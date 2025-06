So inspirieren Sie Ihr nächstes Projekt mit Beispielen für das Dashboard-Design

"Zeigen Sie vor allem die Daten. " Dieser einfache Satz von Edward R. Tufte erinnert uns daran, was gute Dashboards leisten sollten: Ihnen helfen, die Zahlen zu verstehen.

Wir leben in einer Welt voller Daten – Tabellen, Berichte und endlose Diagramme. Sie sind überall, doch oft wirken sie wie ein wirres Durcheinander, das uns den Blick auf das große Ganze versperrt.

Ein gut gestaltetes Dashboard filtert Störfaktoren heraus und verwandelt rohe Zahlen in klare, aussagekräftige Grafiken. Ganz gleich, ob Sie Designer, Analyst oder Führungskraft sind – ein solches Dashboard kann Ihre Sicht auf Daten und deren Verwendung verändern.

In diesem Blogbeitrag werden Beispiele für Dashboards vorgestellt, die Komplexität vereinfachen und Ihnen helfen, schneller intelligentere Entscheidungen zu treffen.

⏰60-Sekunden-Zusammenfassung Dashboards wandeln Rohdaten in übersichtliche, aussagekräftige Grafiken um und helfen Benutzern, komplexe Informationen schnell und effizient zu verstehen

Arten von Dashboards: Operative Dashboards : Echtzeit-Updates für sofortige Maßnahmen, ideal für die Überwachung wichtiger Metriken und die Verwaltung von Reaktionszeiten im Kundenservice Analytische Dashboards : Zeigen Sie Erkenntnisse für Trendanalysen und Zukunftsprognosen an, nützlich für Marketing und Finanzanalysen Strategische Dashboards : Übergeordnete Ansicht, abgestimmt auf langfristige Ziele, zur Verfolgung unternehmensweiter KPIs und des Fortschritts bei der Erreichung von Einzelzielen Informative Dashboards : Präsentieren Sie Daten als Geschichte mit kreativen Visualisierungen, geeignet zur Darstellung der Auswirkungen für Stakeholder

Operative Dashboards : Echtzeit-Updates für sofortige Maßnahmen, ideal für die Überwachung wichtiger Metriken und die Verwaltung von Reaktionszeiten im Kundenservice

Analytische Dashboards : Zeigen Sie Erkenntnisse für Trendanalysen und Zukunftsprognosen an, die für Marketing und Finanzanalysen nützlich sind

Strategische Dashboards : Übersicht auf hoher Ebene, abgestimmt auf langfristige Ziele, zur Nachverfolgung unternehmensweiter KPIs und des Fortschritts bei der Erreichung von Einzelzielen

Informative Dashboards : Präsentieren Sie Daten als Geschichte mit kreativen Visualisierungen, die sich ideal eignen, um Stakeholdern die Auswirkungen zu veranschaulichen

Best Practices für das Dashboard-Design : Verstehen Sie Ihre Zielgruppe, um die Datenpräsentation anzupassen. Schaffen Sie ein Gleichgewicht zwischen Ästhetik und Funktionalität, um Klarheit und Engagement zu gewährleisten. Stellen Sie die Reaktionsfähigkeit für die Zugänglichkeit auf allen Geräten sicher. Vermeiden Sie Unübersichtlichkeit und konzentrieren Sie sich auf wesentliche Daten. Nutzen Sie Datenintegrations- und Anpassungsfeatures für umfassende Einblicke

Verstehen Sie Ihre Zielgruppe, um die Datenpräsentation anzupassen

Balance zwischen Ästhetik und Funktionalität für Klarheit und Engagement

Sorgen Sie für Reaktionsfähigkeit und Barrierefreiheit auf allen Geräten

Vermeiden Sie Unübersichtlichkeit und konzentrieren Sie sich auf die wesentlichen Daten

Nutzen Sie Datenintegrations- und benutzerdefinierte Features für umfassende Einblicke

ClickUp Dashboards bieten einen organisierten, anpassbaren Space, um die Produktivität Ihres Teams zu visualisieren und Workflows zu optimieren, indem Aufgaben, Ziele und Zeiterfassung für Echtzeit-Einblicke integriert werden

Ein effektives Dashboard-Design priorisiert aussagekräftige Erkenntnisse gegenüber Ästhetik und ermöglicht es Benutzern, datengestützte Entscheidungen mit Klarheit und Kontrolle zu treffen. ClickUp bietet intuitive Vorlagen und Features zum Erstellen transformativer Dashboards für jede Branche und Teamgröße Operative Dashboards: Echtzeit-Updates für sofortige Maßnahmen, ideal für die Überwachung wichtiger Metriken und die Verwaltung von Reaktionszeiten im Kundenservice Analytische Dashboards: Zeigen Sie Erkenntnisse für Trendanalysen und Zukunftsprognosen an, die für Marketing und Finanzanalysen nützlich sind Strategische Dashboards: Übersicht auf hoher Ebene, abgestimmt auf langfristige Ziele, zur Nachverfolgung unternehmensweiter KPIs und des Fortschritts bei der Erreichung von Einzelzielen Informative Dashboards: Präsentieren Sie Daten als Geschichte mit kreativen Visualisierungen, die sich ideal eignen, um Stakeholdern die Auswirkungen zu veranschaulichen Verstehen Sie Ihre Zielgruppe, um die Datenpräsentation anzupassen Balance zwischen Ästhetik und Funktionalität für Klarheit und Engagement Sorgen Sie für Reaktionsfähigkeit und Barrierefreiheit auf allen Geräten Vermeiden Sie Unübersichtlichkeit und konzentrieren Sie sich auf die wesentlichen Daten Nutzen Sie Datenintegrations- und benutzerdefinierte Features für umfassende Einblicke

Die Rolle des Dashboard-Designs bei der effektiven Datenvisualisierung

Laut Neurowissenschaftlern des MIT registriert das Gehirn etwa 300 Millisekunden nach der Ansicht eines Bildes eine "Signatur der visuellen Einprägsamkeit", was die Notwendigkeit für Designer unterstreicht, schnell Aufmerksamkeit zu erregen.

Ein gut gestaltetes Dashboard nutzt diese Geschwindigkeit und verwandelt überwältigende Daten in intuitive Visualisierungen, die:

Komplexität vereinfachen : Zerlegen Sie große Datensätze in leicht verständliche Erkenntnisse

Beschleunigen Sie die Entscheidungsfindung : Präsentieren Sie wichtige Informationen auf einen Blick und sparen Sie Zeit

Verbessern Sie das Verständnis : Helfen Sie Benutzern, sich auf Muster und Trends zu konzentrieren, anstatt Zeilen mit Rohdaten zu durchsuchen

Binden Sie Stakeholder ein: Machen Sie komplexe Daten auch für nicht-technische Teams zugänglich und ansprechend

Arten von Dashboard-Design-Beispielen

Die Art des Dashboards, das Sie benötigen, kann je nach Ihren Zielen, Ihrer Zielgruppe und Ihren Daten sehr unterschiedlich sein. Lassen Sie uns die vier gängigsten Beispiele für das Dashboard-Design besprechen.

Operative Dashboards (die Problemlöser in Echtzeit)

Operative Dashboards sind die erste Wahl für Teams, die schnelllebige Daten verarbeiten. Diese Dashboards konzentrieren sich auf Echtzeit-Updates und Schlüssel-Leistungsindikatoren (KPIs), die sofortiges Handeln erfordern.

Das Dashboard-Layout umfasst:

Live-Datenaktualisierungen

Einfaches, übersichtliches Design für schnelles Scannen

Warnmeldungen oder Benachrichtigungen bei Abweichungen von der Norm

E-Commerce-Unternehmen verlassen sich auf operative Dashboards, um die Website-Performance zu verfolgen, die Reihenfolge der Bestellungen zu überwachen und Lagerbestände in Echtzeit zu verwalten. Ein plötzlicher Anstieg der Ladezeiten einer Seite? Ein operatives Dashboard erkennt das Problem und hilft Ihnen, es sofort zu beheben.

Operative Dashboards eignen sich am besten für:

Überwachung wichtiger Metriken über den Tag hinweg

Nachverfolgung der Website-Verfügbarkeit oder Server-Integrität

Verwalten der Reaktionszeiten im Kundenservice

Lesen Sie auch: So erstellen Sie ein Dashboard für das Produktmanagement

Analytische Dashboards (die Datendetektive)

Analytische Dashboards zeigen Einblicke in Daten, um Trends, Muster und Zusammenhänge aufzudecken. Sie eignen sich perfekt für alle, die Verlaufsdaten analysieren und darauf basierend Zukunftsprognosen erstellen müssen.

Mit ClickUp Dashboards können Sie Diagramme und Grafiken detaillierter analysieren

Zu den wichtigsten Features gehören:

Interaktive Diagramme und Grafiken

Drilldown-Funktionen für tiefere Einblicke

Vergleiche von Verlaufsdaten und aktuellen Daten

Häufige Anwendungsfälle für ein analytisches Dashboard sind:

Analyse der Leistung von Marketingkampagnen

Finanzielle Trendanalyse relevanter Daten über Quartale oder Jahre hinweg

Kundenverhalten und Segmentierung verstehen

👀 Wussten Sie schon? Laut McKinsey erzielen Unternehmen, die datengesteuerte Strategien einsetzen, ein über dem Markt liegendes Wachstum und EBITDA-Steigerungen in einem Bereich von 15 % bis 25 %.

Strategische Dashboards (die langfristigen Planer)

Studien zeigen, dass fast 92 % der Produktentscheider Daten und Analysen für den Erfolg ihres Unternehmens als entscheidend ansehen, wobei 41 % dies als "sehr entscheidend" bezeichnen

Strategische Dashboards bieten eine Übersicht auf hoher Ebene über die Leistung im Hinblick auf langfristige Ziele.

Unternehmen nutzen sie als KPI-Dashboards, um unternehmensweite KPIs wie globale Umsatzziele oder Nachhaltigkeitsinitiativen nachzuverfolgen. In vierteljährlichen Meetings verwenden Führungskräfte diese taktischen Dashboards, um die Ausrichtung auf strategische Ziele zu bewerten.

Erstellen Sie in ClickUp ganz einfach KPI-Dashboards, um die Gesamtleistung und Nachhaltigkeit Ihres Unternehmens zu überwachen

Das Dashboard-Layout umfasst:

Visualisierung aggregierter Schlüssel-Metriken für eine umfassende Übersicht

Einfache Visualisierungen zur Hervorhebung wichtiger Trends

Statische Daten, die in der Regel weniger häufig aktualisiert werden

Ein strategisches Dashboard wird in erster Linie für folgende Zwecke verwendet:

Nachverfolgung unternehmensweiter KPIs

Überprüfen Sie den Fortschritt bei der Erreichung Ihrer Jahresziele

Ausrichtung der Abteilungsleistung auf strategische Ziele

Informative Dashboards (die Geschichtenerzähler)

Informative Dashboards präsentieren Daten als Geschichte, sodass sie für jedes Publikum leicht verständlich sind. Unternehmen können informative Dashboards nutzen, um ihren Stakeholdern ihre Wirkung zu veranschaulichen. Ein Unternehmen könnte beispielsweise ansprechende Infografiken und Diagramme erstellen, um die Nummer der Kunden, die durch eine bestimmte Initiative bedient wurden, visuell darzustellen.

über Tableau

Zu den wichtigsten Features gehören:

Kreative Grafiken wie Infografiken und Diagramme

Minimale Interaktivität für eine unkomplizierte Kommunikation

Fokus auf Designästhetik für maximale Interaktion

👀 Wussten Sie schon? Das menschliche Gehirn verarbeitet Bilder 60.000 Mal schneller als Text, und 90 % der an das Gehirn übertragenen Informationen sind visuell.

Bemerkenswerte Beispiele für Dashboard-Designs

Es ist immer eine gute Idee, sich Dashboard-Beispiele anzusehen, um sich inspirieren zu lassen, aber mit vorgefertigten Vorlagen können Sie Zeit und Aufwand sparen. ClickUp, die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat, macht die Erstellung intuitiver Dashboards, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind, zum Kinderspiel.

Es eignet sich perfekt für die Verwaltung und Überwachung verschiedener Projekte mit Dashboards und die Zusammenarbeit mit Clients, die Sie als Gäste einladen können.

Es eignet sich perfekt für die Verwaltung und Überwachung verschiedener Projekte mit Dashboards und die Zusammenarbeit mit Clients, die Sie als Gäste einladen können.

Ein großartiges Dashboard ist jedoch nur so leistungsstark wie die Daten, die dahinter stehen. Wenn Ihr Unternehmen mit fragmentierten Tools arbeitet, sind Sie mit isolierten Erkenntnissen, langsamen Entscheidungen und Ineffizienzen konfrontiert, die sich mit der Zeit nur noch verschlimmern.

ClickUp vereint alles – Aufgaben, Dokumente, Ziele und Dashboards – in einem einheitlichen Workspace, sodass Sie alles an einem Ort nachverfolgen, analysieren und umsetzen können. Kein Hin- und Herspringen zwischen verschiedenen Tools mehr – nur noch intelligentere und schnellere Ausführung.

Sehen wir uns einige taktische Vorlagen für das Dashboard-Design an, mit denen Sie mit minimalem Aufwand herausragende Dashboards entwerfen können.

1. Die Vorlage für das Projektmanagement-Dashboard von ClickUp

Das Verwalten von Projekten bedeutet, Dutzende von Aufgaben gleichzeitig zu jonglieren, aber das richtige Dashboard sorgt für die Synchronisierung aller Elemente. Die Vorlage für das Projektmanagement-Dashboard von ClickUp bietet einen Überblick über Ihre Projekte, von der Zuweisung von Aufgaben bis hin zu Terminen, und hilft Ihrem Team, auf dem Laufenden zu bleiben und proaktiv zu arbeiten. Es eignet sich perfekt für die Vereinfachung komplexer Workflows, ohne dass etwas übersehen wird.

Diese Vorlage herunterladen Verfolgen, analysieren und verwalten Sie Aufgaben, Ressourcen und Projektfortschritte mit der Vorlage "ClickUp Projektmanagement-Dashboard"

Dieses Dashboard für das Projektmanagement bietet flexible Ansichten für Aufgaben, wie beispielsweise:

Listenansicht : Sortieren, filtern und gruppieren Sie Aufgaben für eine schnelle Organisation

Board-Ansicht : Verfolgen Sie den Fortschritt von Aufgaben visuell nach Status, Mitarbeiter oder Priorität

Kalenderansicht : Planen und verfolgen Sie Aktivitäten in einem herkömmlichen Kalender

Gantt-Ansicht: Erstellen Sie Zeitleisten, Meilensteine und Abhängigkeiten zwischen Aufgaben

Darüber hinaus verbessern benutzerdefinierte Felder in ClickUp die Nachverfolgung und Berichterstellung, indem Sie Details wie die folgenden erfassen können:

risikostufe*: Bewerten Sie die Priorität von Aufgaben mit den Markierungen "Niedrig", "Mittel" und "Hoch"

Fortschrittsrate : Verfolgen Sie die Fertigstellung von Aufgaben automatisch über Unteraufgaben und Checklisten

Verbleibendes Budget : Vergleichen Sie geplante und tatsächliche Kosten für eine bessere Finanzübersicht

Projektphase: Kategorisieren Sie Aufgaben nach Phasen wie Beginn, Planung, Ausführung und Abschluss

👉🏼Ideal für: Teams, die komplexe Projekte verwalten und ein übersichtliches, anpassbares Dashboard benötigen, um Fortschritte nachzuverfolgen und Ergebnisse zu optimieren

💡Profi-Tipp: Passen Sie die Workload-Ansicht in ClickUp an, um Kapazitätslimits für jedes Teammitglied festzulegen. Dies sorgt für eine ausgewogene Arbeitslast, beugt Burnout vor und hilft dabei, verfügbare Kapazitäten für neue Aufgaben zu identifizieren.

2. Die Vorlage für das ClickUp-Analytics-Berichts-Dashboard

Daten sprechen eine deutlichere Sprache, wenn sie gut organisiert sind. Die Vorlage für das ClickUp Analytics-Berichts-Dashboard ist Ihre erste Wahl, um rohe Zahlen in aussagekräftige Erkenntnisse umzuwandeln. Sie können damit den Website-Traffic oder die Kampagnenleistung auf verschiedenen sozialen Kanälen verfolgen, um Ihre Marketinginitiativen zu optimieren.

Diese Vorlage herunterladen Überwachen, bewerten und präsentieren Sie wichtige Leistungsdaten mit der ClickUp Analytics Report Dashboard-Vorlage

Beginnen Sie mit einer Online-Datenübersicht, um die Phase für Ihren Bericht festzulegen. Verwenden Sie die Vorlage, um eine Aufschlüsselung der Sitzungstypen in einem Spalten-Diagramm einzufügen, die Seitenaufrufe des aktuellen und des vorherigen Monats zu vergleichen und das Verhältnis zwischen neuen und wiederkehrenden Besuchern mit einem Kreisdiagramm zu visualisieren.

Sie können wichtige Metriken wie Gesamtkonversionen, Konversionsraten und Umsatz im Abschnitt "Verkaufskonversion" dokumentieren. Verwenden Sie Grafiken, um Trends im Zeitverlauf zu veranschaulichen, und Balkendiagramme, um die beliebtesten Produkte hervorzuheben.

In diesem Abschnitt können Sie auch den durchschnittlichen Besuchwert berechnen und anzeigen, sodass Stakeholder ein klares Bild davon erhalten, wie sich der Website-Traffic in Umsatz umsetzt.

Schließen Sie Ihren Bericht schließlich mit einem Abschnitt "Transaktionen" ab. Fügen Sie Transaktionszusammenfassungen hinzu, um sicherzustellen, dass alle wichtigen Finanzdaten erfasst sind, was die Nachverfolgung der Leistung erleichtert und Optimierungsmöglichkeiten aufzeigt.

👉🏼Ideal für: Marketer, E-Commerce-Teams und Datenanalysten, die ihre Strategien durch präzise, datengestützte Entscheidungen optimieren möchten

3. Die Vorlage für das ClickUp-Dashboard für digitale Marketingberichte

Von der Anzeigenleistung bis hin zu Metriken zum Engagement – die Vorlage für das Dashboard zum digitalen Marketingbericht von ClickUp fasst wichtige Marketingdaten in einer visuell ansprechenden, gemeinsam nutzbaren Zusammenfassung zusammen.

Diese Vorlage herunterladen Verfolgen Sie die Leistung Ihrer digitalen Kampagnen mühelos mit der Vorlage für das Dashboard zur Berichterstellung im digitalen Marketing von ClickUp

Verwenden Sie den Abschnitt Webanalysebericht, um wichtige Website-Statistiken wie Besuche, Absprungraten, Ansichten und Konversionsraten zu überwachen. Konzentrieren Sie sich anschließend auf die Leistung von Social-Media-Kampagnen, um die Analysen Ihrer Social-Media-Kanäle im Auge zu behalten.

In den anpassbaren Tabellen der Vorlage können Sie alle Daten für jede Plattform eingeben und so Metriken wie Engagement, Reichweite und Konversionen analysieren, um zu verstehen, wie gut Ihr Aufwand in den sozialen Medien bei Ihrer Zielgruppe ankommt.

👉🏼Ideal für: Digitalvermarkter, Social-Media-Manager und Geschäftsinhaber, die nach einer übersichtlichen und effizienten Möglichkeit suchen, die Leistung ihrer digitalen Kampagnen zu verfolgen und darüber zu berichten

4. Die ClickUp-Vorlage für IT-Roadmap-Dashboards

Für die Verwaltung von IT-Initiativen benötigen Sie einen Fahrplan, der genauso dynamisch ist wie Ihre Projekte. Die ClickUp-Vorlage für IT-Roadmap-Dashboards organisiert technische Prioritäten, Zeitleisten und Ressourcen für Sie.

Diese Vorlage herunterladen Planen, verfolgen und verwalten Sie Ihre IT-Projekte mühelos mit der ClickUp-Vorlage für IT-Roadmap-Dashboards

Anstatt mit Tabellenkalkulationen und verstreuten Updates zu jonglieren, erhalten Sie eine Echtzeitansicht über anstehende Initiativen, aktive Sprints und potenzielle Hindernisse. Anpassbare Ansichten wie Listen, Gantt-Diagramme, Boards usw. zeigen wichtige Details wie Projektzeitpläne, Verteilung der Workload und Budgetverfolgung an, sodass Sie fundierte Entscheidungen treffen können, ohne mehrere Tools durchsuchen zu müssen.

Ganz gleich, ob Sie Infrastruktur-Upgrades oder Softwarebereitstellungen verwalten – dieses Dashboard sorgt dafür, dass alles organisiert und zugänglich bleibt.

👉🏼Ideal für: IT-Manager, Projektmanager und Teamleiter, die einen klaren und organisierten Ansatz für die Verwaltung von IT-Initiativen und die Abstimmung zwischen den Beteiligten benötigen

Lesen Sie auch: So erstellen Sie agile Dashboards für Ihr Software-Team

5. Die ClickUp-Vorlage für Marketingberichte

Marketingergebnisse sind nur so gut wie ihre Berichterstellung. Ganz gleich, ob Sie über die Leistung einer Kampagne berichten oder das Geschäftswachstum nachverfolgen möchten – mit der Vorlage für Marketingberichte von ClickUp können Sie Fortschritte nahtlos freigeben, indem Sie KPIs, Kampagnenhighlights und den ROI auf einen Blick präsentieren.

Diese Vorlage herunterladen Berichten Sie über den Erfolg Ihrer Marketingkampagnen mit der ClickUp-Vorlage für Marketingberichte

Sie können damit klare Marketingziele festlegen, um alle daran zu erinnern, was Ihr Unternehmen erreichen möchte. Verwenden Sie das Dashboard, um bestimmte Marketingziele zu skizzieren, z. B.:

Erzielen Sie eine monatliche Umsatzsteigerung von 10 %

12.000 Website-Besuche pro Monat erzielen

Generierung von 100 neuen Leads bis zum Ende des Quartals

Mit dieser Vorlage kann sich Ihr Marketingteam auf diese Einzelziele konzentrieren und gleichzeitig den Fortschritt in einem strukturierten, übersichtlichen Format präsentieren.

👉🏼Ideal für: Marketingmanager, Analysten und Geschäftsinhaber, die nach einer effizienten Möglichkeit suchen, die Marketingleistung zu verfolgen und zu präsentieren

Lesen Sie auch: Die besten Google Analytics-Alternativen für die Berichterstellung

6. Pay-Per-Click (PPC)-Dashboard in Power BI von Coupler. io

Möchten Sie tiefere Einblicke in Ihre Pay-Per-Click-Kampagnen (PPC) erhalten? Das PPC-Dashboard in der Power BI-Vorlage von Coupler.io ist Ihr unverzichtbares Tool für die Analyse der Anzeigenleistung und die Optimierung Ihrer Ausgaben. Sie können wichtige PPC-Metriken wie Werbeausgaben, Impressionen, Klicks und mehr nachverfolgen.

Filtern Sie den Bericht ganz einfach nach Anzeigentyp, Kampagnentyp oder bestimmten Datenquellen von Plattformen wie Google Ads und Facebook Ads. Diese Flexibilität ermöglicht eine benutzerdefinierte, detaillierte Analyse Ihrer Kampagnen und hilft Ihnen zu verstehen, wie sich Ihre Werbeausgaben auf die Leistung auswirken.

Verbinden Sie es einfach mit Ihren Datenquellen, und schon können Sie wichtige Metriken visualisieren, darunter:

Ausgaben

Eindrücke

Klicks

CTR (Klickrate)

CPM (Kosten pro tausend Impressionen)

CPC (Kosten pro Klick)

Dieses interaktive und anpassbare Dashboard wird automatisch nach einem festgelegten Zeitplan aktualisiert. Es erleichtert außerdem die Nachverfolgung von Trends und die Leistungsoptimierung, indem es Ihnen den Vergleich von Metriken im Zeitverlauf ermöglicht.

👉🏼Ideal für: PPC-Vermarkter und Kampagnenmanager, die Werbeausgaben über mehrere Plattformen hinweg nachverfolgen und optimieren möchten

Lesen Sie auch: So erstellen Sie ein Projekt-Portfolio-Dashboard zur Verwaltung von Projekten

Best Practices für die Erstellung einzigartiger Dashboard-Designs

Die Erstellung eines Dashboards, das nicht nur optisch ansprechend, sondern auch funktional ist, erfordert eine Mischung aus Designprinzipien und Praktikabilität. Hier sind einige Best Practices, mit denen Sie Ihre Dashboards sowohl effektiv als auch ansprechend gestalten können.

Verstehen Sie Ihre Zielgruppe

Der erste Schritt beim Entwerfen eines Dashboards besteht darin, zu verstehen, wer es verwenden wird. Sind es Datenanalysten, Projektmanager oder Führungskräfte? Verschiedene Stakeholder haben unterschiedliche Anforderungen und Fachkenntnisse.

Indem Sie Ihre Zielgruppe identifizieren, können Sie die Datenpräsentation auf die für sie relevantesten Informationen zuschneiden.

Ästhetik und Funktionalität in Einklang bringen

Ein gut gestaltetes Dashboard sollte sowohl optisch ansprechend als auch funktional sein. Der Schlüssel liegt in der richtigen Balance mit interaktiven Elementen. Eine zu starke Fokussierung auf die Ästhetik kann zu unnötigen Verzierungen führen, die wichtige qualitative und quantitative Daten verdecken, während ein rein funktionales Design trocken und uninteressant wirken kann.

Dashboard-Software wie ClickUp bietet gebrauchsfertige Vorlagen für eine reibungslose Benutzererfahrung ohne Abstriche bei der Übersichtlichkeit.

Reaktionsfähigkeit sicherstellen

Da Teams von verschiedenen Geräten aus arbeiten, ist es unerlässlich, dass Ihr Dashboard responsiv ist. Ein responsives Dashboard passt sich nahtlos an verschiedene Bildschirmgrößen an und ist so jederzeit und überall zugänglich.

Vermeiden Sie häufige Designfehler

Unübersichtliche Layouts, zu viel Text oder überwältigende Grafiken können Benutzer verwirren und sie von den wichtigsten Erkenntnissen ablenken.

Das sollten Sie tun:

Halten Sie Ihr Design übersichtlich, einfach und einheitlich

Halten Sie sich an einen minimalistischen Ansatz, indem Sie sich nur auf die wesentlichen Daten konzentrieren

Vermeiden Sie zu viele Diagrammtypen oder Farben, die zu visueller Unruhe führen können

Nutzen Sie Datenintegrations- und benutzerdefinierte Features

📮ClickUp Einblick: Wissensarbeiter versenden täglich durchschnittlich 25 Nachrichten, um nach Informationen und Zusammenhängen zu suchen. Das bedeutet, dass viel Zeit mit Scrollen, Suchen und Entschlüsseln fragmentierter Unterhaltungen in E-Mails und Chats verschwendet wird. 😱 Wenn Sie nur eine intelligente Plattform hätten, die Daten aus Ihren Aufgaben, Projekten, Chats und E-Mails an einem Ort zusammenführt. Aber die haben Sie – ClickUp!

ClickUp Dashboards bieten einen organisierten, anpassbaren Space, um die Produktivität Ihres Teams zu visualisieren und Workflows zu optimieren. Die intuitive Benutzeroberfläche der Plattform ermöglicht es Ihnen, verschiedene Beispiele für Dashboard-Benutzeroberflächen an Ihre spezifischen Anforderungen anzupassen.

Visualisieren Sie die Leistung Ihres Teams ganz einfach mit ClickUp Dashboards

Dashboards in ClickUp ziehen Echtzeitdaten aus Aufgaben, Zielen, Zeiterfassung und anderen Schlüsselbereichen, sodass Sie Berichte nicht manuell erstellen müssen. Anstatt zwischen Apps zu wechseln, können Sie Projekt-Zeitleisten, Team-Kapazitäten und Budget-Updates an einem Ort verfolgen.

Mit benutzerdefinierten Karten können Sie den Status von Aufgaben, die Verteilung der Workload und überfällige Elemente auf einen Blick überwachen. Benötigen Sie einen Überblick über den Fortschritt der Vertriebspipeline oder die Sprint-Geschwindigkeit? Ziehen Sie einfach die richtigen Karten per Drag & Drop – kein kompliziertes Setup erforderlich.

Hier sind einige Dashboards, die Sie in ClickUp für datengestützte Entscheidungen erstellen können.

Aufgaben-Dashboards: Verfolgen Sie Aufgaben in verschiedenen Phasen des Fortschritts und behalten Sie den Überblick

Projekt-Dashboards : Überwachen Sie den Fortschritt und die Termine Ihres Teams, identifizieren und beheben Sie Engpässe und liefern Sie Projekte termingerecht

Dashboards für die Zeiterfassung : Zentralisieren Sie Timesheets und vereinfachen Sie die Abrechnung

Sprint-Dashboards : Verfolgen Sie die Sprint-Leistung und Metriken ganz einfach, um auf Kurs zu bleiben

: Zeigen Sie KPIs, Metriken und wichtige Datenpunkte an, die für einen bestimmten Geschäftsprozess, eine Abteilung oder ein Projekt relevant sind Arbeits-Dashboards: Zeigen Sie KPIs, Metriken und wichtige Datenpunkte an, die für einen bestimmten Geschäftsprozess, eine Abteilung oder ein Projekt relevant sind

Kampagnen-Dashboards : Messen Sie den Erfolg von Marketingkampagnen für verschiedene Kanäle

Vertriebs-Dashboards : Visualisieren und verfolgen Sie die Vertriebsleistung

Executive Dashboards: Erstellen Sie Zusammenfassungen von Berichten und KPIs für mehrere Geschäftsfunktionen oder eine allgemeine Übersicht für Führungskräfte auf C-Level

Mit ClcikUp erstellen Sie Dashboards, die Sie auf Kurs halten

Der Zweck der Visualisierung ist die Erkenntnis, nicht die Darstellung.

Der Zweck der Visualisierung ist die Erkenntnis, nicht die Darstellung.

Mit diesem Zitat erinnert uns Ben Shneiderman daran, dass ein effektives Dashboard-Design sinnvollen Erkenntnissen Vorrang vor bloßer Ästhetik geben sollte.

Ganz gleich, ob Sie Projekte verwalten, Berichte analysieren oder Ihre nächste große Kampagne planen – ein gut gestaltetes Dashboard kann den entscheidenden Unterschied ausmachen.

Mit intuitiven Vorlagen und anpassbaren Features ermöglicht Ihnen ClickUp die Erstellung von Dashboards, die nicht nur funktional sind, sondern auch transformativ. ClickUp Dashboards bieten Ihnen die Klarheit und Kontrolle, die Ihr Unternehmen benötigt, um unabhängig von Ihrer Branche oder Teamgröße erfolgreich zu sein.

Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an und erleben Sie, wie mühelos großartiges Design sein kann.