10 Vorlagen für die Thanksgiving-Planung zum Ausprobieren

Die meisten Gastgeber unterschätzen den Koordinationsaufwand, bis sie sich mit fünf verschiedenen Apps um Ofenpläne, Ernährungsbeschränkungen und Last-Minute-Einkäufe kümmern müssen.

Dieser Artikel führt Sie durch 10 Vorlagen für die Thanksgiving-Planung – von einfachen Familienessen bis hin zu großen Potlucks – und zeigt Ihnen, wie Sie die Features von ClickUp wie ClickUp-Zeitleiste, ClickUp-Automatisierungen und ClickUp-Brain nutzen können, um Ihre Planung zu zentralisieren, Chaos zu vermeiden und den Feiertag tatsächlich genießen zu können.

Die besten Vorlagen für die Thanksgiving-Planung

Ein einfaches Abendessen für vier Personen hat andere Anforderungen als ein Potluck für 30 Personen, und die Verwendung des falschen Tools kann dazu führen, dass Sie Details übersehen oder unnötige Arbeit verursachen. Die folgenden Vorlagen wurden aufgrund ihrer Flexibilität, einfachen Anpassbarkeit und Eignung sowohl für einfache Familienessen als auch für größere koordinierte Ereignisse ausgewählt. Erhalten Sie KI-gestützte Aufgabenvorschläge, automatische Erinnerungen und intelligente Inhaltserstellung, indem Sie jede Vorlage mit ClickUp Brain verbessern, um die Planung noch reibungsloser zu gestalten.

Bevor Sie sich mit den spezifischen Thanksgiving-Vorlagen befassen, sehen Sie sich diese Übersicht an, um zu verstehen, wie Projektplanungsvorlagen in ClickUp funktionieren und wie Sie sie benutzerdefiniert an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen können:

1. ClickUp-Vorlage für den Urlaubsplaner

Kostenlose Vorlage herunterladen Mit der ClickUp-Vorlage für den Urlaubsplaner können Sie die Urlaubstage Ihrer Mitarbeiter ganz einfach verwalten und im Voraus planen.

Die ClickUp-Vorlage für den Feiertagsplaner wurde für Gastgeber entwickelt, die sich um mehr als nur das Essen kümmern müssen – denken Sie an Dekorationen, die Koordination von Geschenken und die Reiseplanung. Sie bietet einen umfassenden Rahmen für die gesamte Koordination von Feiertags-Ereignissen mit vorgefertigten Aufgabenkategorien, die Sie für Ihr Thanksgiving-Fest anpassen können. Sie eignet sich am besten für diejenigen, die eine zentrale Command-Center-Anlage für die gesamte Feiertagssaison wünschen.

Vorkonfigurierte Listen ermöglichen es Ihnen, mit organisierten Kategorien für Mahlzeiten, Dekorationen und Gästemanagement zu beginnen, anstatt alles von Grund auf neu aufzubauen. Mehrere Ansichten ermöglichen es Ihnen, Ihren Plan aus verschiedenen Blickwinkeln zu visualisieren: mit der Listenansicht für detaillierte To-dos, der Board-Ansicht für die Nachverfolgung des Fortschritts und der Kalenderansicht für die Planung wichtiger Termine.

Mit den benutzerdefinierten Feldern von ClickUp können Sie spezifische Details wie Beträge für die Nachverfolgung des Budgets, Ernährungsnotizen für jeden Gast und den RSVP-Status hinzufügen, um wichtige Informationen zu organisieren und sichtbar zu halten. Sie können ClickUp Brain auch verwenden, um Dekorationsthemen zu brainstormen, eine Thanksgiving-Liste mit Dingen, die zu erledigen sind, zu erstellen oder personalisierte Dankesnachrichten zu verfassen, die Sie nach dem Ereignis versenden können.

2. ClickUp-Vorlage für die Planung von Ereignissen und Zusammenarbeit

Kostenlose Vorlage herunterladen Verwalten Sie Aufgaben effizient mit der ClickUp-Vorlage für die Planung von Ereignissen.

Die Koordination eines Friendsgiving oder eines Potlucks im Büro über einen Gruppenchat ist ein Rezept für eine Katastrophe. Die ClickUp-Vorlage für Veranstaltungsplanung und Zusammenarbeit wurde für Gruppen und Teams entwickelt und bietet integrierte Kommunikations- und Aufgabenverteilungs-Features, damit alle auf dem gleichen Stand bleiben. Sie ist die perfekte Lösung für jedes Thanksgiving, bei dem mehrere Haushalte Gerichte beisteuern oder beim Setup helfen.

Assignee Fields beseitigen Verwirrung, indem sie jeder Aufgabe einen eindeutigen Eigentümer zuweisen, sodass jeder weiß, wer die Füllung zubereitet und wer zusätzliche Stühle mitbringt. Mit Kommentaren und @mentions können Sie eine effektive Zusammenarbeit praktizieren, indem Sie Kommentare direkt zu den Aufgaben hinterlassen, anstatt sie in einem unübersichtlichen Text-Thread zu verlieren.

Die Nachverfolgung des Fortschritts zeigt auf einen Blick, was bereits bestätigt ist und was noch aussteht, sodass Sie nachverfolgen können, welche Gerichte noch nicht zugewiesen wurden. ClickUp Brain kann Zuweisungsnachrichten entwerfen, zusammenfassen, wer sich zu was committet hat, und Lücken in Ihrer Menüauswahl kennzeichnen.

3. ClickUp-Vorlage für die Planung von Ereignissen

Kostenlose Vorlage herunterladen Strukturieren Sie Ihre Aufgaben und verschaffen Sie sich mit der ClickUp-Vorlage für die Planung von Ereignissen einen umfassenden Überblick über alle Aspekte Ihres Ereignisses.

Für Gastgeber, die Thanksgiving wie ein richtiges Ereignis behandeln, deckt die ClickUp-Vorlage für die Eventplanung Alles ab, vom Veranstaltungsort und der Zeitleiste bis hin zu Aufgaben und der Koordination von Anbietern. Wenn Ihre Planung Sitzordnungen, Mietausstattung oder Catering-Komponenten umfasst, bietet diese Vorlage die Struktur, die Sie benötigen, um komplexe Logistik ohne Stress zu bewältigen.

Die Zeitleiste bietet Ihnen einen Überblick über den gesamten Ablauf Ihres Ereignisses, von der ersten Planung und Vorbereitung bis hin zur Durchführung und Aufräumarbeiten am Tag selbst. Mit der Lieferanten- und Zulieferer-Nachverfolgung können Sie Bestellungen für einen vorgefertigten Truthahn, gemietete Tische oder angeheuerte Hilfskräfte an einem einzigen, übersichtlichen Speicherort verwalten.

Checklisten-Unteraufgaben teilen große Aufgaben wie „Esszimmer dekorieren“ in kleinere, umsetzbare Schritte wie „Tischdecke bügeln“ und „Tischkarten aufstellen“ auf. Mit ClickUp Automatisierungen können Sie automatische Erinnerungen für wichtige Termine einrichten, z. B. wann Sie den Truthahn abholen oder wann Sie den Ofen vorheizen müssen.

📮 ClickUp Insight: 83 % der Wissensarbeiter verlassen sich bei der Teamkommunikation in erster Linie auf E-Mail und Chat. Allerdings verlieren sie fast 60 % ihres Arbeitstages damit, zwischen diesen Tools zu wechseln und nach Informationen zu suchen. Mit einer Allround-App für die Arbeit wie ClickUp können Sie Ihr Projektmanagement, Ihre Nachrichten, E-Mails und Chats an einem Ort zusammenführen! Es ist Zeit für Zentralisierung und mehr Energie!

4. ClickUp-Vorlage für die Partyplanung

Kostenlose Vorlage herunterladen Verwenden Sie diese Vorlage für die Partyplanung, um Aufgaben zu budgetieren, zu priorisieren und zu delegieren.

Ein erfolgreiches Thanksgiving ist mehr als nur das Essen – es geht um das Erlebnis. Die ClickUp-Vorlage für die Partyplanung wurde für gesellschaftliche Zusammenkünfte entwickelt, bei denen das Erlebnis der Gäste, die Unterhaltung und die Atmosphäre im Vordergrund stehen. Sie ist ideal für Gastgeber von Friendsgiving-Feiern oder alle, die eine unvergessliche Feier von Anfang bis Ende planen möchten.

Mit der Gästelistenverwaltung können Sie RSVPs verfolgen und Notizen zu Ernährungsbeschränkungen oder Begleitpersonen in speziellen Feldern für jeden Teilnehmer machen. Die Abschnitte zur Unterhaltungs- und Aktivitätenplanung helfen Ihnen dabei, Aktivitäten nach dem Abendessen, Musik-Playlists und Beschäftigungsmöglichkeiten für Kinder in übersichtlichen Listen zu planen.

Eine Checkliste für Dekoration und Ambiente sorgt dafür, dass jedes Detail berücksichtigt wird, mit einer detaillierten Liste für alle Aufgaben zur Gestaltung des Ambientes. ClickUp Brain kann Gesprächsstarter für den Esstisch vorschlagen, eine thematische Musik-Playlist erstellen oder einen Aktivitätenplan für die Kinder erstellen.

5. ClickUp-Zeitleiste-Vorlage für die Planung von Ereignissen

Kostenlose Vorlage herunterladen ClickUp-Aufgabenlistenvorlage, gruppiert nach Projektphase, mit Aufgaben mit Priorität, Mitarbeitern, Start- und Fälligkeitsterminen, Status und Nachverfolgung des Budgets (zugewiesenes Budget vs. tatsächliche Kosten).

Die größte Herausforderung am Thanksgiving-Tag ist oft die Planung des Ofenzeitplans. Die ClickUp-Zeitleiste für die Planung von Ereignissen hilft Ihnen dabei, jede Aufgabe anhand einer visuellen Zeitleiste zuzuordnen, die Abhängigkeiten und Abläufe anzeigt, sodass Sie genau sehen können, wann jedes Gericht in den Ofen muss. Sie ist perfekt für detailorientierte Planer, die zeitliche Pannen vermeiden möchten.

Die Gantt-Ansicht visualisiert die Dauer und Abhängigkeiten von Aufgaben, damit Sie Ihren kritischen Pfad verstehen – also die Abfolge von Aufgaben, die rechtzeitig erledigt werden müssen. Start- und Fälligkeitstermine können so eingestellt werden, dass sie sich automatisch anpassen, wenn sich eine vorgelagerte Aufgabe verschiebt, sodass Ihr gesamter Zeitplan synchron bleibt. Die Sichtbarkeit des kritischen Pfads zeigt sofort, welche Aufgaben keinen Spielraum haben, und hilft Ihnen dabei, Prioritäten zu setzen, damit das Essen planmäßig verläuft. Durch Farbcodierung nach Kategorien werden Aufgaben nach Vorbereitung, Kochen, Servieren und Aufräumen organisiert, sodass Sie Ihren Zeitplan schnell überblicken und den Workflow verstehen können.

6. ClickUp-Kalenderplaner-Vorlage

Kostenlose Vorlage herunterladen Planen Sie Ihre Outfits nach Datum in einem Monatskalender und stimmen Sie Ihre Looks auf Ereignisse und Reisetage ab – mit der ClickUp-Kalenderplaner-Vorlage.

Wenn Sie ein visueller Planer sind, der eher in Terminen als in Listen denkt, ist die ClickUp-Kalenderplanungsvorlage genau das Richtige für Sie. Sie zeigt alle Ihre Planungsaufgaben in einer vertrauten Monats-, Wochen- oder Tagesansicht an und ist daher besonders nützlich, um mehrtägige Vorbereitungen zu verwalten und zu sehen, wie diese mit Ihren anderen Verpflichtungen vereinbar sind.

Über eine Drag-and-Drop-Oberfläche können Sie Aufgaben ganz einfach planen und umplanen, indem Sie sie auf das richtige Datum ziehen. Dank mehrerer Kalenderansichten können Sie die Monatsansicht für eine Übersicht über Ihre Zeitleiste nutzen und zur Tagesansicht wechseln, um sich auf die Details der Umsetzung zu konzentrieren.

Die Synchronisierung mit externen Kalendern verbindet Ihren Google Kalender oder Ihren Outlook-Kalender, sodass Sie Ihre Vorbereitungsaufgaben für Thanksgiving neben Ihren Meetings zur Arbeit und Ihren persönlichen Terminen sehen können. Für jährliche Traditionen wie „Thanksgiving-Einladungen verschicken“ können wiederholende Aufgaben eingerichtet werden, die jedes Jahr automatisch in Ihrem Kalender erscheinen.

7. ClickUp-Jahreskalender-Vorlage

Kostenlose Vorlage herunterladen Planen und verfolgen Sie wichtige Ereignisse, Termine und Meilensteine das ganze Jahr über mit der ClickUp-Jahreskalender-Vorlage.

Gute Gastgeber wissen, dass die Planung für das nächste Jahr beginnt, sobald das diesjährige Festessen vorbei ist. Mit der ClickUp-Jahreskalender-Vorlage können Sie Thanksgiving im Kontext Ihres gesamten Jahresplans betrachten, wodurch es einfacher wird, Traditionen zu etablieren und die Nachverfolgung von Verbesserungen von Jahr zu Jahr durchzuführen.

Die ganzjährige Sichtbarkeit zeigt wichtige Feiertage in allen 12 Monaten an, sodass Sie im Voraus planen können. In Notizfeldern können Sie festhalten, was gut funktioniert hat und was nicht – beispielsweise, dass der 12-Pfund-Truthahn für 15 Personen nicht ausreichte –, um später darauf zurückgreifen zu können. Durch die Integration mit anderen ClickUp-Workspaces können Sie Ihre Feiertagsplanung mit Ihren privaten oder beruflichen Projekten verknüpfen und erhalten so eine ganzheitliche Ansicht Ihrer Zeitplanung.

ClickUp Brain kann Ihre Notizen aus den vergangenen Jahren analysieren und Verbesserungsvorschläge für das diesjährige Fest machen.

8. ClickUp-Vorlage für die Planung großer Ereignisse

Kostenlose Vorlage herunterladen Die Vorlage für die Planung von Großveranstaltungen von ClickUp wurde entwickelt, um Ihnen bei der Verwaltung und Nachverfolgung des Fortschritts von Großveranstaltungen zu helfen.

Wenn Sie eine große Gruppe bewirten, reicht eine einfache Checkliste für das Thanksgiving-Essen nicht aus. Die ClickUp-Vorlage für die Planung großer Ereignisse ist auf komplexe Zusammenkünfte mit mehreren Arbeitsabläufen, Teams und logistischen Aufgaben zugeschnitten und eignet sich daher perfekt für große Familienfeiern, Gemeinschaftsveranstaltungen oder Firmenessen mit 25 oder mehr Gästen (26 Prozent der Amerikaner planen ein Thanksgiving-Essen mit mehr als 10 zusätzlichen Gästen).

Mehrere Projektphasen organisieren Ihre Arbeit in verschiedene Phasen wie Planung, Vorbereitung, Durchführung und Aufräumen nach dem Ereignis. Mit den Funktionen zur Zuweisung von Aufgaben an Teams und Komitees können Sie Aufgaben an verschiedene Gruppen delegieren, z. B. an ein Setup-Team oder ein Aufräumkomitee, wobei die Zuständigkeiten klar geregelt sind.

Die Nachverfolgung des Budgets nutzt ClickUp Benutzerdefinierte Felder, um Ausgaben zu kategorisieren, und ClickUp Dashboards visualisieren die Ausgaben. ClickUp Brain kann E-Mails zur Koordination von Freiwilligen generieren, Schichtpläne erstellen oder den Status des Ereignisses für die Beteiligten zusammenfassen.

9. Arbeitsblatt zur Thanksgiving-Planung von Canva

Kostenlose Vorlage herunterladen „Finder’s Feast” – Arbeitsblatt zum Thema Thanksgiving, bei dem die Schüler Elemente in einem Bildraster identifizieren und jeden mit der ihm zugewiesenen Form markieren.

Wenn Sie Klarheit ohne Komplexität wünschen, kann ein einfaches Arbeitsblatt Ihr bestes Planungstool sein. Das Arbeitsblatt zur Thanksgiving-Planung wurde für Gastgeber entwickelt, die eine unkomplizierte Möglichkeit benötigen, Gäste, Mahlzeiten und Vorbereitungen zu organisieren, ohne mehrere Listen jonglieren zu müssen. Es eignet sich besonders gut für kleine bis mittelgroße Zusammenkünfte, bei denen Struktur wichtiger ist als aufwendige Koordination.

Dank eines zentralen Layouts für die Planung können Sie die Anzahl der Gäste, den Ablauf des Essens und Notizen zu Vorbereitungen an einem Ort organisieren, sodass nichts übersehen wird. Strukturierte Abschnitte unterteilen Ihre Planung in übersichtliche Kategorien wie Menü, Einkaufsliste und Erinnerungen zu Aufgaben, um Stress in letzter Minute zu reduzieren.

Dank des druckbaren Formats erhalten Sie einen physischen Plan, den Sie in der Küche aufbewahren können, um während des Kochens schnell darauf zurückgreifen zu können. ClickUp Brain kann Ihr Arbeitsblatt in einen umsetzbaren Plan verwandeln, indem es eine vollständige Liste erstellt, Zeitleisten für die Vorbereitung vorschlägt und fehlende Gerichte vor dem großen Tag identifiziert.

10. Arbeitsblatt zur Planung des Thanksgiving-Menüs von Canva

Kostenlose Vorlage herunterladen Arbeitsblatt zum Planen des Thanksgiving-Menüs mit ausfüllbaren Abschnitten für Vorspeisen, Beilagen, Hauptgerichte, Desserts und Getränke.

Vermeiden Sie das klassische Problem bei der Koordination von Potlucks – fünf Aufläufe mit grünen Bohnen und keine Brötchen – mit einem speziellen Anmeldeformular für Thanksgiving-Potlucks. Diese Vorlage dient dazu, zu koordinieren, wer was zu einem gemeinsamen Essen mitbringt, damit Sie am Ende eine ausgewogene und köstliche Auswahl haben.

Die Kategorisierung in Vorspeisen, Hauptgerichte, Beilagen, Desserts und Getränke hilft Ihnen dabei, Lücken zu erkennen. Die Mengenangaben geben Empfehlungen für die Größen der Portionen, damit genug Essen für alle da ist, ohne dass zu viele Reste übrig bleiben (US-Haushalte verschwenden jedes Jahr an Thanksgiving etwa 320 Millionen Pfund Lebensmittel).

Mit Hilfe von Markierungen für Ernährungsbeschränkungen können die Mitwirkenden in einer Spalte angeben, ob ihr Gericht vegetarisch, glutenfrei oder nussfrei ist. Dank der Felder für Kontaktinformationen können sich die Mitwirkenden bei Bedarf leicht untereinander abstimmen.

So planen Sie Ihr Thanksgiving-Dinner mit Vorlagen

Legen Sie zunächst Ihre wichtigsten Parameter fest, bevor Sie eine Vorlage öffnen: Ermitteln Sie die Anzahl Ihrer Gäste, eventuelle Ernährungseinschränkungen und die gewünschte Servierzeit. Diese Vorgaben beeinflussen alle weiteren Entscheidungen, die Sie treffen. Wählen Sie als Nächstes eine Vorlage, die der Komplexität Ihres Ereignisses entspricht – für ein kleines Abendessen reicht eine einfache Checkliste, aber für ein Potluck für 30 Personen sind leistungsstarke Features für die Zusammenarbeit erforderlich.

Ein stressfreier Kochplan beginnt mit der Zeitplanung, indem Sie von der Servierzeit aus rückwärts arbeiten. Die besten Thanksgiving-Planer beginnen mit „das Essen kommt um 15 Uhr auf den Tisch” und arbeiten sich von dort aus rückwärts zu jedem Termin vor. Vorlagen mit der ClickUp-Zeitleiste machen diesen Prozess visuell und leicht anzupassen. Wenn mehrere Personen beteiligt sind, weisen Sie die Aufgaben sofort zu, um Unklarheiten zu vermeiden. Aus einem vagen „Jemand sollte sich um die Brötchen kümmern“ wird dank der ClickUp-Felder für Mitarbeiter eine klare Aufgabe: „Mama – Brötchen – Mittwoch bis 17 Uhr abholen“.

Planen Sie immer etwas Pufferzeit ein – Vorbereitungsarbeiten, unerwartete Verzögerungen und Konflikte beim Timing des Ofens können Ihren Zeitplan leicht um 30 Minuten oder mehr verlängern. Beschleunigen Sie Ihre Planung mit ClickUp Brain, indem Sie Einkaufslisten aus Ihrem Menü erstellen, Kochzeiten vorschlagen und sogar Entwürfe für die Kommunikation mit Ihren Gästen erstellen. Erstellen Sie schließlich eine separate, vereinfachte Checkliste für die Durchführung am Tag selbst und nehmen Sie sich nach dem Essen fünf Minuten Zeit, um die gewonnenen Erkenntnisse festzuhalten. Sie werden froh sein, dass Sie das getan haben, wenn der nächste November kommt.

Das Ziel ist nicht Perfektion. Das Ziel ist ein gedeckter Tisch, gutes Essen und ein Tag, den Sie wirklich genießen können. Wenn Sie Ihre Planung noch weiter vorantreiben möchten, übertragen Sie Ihre Vorlage in ClickUp, um Alles an einem Ort zu zentralisieren. Verwenden Sie ClickUp Brain, um Einkaufslisten zu erstellen, Ihr Menü zu verfeinern und einen Schritt-für-Schritt-Kochplan zu erstellen. Visualisieren Sie Ihre Vorbereitungen mit der Zeitleiste, automatisieren Sie Erinnerungen mit Automatisierungen und koordinieren Sie Gäste, Gerichte und Aufgaben perfekt und ohne Chaos. Einmal planen, früher entspannen und Thanksgiving dort verbringen, wo es am wichtigsten ist: am Tisch, nicht im Stress. Probieren Sie sie kostenlos in ClickUp aus!

Bringen Sie Ruhe in das Chaos dieses Thanksgiving

Die Planung von Thanksgiving muss sich nicht so anfühlen, als müssten Sie zehn Dinge gleichzeitig jonglieren, während im Hintergrund der Timer Ihres Backofens piept. Mit der richtigen Vorlage verwandeln Sie verstreute Notizen, Last-Minute-Einkäufe und Verwirrung in Gruppenchats in einen klaren, überschaubaren Plan. Ganz gleich, ob Sie ein ruhiges Abendessen für vier Personen veranstalten oder ein volles Haus koordinieren – Struktur ist das, was Stress in Zuversicht verwandelt.

Fangen Sie einfach an. Wählen Sie eine Vorlage, die zu Ihrer Gruppengröße passt, planen Sie Ihr Menü und legen Sie frühzeitig Ihre Zeitleiste fest. Verteilen Sie Aufgaben, wenn Ihnen andere helfen, planen Sie Pufferzeiten in Ihren Kochplan ein und führen Sie eine übersichtliche Checkliste für den Tag selbst, damit die Umsetzung ruhig und kontrolliert verläuft. Das Ziel ist nicht Perfektion. Das Ziel ist ein gemütlicher Tisch, gutes Essen und ein Tag, den Sie wirklich genießen können.

Wenn Sie Ihre Planung noch weiter vorantreiben möchten, übertragen Sie Ihre Vorlage in ClickUp, um Alles an einem Ort zu zentralisieren. Verwenden Sie ClickUp Brain, um Einkaufslisten zu erstellen, Ihr Menü zu verfeinern und einen Schritt-für-Schritt-Kochplan zu erstellen. Visualisieren Sie Ihre Vorbereitungen mit der Zeitleiste, automatisieren Sie Erinnerungen mit Automatisierungen und koordinieren Sie Gäste, Gerichte und Aufgaben perfekt und ohne Chaos.

Einmal planen, früher entspannen und Thanksgiving dort verbringen, wo es am wichtigsten ist: am Tisch, nicht im Stress. Probieren Sie sie kostenlos in ClickUp aus!

Häufig gestellte Fragen

Eine teamorientierte Thanksgiving-Vorlage erfordert klare Verteilungen der Aufgaben mit Namen der Verantwortlichen, Sichtbarkeit der Fristen, einem Kommunikationskanal wie Kommentarfunktionen und einer Nachverfolgung des Status, damit jeder sehen kann, was bereits bestätigt ist und was noch aussteht.

Erstellen Sie Kategorien für verschiedene Arten von Gerichten, geben Sie den Link zur Vorlage frei und lassen Sie die Mitwirkenden Elemente eintragen. Achten Sie darauf, Angaben zur Menge und zu Ernährungsgewohnheiten hinzuzufügen, damit am Ende ein ausgewogenes Angebot entsteht.

Eine Checkliste für das Essen konzentriert sich ausschließlich auf die Speisen, Rezepte, Zutaten und Garzeiten. Eine vollständige Vorlage für die Urlaubsplanung umfasst die Verwaltung der Gäste, Dekorationen, Sitzordnung, Aktivitäten und Aufräumarbeiten.