe von Skripten

Binden Sie Ihre Videos in Ihre bevorzugten CRM-, LMS- und CMS-Softwarelösungen ein

Synthesia Einschränkungen

Unerwartete Störungen in den endgültigen Renderings, die im Editor-Modus nicht sichtbar sind

KI-Avatare blinzeln nicht und es gibt keine Möglichkeit, die Stimmlage zu ändern, was die Natürlichkeit der Videos beeinträchtigt

Synthesia Preise

Free: $0/Monat

$0/Monat Starter: $18/Monat

$18/Monat Ersteller: $64/Monat

$64/Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bild

über Abbildung Mit Pictory, einem Tool zur Erstellung von Videos, können Sie mit generativer KI-Technologie ansprechende visuelle Inhalte erstellen. Geben Sie einfach das Video-Skript ein, bearbeiten Sie die Text-Zusammenfassung, sehen Sie sich das Video-Storyboard an, fügen Sie Musik oder Voice-over hinzu und benutzerdefinieren Sie die Themen entsprechend Ihrer Marke.

Abschließend können Sie das Video in der Vorschau anzeigen und für die Zusammenarbeit generieren.

Pictory Schlüssel-Features

Erstellen Sie Videos mit Texten, URLs oder Medien und wandeln Sie lange Videos in mundgerechte Videos um

Generieren Sie präzise Untertitel und Untertitel für Ihre Videos

Pictory Beschränkungen

Nur eine begrenzte Anzahl von KI-Sprachoptionen ist verfügbar

Unterstützt nur Englisch, was die Auswahl geeigneter Bilder für andere Sprachen limitiert

Pictory Preise

Starter: $19/Monat pro Benutzer

$19/Monat pro Benutzer Profi: 39 $/Monat pro Benutzer

39 $/Monat pro Benutzer Team: 99 $/Monat für 3+ Benutzer

99 $/Monat für 3+ Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Andere Erwähnungen

Lumen5

Lumen5 revolutioniert die Art und Weise, wie Videos erstellt und freigegeben werden, indem es generative KI mit Drag-and-Drop-Benutzeroberfläche kombiniert. Konvertieren Sie Ihre Skripte, Blogposts, PDFs, Whitepapers und andere schriftliche Materialien mit nur wenigen Klicks in Videos.

Die Plattform verfügt über zahllose KI-gestützte Features, darunter die Bilderzeugung. Dies hilft Ihnen, relevante Bilder und Videos zu finden, die zum Text passen.

RunwayML

Runway ist ein fortschrittliches Modell zur Generierung von Video-Inhalten mit Geschwindigkeit und Kontrolle. Sie können den Speicherort wechseln, die Beleuchtung optimieren, Ideen in Echtzeit erkunden und die Lücke zwischen Konzept und Ausführung problemlos schließen.

Generative KI-Beispiele im Grafikdesign

KI-Grafikdesign-Tools erleichtern die Erstellung und Bearbeitung von Bildmaterial, auch ohne fortgeschrittene Designkenntnisse. Diese Tools zur Bilderzeugung, unterstützt durch KI-Statistiken , verwenden menschliche Eingabeaufforderungen, um personalisierte Bilder zu erzeugen. Werfen wir einen Blick auf sie:

Canva's Magic Write

über Canva Dank fortschrittlicher KI-Modelle analysiert Magic Write zugrundeliegende Muster in Texten, um natürliche, lesbare Inhalte zu erstellen, die Ihrem Stil entsprechen. Es ist perfekt für alle, die ihre Produktivität steigern wollen, ohne sich mit sich wiederholenden Aufgaben zu beschäftigen.

Canva Magic Write Schlüssel-Features

Verwandeln Sie ein paar Schlüsselwörter in hochwertige Anschreiben, Grußkarten, Blogs und mehr

Generieren Sie Inhalte in Ihrem Schreibstil und mit Ihrer Stimme, um weniger Zeit mit der Neuformulierung Ihrer Arbeit zu verbringen

Canva Magic Write Einschränkungen

Verwendet Daten nur bis Mitte 2021

Kostenlose Benutzer können Magic Write nur 50 Mal auf Lebenszeit nutzen

Canva Magic Write Preise

Free für alle, die die Canva-Anwendung nutzen

Bonus: 10 verblüffende Beispiele für KI-generierte Kunst

Fotor

über Fotor Mit den generativen KI-Tools von Fotor ist die Erstellung von Bildern so einfach wie nie zuvor. Verwenden Sie die beste KI Schreibanregungen und Eingabe von Ideen für das Tool zur Erstellung einzigartiger Bilder

Das Tool bietet außerdem Features wie Hintergrundentfernung, Fotoretusche und einfach anzuwendende Filter, die die Bildqualität sofort verbessern.

Fotor Schlüssel-Features

Verbessern Sie den Farbton und die Stimmung Ihrer Bilder mit Vintage-, Schwarz-Weiß-, Sepia- und Bokeh-Weichzeichnungseffekten

Entfernen von Fotobomben, Texten und Stempeln aus Bildern

Fotor-Einschränkungen

Nur eine begrenzte Nummer von Schriftarten und Effekten ist verfügbar

Einige Benutzer berichten, dass das tool manchmal stottert und einfriert

Preise für Fotor

Basic: Free

Free Pro: $3.33/Monat

$3.33/Monat Pro+: $7.49/Monat

$7.49/Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Andere Erwähnungen

Aussehen

Looka hilft Ihnen bei der Erstellung von Logos, Beiträgen für soziale Medien und Visitenkarten.

Geben Sie einfach den Namen Ihres Geschäfts ein und wählen Sie Logostile, Farben und Symbole, und Lookas KI generiert personalisierte Logodesigns auf der Grundlage Ihrer Präferenzen. Wählen Sie Ihren Favoriten und benutzerdefinieren Sie visuelle Elemente wie Farben, Schriftarten, Layouts und Symbole, und sehen Sie sich eine Vorschau auf T-Shirts an, um das Logo fertigzustellen.

Designify

Designify kombiniert fortschrittliche visuelle KI-Technologien, um Hintergründe zu entfernen, realistische Schatten hinzuzufügen und Farben zu verbessern, um schöne Bilder zu erstellen.

Das Besondere an diesem Tool ist seine Fähigkeit, intuitive Bilder zu erstellen. Laden Sie einfache mit der Kamera gescannte Produktbilder hoch und erstellen Sie professionelle Produktfotos ohne Studio.

Generative KI Beispiele in der Musikkomposition

haben Sie sich schon einmal vorgestellt, Ihre eigene Musik zu komponieren, ohne dass Sie über Erfahrung oder eine ausgefallene Studioausrüstung verfügen? Mit generativer KI ist es jetzt möglich, originelle Tracks zu erstellen, die Ihrer Stimmung, Ihrem Tempo und Ihrem Stil entsprechen.

Musikgenerierungstools, die auf KI-Technologie basieren, können Kompositionen in professioneller Qualität erstellen, die klingen, als hätte sie ein echter Musiker gemacht. Sehen wir uns einige Beispiele an:

AIVA

über Aiva AIVA, ein KI-Musikgenerierungstool, ist ein großartiger Assistent, der Anfängern beim Komponieren von Songs hilft. Sie können Ihr eigenes Stilmodell aus mehreren vorgefertigten Musikstiloptionen erstellen. Bearbeiten Sie die generierten Tracks mit dem Tool und laden Sie sie in Ihrem bevorzugten Format herunter. Das war's!

Aiva Schlüssel-Features

Generieren Sie neue Songs in über 250 verschiedenen Styles

Laden Sie Ihre eigenen Audio- oder MIDI-Dateien hoch, um personalisierte Style-Modelle zu erstellen

AIVA Beschränkungen

Ein einzelner Benutzer kann nicht mehr als 5 Kompositionen auf einmal erstellen

Die Vorschau von AIVA stimmt manchmal nicht mit der endgültigen Anzeige der Website überein

AIVA-Preise

Free Forever für immer

Standard: $11/Monat + MwSt

$11/Monat + MwSt Pro: $33/Monat + MwSt

Amper Musik

über Amper Musik Amper Music, ein Teil von Shutterstock, ist eine benutzerfreundliche KI-gesteuerte Musikkompositionsplattform zur Erstellung von Musik nach Ihrem Geschmack. **Benutzerdefinieren Sie Ihre Musik aus einem breiten Bereich von Stilen, Stimmungen, Instrumenten und Tempi. Sie können sie auch nahtlos in gängige Bearbeitungssoftwarelösungen integrieren, um Ihre Kompositionen weiter zu verfeinern.

Amper Music Schlüssel-Features

Wählen Sie aus verfügbaren Vorlagen und erstellen Sie Ihre eigene Musik

Steuern Sie den Stil, die Stimmung, die Instrumentierung, die Länge, die Tempi und die Struktur Ihrer Musik

Amper Music Beschränkungen

Das Kommentarsystem von Amper erfordert, dass die Bediener scrollen müssen, um die vollständigen Ansichten der Notizen zu sehen, was die Kommunikation im Team erschwert

Amper Music Preise

Free

Persönliche Lizenz: $5

$5 Professionelle Lizenz: $25

$25 Gewerbliche Lizenz: $99

$99 Online-Anzeigen-Lizenz: $499

Andere Erwähnungen

Jukedeck

Das von TikTok erworbene Jukedeck ermöglicht es Benutzern, originelle, lizenzfreie Musik mit benutzerdefinierten Parametern wie Genre, Instrumenten und Dauer sowie bestimmten klimatischen Momenten in der Musik zu erzeugen. Es interpretiert sogar den Kontext des Videos und stellt automatisch die passende Musik dazu ein.

OpenAI MuseNet

OpenAI MuseNet, das auf einem tiefen neuronalen Netzwerk basiert, generiert 4-minütige Musikkompositionen mit zehn verschiedenen Instrumenten und Stilen. Wählen Sie einen Komponisten oder einen Stil aus und verwenden Sie ein berühmtes Stück als Ausgangspunkt, um eine brandneue Komposition zu erstellen.

Alternativ können Sie auch eine Eingabeaufforderung eingeben, um einzigartige Musik zu erstellen, da das Modell auf Daten aus MIDI-Dateien trainiert wird.

Beispiele für generative KI in der Softwareentwicklung

Software-Entwicklungsteams profitieren in hohem Maße von der Integration von KI-Coding-Tools in ihre Workflows. Diese besten generativen KI-Tools für Entwicklungsteams bieten Code-Vorschläge in Echtzeit, um die Präzision von Softwarelösungen zu erhöhen. Sehen wir uns einige Beispiele an:

GitHub Copilot

über GitHub Copilot Github Copilot, ein KI-Codierassistent, beschleunigt Ihre Softwareentwicklung. Stellen Sie diesem KI-Assistenten allgemeine oder spezifische Programmierfragen zu Ihrer Codebasis, um Vorschläge zur Verbesserung von Legacy Code zu erhalten.

GitHub Copilot Schlüssel-Features

Erhalten Sie KI-basierte Vorschläge in Echtzeit, um Code abzuschließen

Fassen Sie Änderungen in Pull Requests zusammen, um Überprüfungen schneller und übersichtlicher zu gestalten

GitHub Copilot Limits

Er versteht oft den kontextbezogenen Flow nicht und verlangt sequenzielle Aufforderungen

Code-Vorschläge können manchmal Code vorschlagen, der bereits implementiert wurde

GitHub Copilot Preise

Copilot Individual: $10/Monat pro Benutzer

$10/Monat pro Benutzer Copilot Business: $19/Monat pro Benutzer

$19/Monat pro Benutzer Copilot Enterprise: $39/Monat pro Benutzer

OpenAI Codex

über OpenAI Codex Der OpenAI Codex, der in Zusammenarbeit mit GitHub Copilot entwickelt wurde, wandelt Kommentare in Code um, füllt sich wiederholenden Code automatisch aus und schlägt Tests vor. Codex basiert auf GPT-3 und ist auf natürlicher Sprache und Milliarden von Codezeilen aus öffentlichen Quellen, einschließlich GitHub, trainiert.

OpenAI Codex Schlüssel-Features

Generieren von Code anhand von Beschreibungen oder Befehlen in natürlicher Sprache

Übersetzen von Code von einer Programmiersprache in eine andere

Erhalten Sie Einblicke und Vorschläge, um Ihren Debugging-Prozess zu beschleunigen

OpenAI Codex Beschränkungen

Manchmal interpretiert das KI-Modell die Befehle falsch und erzeugt ungenauen Code

Subtile logische Fehler können übersehen werden

Preise für OpenAI Codex

Benutzerdefinierte Preise

Andere Erwähnungen

Replit

Replit vereinfacht die Code-Generierung mit leistungsstarken KI-Tools und ermöglicht es Benutzern, Websites, Automatisierungen, interne Tools und Datenpipelines zu erstellen - alles in einem einzigen Cloud Workspace.

Mit Replit KI können Sie schnell Code generieren, Autovervollständigung nutzen und Probleme durch einfache Aufforderungen in natürlicher Sprache beheben. Es unterstützt nahtlos jede Programmiersprache.

Tabnine

Der KI-Code-Assistent von Tabnine unterstützt mehrere Programmiersprachen und IDEs und bietet Code-Vorschläge in Echtzeit. Er lernt in jeder Phase der Softwareentwicklung aus Ihren Codemustern und Präferenzen.

Generative KI Beispiele im Gesundheitswesen

Generative KI definiert die Art und Weise neu, wie Ärzte Krankheiten diagnostizieren und behandeln, und beschleunigt die Arbeitsabläufe bei der Arzneimittelentwicklung.

Hier sind einige der bemerkenswerten Beispiele:

Zebra Medical Vision

über Zebra Medical Vision Zebra Medical Vision, das von Nanox.AI übernommen wurde, ist ein Tool für die medizinische Bildgebung zur Erkennung chronischer Krankheiten mithilfe von KI-Technologie. Dieses generative KI-Modell nutzt Algorithmen des maschinellen Lernens, um die großen Datensätze vorhandener medizinischer Bilder zu analysieren und frühe Anzeichen von Krankheiten zu erkennen, wodurch die Wahrscheinlichkeit schwerer medizinischer Probleme verringert wird.

Die wichtigsten Features von Zebra Medical Vision

Führt quantitative und qualitative Analysen von Körperorganen durch

Konvertiert Röntgenbilder in 3D-Modelle für die orthopädische Planung

Grenzen von Zebra Medical Vision

Kliniker könnten Schwierigkeiten haben, KI-Anwendungen für die Krankheitsbewertung zu nutzen

Preise für Zebra Medical Vision

Benutzerdefinierte Preise

PathAI

über PfadAI PathAI nutzt KI-gestützte Pathologie zur Verbesserung der Arbeitsabläufe bei der Entwicklung von Arzneimitteln und Diagnosen. Es identifiziert und misst Tumore in Gewebeproben und beschleunigt so die Überprüfungsprozesse der Pathologen. Es nutzt künstliche Intelligenz, um die Pathologie genauer und effizienter zu machen.

PathAI Schlüssel-Features

Identifizieren, analysieren, quantifizieren und klassifizieren Sie TILs innerhalb von Geweberegionen mit PathAI

Unterstützt klinische Testversionen mit gebrauchsfertigen Algorithmen, Labordienstleistungen und Experten für den klinischen Betrieb

PathAI Beschränkungen

Der Mangel an verschiedenen Daten zum Trainieren des KI-Modells kann zu einer ungenauen pathologischen Identifizierung führen

Preise für PathAI

Benutzerdefinierte Preise

Andere Erwähnungen

Insilico-Medizin

Insilico Medicine transformiert die Arzneimittelentwicklung mit generativer KI und reduziert den Zeit- und Kostenaufwand für die Bereitstellung lebensrettender Medikamente für Patienten. Es bietet eine vollständig integrierte Software-Suite für die Arzneimittelentwicklung zur Vorhersage der Erfolgsraten klinischer Testversionen, zur Erkennung von Schwachstellen und zur Markteinführung von Medikamenten, die Leben retten.

Google DeepMind Health

Google DeepMind Health entwickelt innovative KI-Anwendungen, um Krankheiten frühzeitig zu erkennen und die Lebenserwartung von Patienten zu verbessern. Instanz analysieren diese Technologien zum Beispiel Augenscans, um frühe Anzeichen von Blindheit zu erkennen.

Generative KI Beispiele in der Bildung

Vorbei sind die Zeiten, in denen sich Bildung auf Lehrbücher und Vorlesungen beschränkte. Mit dem Aufkommen der generativen KI ist das Lernen interaktiver, personalisierter und ansprechender geworden.

Hier sind einige wichtige Beispiele:

Khan Academy KI

über Khan Akademie KI Khanmigo, ein KI-gestützter Lehrassistent, macht die Hausaufgabenzeit für Lernende und Eltern zum Kinderspiel. Anstatt einfach nur die Fragen der Schüler zu beantworten, stellt Khanmigo Folgefragen und fordert sie auf, tiefgründig und kritisch zu denken, um Probleme selbst zu lösen.

Khan Academy KI-Schlüssel-Features

Planen Sie Ihre Woche und bereiten Sie sich mit einer Reihe von Tools auf Vertretungen vor

Erstellen Sie mit minimalen Aufforderungen Aufhänger für Ihre Schüler

Khan Academy KI Limits

Fehlende Personalisierungsmöglichkeiten für Lernpläne und -materialien

Das Hinzufügen neuer Schüler zu Klassen kann mühsam werden, da die Aufgaben nicht automatisch übertragen werden

Khan Academy KI Preise

Free

Lehrer und Familien: $4/Monat

$4/Monat Tools für Schulen: Benutzerdefinierte Preise

DreamBox Learning

über DreamBox Lernen Mithilfe von KI-Tools und kontinuierlicher Bewertung passt sich DreamBox Learning an jeden Lernenden an und liefert relevante Anweisungen, um wichtige Fähigkeiten aufzubauen und den Fortschritt zu fördern. Durch die Feinabstimmung der Lektionen und die Nachverfolgung von Verbesserungen werden die Lernerfahrungen maßgeschneidert.

DreamBox Learning Schlüssel-Features

Bietet Pädagogen detaillierte Berichte über den Fortschritt jedes Schülers

Bewertet die Antworten jedes Schülers, um personalisierte Lektionen anzubieten

DreamBox Learning Grenzen

Schränkt die Auswahl bestimmter Fähigkeiten zum Üben ein

Verlangt von den Schülern, dass sie mathematische Probleme mit bestimmten Strategien lösen

DreamBox Learning Preise

Benutzerdefinierte Preise für Pädagogen, Familien und professionelle Dienste verfügbar

Andere Erwähnungen

Eichhörnchen KI

Squirrel KI unterstützt personalisierte Lernerfahrungen für Schüler. Es analysiert die individuellen Eigenschaften des Schülers, um relevante Lernpfade vorzubereiten.

Quizlet

Quizlet, eine KI-gestützte globale Lernplattform, macht das Lernen mit interaktiven Karten, Tests und Lernspielen einfach und unterhaltsam. Außerdem beschleunigt es die Erstellung von Lernkarten mit Magic Notes, Textvorhersage und Bildvorschlägen.

Generative KI-Beispiele im E-Commerce

Generative KI bringt Bewegung in den E-Commerce-Sektor. KI-Tools können jetzt Produktempfehlungen personalisieren, ansprechende Posts in den sozialen Medien erstellen und sogar Kundenfragen durch KI-Chatbots beantworten.

Hier sind einige konkrete Anwendungsfälle generativer KI im E-Commerce-Sektor:

über Shopify Wenn Sie als Unternehmer auf das Wachstum Ihres Geschäfts hinarbeiten, dann können Sie mit den Magic- und Sidekick-Features von Shopify produktiver, kreativer und erfolgreicher sein.

Nutzen Sie die generativen KI-Funktionen, um Hintergründe von Produktbildern umzuwandeln, SEO-freundliche Produktbeschreibungen zu erstellen und Vorschläge für häufig gestellte Fragen zu erhalten, die Sie Ihrem Shopify Posteingang hinzufügen können.

Shopify KI-Schlüssel-Features

Erstellen Sie mit nur wenigen Klicks professionelle Produktfotos

Erstellen Sie wirkungsvolle Betreffzeilen und E-Mail-Texte und erkennen Sie den besten Zeitpunkt für den Versand von E-Mails

Shopify KI Limits

Shopify KI generiert manchmal Inhalte mit grammatikalischen Fehlern und unangemessenen Formulierungen

das Feature "Tonfall" muss überarbeitet werden, da es oft kaum Unterschiede zwischen den verschiedenen Tonlagen gibt

Preise für Shopify KI

Starter: $5 pro Monat

$5 pro Monat Basic: $29/Monat

$29/Monat Erweitert: $299/Monat

$299/Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bluecore

über Bluecore Die KI-Plattform von Bluecore bietet relevante Produktempfehlungen für Kunden entsprechend ihren Einkaufsbedürfnissen. Sie können automatisch Kundendaten sammeln und Auslöser einrichten, um diese personalisierten Empfehlungen zu senden.

Bluecore Schlüssel-Features

Optimiert die Versandzeiten von Nachrichten und verbessert die Kundenbindung

Verhindert die Abwanderung von Kunden durch die gezielte Ansprache von Risikokunden mit relevanten Outreach-Nachrichten

Bluecore Beschränkungen

Keine Segmentierung von Kunden auf der Grundlage verschiedener Verhaltensweisen wie Öffnungen, Klicks und Engagement in sozialen Medien möglich

Die Erstellung spezifischer Segmente in Bluecore kann aufgrund des Fehlens grundlegender "Wenn-und-Filter" eine Herausforderung sein

Bluecore-Preise

Nicht genügend Informationen verfügbar

Andere Erwähnungen

Dynamische Rendite

Dynamic Yield's Shopping Muse, ein generatives KI-basiertes Tool, stellt die menschliche Erfahrung im Laden für Kunden nach, indem es ihre Umgangssprache in maßgeschneiderte Produktempfehlungen umwandelt. Benutzer können mit Shopping Muse moderne Stile, trendige Looks und anlassbezogene Codes erkunden, um mit den relevantesten Produkten zusammengebracht zu werden.

Algolia

Algolia ist ein wichtiges Beispiel für generative KI, das Online-Einkaufserlebnisse personalisiert und immersiv macht. Es generiert Produktvergleiche, um Unterschiede, Vor- und Nachteile zwischen verschiedenen Produkten zusammenzufassen, damit Sie eine kluge Wahl treffen können.

Generative KI Beispiele im Kundensupport

Teams im Kundenservice haben immer alle Hände voll zu tun - langsame Antworten, frustrierte Kunden und endlose Abfragen.

Zur Rettung löst KI diese Probleme mit virtuellen Assistenten. Einsatz von KI im Kundenservice hilft, Kunden mit schnellen Antworten und Personalisierung zu begeistern.

Hier sind einige Beispiele:

Zendesk KI

über Zendesk Zendesk ist eine Omnichannel-Kundenserviceplattform, die darauf ausgelegt ist, die Erfahrungen von Kunden und Mitarbeitern zu optimieren. Die generativen KI-Features der Plattform, wie Chatbots, Wissensdatenbanken und Sprachanrufe, sind unglaublich hilfreich.

Instanz generiert der KI-gesteuerte Chatbot von Zendesk automatisch Antworten für Kunden, indem er aus bestehenden Wissensdatenbanken lernt, Inhalte mit benutzerdefiniertem Ton erweitert und Zusammenfassungen und Transkripte von Sprachanrufen kuratiert.

Zendesk KI-Schlüssel-Features

Automatisiert Routineaufgaben wie Routing und Triage

Verwandeln Sie einige Aufzählungspunkte mithilfe generativer KI in einen vollständigen Artikel

Einschränkungen von Zendesk AI

Keine Möglichkeit für den Agenten, den Chat vom Chatbot zu übernehmen

Dialogue Builder kann manchmal nicht reagieren und schreibt strenge Regeln für die Blockreihenfolge vor

Preise für Zendesk KI

Suite Team: 55 $/Monat pro Agent

55 $/Monat pro Agent Suite Growth: $89/Monat pro Agent

$89/Monat pro Agent Suite Professional: $115/Monat pro Agent

$115/Monat pro Agent Suite Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

LivePerson

über LivePerson Die generative KI von LivePerson findet wertvolle Erkenntnisse, die in großen Mengen von Kundenunterhaltungen verborgen sind. Sein KI-Chatbot gräbt tiefer in den gesammelten Kundendaten, um Trends und Muster in der Kundennutzung zu entdecken. Mithilfe seiner generativen KI-Funktionen können Sie auch Aufgaben des Kundensupports und die Erstellung von Inhalten automatisieren, und das mit umfangreichen Anpassungsoptionen.

LivePerson Schlüssel-Features

Überprüfung, Bearbeitung, Neuformulierung und Freigabe von Antworten auf Kundenabfragen mithilfe generativer KI

Einsatz von KI-Agenten zur Lösung gängiger Probleme wie Weiterleitung, Informationsbeschaffung und Beantwortung von FAQs

LivePerson Einschränkungen

Manchmal berichten Kunden über Verzögerungen bei der Beantwortung von Anfragen, wenn sie mit dem Chatbot von LivePerson interagieren

Der Analytics Builder ist umständlich zu navigieren, mit verstreuten Daten und limitierten Filteroptionen

LivePerson Preise

Benutzerdefinierte Preise

Andere Erwähnungen

Ada

Der KI-Agent von Ada nutzt Algorithmen der KI zur Unterhaltung, um die Lösung von Problemen der Kunden zu optimieren. Die Engine verarbeitet jede Kundenanfrage, um den Kontext zu verstehen, und ruft Informationen aus Wissensquellen ab. Anschließend leitet er die erforderlichen Maßnahmen in den Business-Systemen ein und antwortet, um die Anfrage zu lösen.

Intercom

Intercom ist eine KI-basierte Kundenservice-Plattform, die den Kundenservice für Kunden, Agenten und Support-Mitarbeiter transformieren soll. Diese KI App kann Helpcenter-Artikel erstellen, Antworten umformulieren und den Tonfall (formell oder freundlich) anpassen, um Agenten einen besseren Kontext für ihre Antworten zu geben.

Generative KI Beispiele für die Erstellung von Inhalten

Wie viele Stunden haben Sie mit der Erstellung Ihres letzten Inhalts verbracht? Die Antwort ist in Stunden, richtig? Zum Glück helfen generative KI-Systeme dabei, einzigartige Inhalte in Sekundenschnelle mit benutzerdefinierten Tönen zu kuratieren.

Hier finden Sie einige Tools zur Generierung von KI-Inhalten, die Ihre Schreibprozesse beschleunigen:

Sudowrite

über Sudowrite Sudowrite ist ein generatives, auf KI basierendes Schreib-Tool, das als kreativer Begleiter für Verfasser von Belletristik, insbesondere von Romanen und Drehbüchern, dient.

Das 'Story Engine'-Feature in Sudowrite hilft beim Schreiben des Romans von Anfang bis Ende. Sie können auch das Feature "Beschreiben" verwenden, um lebendige Szenen zu erstellen, die Ihre Zeichen zum Leben erwecken.

Sudowrite Schlüssel-Features

Generieren Sie mit dem Write Feature automatisch die nächsten 300 Wörter in Ihrer Stimme

Erstellen Sie alternative Handlungspunkte, Zeichen und Themen mit Magic KI Canvas

Sudowrite Einschränkungen

Benutzer berichten, dass das tool für lange Geschichten mit mehreren Kapiteln nicht ganz geeignet ist

Preise für Sudowrite

Hobby & Student: $10/Monat

$10/Monat Professionell: $22/Monat

$22/Monat Max: $44/Monat

Kurz KI

über Kurz KI ShortlyAI verwendet generative KI-Modelle, um Ihren Text mit Leichtigkeit zu erweitern, umzuschreiben oder zu kürzen. Mithilfe der GPT-3-Technologie von OpenAI produziert es menschenähnlichen Text zum Verfassen von Artikeln, Geschichten, Social-Media-Beiträgen und mehr.

Die wichtigsten Features von Shortly KI

Schreiben Sie den Entwurf mit Ihrer eigenen Stimme ab, indem Sie Shortly KI als Schreibpartner nutzen

Brainstorming von Ideen und Umwandlung Ihrer Gedanken in gut geschriebene Absätze, wenn Sie nicht weiterkommen

Shortly KI Limits

Es gibt keine Ordner, um Ihre Arbeit zu organisieren

Einige Benutzer berichten, dass die Ausgaben für Anzeigenüberschriften und Anzeigentexte schlecht waren

Preise von Shortly AI

Jährlicher Plan: $65/Monat

$65/Monat Monatlicher Plan: $79/Monat

Andere Erwähnungen

Writesonic

Writesonic hilft Ihnen bei der schnellen Erstellung von hochwertigen, SEO-optimierten Inhalten, indem es Echtzeit-Recherchen und integrierte Marketing-Tools nutzt. Features wie der SEO Checker und Optimizer sowie Chatsonic - eine Alternative zu ChatGPT - verbessern die Qualität der Inhalte und sorgen für ein effizientes Suchmaschinenranking.

Wordsmith

Wordsmith KI hilft bei der Generierung von Text auf der Grundlage Ihrer Anforderungen. Wählen Sie den Inhaltstyp aus, passen Sie die Einstellungen an und geben Sie Details wie Produkt- oder Markeninformationen an. Die KI erstellt dann den erforderlichen Inhalt. Mit nur wenigen Klicks können Sie diese von der KI generierten Inhalte überprüfen, bearbeiten und auf Plattformen wie Shopify oder WordPress exportieren.

Vorbei sind die Zeiten, in denen Datenteams Daten von Grund auf manuell analysieren mussten. Mit wachsender generativer KI sparen Sie Zeit und gewinnen wichtige Erkenntnisse.

Lassen Sie uns die besten Tools zur Generierung von KI-Einblicken besprechen, die nützliche Einblicke generieren können:

Tableau KI

über Tableau KI Tableau Pulse, ein generativer, auf KI basierender Erkenntnisgenerator, unterstützt Datenanalysten bei der Automatisierung von Aufgaben wie der Aufbereitung und Visualisierung von Daten.

Die starke Sicherheit durch den Einstein Trust Layer gewährleistet, dass die Daten sicher und privat bleiben. Sie können auch von personalisierten Einblicken profitieren, die sich ganz natürlich in Ihren Workflow einfügen.

Tableau KI-Schlüssel-Features

Beschreiben Sie Berechnungen für die Datenaufbereitung mit natürlichsprachlichen Eingabeaufforderungen

Vorgeschlagene Fragen des Benutzers als Starthilfe für die Datenexploration

Tableau KI Grenzen

Einige Benutzer berichten, dass große Datensätze zu Leistungsproblemen führen können

Unklare Fehlermeldungen erfordern oft, dass Benutzer Berichte und Datenquellen neu erstellen müssen

Tableau KI Preise

Benutzerdefinierte Preise

Qlik

über Qlik Qlik verwandelt Rohdaten in nützliche Erkenntnisse, damit sich Analysten auf die Lösung von Geschäftsproblemen konzentrieren können, anstatt manuelle Arbeit zu erledigen. Mit generativen KI-Features liefert es natürlichsprachliche Erkenntnisse und Antworten auf Fragen, die auf den neuesten Daten basieren. Es ist ein intelligenter Weg, um schnell relevante Antworten zu erhalten und komplexe Daten mithilfe von KI-Technologie und natürlicher Sprachverarbeitung sinnvoll zu nutzen.

Schlüssel-Features von Qlik

Erstellen Sie Echtzeit-Visualisierungen, prädiktive Einblicke und Zusammenfassungen auf Basis natürlichsprachlicher Fragen

Erstellung von Berichten mithilfe von No-Code-Vorlagen für die Berichterstellung

Qlik-Einschränkungen

Die Plattform wird bei der Verarbeitung großer Datenmengen langsam

Die Datenaufbereitung kann bei unstrukturierten Daten komplex werden

Qlik-Preise

Standard: $825/Monat

$825/Monat Premium: $2500/Monat

$2500/Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Andere Erwähnungen

IBM Watsonx Analytics

Watsonx ist die Cloud-basierte generative KI-Plattform von IBM, die ein Studio für die Erstellung von KI-Modellen, einen Datenspeicher für die Verwaltung von Informationen und ein Toolkit für einen reibungslosen Ablauf bietet.

Sie unterstützt verschiedene LLMs, darunter IBMs eigenes Modell Granite. Ein herausragendes Feature ist seine Flexibilität. Mit Watsonx können Unternehmen KI-Modelle benutzerdefiniert an ihre Bedürfnisse anpassen und auf ihren eigenen Daten trainieren.

Power BI

In Power BI können Sie mit KI Insights auf bereits trainierte KI-Algorithmen zurückgreifen, um die Datenaufbereitung zu vereinfachen. Mit Azure Machine Learning können Sie maschinelle Lernmodelle direkt in Power BI erstellen, trainieren und bereitstellen. Das bedeutet, dass es Trends und Risiken anhand von Daten aus der Vergangenheit vorhersagen kann. Zum Beispiel kann es helfen, zu erkennen, wann Anlagen in einer Fabrik ausfallen könnten, damit die Wartung rechtzeitig geplant werden kann.

Beispiele für generative KI in der Übersetzung und Lokalisierung

KI-Übersetzer können Texte schnell in die von Ihnen bevorzugte Sprache übersetzen. Es ist, als würde ein Reiseführer mit Ihnen reisen, um Ihnen einen Zusammenhang in verschiedenen Sprachen zu erklären. Einige Beispiele dafür sind:

DeepL

über DeepL DeepL ist eine KI-gestützte Übersetzungslösung, die mühelos Inhalte in über 30 Sprachen übersetzt und dabei eine dem Menschen vergleichbare Präzision gewährleistet. Sie können auch Glossare benutzerdefinieren, um die einzigartige Terminologie Ihres Geschäfts zu erhalten und die Konsistenz aller Inhalte zu gewährleisten.

DeepL Schlüssel-Features

Übersetzen Sie eine ganze Datei unter Beibehaltung des ursprünglichen Formats

Ändern Sie den Stil und den Ton der übersetzten Texte, um sie an Ihr Publikum anzupassen und die Konsistenz zu wahren

DeepL einschränkungen

Einige Benutzer berichten von Problemen mit dem Datenschutz bei sensiblen und vertraulichen Texten

DeepL Preise

Free

DeepL Pro Einsteiger: $8.74/Monat pro Benutzer Erweitert: $28.74/Monat pro Benutzer Ultimativ: 57,49 $/Monat pro Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise



Google Translate

über Google Übersetzen Google Translate überwindet Sprachbarrieren und verbindet Sie mit anderen Menschen, Orten und Kulturen. Google Translate übersetzt Texte in fast 110 Sprachen und hilft Ihnen, in verschiedenen Sprachen zu kommunizieren. Richten Sie einfach Ihre Kamera auf den Text, um ihn sofort zu übersetzen, oder laden Sie eine Sprache herunter, um sie offline zu übersetzen.

Die wichtigsten Features von Google Translate

Übersetzen Sie Texte, Sprache, Websites und sogar Bilder in Ihre bevorzugte Sprache

Speichern Sie Übersetzungen, um später darauf zuzugreifen

Google Translate Beschränkungen

Das tool kann manchmal subtile Nuancen und kulturelle Anspielungen übersehen

Preise für Google Translate

Free zu benutzen

Andere Erwähnungen

Microsoft Übersetzer

Microsoft Translator hilft Ihnen bei der Übersetzung von Chats, Unterhaltungen, Sprache, Bildern und sogar großen Gruppeninteraktionen. Er eignet sich hervorragend, um alltägliche Kommunikation in übersetzte Unterhaltungen in Echtzeit zu verwandeln, insbesondere bei persönlichen Unterhaltungen mit Personen, die eine andere Sprache sprechen.

iTranslate

iTranslate hilft Ihnen, in über 100 Sprachen zu lesen, zu schreiben und zu kommunizieren. Übersetzen Sie Text oder Sprache in gängige Sprachen, oder verwenden Sie Ihre Kamera, um Inhalte zu scannen und sofort zu übersetzen. Die Software speichert außerdem einen Verlauf Ihrer Übersetzungen und ermöglicht es Ihnen, Favoriten zu speichern.

Optimieren Sie Ihre Aufgaben mit diesen 50 beeindruckenden generativen KI-Tools, die alle speziell für die Automatisierung von Workflows entwickelt wurden.

Es gibt zwar viele großartige Tools, aber manchmal ist es hilfreich, eine Lösung zu haben, die viele Bereiche abdeckt. ClickUp zeichnet sich als All-in-One-Plattform für Projektmanagement und Produktivität im Team aus.

Es ist der perfekte Space für Teams zum Brainstorming, Planen und Zusammenarbeiten - egal ob für Prozessdokumente, Produktdesigns oder alles dazwischen. ClickUp macht es durch seine umfangreichen Features und seine KI-Lösung einfach, organisiert zu bleiben. Bei ClickUp anmelden kostenlos.